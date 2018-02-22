DHA YURT BÜLTENİ-8

1)TEKİRDAĞ-ŞARKÖY KARAYOLUNDA TOPRAK KAYMASI

TEKİRDAĞ ile Şarköy ilçesi arasındaki sahil yolunun 30\'uncu kilometresinde toprak kayması nedeniyle tek şerit ulaşıma kapandı. Tekirdağ-Şarköy sahil yolunun Uçmakdere-Gaziköy arasında kalan kısımda bu sabah saatlerinde yamaçtan toprak kayması meydana geldi. Kayma sırasında herhangi bir aracın geçiş yapmazken, karayolunun tek şeridi toprakla kaplandı. Trafik tek şeritten sağlanırken, bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nden ekipler sevk edildi. Yoldan geçen minibüs sürücüsü Gökhan Ülker, \"Burası heyelan bölgesi, sürekli topraklar karayoluna akıyor. Yetkililerden önlem almasını bekliyoruz\" dedi.

Ulaşımın tek şeritten sağlandığı karayolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yola akan toprak yığını

-Kapanan tek şerit

-Karayolundan detaylar

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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2)ÖĞRENCİLER TOMBİ\'YE KAVUŞTU

İZMİR\'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu\'nda öğrencilerle birlikte yaşarken, bir velinin çocuklarda sağlık problemi çıkabileceği endişesi üzerine sınıftan uzaklaştırılan kedi Tombi, geri döndü. Sabah okula gelen öğrenciler, her günkü gibi kendilerini okul bahçesinde karşılayan ve sınıfa kadar kendilerine eşlik eden Tombi\'yi görünce büyük mutluluk yaşadı.

Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde bakılan ve \'Tombi\' ismi verilen kediyi, kendilerini sürekli sınıflarına kadar takip etmesi üzerine sınıf içinde beslemeye başladı. Öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, öğrencilerinin \'Tombi\'ye olan sevgisini görünce, okul yönetimiyle konuşup, kedinin sınıfta barındırılmasını sağladı. \'Tombi\', bir hafta, 3-C sınıfı öğrencilerinin dersliğinde kaldı. Bazı öğrenciler, \'Tombi\'yi beslemek ve onunla vakit geçirmek için okula vaktinden önce geldi. Bir süre sonra sınıftaki 33 öğrencinin velilerinden sadece biri, öğretmen İvaşçu ile okul yönetimine bazı çocukların alerjisi olabileceği endişesini dile getirdi. Bunun üzerine \'Tombi\'nin sınıfta beslenmesine ve barındırılmasına son verildi. Kediyi öğrenci velisi Nilay Coşardemir sahiplendi. \'Tombi\', Coşardemir\'in evindeyken, kilo vermeye başladı. Kedinin aşırı kilo vermesinden endişelenen Coşardemir, durumu öğretmen İvaşçu\'ya bildirdi. Bunun üzerine, evinde 3 kedisi bulunan İvaşçu, \'Tombi\'yi de yanına aldı. Tombi burada da mutlu olamadı ve iştahı açılmadı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, durumdan haberdar olunca, çocuklar için bir sağlık problemi çıkarıp çıkarmadığının incelenmesini ve kedinin tekrar sınıfa alınmasını istedi. Öğrencilerin sevgilisi Tombi, bu gelişme üzerine bugün tekrar okula döndü. Tombi her günkü gibi öğrencileri sınıf bahçesinde sıra oldukları sırada karşıladı ve onlara sınıflarına kadar eşlik etti. Öğretmen İvaşçu, Tombi\'nin tekrar aralarında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, \"Onun kendisini ait hissettiği yerin burası, öğrencilerin yanı olduğunu anladık\" dedi.

Tombi\'nin sınıfta bulunmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren velinin isteği üzerine, öğrencinin sınıfı değiştirilirken, diğer öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Öğrencilerden Simge Nur Aytekin, \"Çok mutluyuz. Tombi sınıftayken kimse koşmuyor, düşmüyor. Eskiden çok koşardık ve bazen derslerde konuşmalar olurdu, şimdi o uyanmasın diye dersleri sessizlik içerisinde işliyoruz ve daha çok anlıyoruz\" dedi. Bir diğer öğrenci Tuana Tuntaş ise, \"Mektuplar yazdık, resimler çizdik ve sonunda aramıza döndü, çok mutluyuz. Tombi çok akıllı bir kedi, hiçbirimizi unutmamış\" diyerek duygularını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Öğretmen İvaşçu ile röp.

- Öğrenciler ile röp.

- Tombi\'nin sınıfta dolaşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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3)ÇANAKKALE BELEDİYESİ\'NE, ÖĞRENCİLERE ELMA DAĞITMA İZNİ VERİLMEDİ

ÇANAKKALE Belediyesi\'nce her yıl okullarda öğrencilere dağıtılan meşhur Kazdağı elması, iddiaya göre bu yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü engeline takıldı. Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, gerekçe gösterilmeden elma dağıtımına izin verilmediğini belirterek, öğrenciler için aldıkları 26 ton elmayı ev ev dolaşarak vatandaşlara dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Çanakkale Belediyesi, Kazdağı eteklerindeki Bayramiç ilçesi ve köylerindeki üreticileri desteklemek, Kaz Dağları’nın doğası hakkında farkındalık yaratmak, bölgede yapılan altın arama çalışmalarının vereceği zararlara dikkat çekmek ve kentlileri sağlıklı beslenmeye teşvik etmek amacı ile 5 yıldır okullarda öğrencilere, \'Kaz Dağları’nın altını elma\' sloganıyla elma dağıtımı yapıyordu. Çanakkale Belediyesi, 9 Şubat 2018 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne, okullarda elma dağıtım yapmak için izin talebinde bulundu. Ancak, belediye yetkililerinin ifadesine göre, Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden izin başvurusuna geri dönüş olmadı.

Çanakkale Belediyesi, çareyi elmaları kent merkezindeki mahallelerde evlere dağıtmakta buldu. 20 Şubat 2018 tarihinde ATAM Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Çocuk Kültür Evi, Altın Yıllar Yaşam Merkezi ve Sosyal Yaşam Evleri’nin yanı sıra özel kreşler ile başlayan elma dağıtımı dün kent merkezindeki tüm mahallelerde devam etti. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Esenler Mahalle Muhtarlığı ve Esenler Mahalle Meclisini ziyaret ederek, elma dağıtımı yapan gönüllüler ve belediye çalışanları ile bir araya geldi.

Kazdağları elmasının, bölgenin çok önemli bir ürünü olduğunu belirten Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, \"Elma üreticilerini desteklemek ve çocukların kendi coğrafyalarını, kendi ürünlerini tanımaları açısından okullarda elma dağıtımını sürdürüyorduk. Okullarda elma dağıtımı ile çocuklara meyve yeme akışkanlığı kazandırıyorduk. Yöredeki ürünleri tanımaları için bu şekilde meyve dağıtımı yapılıyordu. Bu yıl maalesef Milli Eğitim Müdürlüğü buna izin vermedi. Vermeyince biz de elmaları bire bir mahalle muhtarlıkları ve mahalle meclisleri kanalı ile tek tek evlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kendi toprağımızda meşhur olan bir ürünü çocukların hem tatması, hem de bilinçlenmesi için okullarda bu çalışmayı yapıyorduk. Herhalde bir çekinceleri oldu. Veya bir bildikleri var, ama onun ne olduğunu bilemiyorum\" dedi.

Okullarda elma dağıtımına izin verilmemesiyle ilgili bir gerekçenin de gösterilmediğini ifade eden Başkan Gökhan, \"Sadece izin verilmedi. Çünkü biz 9 Şubat\'ta dilekçemizi verdik. Okullarda elma dağıtımı için iznin verilmesi açısından gerekli girişimlerde bulunduk. Bu saatte kadar hiçbir geri dönüş olmadı. CHP İl Başkanımız İsmet Güneşhan tarafından AK Parti İl Başkanı Sayın Karadağ da arandı. O da bir çözüm bulamadı. Demokrasilerde çare tükenmez. Biz de evlere dağıtıyoruz. Hiç olmazsa Cumhuriyet Meydanı\'nda dağıtırız. Ben Çanakkale halkına hizmet etmek için görevimi yerine getiriyorum. Bunu ilk defa yapmıyorum. İnşallah son defa da yapmayacağız. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mahallelere dağıtımı yapılan elmalardan görüntü.

-Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Esenler Mahalle Muhtarlığı ve Esenler Mahalle Meclisi üyelerinden görüntü.

-Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

3 dakika. 334 MB.

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4)SİİRT’TE DRON\'UN DA KULLANILDIĞI YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

SİİRT’in Kurtalan ilçesinde yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda havadan Dronelerin de kullanıldığı öğrenildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahis suçuna yönelik il genelinde yapılan çalışmalar doğrultusunda, 20 Şubat\'ta Kurtalan ilçesi bağlantılı 9 işyeri ve 15 eve yönelik Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 35 ekip ve 200 polisin katılımı ile operasyon gerçekleştirimldiği belirtildi. Açıklamada, \"Planlı operasyonda; \'Yasadışı Bahis\' oynayan ve oynatan A.U., A.A., N.M., M.C., M.İ., H.İ.,Z.E., İ.Y., F.A., V.Ç., İ.E., isimli toplam 11 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmış, şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikata başlanılmıştır\" denildi.

200 polisin katıldığı gece yarısı operasyonunda Dronelerinde kullanıldığı belirtilirken, gözaltındaki 11 kişinin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Drone ile havadan çekilen polis ekiplerinin görüntüsü

-Operasyon bölgesine giden polis araçlarının görüntüsü

-İlçe Emniyettinden çıkarılan şahsıların görüntüsü

-Genel ve detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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5)TÜRK AKADEMİSYENE ICOMOS\'TA ÖNEMLİ GÖREV

DÜNYANIN en önemli STK\'larından olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi\'ne (ICOMOS) bağlı Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu\'nda genel sekreterlik görevine Türk akademisyen Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz getirildi. Öniz,

Geçen günlerde yapılan protokolle Selçuk Üniversitesi\'nden Akdeniz Üniversitesi\'ne geçen Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz, geçen hafta itibariyle ICOMOS Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu\'nda genel sekreterlik görevine getirildi.

Hakan Öniz, \"İstanbul\'da ICOMOS adına bir milli komitemiz var. Yaklaşık 2 sene önce ICOMOS Türkiye Milli Komitesi sualtı kültür mirası alanında bir komisyon kurulmasını istedi. Biz de bu komisyonun kuruluşunda görev yaptık. Sonrasında ICOMOS Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu\'nda Türkiye\'yi temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladık ve geçen hafta itibariyle de ICOMOS Uluslararası Kültür Mirası Komisyonu\'nun genel sekreterliğine atandık. Böylelikle 46 ülkenin resmen üye olduğu ICOMOS\'un Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu\'nda ikinci isim (başkandan sonra) olarak uluslararası bir görev yapmaya başladık\" dedi.

ICOMOS\'un dünyada UNESCO\'dan sonra sualtı kültür mirasına sahip çıkan en büyük sivil toplum örgütü niteliğinde, devletler tarafından oldukça önem verilen, her ülkede milli komiteleri olan bir kuruluş olduğunu vurgulayan Hakan Öniz, \"UNESCO 2001 yılından beri sualtı kültür mirasının korunmasıyla ilgili çeşitli faaliyetler yürütmekte. 2007 yılında UNESCO 2001 Sualtı Koruma Sözleşmesi\'ne 30 ülke taraf oldu. Bugün bu sözleşmeye 56 ülke taraf. Devletlerin sualtı kültür mirasının korunması alanında UNESCO faaliyet gösteriyor. ICOMOS devletlerin yönetimlerinden bağımsız fakat bu faaliyetleri kontrol eden aynı zamanda birçok başka sivil toplum örgütüyle birlikte kültürel mirasa yönelik tahribatı belirleyerek bunların önüne geçen, geçmeye çalışan çok önemli uluslararası bir kuruluş. 1990\'lardan itibaren ICOMOS Sualtı Kültür Mirası Komisyonu vasıtasıyla dünyada bu alanda oldukça saygın faaliyetleri olan bir kuruluştur. Biz de Türkiye\'den bilim adamları olarak ICOMOS\'un Sualtı Kültür Mirası Komisyonu\'nda yeni görevle daha aktif şekilde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bina girişindeki UNESCO tabelası detayı

- Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Bina girişi detay

- Hakan Öniz\'in binaya girişi

- Odaya girişi ve masasına oturması

- Notebook çalışması ellerden detay

- Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz açıklama

- Ellerden yakın detay

- Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz açıklama

- Yakın yüz detayı

- Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz açıklama

- Deftere not alış detayı

- Hakan Öniz Genel detay

239 MB /// 03.55\"

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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6)BURSA\'DA HIRSIZLIK YAPAN 3 KİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDI

BURSA’da 2 ayrı işyerinden hırsızlık yapan 3 kişi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde 15 Şubat’ta gerçekleşen olayda bir ayakkabı dükkanı ve kuaföre giren hırsızlar, iş yerlerinden 2 adet LCD televizyon, 1 adet laptop ve 1 adet yazarkasayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin hırsızlık olayından sonra ellerinde çalıntı eşyalarla kaçma anlarının güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerden tespit edilerek başlatılan arama çalışmalarında yakalanan Furkan Ö., Emre K. ve Ercan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Ö. Ve Emre K. tutuklanırken, Ercan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların emniyetten çıkışı

-Güvenlik kamerası görüntüsü

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)

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7)MHP\'Lİ TAŞDOĞAN\'DAN TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ\'NE TEPKİ

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliğinin Türklükle yakından, uzaktan alakası olmadığını söyledi.

Taşdoğan, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Taşdoğan, Türk Tabipler Birliğ\'nin Zeytin Dalı Harekatı\'nı kastederek \'Savaş bir halk sağlığı sorunudur \' dediklerini öne sürerek tepki gösterdi. Taşdoğan, şunları söyledi:

\"Başında Türk ibaresi bulunan ve Türklükle yakından uzaktan alakası olmayan, bölge halkını zulümden kurtarmak için düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nı kastederek \'Savaş bir halk sağlığı sorunudur\' diyen Türk Tabipler Birliği ile ilgilidir. Zaten uzun yıllardır tabiplikle de alakalarını kesmişlerdi. Terör sevici bir grubun odağı haline gelmişlerdi. Bu birliğin kanunun 7\'nci Maddesinde \'Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür\' demektedir. Yani bu madde kamu çalışanları dışında kalan özel şirketlerde, muayenehanelerde ve özel hastanelerde doktorluk yapan birçok hekimi Tabipler Birliği\'ne üye olmaya zorlamaktadır. Birçok doktor arkadaşımız kuruluş amacından saparak terör örgütlerinin taşeronu haline gelen bu birliğe üye olmak istememekte ya da üyelikten ayrılmak istemektedir. Bu madde bir an önce değiştirilmelidir.\"

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Muhittin Taşdoğan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 169 MB