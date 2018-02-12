DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ADALET BAKANLIĞI\'NDAN O AVUKATA SUÇ DUYURUSU

ADALET Bakanlığı, Astsubay Musa Özalkan\'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden Avukat Emine Gün hakkında suç duyurusunda bulunurken, icrayı başlatan personel hakkında da inceleme başlattı. Davacı Serkan ve eşi Züleyha Saçan çiftinin avukatı Emine Gün, yaptığı açıklamada ise, icra yenilemesinin, davacı çiftinin talebi üzerine yapıldığını, kendisi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyleyerek, aldığı 18 bin lira avukatlık vekalet ücretini bugün Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Musa Özalkan, 2009’da karıştığı trafik kazasından dolayı 109 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Özalkan 22 Ocak günü şehit oldu. Alacaklısı Serkan ve eşi Züleyha Saçan çifti tahsilat için harekete geçti ve Astsubay Musa Özalkan’ın, şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep etti.

ADALET BAKANLIĞI AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Söz konusu olayın basın organlarında yer almasının ardından Adalet Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Musa Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına yönelik yer alan haberlerin ardından gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmıştırö dedi. Bakanlık açıklamasının devamında şunlara yer verdi: “Bu kapsamda, şehit olduğunu bildiği halde Özalkan\'ın şehit düşmesinden bir gün sonra emekli ikramiye alacağı ve araç üzerine haciz konulmasını talep eden Yozgat Barosuna kayıtlı Avukat Emine Gün hakkında İcra ve İflas Kanunu\'nun 53 ve 82/9. maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, haciz işlemiyle ilgili icra müdürlüğü personeli hakkında da inceleme başlatılmıştır.

AVUKAT, ALDIĞI 18 BİN LİRA ÜCRETİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLADI

Davacı Serkan ve eşi Züleyha Saçan çiftinin avukatı Emine Gün de bugün Yozgat’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, icra yenilemesinin, davacı çiftin talebi üzerine yapıldığını kendisi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Avukat Gün, şöyle konuştu:

“Daha önceden tanıdığımız Musa Özalkan’ın şehit olması bizim de ciğerimizi yaktı. Biz dosyada Musa Özalkan’ı çok önceden tanıyoruz. 2009\'da bir trafik kazasından kaynaklı 2 müvekkilimin yararlanmasından dolayı maddi manevi tazminat davası gerçekleşti. Dava sonucunda icra takibi başlatıldı. Şehit olmadan önce maşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu şehit olmadan önce ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi. Fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonrasında ben dosyadan herhangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin tale

plerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Müvekkillerimin talebi doğrultusunda yenileme yapılmıştır.ö

Avukat Emine Gün, daha sonra şehit ailesi ile müvekkillerinin birbirleriyle görüştüğünü ve şehit ailesinin borcu kapattığını anlatarak, \"Avukatlık ücreti için de 5 bin lira ödeme yapılmıştı. Ben almadım müvekkilime bu ücretin şehit ailesine gönderilmesini söyledim. Onlar da şehit ailesiyle görüştüğünde onu kabul etmediklerini öğrendimö dedi.

Musa Özalkan\'ın şehit olmasından sonra müvekkilleri olan ailenin icra takibini yenilemek istediğinden bunun yapmaması durumunda, görevi kötüye kullanma olacağını dile getiren Gün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dosyada mevcut hacizler vardı. Müvekkilim hak kaybına uğramamak kaydıyla alacağını nasıl alacağını yönünde talepte bulununca haciz talepleri yenilendi. Ama zaten vardı. Sadece yenilemesi yapıldı. Maaş haczi kesinti olarak dosya bugüne kadar geldi. Yine söylüyorum şahsım olarak ben şehit olmasından sonra bana ödenen parayı da tekrar iade ettim. Benim para almışlığım söz konusu değildir. 18 bin daha önce kesilen paralar kanuni vekalet ücretleridir.ö

Avukat Emine gün bu açıklamalarının ardından internet bankacılığı üzerinden 18 bin lirayı şehit Astsubay Musa Özalkan adına Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak, makbuzunu basın mensuplarıyla paylaştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şehit Astsubay Üstçavuş Özalkan, 2009 yılında Serkan ve Züleyha Saçan çiftinin aracına çarptı. Kaskosu olmadığı için yargıya taşınan olayda Özalkan\'a 109 bin lira tazminat çıkarıldı. Özalkan parayı ödeyemeyince 2016 yılında maaşına haciz kondu. Haciz tarihinden 17 Ocak 2018\'e kadar maaşından 21 taksit kesildi. Özalkan\'ın şehit olduğu haberinin duyulmasından 1 gün sonra ise karşı taraf hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasının yenilenmesini talep ederek Avukatları Emine Güç’e bildirdiler.

VASİYETİNDE TÜRKMEN ÇOCUKLARA ANAOKULU YAPTIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Şehit Özalkan\'ın Türkmen çocuklar için yaptığı vasiyeti yürekleri dağlamıştı.

Özalkan, şu vasiyette bulunmuştu:

\"Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması vasiyetimdir.\"

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Avukat Emine Gün\'ün konuşması

Ümit KOZAN, Harun GÖKÇEOĞLU/ANKARA-YOZGAT (DHA)-

======================================================

2)TIR ARIZA YAPINCA, İÇİNDEKİ SURİYELİ KAÇAKLAR YAKALANDI

TEKİRDAĞ\'da yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak için bindikleri TIR\'ın arıza yaparak durması sonucu içindeki 10 Suriyeli kaçak, yakındaki uygulama yapan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ-Malkara karayolu 5\'nci kilometrede Ilievski Slagjan\'nın kullandığı SK 4979 Makedonya plakalı TIR, arıza yaparak yol kenarına çekildi. TIR dorsesinde bulunan ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 10 Suriyeli ne olduğuna bakmak için indiklerinde, yakında uygulama yapan polis ekiplerince fark edilerek gözaltına alındı. Kaçmak istediği sırada TIR dorsesine başını çarparak yaralanan Suriyeli kaçaklardan biri ihbar üzerine 112 ambulansıyla Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Ilievski Slagjan kaçaklardan haberi olmadığını ve arıza yapan Aracını yol kenarına çekerek servise haber verdiğini söyledi.

Kaçaklar tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadelerinde yurt dışına kaçırmaları karşılığında kişi başı 2 bin dolar ödeme yaptıklarını söyledi. Tekirdağ Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Suriyeli kaçaklar, işlemleri için Tekirdağ Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yakalanan Tır

-Tır’ın sürücüsü ve beraberindekilerin gözaltına alınması

-Tır’ın üzerinden indirilen kaçaklar

-Polis noktasına getirilen kaçaklar

-Ambulansta tedavi edilen kaçak

-Olay yerindeki polis ekipleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

=========================================================

3)AKYAZI\'DA YAYLA EVİ ALEV ALEV YANDI

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde yayla evi alev alev yandı. Kundaklama ihtimali üzerinde durulurken, yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.Akyazı Acelle Yaylası\'nda, Yahya Y.\'ye ait ev Cumartesi gecesinde bilinmeyen bir nedenle yandı. Yaylada kalan vatandaşların ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptığı yangın büyüyünce olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ev kullanılamaz hale geldi. Kundaklama ihtimali üzerinde durulurken, yangınla ilgili incelemeler devam ediyor. Yayla evinin yanış anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde yayla evinin alev topu halinde yanışı görülüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

Evin yanışı

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),(DHA) -

===================================================

Kızıldeniz\'den gelen 61 tür, Akdeniz\'i işgal etti (2)

4)AKDENİZ\'İ İSTİLA EDEN KIZILDENİZ KÖKENLİ 61 TÜRÜN İSİMLERİ

İklim değişikliği nedeniyle Kızıldeniz\'den Akdeniz\'e geçen 61 balık türünün isimleri şöyle:

\"Etremeus golani (Japon hamsisi, Yuvarlak sardalya), Dussumieria elopsoides (Yağ sardalyası, Sivriburun sardalya), Herklotsichthys punctatus, Saurida undosquamis (Lokum balığı, Iskarmoz balığı), Hippocampus fuscus (Denizatı), Sargocentrum rubrum (Naylon balığı, asker balığı), Stephanolepis diaspros (Domuz balığı), Lagocephalus seceleratus (Balon balığı), Lagocephalus spadiceus (Balon balığı Atlantik- Pasifik), Lagocephalus lagocephalus (Balon balığı), Lagocephalus suezensis (Süveyş balon balığı), Lagocephalus guentheri (Balon balığı), Torquigener flavimaculosus (Balon balığı), Tylerius spinosissimus (Balon balığı), Ostracion cubicus (Kutu balığı), Apogon smithii (Kardinal balığı), Apogon queketti (Kardinal balığı), Apogon nigripinnus (Kardinal balığı), Apogon fasciatus (Kardinal balığı), Cheilodipterus novemstriatus (Kardinal balığı), Pteragogus pelycus (Lapin balığı), Callionymus filamentosus, Sphyraena chrysotaenia (Baracuda), Sphyraena flavicauda (Baracuda), Cynoglossus sinusarabici (Dil balığı), Heniochus intermedius (Kelebek balığı), Nemipterus randalli (Kılkuyruk mercan), Priacanthus sagittarius (Mandagöz balığı), Fistularia commersoni (Külah balığı), Hemiramphus far (Çomak balığı, didekli), Parexocoetus mento, Plates quadrilineatus, Alepes djedaba (Sarı tral), Leiognathus klunzingeri (Ekşi balığı), Sillago suezensis, Upeneus pori (Kum barbunu), Upeneus moluccensis (Nil barbunu, Paşa pantalonu), Parupeneus forsskali, Pempheris vanicolensis (Mağara balığı), Siganus rivulatus (Beyaz sokar), Siganus luridus (Esmer sokar), Scomberomorus commerson (Ceylan palamudu), Oxyurichthys petersi (Gobid), Vanderhorstia mertensi (Gobid), Scarus ghobban (Papağan balığı), Pamadasys stridens (Çizgili gırt gırt), Atherinomorus lacunosus (Gümüş balığı, aterina), Champsodon nudivittis (Timsah balığı), Champsodon vorax (Timsah balığı), Champsodon capensis (Timsah balığı), Petroscirtes ancylodon (Bilenid), Chanos chanos (Süt balığı) Monotaxis grandoculis, Epinephelus coioides (Portakla benekli lagos), Pterois miles (Aslan balığı), Pterois volitans (Aslan balığı),Decapterus russelli (İstavrit), Syllophopsis sechellensis (Şeysel balığı), Stolephorus insularis (Hamsi), Remora australis, Trachurus declivis (İstavrit)\"

ANTALYA/DHA



====================================================

5)ÇALINAN HAYVANLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde dün yakalanan hırsızlık şüphelilerinin çaldığı 20 küçükbaş hayvan daha bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Serik\'te önceki gün akşam 6 küçükbaş hayvanın çalınması olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli jandarmanın takibi sonucu Antalya\'da yakalandı. Çalınan küçükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, aynı şüphelilerin bölgede 20 küçükbaş hayvanı daha çaldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin çalınması sonucu Isparta\'da bulunan hayvanlar Serik\'e getirilerek, sahiplerine verildi.

Hayvanlarına kavuşan Yusuf Kurt, İsmail Külçer, Hamza Torun ve Muammer Canlı jandarmaya teşekkür etti. Yusuf Kurt, hırsızların ağır ceza almalarını isterken, kuzulara sarılarak jandarmanın kendileri için çok önemli bir operasyona imza attığını söyledi. Kurt, \"Bizim aylarca bin bir çileyle yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı çalmışlardı. Bulunmasaydı çok büyük sıkıntı çekerdik. Jandarmamız imdadımıza yetişti\" dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.Ç., M.K., A.Y. ve B.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Hayvan sahipleriyle röportaj

- Hayvanlardan detaylar

- Sahibinin kuzuyu sevmesi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)

=========================================================

6)ABREK ADLI EĞİTİMLİ KÖPEK, CESET BULACAK

SAMSUN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile birlikte Adli Osteoloji/Kemik Semineri düzenlendi. Seminer sonrası AFAD bünyesinde bulunan ve ilk kez Samsun’da görevlendirilen ceset bulma köpeği gösteri yaptı.

Samsun’da 12-14 Şubat 2018 tarihleri arasındaki seminere Samsun Valisi Osman Kaymak da katıldı. Ayrıca seminere Amasya, Ankara, Giresun, Şırnak, Tokat, Kastamonu, Nevşehir, Kayseri ve İstanbul şehirlerinden öğretim görevlileri ile AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) JAKEM Komutanlığı, JÖAK Komutanlığı, Adalet Bakanlığı Samsun Adliyesi, Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri ile sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllüler de katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Samsun AFAD Müdür Vekili Yusuf Aysu, “Bilindiği üzere kayıp dışı olayları ile afet ve acil durumu olaylarının yanı sıra bazı yangınlarda asayiş olaylarında özellikle son zamanlarda yangın olarak karşılaşılan Alzheimer hastalığı olan kişilerin kaybolması neticesinde yürütülen arama çalışmalarına hep karşılaşmaktayız. Sebebi ne olursa olsun kayıp olayları adliye olayları olup, bu olaylarda adli makamlarımız, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenlik birimlerimiz ile birlikte tüm kolluk birimleri, beraberinde AFAD’ın arama kurtarma ekipleri, itfaiye personelleri, UMKE personelleri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları görev yapmaktadır. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp kişilere kısa zamanda ulaşılabildiği gibi uzun yıllar çözülememiş olaylarında olduğu görülmektedir. Artan olay çeşitleri ve koşullarının değişmesi gibi faktörler kayıp kişilerin arama çalışmalarında yürütülen faaliyetlere çok yönlü yeni yaklaşımlar getirilmesini ve bilimsel yapılmasını zorunlu kılmaktadırö dedi.

VALİ KAYMAK\'TAN TERÖRİST CESEDİ ÖRNEĞİ

Kendisinin de Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu ve adli tıp derslerinin ilgisini çektiğini ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, “İlk girdiğimiz otopsi dersini halen unutamıyorum. 25 yıllık kaymakamlık dönemimde çok sayıda olayla karşılaştık. Tunceli Valiliği görevimde terörle mücadelede ciddi şekilde operasyonlar yürütülüyordu. Orada bir olay olmuştu. Teröristlerin bulunduğu nokta tespit edildi ve orayı uçaklarımız bombaladı. Orada 13-14 terörist öldürüldü. Olaydan sonra bunların cesetlerini adli tıpa gönderdik. Bir teröristin cesedinin kemiklerini aldık. Kayadan oluşan bir mağarada saklandıkları için attığımız bombada güçlü olunca teröristin kemikleri yanık şekildeydi. Adli tıp da bunun kime ait olduğunu tespit edemiyor. Teröristin aileleri de açlık grevleri yaparak bizi Tunceli’de 3-4 ay oyaladılar. Örgüt de bunu propaganda olarak kullanıyordu. O gün kemik şu kişiye aittir denilebilseydi rahat edecektik. Bilim de bunu söyleyemeyince 3-4 ay uğraştık. Çözüme ulaşılamayan olaylar insanları mutsuz ediyor. O anlamda bu çalışmalar çok önemlidirö diye konuştu.

BÖCEKLER CİNAYETİN GÖRGÜ TANIKLARIDIR

Konuşmaların ardından Adli Osteoloji/Kemik semineri yapıldı. Seminerde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof.Dr. İ.Hamit Hancı, katılımcılara adli veterinerlik, adli koku, ölüm ve ölüm sonrası değişiklikler ile asfiksiler konuları hakkında bilgilendirdi. Hancı, “Adli hipnozu Sağlık Bakanlığımız 2 yıl önce varlığını kabul etti ama mahkemelerde hipnozu kullanamıyoruz. FBI olsun, Avrupa, Amerika mahkemeleri bunu çok kullanıyorlar. Tanıklardan elde ettikleri bilgileri kesin delil olmasa bile ön delil olarak artık günümüzde kabul ediyorlar. Biz yeni alanları da geliştirmek zorundayız. Uyku adli tıbbı bizi yakından ilgilendiriyor. Ölümden sonra cesedin üzerine hemen böcekler geliyor ve yemeye başlıyorlar. 3 böcek cesedi bir aslandan daha kısa sürede yiyor. Biz bunlar sayesinde kişinin öldüğü yeri ve ölüm zamanını tespit edebiliyoruz. Her böceğin yaşadığı bölge farklılık gösteriyor. Böcekler cinayetin görgü tanıklarıdır.ö

CESET BULMA KÖPEĞİ GÖSTERİ YAPTI

Seminerin ardından Türkiye’de ilk defa Samsun AFAD’da bulunan ceset bulma konusunda eğitilmiş köpek, katılımcılara gösteri yaptı. Belçika kurdu ve Abrek isimli köpek, çakıl taşlarının arasına gizlenmiş kanlı ipi buldu. Kandan, uzuvdan ve kemikten ceset bulma özelliği ile AFAD bünyesinde Türkiye’de ilk defa Samsun’da bulunan Abrek isimli Belçika kurdu köpek, ilgiyle izlendi.

Üç gün sürecek seminerde katılımcılara insan iskelet anatomisi, kemiklerin radyolojik görünümleri, parçalı kemiklerden insan, hayvan kemiklerinin ayırt edici özellikleri, olay yeri inceleme gibi konularla bilgilendirilecek.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Salondan detay

-Samsun Valisi Osman Kaymak’ın konuşması

- Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof.Dr. İ.Hamit Hancı’nın konuşması

-Abrek isimli köpeğin kan bulması

(SÜRE: 03.34 Dk.) – (BOYUT: 400 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

==========================================================

7)EKİNCİ\'DEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇAĞRISI

ŞANLIURFA Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen madde bağımlılığıyla mücadele için, \'Hayatı seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum, Madde Bağımlılığına Hayır\' çalıştayında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, \"Bu ülkenin birliğine karşı olanlar, gençlerimizi bizden alma konusunda çeşitli yollara başvuruyor, bunlardan birisi de tabi ki madde bağımlılığı. Sayıları, yaşları söyleniyor, tabi mutlaka gerçeklik payı vardır. Ama önemli olan artık bu konuyla mücadele etmek zorundayız. Geç kalmışız, bundan sonra hiç olmazsa geç kalmayalım\"dedi.

Eyyübiye Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadele için, \'Hayatı seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum, Madde Bağımlılığına Hayır’ çalıştayı düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen 1. Bölgesel Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayına alanında uzman psikologlar, sosyal medya fenomenleri, sosyal hizmet uzmanları ile aktivistler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, toplumu yakından ilgilendiren ve toplumun kanayan yarası haline gelen madde bağımlılığıyla ilgili düzenlenen bu çalıştayın sonunda bir yol haritası belirleyip çalışmalarını buna göre sürdüreceklerini söyledi. Şanlıurfa\'nın en büyük ilçesi olan ve 150\'i Suriyeli olmak üzere yaklaşık 525 bin nüfuslu Eyyübiye\'nin sürekli kırsaldan göç aldığına vurgu yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci uyuşturucuyla mücadele konusunda geç kaldıklarına ifade ederek şunları söyledi: \"Eyyübiye ilçemiz sürekli kırsaldan göç alan bir ilçemizdir. 150 bin Suriyeliyle beraber toplam 525 bin nüfusumuz var. Toplamda 36 mahallemiz var. Bunlardan biri sadece planlı mahalle, diğerleri getto tarzı bir yapılaşmanın olduğu bir yer. Haliyle kırsaldan ve taşra ilçelerin de ilk durağı. Ekonomik anlamda en uygun yer orası. Tabi o çarpık kentleşme ve fiziki yapılar ister istemez o insan ruhu üzerinde de olumsuz etkilerde bulunuyor. Ekranlar aracılığıyla gençlerimiz o güzel yerleri görürken, sokağa çıktıkları zaman sosyal yaşam alanları konusunda kısıtları varsa bu onları isyana teşvik ediyor. Ve haliyle suiistimal edilecek konular ortaya çıkıyor. Bu ülkenin birliğine karşı olanlar da bu tarz konuları işleyerek geçmişle bağımızı koparmak, gençlerimizi bizden alma konusunda çeşitli yollara başvuruyor, bunlardan birisi de tabi ki madde bağımlılığı. İlk günden itibaren bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sayıları, yaşları söyleniyor, tabi mutlaka gerçeklik payı vardır. Ama önemli olan artık bu konuyla mücadele etmek zorundayız. Geç kalmışız, bundan sonra hiç olmazsa geç kalmayalım. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama burada da ortak bir dil kullanılması lazım, önceliklerin belirlenmesi lazım. Kurumlara göre önceliğin değişmemesi lazım. Eğer bu bir yaraysa, sıkıntıysa Şanlıurfa’mızda, ilçemizde, buna bizim ciddi bir şekilde eğilmemiz gerekiyor. Hastalığımızla yüzleşelim, teşhis edilmiş durumda. Bu yüzleşme sonucunda da tedaviye iyi bir şekilde başlayalım. Belediye olarak şuana kadar 49 bin ailemizin evine konuk olduk. Sorumluluk alanımızda bulunan 150 madde bağımlısı gencimize gerekli destekleri verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Bu gençlerimize geç olmadan sahip çıkmamız gerekiyor.Biz eğer geleceğimizi imha etmek istiyorsak, o zaman geleceğin gençlerini inşa etmekten vazgeçmemiz lazımdır.\"

Başkan Ekinci\'nin ardından söz alan madde bağımlısı aileler ise çocuklarının madde bağımlısı olması nedeniyle çok zor günler yaşadıklarını ancak Eyyübiye Belediyesinin kendilerine uzanan yardım eli sayesinde gençlerini geri kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çalıştay\'da Uzman Doktor Muhsin Koray Kılıç, bağımlılığın kavramı, Prof. Dr. Kültekin Ögel, bağımlılıkta tedavinin temel ilkeleri, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, bağımlılıkta yaygınlık araştırmaları ve önleme çalışmaları, Uzman Psikolog Melike Şimşek bağımlılık ve aile Uzman Dr. Ferhat Sarı, AMATEM faaliyetleri hakkında sunumlarda bulundu. Çalıştayın ikinci bölümünde ise Sivil toplum Kuruluşlarının konuşmalarıyla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Madde Bağımlığı Çalıştayına katılan katılımcılar

- Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci\'nin konuşması

- Madde bağımlısı olan çocukçularının ailelerinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 422 MB

======================================================

8)ALKOL ALDIĞI İNTERNET KAFEDE ÖLÜ BULUNDU

KAYSERİ\'de internet kafe sahibi ile alkol alıp gece burada kalan Hakan K. (18), sabah ölü bulundu. Gencin, alkol komasına girerek ölmüş olabileceği öne sürüldü.



Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi, Örentaş Sokak üzerinde bulunan internet kafede meydana geldi. İddiaya göre kafe sahibi Cemal A.\'ya zaman zaman yardım eden işsiz Hakan K., dün gece burada iş yeri sahibi ile birlikte alkol aldı. Hakan K., daha sonra buradaki bir kanapeye uzanarak uyudu. Kafe sahibi Cemal A., sabah genci hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Hakan K.\'nin öldüğünü belirledi. Hakan K.\'nin alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Olay yerinden genel görüntü

- Ölen gencin ağlayan annesi görüntü

- Diğer detaylar

(Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,DHA)



DV 1 Dosya 55 Saniye / 46 MB



===========================================================

9)ÇAKMAĞA KADAR ÇALDILAR

KOCAELİ\'de, 3 gün içerisinde 7 iş yerine girerek parfümden çakmağa kadar birçok eşyayı çalan 3 kişi yakalandı. Kocaeli\'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 6 Şubat ile 9 Şubat tarihleri arasında 7 iş yerine giren hırsızlar, 7 televizyon, 5 bin TL tutarında madeni para, POS cihazı, 100 şişe parfüm, 8 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 1 uydu alıcısı, kuaför malzemeleri, 1 araç plakası, 5 kilogram çay, bisküviler ve çakmaklar çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kameraları, Mobese ve plaka tanıma sistemi kayıtlarını inceleyerek, hırsızların kimliklerini belirledi. Hırsızların kullandığı araç takibe alınarak D-100 Karayolu Derince mevkiinde durduruldu. Polis, Y.A., M.O. ve S.Ö.\'yü gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bir tabanca ve hırsızlıkta kullanılan aletler ele geçirildi. Hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıkaları olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Zanlıların asayişten çıkışı, detay

(Haber: Dinçer AKBİR-KAMERA:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

====================================================

10)CAMİ TUVALETİNİN KAPISI ÇALINDI

TOKAT kent merkezindeki bir cami tuvaletinin demir kapısı çalındı. Kapı, polisin çalışması sonucu hurdacıda bulundu.

Dün akşam saatlerinde, kent merkezindeki, Bedestenlioğlu Mahallesi\'nde bulunan Hazreti Ömer Cami’nin erkek tuvaletine gidenler demir kapılardan birinin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine konu mahalle muhtarına iletildi. Muhtar Osman Demir polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu çalınan kapının kamyonetle taşındığı belirlendi. Yapılan çalışma sonucu çalınan kapının 75 liraya hurdacıya satıldığı belirlendi. Hurdacıdan alınan demir kapı camiye teslim edildi. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bedestenlioğlu Mahalle Muhtarı Osman Demir, \"Polis ekiplerimiz gün içerisinde yaptıkları çalışmalar sonrasında kapımızı buldu ve teslim etti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize ve polislerimize teşekkür ediyorum. Kapımız yerine takıldı. Hırsızlar bir kamyonetle kapımızı buradan alıp götürmüş. Hurdacıya satmış. Şimdiye kadar ne camimizde, ne de mahallemizde hiç bir hırsızlık olayı olmamıştı. Bu ilk oldu. Camimizin tuvalet kapısı her zaman açıktı ama bundan sonra artık kilitleyeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Caminin görüntüsü

-Tuvalet kısmının görüntüsü

-Polis ekiplerince bulunan demir kapı

-Muhtarın konuşması

-Kapının yerine takılması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(206 mb)