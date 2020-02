DHA YURT BÜLTENİ-8

1)POYRAZ BEBEK VE AİLESİ DENİZDE MAHSUR KALDI

ANTALYA\'da mavi ışık hastası Poyraz bebek, ailesi ve akrabaları kahvaltı için fiber botla açıldıkları teknede hava bozunca mahsur kaldı. Bir mağaraya sığınan 3\'ü çocuk 7 kişiyi deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Başta polisin kurtarma operasyonuna direnen Poyraz bebeğin babası Servet Ergün, gazetecilere de hakaret etti.

Antalya\'da doğumundan 3 gün sonra dünyada yaklaşık 200 bebekte görülen \'Mavi Işık Hastalığı\' olarak bilinen \'Crigler-Najjar\' teşhisi konulan ve her gün mavi ışık alabilmesi için babası Servet Ergün tarafından sanayide yaptırılan mavi ışık düzeneğiyle evde tedavi edilmesiyle gündeme gelen 4 yaşındaki Poyraz bebek, annesi Zeliha, babası Servet ve kardeşi Hilal ile akrabaları Mustafa Kalkaya, İsmail Kalkaya, Talhan Kalkaya; Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi\'nde fiber botla saat 11.00 sıralarında kahvaltı yapmak için denize açıldı.

MAĞARAYA SIĞINDILAR

Bir süre denizde gezinti yapan Poyraz bebeğin ailesi ve yakınlarının bulunduğu bot, aniden bastıran yağmur ve fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Aile, botun alabora olma ihtimaline karşı Bababurnu\'ndaki bir mağaraya sığındı. Havanın iyice bozması ve fırtınanın şiddetini arttırması nedeniyle bulundukları yerden çıkamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi.

DENİZ POLİSE VE SAHİL GÜVENLİKTEN ORTAK OPERASYON

Acil çağrı üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler aileyi kurtarmak için 4 zodyak botla çalışma başlattı. Ekipler önce bottakilere can yeleği attı. Botların mağaraya yanaşamaması nedeniyle aile fertleri tek tek denize atlayarak can simitleriyle kurtarma botlarına doğru dalgıçlar işleğinde yüzmeye başladı. Önce 3 çocuk ve 2 kadını kurtaran ekipler daha sonra diğer iki kişiyi de aynı yöntemle kurtardı. Yağmur ve dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülen ve yaklaşık 1.5 saat süren operasyonun ardından kurtarılan 7 kişi Kaleiçi Yat Limanı\'na götürüldü.

KURTARMAYA DİRENDİ

Diğer yandan Bababurnu\'ndaki mağarada bekleyen ailenin yanına botla yanaşan deniz polisinin kurtarma operasyonunu iddiaya göre Servet Ergün\'ün \"Fırtına dinince buradan kendimiz çıkarız. Kurtarma istemiyoruz\" diye geri çevirdi. Ancak polis bunun mümkün olmayacağını, mutlaka kurtarma operasyonu yapmaları gerektiğini belirterek, Servet Ergün ve beraberindekilerden kendilerine yardımcı olmasını istedi. Kurtarma için kayalıklara çıkan polis memuru dizlerinden yaralandı. Yanındakilerin de ısrarı üzerine polis kurtarma operasyonunu yaptı.

POLİS TUTANAK TUTTU

Yat Limanı\'na getirilen kazazedelerden Servet Ergün, görüntü almak isteyen gazetecilere de saldırdı. Servet Ergün, gazetecilere, \"Siz benim kim olduğumu biliyorsunuz. Görüntü almayın, sonra kötü olur\" diye tehditler savurdu. Polis ekiplerinin Servet Ergün hakkında kurtarma operasyonuna direndiği ve memurun görevini yapmasına engel olduğu gerekçesiyle tutanak tutup, şikayetçi olacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Sahil güvenlik ekiplerinden detay görüntü

-Acık kapalı botlardan detay görüntü

-Mahsur kalan vatandaşların tek tek kurtarılışı

-Kurtarılan vatandaşların bota bindirilişi

-Ailenin kullandıgı fiber teknenin görüntüsü

-Detaylar

697 Mb /// 6.13 HD

Haber:Bülent TATOĞULLARI- Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL- Alparslan ÇINAR/ANTALYA(DHA)

Görüntü Dökümü

------------------------

-Denizde mahsur kalanların deniz polisi botuyla yat limanına çıkarılması

-Bottan çıkarılan poyraz bebeğin ağlaması ve deniz polisinin sakinleştirmeye çalışması

-Bottan çıkarılan Talha bebek

-Servet Ergün\'ün gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışması

-Deniz polisinin falez kayalıklarından dolayı bacaklarının kesilip kanaması

-Deniz polisinin kesilen yerlerini gösterip neden kesildiğini anlatması

-Ambulans detayı

2.02 DK///225 MB

Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)

Görüntü Dökümü (18 Şubat 2015)ARŞİV

--------------

RÖP: Servet Ergün (Baba)

-Yeni cihazın kullanılışı

-Poyraz bebekten detay görüntüler

-Evden detay görüntüler

-Ev dış plan görüntü

52 MB /// 07.55

Haber: Erol AKKIR- Kamera Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

Görüntü Dökümü (9 Şubat 2015) ARŞİV

----------------

//CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ///

- Poyraz bebeğin fototerapi cihazı içerisinde görüntüsü

- Poyraz bebeğin babasının kucağında görüntüsü

- Annenin görüntüsü

- Babanın bebek hakkında bilgiler vermesi

Süre: 02.32 Dk. Boyut: 283 Mb.

(Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA-DHA)

============================================================

2)AKŞENER: HALEP\'TE, TÜRKİYE\'DEN VATANINA GİTMİŞ SURİYELİ MÜLTECİLERLE İFTAR EDECEĞİM

İYİ Parti\'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçilir seçilmez Suriye politikasını değiştireceğini belirterek, \"Suriyeli arkadaşlarımızı hemen sağlıklı, sıhhatli, düzgün bir şekilde ülkelerine göndereceğiz ve seneye 2019\'da inşallah Sayın Erdoğan Şam camisinde namaz kılamadı ama 81 ilimizden 81 temsilci ile beraber ben Halep\'te, Türkiye\'den memleketine, vatanına gitmiş Suriyeli mültecilerle iftar edeceğim\" dedi.Meral Akşener, Karabük Kent Meydanı\'nda halka seslendi. Hükümeti eleştiren Meral Akşener, \"Ya bu partili cumhurbaşkanı denen ucube sisteme her şeyi tek insanın iki dudağı arasına bırakan bu sisteme, yani sadece Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde var olan bu sisteme geçit vereceksiniz, ya da bu sisteme demokrasi, hukuk, adalet, refah ve huzur adına \'hayır\', \'dur\', \'tamam\' diyeceksiniz. Yolda gelirken çok ilginç, \'Yaparsa AK Parti Yapar\' diyor pankartlar. Kardeşim 16 senedir niye yapmadınız? Yola çıktınız. Büyük bir kredi verildi size. Türkiye\'nin her yerinden insanlar oy verdiler. Her şehirden milletvekili çıkardınız. Sonuç; apar topar seçime gidiyorsunuz. Madem her şey iyi niye seçime gidiyorsunuz? Madem her şey kötü niye size oy verelim? Mehmet Şimşek diyor ki 16 sene yapmamışlar, bu ülkede hırsızlığı, yolsuzluğu, rüşveti, israfı bir devlet politikası olarak benimsememişler gibi seçimi kazandıktan sonra israfı, rüşveti, yolsuzluğu bitirip, olağan üstü hali kaldıracaklarmış. Seçimi kazandıktan sonra ekonomi düzelecekmiş. 16 senede bu ülkeyi bu hale getiren sizsiniz. Elinizde kanun hükmünde kararname yetkisi var. Elinizdeki kararnameye yazın görelim siz nasıl mücadele ediyorsunuz.\" dedi.

\'İSRAFI ORTADAN KALDIRACAĞIZ\'

Akşener, Türkiye\'nin en önemli sorununun genç işsizlik olduğunu ifade ederek, \"Biz insana dokunan projeler yaptık. Türkiye\'nin en önemli sorunu genç işsizlik. Bunu çözmek için ne yapmak lazım. Yüzde 11’\'ik işsizlik rakamı dünya üzerinde çok büyük bir rakam. 24 Haziran\'dan sonra hem mecliste hem cumhurbaşkanlığı konusunda kazandığımız takdirde sizin beğenilerinizle Allah\'ımın nasibiyle kazandığımız takdirde biz israfı ortadan kaldıracağız. Diyoruz ki genç işsizliği çözeceğiz. Bu 11\'lik rakamı 5 yıl içerisinde 5,6\'ya indireceğiz. Bunu nasıl yapacağız. Her yıl 50 milyar dolarlık fabrika, sanayi yatırımı yapacağız. Çiftçiye üretim anlamında yol gösteren projelerle çiftçiyi sanayi ile buluşturarak, tarımı sanayi ile buluşturarak. Hem tarımda hem sanayide üretimi öne koyacağız. Ama ilginç bir şey var. Bizi ciddiye alıyorlar. Ben hepi topu 4 televizyona çıktım. Bu süreçte pek çok insan çıktı televizyona. Onlara söyledikleri sözler üzerinden kaynak nerde diye sorulmadı. Bana kaynak nerde diye soruluyor. Ben bu kaynaklar hesaplandığı için tıkır tıkır anlatıyorum. Söylediklerimiz gerçektir, yapılabilir projelerdir.\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'NİN KAYNAĞI ÇOK\'

Akşener devletin gençlere iş vermek zorunda olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Eğer iş veremiyorsa verinceye kadar bu çocuklarımızın analarının babalarının arkadaşlarının yanında boyunlarını eğmemek için iş buluncaya kadar her bir gence 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Neler var biliyor musunuz? Sarayın 13 günlük harcaması kapatılan şeker fabrikalarının bir yıllık zararına eşit. Lüks arabalara binenler var. Yıllık 8 milyar lira para ödeniyor bu arabalara. Bakanlar, yardımcıları, eşleri, gelinleri, oğulları, damatları. Seçilir seçilmez \'İnin o arabalardan inin bakayım\' diyeceğim. 8 milyar lirayı koyun cebinize. TRT\'yi satıyorum. Yıllık 2,5 milyar lira cebinizden para harcanıyor. Bir kamyon ahmak zengin ediliyor. Seyretmediğiniz programların parasını siz ödüyorsunuz. Arkasından satışla ilgili bir gelir olacak onu da koyun cebinize. Arkasından sarayla ilgili ayrı projelerimiz var. 65 milyar dolar Kanal İstanbul diye bir çılgın projeye arkadaş yatırım yapacak. 65 milyar dolarlık yatırımdan size hangi gelir gelecek bu soruyu her meydanda soruyorum. İpsiz sapsız cevap veriyorlar. Kimseden tek bir cevap yok. 65 milyar dolar. Evet bir proje yapabilirsin ama bu projenin Türkiye\'ye getirisi milyar dolar olarak hesaplanıp önümüze koyulmadı. Yoksa bir israf mıdır? Bu sorunun cevabını alıncaya kadar devam edeceğiz. Arkadaş elini Suriye\'nin iç işlerine koydu. Tam 4 milyon Suriyeli ülkemizde. Ben mültecilere bir şey demiyorum. Herkes vatanında mutludur. Hemen seçilir seçilmez Suriye politikasını değiştireceğim. Suriyeli arkadaşlarımızı hemen sağlıklı, sıhhatli, düzgün bir şekilde ülkelerine göndereceğiz ve seneye 2019\'da inşallah Sayın Erdoğan Şam camisinde namaz kılamadı ama 81 ilimizden 81 temsilci ile beraber ben Halep\'te, Türkiye\'den memleketine, vatanına gitmiş Suriyeli mültecilerle iftar edeceğim. Suriyelilere 150 milyar lira harcandı. Onu da koyun cebinize. Şimdi Türkiye\'nin kaynağı çok.\"

TARIM HAYVANCILIK

Seçimleri kazandıkları takdirde ithalatı bitirip, ihracatı başlatacaklarını söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

\"Çiftçi tarlasına küstü. 5.5-6 liraya mazot kullanırsa bir çiftçi ürününü ucuza üretebilir mi? Koskoca Amerika\'nın çiftçisinin mazotunda teşvik var. 2 liraya alıyor. Daha enteresanı Sırbistan\'dan, Venezüella\'dan et getiriliyor. Bu ülke bir hayvan ihracatı yapan ülke idi. Hayvancılık bitmiş. Düşünebiliyor musunuz Mardin hayvan ihraç ederken ithal eden bir şehir haline gelmiş. Nasıl iş vereceksiniz? Ben düne kadar bunun bir iş bilmezlik olduğunu düşünüyordum. Ama domuz kemiği ile üretilmiş yemlerin yedirildiği, hayvanların ne olduğu belirsiz etlerin ithal edildiği bir bakış açısının bugün itibariyle cehaletin ötesine geçtiğini Anadolu\'yu gezdikçe anlıyorum ki bu bir ihanettir. Dünyanın geleceği, yarının 2 savaşından biri gıdadır. Diğeri ise sudur. Türkiye kendine yeten bir ülke iken her şeyini buğdayından mısırına aklınıza ne geliyorsa ithal eden bir ülke haline gelmişse bu ülkeye ihanettir. 5 yıl içinde inşallah ülkemizi kendine yeten ithalatı bitirip, ihracata başlayan bir ülke halinde olmasını sağlamak boynumuzun borcudur\"

\'PERFORMANS SİSTEMİNİ KALDIRIYORUZ\'

Eğitim sistemini eleştiren Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"İlkokuldan lise sona kadar çocuklarınız zengin çocuğu, fakir çocuğu, devlet okulu, özel okul, iyi okul, kötü okul, iyi öğretmen, kötü öğretmen şeklinde ayrılmış müfredat. Sabah erken kalkanın değiştirdiği bir eğitim sistemi olamaz. Gençlerin hayatı ile ne kadar ilgisizler. 24 Haziran\'da üniversite sınavı vardı. Seçimi bir hafta önceye almak yerine öğrencilerin sınavını 1 hafta sonraya aldılar. Gençleri sevmeyen, eğitimden hoşlanmayan herkesi kendi bakış açısıyla düşünmeye zorlayan bir eğitim sistemi olamaz. 21. yüzyılın son 3 çeyreğini kazanacağız. Yeni Aziz Sancar\'ların aranızda bulunduğunu biliyorum. Öğretmene performans sistemi olur mu? Öğrencinin not verdiği bir öğretmenin o öğrencinin elinde oyuncak olduğu bir gerçektir. Performans ve mülakat sistemini kaldırıyoruz. Sonuç itibariyle Sayın Erdoğan şu anda yorgun ve geveze bir şoför gibi, Türkiye o otobüsün içinde. Yorgun ve geveze bir şoför tarafından otobüs kullanılıyor. Yorgun ve uykusuz, geveze bir şoförün otobüsüne biner misiniz? Hele ehliyeti yoksa hiç binmezsiniz. Bu yorgun ve geveze şoförü 24 Haziran\'da evine yollayacağız diye düşünüyorum.\"

Görüntü Dökümü

-------------------

-Akşener in konuşması

AKTÜEL görüntüler

Murat KÜÇÜK-Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) -

======================================================

3)BOZDAĞ: HAYVANLARA İŞKENCE YAPANLARA HAPİS CEZASI GETİRİLECEK

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, \"Sahipli veya sahipsiz hayvanların işkenceye tabi tutulması suç olarak kabul edilecek ve ağır yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesi budur. Seçimden sonra yapılacak işler arasında hayvanları koruma kanununda yapılacak değişiklikler yer alacaktır\" dedi.

Memleketi Yozgat’ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun ilçelerinde partilileriyle bayramlaştı. Sorgun ilçesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bozdağ, Sakarya\'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunup, tedaviye alındıktan kısa süre sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, şunları söyledi: \"Tabi çok vahşice bir hadise. Öncelikle olayı şiddetle kınıyorum. Kabul edilemez bir durum. Güvenlik güçlerimiz, bu olayın failleriyle ilgili geniş kapsamlı çalışma yürütüyor. Bu vahşiliği kim işlediyse onlar tespit edilecektir. Gereği de bunların mutlaka yapılacaktır. Normal bir insanın, insanlık onuru taşıyan birinin, böylesi bir vahşete imza atması, kabul edilemez. Yapmaz zaten. Bu işi yapanlar, belli ki adı insan, kendisinin insanlıkla, uzaktan, yakından ilgisi alakası yok. Hükümet olarak, hayvanları koruma kanununda, önemli değişiklikler yapma kararı almıştık. Seçimden önce, kanun tasarısını Adalet Bakanlığımız hazırlamıştı ve kamuoyuna da biz bunu açıklamıştık. Sahipli veya sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence veya eziyete tabi tutulması, şu anda idari para cezasıyla yaptırıma tabi tutuluyordu. Yeni düzenlemeyle bunlar, hapis cezasıyla yaptırıma tabi tutulacak ve bunların tamamı, suç olarak düzenlenecek ve daha ağır yaptırımlar getirilecek. Ama seçimin araya girmesiyle, yasalaşma imkanı olmadı. Seçimden sonra hükümet bu konuda ciddi bir adım atacaktır. Sahipli veya sahipsiz hayvanların işkenceye tabi tutulması suç olarak kabul edilecek ve ağır yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesi budur. Seçimden sonra yapılacak işler arasında hayvanları koruma kanununda yapılacak değişiklikler yer alacaktır. Böyle bir hadise nedeniyle çok üzüntülüyüz.\"

Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in miting sırasında ezanların geç okunduğu iddiasına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, \"Bu bir iddia değil, çok net şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor çünkü ezanların Türkiye\'de vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir\" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun Kandil operasyonu açıklamasını değerlendiren Bozdağ, \"Maalesef milleti aldatıyorlar, millete yalan söylüyorlar. Yalanı gerçek gibi söyleyen karşısında bizim söyleyebileceğimiz sadece yalan söylüyorsunuz demektir. Milletimizin hafızasıyla alay ediyor demektir çünkü Türk milletinin gözü önünde bu operasyonlar yapıldı, yapılıyor. Geçmişte de yapıldı. Millet de Sayın Kılıçdaroğlu\'nun yalan söylediğini gayet iyi biliyor\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Bozdağ\'ın seçim çalışması

-Bozdağ\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

===================================================

4)SAPANCA\'DA VAHŞETİN FAİLİNİN BULUNMASI İÇİN SEFERBERLİK

SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeğin ölümüyle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. İl emniyet müdürü, il jandarma komutanı, belediye başkanı bölgeye gelirken, olay günü bölgede çalışan greyder bölgeye getirilerek tatbikat yapıldı. Jandarmalar çalıların arasında köpeğin kopan uzuvlarını aradı. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ilk bulguların makineden kaynaklı olduğunu, ancak kendisine pek inandırıcı gelmediğini belirtti.

Sapanca ilçesi Şahin Tepesi mevkiinde hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeği fark etti. Sapanca\'da veteriner hekim Onur Çakmak\'a götürülen köpek, ilk müdahalesinin ardından İstanbul Hayvan Hastanesi\'ne sevk edildi, ancak dün öldü. Vahşete, Türkiye\'nin dört bir yanından tepki yağdı.

ANNE VE YAVRU KÖPEKLER OLAY YERİNDE

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sapanca Cumhuriyet Savcılığı\'na köpeğin ölümüyle ilgili araştırma yapılması için talimat verdi. Bugün, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, yavru köpeğin bulunduğu yere geldi, ekipler incelemede bulundu. Anne ve köpek diğer yavruları olay yerinde görüldü. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, köpeğin kopan uzuvlarını aradı.

BELEDİYE BAŞKANI İŞ KAZASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay günü bölgede çalışma yapan Sapanca Belediyesi\'ne ait greyder de bölgeye getirilerek tatbikat yapıldı. Greyder bıçağını indirerek yolda ilerlerken, çalıların arasında gölgede duran köpeklerin gürültüye rağmen kaçmadığı görüldü. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer çalıların arasında köpekleri göstererek, makinenin geçerken köpeğin görülemeyeceğini, bunun bir iş kazası olduğunu, gölgedeki annenin ve yavrularının istifini bozmadan durduğunu söyledi. Aydın Yılmazer köpeğin bacaklarının kesilmesi durumunda annenin doğal olarak tepkisini de göstereceğini belirtti. Aydın Yılmazer, olay günü iş makinesini talep eden Erol Yıldız ile görüştü. Erol Yıldız da olayın kaza olduğunu ifade etti. Ayrıca, köpeği bulan Nuray Ersoy ile de telefon ile görüşüldü.

Yılmazer üzgün olduklarını, ancak bir öldürme vakası olmadığını belirterek, \"Emniyetimiz ve jandarmamız hassasiyetle incelemeleri son noktaya getiriyor. Bizzat iş makinesi bölgeye getirdik. Yol düzenlemesi yapılması sırasında gölgelikte yol kenarında bulunan yavrular ve hayvan dikenlik, otluk içerisinde gürültüye alışık olmalarından dolayı yerinden kalkmamışlar, dolayısıyla iş makinesi oradan geçerek, görmediği için de olay gerçekleşmiş. Bu olduğunda dolayı üzgünüz, ama hiçbir şekilde bir katliam, bir öldürme vakası kesinlikle olmadığını belirtebilirim\" dedi.

İŞ MAKİNESİ İHTİMALİ VALİYE İNANDIRICI GELMEDİ

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, \"Sakarya\'da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olan vatandaşların sayısı çok fazla. Biz de destekliyoruz. Marketten yemek alıp götüren bir kardeşimiz o hayvanı orada perişan halde görüyor. Derhal veterinere götürüyor, ben haberdar oldum. Konunun üzerine gittim, hem il emniyet müdürü, hem il jandarma komutanını arayarak. Olayın vahametinden bayram bize zehir oldu. Aynen adam öldürülmüş gibi hain kimse bulun yasal gereğini yapalım dedim. Dolayısıyla ha adam öldürülmüş, ha bu benim için fark etmez. Araştırdılar, komutan beni aradığında, o mahalde yapılan araştırmada çim biçen bir makineden bahsettiler. Yani onun yapmış olabileceğini. İlk bulgular böyle ama bana pek inandırıcı gelmedi\" dedi.

\'EN AĞIR CEZA VERİLECEKTİR\'

Bölgede çalışma yapılması durumunda önce kontrolde bulunulması gerektiğini ifade eden Vali Bakanlıoğlu, şöyle konuştu:

\"Orada çalışan insan önce etrafı kolaçan edip, ondan sonra çalışmaya başlar. En azından bunlara karşı önlem alınabilir. Onda bile ihmal vardır ki görgü tanıkları olabilir. Arkadaşlar hemen jandarmadan bir ekip kurdular, araştırıyorlar. Yasal olarak en ağır ceza verilecektir. İbretlik bir şey olmalı. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için. Çünkü biz de evimizde hayvan besliyoruz. Aynı bizim gibi can taşıdıklarını ve bizim gibi dünyada yaşamayı hakkı olduğuna inananlardanız. Hayvana merhamet etmeyen hiçbir şeye merhamet edemez. Ramazan Bayramı geçirdik, hadisi şerif vardır \'merhamet etmeyen, merhamet bulamaz\'. Yasalarımız da bunu suç sayıyor. Bu şahıslar yakalanacaklar, bizzat ben takipçisiyim olayın merak etmesinler.\"

TWİTTER\'DA PAYLAŞTI

Twitter\'da yaptığı paylaşımda köpek, tilki, karaca gibi hayvanlarla olan fotoğraflarını paylaşan Vali Balkanlıoğlu , \"O zavallı yavruyu vahşice katleden alçaklar için (Birçok hayvanı bizzat elleriyle besleyen bir hayvansever olarak) İl Jandarma Komutanı\'na emir verdim. Adam öldürmüş katil gibi faillerini bulun diye. Bizzat takip ediyorum. Merak etmeyin\" notunu düştü.

Görüntü Dökümü

------------------------

Greyder ile tatbikat yapılması

Belediye başkanının açıklamaları

Başkanın Erol Yıldız ile görüşmesi

Jandarma ekiplerinin incelemeleri

Çalıların arasındaki köpek ve yavrularından görüntü

İl jandarma komutanı ve il emniyet müdüründen görüntüler

Köpeği bulan kişi ile yapılan telefon görüşmesi

Aziz GÜVENER-İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) -

=========================================================

5)YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 30 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde bir binanın zemin katında çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen aralarında bebeklerinde bulunduğu 30 kişi hastaneye kaldırıldı.Malkara\'nın TOKİ konutlarında dün akşam saatlerinde CY-5\'nci bloğun zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen dumanlar, 16 dairenin bulunduğu 4 katlı binaya yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TREDAŞ ekipleri elektrikleri keserken, itfaiye alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilen 3\'ü bebek, 17\'si kadın toplam 30 kişi Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları iyi olan dumandan etkilenenler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Ambulans, itfaiye ve polis ekiplerinin gelişi

-Yangına müdahale

-Dumandan etkilenenlerin ambulans ve otomobillerle hastaneye taşınması

-Mahallede yaşanan panik

-Hastane önüne akın eden mahalleli

-Dumandan etkilene bebeklerin ve vatandaşların hastaneye getirilişi

- Yangın ve çevreden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)