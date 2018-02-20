DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KUYUMCUDAKİ SİLAHLI SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

KONYA\'da yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla girdiği kuyumcudan yaklaşık 100 bin lira civarında bilezik, künye ve kolye alıp kaçtı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi\'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla, Menderes Koçak\'a ait kuyumcuya girdi. Bu sırada iş yerinde bulunan Menderes Koçak\'ın eşi Fatma Koçak\'a silahını doğrultan gaspçı, çantasına yaklaşık 100 bin lira değerinde 50\'ye yakın altın bilezik, kolye ve künye doldurtup kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Gaspçının kaçtığını gören çevredekiler de peşine düştü. Bir süre süren kovalamacanın ardından soyguncu izini kaybettirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, soyguncuyu aradı ancak izine rastlanılmadı.

Yapılan çalışma sonucu kar maskesi ile montu, bölgedeki bir çöp konteynerinde bulundu. Çalınan altınların sigorta poliçesinin olmadığı öğrenildi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerasında soygunun içeri girmesi

- Silahını doğrultup kadından altınları istemesi

- Altınların çantaya doldurulması

- Kuyumcudan kaçması

- Kuyumcunun dışından genel ve detay

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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2)DESPOT\'UN EVİ RESTORE EDİLİYOR

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası\'nın sembol yapılarından, 1862 yılında inşa edilen ve Despot\'un Evi olarak bilinen Episkos Grigorios Agathonikeos\'un Sarayı, otel olarak işletilmek üzere restore edilmeye başlandı. Balıkçı kızı, kambur Azize\'nin (Fatma Girik), kör kemancı Ali\'ye (Kadir İnanır) duyduğu aşkın anlatıldığı filmde Tasula Abla\'nın (Suzan Avcı) evi olan, bir dönemler Çocuk Esirgeme Yurdu olarak kullanılıp boşaltıldıktan sonra 37 yıl kaderine terk edilen Despot\'un Evi\'nde, 3 yıl önce yapılan ihalenin ardından restorasyon için çalışmalara başlandı.

Bir madencilik firmasının sahipleri İsmail, Ali ve Hakkı Polat kardeşler tarafından 2015 yılında yap-işlet-devret modeliyle 49 yıllığına kiralanan Despot\'un Evi\'nin, 2 bin 500 metrekarelik bahçe bölümündeki toprak, iş makinesi ile kaldırılıyor. Havuz ve restoran bölümü için yapılan çalışmanın 15 gün içinde tamamlanacağı belirtildi. Projenin onay sürecinin uzaması nedeniyle yenileme çalışmalarına 3 yıl sonra başlandığı, 2018 yılı sonunda açılması planlanan otelin maliyetinin yaklaşık 13 milyon euroyu bulacağı öğrenildi.

\'MADENCİLİKTEN TURİZME GEÇİŞ YAPACAĞIMIZ BİR YER\'

Ankara merkezli madencilik firmasının sahiplerinden İsmail Polat, Manisa\'nın Soma ilçesindeki maden işlerini takip için gidip gelirken, Ayvalık\'taki tarihi yapıyı gördüklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca 2015 yılında düzenlenen ihaleyi aldıklarını söyledi. Madencilikten turizm sektörüne doğru geçiş yapacakları bir yatırıma başladıklarını anlatan Polat, \"Madencilik sektörü dışında da işlerimiz var ama lokomotif işimiz madencilik. Turizm işimiz yeni bir iş. Dünyada olsun, Türkiye\'de olsun gezip gördüğümüz otellerden ufkumuz gelişti. Yeri çok severek, heyecanlı bir şekilde aldık. 2015\'ten beri de Bakanlık ile Anıtlar Kurulu ile prosedür işleri devam etti. İnşaat ruhsatı yeni çıktı. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başladık. Ayvalıklıların eski yetimhane olarak bildiği, 1862\'de Despot\'un kendisine yapılmış, daha sonra Osmanlı\'da hükümet binası olarak bir dönem kullanılmış, ardından Çocuk Esirgeme Kurumu olmuş, 1981\'den beri bina atıl durumdaydı. Herkesin bildiği bir yer. Bu binayı Ayvalık\'a ve turizme kazandıracağımız için çok memnunuz. Standart şehir oteli gibi değil, daha çok eski yapı olduğu için tarihi de yansıtan güzel bir otel yapacağız\" dedi.

Restorasyon işinin mimari proje sorumlusu Süleyman Taşar, Cunda Adası\'nın simge binalarından olan tarihi yapının 33 odalı bir otel olacağını söyledi. 1981 yılına kadar aktif olan ve zamanında Türk filmlerinin çekildiği tarihi yapıyı restore ederek bugünkü kötü durumundan kurtarıp, bir turistik tesis olarak Türk turizminin hizmetine sunacaklarını belirten Taşar, \"Yıl sonuna kadar restorasyonunu tamamlayıp, oteli hizmete açmayı düşünüyoruz. Ayvalık güzel bir tesis kazanacak. Restorasyonunda özgün yapısındaki bütün mimari öğeler, yani sarımsak taşı ve harman tuğlalar kullanılacak. Açıldığında Ayvalık\'a değer katacak bir bina olacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

Yunanistan\'ın devlet olduğu gün toplanan bağışlar ile yaptırılan görkemli yapı, geçmişten günümüze tarihe tanıklık etti. Binayı yaptıran Despot, 1877 yılında binaya yapılan bir baskında hayatını kaybetti ve bu görkemli yapının ancak 15 yıl keyfini sürebildi. Osmanlı Devleti, binayı satın alarak Hükümet Binası olarak kullanmaya başladı. Yıllar sonra mübadele ile birlikte bina \'Öksüz Yurdu\' oldu. Ancak 1981 yılında okulun taşınması ile bina kaderine terk edildi. Zaman içerisinde bakımsızlık nedeniyle çatısı çöken tarihi bina, 2010 yılında Ayvalık Mal Müdürlüğü bünyesindeki Milli Emlak tarafından ihaleye çıkartıldı. Yıllık kira bedeli olarak 401 bin 100 TL karşılığında Güven Ezer adlı Cundalı bir otel işletmecisi ihaleyi kazandı ancak bir yıllık ön hazırlık sözleşmesi imzalamasına rağmen yenileme projesini hazırlayamayarak, ihale teminatını yaktı ve geri çekildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve son olarak Kültür Turizm Bakanlığı arasında el değiştiren bina için TÜRSAB\'ın dönem başkanı Başaran Ulusoy, \'Cumhuriyet Kütüphanesi\' sözü verdi. Ancak konuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Yılların aşındırıcı etkisine karşı direnen, bakımsızlık nedeniyle bir bölümü çöken yapının çatısı, geçen yıl düşen yıldırım nedeniyle yanmıştı.

Görüntü Dökümü

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Despot\'un Evi\'nden genel detay görüntüler.

Despot\'un Evi\'ni kiralayarak restore ettiren İsmail Polat ile röp.

Restorasyon işinin mimari proje sorumlusu Süleyman Taşar ile röp.

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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3)ÖĞRENCİLER İÇİN MASAL OKUNACAK

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde anasınıfı ve 1\'inci sınıf öğrencilerine yönelik \'Masal okuma saati\' etkinliği başlatıldı.

Sandıklı Halk Kütüphanesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okumayı sevdirmek amacıyla anasınıfı ve 1\'inci sınıflara yönelik \'Masal okuma saati\' etkinliği başladı. Etkinlik kapsamında okullar yaz tatiline girene kadar her gün başka okulun anasınıfı veya 1\'inci sınıf öğrencileri öğretmenleriyle birlikte kütüphaneye gelecek ve okuma salonunda öğrencilere öğretmenleri ve gönüllü eğitmen tarafından masallar okunacak. Etkinliğe ilk olarak Miralay Reşatbey İlkokulu\'nun anasınıfı A şubesi öğrencileri katıldı. Müdür Yardımcısı Mehmet Uluışık ve öğretmen Hafize İri\'nin eşlik ettiği öğrencilere gönüllü eğitmen canlandırarak masal okudu.

Kütüphane çalışanlarından Mevlüt Tunç, \"Kütüphane olarak çocuklarımıza \'masal okuma saati\' olarak bir etkinlik başlattık. Bu konuda milli eğitimden destek istedik. Sağ olsun desteklerini esirgemediler. Bu etkinlik okulların açık olduğu sürece devam edecek. Çocuklarımızı kitaba ısındırmak, kütüphanemize alıştırmak maksadıyla düzenlediğimiz bu etkinlik inşallah başarılı olacak. Sandıklı\'mızdan bu konuda olumlu tepki alıyoruz. Her gün saat 10.00 ile 11.30 arasında başka okulun 1\'inci sınıf ve anasınıfı olmak üzere başlattığımız bu etkinlik inşallah başarılı olur, kütüphaneyi ve kitapları sevdiririz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrenciler etkinlik için kütüphaneye girerken

- Öğrenciler etkinlik için kütüphane içinde okuma salonuna yerlerine otururken

- Etkinlik kapsamında eğitmen tarafından öğrencilere masal okunurken

- RÖP: Mevlüt Tunç (Kütüphane çalışanı)

152 MB /// 02.29\"

( HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)

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4)\'EN BÜYÜK SIKINTIMIZ GEREKSİZ ÇAĞRILAR\'

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, 112 Çağrı Merkezi açıldığı günden itibaren gereksiz çağrıların yüzde 76\'dan yüzde 62\'ye düştüğünü belirterek, \"En büyük sıkıntımız gereksiz çağrıların halen daha var olması\" dedi.

Burdur\'da 2018 yılı 112 Koordinasyon Toplantısı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi\'nde Vali Şerif Yılmaz başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'nci Bölge

Müdürü Rıza Kamil, Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, Burdur Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz, Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hikmet Bilge katıldı.

Vali Şerif Yılmaz, tüm kurumların tek numarada birleşmesiyle beraber zaman zaman meydana gelen aksaklıkların giderilmesi, yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi, bundan sonra yapılacak çalışmalarda yol haritasının belirlenmesi için koordinasyon kurulu toplantılarının yapıldığını söyledi. Vali Yılmaz, \"Geçen hafta içerisinde Avrupa 112 Günü dolayısıyla açtığımız stantta özellikle 112 çağrı numarasının gereksiz yere meşgul edilmemesi için yaptığımız çağrılarımızı tekrarlamamız gerekiyor. Burdur\'da gereksiz çağrılar 112 Çağrı Merkezi açıldığı günden itibaren yüzde 76\'lardan yüzde 62\'lere düştü. Bunun daha da aşağıya düşmesi lazım. Bunun için de acil durumda insanlarımızın numaraya ulaşması için bilinilirliğinin artması gerekiyor. Bazı vatandaşımız 112\'yi sadece sağlık için ulaşılan numara diye biliyor. Bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi okullar dahil olmak üzere yapmamız gerekiyor\" dedi.

Kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığını vurgulayan Vali Yılmaz, \"Bugüne kadar kurumlar arasında çok şükür koordinasyonu sağladık. Bu yönden bir sıkıntımız kalmadı. Bütün kurumlarımız 112 ile ilgili birlikte çalışmanın avantajlarını gördü ve bunu da iyi bir şekilde uyguluyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız gereksiz çağrıların halen daha var olması\" diye konuştu.

Çağrı alıcıların vatandaşın müracaatı esnasında bir takım soruları sormasından vatandaşın rahatsız olduğunu söyleyen Vali Yılmaz, şöyle dedi:

\"Arkadaşlarımız bu soruları mecburen soruyor. Tabi insanların zor zamanları ancak arkadaşlarımızın doğru kuruma yönlendirmesi için o bilgilerin sağlıklı alınması ve ilgili kurumun muhatap kılınması gerekiyor. Yangın, kavga, kaza olabilir, bunları bizim bilmemiz, olayın mahallini bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımızın ilk sorduğu sorular çok kısa olmasına rağmen insanlarımız çok uzun bir zaman geçiyor gibi bir algısı var. Bunun da telafi edilmesi gerekiyor. Biz insanlarımızın en kısa sürede ilgili kurumla muhatap kılınması ve hizmetin en seri biçimde ulaştırılması, insanlarımızın en zor anlarında yanlarında olması gereken kurumlarız. En seri şekilde olaya müdahale etmesi ve vatandaşımızın yanında olması en büyük arzumuz. Bununla ilgili gerekeni yapacağız.\"

Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hikmet Bilge tarafından katılımcılara sunum yapıldı ve yapılması gerekenler konuşuldu.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Vali Yılmaz\'ın açıklaması

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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5)SAMSUN\'DA 12 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 5 gün önce aralarında \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen 9 öğretmen, 2 aktif görevde bulunan öğretmen ve 1 özel sektör çalışanın da olduğu 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde, kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen 9 öğretmen, 2 aktif görevde bulunan öğretmen ve 1 özel sektör çalışanın da olduğu 12 şüpheliyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin is emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü-HD-

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-Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

-Şüphelilerin polis minibüsüne binmesi

-Polis minibüsünün gidişi

-Emniyetten detay

(Süre: 01.23 dk) - (Boyut: 155.88 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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6)CHINADOCIA PROJESİ START VERİLDİ.

NEVŞEHİR Valiliği ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) işbirliğinde planlanan “CHINADOCIA Destinasyon Pazarlama Projesiö Çin’in Yeni Yıl başlangıcı olarak kabul ettiği 16 Şubat 2018 tarihinde başladı. Nevşehir’de, 16 Şubattan itibaren uçan tüm balonların 2018 “Happy Chinese New Years “sloganıyla hazırlanan afişlerle süslendiği etkinliği değerlendiren Nevşehir Valisi ve Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Aktaş şunları söyledi:

“Hali hazırda Kapadokya Bölgesi’nin en önemli turizm kaynaklarından olan ve her yıl Dünya Ülkelerine milyonlarca turist gönderen Çin Halk Cumhuriyeti bu yönleriyle ülkemizi ve bölgemiz için büyük önem arz eden bir turizm pazarıdır. Bu nedenle Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ve koordinasyonun geliştirilmesi bölge turizmi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, bildiğiniz gibi Çin Halk Cumhuriyeti Kanada ve Avrupa Birliği’nin ardından 2018 yılını Turizmde Türkiye Yılı olarak ilan etti. Biz de bu önemli gelişmenin ardından Ahiler Kalkınma Ajansı ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik CHINADOCIA Destinasyon Pazarlama Projesi’ni planladık. Projenin açılış günü olarak ise, anlamlı olması açısından, Çin’de Yeni Yılı başlangıcı olarak kabul edilen 16 Şubat 2018 tarihini seçtik ve bu tarihten başlayarak bu güzel etkinliğimizi gerçekleştirdik. Nisan ayı içerisinde ise, proje kapsamındaki etkinliklerimiz daha geniş katılımlı bir programla sürecek.ö

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Bekir Varol ise, Çin gibi önemli bir pazara yönelik olarak “CHINADOCIA Destinasyon Pazarlama Projesiöni Nevşehir Valiliği önderliğinde başlattıklarını ve benzeri projelerle Kapadokya’ya gelen turist sayısını artırmayı hedeflediklerini belirti. Varol, bu projenin önümüzdeki günlerde farklı etkinlilerle ve geniş katılımla devam edeceğini hatırlattı.

Kapodokya’da bulunan Çinli turistler ise; balonların üzerinde ve Kapadokya’nın birçok yerinde gördükleri “Happy Chinese New Years “sloganıyla hazırlanan afişlerden dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, bu tür etkinliklerin Kapadokya’ya gelen Çinli turist sayısını artıracağına inandıklarını belirterek Çin’de Kapadokya’nın Balonla popüler olduğunu söylediler.

Görüntü dökümü-HD-

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-Nevşehir Valisi ilhami Aktaş’ın açıklaması

-Balona binmek için gelen Çinli Turistlerle röportaj

- Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Bekir Varol ile röportaj

-Sıcak Hava balonunun uçuş için hazırlık yapılmasından genel görüntü

-Çinli Turistlerden genel görüntü

-Çince yazılan pankart önünde yüksek sesle CHINADOCIA7\'ya demeleri

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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