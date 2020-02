DHA YURT BÜLTENİ-8

1)SOKAK KÖPEĞİNİ DEMİR LEVYEYLE ÖLDÜRDÜ, PARA CEZASI KESİLİP SERBEST BIRAKILDI

MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, evinin bahçesine giren sokak köpeğini demir şömine levyesiyle öldürüp, evinin banyosunda saklayan ve komşularının ihbarı üzerine polis tarafından yakalanan A.T. (45), gözaltına alındı. İfadesinde köpeğe öldürmek değil, korkutmak için vurduğunu ileri süren A.T., 1255 lira ceza kesilip, serbest bırakıldı. Olay, 8 Mayıs Salı günü, ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk sahibi A.T., iddiaya göre, evinin bahçesine giren sokak köpeğini sivri ucu bükük, demir şömine levyesiyle öldürdükten sonra evine aldı. Gece sesleri duyup, şüphelenen komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. A.T.\'nin evine girip, arama yapan ekipler, banyoda poşet içindeki ölü köpeği buldu. Gözaltına alınan A.T., Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. A.T.\'nin, ifadesinde, köpeğin sık sık bahçesine girip, kendisine saldırdığını ileri sürerek, \"Korkutmak istedim. Amacım öldürmek değildi. Demir şömine levyesi başına gelince bir anda hareketsiz kaldı. Korkup, evime aldım\" dediği öğrenildi.

A.T., emniyetteki ifadesinin ardından 5199 sayılı \'Hayvanları Koruma Kanunu\'na göre 1255 liralık para cezası kesilerek, serbest bırakıldı. Mahalleli ve hayvanseverlerin tepki gösterdiği A.T.\'nin, serbest kalmasının ardından ilçeden ayrıldığı öğrenildi.

MUĞLA/DHA

2)ERÜ\'DEN TÜRKİYE\'DE BİR İLK: KALORİSİ AZALTILMIŞ TEREYAĞI

Erciyes Üniversitesi, Türkiye\'de ilk defa üniversite sahipliğindeki bir Patenti devir yoluyla ticarileştirdi. Kalorisi azaltılmış prebiyotik kahvaltılık modifiye tereyağı Gülsan A.Ş\'ye patent olarak verildi.

Erciyes Üniversitesi kendisine ait patentlerden “Kalorisi Azaltılmış Prebiyotik Kahvaltılık Modifiye Tereyağıö adlı patenti Türkiye’nin köklü ve önde gelen gıda firmalarından Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş.’ ye devir yoluyla ticarileştirildi. Erciyes Üniversitesi Teknopark toplantı salonun yapılan patent devir teslim törenine Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Gülsan A.Ş Genel Müdürü Mehmet Güldüoğlu, Ürün gelişimine katkı veren Prof. Dr. Mahmut Doğan ve üniversite yetkilileri katıldı.Erciyes Üniversitesi’nin bu başarısıyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven “Erciyes Üniversitesi’nin devir yoluyla ticarileşen ilk patenti olma özelliğini taşıyan, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Mahmut Doğan’ın geliştirdiği Kalorisi Azaltılmış Prebiyotik Kahvaltılık Modifiye Tereyağı adlı ürün tamamen Erciyes Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilmiştir. Üretilen bilginin sanayiye aktarılması noktasında Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla başarılı faaliyetler yürüten üniversitemiz, mülkiyeti kendisine ait patentlerden birini geçtiğimiz yıl lisans yoluyla ticarileştirmiş olup üniversitemiz tarihinde ilk defa patentten gelir elde etmiştir. Bu yıl da ticarileştirme faaliyetlerine ağırlık verilmiş olup bu vasıta ile toplumsal kalkınmaya ve katma değerli üretime katkı sağlanmıştır.\" dedi.

ARGE çalışmaları tamamlanmış olan bu çalışmayı tüketicilere sunabilmek için patent devrinin firma bünyesine gerçekleşeceği firma sahibi Gülsan Gıda Genel Müdürü Mehmet Güldüoğlu ise şunları söyledi: “Son yıllarda kolesterolü artırdığı düşüncesiyle tereyağı tüketiminde azalmanın olduğu biliniyor. İnsanların tükettikleri besin maddeleri ile sağlıklı bir yaşam arasındaki ilişkiyi kavramaya başlamasıyla, kolesterol ve kalp damar rahatsızlıklarını öne sürerek tereyağı tüketimi sınırlanmıştır. Bunun yanında diyetetik, kalorisi azaltılmış, düşük yağlı ve lifli gıdaların tüketim eğilimi gittikçe artmıştır. Bizlerde bu sebeple Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında değerli öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğan hocamızın geliştirdiği kalorisi azaltılmış prebiyotik tereyağ ile ilgili patentini insanların tüketimine sunmak için firmamız Gülsan Gıda’ya devralıyoruz\"

Ayrıca kalorisi yüzünden aşırı kilo veya sağlık açısından tüketimde tereddütlü bireylerin kahvaltılarında çok rahat bir şekilde tüketebilecekleri yeni bir ürün olup, dünyada buna benzer başka bir çalışma yapılmadığını belirten Güldüoğlu, ürünün dünyada ilk olduğunu ve piyasaya sürmek için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Geliştirilen ve Gülsan A.Ş\'ye patenti verilen Kalorisi Azaltılmış Prebiyotik Kahvaltılık Modifiye Tereyağı özellikleri, Prebiyotik özelliği ile daha sağlıklı olup, %40 oranında daha düşük kalori oranına sahiptir, Daha yumuşak yapısı ile ekmeğe sürümü kolay, ekonomik ve uzun raf ömrüne sahiptir.

3)ENGELLİ KEMAL, 1 GÜN ASKERLİK YAPACAK

Kayseri’de 20 yaşındaki \'Serebral Palsi\' hastası Kemal Af, askere gitmeyi çok istediği için bir günlüğüne Kayseri 1. Komando Tugayında askerlik yapacak. Engelinden dolayı 1 gün sonunda muaf olacak Kemal için ailesi asker eğlencesi düzenledi.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde askere gitmek isteyen engelli Kemal Af (20) Kayseri 1. Komando Tugaylığında bir gün askerlik yapacak. Serebral Palsi hastası olan Af’a ailesi evlerinin bahçesinde asker eğlencesi düzenledi. Davullu zurnalı asker eğlencesinde ailesi ve arkadaşları doyasıya eğlenen Kemal Af\'a annesi tarafından asker kınası yakıldı. 11 Mayıs\'ta Tugaya gidecek Af, üniforma giyerek bir gün askerlik yapacak.

4)MARİNA MAVİ BAYRAK TEMSİLCİLERİ BODRUM\'DA

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından \'8. Marina Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı\' düzenlendi. Marina mavi bayrak temsilcilerinin güncel bilgilere ulaşması, kritik konularda uzmanlar aracılığıyla bilgi edinmelerinin sağlanması, örnek uygulamalarla deneyimlerden faydalanılması ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması amacıyla düzenlenen çalıştay sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

TÜRÇEV tarafından Bodrum\'un Gümbet Mahallesi\'ndeki bir otelde \'8. Marina Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı\' düzenlendi. TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır, Kültür ve Turizm Bakanlığı Grup Sorumlusu Cahit İşçen çalıştaya katıldı. Çalıştayda, Türkiye\'nin çeşitli illerindeki marinaların mavi bayrak temsilcileri de yer aldı.

Konuşma yapan TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, 1993 yılından bu yana uygulanmakta olan mavi bayrak programı kapsamında 2018 yılı itibariyle 459 plaj, 22 marina ve 10 yatın mavi bayrağa hak kazandığına dikkat çekerek, mavi bayraklı plaj sayısı ile Türkiye\'nin de dünyada 50 ülke arasında 3. sırada yer aldığını belirtti. Epikmen, \"Vakfımız bir ulusal sorumlu kuruluş olarak, uluslararası alanda mavi bayrak ödüllü plaj ve marinalarımızın standardının diğer ülkelerden daha yüksek olmasına özen göstermektedir. Bu hedefe marinalarla yakın ilişki içerisinde ve sürekli yenilenen eğitim programları ile ulaşılacağına inanmaktadır. Marina mavi bayrak temsilcilerinin güncel bilgilere sahip olmaları için, ulusal düzeyde iki yılda bir eğitim semineri düzenlenmektedir\" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, IMEAK Deniz Ticaret Odası ve Deniz Turizmi Birliği yetkililerinin de katıldığı, 2 gün sürecek toplantıda; \'Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın mavi bayrağa bakışı\', \'Türkiye kıyılarında kirlilik tespit ve önleme faaliyetleri\', \'sıfır atık projesi\', \'mavi bayrak ile ilgili güncel bilgiler\', \'mavi bayrak güncel bilgileri, \'uluslararası gelişmeler ve yurtdışından örnekler\', \'2016-2017 sezonlarının değerlendirmesi ve deneyimler\', \'mavi bayrak çevre yönetimi uygulamalar\', \'mavi bayraklı marinalarda çevre yönetimi ve yeni kriterler\', \'ISO 14001 çevre yönetim sistemi uygulamalarının marinalara katkısı\', \'marinalar için mavi bayrak yeni kriterler sunumu\', \'marinalarda sürdürülebilirlik\', \'tekne ve yatlarda mavi bayrak\', \'marinaların mavi bayrak deneyimlerinin değerlendirilmesi\' konularında bilgiler verildi.

Yarın (cuma) sona erecek çalıştay sonunda, eğitime katılan marina mavi bayrak temsilcilerine sertifika verilecek.

5)YOZGAT’TA NİNELERİN OKUMA YAZMA SEVİNCİ

YOZGAT’ta, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursları tamamlayan kursiyerlere okur yazarlık belgeleri törenle verildi. Yozgat il genelinde kursları tamamlayan 2 bin 500 kadın içerisinde, her ilçeden bir kişi olmak üzere en yaşlı 14 kursiyer, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle okur yazarlık belgelerini aldı. Yaşları 75 ile 83 arasında değişen kadınlara sertifikalarını veren ve çeyrek altınla ödüllendiren Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, okuma yazma kurslarının devam edeceğini söyledi. Vali Yurtnaç, “Açılan kurslarda, 2 bin 500 kişi, okuma yazma öğrendi. Bana göre okuma yazma öğrenmek hayatta alınabilecek en iyi hediyedirö dedi.

‘OKUYUPTA MOLLA MI OLACAKSIN’

Okuma yazma kursunu tamamlayan ve en yaşlı kursiyer olan 83 yaşındaki Ayşe Binici, okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Haftada iki gün okula geldik ve her şeyi öğrendik. Okumuş yazmışlığımız yoktu. Babamız bizi okula göndermedi. ‘Okuyup da, molla mı olacaksınız’ diyerek. Biz de bu kurs açılınca, canımıza minnet bulduk, kursa katıldık. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Allah razı olsunö diye konuştu.

GURBETTE OLAN EŞİNE MEKTUP YAZAMAMIŞ

Askere giden eşine mektup yazamadığını söyleyen 78 yaşındaki Havva Gözel, “Çocukluğumda öğretmenler ev ev dolaşıp okul için kayıt yapalardı. O zaman ben okula gitmek istememiştim. Ama sonradan okuma yazma bilmemenin zorluklarını yaşadım. Eşim askere gittiğinde mektupları başkasına yazdırıp, gelen mektupları okuttum. Daha sonra da Almanya’ya gitti. Yine başkasına mektup yazdırmak zorunda kaldımö dedi.

