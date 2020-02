DHA YURT BÜLTENİ-8

Genelkurmay Başkanı havadan denetledi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın Zeytin Dalı Harekatı\'nı havadan denetlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, \"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte, Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekatı denetlemiştir\" denildi.

TERÖR HEDEFLERİNE YOĞUN BOMBARDIMAN

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu\'ndan, Suriye\'nin Afrin kentinin batısındaki Cinderes beldesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK noktalarına, tank, obüs ve Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemleri (ÇNRA) atışlar yapıldı. Dün geceden itibaren başlayan bombardıman, bugün de devam etti.

2 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO unsurlarının, Zeytin Dalı Harekatı\'nda Afrin\'in batısındaki Eşkan ve Cukali Favkani köylerini PYD/PKK\'lı teröristlerden temizlediği kaydedildi.

ÇNRA\'LARLA VURULDU

Hatay\'ın Reyhanlı\'nden Cinderese ÇNRA\'larla atışlar yapıldı. Dün geceden itibaren başlayan bombardıman, sabahın ilk saatlerinden itibaren devam etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Füze rampaları

-Füzeler atılırken

-Füzeler havada

Haber:İbrahim MAŞE-Kamera:Murat SOLAK/ REYHANLI, (HATAY), (DHA)

=================================================

Jandarma Genel Komutanı Kilis\'te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde rütbeli askerle Kilis\'e geldi. Helikopterle Gülbaba Hudut Taburu\'na inen Orgeneral Çetin\'i, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile askeri yetkililer karşıladı. Orgeneral Çetin, temasları kapsamında, Kilis Valiliği\'ni ziyaret etti. Valilikte, çocuklar tarafından zeytin dalları ile karşılanan Orgeneral Çetin, Vali Mehmet Tekinarslan ile basına kapalı görüşme yaptı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, valilik ziyaretinin ardından Vali Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte yürüyerek, Kara Kadı Camii\'ne geçip, burada cuma namazı kıldı.

Orgeneral Çetin\'in, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan personeli denetleyip, incelemelerde bulunacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Kilis Valiliği

- Orgeneral Çetin\'in karşılanması

- Zeytin dalları verilmesi

- Orgeneral Çetin\'in valilikten çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

====================================================

Bakan Özlü: İzmir\'i teknoloji üssü yapmak için fikri katkı bekliyoruz



BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir ziyaretinin ikinci gününde, \'İzmir Teknoloji Üssü Çalıştayı\'na katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Özlü, \"İzmir, tarih boyunca ticaretin merkezi oldu. İzmir\'de yaşayanlardan, İzmir\'i teknoloji üssü yapmak için fikri katkı bekliyoruz. Biz görüşlerimizi anlatacağız, sizlerden bilgi alacağız. İzmir\'in teknoloji üssü olması içini hazırlayacağımız programı müşterek hazırlamış olacağız\" dedi.

Çeşitli toplantı ve açılışlara katılmak için İzmir\'e gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, kentteki ikinci gününde \'İzmir Teknoloji Üssü Çalıştayı\'na katıldı. Bakan Özlü, çalıştayın açılış konuşmasını yaptı. İzmir\'in sahip olduğu sanayi potansiyelini, bütün unsurlarıyla harekete geçirmek gerektiğini belirten Özlü, \"Türkiye\'nin sanayi üretiminin yüzde 10\'unu gerçekleştiren İzmir, bilim ve teknolojide de en ön saflarda yer alabilecek imkanlara sahiptir. \'İzmir Teknoloji Üssü\' projemiz; İzmir\'in potansiyelini, gücünü ve imkanlarını bütünleştiren, dev bir projedir. \'İzmir Teknoloji Üssü\', ülkemizin topyekun teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılmasına hizmet edecektir. Bu çalıştayın en önemli amacı, kurulacak teknoloji üssünü planlarken, tüm paydaşların görüşlerini ve önerilerini almaktır\" dedi.

\'TEKNOLOJİ ÜSSÜ\' URLA\'YA KURULACAK

Bakan Özlü, \'İzmir Teknoloji Üssü\'nü tasarladıkları sırada, hangi sektörlerin ve şirketlerin yer alacağı, ne tür hizmetlerin verileceği, kamusal teşvik ve destek sisteminin nasıl olacağı, yer alacak şirketlerin yeterli finansmana ulaşmaları için neler yapılacağı gibi soruların cevaplarını da bulmaya çalıştıklarını kaydetti. \'İzmir Teknoloji Üssü\'ne ilişkin çalışmalara, 1 yıldan fazla süre önce başlandığını anlatan Özlü, \"Üssün, Urla\'da yaklaşık 9.5 milyon metrekare arazi üzerinde yapılmasını planlıyoruz. Teknoloji üssünün arazisine ait jeolojik etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Arazi imar çalışmaları devam etmektedir. \'İzmir Teknoloji Üssü\', uçtan uca her şeyin yer aldığı bir ekosistem olacaktır. Bu ekosistemde, global büyük yatırımcıların, lider Türk şirketlerimizin, büyük ve orta ölçekli şirketlerimizin, laboratuvarlar, prototip atölyeleri ve sosyal donatıların olması planlanmıştır. Toplamda farklı ölçeklerde 800 şirketin faaliyet göstermesi, uzun vadede doğrudan ve dolaylı etkileriyle beraber 40 binden fazla istihdam oluşturulması planlanmaktadır\" diye konuştu.

\'TÜRK TEKNOLOJİSİ\' OLACAK

Tasarlanan modelin, bütün teknoloji geliştirme bölgelerine örnek olacağını kaydeden Bakan Özlü, şunları kaydetti: \"Teknoloji üssüne yönelik belli hususların dikkate alınması faydalı olacak. Bunlardan birincisi, kümelenme sinerjisinden tam faydalanabilmek ve kaynakları en etkin biçimde kullanabilmektir. İkincisi ise bu üssün küresel bir iddiasının olmasıdır. Burada üretilecek teknolojiler, kopya değil, diğer ülkelerin peşinden koştuğu, \'Türk teknolojisi\' niteliğinde olmalıdır. Üçüncü husus da bu üssün sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olmasıdır. Tüm bu çabalarımız, Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye, hedefimize ulaşmak içindir. Türkiye, bu hedeflere ulaşabilecek enerjiye, insan kaynağına ve motivasyona sahip bir ülkedir. Bütün mesele, inanmak ve gayret göstermektir. Hükümet olarak, bilimi ve teknolojiyi, stratejik alanlar olarak görüyoruz. Sanayi savaşında, elimizi güçlendirecek en önemli aracın, bilim ve teknoloji olduğunu biliyoruz. Cephaneliğimizi, bilim ve teknoloji ile dolduruyoruz. Ülkemizi, küresel dönüşüme ve Sanayi 4.0\'a hazırlamak için hamleler yapıyoruz. Kaybedecek bir saniyemiz bile yoktur. Zamanla yarışmak, hatta zamanın önüne geçmek zorundayız. Bir yandan sanayide milli ve yerli duruşumuzu güçlendirirken, diğer yandan, sanayi ve teknoloji hamlemizi hayata geçiriyoruz.\"

Çalıştayın açılış konuşmasının sonunda Bakan Özlü, iş adamlarından da özel destek isteyerek, \"İzmir, tarih boyunca ticaretin merkezi oldu. İzmir\'de yaşayanlardan, İzmir\'i teknoloji üssü yapmak için fikri katkı bekliyoruz. Biz görüşlerimizi anlatacağız, sizlerden bilgi alacağız. İzmir\'in teknoloji üssü olması için hazırlayacağımız programı müşterek hazırlamış olacağız\" dedi.

COĞRAFİ TESCİL BELGELERİNİ VERDİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"İzmir teknoloji üssü\" çalıştayının ardından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak\'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Ege Üniversitesi kampüsündeki MÖTBE\'ye geçti. Burada akademisyenlere seslenen Faruk Özlü, \"Türkiye\'nin bilim merkezi teknoloji üssü ileri sanayi ülkesi olmasını arzu ediyoruz. Bütün politikalarımızı buna uygun olarak yapıyoruz.

Üniversitelerimize destek vermezsek bilim üretemeyiz, teknoloji transferi bir noktaya kadar olur. Bundan sonra teknoloji üretilir. Biz de bakanlık olarak üniversitelerle birlikte çalışmayı önemsiyoruz. Teknoloji transfer eden değil üreten Türkiye yaratmak için kilitlendik. İzmir\'in teknoloji üssü olmasını istiyoruz arzuluyoruz. Bunun için siz öğretim üyelerinden akademisyenlerden de destek bekliyoruz\" dedi.

\"BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ARASINDA BAĞ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ\"

Bilim sanayi ve teknoloji arasında bir bağ oluşturmak istediklerini söyleyip bu bağı da ağaca benzeten Bakan Faruk Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Ağacın kökü toprakta gövdesi ve meyvesi var. Ağacın toprağını bilime benzetiyoruz. Bu topraktan beslenen ağacın gövdesi teknoloji, meyvesi de sanayidir. Bilimle teknoloji teknoloji ile sanayi arasında kuvvetli bir bağ olmasını önemsiyoruz. Sanayisi olmayan sanayi ile ilişkilendirilmemiş bilim ve teknoloji faaliyetlerinin çok fazla faydasını görmüyoruz. Meyvesi olmayan ağaç gibi görüyoruz. Toplumun sosyal ekonomik kalkınmasına destek sağlamayan çalışmaların bizim için önemi yok. Bizim amacımız insana topluma fayda sağlayan bilimsel teknolojik çalışmalardır.\"

Bakan Faruk Özlü\'nün konuşmasından sonra öğretim üyelerinin sorularını da yanıtladı. ARGE merkeziyle ilgili soru üzerine Faruk Özlü, \"ARGE merkezlerinin sayısı 800\'ü geçti. Bunun da büyük bir çoğunluğu 2017 yılında oldu. Bu merkezlerin sayısını da bu yıl bine tamamlayacağız. ARGE merkezlerine büyük önem veriyoruz. ARGE merkezi açmak için personel sayısını da 15\'e düşürdük, bu da gelişmesinde etkili oldu. Yeni çalışmamız ise üniversitelerle şirketlerin ARGE merkezleriyle özdeşleştirmek. Doktora öğrencilerimizin buralarda istihdam edilmelerini sağlamayı hedefliyoruz\" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, toplantıdan sonra İzmir\'le özdeşleşmiş olan ürünler için verilen coğrafi tescil belge törenine geçti. Bakan Faruk Özlü, kumru, boyoz, Bergama granit taşı ile Urla sakız enginarına tescil belgelerini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplantıdan görüntü.

- Konuşmalardan görüntü.

- Tescil belgesi töreninden görüntü.

- Belgelerin verilmesinden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

==================================================

17 FETÖ şüphelisi adliyede

SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 gün önce \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen 15 öğretmen, 1 öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanının da olduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 06 Şubat Salı günü sabah saatlerinde, kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen 15 öğretmen, 1 öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanının da olduğu 17 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü-HD-

-----------------------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

-Şüphelilerin polis mininbüsüne bindirilmesi

-Polis minimüsünün gidişi

-Emniyetten detay

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

==============================================

Genel Müdür Bozgeyik: PTT e-ticarette yüzde 300 büyüdü

SAMSUN\'da katıldığı toplantıda konuşan PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, \"Allah\'a çok şükürler olsun 2016 yılını kârlı kapattığımız gibi 2017 yılını daha büyük kârla kapatarak, her yıl postacılık alanındaki kârımızı yüzde 50 artırıp, bankacılık alanında en az o kadar kâr eden, e-ticarette yüzde 300 büyüyen, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şirketten bahsediyoruz\" dedi.

PTT 2018 Yonetim ve Değerlendirme Toplantısı, Samsun\'da düzenlendi. Bir otelin salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış programına Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT yöneticileri ve müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. PTT\'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili hazırlanan kısa videonun izlenmesinin ardından Bozgeyik, konuşma yaptı. Bozgeyik, \"2 yıl önce göreve geldiğimizde hep söylediğimiz şuydu: Biz PTT\'yi bir dünya markası yapacağız. Bunun için her türlü malzeme, birikim ve tecrübe de vardı. PTT\'miz artık sadece posta ile uğraşan sadece mektup getiren-götüren bir kuruluş olmaktan çıktı, bir büyük holding olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Uluslalarası çalışmaları yönlendirip Dünya Posta Birliği\'ni yöneten, dünyada posta sektörüne yön veren bir PTT var. Allah\'a çok şükürler olsun 2016 yılını kârlı kapattığımız gibi 2017 yılını daha büyük kârla kapatarak her yıl postacılık alanındaki kârımızı yüzde 50 artırıp, bankacılık alanında en az o kadar kâr eden, e-ticarette yüzde 300 büyüyen dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şirketten bahsediyoruz arkadaşlar\" diye konuştu.

Toplantıyı Samsun\'da yapmalarının birkaç nedeni olduğunu belirten Bozgeyik, \"Bir nedeni de biz bu dünyaya açılma stratejisi kapsamında dünyanın şu anda 2017 sonu itibarıyla posta teşkilatları içerisinde 7\'nci sıraya yükselmiş lojistik şirketi olarak, gerçekleriyle, istatistikleri ile rakamları ile dünyada 7\'nci sıraya yükselmiş bir posta şirketi olarak yerimizi aldık. Samsun Türkiye\'nin Kafkaslar\'a açılan, kuzeye açılan çok önemli bir noktası. Bizim buradan da lojistiği harekete geçirmemiz gerekiyor, buradan da bir eylem yapmamız gerekiyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Toplantıya katılanlardan detay

-PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik\'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

===================================================

Cinsel birliktelik teklif edip parasını çalmaya çalıştı

ADAPAZARI\'nda, bankta oturan yaşlı adama cinsel birliktelik teklif edip cüzdanını çalan 28 yaşındaki Seda P. kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Olay dün, Adapazarı şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Seda P. bankta oturan M.B. isimli yaşlı adamın yanına oturarak cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Bu sırada yaşlı adamın vücudunu elleyen Seda P., adamın cüzdanını alırken, kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı. M.B. şüpheliden şikayetçi olmazken, parası kendisine teslim edildi. Seda P.\'nin yankesicilikten çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve kendisini bulvarda gören polislerin hareketlerinden şüphelenerek takip ettiği öğrenildi. Seda P. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Seda P.\'nin adliyeye sevk edilmesi

Haber :ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

=================================================

Polisi görüp kaçmaya çalışınca yakalandı

SAKARYA\'da, polisi görünce kaçmaya çalışan S.T. yakalandı. Bir miktar esrarla yakalanan S.T. adliyeye sevk edilirken gazetecilere tekme atmaya çalıştı

Adapazarı Ankara Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kenarındaki Atak Camii\'nin bahçesindeki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Polis tarafından takibe alındığını fark eden kişi kaçmaya başlayınca yaşanan kovalama sonucu yakalandı. Üzerinden bir miktar esrar da çıkan S.T. gözaltına alındı. S.T.\'nin basit yaralama, kesici aletleri izinsiz satmak suçlarından ve hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı belirlendi. S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere tekme atmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

===============================================

Yürüyemeyen görme engelli torununa 9 yıldır bakıyor

ÇORUM’da, görme engelli ve beyni tam gelişmediği için yürüyemeyen Cesur Yediren\'e (9), babaannesi Nergiz Yediren (54) bakıyor. Anne- babası işleri nedeniyle İstanbul\'da yaşayan Cesur\'a, babaannesi hem annelik hem babalık yapıyor.

Merkez Bahçelievler Mahallesi, Şenyurt 2\'nci Sokak’ta oturan Nergiz Yediren, oğlu ile gelininin çalışmak için 2009 yılında İstanbul\'a gitmesi üzerine görme engelli ve beyni tam gelişmediği için yürüyemeyen Cesur Yediren\'e sahip çıktı. Torununun anne ve babasının maddi yetersizlikler nedeniyle iş için İstanbul\'a gittiğini belirten Yediren, yatağa bağlı yaşayan küçük Cesur\'a 9 yıldır kendisinin baktığını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden aldığı engelli bakım parasının torununa bakması için yeterli olmadığını dile getiren Nergiz Yediren, \"Aldıkları maaşla İstanbul\'da zor geçinen torunumun anne ve babasının bize gönderdiği para ve devletten aldığımız engelli parası ile ayakta kalmaya çalışıyoruz. Benim hiçbir gelirim yok. Geçinmekte çok zorlanıyorum\" dedi. Cesur Yediren, yürüyemediği için yaşamını yatağa bağlı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Babaanne Nergiz Yediren açıklama

- Babaannenin torunu Cesur’u kucaklayıp sevmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

=================================================

Hayvanlara şiddete karşı 14 bin kilometre pedal çevirecekler

HAYVANLARA uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla \'İki pedal, dört pati\' projesi kapsamında İstanbul\'dan bisikletleri ve römorkta taşıdıkları 9 aylık dişi Sibirya kurdu (husky) \'Eska\' isimli köpekle 81 ili dolaşmak üzere yola çıkan Sinan Akın ve Serdar Kepenek, Edirne\'nin Keşan ilçesinde mola verdi.

Hayvanlara uygulanan şiddet ve istismara dikkat çekmek isteyen Sinan Akın ve Serdar Kepenek, \'İki pedal, dört pati\' projesi kapsamında bisikletleriyle birlikte yanlarında 9 aylık dişi Sibirya kurdu \'Eska\' isimli köpekle, yaklaşık 1.5 yıl sürecek ve 14 bin kilometre yol kat edecekleri tura İstanbul\'dan başladı. Akın ve Kepenek, tur kapsamında Keşan\'a gelerek, Saros Doğa Sporları Topluluğu\'nun (SARDOS) misafiri oldu. Şehitlik Parkı\'na gelen bisikletliler, SARDOS Başkanı Faruk Eker ve üyeler tarafından karşılandı. Özellikle \'Eska\', çocukların yoğun ilgisini gördü.

SERDAR KEPENEK: \'14 BİN KİLOMETRE YOL YAPACAĞIZ\'

Serdar Kepenek, hayvanlara uygulanan şiddet ve bisiklet kullanımına dikkat çekmek istediklerini belirterek, \"81 ili gezeceğiz. Şu an 3\'ü bitti. Buradan önce Çanakkale\'ye, oradan da İzmir\'e gideceğiz. Projemizin adı \'İki pedal, dört pati\'. Hayvana uygulanan şiddete ve bisiklet kullanmanın önemine dikkat çekmek istiyoruz. Köylere giderek, sokak hayvanlarına mama dağıtıyoruz. Şu an 400 kilometre yol yaptık. Bittiğinde 14 bin kilometre yol yapmış olacağız. Turu, Hakkari\'de bitirmeyi planlıyoruz\" dedi.

SİNAN AKIN: \'KÖYLERDE ÇOK ZOR DURUMDA OLAN HAYVANLAR GÖRÜYORUZ\'

Sinan Akın da projeye maddi imkansızlıklar nedeniyle geç başladıklarını ifade ederek, \"18 yaşımızda tura çıkmayı planlıyorduk. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle ancak çıkabildik. Yaklaşık 1.5 sene sürecek. Hayvan severlik ve bisiklet üzerine bir proje yapan birine sponsor bulmak çok zor. En büyük amacımız hayvan sevgisi bilincini oluşturmak. Gittiğimiz köylerde çok zor durumda olan hayvanlar görüyoruz. Hatta çok fazla ölü hayvan görüyoruz. Gittiğimiz yerlerde mümkün olduğunca mama dağıtıyoruz. Kargo yoluyla da mama desteği sağlıyoruz. Bunları kendi maddi imkanlarımız çerçevesinde karşılıyoruz. İnşallah Türkiye\'yi hem hayvan severlik hem de bisiklet kullanımı konusunda daha bilinçli hale getireceğiz\" diye konuştu.

SARDOS Başkanı Faruk Eker de, hayvanlara uygulanan şiddet ve istismara karşı projeleri desteklediklerini söyledi. Akın ve Kepenek, bisiklete aparatla takılan römorka koydukları \'Eska\'yla, Çanakkale\'ye gitmek üzere Keşan\'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Bisikletlilerin parka gelişi

-Köpeği dolaştırmaları

-Köpeğe mama vermeleri ve sevmeleri

-Serdar Kepenek röp.

-Sinan Akın röp.

-Faruk Eker röp.

-Toplu fotoğraf çekilmeleri

-Bisikletlilerin yol görüntüleri

-Köylerde sokak hayvanlarını beslemeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

==========================================

Uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı

ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişiyi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Seyhan ve Yüreğir ilçelerine bağlı, Gülbahçesi, Ova, Şakirpaşa, Yeşilevler ve Çelemli Mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Şok baskınla mahalleye giren ekipler R.D. (38), L.O. (44), B.B. (27), H.G. (38) ve N.B. (37) yakalandı.

5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Bir zanlının konuşması

- Zanlıların polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi önünden arşiv görüntü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

======================================

ATB Başkanı Çandır: Yaş sebzede zirai ilaç kalıntısı mümkün değil

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, bir televizyon kanalında, kış aylarında örtü altında üretilen yaş meyve sebzede insan sağlığına zararlı kimyasallar kullanıldığı yönündeki habere tepki gösterdi. Çandır, \"Döllenmeyi arılar vasıtasıyla yapıyoruz. İlaç kullandığımız seralarda arıların yaşama şansı yok. Dolayısıyla ürün alma şansımız yok\" dedi.

Türkiye\'de yaş sebze üretiminde lokomotif il konumundaki Antalya, örtü altı üretimin yüzde 40\'a yakınını gerçekleştiriyor. 2.5 milyon tona yaklaşan domates üretimiyle Türkiye\'de üretilen her 10 domatesten 2\'sinin Antalya\'da yetiştirildiğini anlatan ATB Başkanı Ali Çandır, özellikle kış aylarında tüketilen örtü altı her 10 domatesten 7\'sinin üretimininin kentte yapıldığını söyledi. Çandır, biberde 400 bin tonu, hıyarda ise 500 bin tonu aşan üretimiyle Antalya\'nın ülke genelinde 3\'üncü sırada yer aldığını kaydetti.

DÜNYA STANDARDINDA ÜRETİM

Antalya\'nın dünya standartlarında ürettiği ürünlerin AB ve Ortadoğu ülkeleri, Rusya Federasyonu olmak üzere 70\'in üzerinde ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Çandır, kentte 400 milyon doların üzerinde yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Antalya\'nın tarımda en fazla katma değer üreten, ülkesine döviz kazandıran bir kent olduğunu vurgulayan Çandır, \"Antalya, verimli toprakları, doğası, florasıyla dünyanın en kaliteli yaş meyve sebzesini üretmektedir. Antalyalı üreticinin alın terini koyarak ürettiği ürünler önce kendi sofrasında çocuğunun boğazından geçer, sonra tüketicinin sofrasına sunulur. Magazinsel yaklaşımla masa başında yapılan birkaç dakikalık haber, üreticinin bir yıllık emeğini, alın terini çöpe atmaktadır. Dünya standartlarında ürettiğimiz ürünler pek çok denetimden geçerek tüketiciye sunulmaktadır. Binlerce üreticinin emeğini ilgilendiren haberin sahada ve tarlada üreticinin çalışma koşullarını da göz önüne alarak yapılmasını beklerdik. Halkımız tükettiği ürünler konusunda yanlış bilgilendirilmemeli. Bizlerin gönül rahatlığıyla tükettiği ürünleri, halkımız da sağlıkla tüketebilir\" diye konuştu.

\'MAGAZİN AMAÇLI HABER ZARAR VERİYOR\'

Şubat başında yaş meyve sebzede insan sağlığına zararlı olgular bulunduğuna dair söyleme tepki gösteren Çandır, \"Magazin amaçlı bu haberler kentimizin ekonomisine, ülke ekonomisine ciddi zarar veriyor. Biz zor dönemde tarımdan kaçışın durmasını, insanları tarıma motive etmeyi beklerken tarımın itibarını kaybettirecek bu tür haber ve söylemleri şiddetle kınıyoruz. Döllenmeyi arılar vasıtasıyla yapıyoruz. İlaç kullandığımız seralarda arıların yaşama şansı yok. Dolayısıyla ürün alma şansımız yok. İnsanların bunu anlaması lazım. Biz örtü altı üretiminde kış ortamında bahar mevsimi yaratarak bitkileri şaşırtıp o ürünü alıyoruz. Yaz aylarındaki gibi verim olmuyor ama kış ortamında üretim için seralar yapıyoruz. Kesinlikle üretimimizde zirai ilaç kalıntısına rastlamak mümkün değil\" dedi.

ZİRAAT ODASI BAŞKANI: DAVA AÇACAĞIZ

Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer ise haberle ilgili dava açacaklarını söyledi. Ramazan Süer, 7 Şubat\'ta ulusal bir televizyon kanalının ana haber bülteninde yayınlanan \'Yemeğimize zehir katıyorlar, hormon, ilaç, ağır metal tehdidi, laboratuvar sonuçları korkunç, adam öldürür, meyve ve sebzede ölümcül tuzaklar\' anonslarıyla çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını, tarım sektörünü zan altında bıraktığını kaydetti.

Tek bir halde yapılan çekim, gerçek olup olmadığı bilinmeyen bir laboratuvarda yaptırılan analiz ve bir- iki kişiyle yapılan röportajların Türkiye genelinde gerçek sonuçları ortaya çıkarmayacağını belirten Başkan Süer, \"Bu konu ile yapılan haber yanlış ve yanlıdır. Bu haberle çiftçimizin alın terini çalmışlar, emek hırsızlığı yapmışlardır. İlçemizde örtü altı sebzeciliğinde ve meyvecilikte kontrollü tarım yapılmaktadır. Ayrıca hormon kullanılmamaktadır. Kullanılan zirai ilaçlar reçete ile alınmaktadır. Domateslerin döllenmesi bambus arıları ile yapılmakta, böcekle zirai mücadele yapılmaktadır\" diye konuştu.

Haberi yapan kanalı şiddetle kınadıklarını kaydeden Ramazan Süer, \"Bu konuda avukatlarımız aracılığı ile gerekli tebligatlar yapılacak. Konunun takipçisi olacağız. Üreticinin hakkını savunmak için dava açacağız. Bu konuda TZOB Genel Merkezine, TZOB İl Koordinasyon Kuruluna ve Kaş Kaymakamlığı\'na bilgi verilecek. TZOB Genel Başkanlığı ve TZOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca dava açılması konusunda müşterek hareket edilecektir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Ali Çandır\'ın açıklaması

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-DHA)

=======================================