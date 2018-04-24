DHA YURT BÜLTENİ- 8

1)İZMİR\'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK\'ta yürütülen operasyon sırasında, PKK\'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın\'ın (36), İzmir\'in Bayraklı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Şırnak\'ta dün başlatılan \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu\'nda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde, bugün sabah saatlerinde, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın yaralandı. Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası Astsubay Üstçavuş Sadık Akın\'ın şehadet haberi, İzmir\'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Devlet Demiryolları\'ndan emekli baba Ramazan Akın ile anne Sultan Akın\'a askeri yetkililer ve sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Haberin ardından şehit ailesinin evine ve sokaktaki birçok apartmana Türk bayrakları asıldı. Aliağa\'da görev yaptıktan sonra 2017 yılının Mayıs ayında Şırnak\'a tayini çıkan Akın\'ın, geçen hafta İzmir\'e izne geldiği ve 5 gün önce birliğine döndüğü öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Ali Aydın, Sadık Akın\'la izne geldiğinde sohbet ettiklerini belirterek, \"Kendisi böyle şeyleri anlatmayı sevmezdi. Ama biz ısrar edince daha önce yaşadığı operasyonu anlattı. Teröristlerle çatışma sırasında hedefte kalmış ancak arkadaşı teröristi vurup onun hayatını kurtarmış. \'Arkadaşım vurmasa ben şehit olacaktım\' dedi. Sanki hissetmişti şehit olacağını. 5 gün önce konuştuk bunları\" dedi. Akın\'la sohbetini anlatırken Aydın, gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akan\'ın memleketi Uşak\'ın Banaz ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin evinden görüntü

- Sokaktan görüntü

- Bayrak asılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

- Şehidin fotoğrafı

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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SAMSAT\'TA 5.1\'LİK DEPREM; BAZI EVLERDE HASAR OLUŞTU, 39 KİŞİ YARALANDI (EK)

2)SAĞLIK BAKANI: 39 YARALI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsat ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremden 39 kişinin etkilendiğini açıkladı. Demircan, yaralılar arasında durumu ağır kimsenin olmadığını ve 39 yaralıdan 35\'inin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

VALİ DEPREM BÖLGESİNDE

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Samsat ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede inceleme yaptı. 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen depremin ciddi mağduriyet oluşturduğunu ve 15 gün önce Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'ın katıldığı törenle ilçede deprem konutlarının temelini attıklarını hatırlatan Vali Kalkancı, şunları söyledi: \"Son depremde gördüğümüz kadarıyla, daha önce az hasarlı, hasarlı olmayan binalarda sıkıntı meydana gelmiş. Yeniden bir inceleme yapacağız. Ciddi mağduriyet oluşmaması için her türlü tedbiri almış olacağız. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor. Hiçbir Samsatlıyı mağdur etmeyeceğiz. Depremde yaşanan panik esnasında kaçışırken vatandaşlarımız yaralandı. Zarar gören yapıları tam olarak tespit edemedik. Bu yönde çalışmamız sürüyor. Şu anda yapılacak ilk iş, evi kullanılmaz olan yerlere çadırları yetiştirmek olacak. Eğitime bugün ara veriyoruz. İlçede elektrik kesintisi yok.\"

160 HAYVAN TELEF OLDU

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise halkın panik yaşadığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Artçı depremler nedeniyle paniğin sürdüğünü anlatan Fırat, sarsıntılar nedeniyle yıkılan ahırlarda ise 160 hayvanın telef olduğunu kaydetti.

ARÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Bu arada bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün saat 07.11\'den 11.25\'e kadar en küçüğü 1.5, en büyüğü ise 3.6 büyüklüğünde olan 11 artçı deprem daha yaşandı. Böylece 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede meydana gelen artçı depremlerin sayısı 43\'e yükseldi.

ADIYAMAN /DHA

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3)İŞ-KUR ALACAĞI 4 BİN SÜRELİ İŞÇİ İÇİN 5 SAATTE 5 BİN KİŞİ BAŞVURDU

DİYARBAKIR\'da, İş-Kur tarafından 6 ay süreyle Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında işe alınacak 4 bin kişi için başvuran vatandaşlar kurumun önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturdu. Cuma günü bitecek başvurular için ilk 5 saatte yaklaşık 5 bin kişinin başvurduğu belirtildi. İş-Kur Diyarbakır İl Müdürlüğünce Toplum Yararına Çalışma programı kapsamında 6 ay için alınacak 4 bin işçi için başvuular bugün başladı. Sabahın erken saatlerinde kurum önünde başvuru için bekleyen vatandaşlar metrelerce uzunluğunda kuyruklar oluşturdu. Saatlerce 6 ay süresi olan geçici iş başvurusu için kuyrukta bekleyen vatandaşlar sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Başvuranlar arasında kadınlarda bulunurken, başvurunun Cuma günü biteceği belirtildi. Yetkililer ilk 5 saatte başvuran sayısının yaklaşık 5 bin olduğunu ve bunun hafta sonuna kadar 30 bini bulacağını söyledi.

Başvuru için saatlerce bekleyen işsizler, kentte istihdam olanakları bulunmadığı için geçici de olsa alınacak 4 bin işçinin arasına girmek için beklediklerini ifade edrerek, \"Yetkililerden iş olanaklarının yaratılması ve yeni fabrikaların kurulması için çalışma yapmalarını istiyoruz. Bir umut umut için saatlerdir bekliyoruz. Çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İş-Kur önündeki kuyruklar

-Erkeklerin oluşturudğu uzun kuyruklar

-Kadınların oluşturduğu uzun kuyruklar

-Ropörtajlar

-Genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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4)KUYUYA DÜŞEN KEÇİ KURTARILDI

ŞANLIURFA\'da 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Direkli Mahallesi\'nde Sinan Bulut\'a ait keçi, içi boş su kuyusuna düştü. Keçiyi kendi imkanlarıyla kuyudan çıkaramayan Bulut, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine sevk edilen ekipler, 25 metre derinliğindeki kuyuya bir itfaiye eri halatla bağlanarak kuyuya indirildi. İtfaiye eri keçiyi halatla bağladıktan sonra yukarıya çekilmesini sağlayarak kurtardı. 2 saat süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan keçisine kavuşan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Halatla kuyudan kurtarılan keçi

- İtfaiye eri kuyuya indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 38 MB

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5)TURŞU ÜRETİM MERKEZİ GEDELEK\'TE RAMAZAN MESAİSİ

TÜRKİYE’nin en önemli turşu üretim merkezi olan Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi’ndeki yaklaşık 70 tesis, Ramazan ayı öncesi üretime hız verdi. Turşu üretim merkezi Gedelek’te iç piyasa satışlarının yanı sıra son yıllarda artan ihracat da yüzleri güldürüyor.

Gedelek Mahallesi’nde yapılan turşu üreticiliği ve tesislerin yanı sıra sebze üretiminde çalışan işçilerle birlikte yaklaşık 3 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanıyor. Son 4 yıldır da ulusal Gedelek Turşu Festivali’nin yapıldığı bölgede festival ile birlikte üretime de ciddi katkılar sağlandığı belirtildi. Turşu üretim merkezi olması nedeniyle tersine göçün yaşandığı Orhangazi’nin Gedelek Mahallesi’nde turşu üreticiliği her geçen gün artıyor. 20’nin üzerinde sebze ve meyveden oluşan turşu üretiminin yapıldığı Gedelek’te, Ramazan Ayı öncesinde de üretim hız kazanmış durumda. . Ramazan ayında türşu tüketiminin artığını söyleyen firma sahipleri bu yoğunluğun bir süre daha devam edeceğini ifade ettiler. Bursa’nın Orhangazi ilçesinin Gedelek Mahallesi’nde irili ufaklı yaklaşık 70 firma turşu üretimi yapıyor. Turşu üretimi nedeniyle tersine göçün yaşandığı Gedelek’te faaliyet gösteren Yaman Turşu firması yıllık 10 bin ton üretim kapasitesi ile son yıllarda dikkat çekmeye başladı. Yaman Gıda Pazarlama ve İhracat Müdürü Sezai Mutlu, firma a olarak Türkiye’nin dört bölgesinden ürün aldıklarını belirterek, “Ödemiş, Uşak, Balıkesir, Afyon civarından ürün almaktayız. Yıllık üretim kapasitemiz 10 bin ton civarındadır. Gedelek olarak toplam üretim 25-30 bin ton civarındaö dedi. Üretimde 8 çeşit ürün kullandıklarını belirten Sezi Mutlu, acı biber, kornişon yani yakan biber, lahana, yeşil domates, havuç gibi ürünlerden turşu üretimi yapıyoruz dedi. Sezai Mutlu, 4 ayrı ülkeyle de yeni ihracat anlaşması yaptıklarını belirterek, bunların içerisinde Kanada, Ukrayna, Irak ve Ürdün gibi ülkeler var. Bu ülkelere de aynı Türkiye’deki damak tadına uygun turşu ihracatı yapıyoruzö dedi.

Gedelek Mahallesi Muhtarı Mehmet Dönmez ise Gedelek Mahallesi’nde turşu üretiminin 1950-60 yılları arasında Rıfat Minare ile başladığını belirterek, Gedelek’in gelirinin yüzde 80’i turşuculuktandır. Şu anda 60-70 hane imalat ile uğraşmaktadır. Bugün 50 bin ton civarında turşu yapılmaktadır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yaman turşu tesislerinde üretim alanlarında çekimler,

-Detay görüntüler,

Yaman Gıda Pazarlama ve İhracat müdürü Sezai Mutlu ile röp,

-Gedelek Muhtarı Mehmet Dönmez ile Röp, detay görüntüler.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)-

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