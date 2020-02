DHA YURT BÜLTENİ- 8

MUHARREM İNCE: PARAYI ALIP, BETONA GÖMDÜLER (EK)

1)\'O FAKIBABA, MİLLET FAKİR BABA\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Menderes\'ten sonra Ödemiş\'e gitmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde Bayındır\'a girdiği sırada kadınlar, çiçeklerle yolunu kesti. Burada seraya giren Muharrem İnce, üretici kadınlarla fotoğraf çektirdi. İnce bu sırada fotoğraf karesinde olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nu \'Aziz Abi sen de gel\" diyerek yanına çağırdı. Çiçekçi kadınlardan birisi, söze girip \"Biz Aziz Başkanımızdan çok razıyız. Bize çok yardım etti. Sizden de yardım istiyorum\" dedi. Çiçekçi kadınlar, Muharrem İnce\'ye saksıda çiçek de hediye etti. CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ödemiş\'e geçti. İnce, konşumasında \"Ak Parti döneminde kaç tane stadyum yaptılar? 265 tane yaptılar. Gerekli mi? Gerekli. Ama fabrika mı gerekli stadyum mu? Fabrika gerekli. 265 stadyumu niye yaptı bir, Atatürk ismini silmek için yaptı. İki, yandaşa rant sağladı. Üç, çocuklarımız işsiz kaldı. Stadyum dediğin şey haftada iki saat çalışıyor. 30 günde 8 saat. Fabrika 24 saat çalışıyor. Erdoğan ile İnce arasında fark bu. Erdoğan diyor ki, tüketim, Kanal istanbul. Kazdıracak oradan avanta gelecek rant gelecek, mama gelecek. İnce diyor ki, bacası tüten fabrika gelecek. Erdoğan, \'İsrail\'den tohum alalım\' diyor, ben de yerli tohumlarımızı geliştireceğim diyorum. Bakın farklarımız bunlar\" dedi. Tarım Bakanı\'nın mazot konusunda yalan söylediğini öne süren İnce, \"Tarım Bakanı\'nın adı, Fakıbaba, milletin adı fakir baba. O saman ithal edecek, ben yerli ırkları geliştireceğim, köylüyü destekleyeceğim. O, \'domates satalım\' diyecek, ben diyeceğim ki tarıma dayalı sanayi kurmamız lazım yani marka üretmemiz lazım. Domates değil ya salça ya da ketçap satacağız. Bizim Mercedes\'imiz yok BMW\'miz yok. Marka üreteceğim, Markası olmayan arkada olur. Sizi iyi yetiştireceğiz, Fransız\'dan Alman\'dan daha iyi yetiştireceğiz çağınızı bileceksiniz\" dedi. Muharrem İnce, öğrencilere 19 Mayıs ve 29 Ekim tarihlerinde burs sözünü tekrarlayarak, \"Verimli topraklarla yoksulluk kaderimiz olamaz, bu yoksulluğu yırtıp atacağız bunu gençlerle birlikte yapacağız\" diye konuştu.

\'SARAYPEREST CUMHURBAŞKANI\'

Muharrem İnce kadınların iş gücüne katılımını yüzde 32\'den yüzde 50\'ye çıkacaklarını belirterek, \"Mutfakta et mi kaynar, dert mi kaynar siz bilirsiniz. Ocakta aş mı pişer, taş mı pişer siz bilirsiniz. Kadınların iş gücü katılımı yüzde 32. Bunu yüzde 50 yapacağız. Yani yüz çalışandan 32\'si kadın, bunu 50 yapacağız. Bunu nasıl yapacağız her mahalleye bir kreş açacağız. Ev kadınlarını çalışan statüsüne sokacağız\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çocuk konusundaki açıklamalarını da eleştiren İnce, şöyle devam etti:

\"İçime dert olan bir konu. \'Üç çocuk yapın\' dedi, sonra dedi ki \'5 çocuk yapın\'. Orada bitirmemiş, \'sezaryen mezaryen yok\' diyor. Ona da karışıyor. Peki bir Muharrem İnce ne diyor? İster 3, ister 5 çocuk yap. Adamın parası var, her şeyi yerinde 5 çocuk yapar ama açsa nasıl yapacak? (Bu sırada bir vatandaşın \'açız\' diye bağırması üzerine) Bağıran kim? Kaç çocuk var? İki mi? İyi o zaman.\"

Kalabalık içerisinde rahatsızlanan bir genç kızı da otobüs içerisine kendi koltuğuna oturması için gönderen Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Aramızdaki fark şu; O diyor ki, üç çocuk yap beş çocuk yap. Ben de diyorum ki benim görevim çocuk sayısını belirlemek değil bu çocuk bezindeki KDV yüzde 18. Çocuğun donundan yüzde 18 vergi alan devletten adam olmaz. Çocuğun bezinden yüzde 18 vergi al sonra çocuk sayısına karış. Türkiye\'yi nasıl kalkındıracaksın üç b ile. Barışacağız, büyüyeceğiz, adili bölüşeceğiz. Bu nasıl olacak? Bir, artık vatandaş tasarruf yapmayacak, devlet tasarruf yapacak. Mesela 40 milyar doları Suriyelilere harcamayacağız, haberiniz olsun. Mesela 2 milyar dolara saray yaptırmayacağım. Cumhurbaşkanı\'nın Ankara\'da bir sarayı var, damatlar yan tarafta lojman var ama hepsi orada yaşıyor. İstanbul\'da da 5 saray var. 500 milyon dolar da onlara harcadı. Bir tane de 300 odalı yazlık saray yaptırıyor Marmaris\'e. Ak Parti\'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; Senin vicdanına sesleniyorum. Ankara\'da saray, İstanbul\'da 5 saray, yetmedi Marmaris\'te Turgut Özal zamanında 4 oda bir salon vardı. O zaman yetmedi 300 odalı saray yaptırıyor, yani sarayperest bir cumhurbaşkanı.\"

GÜNEY KORE VE VENEZUELA\'YI ÖRNEK VERDİ

Türkiye\'nin sonunun ya Güney Kore ya da Venezuela gibi olacağını ileri süren İnce, \"Yıl 1980 Türkiye\'nin milli geliri 2 bin dolar, Güney Kore\'nin de 2 bin dolar. Asya krizi oluyor Kore iflas ediyor. Devlet 5 büyük şirketi çağırıyor. \'Rekabet etmeyeceksiniz, dünyayla rekabet edeceksiniz\' diyor. 5 şirketin şimdiki ihracatı 250 milyar dolar. Şimdi milli gelir 30 bin dolar. Türkiye\'de ise 7 bin dolara düştü. Bir de Venezuela var. 300 milyar varil petrol üretiyor ama devlette tek adam var. Petrolün gelirini halka aktarayım halk üretmesin diyor. Halk üretmemiş ve sonunda üretmeyen ekonomi çöküyor. Şu anda en büyük petrol üreticisi Venezuela, tuvalet kağıdı alamıyor. Aklımızı başımıza alırsak Güney Kore oluruz ama bedava yaşamaya çalışırsak tuvalet kağıdı bulamayız. Karar sizin\" dedi.

2)SEPETLİ MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 8 YARALI

Şanlıurfa\'da, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen sepetli motosiklette bulunan 8 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Abdullah Şifa yönetimindeki 63 E 8431 plakalı sepetli motosiklet, arka lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada motosikletteki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

3)DATÇA OYUNCAK ŞENLİĞİ İLE RENKLENDİ

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde bu yıl 12\'ncisi düzenlenen, \'Oyuncak ve Çocuk Şenliği\', renkli görüntülere sahne oldu. Datça Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde Kent Park\'ta gerçekleştirilen şenlikte bir araya gelen yüzlerce çocuk, birbirinden ilginç oyunlar ve oyuncaklar eşliğinde unutamayacakları bir gün yaşadı. Şenlik kapsamında parkın çeşitli noktalarında kurulan atölyelerde çocuklar, keçe, ahşap, bez çanta boyama, resim, geri dönüşüm, mozaik çalışmaları yaptı. Yüz boyama standı miniklerin ilgi odağı oldu. Dans Grubu\'nun dans ve jimnastik gösterisi ise büyük beğeni topladı. Datça Yerel Tohum Derneği ise her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukları eğlendirirken, doğa bilincini öğretti. Minik doğaseverler, tanıtım çizelgesinde görüp özelliklerini öğrendikleri tohumları, onlarcasının arasında arayıp bularak hem oynadılar hem de tohumları tanıdı. Tohum bulamaca oyununda sonra her minik, seçtiği bir bitkinin tohumunu kendi elleriyle toprağa dikip suladı. Datça Kent Konseyi Kültür Sanat Bilim Grubu tarafından kurulan mozaik atölyesi, geleceğin sanatçılarının ilgi odağı oldu. Mozaik sanatını uygulamalı olarak öğrenen minikler, eğitmenlerdi eşliğinde kalıcı bir eser yapmanın heyecanını yaşadı. CHP\'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilki 12 yıl önce gerçekleştirilen, oyuncak şenliğinin her geçen yıl gelişerek bugünlere geldiğini söyledi. Uçar, \"Bir ülkenin geleceği, çocukların mutluluğundan beli olur. Ben ülkemin geleceğinden mutluyum. Çünkü gördüm ki, çocuklar bugün bizden daha mutlular. Mutlu toplumun, mutlu çocukları, gelecekte ülkelerini daha iyi yerlere taşıyacaklardır\" dedi.

4)ZONGULDAK\'TA OTOMOBİL 50 METREDEN UÇTU: 1 YARALI

ZONGULDAK\'ta kontrolden çıkarak 50 metreden fındık tarlasına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun 22\'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Tozkoparan yönetimindeki 67 UA 175 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık tarlasına uçtu. Taklalar atarak yuvarlanan otomobil 50 metre sonra fındık ağaçlarına çarparak durdu.

Araçtan çıkan Tozkoparan, cep telefonuyla 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Kaza ihbarının ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Tozkoparan, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan Tozkoparan\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

5)MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TRAFİĞİ KAPATTI

AK Parti Ardahan Milletvekili adayları, seçim bölgeleri Ardahan’da coşkuyla karşılandı. Adayları karşılamaya gelen araçlar trafiğin aksamasına neden oldular. AK Parti Ardahan milletvekili adayları Orhan Atalay ve Halil İbrahim Dursunoğlu çok sayıda partili tarafından karşılandı. Ardahan - Kars yolu üzerindeki Çamlıçatak mevkiinde karşılanan milletvekilleri adayları bir süre yaya olarak seçmenleri selamladılar. Yaşanan izdihamdan dolayı emniyet ekipleri müdahale ederken, adaylar AK Parti seçim otobüsüne binerek yol boyunca vatandaşları selamladı. Yaklaşık 500 araçlık konvoy nedeniyle Kars-Ardahan karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Vatandaşların büyük coşkuyla karşıladığı Milletvekili adayları selamlama turunda bir süre beklemek zorunda kaldılar. 10 kilometrelik yolu yaklaşık 1 saatte gelen Milletvekili adayları Ak Parti İl Başkanlığı binası önünde seçmenlere seslendiler.

Öte yandan konvoyda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

