DHA YURT BÜLTENİ-8

CHP Burdur\'dan İnce\'ye destek

CHP Burdur teşkilatı tarafından Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce\'ye destek için hesabına para yatırıldı.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Başkanı İzzet Akbulut ve beraberindeki partililer Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce\'ye destek için hesabına para yatırdı. Banka şubesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan İzzet Akbulut, \"Burdur teşkilatı olarak 13\'üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce\'ye destek amaçlı buradayız. Herkes karınca kararınca bir miktar destekte bulundu. Katılanlara teşekkür ediyorum. Muharrem İnce\'ye başarılar diliyorum\" dedi. Milletvekili Mehmet Göker, \"Milletvekili adaylarımız, belediye başkanımız ve il örgütümüzle garibanların da Türkiye\'de söz söylemeye, siyaset yapmaya hakkının olduğunu söylemek için kampanyaya destek oluyoruz. Önemli olan miktar değil, partinin bu davada göstermiş olduğu duruştur. Tüm Cumhuriyet Halk Partililere teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de \"Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce\'nin çağrısı üzerine destek olmak için örgütümüzle birlikte buradayız. Örgüt olarak gariban Muharrem İnce\'nin siyaset yapabilmesi için karınca kararınca katkıda bulunmaya çalıştık. Türkiye için hayırlı olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Partililerin bankaya gelişi

- Banka önündeki partililer

- Mehmet Göker ve İzzet Akbulut\'un para yatırması

- İzzet Akbulut röp.

- Mehmet Göker röp.

- Ali Orkun Ercengiz röp.

147 MB /// 02.27\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Pazarda izinsiz tezgah açanlar ile zabıta tartışması



Bolu\'da, pazarda izin almadan tezgah açanlar, kendilerini uyaran zabıta memurlarıyla tartıştı. Fenalaşan 1 kişi, hastaneye kaldırılırken, tartışmada sinirlenen pazarcı kadın, elindeki fideleri yere attı. Gerginliğin ardından ihbarname makbuzu kesilerek, pazarda 1 günlük satış yapılmasına izin verildi.

Sakarya\'nın Pamukova ilçesinden Bolu\'ya gelerek, İhsaniye Mahallesi\'nde pazartesi günü kurulan pazarda tezgah açanlar, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince uyarıldı. Zabıta memurları, satış yapılan yerin tahsisli olmadığını belirterek, tezgahın kaldırılmasını istedi. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen kişiler ile zabıtalar arasında tartışma çıktı. Gerginlik sırasında rahatsızlanan 1 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zabıta, uyarılara rağmen pazarcıların tezgahlarını kaldırmaması üzerine polise haber verdi. Tepki gösteren pazarcı kadın ise elindeki fideleri yere atarken, sadece 1 günlüğüne satış yapmalarına izin verilmesini istedi. Tartışmalar sırasında hala fide satışının yapılması da dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren gerginliğin ardından fide satışı yapanlar, hakkında ihbarname makbuzu kesilerek, 1 günlük satış yapmalarına izin verildi.

Haber:Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)



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Eski eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürmek için arkadaşından silah istemiş



Konya\'da geçen yıl eski eşi Yasemin Yıldız\'ı (41), kayınvalidesi Fatma Yıldız (60) ve kayınpederi Behram Yıldız\'ı (72) tüfekle ateş ederek öldüren Erdal Atlı\'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olanak dinlenen Sevim Ü. (60), \"Olaydan iki gün önce onlara ziyarete gitmiştim. Yasemin ile biraz sohbet ettik. Bu sırada oğlu eve geldi. Sohbet sırasında annesine, \'Anne; babam seni öldürücekmiş. Bir arkadaşından silah istemiş. Arkadaşı biz öksüz kalmayalım diye silah vermemiş. Ben \'Burası dağ başı mı?\' dedim\" ifadelerini kullandı.

Olay, 17 Mayıs 2017\'de merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi\'nde meydana geldi. Erdal Atlı, boşandığı Yasemin Yıldız\'ın ailesiyle birlikte oturduğu eve gitti. Zili çalan Atlı, önce kapıyı açan Yasemin Yıldız\'ı, ardından da eski kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız\'ı, av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Evden çıkıp kızı S.A.\'yı (8) okuldan aldıktan sonra da İzmir\'e kaçan Erdal Atlı, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Atlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erdal Atlı\'nın, 3 kişiyi öldürdüğü için 3\'er kez \'ömür boyu hapis\' cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

\'ANNE; BABAM SENİ ÖLDÜRECEKMİŞ\'

Konya 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada Erdal Atlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sevim Ü., cinayetten iki gün önce Yasemin Yıldız\'ı ziyaret gittiğini belirtti. Ziyaret sırasında Yıldız\'ın oğlunun geldiğini ifade eden Sevim Ü., \'\'Olaydan iki gün önce onlara ziyarete gitmiştim. Yasemin ile biraz sohbet ettik. Bu sırada oğlu eve geldi. Sohbet sırasında annesine, \'Anne; babam seni öldürücekmiş. Bir arkadaşından silah istemiş. Arkadaşı, biz öksüz kalmayalım diye silah vermemiş\' dedi. Ben \'Burası dağ başı mı, nasıl adam öldürücekmiş?\' dedim. Fatma\'nın isteği üzerine o gece orada kaldım ve ertesi gün evden ayrıldım. Olay günü Fatma beni kahvaltıya çağırdı. Ancak işlerim olduğu için gidemedim. Ancak hem boşanmadan önce hem de boşanmadan sonra Erdal\'ın Yasemin\'e karşı tehditlerine şahit oldum\" diye konuştu.

\'ÖLÜM TEHDİTLİ MESAJI BANA GÖSTERDİ\'

Mahkemede tanıklık yapan Yasemin Yıldız\'ın arkadaşı Ayla A. (35) ise şunları söyledi:\"Yasemin benim arkadaşım olur. Ben bir avukatlık bürosunda çalışıyorum. Yasemin zaman zaman aile yaşantılarıyla ilgili bana bilgiler verip, benim görüşümü alırdı. Erdal ile aralarındaki sorunlar nedeniyle boşanma davası açmıştı. Daha sonra boşanmaktan vazgeçtiler. Beraber yaşamaya başladılar ancak sorunları devam etti. Yasemin bana Erdal\'ın kendisini aldattığını ve elinde bir kaset olduğunu söyledi. Yeni bir boşanma davası açtı. Daha sonra boşanma davası sonuçlandı ve boşandılar.Yasemin, Erdal\'ın sürekli olarak kendisini tehdit ettiğini söyledi. Yasemin diğer kadın alehine tazminat davası açtı. Yasemin bana Erdal\'ın dayısından kendisine gelen mesajı gösterdi. Mesajda tazminat davasını geri çekmezse Erdal\'ın kendisini öldüreceğinden söz ediyordu.\"Duruşma, tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.



Haber:Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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Kardeşlerin çıraklıktan fabrika patronluğuna uzanan büyük başarısı

Bolu\'da, pazarda izinsiz tezgah açanlar, kendilerini uyaran zabıta memurlarıyla tartıştı. Fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırılırken, sinirlenen bir pazarcı kadın ise elindeki fideleri yere attı. Yaklaşık 1 saat süren tartışmaların ardından, ihbarname makbuzu kesilerek bir günlüğüne satış yapılmasına izin verildi.

Sakarya\'nın Pamukova ilçesinde Bolu\'ya gelerek, İhsaniye Mahallesi\'nde Pazartesi günü kurulan pazarda tezgah açanları, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri uyardı. Zabıta memurları, satış yapılan yerin tahsisli olmadığını belirterek, tezgahın kaldırılmasını istedi. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen kişiler ile zabıta memurları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında rahatsızlanan bir kişi 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Zabıta, uyarılara rağmen pazarcıların tezgahlarını kaldırmaması üzerine polise haber verdi. Tepki gösteren bir kadın elindeki fidelere yere atarken, sadece bir günlüğüne satış yapmalarına izin verilmesini istedi. Tartışmalar sırasında hala fide satışı yapmaları dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren tartışmaların ardından fide satışı yapanlar hakkında ihbarname makbuzu kesilerek, bir günlük satış yapmalarına izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tartışmalardan görüntü

-Zabıta ekiplerinden görüntü

-Satış yapmaları

-Kadının fideleri yere atması

-Zabıtanan izin vermesi

Haber:Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Trabzon\'da DHMİ\'nin 85\'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi\'nin (DHMİ) 85\'inci kuruluş yıl dönümü Trabzon Havalimanı\'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende, 13 Ocak\'ta iniş sonrası pisten çıkıp, denize 25 metre kala saplandığı yamaçtan 100 kişilik ekibin çalışmasıyla çıkarılan uçağın kurtarılma anına ilişkin hazırlanan, hızlandırılmış slayt gösterimi ilgiyle izlendi.

DHMİ Genel Müdürlüğü\'nün 85\'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Trabzon Havalimanı\'nda tören düzenlendi. İç Hatlar Terminali\'nde düzenlenen törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Havalimanı\'ndan Sorumlu Mülki Amir ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın ile çok sayıda havalimanı personeli katıldı. Tören, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak\'ın kutlama mesajı ve kurumun tarihinin anlatıldığı slayt gösterisi ile başladı.

UÇAK VE YOLCU SAYISI ARTTI

Törende konuşan DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın, havalimanının aynı anda büyük gövdeli 18 uçak park kapasitesine sahip olduğunu kayderek, 2007 yılında 14 bin 574 uçak, 1 milyon 482 bin 760 yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Aydın, uçak ve taşınan yolcu sayısının giderek arttığına da dikkat çekerek Trabzon Havalimanı\'nda 2017 yılı rakamların 29 bin 99 uçak, 4 milyon 158 bin 500 yolcuya ulaştığını aktardı. Aydın, \"En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır, anlayışıyla personelimizin yurt içi ve yurt dışından gelebilecek eğitim taleplerine cevap verebilecek nitelikte havacılık akademisi de hayata geçirilmiş bulunmaktadır\" dedi.

\'O GÜN ORADA DESTAN YAZDILAR\'

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkıp, denize 25 metre kala saplandığı yamaçtan çıkarılan, Pegasus Havayolları\'na ait \'Zeynep\' isimli uçağın kurtarılmasında bir destan yazıldığını söyledi. Havalimanı kapasitesinin üzerine çıkıldığına dikkat çeken Vali Yavuz, \"Bizim havalimanımız 3 milyon kapasite olmasına rağmen geçen seneyi 4 milyon ile kapattık. İlave terminaller yapılması veya yeni pist düşünülmesi gerekiyor ama bütün bunlara rağmen hiç aksama olmadı. Personelimizin büyük gayreti ve özverisiyle bu başarıya imza atıldı. Havalimanımız Mülki Amiri Numan Bey, Başmüdür Ahmet Bey, personelimiz, kurtarma ekibimiz o gün orada destan yazdılar\" diye konuştu.

UÇAĞIN KURTARILMA ANINDAN KARELER

Öte yandan, Trabzon Havalimanı’nda ağır tonajlı vinçler ve 100 kişilik özel ekip tarafından 20 saat süren çalışma ile çıkartılarak piste çekilen Pegasus Havayolları\'na ait \'Zeynep\' isimli \'TC-CPF\' tescilli, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının kurtarılma operasyonuyla ilgili slayt gösterimi yapıldı. Uçağın kurtarılma çalışmaları sırasında çekilen 6 bin fotoğraf karesinin hızlandırılmış haliyle gerçekleştirilen slayt gösterimini, katılımcılar ve havalimanındaki yolcular dikkatle izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kutlamadan görüntüler

-Sunumlar ve konuşmalar

-Kaza yapan uçak kurtarma slaytı

-Uçak kurtarma görüntüleri

-Detaylar

HABER KAMERA: Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)

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Doğu Karadeniz’in en yüksek debili şelalesine turist ilgisi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda, bölgenin en yüksek debi özelliğine sahip Palovit Şelalesi özellikle Arap turistlerin akınına uğruyor.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde, Çat Vadisi’nde yer alan ve Karadeniz’in 15 metreden dökülen en yüksek debili şelalesi özelliğini taşıyan Palovit Şelalesi yerli-yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yer oldu. Şelaleyi özellikle son yıllarda Ortadoğu ve Arap Yarımadasından gelen turistler yoğunlukla ziyaret ediyor. Bölgeye gelen ve şelalede suyun döküldüğü alana 60 basamaklı yaya köprüsünü kullanarak inen turistler fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Rize’ye ilk kez geldiğini anlatan Abdulcabbar Abaras, “Hayatımda böyle manzaralar hiç görmedim. Bana göre Rize, Trabzon Allah’ın cennetidir. Buna şahit oldumö dedi. Rize’nin doğa açısından çok zengin olduğunu ifade eden Emine Devriş de “Rize; ağaçları, yeşili, şelaleleri, yaylaları ile çok güzel tek kelimeyle harika bir yer\" ifadelerini kullandı. 2 günlük gezi için Rize’ye geldiğini belirten Macit Halit de “Şelale çok güzel. Sadece burada olmak bile yeter. En çok Palovit şelalesini beğendimö diyerek herkesi doğayı görmeye davet etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şelale detayları

-Arap turist detayları

-Turistlerle röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)

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Giresun\'da 4 bin yıllık gelenekler canlandırıldı

Giresun Belediyesi tarafından bu yıl 41’incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali\'nde 4 bin yıllık gelenek canlandırıldı. Katılımcılar dereye taş bırakıp, dilek tuttu.

Dün festival yürüyüşünün yapılıp, şenlik ateşinin yakıldığı, İlyas Altıntaş\'ın konser verdiği 41’inci Uluslararası Giresun Aksu Festivali’nde bugünkü bölümünde ise 4 bin yıllık gelenekler canlandırıldı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Aksu deresine akın etti. Denizle derenin birleştiği yerde dilek tutan vatandaşlar, sırtlarını dönüp, suya taş bıraktı. Daha sonra sac ayaktan geçen vatandaşlar, dere suyuyla yüzünü yıkayıp bu dileklerini tekrarladı. Dere kenarındaki tören alanında konuşan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, festivalin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle katılımın az olduğunu belirtti. Dereye taş atıp dilek tuttuklarını belirten Başkan Aksu, “Burada dileğimiz, ‘barış, kardeşlik olacak\" dedi. Başkan Aksu’nun konuşmasının ardından festivale katılan halk dansları ekipleri sacayaktan geçerek dilek tuttu. Festival, gün boyu halk oyunları gösterileriyle sürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Festival dertayları

-Halk dansları gösterileri

-Dereye taş atılması

-Detaylar



Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)



