DHA YURT BÜLTENİ-8

1)2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ REFERANDUM KAVGASINI BAŞLATAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde, 16 Nisan 2017\'deki anayasa değişikliği referandumunda sandık başında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili, tutuklu sanık Mehmet Yıldız\'ın \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, mağdur avukatı Mehmet Emin Aktar, kavganın başlamasına neden olan oy kullanmaya müdahale sırasında çekildiği belirtilen görüntüleri dosyaya sundu.

Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde, 16 Nisan referandumu sırasında seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, korucu Abdurrezzak Yıldız öldü, oğlu Şeyhmus ise yaralandı. Şeyhmus Yıldız\'ı otomobili ile hastaneye götürmek isteyen İdris Yıldız da köy içinden geçerken kimliği belirsiz kişilerin uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi. Şeyhmus Yıldız da kurtarılamadı.

Kavga sırasında silah kullandığı görgü tanıklarınca da tespit edilen eski korucu Mehmet Yıldız, ölenlerin yakınları tarafından darp edildi. Gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Yıldız hakkında \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

\'MUHTARIN SEÇMENE MÜDAHALESİ İLE OLAY ÇIKTI\'

İddianemede, 16 Nisan referandum oylamasında Yabanardı Mahalle Muhtarı Hıdır Yıldız\'ın bir seçmene müdahale etmesi nedeniyle başlayan tartışmanın dışarı taşması sonucu oy verme alanı olan Yabanardı İlkokulu\'nda olayların çıktığı belirtildi. Okula gelen muhtar Hıdır Yıldız\'ın oğlu Mehmet\'in, amcası Abdurrezzak ve oğlu Şeyhmus Yıldız\'ı ateş ederek öldürdüğünü belirten savcı, şüphelinin kıyafetleri üzerinde atış artıklarının tespit edildiğini kaydetti. Öldürülen Abdurrezzak Yıldız\'ın kızı H. Yıldız\'ın ifadesi de iddianamede yer aldı. H. Yıldız ifadesinde, babasını, kuzeni ve aynı zamanda kayınbiraderi olan Mehmet Yıldız\'ın vurduğunu gördüğünü söyledi. Savcı, Mehmet Yıldız\'ın cezalandırılmasını istedi.

OY KULLANMAYA MÜDAHALE GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık Mehmet Yıldız\'ın yargılanmasına Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Davanın dün görülen 2\'nci celsesinde, söz hakkı alan mağdur avukatı Mehmet Emin Aktar, \"Sanığın babasının, sandık başında H. Yıldız\'a müdahalesine ilişkin görüntü kaydı müvekkiller tarafından bize ulaştı. 1 dakika 32 saniyelik görüntü ve seslerin izlenip kayda geçirilmesini istiyoruz\" dedi.

Görüntülerde, oy kullanmak için gelen H. Yıldız, sandığa doğru yürürken yolu amcası ve kayınpederi olan muhtar Hıdır Yıldız tarafından kesiliyor. Muhtar Yıldız, Abdurrezzak Yıldız\'ın kızı olan H. Yıldız\'ın elindeki zarfı almaya çalışıyor. Görüntülerde H. Yıldız\'ın amcasına tepki göstererek, zarfı vermemekte direndiği görülürken, bu sırada çevrede bulunan kişiler muhtara müdahale ediyor. Daha sonra ise bağırma ve tartışma sesleri ile görüntü sona eriyor.

\'DEVLET İÇİN VURDUM\'

Soruşturma dosyasında jandarma ekipleri tarafından tutulan bir tutanak da yer aldı. Jandarmanın olaydan sonra gözaltı işlemi yaptığı Mehmet Yıldız\'ın, \"Abdurrezzak Yıldız ile Şeyhmus Yıldız\'ı neden vurduğu sorulduğunda \'Komutanım ben devlet için vurdum. Hapis yatacağımı biliyorum\' şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi. Mehmet Yıldız, duruşmadaki ifadesinde ise tutanağı reddetti.

SAVCI 2 KEZ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık Mehmet Yıldız\'ın 2 kez \'Kasten öldürme\' eylemi nedeniyle 2 defa ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunmaların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Yıldız\'ın tanık, mağdur ve başkaları üzerine baskı girişiminde bulunma ihtimalinin bulunması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Köy muhtarının seçmene müdahale ettiği ana ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, sanık ve avukatına davanın esasına karşı savunma yapmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Mahkeme, sanığın davaya ilişkin BİMER\'e yaptığı başvuru konusunda yetkilinin mahkeme olduğu konusunda sanığın ihtar edilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

\'MUHTAR HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca seçmene müdahale ederek, olayların başlamasına sebep olduğu iddia edilen Muhtar Hıdır Yıldız hakkında yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. Savcılık, \'kasten öldürme suçuna azmettirme\' suçundan açılan soruşturmada, kamu davasını açılmasını gerektirecek şüphede delil bulunmadığını belirtti. Olaydan sonra yaralı Şeyhmus Yıldız\'ı hastaneye götürdüğü sırada aracının taranması sırasında yaşamını yitiren İdris Yıldız\'a ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay öncesi muhtarın seçmene müdahale görüntüleri

Haber:Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA)

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2)ÖLDÜRÜLEN BEBEĞİN CESEDİ, BABANIN AĞLADIĞI YERDE BULUNAMADI

ERZURUM\'da topuk kanı alınmadığı için ortaya çıkan bebek cinayetinde, baba Harun Ş. (48) ile anne D.K.A.\'nın (22) yargılanmasına devam edildi. Yaklaşık 2 yıldır bulunamayan bebek cesedi, babanın zaman zaman gidip ağladığı yerde dedektör köpekler eşliğinde arandı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Diğer taraftan, duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada, anne ve babaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.Özel bir şirkette işçi olarak çalışan Harun Ş., kızının arkadaşı D.K.A. ile sevgili oldu. Erkek kardeşi ve annesiyle birlikte yaşayan D.K.A. bu ilişkiden hamile kaldı. Doğum sancıları artan D.K.A., 7 Ocak 2016 tarihinde, Horasan Devlet Hastanesi\'nde, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumla birlikte bu ilişkiyi D.K.A.\'nın annesi de öğrendi. Doğumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen Harun Ş., iddiaya göre, sevgilisi D.K.A.\'nın dünyaya getirdiği bebeği eşine baktırabileceğini söyleyerek, anneden aldı. Bebekten \'topuk kanı\' alınmaması ve gerekli aşıların yapılmaması üzerine hastane görevlileri, Harun Ş.\'nin resmi nikahlı eşi N.Ş.\'nin Kars\'ın Sarıkamış ilçesindeki evine gitti. N.Ş.\'nin böyle bir bebek dünyaya getirmediğini söylemesi üzerine hemşireler, baba Harun Ş.\'yi aradı. Harun Ş., hemşirelerle görüşmeyip, kaçamak cevaplar verince sağlık görevlileri, bu kez anne D.K.A.\'nın Horasan\'daki evine gitti. D.K.A.\'nın bebekten haberi olmadığını iddia etmesi üzerine Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldı.

BEBEĞİN CESEDİ BULUNAMADI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Harun Ş., bebeği Kars Çocuk Esirgeme Kurumu\'na götürürken yolda öldüğünü fark ettiğini, kendisinin de yoldaki nalburdan kazma ve kürek alıp, bebeği kıyafetleriyle Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyü yakınlarında toprağa gömdüğünü ileri sürdü. Harun Ş.\'nin tarifi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı ancak şüphelinin gösterdiği yerde kazılan çukurda bebeğin cesedi bulunamadı. Harun Ş., 23 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanarak, cezaevine konuldu.

ANNE DE TUTUKLANDI

Harun Ş. hakkında, Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'alt soydan akrabayı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılaması devam eden Harun Ş., bu kez suçlamaları kabul etmedi. D.K.A. ve annesi G.A.\'yı suçlayan Harun Ş., sevdiğini ele vermemek için suçu üstlendiğini iddia etti. Şikayetçi sıfatı ile dinlenen D.K.A. ve annesi G.A. hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.K.A., Harun Ş. ile suçu birlikte işlediği iddiasıyla 20 Aralık 2017\'de tutuklanırken, annesi G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. D.K.A. ve annesi hakkında açılan dava Harun Ş.\'nin dosyası ile birleştirildi.

BABANIN AĞLADIĞI YERDE ARAMA YAPILDI

1\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Mart\'ta görülen celsede, Sarıkamış Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Harun Ş.\'nin yaşadığı Balabantaş köyündeki ormanlık alanda zaman zaman gidip ağladığı ortaya çıktı. Bu bilginin mahkemeye ulaşması üzerine heyet, arama kurtarmalarda kullanılan dedektör köpeklerle babanın ağladığı su deposu ve altındaki ormanlık alanda arama yaptırma kararı aldı. Yazılan müzekkere sonucu jandarma ekipleri, bölgede arama yaptı. Dedektör köpekle yapılan aramada, bebek cesedine rastlanmadı.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Olayla ilgili yargılama devam ederken, dün, duruşma savcısı mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, bebeğin annesi D.K.A. ve babası Harun Ş. hakkında \'tasarlayarak alt soydan akrabayı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. D.K.A.\'nın annesi G.A.\'ya ise beraat kararı verilmesi talep edildi. Duruşma sanık avukatlarının savunmalarını hazırlaması için ertelendi.

Görüntü Dökümü

------------------------ARŞİV

-Harun Ş.\'nin yer göstermesi ve açıklaması

-Erzurum adliyesi



Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)

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3)EŞİNİ KESERLE ÖLDÜREN 81 YAŞINDAKİ ADAM TUTUKLANDI

EDİRNE\'de tartıştığı eşi Kıymet Özkan\'ı(81) keserle başına vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İsmail Özkan(81) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Pişman olduğunu söyleyen Özkan, \"Ben bu olayı bir anlık sinir ile yaptım, pişmanım\" dedi.

Nişancıpaşa Mahallesi, Çokalca sokak üzerindeki bir apartmanda oturan 3 çocuk ve 8 torun sahibi İsmail Özkan, dün aralarında çıkan tartışmanın ardından eşi Kıymet Özkan\'ı keserler başına vurarak öldürdü. Katil zanlısı İsmail Özkan polis ekiplerince gözaltına alınırken, Kıymet Özkan\'ın cesedi ise otopsi için Edirne Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'nde ifadesi alınan İsmail Özkan, eşiyle tartıştıklarını ve bir anlık sinirle öldürdüğünü itiraf etti. Özkan ifadesinde, şöyle dedi:

\"Kıymet benim ikinci eşimdir, kendisi ile 12 yıldır resmi nikahlı olarak evliyim. Ara sıra aramızda münakaşa yapardık. Eşim sabah saatlerinde eşyalarını toplayıp kız kardeşinin yanına gitmek istediğini söyledi. Bende kendisine \'olur mu öyle şey? Burası senin evin bir yere gidemezsin. Kız kardeşin ile aramız yok görüşmeni istemiyorum\' dedim. Ancak eşim bana \'deli misin sen?\' diyerek odada bulunan sehpanın bacağını attı. Benim moralim bozuldu ve tartışmaya devam ettik. Bu esnada salonda kapının yanında işlerim için kullandığım keseri gördüm. Moralimin bozulmasından dolayı bir anlık sinir ile oturakta oturan elime saldırdım. Elimde bulunan keser ile eşimin suratına vurdum. Ancak kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Eşim bu sırada yere düştü ve \'imdat\' diye bağırdı. Ben eşime kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum daha sonra ise polisler ve ambulans geldi.\"

Herhangi bir psikolojik tedavi görmediğini ve bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü kaydeden Özkan, \"Ben bu olayı bir anlık sinir ile yaptım. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir şekilde psikiyatrik tedavi görmemekteyim. Psikolojik bir rahatsızlığım bulunmamaktadır\" dedi.

TUTUKLANDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi\'ne sevk edilen İsmail Özkan, çıkarıldığı mahkemece \'kasten öldürme\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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-İsmail Özkan\'ın adliye çıkışı

-Araç binmesi

-Edirne Adliyesi

-Ölen kadın fotosu

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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4)İSRAİL BAYRAKLARINI YAKTILAR

ADAPAZARI\'nda, bir araya gelen mahalle halkı İsrail bayraklarını yakarak lanet yağdırdı. Adapazarı Şeker Mahallesi\'nde bir grup vatandaş İsrail\'e tepki göstermek için bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları olan yaklaşık 50 kişi tekbirler getirerek İsrail\'e lanet yağdırdı. \'Katil İsrail\' diye sloganlar atan kalabalık, tüm Müslüman alemini katliama karşı harekete geçmeye davet etti. Vatandaşlar dualar ederken, caddeyi araç trafiğine kapatarak İsrail bayraklarını yakıp üzerine bastı. Öfkeli kalabalık daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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Eylemden görüntüler

Bayrak yakılması

Tepkilerden görüntüler

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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5)CHP\'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANLARI İSRAİL\'İ PROTESTO ETTİ

ADANA\'da CHP\'li Seyhan Belediyesi çalışanları, İsrail\'i protesto etti.

Filistinliler\'in İsrail askerlerince öldürülmesini protesto etmek için belediye hizmet binası önünde toplanan çalışanlar, \'Kahrolsun İsrail\' ve \'Filistin halkı yalnız değildir\' sloganları attı. Büyük boyutlu bir Filistin bayrağı açan çalışanlara seslenen CHP\'li Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, \"Müslümanlar için Mekke\'den sonra en kutsal olan kenttir Kudüs. Demokratik gösteri yapanlara saldırmak insanlık suçudur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu katliam insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Unutulmasın Filistin halkı yalnız değildir\" dedi. Toplanan kalalabalık bir süre slogan atıp dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Filistin bayrağı açan belediye çalışanları

- Slogan atmaları

- Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar\'ın konuşması

- Detay görüntüler

SÜRE: 01\'25\" BOYUT:87 MB

Haber: Yusuf BAŞTUĞ -Kamera:Veysel DOGUÇ/ADANA,(DHA)

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6)ŞANLIURFA\'YA BU YIL 1.5 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

İNANÇ turizminin önemli kentleri arasında yer alan Şanlıurfa\'da 2018 turizm sezonunda yoğun bir sezon beklediğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Şanlıurfa\'da sürdürdüğümüz yoğun çalışmalarımızla bu yıl ki turist hedefimizi 1,5 milyon olarak belirledik\" dedi. Tarihi dokusu, kültürel yapısı, inanç merkezi ve zengin mutfağı ile Güneydoğunun incisi olan Şanlıurfa’ya turist akını yaşanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin \'Şanlıurfa Tarihi Yeniden Canlanıyor\' projesiyle cazibe merkezi haline gelen Şanlıurfa\'da 2018 yılı için belirlenen 1 milyon turist hedefi de 1,5 milyona çıkarıldı. Balıklıgöl alt ve üst yapı çalışmaları, tarihi Barutçu Hanı ve Çarmelik Kervansarayı restorasyon çalışmaları, Kızılkoyun ve Kale Eteği projeleri ile birçok tarihi alanı şehrin turizmine kazandıran Büyükşehir Belediyesi, içerisinde bulunduğumuz turizm sezonunda da benzer uygulamalarına kaldığı yerden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıklıgöl platosunda yapılan alt ve üst yapı çalışmaları ile geçmiş dönemlerde aşırı yağışlardan dolayı yaşanan sıkıntıları tarihe karıştı. Yaklaşık 3 ay süren yoğun çalışmaların ardından Balıklıgöl platosu yeni görünümüne kavuştu. Tarihi canlandırma adına önemli yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, Kızılkoyun ve Kale Eteği’nde yaptığı çalışmalarla bir çok kaya mezarını ve taban mozaiklerini gün yüzüne çıkardı. Geçmişi 16. yüzyıla dayanan ve 3 katlı Barutçu Hanı ve 17. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Çarmelik Kervansarayı, restorasyon çalışmalarıyla yeni görünümüne kavuşturularak Şanlıurfa turizmine kazandırıldı.

BAŞKAN ÇİFTÇİ: ŞANLIURFA’YA TURİST AKINI YAŞANIYOR

Turizm alanında gerekli yatırımların yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak 2 buçuk 3 yıldır yoğun bir şekilde turizm sektörü ile ilgileniyoruz. Şanlıurfa’da yer alan turistik, kültürel ve tarihi varlıklarımızı gün ışığına çıkarıyoruz. Dolayısıyla Şanlıurfa\'mıza, Peygamberler Şehrimize, Halil-ür Rahman’a daha fazla turist ağırlayabilmek adına gerekli olan tanıtım ve yatırım faaliyetlerini yapıyoruz. Ulusal anlamda programlar yapılıyor. Şanlıurfa’nın ne kadar kutsal bir yer olduğu 12 bin yıllık şehrin insanlara vermiş olduğu kültürel birikimi her fırsatta vurguluyoruz. Şanlıurfa\'mıza gelen turistler yer bulamamaktan şikâyetçiler. Şuan itibariyle oteller doluluk nedeniyle 1 buçuk ay sonraya gün verebiliyorlarö dedi.

Şanlıurfa’ya yatırım konusunda hassas davrandıklarının altını çizen Başkan Çiftçi, “Yeni yatırımcıları bekliyoruz. Turizm alanında yatırımlar devam edecek. Şanlıurfa’ya gelen yatırımcılar ile yeni oteller yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yapmış olduğu Fuar Merkezi, fuar turizmini canlandırdı. Yine Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın içinde olduğu ‘Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor’ projesi kapsamında Göbeklitepe’de altyapı, yol, içme suyu, karşılama ünitesi ve üst örtü çalışmaları tamamlandıö diye konuştu.

Geçen yıl 800 bin turistin akın ettiği Şanlıurfa’da Başkan Çiftçi, 2018 hedefini 1 milyon turist olarak belirlemişti. Otellerin doluluk oranını göz önünde bulundurarak turizmin önemine değinen Başkan Çiftçi, hedefin üzerinde turistin geleceğini belirtti. İşletmelerin yoğunluğa hazır olmasını söyleyen Başkan Çiftçi, “Kaliteden hiçbir zaman ödün verilmemeli. Herkes hizmet sektörünü çok kaliteli bir şekilde yapmalı. Gerek otellerimiz gerek restoranlarımız gerekse dinlenme alanlarımız hepsinin buna hazır olması gerekiyor. Şanlıurfa’nın müziğini, mutfağını, kültürel varlığını, mistik havasını gelen tüm misafirlerimize yansıtmamız gerekiyor. Büyükşehir bu bakış açısıyla hareket ediyor. Bizler çalıştıkça Şanlıurfa turist akınına uğruyorö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Şanlıurfa\'nın tarihi ve turistik mekanları Drone çekimi

- Balıklıgöl\'de turist yoğunluğu

- Başkan Nihat Çiftçi\'nin açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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7)SURVİVOR\'DAN ETKİLENEREK \'MELENVİVOR\' U KURDULAR

DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı köyünde ortaokulda televizyon programı \'Survivor\' dan esinlenerek \'Melenvivor\' adı verilen parkurda öğrenciler fiziksel güce dayalı yarışmalar düzenliyor.

Akçakoca Melenağzı köyünde bulunan Melenağzı Ortaokulu\'nda televizyon programı \'Survivor\' dan etkilenilerek parkur oluşturuldu. Öğrenciler için fiziksel güce dayalı parkurlar kuruldu. 3 yıl önce kurulan parkurda bugüne kadar yaklaşık 2 bin öğrenci ter dökerken, yarışmalar öğrencilerin bedensel gelişimlerine fayda sağladı. Okul Müdürü Ali Uzun, çevre okullardan gelen öğrencilerin de parkurda sportif faaliyetlere katıldığını ifade ederek, \"Okulumuzun bahçesi müsaitti böyle bir şey düşündük. Öğrenciler, büyük ilgi gösterdi. Onlar için de sportif aktivite oluyor\" dedi. Beden eğitimi öğretmeni Ali Ertuğ ise, \"Televizyon programı Survivor\'ı izlemeyi çok seviyordum. Burada Survivor benzeri 9 parkur oluşturduk. Yarışmalar düzenleniyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin öğrenci yarıştı. Burada, Survivor\'a yarışmacılar yetiştiriyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Parkurdan görüntüler

-Öğrencilerden görüntüler

-Röportajlar

-Detaylar

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce),(DHA)

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8)MELES DELTASI\'NDA TEMİZLİK YAPAN ÖĞRENCİLER, YARIM SAATTE 13 POŞET ÇÖP TOPLADI

İZMİR\'in Bayraklı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Meles Deltası ve çevresinde yaptıkları temizlik çalışması ile 13 poşet dolusu çöp topladı. Otomobil tekerleğinden ahşap sehpa parçalarına kadar birçok atığın toplandığı etkinlik sonrasında konuşan okul müdürü Mehmet Şeker, \"Burada, değerler eğitimi kapsamında bir çevre farkındalığı yaratmak istedik\" dedi.

Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün değerler eğitimi kapsamında mayıs ayı için seçtiği \'çevre korunumu ve farkındalığı\' temasını, Meles Deltası\'nda temizlik yapıp çöp toplayarak yerine getirdi. TEMA Vakfı\'nın da destek sağladığı lise öğrencilerine, Piyale İlkokulu\'nda okuyan 15 anaokulu öğrencisi eşlik etti. Sabah saatlerinde Meles Deltası\'na gelen 80 öğrenci, ellerine eldivenlerini geçirdikten sonra, duyarsız kişiler tarafından yerlere atılan çöpleri topladı. Mesire alanı, körfez kıyısındaki kayalıklar ve ağaçlık alanların tarandığı ve yaklaşık yarım saat süren çalışmada, otomobil tekerleği ve ahşap bir sehpanın artıklarının da aralarında yer aldığı çöplerle 13 poşet doldu.

Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Şeker, TEMA Vakfı\'na ve Bayraklı Belediyesi\'ne desteklerinden ötürü teşekkür ederek, \"Çevre korunumu üzerine birçok çalışma yapan bir lise müdürü olarak, burada değerler eğitimi kapsamında bir çevre farkındalığı yaratmak istedik. Bundan sonra da çevreyi koruma çalışmalarımız sürecek ve çocuklarımızın bu farkındalıkla büyümelerini sağlayacağız\" dedi.

Lisenin öğretmenlerinden Gülay Artan ne ise, \"Bugün yaptığımız çalışma, mayıs ayında çevrenin korunması için yaptığımız çalışmaların son ayağı. Bundan önce, okulumuzda \'Eko Team\' adını verdiğimiz bir grup oluşturduk. Bu grubun içindeki öğrencilere düdük verdik. Bahçede öğrenciler yere çöp attıklarında, Eko Team\'deki öğrencilerimiz düdük çalarak uyarıyor ve arkadaşlarından çöplerini çöp kutusuna atmasını istiyorlar\" diye konuştu.

Etkinlik sonunda, öğrenciler Bayraklı Belediyesi\'ne ait kafeteryada yemek yedi. Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Şeker, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Erarslan\'a çiçek vererek, destekleri için teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin çöp toplamasından görüntü

- Toplanan çöplerden görüntü

- Okul Müdürü Mehmet Şeker ile röp.

- Okul öğretmenlerinden Gülay Artan ile röp.

- Şeker\'in Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Erarslan\'a çiçek vermesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)



