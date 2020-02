DHA YURT BÜLTENİ-8

Muharrem İnce\'den Anneler Günü\'nde Zübeyde Hanım ziyareti /EK

ÇAM FESTİVALİ\'NE KATILDI

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa\'nın Kırkağaç ilçesinde Çam Festivali\'ne katıldı. İnce burada yaptığı konuşmada, \"Olay iş. CHP\'ye \'köprü yaptın mı\' diye soruyor. Ben sana sorayım; Sen hiç şeker farikası yaptın mı? Tüpraş yaptın mı? Hep sattın. Köprü yapmak kolay, ufak iş. Zor olan gönüller arasında köprü kurmak, ben bununla uğraşıyorum. 81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm. Bak altı ok yok meydanda. Türk bayrağı var bak. Seçildiğim zaman sadece CHP\'lilerin değil, AK Partili kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. Onun projesi Kanal İstanbul ise benim projem 3B. 3B ile geliyoruz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Adil paylaşacağız. Hiçbir siyasi parti başkanını ayırmadım hepsine gittim başarılar diledim\" diye konuştu.

\"TRAKTÖRÜ, RÖMORKLA GERİ GERİ YANAŞTIRMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR\"

İnce konuşmasında sık sık köy çocuğu olduğunu vurgularken köylülerin emeklilik sorunu da çözeceğini söyledi. İnce,\"Köy çocuğu olarak çobanlık yapmış tütün tarlalarında uyumuş, buğday tarlalarında ter dökmüş köylü çocuğu olarak römorklu traktörü geri geri yanaştıran köylü çocuğu olarak ne yaparsan yap sahte yaptın mı üstüne oturmaz o. Ama bak köylüler anlar bir tek bunu. Traktörü, römorkla geri geri yanaştırmak her babayiğidin harcı değildir. Bu kardeşiniz oralardan geliyor. Sizin evlatlarınız için çalışacağım onlara bir öğretmen ağabey gibi hizmet edeceğim. CHP\'lilerin çocukları ayrı okula gitmiyor. Bu devletin okullarında eğitimi düzelttiğimiz zaman AK Partililerin çocukları da yararlanacak\" dedi.

\"BU MEMLEKETİ BU HALE GETİRENLER SORUNU ÇÖZEBİLİRLER Mİ?\"

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, vatandaşlardan iktidarı değiştirmelerini isteyerek \"Türkiye sorunlar içersinde. Bir açmazları var. Bakın \'Türkiye\'de işler iyiye gidiyor\' diyor sonra \'Türkiye\'nin beka sorunu var\' diyor. Yani gelecek kaygılı. İşler iyi gidiyorsa gelecek kaygısının olmaması lazım. Gelecek kaygısı varsa işlerin kötü gitmesi lazım. Burada sıkıntı var. Yurttaşlarımdan kendilerine şunu sormalarını istiyorum; 16 yılda memleketi bunlar bu hale getirdi. Bu memleketi bu hale getirenler sorunu çözebilirler mi? 16 senedir seni tedavi eden doktor seni yanlış tedavi etmiş, yani ne yapacaksın doktoru değiştireceksin. Artık bağırmak çağırmak yok. Meydanlara gelip derdimizi anlatacağım\" dedi.

PİSLİK POLEMİĞİ SÜRDÜ

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 1993\'te Ümraniye\'de 39 kişinin hayatını kaybettiği çöplük patlamasını hatırlatarak \"Kim vardı o zaman? CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir, susuzluktur\" sözlerini hatırlatarak, şöyle konuştu:\"Benim partime laf ediyor. \'Tezek\' diyor, \'pislik\' diyor. Şimdi bak. Testinin içinde ne varsa ağzından o dökülür. Bir şey daha söyleyeyim. Bu cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1922\'de pislikleri denize dökerek kurdu. Demek bazen deniz dalgalarla pislikleri geri götürebiliyor. Kavga etmek istemiyorum. Proje anlatmak istiyorum. Çocuklarınıza iş bulmak istiyorum. Mazotu deponuza rahat doldurun istiyorum. Ama çok fazla üzerime gelirse kavganın da alasını bilirim. Son ana kadar bekleyeceğim. Proje anlatacağım ama öbür taraf germek istiyorsa ona da varım. Türkiye\'yi sağcı- solcu diye, Türk- Kürt, Alevi- Sünni, CHP\'li- AK Partili diye bölerseniz dış dünyaya karşı güçlü olamazsınız. Fransa bizim dinimize laf ediyor. Sen Türkiye\'ye yapılacak bir çağrıya 81 milyon olarak karşılık vereceksen önce birleştirici bir dil kullanacaksın.\"

\"ERDOĞAN\'IN EMEKLİLİK DÖNEMİ OLACAK\"

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın emeklilik dönemi olacağını öne sürerek, \"Sayın Erdoğan\'ın ilk dönemi çıraklık, ikinci dönemi kalfalık, üçüncü dönemi ustalık dönemi bir de emeklilik dönemi olsun ne olacak. O da rahat yaşayacak. Emekli cumhurbaşkanı olarak huzur içinde yaşayacak. Benim derdim Erdoğan\'ı indirmek değil doları faizi indirmek mazot fiyatını indirmek. E bunları ben indireceksem Erdoğan da oradan iniversin bir zahmet. Bir şey olmaz. Allah\'ın izni milletin isteğiyle bu iş tamamdır. Ben bunu gördüm\" dedi.

Muharrem İnce, diğer programları için Kırkağaç\'tan ayrıldı.

Fakıbaba ‘Ramazan geliyor, ben fiyat artırayım’ diyenleri uyardı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Ramazan ayında, lütfen esnaf kardeşlerim, sanayicimiz beni yanlış anlamasınlar, yüzde 1 dahi olsa spekülatif ‘Ramazan geliyor, ben fiyatı artırayım’ dedikleri an başlarında regülasyon görevimizi görürlerö dedi. Bakan Fakıbaba, “29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı. Bizim amacımız kimseyle rekabet etmek değil. Dar gelirli kardeşlerimiz faydalansın ya, şu Ramazan günü evinde eti olsun, bundan daha doğal bir şey olabilir mi?ö ifadelerini kullandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bugün Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde bulunan Koyunculuk Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ndeki Biyoteknoloji merkezi açılışına katıldı, merkezde incelemelerde bulundu. Açılışta konuşan Bakan Fakıbaba, AK Parti döneminde hayvancılık alanında sürdürülen çalışmaları anlattı. Fakıbaba “2002 yılında 10 milyon olan büyükbaş hayvan sayımız 16 milyona, 31 milyon olan küçükbaş sayımız 45 milyona çıkarken burada çiftçi kardeşlerimizin emeğinin olduğunu bilerek onlara çok teşekkür ediyorum. Çiftçi kardeşlerimin kafasında en ufak bir şüphe olmasın; her geçen gün daha da iyiye gideceğiz. Sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkelerinden biri haline geleceğizödedi. Başbakan Binail Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı buğday fiyatlarına da değinen Fakıbaba, “Geçen yıl buğdayın tonu 940 lira iken bunu bu yıl bin 50 liraya çıkardık. Bunun üzerine kaliteye göre ilave edeceğimiz fiyatlar da eklenince çiftçi kardeşlerimizin yüzünün güldüğünü gerçekten ben konuşurken anlıyorum“diye konuştu.

“ÇİFTÇİMİZ TEFECİLERİN ELİNE DÜŞMESİNö

Çiftçiye verilen desteklerin devam edeceğinin altını çizen Fakıbaba, halkın ve üreticinin yanında olduklarını söyledi. Fakıbaba “İnşallah Ramazanda süt desteği ilk deva vereceğimiz besi desteği ve damızlık koyun desteği ile 750 milyonun üzerinde üreticimize bakanlığımızın desteğini vermiş olacağız. Hatırlarsanız daha önce yılda bir kez verilen destekler Mart ayında ekimden önce veriyoruz ki çifti kardeşlerimiz tefecilerin eline düşmesin. Bir de hasat zamanı veriyoruz kimseye muhtaç olmadan hasadını yapsın, malını değerlendirsin diye. Bir bakan olarak konuşmuyorum nerelerden nerelere geldik. Sadece tabii bu desteklerle değil, bugün açılışını yapacağımız enstitü çok önemli. Ar-Ge’leri, inovasyonu takip ediyoruz. Bunları yapmadığımız takdirde dünya ile yarışamayacağımızı biliyoruz. Bu anlamda hiç şüpheniz olmasın. Tarım ve hayvancılık daha iyiye gidecektir. Kırsalın kalkınması eski bir belediyeci olan bu kardeşinizin en büyük önem verdiği şeylerden bir tanesidir. Kırsalda kalkınma olmadan şehirlerde kalınma olamaz ve Türkiye kalkınamaz. Önce kırsalı kalkındıracağız.Köyün çok güzel yerleşim planları olacak.Orada sosyal alanlar olacak.Gençlerimiz orada çok güzel yaşayacak, okulları olacak bunlar hayal değil Allahın izniyle bunları da yapacağız. Çiftçi kardeşlerimiz emin olsunlar hep yanlarında olacağızö dedi.

“TÜRKİYE ET İTHAL EDEN DEĞİL İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE HALİNE GELECEK.ö

Bakanlık olarak regülasyon görevlerini ara sıra yaptıklarını hatırlatan Bakan Fakıbaba “Bazen saman ithal ediliyor deniyor. Doğrudur. Saman ithal ediliyoruz ama bizim normalde saman ihtiyacımız yok. Bazıları piyasada fiyatı yükselttiği zaman 10 milyon tondan 3 bin ton saman ithali yaptığımız zaman bakıyorsunuz ki piyasada fiyatlar düşmüş. Bunu başka ülkeler de yapıyor. Et ithalatında bizim bir yılda tüketmiş olduğumuz 1 milyon 350 bin ton, emin olun bizim 100 bin ton et ithalatımız oluyor. Bakın dün Başbakanımız Erzincan’da 250 bin düve projesini başlattı ve bunu 3 yılda tamamlatacağız. 15 gün öncede Şırnak’ta Bakan olarak bu kardeşiniz 500 bin damızlık koyun projesini başlattı. Bunlarla göreceksiniz Türkiye et ithal eden değil, ihraç eden bir ülke haline geleceködiye konuştu. Desteklerin kuruşu kuruşuna üreticilerin eline geçeceğinin altını çizen Bakan Fakıbaba “ Bu sene tahmin ederim 15 milyarı bulacak. Bakın 2002 yılında 1.8 milyar olan destek 2018 yılında 15 milyar olmuşö dedi. Sanayiciyi ve tüketiciyi de düşündüklerini aktaran Bakan Fakıbaba,öTarladan sofraya gelinceye kadar bir bakıyorsunuz fiyat 1 liradan 7 lira olmuş. Bu konuda da gerekli çalışmalar yapılıyor, belki bu çalışma seçim dolayısıyla aksayabilir. Buna da mutlaka bir düzen ve kural getirilecek. Bizim 81 milyon insana karşı sorumluluğumuz var. Ramazan ayında, lütfen esnaf kardeşlerim sanayicimiz beni yanlış anlamasınlar, onlar çok güzel insanlar ama yüzde 1 dahi olsa spekülatif ‘Ramazan geliyor, ben fiyatı artırayım’ dedikleri an başlarında regülasyon görevimizi görürler. Onun için en ufak duyumlarda gerekli şeyleri yapıyoruz.29 lira kıyma 31 lira kuşbaşı, bizim burada amacımız kimseyle rekabet etmek değil. Piyasaya verdiğimiz etin miktarı sadece yüzde 7-8 civarındadır. Dar gelirli kardeşlerimiz faydalansın ya, şu Ramazan günü evinde eti olsun, bundan daha doğal bir şey olabilir mi?ö dedi. Kadın üreticilerin hayvancılıkta başarılı olduğunu da belirten Fakıbaba, bunun devam etmesini diledi. Bakan Fakıbaba, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık konusunda 3 yıl içerisinde lider bir ülke haline geleceğini söyledi. Açılışın ardından genetik, hayvan besleme, su ürünleri, biyokimya gibi alanlarda çalışmaların yapılacağı Biyoteknoloji Merkezi’ni gezen Fakıbaba, burada kurs gören kadınlara karanfil vererek, merkezin laboratuarlarını inceledi.

MHP\'li Depboylu\'dan, annelere \"Kızlarınızı erken evlendirmeyin\" uyarısı



Aydın\'ın İncirliova ilçesi\'nde MHP\'li Belediye Başkanı Gürşat Kale tarafından yapılacak, Türkiye\'de 24 saat açık kalmasıyla \'ilk\' özelliği taşıyacak olan kreşin temeli, Anneler Günü\'nde törenle atıldı. Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, anneleri \"Lütfen küçük yaştaki kızlarımızı yasal evlenme tarihleri gelene kadar evlendirmeyelim. Üzülen yine siz olacaksınız, kızlarınız olacak\" diyerek uyardı.

İncirliova Belediyesi tarafından Acarlar Mahallesi\'nde yaptırılacak 2 katlı, 40 öğrenci kapasiteli kreşin temel atma töreni yapıldı. Mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde yapılan temel atma töreninde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Acarlar Mahallesi\'ndeki erken yaştaki evliliklere dikkat çekip, annelere \"Lütfen küçük yaştaki kızlarımızı, yasal evlenme tarihleri gelene kadar evlendirmeyelim. Kız çocuklarımız, okusun meslek sahibi olsun. Sizlerin çektiği çileleri çekmesin. Devletimiz 18 yaşını doldurmuş her bireye, kendi isteğiyle evlenme hakkı veriyor. 17 yaşını dolduran kız ve erkeklere ise anne babasının izni varsa yine evlenme izni veriyor. 16 yaşında ise bir zorunluluk varsa mahkeme kararıyla da evlendirme izni veriliyor. Ama 16 yaşın altındaki çocuklarınızı evlendirmeyin. Evlendirirseniz yarın bir gün onunla evlenen erkek çocuğunun anne ve babası da ceza alacak. O zaman yine sizler üzüleceksiniz ve kızlarınız mağdur olacak. Bu da benim sizden kadın, aile ve engellilerden sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak isteğimdir. Gelin kızlarımızı okutalım onları gelecek için güçlü birer kadın olarak hazırlayalım\" dedi.

\"HİZMET ACARLAR\'A BİR TÜRLÜ UĞRAMIYOR\"

Acarlar\'da yapılan alt yapı çalışmalarını da eleştiren Depboylu, \"Milletvekili olduğumdan beri buraya 6 kez geldim. Yollarınızın ve kanalizasyonlarınızın hali bizleri çok üzüyor. Ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi sınırlarının genişleten yasayla gelen kısıtlamalar nedeniyle ilçe belediyelerin de elleri kolları bağlanıyor. Eğer bu bizim belediyemize kalmış olsaydı, kanalizasyonla ilgili sorunlar çoktan çözülmüş olurdu. Ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi\'nin yapması gereken hizmetler Acarlar\'a bir türlü uğramıyor. İncirliova Belediyesi\'nin yapması gereken yerlerde diğer işler tamamlanmadığı için sürekli erteleniyor. Önümüze sandık 24 Haziran\'da gelecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Acarlarlı kardeşlerim kendilerine yapılan hizmeti en doğru şekilde değerlendirerek oy kullanacaktır. Vatanı da, milleti de, devleti de, bayrağı ve Türk dilini de doğru kişilere emanet ediniz\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'DE İLK OLACAK

Temeli atılan kreşin Türkiye\'de ilk olacağını söyleyen Depboylu,\"Bugün burada çok güzel bir çalışmanın temeli atılıyor. Burası tamamlandığında Türkiye\'de ilk olan bir uygulama hayata geçecek. 24 saat boyunca açık olacak. Gerçekten tüm Türkiye\'ye örnek olacak bir uygulama. Acarlarlı annelerimizin buna çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Acarlarlı kadınların gerçekten hayatı çok zor. İşleri zor ama \'acar\' çalışkan demektir. İnşallah bu kreşte onlara hayırlı olur\" dedi.

\"TEMEL ATME TÖRENİ ANNELER GÜNÜ\'NE DENK GELDİ

Belediye Başkanı Gürşat Kale ise verdikleri sözü yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, \"İnsanların tamamına parti ayrımı gözetmeksizin yeni doğan bebeğimizden en yaşlı ana ve babamıza kadar herkese son nefesimize kadar hizmet etmek sözü verdik. Bunun bir adımını da Acarlar\'da birlikte paylaşmak için buradayız. Buraya bir kreş sözü vermiştik o da bugüne yani Anneler Günü\'ne denk geldi. Öncelikle, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Annelerimize ömür boyu dua etsek onların hakkını ödeyemeyiz. Acarlar\'da çalışan annelerimizin hayatlarına katkıda bulunmak için kreş yapıyoruz. Burada hayatın olmazsa olması olan pazarcılık alemine faydalı olacak kreşimizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz\" dedi.

Başkan Kale, temeli atılacak iki derslikli, 40 öğrenci kahasipeli kreşin 157 metrekare alanda 2 katlı olarak inşe edileceğini, 650 bin TL\'ye mal olacağıın ve 180 günde tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti. Acarlar Mahalle Muhtarı Metin Demir de, mahallerinin yarım asırlık sorunun çözüme kavuşacak olmasıyla annelerin rahat çalışacağını, çocuklarında bu kreşte güvende olacağını söyledi. Daha sonra Deniz Depboylu, Gürşat Kale ve vatandaşlar kreşin temel atma törenini birlikte gerçekleştirdi. Temel atma töreni öncesi ise Belediye Başkanı Gürşat Kale semt pazarında pazarcı kadınların Anneler Günü\'nü kutlayıp, saksı çiçeği hediye etti.

Malatya\'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Malatya\'da, öğle saatlerinde aniden etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte günlerdir yağmurun yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sokaklarda bulunanlar, yağmurdan korunmak için kapalı yerlere sığındı. Alt geçitleri suyla dolduran yağmur kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Göle dönen ve trafik akışının durduğu alt geçitlerde itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Sağanak yağış nedeniyle kentte hasarlı kazalar meydana geldi. Trafik polisleri de yollardaki sürücülere hız yapmamaları konusunda uyardı.

Anneler Günü\'nü kutlamaya giderken kazada ölen 24 kişi unutulmadı

Muğla\'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giderken bindikleri tur midibüsünün, Sakar Geçidi\'nde virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü yere kazanın yıl dönümünde, Akyaka Mahallesi\'nin muhtarı Feridun Özsoy ve beraberindeki bir grup mahalleli tarafından karanfiller bırakıldı. Karayolları tarafından yaşamını yitirenler anısına kazanın meydana geldiği yolun kenarına 24 adet çiçek dikilmiş olması da dikkat çekti.

İzmir\'den geçen yıl 13 Mayıs\'ta, Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, kadın ve erkeklerin bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris Karayolu\'nun Sakar Geçidi\'nde, keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden alt yola savrulan midibüs, 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza sonrasında midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüs üzerinde inceleme yapan bilirkişi, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti raporunda, \'sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması\' kaza nedeni olarak gösterildi. Raporda ayrıca, midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş\'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusuru bulunmadığı belirtildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın hazırladığı ilk iddianamenin, daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilen turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkındaki kararın kesinleşmemesi nedeniyle, ek bilirkişi raporu alınması için iade edildiği öğrenildi. Savcılığın ikinci kez aldırdığı bilirkişi raporunda ise Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemelerinden dolayı kusurlu bulundu. Bunun sonrasında iki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılık, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, \'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

ÖLENLERİ ANDILAR

Dava sürerken, Muğla\'nın dünyaca ünlü turistik Akyaka Mahallesi\'nin muhtarı Feridun Özsoy, Anneler Günü\'nde hayatını kaybeden 24 kişiyi anmak için bugün saat 12.30\'da beraberindeki bir grup mahalle sakini ile birlikte kazanın yaşandığı yere karanfil bıraktı. Sakar Geçidi\'nde seyreden sürücüler ise korna çalarak gruba destek verdi. Muhtar Özsoy, \"Böyle bir kazanın yaşanması bizi çok üzdü. Dünyanın gözbebeği konumundaki yerde bu acının yaşanması hepimizin derinden etkiledi. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazaların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Anneler Günü\'nü canı gönülden kutluyorum\" dedi. Mahalle sakinlerinden Öznur Gülen ise, \"Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Geride kalanlara sabır diliyorum\" diye konuştu.

Öte yandan Karayolları tarafından ise kazada hayatını kaybedenler anısına yol kenarına dikilen 24 çiçek dikkat çekti.

(Özel) - 3 gündür aranan epilepsi hastası bulundu

Adıyaman\'da, 3 gündür kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası Ali Turan (32), köylüler tarafından ağaç dibinde baygın halde bulundu.

Merkeze bağlı Gökçay köyünde oturan ve 10 Mayıs\'ta alışveriş yapmak için evden ayrılan evli, 2 çocuk babası Ali Turan\'ın eve gelmediğini fark eden yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Telefonu kapalı olan ve sık sık epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen Turan, jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aranmaya başlandı.

3 GÜN SONRA BULUNDU

Ekipler tarafından kırsalda arama sürdürülürken, köylüler Turan\'ı, Gökçay köyü kırsalında bir ağaç dibinde baygın halde bulundu. Baygın yattığını gören köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Turan acil serviste tedaviye aldı. Turan\'ın bulunduğu haberini alan yakınları hastaneye akın etti.

Engelli çocukların polislik hayali gerçekleştirildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, engelliler haftasında polis olmak isteyen 15 yaşındaki Arda Ateş ile 16 yaşındaki Ümit Ayhan\'ın hayalini anneler gününde gerçekleştirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaşayan otistik engelli 15 yaşındaki Arda Ateş ile 16 yaşındaki Ümit Ayhan\'ın polis olma hayalinin olduğunu öğrendi. Çocukların taleplerini yerine getirmek için İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, engelliler haftasında otistik engelli çocuklarıa sürpriz yaptı. İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt tarafından yönlendirilen polisler ekip araçları ile yola çıktı. Konvoyla çocukların evine giden polis ekipleri polis kıyafeti giydirdikten sonra anneleri ile birlikte ekip aracına bindirdi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen kahvaltı öncesinde polislerle tanışan çocuklar, telsizle anons yaptı. Yüzlerindeki heyecan objektiflere yaşayan çocuklar çiçek takdim ederek anneler gününü kutladı. Pasta keserek kutlama yapan çocuklar ayrıca TOMA aracına binerek gezdi. Arda ve Ümit yaşadıkları sevinç ve heyecanı dile getirdi. İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt, anneler gününde çocukların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, \"Polis ağabeyleri, ablaları polis aracında gezdirsin istiyorlardı. Kahvaltıdan sonra da polis aracı ile şehir turu atarak evlerine bırakacağız. Bu anlamlı güne rastlaması ayrıca güzel oldu. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Özellikle bu çocuklarımızın annelerinin ne kadar özel, merhametli, şefkatli anne olduklarını biliyor, görüyoruz. Yüzlerinde tebessüm olursa bizlere dua olarak gelecektir\" diye konuştu.Anneler gününde farklı bir duygu yaşayan Arda\'nın annesi öğretmen Makbule Ateş, \"Çok mutluyuz. Bugün oğlumun istekleri gerçekleşti. Uzun bir zamandır kurduğu hayalini gerçekleştird. İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ederim’’ dedi

2 yıldır kayıp annesini arıyor

Karabük\'te, yaşayan 49 yaşındaki İsmet Özkur, 2 yıldır kayıp olan alzheimer hastası annesi 74 yaşındaki Hatice Özkur\'u arıyor.

2 çocuk annesi Hatice Özkur, 2016 yılının Şubat ayında Yeşil Mahalle Cami Altı Sokak\'taki evinden ekmek almak için çıktıktan sonra kayboldu. Çocukları İsmet ve Hikmet Özkur, aramalara rağmen annelerini bulamayınca polise ve jandarmaya başvurdu. AFAD ekipleri de kadının düşmüş olabileceğini düşündükleri Araç ve Filyos çaylarında arama yaptı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen kadın bulunamadı. İsmet Özkur, annesinin fotoğrafı bulunan \'Kayıp aranıyor\' yazılı afişleri kentin değişik noktalarına astı. İsmet Özkur hala umutlarını kesmediklerini belirterek, \"Emniyet, jandarma her yere haber verdik. Ellerinden geleni yaptılar ama bir sonuç alamadık. Stresten dolayı saçlarım döküldü, rahatsızlandım. Bugün özel bir günde yanımda olmasından çok mutluluk duyardım. Hala daha umudumuzu kesmedik. Bir yerden çıkacak gibi oluyor. Ona benzer birini görsem hemen yanına gidiyorum ama öyle bir şey yok\" dedi.

Baraj gölünde boğulan gencin son sözleri yürek burktu

Malatya\'da serinlemek için Karakaya baraj gölüne giren Murat Güneş (23), boğuldu. Güneş\'in suda çırpınırken, arkadaşlarına \"Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum\" diye seslendiği belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Karakaya Baraj gölünde meydana geldi. Konya\'da dekorasyon işi yapan Murat Güneş, arkadaşlarıyla balık tutmak ve piknik yapmak için baraj kenarına gitti. Güneş ve arkadaşları, öğleye doğru serinlemek için göle girdi. Kıyıdan açılan Murat Güneş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Birkaç gez suya batıp çıkan Güneş, şaşkın gözlerle kendisini izleyen arkadaşlarına \"Nişanlıma söyleyin; onu çok seviyorum\" diye seslendi, ardından da gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışmayla Güneş\'in cesedine ulaşıp, kıyıya çıkardı, Murat Güneş\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Buğday taban fiyatı çiftçiyi üzdü

Batman\'da mevsimin kurak geçmesinin ardından, buğday alım fiyatının ton başına bin 50 lira olarak açıklanmasına tepki gösteren Batman Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan, \"Baş fiyatın bin 200 liranın altında olmaması gerekir. Çünkü bu sene mevsim kurak geçti, çiftçi çok sıkıntılı günler geçirecek\" dedi.

Buğday alım fiyatının ton başına bin 50 lira olarak belirlenmesi, bölge çitfçisini üzdü. Batman Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan, ton başına bin 200 lira olmasını beklediklerini söyledi. Geçen yıl ton başına 940 lira fiyat verilen buğdayın, bu yıl başfiyatının bin 50 lira olarak açıklanmasının beklentilerinin çok gerisinde kaldığını belirten Doğan, \"Çiftçilerin beklentisi bu yıl buğday tonunun bin 200 lira olmasıydı. Çünkü yakıt, gübre ve zirai ilaç girdilerinin bir kısmı yüzde 50 arttı. Bu nedenle başfiyatta beklenti yüksekti. Çiftçi sürdürülebilir bir tarım yapmaktan uzaklaşıyor. Bu yıl özellikle Şubat ve Mart\'ta Türkiye genelinde ve bölgede kuraklık yaşanması nedeniyle üreticiler verim kaybı yaşayacak ve rekoltede de daha çok buğday ve arpada düşüş olacak. Kış mevsiminde beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Bitki stres yaşadı. Hem verimde, hem de danedeki protein ve guliten kalitesinde olumsuzluk yaşanacak. Ayrıca buğdayın kalitesindeki olumsuzluk nedeniyle başfiyatta da üretici istediği rakamı alamayacak. Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin de verdiği başfiyat beklenenin altında olunca, çiftçi sıkıntılı bir hasat dönemi yaşayacak. Hasada bayram arifesi ve sonrasında başlanılacak. TMO\'nun alımları hızlandırması ve randevu sistemiyle üreticiyi kuyrukta bekletmemesini istiyoruz\" diye konuştu.

Yüksekova\'da Yüksekrakım Maratonu\'nda 2 bin kişi koştu

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Yüksekrakım Maratonu düzenlendi. 8 kilometrelik maratona 2 bin kişi katıldı.

İlçede bu yıl ilki düzenlenen Yüksekrakım Maratonu\'na, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile kurum amirleri ve sporcu aileleri katıldı.Yüksekova Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen maraton, Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerindeki polis uygulama noktasından başladı, kaymakamlık konağının önünde son buldu. Halk ve genç kategorisi diye ikiye ayrılan, 8 kilometrelik maratona yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Maraton için çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, maratona katılan gençlerin şehitler için koştuğunu belirterek, \"Gençlerimiz, şehitlerimiz için koştular, geleceğin büyük Türkiye\'si için ve gelecekte dünyada ilk 10 ekonomiye yürüyen, aydınlık Türkiye için koştular\" dedi.Yarışmada dereceye giren sporculara cumhuriyet altını ve bisiklet hediye edildi.

Çoban köpekleri, Türkiye şampiyonası için yarıştı

Konya\'da Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu (AVKIF) tarafından Türk çoban köpekleri ırk standartları yarışması Mevlana Kupası düzenlendi. 400\'e yakın köpeğin katıldığı yarışmada çoban köpeklerini sahipleri güçlükle zapt etti.

Birlik Parkı\'nda düzenlenen Türk çoban köpekleri ırk standartları yarışması Mevlana Kupası\'na Ankara, Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Aksaray, Kahramanmaraş ve Bursa gibi illerden yüzlerce köpek katıldı. Türkiye şampiyonasının 3\'üncü etabı olan Konya yarışmasında dereceye girenler, Bursa\'da düzenlenecek final yarışmasına katılacak. Şampiyonada toplamda 2 bin 500 köpek yarışacak. Yarışan köpek cinsleri arasında kangal, akbaş, malaklı, bozçoban, Türk tazısı, gibi ırklar yer alıyor.

KÖPEKLER DÜNYA ÇAPINDA DEV KATEGORİSİNDE

Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu Başkanı Akın Tülübaş \"Ülkemizde 10 köpek ırkı var. Biz bu ırkları Dünya Köpek Federasyonu Alianz Canine Worldwide (ACV) ülkemiz adına tescil ettirdik. Köpeklerimizin ıslah edilmesi, bu şekilde yarıştırılabilmesi için bu yarışmaları düzenliyoruz. Dünyaya da bu köpeklerin sahipsiz olmadığını gösteriyoruz. Bu bir milli servettir. Ülkemiz köpeklerinin doğru şekilde sahiplenilmesi ve soy kütüklerinin tutulması amaçlıyoruz. Biz burada en büyük boylu köpeği değil, en sağlıklı köpeği seçiyoruz. Gençlere çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz.\"dedi.

Köpeklerin bir otomobil fiyatına satıldığını ifade eden Tülübaş, \"Dövüşçü köpek algısı oluştu. Bizim köpeğimiz bu değil.Sürüyü korur, araziyi korur, aileyle birlikte yaşar. Yüksek karakterli bir hayvandır. Kadına ve çocuğa bir şey yapmaz. Bu hayvanların yetişkinleri bir araba parası yapıyor. Çok iddialı olanlar daire parasına alıcı buluyor. Bu köpekleri dünya çapında dev kategorisinde. Dev ve sağlam köpekler, antik çağdan kalma bu köpekler. Karışık, insan yapımı köpekler değil. 5 bin ile 15 bin lira arasında köpekler var ;ama bazı yıldız köpekleri 100 bin liraya satmayanlar var\" dedi.

