DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ATME KAMPINA ROKETLİ SALDIRI: 3 ÖLÜ 15 YARALI

HATAY sınırında bulunan Suriye\'nin Atme kasabasındaki kampa yapılan roketli saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Suriye’nin Afrin bölgesindeki Cinderes’ten teröristlerin attığı roket, Reyhanlı ilçesinideki Bükülmez Mahallesi karşısında bulunan Atme kasabasındaki Suriyelilerin barındığı kampa düştü. Roket nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Bölgedeki sahra hastanesine götürülen yaralılar tedavi altına alınırken, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü üyelerinin bulunduğu mevzileri top atışına tutmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Atme kampından görüntü

- Suriyelilerin kaldigi çadır kamplar

- Enkaz görüntüsü

- Evlerin dışarıdan görüntüsü

- Yere saplanmis roketler

- Delinen duvarlar

SÜRE: 37\" BOLUT: 72 MB

Haber:İbrahim MAŞE-Ferhat Dervişoğlu- İdris TİFTİKCİ-Yılmaz BEZGİN-Kamera: REYHANLI, (HATAY), (DHA)

=====================================================

2)İZMİR\'DE OKULDA DOĞAL GAZ PATLAMASI: 1\'İ AĞIR, 5 YARALI

İZMİR\'in Gaziemir ilçesindeki Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin kazan dairesindeki doğal gaz kazanı, büyük bir gürültüyle patladı, bitişikteki Halk Eğitim Merkezi\'nin duvarı çöktü. Halk Eğitim Merkezi\'ndeki 5 kişi yaralanırken, duvarın altında kalan kursiyer Öznur G.\'nin (45) duran kalbi, 112 Acil ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

İzmir\'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Mahallesi\'nde Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde saat 11.33\'te okulun bodrum katındaki kazan dairesinde bulunan doğal gaz kazanında basınç yükselmesi sonucu patlama meydana geldi. Okulda derslerin işlendiği sırada büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama, paniğe neden oldu. Patlamayla, okulun bitişiğinde bulunan Halk Eğitim Merkezi\'nin duvarı çöktü. Olayda, Halk Eğitim Merkezi\'nde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine okula çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, öğrenciler, kısa sürede tahliye edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, öğrencilerin tahliyesini kolaylaştırdı. Haberi duyan veliler ise endişeyle okula koştu ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı.

Halk Eğitim Merkezi\'ndeki odada bulunan 5 kişiden tekstil kursiyeri Öznur G., üzerine devrilen duvarın altında kaldı. Gelen 112 Acil sağlık ekibi, itfaiyenin yardımıyla duvar altından çıkardığı Öznur G.\'nin kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık ekibinin müdahalesiyle Öznur G.\'nin kalbi tekrar çalıştırıldı. Yaşama döndürülen Öznur G., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öznur G.\'nin sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Diğer 4 yaralı ise ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Okulun bahçesi, emniyet şeridi ile çevrildi ve çok sayıda polis önlem aldı.İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, okula üç ay önce doğal gaz bağlandığını belirterek, okul bahçesinde toplanan velileri ve öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı. Yahşi, okulun tatil edilmesine gerek olmadığını söyledi.

OKULDA 700 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Olaydan sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Gaziemir Belediye Başkanı CHP\'li Halil İbrahim Şenol ve Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, okula gelerek incelemelerde bulundu. Patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiğini açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, \"700 öğrencimizin eğitim gördüğü Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen giyim kursu sırasında kazan dairesinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Kursiyerlerden 1\'i ağır 5\'i yaralandı. 4 yaralımız ayakta tedavi edilecek durumda. Diğer yaralımızın tedavisi sürüyor. Çok şükür can kaybımız yok. Okulumuz 2015 yılında hizmete girdi. İki ay önce de doğal gaz bağlandı. Çalışmamız sürüyor. Eğitimi engelleyecek bir hasar yok okulumuzda. Yarın öğrencilerimiz eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek\" dedi.

\'EKİPLER GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYOR\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirterek, \"Okulumuzda gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. 1 ağır ve 4 hafif yaralımız var. Tedavileri devam ediyor. Ekipler gerekli çalışmaları yapıyor. Okulda ciddi bir hasar söz konusu değil. Yarın eğitime devam edecek. Meselenin gaz sıkışmasından kaynaklandığına dair bilgiler var\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER DERSTEYDİ

Öte yandan patlama haberi alan öğrenci velileri de okula geldi. Okulun 9\'uncu sınıf öğrencilerinden Esin Kızkapan\'ın annesi Döndü Kızkapan, \"Haberi alır almaz önce kızımın dayıları koştu geldi, sonra ben çıkıp geldim. Kızıma ve diğer öğrencilere bir şey oldu diye çok korktum. Allah\'a şükür ölen olmamış\" dedi.

Okulda eğitim gören öğrencilerden Kardelen Şemdin ise olay anında sınıfta olduklarını belirterek, \"Bir anda bir gürültü koptu. Biz önce deprem oldu zannettik. Hepimiz çok korktuk. Sonra hocalarımız \'Yangın var\' diye uyararak geldiler ve panikle dışarıya çıktık. Herkes çok korktuğu ve panik olduğu için dışarı çıkışımız biraz zor oldu\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------

-Okuldan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Hamza Dağ açıklama

- Ömer Yahşi açıklama

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN - Davut CAN Kamera: Mücahit Bektaş / İZMİR, (DHA)

=========================================================

(ÖZEL)

3)REYHANLI, FATMA AVLAR\'I UNUTMUYOR

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde esnaf ve vatandaşlar, 31 Ocak günü uyuduğu sırada evine roket düşmesi sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Fatma Avlar\'ı unutmadı. İlçede büfe işletmeciliği yapan 36 yaşındaki İhsan Şanverdi, işyerine \'Şehit Fatma Avlar Büfesi\' ismini verirken, Avlar\'ın okuduğu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'ne de Avlar\'ın fotoğrafı ile dev Türk bayrağı asıldı. Zeytin Dalı Harekatı\'ndan bu yana 52 roket isabet eden ilçede şehitler unutulmadı. Kentin bir çok noktasındaki işyerleri askerlere ücretsiz gıda ve hizmet sunarken, vatandaşların harekata desteği de sürüyor. Fatma Avlar\'ın adını iş yerine veren İhsan Şanverdi, \"Tek amacımız kızımızın adını yaşatmak. Bu güne kadar Reyhanlı çok şehit verdi. Fatma ise roketli saldırılardaki ilk şehidimiz. Daha 17 yaşındaydı. Babasından izin alarak iş yerime bu ismi verdim. Çevreden çok olumlu tepkiler aldık. Takdir etti insanlar. Bu iş yerinde Mehmetçiğimize de her şey ücretsiz. Çay, kahve, meyvesuyu, ne isterlerse. İstedikleri gibi yiyip içebilirler. Bütün Reyhanlı esnafı da böyle yapıyor. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin\" dedi.Şanverdi, \"Biz burayı her ne olursa olsun terketmeyeceğiz. Bu bayrağın gölgesi altında yaşayacağız. Bizim hiç kimseden korkumuz yok. Reyhanlı halkı Mehmetçiğin arkasındadır. Burada yaklaşık 3 bin kişi Askerlik Şubesine dilekçemizi verdik. Ne zaman isterlerse hazırız. Reyhanlı halkı her zaman burada ve hiç bir yere kaçmayacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şehit Fatma Avlar büfesinden detay

- Çay içen vatandaşlar

- İşyeri sahibinin çay servisi yapması

- Büfedeki \'Mehmetçiğimize herşey ücretsizdir\" yazısı

- Genel ve detay görüntüler

- İşyeri sahibi ile röportaj

- Fatma Avlar\'ın okulundan görüntü

- Okulun girişindeki Fatma Avlar\'ın fotoğrafı

- Kapıdaki \"Şehit Fatma Avlar seni unutmayacağız\" yazısı

SÜRE:04\'55\" BOYUT:550 mb

Haber-Kamera:İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-İdris TİFTİKCİ-Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI, (HATAY), (DHA)

==========================================================

4)CEP TELEFONUNUN BATARYASI BÖYLE PATLADI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir telefon tamircisi, telefonu tamir ederken telefonun bataryası patlayarak alev aldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan patlama sonunda işyeri sahibi Ayhan Şahin’in kaşları ve saçının bir kısmı yandı.

İnegöl’de ikamet eden Aykan Doğru, bataryası şişen telefonunu tamir için Cuma Mahallesi Sarraflar Çarşısı\'nda faaliyet gösteren arkadaşı telefon tamircisi Ayhan Şahin’e getirdi. İşyeri sahibi Ayhan Şahin, şişen bataryayı aparatıyla sökmek isterken, batarya patlayarak alev aldı. Alev alan batarya masadan yere düşerek söndü. İşyeri sahibi Ayhan Şahin ise işyerindeki aynaya koştu, kaşlarının ve saçının bir kısmının yandığını gördü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayı anlatan Ayhan Şahin, “Arkadaşım bataryası şişen telefonunu getirdi. Masa üzerinde bataryayı aparatla çıkarmaya çalıştığım sırada patladı ve yanmaya başladı. Bu sırada kaşlarım ve saçımın bir kısmı yandı. Korkulan bir şey olmadıö dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------:

-Telefonun patlama anı

-İşyeri sahibinin açıklaması

-Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

=============================================================

5)BAŞKAN KOCAER: KAPUTAŞ PLAJI\'NDA 1 GRAM BETON KULLANILMADI

ANTALYA\'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı\'na beton döküldüğüne dair iddialara tepki gösteren Belediye Başkanı Ak Partili Halil Kocaer, \"Bir iş makinesi tuvalet tankını yerleştirdi, 1 gram beton dökmedik\" dedi.

Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu\'nun kararıyla mesire yeri olarak tescil edilerek yaklaşık üç yıl önce 187 merdiven kullanılarak inilebilen dünyaca ünlü plajda, Kaş Belediyesi bir büfe, tuvalet ve soyunma kabini inşa etti. Belediyenin bu projesine tepki gösteren Kaşlı bazı vatandaşlar ile Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, 1\'inci derece SİT alanı olan Kaputaş Plajı\'nın mesire yeri olarak tescilini sağlayan Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararının kamu yararına aykırılık taşıdığı gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, komisyonun aldığı kararlarda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, kararların yürürlükteki kıyı mevzuatına uygun olduğuna, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

\'PLAJA BETON DÖKÜLÜYOR\' İDDİASI

Son olarak plajdaki tuvaletler için kullanılan foseptik tankının yetersiz kalması üzerine Kaş Belediyesi, kısa süre önce proje kapsamında merdiven sayısı 187\'den 87\'ye düşürülen plaja, iş makinelerini indirdi. Foseptik tankı için kazı yapıldı. Burada yürütülen çalışma şekli, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ve Kaşlı bazı vatandaşların tepkisine yol açtı. Sosyal medyada da \'plaja beton dökülüyor\' iddiaları yer aldı.

BAŞKAN İDDİALARI YALANLADI

Turkuaz rengiyle dünyanın en güzel ve özel plajlarından biri olarak gösterilen Kaputaş Plajı\'nın yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddialara, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer tepki gösterdi. \"Kaputaş Plajı\'na ve Kaş\'a gözümüz gibi bakıyoruz\" diyen Başkan Kocaer, sosyal medyada yer alan \'plaja beton dökülüyor\' iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Kaputaş Plajı\'nın \'C Tipi Mesire Yeri\' olarak Kaş Belediyesi tarafından kullanıldığını aktaran Başkan Kocaer, plaja önceki yıllarda ahşap tuvaletler, soyunma kabinleri ve bir büfe yapıldığını hatırlattı. Mevcut tuvaletler için foseptik çukuru kullanıldığını, bunun da denize ve çevreye zarar verdiğini aktaran Başkan Kocaer, şunları kaydetti:

\"Kaputaş\'ı korumak adına burada bir çalışma başlattık. Daha önce oraya ahşap tuvalet yapmıştık. Şimdi tuvaletler için foseptik tankı yerleştirdik. Foseptik çukuru pis suyu sızdırdığı için deniz ve çevre kirleniyordu. Bir iş makinesi girdi, tankı yerleştirdi ve çıktı. Başka hiçbir işlem yapılmadı. Yaptığımız çalışmalarda yeşile ve doğaya dikkat ediyoruz. Plajdaki her şey ahşap. Hiç beton dökmüyoruz, çivi bile çakmıyoruz. Hatta dere yatağına begonvil dikip daha yeşil hale getiriyoruz.\"

BÜFE 100, TUVALET 130 METRE UZAĞA TAŞINDI

Yapılan çalışmayla mevcut 6 metrekarelik büfenin denizden uzaklaştırıldığını kaydeden Başkan Kocaer, \"Büfe 100 metre uzaklığa yine ahşap olarak yapıldı. Yine tuvaletler denize 130 metre uzaklığa taşındı. 3 kabin yapıldı. Daha önce foseptik çukuru kullanılıyordu. Şimdi fiberden yapılmış 20 tonluk bir tank yerleştirdik. Pompa sistemi kuruldu. Her akşam vidanjör bu tankı boşaltacak ve arıtmaya tahliyesini sağlayacak. Yine 5 adet soyunma kabini ve duş yapıldı. Hepsi ahşap ve çevreye uyumlu. Biz bu işleri yaparken 1 gram dahi beton kullanmadık\" dedi.

ÇALIŞMALAR BİTTİ

Kaputaş Plajı\'na geçmişte 187 basamakla inildiğini, yaptıkları düzenlemeyle basamak sayısını da 87\'ye düşürdüklerini vurgulayan Halil Kocaer, \"Buraya engelli vatandaşlarımız inemiyor. Onların inmesini de sağlayacak bir yol arıyoruz. İmar planında öngörülen ne varsa onu yapıyoruz. Kaputaş Plajı ve Kaş\'a gözümüz gibi bakıyoruz. Denize en fazla giren insanlardanım. Çevrenin ve denizin temiz kalması için çabalıyoruz. Kaputaş sahilde temizlik çalışması da yapıyoruz. Perşembe günü plaj kullanıma açılacak. Şu anda da denize giriliyor. Plaj kapalı değil. İsteyen herkes gelip yapılan çalışmaları kendi gözüyle görebilir\" diye konuştu.

\'ALANIN TOPOGRAFYASI DEĞİŞTİRİLDİ\' İDDİASI

Sivil toplum kuruluşlarının avukatı Tuncay Koç ise foseptik tankı yerleştirmek için kazı yapılan yerin, alanın topografyasına uygun olmayan kumla kapatıldığını kaydetti. Yapılan işlemin Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu\'ndan izinli olduğunun açıklandığını aktaran Koç, \"İzin alınsa bile topografyayı değiştiren bir işlem yapamazlar ve iş makineleriyle SİT alanında çalışamazlar. Üç yıl önce yaptıkları mesire yeri işletmesiyle de zaten Kaputaş\'ın doğal dokusunu bozmuşlardı. Burada bilirkişi raporuyla sabittir. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu\'nun acilen Kaputaş Plajı için peyzaj onarımı planı yapması ve uygulaması gerekir. Ayrıca Kaş Belediyesi\'nin üç yıl önce yaptığı işler de, yeni yaptığı işler de suçtur, suç duyurusunda bulunulması gerekir. Kaşlı vatandaşlar adına suç duyurusunda bulunacağız. Alanın tahribatı sözkonusu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

(Görüntü arşivdir)

-----------------

- Kaputaş plajından detay görüntüler

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Mehmet ÇINAR- Kamera: Ahmet ACAR/ANTALYA-DHA)

==============================================================