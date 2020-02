DHA YURT BÜLTENİ-8

1)İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU\'DAN VALİLERE \'TRAFO\' TALİMATI

MARDİN\'de 13 ili kapsayan \'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı\'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgedeki valilere seçim güvenliği konusunda talimatlar vererek, \"Allah muhafaza bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalıdır, tedbir alınmalıdır.\"dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mardin\'e geldi. Uluslararası Dağ Bisikleti Mardin Kupası Yarışması\'nın açılışını gerçekleştiren Bakan Soylu, daha sonra özel bir otelde düzenlenen \'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda Bakan Soylu\'nun yanı sıra, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Muş ve Bingöl valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları da hazır bulundu. Toplantıda seçim güvenliği hakkında alınan önlemleri anlatan İçişleri Bakanı Soylu, her seçimin ve her dönemin karakteri, mevzuatı, mahiyeti ve psikolojisinin birbirinden farklı olduğunu belirterek, \"Dünyanın ve uluslararası gündemin de takip ettiği bir seçim sürecini yaşayacağız. Seçim, halkın seçimidir. İçişleri Bakanlığı olarak, vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde, güvenlik zaafiyetine yol açmadan sandığa gitmesini temin etmemiz lazım.\"dedi.

VALİLERE SEÇİM TALİMATLARI

Toplantıda bölgedeki valilere seçim güvenliğine ilişkin talimatlar veren Bakan Soylu, 24 Haziran\'da en önemli konunun; güvenliğin bahane edilip, ifade özgürlüğünün önüne geçilmemesi olduğunu söyledi. Bölge valileri, jandarma komutanları ve emniyet müdürlerine, YSK\'nın genelge ve kararlarını sürekli takip edip, mutlaka okumaları ve buna göre hareket etmeleri talimatını veren Bakan Soylu, \"YSK\'nın çıkardığı genelgeler ve kararlar okunacak. Valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile kaymakamlar, ilçe emniyet müdürleri ve ilçe jandarma komutanları bunu okuyacak ve değerlendirecektir. Bu yeni hükümet sisteminin ilk seçimi olacak. Bu nedenle de mevzuat itibariyle de bir takım yenilikler söz konusu. Yaşanan gelişmelerden, yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki; daha ağır bir sorumluluk bizi beklemektedir. Haliyle her zamankinden daha büyük bir dikkat ve özen göstermeliyiz. Seçim halkın seçimidir. İşin siyasi açıdan sonuçları, bizim bakanlık olarak görevimiz dışındadır. Bizim görevimiz vatandaşın özgür iradesini herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sandığa yansıtacak ortam oluşturmaktadır. Bizim yapmamız gereken güveni temin edebilecek adımları atmaktır. Bu da sizin sorumluluğunuzdadır. Bunun için gitmedik yer bırakılmayacak. Çünkü bu memleket bunun acısını çok çekti. Onlar istiyorlar ki, terör örgütünün talimat verdiği adamlar görev yapsınlar, istedikleri gibi tehdit etsinler, biz de aval aval bakalım. Öyle bir Türkiye kalmadı, herkes bunu böyle bilsin. \'Terör örgütüne yaranacağım\' diye söz söylemeye çalışanlara güvenlik gereği olarak gerekli cevabı vermek zorundayız. Vatandaşımız kendi hür iradesiyle oyunu verecektir. Eski Türkiye manzaralarını ve alışkanlıklarına kendi zihinlerinde tekrar yaşatmak isteyenler hep olacaktır. Bunun için biz elimizden geleni yapacağız\"dedi.

74 HELİKOPTER VE 531 BİN PERSONELLE SEÇİM GÜVENLİĞİ

Seçim öncesi miting alanlarında özel tedbirler olacağını belirten Soylu, \"İnsan için en kıymetli mesailerden birisi, kendisini yönetecek kişiyi seçmesidir. Seçim çok kıymetli bir dönemdir. Bizim yapmamız gereken, milletin bu kıymetli döneminde güvenliği tahsis edebilmektir. Güvenliğin esası özgürlüktür, güvenlik özgürlük için vardır. Seçim günü İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin bütün izinleri her zaman olduğu gibi kaldırılacak. Kampanya döneminde gerek insansız ve insanlı hava araçlarımız, güvenlik acil durum merkezlerimiz, güvenlik istihbarat teşkilatımız ve güvenlik kamera sistemleriyle anlık izleme yaparak, seçim güvenliği için gayret göstereceklerdir. Personellere de eğitim verilecektir. Emniyet personeli, jandarma ve güvenlik korucuları ile birlikte 531 bin personel görevinin başında olacaktır. 74 helikopter ve insansız hava araçları da görev alacaktır. Küçük insansız hava aracı olarak tabir ettiğimiz droneler de kullanılacaktır. Olası provokatif eylemlere ilişkin tüm birimlerdeki personeller tam kapasite ile görevlerinin başında olacaktır.\"

SİBER SUÇLAR İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Sosyal medyada terör örgütü propagandası ve saire ile siber suçların takibini yapmak maksadıyla da ilgili birimlerin görevinin başında olacağını kaydeden Soylu, \"Burada dikkat edilecek en önemli konu güvenliği bahane edip, ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Esas olan özgürlüğü temin edebilmektir.\"dedi.

TRAFO UYARISI

Yeni bir trafo tartışmasının yaşanmaması için valilerden bütün önlemlerin alınmasını isteyen Bakan Soylu, \"Mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına, sandık torbalarının olduğu depolarının aydınlatılmasına ilişkin tedbirler alınacaktır. 16 Nisan\'da hiçbir tartışma olmadı. Ama Allah muhafaza bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalıdır, tedbir alınmalıdır. Yukarıdan aşağı aydınlatma ve tüm kameralar kontrol edeceğimiz hususlardan bir tanesidir. Seçim herhangi bir aksiliğin telafi edilemeyeceği bir hadisedir. Biz merkezden YSK ile sürekli irtibatta bulanacağız ve gelen bütün bilgileri teker teker size aktaracağız. Gerek seçim kanunu, gerekse YSK\'nın ortaya koyduğu talimatların tamamı arkadaşlarımız tarafından gerek valiliklerimiz gerek güvenlik birimlerimiz tarafından takip edilmelidir\" dedi.

AMERİKA\'DAN ÖRNEK VERDİ

Seçim güvenliği konusunun Türk demokrasinin en başarılı olduğu konulardan biri olduğunu belirten Soylu, \"Amerika, seçim meselesini her seçimde eline yüzüne bulaştıran bir ülkedir. Tartışmaları bitmez, diğer seçim gelene kadar. Oysa Türkiye pazar günü seçimi yapar, pazartesi herkes olgunlukla işine başlar. Türkiye de iki seçim vardır tartışılan. 1946 ve 1982 referandumu. Bu iki seçimin dışında Türkiye\'nin tartıştığı seçim yok.16 Nisan referandumunda İçişleri Bakanlığı olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bu seçim döneminin sonunda kazanan her şeyden önce demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz olacak.\"diye konuştu.

2)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: MUHALEFETİN TEK DERDİ PARLAMENTODA AK PARTİ\'Yİ SALT ÇOĞUNLUĞUN ALTINA DÜŞÜRMEK

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, muhalefetin cumhurbaşkanlığından ümidi kestiğini belirterek, \"Onların tek derdi parlamentoda Ak Parti\'yi salt çoğunluğun altına düşürmek. Ak Parti milletvekilinin 300\'ün altında kalırsa Recep Tayyip Erdoğan\'ı da, yeni sistemi de tıkayabileceklerini düşünüyorlar. Bununla ilgili çok sinsice çalışmaların yapıldığını biliyoruz\" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Ak Parti Kartepe İlçe Başkanlığı\'nca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanacağı ilk seçime 24 Haziran\'da gidiyoruz. Bu seçimde inşallah ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimleri sonlanacak, milletvekilliği seçimleri sonlanacak ve Türkiye artık yeni sistemle idare edilmeye başlayacak. Elbette birilerinin uykusu kaçıyor. Elbette birilerinin fena halde morali bozuluyor. Hele ki halkımızdaki bu güçlü irade, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik bu güçlü teveccühü gördükçe birileri zıvanadan çıkıyor. Ama ne yaparsanız yapın, sonuçta Allah\'ın takdiri ve milletin desteği ile oluyor bu işler. Milletten destek almadan Türkiye\'de hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla milletimizin desteği Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana. İnşallah ilk turda çok net bir sonuçla, net bir farkla cumhurbaşkanlığı seçimleri sonlanacak. Rakibin kim olduğu bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz kendi adayımıza güveniyoruz. Bizim adayımızın karşısında Türkiye\'yi yönetebilecek tecrübede, birikimde, donanımda aday yok\" dedi.

Muhalefetin cumhurbaşkanlığından ümidi kestiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, \"24 Haziran\'da inşallah sizlerin güçlü desteğiniz ile Türkiye\'de yeni bir dönemi başlatacağız. Bu sistem ilk defa uygulanıyor. Şu anda muhalefet aslında cumhurbaşkanlığından ümidi kesmiş durumda. Onların tek derdi parlamentoda Ak Parti\'yi salt çoğunluğun altına düşürmek. Ak Parti milletvekilinin 300\'ün altında kalırsa Recep Tayyip Erdoğan\'ı da, yeni sistemi de tıkayabileceklerini düşünüyorlar. Bununla ilgili çok sinsice çalışmaların yapıldığını biliyoruz. 24 Haziran\'da sizlerden arzımız, hem cumhurbaşkanlığı pusulasında, hem milletvekilliği pusulasında bu konuyu özellikle dikkate alarak değerlendirmeniz. Bu dönem, özellikle ilk 5 yıl, Türkiye\'nin sistemini oturtması açısından parlamentoda Ak Parti\'nin çoğunluğunun bulunması önemli. Eğer meclis aritmetiği bu noktada, özellikle ikinci sıçrama dönemi için yapılması gereken reformları engeller bir kompozisyon ile oluşursa, bu o zaman Türkiye\'nin hızını keser. Türkiye\'nin atması gereken adımları zamanında ve etkili bir şekilde atmasını önler\" diye konuştu.

3)BAKAN TÜFENKCİ: TÜRKİYE BİR MAKAS DEĞİŞİMİ ARİFESİNDE

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye\'nin bir makas değişimi arifesinde olduğunu belirterek, \"Bu değişiklikle biz şunu hedefledik; etkin bir yönetimi hedefledik, güçlü meclisi hedefledik\" dedi.

Bakan Tüfenkci Malatya\'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan milletvekili aday adaylığı için istifa eden Ahmet Çakır\'ın yerine getirilen Hacı Uğur Polat\'ı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tüfenkci, Polat\'a \'Hayırlı olsun\' dedi. Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne \'Evet\' diyerek 24 Haziran\'ı işaret ettiği kaydederek şöyle konuştu:

\"O gün sistem değişikliğine \'evet\' diyen halkımız inşallah 24 Haziran\'da da yine oylarıyla bu sistemin uygulamasını kim yapacak onu belirleyecek. O gün bu siteme karşı çıkanlar, o gün bu sistemin bütün yönleriyle eleştirenler bugün biz \'bu sistemi en iyi uygularız\' deyip iş başına geçmek isteyenler o günde ifade ettiğimiz gibi insanlarımız samimi olmalı, insanlarımız tutarlı olmalı ve ilkeli olmalı. Biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan\'ın önderliğinde hep tutarlı ve ilkeli siyaseti izledik. Türkiye bir makas değişimi arifesinde ve bu değişiklikle biz şunu hedefledik; etkin bir yönetimi hedefledik, güçlü meclisi hedefledik. Bu sistemin iki ayağı var güçlü hükümet güçlü meclis. Mecliste hükümetin uyum içerisinde çalışması Türkiye\'nin 16 yılda AK Parti iktidarlarıyla 3.5 kat büyümesinin üzerine inşallah 2023 hedeflerini yakalaması adına da en az o döneme kadar 2 kat Türkiye\'yi büyütme noktasında hızlanması demektir. İhracatımızı 16 yılda 5 kat artırdık. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu oran çok daha yukarılara geçecek. Biz her yıl yaklaşık 1 milyon gencimize iş aş ürettik. İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu oranları bu oranları çok daha yukarıya çekme adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmeyi arzuladık Allah\'a hamdolsun milletimiz de onayladı. 24 Haziran seçimleri bir milat, Türkiye için bir milat. Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekir. Şu veya bu kırgınlıkları bahane ederek Türkiye\'nin geleceğine kimse ipotek koymamalı şu veya bu nedenle Türkiye\'nin bekası noktasında oluşturulan cumhur İttifakı noktasında Türkiye\'nin güçlenerek çıkması gerektiğini, çünkü Türkiye\'nin etrafındaki oynanan oyunlara Türkiye\'nin daha dün Afrin\'de gerçekleştirdiği operasyonları, Fırat Kalkanı operasyonlarını, PKK\'ya, KCK\'ya yönelik, terör örgütlerine yönelik operasyonları hatırlarsanız; bu operasyonların taçlanabilmesi için, bu operasyonların kalıcı olabilmesi için istikrar, güven, huzur çok çok önemli. İnşallah 24 Haziran\'da milletimiz bunu gerçekleştirecek. Artık söz ve karar da milletin.\"

(ÖZEL)

4)EV KADINLARI, RESİM ÇİZEREK STRES ATIYOR

ŞANLIURFA Eyyübiye Halk Eğitim Müdürlüğünün açtığı meslek edinme kurslarına katılan 22 kadın, resim çizerek ev hayatındaki stres ve depresyonu fırçalarının darbeleriyle yeniyor.

Eyyübiye Halk Eğitim Müdürlüğü\'nün, ev kadınlarına el beceri kursları öğretmek ve sosyal dayanışmayı artırmak için açtığı kurslara ev kadınları yoğun ilgi gösterdi. Kurslara gelen 22 kadın, \'öğrenmenin yaşı yok\' diyerek resim dersi almaya başladı. Azimli ev kadınları, dört ay boyunca resim öğretmeni Aysel Peker\'den kompozisyon, denge, renk tonlaması, gölgeleme konularını öğrendi. Belirli bir seviyeye gelen kadınlar tuvalin karşısına geçip, paleti ellerine alarak resim yapmaya başladı. Birbirinden güzel eserleri çıkmaya başlayınca da resim öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle bir sergi açmaya karar verdiler.

Açılan sergide görücüye çıkan resimler ziyaretçiler tarafından beğeni topladı. Kadınların çalışma azimleri ve yaratıcılıkları ile çok önemli işler yapılabileceklerini Şanlıurfa\'da her alanda ispatladıklarını ifade eden Eyyübiye Halk Eğitim Müdürü Necati Taş, “Kursiyerlerimiz boş zamanlarını değerlendirerek, burada güzel sanat eserlerini ortaya çıkardılar. Bu konuda emeği geçenlerle teşekkür ediyorum. Burası ev kadınlarımız için aynı zamanda bir terapi merkezi konumundadır. Burada eğitim gören kursiyerlerimiz hem sosyalleşiyor, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de gündelik stresten uzaklaşarak kendini daha mutlu hissediyor\" diye konuştu.Resim çizdikten sonra dünyasının çok değiştiğini ve mutlu olduğunu ifade eden ev kadını Perihan Tiyenç, şunları söyledi:\"Ben uzun yıllardır rahatsızdım. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine resim kurslarına katıldım. Burada doktorların beceremeyeceği tedaviyi ben resimle yenmeye başladım. Burası bana terapi gibi geldi. Resim yapmak beni çok rahatlatıyor. Fırça darbesiyle içimdeki her şeyi unutuyorum. Burası bana çok iyi geldi. Doktorların veremediği şifayı ben çizerek aldım. Oldukça güzel resim yaptığımız için çevremizdekiler bizlere \'Şanlıurfa\'nın Picasso kadınları\' diye hitap etmeye başladılar.\"

Evin stresini resim kursuyla attığını anlatan ev kadını Güler Sarı, \"Ben buraya ilk başta çok isteksiz olarak geldim. Daha sonra zamanla bu isteksizliğim bana bir yetenek olarak geldi. Kendi adıma çok güzel tablolar yapmaya başladım. Buna ben dahil inanamadım. Benim resim çizme yeteneğim yoktu. Bir süre rahatsızdım. Bu kurslar sayesinde o rahatsızlığımı üzerimden attım. Evin, dışarısının stresini buraya gelip atıyorum. Sakin ve mutlu bir şekilde evime dönüyorum. Fırçalar sayesinde kendimi kuş gibi rahat hissediyorum. Doktor terapisinden daha iyi geliyor\" dedi.

Ev kadınlarına yönelik resim kursunu vermekten dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten resim öğretmeni Aysel Peker, \"Bizler bu merkezde ev kadınlarımızın günlük ve ailevi ortamlarından bir nebzede olsa arınmalarını sağlamak için bu kursu açtık. Ev kadınlarımızın hayatlarındaki sıkıntıları, burada beleklerini resim çizerek boşaltmaya çalışıyoruz. Bölgede kadınlarımız en çok aile ve ekonomik stresi yüzünden oldukça mutsuz ve zorluklar yaşıyor. Bizlerde onlara kapımızı açarak içlerindeki cevheri ortaya çıkarmaya yardımcı oluyoruz. Onlar mutlu bir şekilde evlerine dönünce bizlerde ne kadar güzel bir iş yaptığımızın farkına varıyoruz.\" şeklinde konuştu.

RESİM BİRLİKTE SOSYALLEŞTİK

Gizem Öztürk ise, boş zamanlarında resim kurslarına katıldığını belirterek şunları anlattı:

\"Resim insanın stresini atması için çok güzel bir aktivitedir. Biz burada hem sosyalleştik hem de güzel arkadaşlıklar edindik. Resimdeki o renkler o tonlamalarla kendinizi bireysel olarak ifade ediyorsunuz. Bu hem çalışmalarımıza hem de günlük hayatımıza yansıyor.\"

Usta öğretici Heyecan Seydan,\"Burası bir terapi merkezi kadınlarımız buraya gelip, konuşup rahatlıyor. O konuda kadınlarımız çok memnun olarak buradan ayrılıyor. Burada yalnızca iş yapmak değil konuşarak, kendilerini ifade ediyorlar. Kadınlara yönelik bu tür kursların hep olması gerekiyor. Çünkü çalışmayan kadınlarımız var. Her gün çocuklarıyla, eşleriyle ilgilenip bunalan kadınlarımız var. Bu kurslar sayesinde üzerlerindeki stresi atıp evlerine gidiyorlar. Bu konuda bu kursların açılmasına daha fazla önem gösterilmesini isityoruz\"şeklinde konuştu.

5)POLİSİM\' DİYEREK DOLANDIRMAK İSTEDİ.

ANTALYA\'da, telefonda kendisini \'polis\' olarak tanıtıp Atike A.\'yı (59) dolandırmak isteyen Mehmet Emin A.(24), polis ekiplerince yakalandı.

Antalya\'da, Atike A.\'yı telefonla arayarak kendisini \'polis\' olarak tanıtan Mehmet Emin A., evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi. Bunun üzerine Atike A., 115 Polis İmdat Hattı\'nı arayarak yardım istedi. İhbar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Atike A.\'dan, yeniden arayan dolandırıcıya eve gelerek parayı almasını söylemesini istedi. Polis ekiplerinin talimatı doğrultusunda hareket eden Atike A., şüpheliden Muratpaşa ilçesindeki evine gelmesini istedi. Bir süre sonra parayı almaya gelen Mehmet Emin A., gerçek polisleri fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda yakalanan Mehmet Emin A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

6)ENGELLİ VATANDAŞI KUCAĞINDA TAŞIDI

NİĞDE’de yolun karşısına geçmekte zorlanan yürüme engelli kişinin, başka bir vatandaş tarafından kucağa alınarak taşınması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Niğde Cumhuriyet Meydanı\'nda elinde bastonu olmasına karşın yolun karşısına geçmekte zorlanan bir erkeğin, yardımına başka bir vatandaşın koşması MOBESE kameralarına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük ilgi gören görüntülere göre, engelli kişiyi kucağına alan bir vatandaş yolun karşısına geçmesine yardım etti. Sosyal medyada herkes yardımcı olan kişiyi kutladı.

Kentte engelli vatandaş ve yardım eden kişinin kimliği merak ediliyor.

