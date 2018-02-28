DHA YURT BÜLTENİ-8

1)LODOS METAL ÇATIYI OKUL BAHÇESİNE UÇURDU: 1 ÖĞRENCİ YARALI

BURSA\'da şiddetli lodos sebebiyle 4 katlı bir iş yerinin metal çatısı, ilkokul bahçesindeki kız öğrencinin üzerine düştü. 11 yaşındaki Elif Gülzade Akbaba\'yı sırtında bulunan ve içerisi ders kitabı dolu olan çantası kurtardı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi\'nde bulunan Naz Özdilek İlkokulu\'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle okulun hemen yanında 4 katlı bir iş yerinin metal çatısı uçarak okulun bahçesine düştü. Bu sırada okulun bahçesinde sınıfıa gitmek için yürüyen 4. sınıf öğrencisi Elif Gülzade Akbaba, metal çatıdan kopan parçanın sırtına gelmesiyle yaralandı. Yaralı öğrenci sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, metal çatının Elif Gülzade Akbaba\'nın sırttına düştüğü ve içerisinde ders kitabı dolu olan sırt çantasının koruduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Çatıdan görünüler

-Polis ve itfaiyeden görüntüler

-Okuldan görüntüler

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

SÜRE: 0.55 saniye BOYUT: 105 MB

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2)EDİRNE\'DE KAR BİTTİ, SOĞUK GELİYOR

EDİRNE\'de iki gündür aralıkla etkili olan kar yağışı yerine soğuk havaya bırakıyor. Meteoroloji verilerine göre kentte son 24 saat 8 kilogram kar yağışı düşerken, hava sıcaklığı bug geceren itibaren sıfırın altında 10 dereceye kadar düşecek.

Edirne\'de Balkanlar üzerinden gelen ve iki gündür aralıklarla süren kar yağışı bu sabah itibariyle etkisini yitirdi. Edirne Belediyesi saat 03.00 sıralarında başlayıp bir süre devam eden kar yağışı nedeniyle 12 ekiple 12 noktada tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli toplamda 100 personel çalışmalarını 4 bobcat, kar küreme ekipmanlı bir greyder, 2 kepçe, kar küremeli 4 yükleyici, 7 kamyon, 4 traktör ile sürdürdü. Gece boyunca 200 ton tuz ile tarihi köprüler, tarihi yollar ve kavşaklar için de 10 bin litre solüsyon, trafiğe kapalı alanların ve kaldırımlarda da 1 ton granürlü gübre kullanıldı. Edirne Belediyesi yetkilileri, tüm ana arterlerin trafiğe açık olduğunu, ara yolların ise yüzde 75’nde ulaşımın sağlandığını ifade etti.

ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÇALIŞMADI

Edirne\'de 1 günlük kar tatilinin ardından ilk ve orta dereceli okullar ile Trakya Üniversitesi\'nde eğitime bugün devam edildi. Ancak sabaha karşı yağan kar nedeniyle özellikle ilk ve orta dereceli okulların öğrenci servislerinin bir çoğu çalışmadı. Öğrenciler okullarına gidemezken, bir çok ailede soğuk hava nedeniyle çocuklarını okula göndermedi. Toplu ulaşım araçlarını tercih eden Edirneliler, ticari araçların kar yağışını bahane ederek çalışmadığını ifade ederek tepki gösterdi.

SAHTE HESAPLAR TATİL İLAN ETTİ

Edirne Valiliği, geçen Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı. Dün aralıkla devam eden kar yağışının ardından Edirne Valiliği adıyla oluşturulan sahte hesap ve fotoğraflarla okulların 1 gün daha tatil edildiğine ilişkin paylaşımlar sosyal medyada yer aldı. Tartışma konusu olan \'tatil\' söylemleri üzerine Edirne Valiliği soruşturma başlattı. Valilik açıklamasında bir önceki açıklamaların tarihi değiştirilerek sahte paylaşımlarda bulunanların bulunması için yasal inceleme başlatıldığını belirtilerek, \"Edirne Valiliği olarak ihtiyaç halinde yapılması gereken duyurular resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılmaktadır. İlimizde yaşanan kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Salı günü okullar için yaptığımız tatil duyurusu metni sahte sosyal medya hesaplarından tarih değiştirilerek 28 Şubat Çarşamba gününün de tatil edildiği yönünde sahte paylaşımlar ve yanlış bilgilendirilmeler yapıldığı görülmüştür. Bu tarz sahte paylaşımlar ve yanlış bilgilendirilmelerle ilgili olarak yasal inceleme süreci başlatılmıştır\" denildi.

Soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince paylaşımlar incelemeye alındı.

SOĞUK GELİYOR

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte metrekareye 8 kilogram kar yağışı düştü. Bugün aralıklarla hafif kar yağışı beklenirken, gece yarısından sonra hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceden 10 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Edirne İl Özel İdaresi de kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol olmadığını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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Kar temizleme çalışmaları

Selimiye camisi

Trafikteki araçlar

Karda yürüyenler

İş makineleri ile kar küreme çalışması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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3)GİRİŞ KAPISI KİLİTLENEN PANSİYONDA ÖĞRENCİ MAHSUR KALDI

SİVAS\'ta pansiyon sahibi, katları kontrol etmeden bina kapısını kilitleyince 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren B. içeride mahsur kaldı. Olay saat 10.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi\'nde yaşandı. Cumhuriyet Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Eren B. polisi arayarak ikamet ettiği özel bir pansiyonda kilitli kaldığı ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri ihbarda Eren B.\'yi balkonda beklerken buldu. 4 katlı binanın giriş kapısının kilitli olduğu belirlendi. Polis ekipleri bina sahibi Cemil K.\'yı arayarak olay yerine çağırdı. Üniversite öğrencisi Eren B., bina sahibinin gelip kapıyı açması ile kurtarıldı. Binanın sahibi Cemil K. kiraya verdiği işletmecisi İsmail D.\'nin parasını ödemediğini, anlaşmazlık nedeniyle binayı boşaltmasını istediğini anlattı. Katların boşaltılmış olduğunu düşünerek de dün gece saatlerinde binayı kilitlediğini anlattı. Üniversite öğrencisi Eren B. ise İsmail D.\'ye 1 yıllık kira ücretini ödediğini, bu yüzden binada kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Balkonda bekleyen öğrencinin görüntüsü

-Polisin kapıyı açtırması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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4)ÖZNUR ÇALIK: 28 ŞUBAT YAPANLAR, \'BİN YIL SÜRECEK\' DEDİLER, 5 YIL DAYANABİLDİLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, 28 Şubat dönemdeki en önemli hadisenin dindarlara yönelik yapılan operasyonlar olduğunu belirterek, \" 28 Şubat darbesini yapanlar, \'bin yıl sürecek\' dediler ama 5 yıl dayanabildiler.\".

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, \'Sosyal Politakalarda Gönül Adımları, Adana\'yı Dinliyoruz\' adıyla düzenlenen çalıştaya katıldı. Adana Anemon Oteli\'nde gerçekleştirilen çalıştayda, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile şehit yakınları, gaziler ve iş dünyası temsilcisi hazır bulundu. Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan\'ın da eşlik ettiği Öznur Çalık, çalıştay katılımcılarının masalarını gezerek sohbet etti.

SOSYAL YARDIMLARI ANLATTI

Çalıştayın basına açık bölümünde kürsüye çıkarak Afrin\'de süren Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıya ulaşacağını anlatan Öznur Çalık, operasyonda şehit olanları rahmetle anıp, gazilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ak Parti\'nin sosyal politikalarıyla ilgili çalışmalarını aktaran Çalık, \"Sosyal güvenlikten yardımlara kadar süren sosyal politikalarımızı bireyin refahını yükseltmek için uyguladık. En önemli hedefimiz insanların yaşam seviyesini yükseltmektir. Daha güçlü Türkiye\'nin yolu, güçlü bir ekonomiden geçiyor. 2002\'de ülkenin bütçesi 112 milyondu, bugün ise sosyal yardımlara ayırdığımız bütçe 56 milyar lira, biz sosyal yardımlara bütçe ayırıyoruz\" diye konuştu.

28 ŞUBAT AÇIKLAMASI

Çalıştayda ortaya çıkacak sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a rapor olarak iletileceğini bildiren Öznur Çalık, 28 Şubat\'ın yıldönümüne ilişkin ise şunları söyleddi:

\"Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu andan itibaren her defasında demokrasiyi sekteye uğratmak isteyenler oldu. 1960 darbesini, 27 Mayıs\'ı yapanlar, başbakanı asanlar oldu. Arkasından yaşadığımız 12 Eylülleri ve yaşadığımız üzüntüleri biliyorsunuz. Bugün 28 Şubat\'ın, yaşanılan o darbe girişiminin seneyi devriyesi ve o gün yaşananlar Türkiye\'nin yüzünün karası olarak nitelendirilmelidir. O gün maalesef Türkiye\'nin ilk yıllarında, kuruluş yıllarında olduğu gibi ötekileştirilen bir çok insan vardı. Kürtler ötekileştirildi, Aleviler ötekileştirildi, dindarlar ötekileştirildi, gayrimüslümler ötekileştirildi ve ötekileştirilenlerin kendi ülkesinde yaşayacakları zemini hazırlamak bizim en önemli görevimizdi. 28 Şubat\'ı yaşayanlar bilir, o dönemde yaşatılan en önemli hadise maalesef dindarlara yönelik yapılan operasyonlardı. 28 Şubat darbesini yapanlar, \'Bin yıl sürecek\' dediler ama 5 yıl dayanabildiler.\"

Görüntü Dökümü

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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02\'56\" BOYUT:179 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ/Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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5)VALİ YAVUZ\'UN ÇOCUKLAR İÇİN PROJESİ TÜRKİYE\'DE ÖRNEK OLACAK

ORDU Valisi Seddar Yavuz, kentte suça meyilli risk grubunda bulunan çocuklara yönelik özel olarak hazırladığı \'Risk Altındaki Çocukların Tespiti ve Alınacak Tedbirler Projesi\'nin Türkiye\'de örnek olacağını belirtti. Vali Yavuz, proje ile Ordu\'nun risk haritasını çıkardıklarını belirterek, \"Çalışmamız çocukları bağımlılık yaratacak maddelerle hiçbir şekilde tanıştırmamak, mümkünse bunu engellemek olacak\" dedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından, il genelinde çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve suça meyilli risk grubunda bulunan çocukların tespit edilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim destekli \'Risk Altındaki Çocukların Tespiti ve Alınacak Tedbirler Projesi\' hazırlandı. Türkiye\'de ilk kez kapsamlı bir şekilde Ordu\'da uygulanacak olan projenin, hem Türkiye\'de örnek olması, hemde diğer illerde yaygınlaşması hedefleniyor.

Proje ile kentteki çocukları özellikle bağımlılık ve her türlü olumsuz davranışlardan uzak tutmak için risk haritası ortaya çıkarıldığını, projenin de Türkiye\'de örnek bir proje olduğunu belirten Vali Yavuz, \"Her türlü risk grubunda bulunan çocuklara yönelik sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve sportif projelerle yanlarında olacağız. Valilik olarak bizim çalışmamız; insanları bağımlılık yaratacak maddelerle hiçbir şekilde tanıştırmamak, mümkünse bunu engellemek olacaktır. Bununla ilgili olarak şu anda risk haritamız ortaya çıktı. Bunları uygulamayı hedefliyoruz\" dedi.

OKUL ÇEVRELERİNDEKİ TEDBİRLERİNDE PROJEYE KATKISI BÜYÜK

İl genelinde polis sorumluluk bölgesindeki 238 okulun tamamında Güvenli Eğitim Koordinasyon görevlisinin bulunduğunu, 68 resmi ve sivil ekipler tarafından okul çevrelerinin de sıklıkla kontrol edilerek, okulları güvenli bir şekilde giriş ve çıkışların sağlandığını, yapılan bu çalışmanında hazırladıkları risk projesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Vali Yavuz, \"Geleceğimiz olan gençlerimizi, çocuklarımızı bizlerden çalan zehir tacirleriyle amansız mücadelemizide sürdürüyoruz. Geleceğimizi çalan bu alçakların, ellerinin, kollarının kırılması, hukuken gerekli tedbirlerin alınması, devlet olarak en büyük vazifemiz. Ayrıca okulla ilişkisi bulunmayan kişilerin, okul çevresinde dolaşmasını engelleyen çalışmalarımız var. Bunu önlemeye yönelik Valiliğimizin hazırladığı ve yayınladığı bir idari yaptırım kararı da bulunuyor. Öğrencilerimizi dış faktörlerden korumak için aldığımız tedbirlerin, etkin bir şekilde yürütülmesi için çalışıyoruz. Bu konuda herhangi bir taviz vermemiz de söz konusu değil\" şeklinde konuştu.

-Görüntü Dökümü

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-Valilik\'ten görüntü

-Milli Eğitim\'den görüntü

-Okul ve öğrenci görüntüsü

(SÜRE: 3.02 Dk ) (BOYUT: 276 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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6)SAHTE PLAKAYLA 30 KİLOMETRE POLİSTEN KAÇTI

KONYA\'da trafik kontrol noktasında polisin \'dur\' ihtarına uymayarak 30 kilometre boyunca peşindeki ekiplerden kaçan sürücü Mevlüt Y. (39), otomobilinin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Aracın plakasının sahte olduğu belirlenirken, gözaltına alınan Mevlüt Y.\'nin de 1 ay önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Horozluhan Mahallesi\'nde trafik kontrolü yapan polis ekiplerinin \'dur\' ihtarına uymayan sürücü, 42 BF 730 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile şüpheli arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 30 kilometre boyunca polisten kaçan sürücü, otomobilin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Polisin gözaltına aldığı sürücü Mevlüt Y., gazetecilerin \'Neden kaçtınız?\' sorusuna, \"Aracımın vizesi yok onun için kaçtım, alkol falan yok\" dedi. İnceleme yapan polis ekipleri otomobil plakasının da sahte olduğunu ortaya çıkardı. Sürücü Mevlüt Y.\'nin 1 ay önce de polis ekipleri tarafından durdurulduğu, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu ve aracın emniyete çekici tarafından götürüleceği sırada aracın yedek anahtarıyla ile kaçtığı öğrenildi.

Sürücü Mevlüt Y.\'ye \'sahte plaka, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek\'ten 10 bin lira idari para cezası kesilirken, otomobil de trafikten men edildi. Mevlüt Y., işlemlerin ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

(Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin polis tarafından gözaltına alınması

-kaçtığı otomobilden detaylar

-Şüphelinin aracımın vizesi yok o yüzden kaçtım demesi

-Detaylar

(Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA))

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7)39.90 LİRALIK İCRA TAKİBİ İÇİN 2 BİN 500 LİRA HARCADI

RİZE’nin Ardeşen ilçesinde oturan Ekrem Bayraktar’a (73) kapattığı bir GSM hattı nedeniyle 9 yıl sonra 39.90 kuruş borç geldi, hakkında icra takibi başlatıldı. İcra takibi mesajı ile psikolojisinin bozulduğunu öne süren ve borcu olmadığını kanıtlamak isteyen Bayraktar, köyünden yola çıktı, otomobili ile 1200 kilometre yol giderek ulaştığı İstanbul’da borç olayının peşine düştü. GSM şirketi tarafından yapılan araştırma sonucu kendisine borcu olmadığının beyanı üzerine rahat bir nefes alan Bayraktar, bu durumu ortaya çıkarmak için 2 bin 500 lira harcadığını öne sürdü.Ekrem Bayraktar’ın yaşadıkları kendisine bir GSM şirketinden gelen 39.90 kuruşluk borç mesajı ile başladı. İddiaya göre Bayraktar’a, 9 yıl önce kapattığı bir cep telefonu hattı üzerinden borç çıkarıldı. Borcu ödememesi halinde ise hakkında icra takibi başlatılacağı ihbarı üzerine ilçedeki bir cep telefonu bayiine giden Bayraktar sonuç alamadı. İcra takibi mesajı ile psikolojisinin bozulduğunu öne süren ve borcu olmadığını kanıtlamak isteyen Bayraktar, köyünden yola çıktı, otomobili ile 1200 kilometre yol giderek ulaştığı İstanbul’da borç olayının peşine düştü. Hattını 9 yıl önce kapattığını ve borçlarını ödediğini anlatan Bayraktar, borcu olmadığını iddia etti. GSM şirketi tarafından yapılan araştırma sonucu kendisine borcu olmadığının beyanı üzerine rahat bir nefes alan Bayraktar, memleketine geri döndü. Ancak Bayraktar, bu durumu ortaya çıkarmak için bir hafta geçirdiği İstanbul\'da 2 bin 500 lira harcadığını öne sürdü. Bayraktar, tüm harcama fişlerini ise biriktirdi.

‘PSİKOLOJİM BOZULDU’

Kendisine mesajla borcu olduğu yönünde ihbar yapıldığını anlatan Ekrem Bayraktar, bu durumun psikolojisini bozduğunu söyledi. Borcu olmadığını kanıtlamak için işin peşine düştüğünü anlatan Bayraktar, “Önce Ardeşen\'de GSM şirketinin yerine gittim ve ‘Psikolojimi, dengemi bozdunuz’ dedim. Ben 39.90 kuruşu ödememiş olsam anlarım ama ben bunu ödemişim. Ben oradaki yetkililere ‘Bu parayı ödemeyeceğim’ dedim. Bu sefer sert taşa çarptılar, kıvılcım çıkıyor. Gidip bunun hesabını soracağım dedim. Gittim eve akşam oldu psikolojim dengem bozuldu. Yattım uyku tutmadı. Sabah namazına kalktım, arabamı aldım hiç uyumadan doğru İstanbul’a gittimö dedi.

‘İNAT ETTİM, BORCUM OLMADIĞINI KANITLADIM’

GSM şirketi ile görüştüğünü ve borcu olmadığının ortaya çıktığını anlatan Bayraktar, “Ben 39.90 kuruşu elbette öderdim ama ödediğim parayı niye bir daha ödeyeceğim? İnat ettim borcum olmadığını ortaya çıkardım. Bu iş bana 2 bin 500 liraya mal oldu hatta manevi olarak 5 bin lira bile harcadım. Ama haklılığımı kanıtladım ve rahat ettimö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Yaşlı adamın detayları

-Cep telefonu mesajına bakması

-Evraklardan detasylar

-GSM şirketi yetkilileri ile telefon görüşmesi,

-Aracı ile yola çıkması

-Ekrem Bayraktar ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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8)ŞEHİT ANNESİ OĞLUNUN KIYAFETLERİNİ AFRİN’E GÖNDERMEK İSTİYOR

HAKKARİ Yüksekova’da 6 yıl önce şehit olan Umut Bulut’un annesi Gülbahar Çayıroğlu (59), oğlunun kıyafetlerini Afrin’deki askerlere göndermek istediğini söyledi.

2012 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş Karakolu’na bir grup PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Samsunlu Piyade Er Umut Bulut’un annesi Gülbahar Çayıroğlu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de bulunan askerlere oğlunun kıyafetlerini göndermek istediğini belirterek, “Bu kıyafetler onları korurö dedi.

‘ŞEHİDİN EŞYALARI MEHMETÇİĞİ KORUR’

Şehit annesi Gülbahar Çayıroğlu, “Şehit oğlum Umut Bulut’un eşyalarını Afrin’deki askerlerimize göndermek istiyorum. Çünkü şehidin eşyaları onları korur. Öncelikle Başkomutanımız olmak üzere Afrin’deki askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Şehidimin bebeği yetim kaldı. Boynu bükük kaldı. Allah kimselerin yavrusunun boynunu bükmeden, ayaklarına taş değmeden ailelerine kavuşmayı Allah nasip etsin. Artık analar ağlamasın. Yavrularımızın ayaklarına diken değmeden annelerine, babalarına ve kuzucuklarına kavuşmayı Allah nasip etsinö diye konuştu.

Afrin’deki askerlere de mesaj gönderen Çayıroğlu, “Bütün şehitlerimiz ve kefensiz yatanlarımız onların yanındadır. Umudum da onların yanında. Çünkü ben oğlumu her gece rüyamda görüyorum. Oğlum bana ‘Annem savaş var, ben savaşa gidiyorum’ diyor. Bende ona sarılıp, koklayıp gönderiyorum. Allah askerlerimize güç ve kuvvet versinö şeklinde konuştu.

\'VATAN İÇİN ASKERE GİTMEYE HAZIRIM\'

Vatan için gerekirse asker gitmeye hazır olduğunu ifade eden Çayıroğlu, “Askerlik şubesine gidip, 60 yaşına gelsem de elim silah tutar. Yavrularımız orada karda, yağmurda, çamurda savaşırken rahat uyuyamıyoruz. Güvenlikteyiz ama çocuklarımızın yanında olmak istiyorum. En azından bir çorbalarını kaynatmak veya cephede silah tutmak istiyorum. Yavrularımız mezarda ‘benim babam burada mı Anne?’ diye sormasınlar. Benim ciğerlerim yanıyor. Artık başka bebeklerin boynu bükük kalmasınö dedi.

Görüntü Dökümü-HD

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-Şehit Umut Bulut’un odasından detay

-Şehidin annesi oğlunun resimlerine bakması ve öpmesi

-Şehidin annesinin oğlunun kıyafetlerini düzeltmesi

-Şehit Annesi Gülbahar Çayıroğlu ile röportaj

(SÜRE: 04.17 DK.)-(BOYUT: 136 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)