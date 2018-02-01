DHA YURT BÜLTENİ-8

1)PAZAR\'DA TAŞ OCAĞI AÇILACAK KÖYLERDE HEYELAN ENDİŞESİ

RİZE\'nin Pazar ilçesinde, 3 köyün birleştiği noktada açılan taş ocağının sahasının genişletilmesi için halkın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine katılımı toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz alan vatandaşlar heyelanlı bölge olan köylerinde yapılacak patlatmalardan çekindiklerini belirtti. Pazar ilçesi Subaşı, Derebaşı ve Yavuz Köylerinde yer alan taşocağı için işletme sahibi saha genişletme başvurusunda bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü saha genişletme talebi yapılan bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla halkın Çevresel Etki Değerlendirme sürecine katılımı toplantısı düzenlendi. Pazar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şefi Alpaslan Kalemci başkanlığında yapılan toplantıya 50 dolayında vatandaşa katıldı. Toplantıda söz alan ÇED firması yetkilisi Ünsal Uzun, 24 hektar olan taş ocağı sahasının 50 hektara çıkarılarak yıllık 1 milyon ton taş alımının planlandığını açıkladı. Uzun, alınacak taş için bölgede kırma eleme tesisi kurulmayacağını, taşların kamyonlarla 11 kilometre mesafedeki kırma eleme tesisine taşınacağını belirtti.

\'HEYELAN TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKTİLER\'

Toplantıda söz alan Derebaşı Köyü eski Muhtarı Hızır Yüksel, köylerinde yıllar önce meydana gelen heyelanda 20 evin hasar gördüğünü, 7 eve ise oturulamaz raporu verildiğini hatırlatarak taş ocağında yapılacakpatlatmalardan çekindiklerini anlattı. Toplantı vatandaşların görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Toplantı detayları

Yetkililerin sunumu

Vatandaşların konuşması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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2)ZONGULDAK\'TA YIKIM ESNASINDA OLUŞAN TOZ ESNAFIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

ZONGULDAK\'ta eski ortaokul binasının yıkımı sırasında oluşan toz nedeniyle çevredeki binalarda oturanlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Mithatpaşa Mahallesi\'nde bulunan Gazi Ortaokulu hakkında Valilik kararı ile yıkım kararı verildi. Bir süre önce boşaltılan okul binasının yıkımı önceki gün başladı. Yıkımı yapan firmanın çevre güvenliği ve oluşan toza karşı önlem almadığını ifade eden mahalleli tepki gösterdi. Bugün sabah iş yerlerini açan esnaf, oluşan tozları temizlemekte güçlük çekti. Haber verilmesiyle gelen Zonguldak Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, yıkım çalışmasında toz olmaması için sulama yaptı. Çevrede park halindeki araçlarda toz altında kaldı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine gelen zabıta ekipleri, yıkım çevresine şerit çekerek yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.

Okulun yakınında lokanta işleten Gülferen Duman, itfaiye gelmeden ve çevre güvenliği alınmadan yıkıma başlandığını söyleyerek, \"Zabıta yanlışlık oldu diyor. Böyle yanlışlık olur mu? Şu an bütün her yer çamur içinde. Tozlar hep iş yerime girdi. Bütün sokak toz içinde kaldı. Böyle duyarsızlık olmaz. Önce önlemini alacaklar sonra yapacaklar bu işi.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yıkımdan detaylar

-Esnafın temizlik çalışması

-Esnafla röp.

-İtfaiyenin sulaması

(196 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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3)SIFIR KİLOMETRE ALDIĞI OTOMOBİLİ, LPG SİSTEMİNDEKİ SORUN NEDENİYLE KULLANAMIYOR

ZONGULDAK\'ta, maden mühendisi Şenol Avcı (58), 2014 yılında LPG\'li olarak satın aldığı sıfır kilometre otomobilini, 7 ay sonra gaz mekaniğinde ortaya çıkan arızanın ardından geri almayan firmaya dava açtı. Bilirkişi, arızanın tamir ile giderilebileceğini, aracın yenisi ile değiştirilmesine gerek olmadığına, LPG borularının ise çamurluk içinden geçirilmemesi gerektiğini belirtti. Avcı, otomobilde yapılan LPG sisteminin trafik ve araç güvenliği açısından tehlikeli olduğunu, 2.5 yıldan beri aracını hiç kullanmadığını söyledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda çalışan maden mühendisi Şenol Avcı, 2014 yılında sıfır kilometre olarak satılan ve müşterinin isteği üzerine otomobil firmasının taktırdığı LPG\'li otomobili 57 bin liraya aldı. Aracı satın aldıktan 7 ay sonra otomobil ile Zonguldak\'tan İstanbul\'a yola çıkan Şenol Avcı, Düzce yakınlarında araç içinde bir koku hissetti. Aracın yanacağını düşünen Şenol Avcı, otomobili durdurup, panikle indi. Avcı, bir süre sonra aracı yetkili servise götürdü. Servis görevlileri, LPG montaj hatası nedeniyle aracın içine su sızdığını, otomobilin kurumaya bırakılması gerektiğini söyledi. Bir gün sonra aracı, aldığı yetkili satıcıya götüren Şenol Avcı, tamir istemediğini ve otomobilin kendisine ayıplı mal olarak satıldığını iddia ederek yenisi ile değiştirilmesini talep etti. Avcı\'nın talebi reddedildi ve LPG sisteminin garanti dışında olduğunu belirtildi.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE DAVA AÇTI

Şenol Avcı, bunun üzerine Zonguldak Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\'da belirtilen \'ayıplı mal satışı\' nedeniyle firmaya dava açtı. Mahkemenin isteği üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden kurulu heyet iki ayrı rapor hazırladı. Raporlarda LPG sisteminin üretici firmanın garantisi altında olduğu, ancak araçta meydana gelen arızanın tamir ile giderilebileceği ve yenisi ile değiştirilmesine gerek olmadığı ifade edildi. Ayrıca raporda, aracın sol ön tekerlek iç kısmında çamurluk üzerine delik açılarak LPG sisteminin elektrik kablosunun geçirildiği, kablo etrafının yalıtım malzemesi ile çevrildiğinin görüldüğü, araç trafik ve araç güvenliği açısından LPG borularının kesinlikle araç kabini ve çamurluk içinden geçirilmemesi gerektiği belirtildi.

2.5 YILDAN BERİ ARACINI KULLANMIYOR

Aracını 2.5 yıldır kullanmayarak evinin önünde beklettiğini belirten Şenol Avcı, şunları söyledi:

\"Ben iade talep ettikten sonra mahkeme süreci başladı. Yetkili servis, aracı hiç görmediklerini ve LPG\'nin garanti dışı olduğunu iddia etti. Biz aracın serviste olduğunu gösteren videoları mahkemeye sunduk. LPG\'nin garanti içinde olduğunu kanıtladık. Bunlar \'Aracı tamir edelim, siz de aracı alın\' diyorlardı. Ben bunu istemedim. Bilirkişi incelemesinde ve bizim araştırmamızda LPG tarzı veya diğer araçların üretiminde çamurluk ve davlumbaz bölgesinde tesisat yapılmasının kesinlikle yasak olduğu söyleniyor. Bunun araç ve trafik güvenliği için tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Bu araçla trafiğe çıktığınızda hem siz tehlikedesiniz hem de trafikteki bütün herkesi tehlikeye atıyorsunuz. Ben bunu Bilimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'na gönderdim. Bakanlık firmayı uyardığını, firmanın da artık böyle araç üretmediğini söyledi. Benim açtığım mahkeme paranın iadesi veya başka şekilde sonuçlanacak ancak şu anda bu araçtan trafikte binlerce var. Bu araçlar trafikte tehlike saçıyor. Hiç kimse demiyor ki bu araçlar tehlike saçıyor, bunları toplayalım bakalım, demiyor. Başka ülkelerde egzozdan çıkan dumandan bile araçlar toplanırken, bizim ülkemizde 3 yıldan beri ben mücadele ediyorum.\"

Bilirkişi raporlarında aracın ayıplı mal olduğunun kanıtlandığını ifade eden Avcı, \"Yavaş da olsa sonuca yaklaştık. Aracın ayıplı olduğu kanıtlandı. Bilirkişi araç iade edilmemeli diyor. Ona mahkeme karar verecek. Bilirkişi, mühendislik bilgisi ile burada ayıplı bir mal var mı yok mu onu tespit etmeli. Pert araç bile tamir edilir. Ben burada ayıplı mal satıldığını kanıtladığımı düşünüyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilden detay

-Şenol Avcı\'nın otomobili açması

-Otomobille ilgilenmesi

-Şenol Avcı ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

(829 MB)

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4)MARDİN\'DEKİ KAZALARIN MOBESE GÖRÜNTÜLERİ

MARDİN\'de, merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarının Mobese görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, \"Hız kurallarına uyulsaydı bu kazaların hiçbiri olamayabilirdi\" mesajı ile paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünce paylaşılan kazalara ait ilk görüntü, Kızıltepe kavşağında yaşanan kaza oldu. Görüntülerde, gece saatlerinde kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilden biri, başka bir araca çarparak, diğeri ise, kontrolden çıkarak orta refüjdeki reklam panosuna çarparak durabiliyor. Bir diğer kazanın meydana geldiği yer ise Yalım Mahallesi\'ndeki kavşak oldu. Buradaki Mobese görüntülerinde ise, Midyat istikametinde seyreden bir otomobil, kavşakta geçmekte olan bir kamyonete yandan çarpıyor. Çarpışmanın şiddetiyle araçta maddi hasar olurken araç sürücüsü yaralanıyor. Paylaşılan son görüntülerde de, Diyarbakır karayolunda yan yoldan giren bir otomobil, sol şeride geçince arkadan gelen şehir içi otobüsüne çarpıyor. Çarpışmanın etkisi ile otobüs önce orta refüje sonradan da karşı şeride geçerek yan yatıp metrelerce sürükleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza görüntüleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: MARDİN,(DHA)-

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5)BÜYÜKŞEHİR\'DEN ŞARJ İSTASYONLARI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjili şarj istasyonu dönemini başlattı. İlk etapta iki noktaya konulan şarj istasyonları ile vatandaşlar telefonlarını ücretsiz olarak şarj edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan iki ayrı modern şarj istasyonunu hizmete sundu. İlk etapta Büyükşehir Belediyesi yanındaki park alanı ile Kurşunlu Parkı\'na konulan şarj istasyonları farklı telefonlara uyumlu şarj kabloları ile hizmet verecek. Vatandaşlar oluşan banklarla telefonlarını şarj istasyonlarından ücretsiz olarak şarj ettirebilecekler. Gündüz güneş enerjisi ile çalışan şarj istasyonlarına elektrik bağlantısı da yapıldı. Böylece istasyonların geceleri de hizmet verebilmesi sağlandı.

Görüntü Dökümü

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- Kurulan şarj istasyonlarından genel görüntü

- Vatandaşları telefonların şarj etmesi

- Diğer detaylar

(Haber -Kamera: KAYSERİ,DHA)

(74 MB)

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6)MEHMETÇİĞE GÜVERCİNLE MEKTUP GÖNDERDİLER

BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde bir grup genç, Afrin\'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için Mehmetçiklere sembolik olarak güvercinle mektup gönderdi. Ahlat\'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne bağlı Gençlik Merkezi\'ne üye bir grup gönüllü genç, Afrin\'de TSK tarafından sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için askerlere sembolik olarak güvercinle mektup gönderdi. Gençler, \"Vatanı ve milleti için dağ bayır demeden, ülkemizin en doğusundan en batısına, en ücra köşesine kadar nöbet tutan saygıdeğer Mehmetçiklerimize ve komutanlara selam olsun\" ve \"Sevgili aslan ağabeylerim, Bu kutlu harekâtınızı destekliyoruz. Keşke sizlerle beraber yan yana olsak. Kalben, aklen ve dualarımızla her zaman yanınızdayız. Allah yâr ve yardımcınız olsun\" yazılı mektupları okuduktan sonra, güvercinlerin ayağına bağlayıp, kuşları uçurdu.

Gençler adına konuşan Niyazi Avcı, \"Afrin\'deki Mehmetçiklerimiz için ükemizin dört bir yanında çeşitli faaliyetler yapılıyor. Biz de Ahlat Gençlik Merkezi olarak, gençlerimizle beraber bir etkinlik düşündük. Genç kardeşlerimizin hazırladığı mektupları güvercinler ile Afrin\'deki Mehmetçiklerimize gönderdik\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Ellerindeki bayraklarla bekleyen gençler

-Gençlerin ellerine aldıkları güvercinler

-Güvercinlerden genel ve detaylar

-Afrine gönderilmek üzere güvercine takılan mektup

-mektubun güvercinin ayağına bağlanması

-Uçurulan güvercinden görüntü

-Gençlik Merkezi Lideri Niyazi Avcı ile röportaj

Haber-Kamera:Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)

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7)BURSA İŞ DÜNYASI TEK YÜREK OLDU

\'GÜÇLÜ Ekonomi Bağımsız Türkiye\' temasıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa\'da faaliyet gösteren 130\'a yakın iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu, Afrin harekatı için ortak bildiri yayınladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, \"Artık biz başkalarının kurduğu bir oyunun iyi bir oyuncusu olmaktan ziyade, kendi oyunumuzun kurgulayıcısı pozisyonuna geldik\" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü harekata tam destek veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa\'da faaliyet gösteren 130\'a yakın iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu, \'Güçlü Ekonomi Bağımsız Türkiye\' temasıyla BTSO\'da bir araya geldi. Hazırlanan ortak bildiri açıklanırken, aynı zamanda birlik ve beraberlik göstergesi olarak Türk bayrağı kampanyasının da startı verildi. ortak bildiriyi okuyan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak, iş dünyasına katkı koymanın yanında ülkeye yapılan oyunlarda da hassas ve dikkatli olduklarının altını çizdi. Burkay, \"Türkiye\'nin son yıllarda yaşamış olduğu bütün kritik ve dönüm noktalarında BTSO olarak başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin hep yanında yer aldı. Ülkemizin doğusunda gerçekleşen oyunlara baktığımızda bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Bugüne kadar müttefikimiz dediğimiz ülkeler burada başrolü almış vaziyette. Türkiye ilk defa kendi özgür iradesi ile son 15 yıldır hep kendi geleceğini tayin eden adamları atıyor\" dedi.

\"MİLLİ TEKNOLOJİ BAĞIMSIZLIK GETİRİR\"

Bugün TSK\'nin bu bölgede operasyonlarını görül rahatlığı ile yapabilmesinin en önemli sebeplerinden birisinin milli teknoloji olduğunu belirten Burkay, savunma sanayide kullanılan teçhizatın neredeyse yüzde 60\'ından fazlasının milli teknolojiden oluştuğunu ifade etti. Bunun ülkeye önemli bir bağımsızlık getirdiğini belirten BTSO Başkanı Burkay, \"Yapmış olduğumuz harekatlarda artık dışa bağımlılığımız ortadan kalkma noktasına geldi. Bütün bunlar da tabiî ki artık Türk milletinin kendi geleceği ile ilgili kararlarda, kendi iradesi ile harekete etmesinin de önünü açıyorö diye konuştu.

\"BTSO OLARAK MİLLİ TEKNOLOJİYİ DESTEKLİYORUZ\"

BTSO olarak göreve geldikleri günden itibaren uzay ve havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, otomotivin özellikle bu yeni nesil elektronik kompenant ve yazılım üzerinde birçok kümelenmeler ve urge projeleri yaptıklarını hatırlatan İbrahim Burkay, \"Özellikle savunma sanayi ve uzay ve havacılık kümelenmelerimizin üyeleri bugün Nasa, Boing, Airbus\'a parça üreten şirketler. Savunma Bakanlığı\'nın ve müsteşarlığının oluşturduğu projelerin tamamında Bursalı firmalarımız yer alıyor. Marmara havzası bu anlamda milli teknolojiyi geliştirecek ve bunu bir ürüne geliştirecek kapasiteye ve verime sahip. Bizim oda olarak yapmış olduğumuz aslında devletimiz ile birlikte milli stratejilerin ve milli politikaların ve milli projelerin hayata geçirecek firmalarımız ile birlikte ete kemiğe büründürecek katkıları koyabilmek\" diye konuştu.

GÜÇLÜ EKONOMİ, BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Atılan tüm bu adımların Türkiye\'nin geleceğini şekillendirdiğini söyleyen İbrahim Burkay, \"Türkiye bu özgür iradesi ile ortaya koymuş olduğu yol haritası ile ilk 10 ekonomi içine girecek. Artık biz başkalarının kurduğu bir oyun iyi bir oyuncusu olmaktan ziyade kendi oyunumuzun kurgulayıcısı pozisyonuna geldik. 2017 son çeyrek büyük bir büyüme rakamımız var. 2018 çok iyi başladı. Bütün bu gelişmeler aslında Türkiye\'nin önündeki sürecin ne kadar pozitif olduğunu gösteriyor. Türkiye dünyadaki en fazla büyüme gösterebilecek üç ülkeden birisi. Güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye\'nin teminatıdırö dedi.

\"BAYRAK KAMPANYASININ STARTINI VERİYORUZ\"

Türkiye\'nin birlik ve beraberliğini göstermesinin zamanı olduğunu vurgulayan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, \"Siyasi görüşü ideolojisi ne olursa olsun, birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. İşte bunun da en önemli sembolü ay yıldızlı Türk Bayrağımız. O yüzden de BTSO olarak biz de Bursa\'da hem ticaret merkezlerinde, hem sanayi bölgelerinde, hem de halkımıza dağıtmak için şu anda bayrak kampanyamızın startını verdik. Evlerimizde iş yerlerimizde her yerde Türk Bayrağını görmek istiyoruz. Bu aynı zamanda bu milletin 80 milyon Türk milletinin birlik ve beraberliğinin de en büyük sembolü olacak. O yüzden tüm vatandaşlarımızı da kampanyaya destek vermeye davet ediyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Açıklama için basın toplantısı detayları

-Bayraklarla poz verirken

-BTSO Başkanı İbrahim Burkay Röp

-Detaylar

Haber-Kamera:Cansel ORUÇ-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

(662 MB)

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8)KAPADOKYA DRONE İLE GÖKYÜZÜNDEN BÜYÜLÜYOR

KAPADOKYA bölgesi, kış mevsiminde de sunduğu doyumsuz güzelliklerle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Kapadokya\'nın Drone ile çekilmiş görüntüleri hayranlık uyandırıyor. Doğal yeryüzü oluşumlarıyla Türkiye\'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi, kış mevsiminde de sunduğu doyumsuz güzellikler bölgeye gelen ziyaretçileri büyülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Drone ile Göreme ve uçhisar bölgesinde Drone ile genel görüntü

(Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

(263 -MB)

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9)KIRIKKALE SAĞLIK-SEN\'DEN TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ\'NE TEPKİ

KIRIKKALE Yüksek İhtisas Hastanesi önünde toplanan Sağlık-Sen Kırıkkale Şubesi üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili \'Savaş bir halk sağlığı sorunudur\' şeklinde açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği \'ne (TTB) tepki gösterdiler.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup adına basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, TTB\'nin açıklamasına tepki göstererek şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin terörle mücadele ettiği bu zaman diliminde TTB\'nin barış ifadeleri kullanarak \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı eleştirisel bir biçimde yapmış olduğu açıklamayı en kararlı bir duruşla reddediyoruz. Yapmış olduğu açıklamada sadece hassasiyet göstermiş olsalardı şüphesiz ki terör eylemlerinde şehit olan yurtsever vatandaşlarımız hakkında da aynı hassasiyeti göstermeleri gerekmez miydi? TTB yöneticilerinin, PKK\'nın karakol basarak asker şehit etmelerine, canlı bomba katliamlarına ses çıkarmayıp Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin, bu kadar haklı gerekçelerle bu kadar meşru bir harekâtı büyük bir hassasiyetle yürütürken bundan rahatsızlık duymalarını asla kabul etmiyoruz. Terörist gruplar bertaraf edilmeye çalışıldığında hassas olup, vatan evlatları saldırıya uğradıklarında sessiz kalmanın ne anlama geldiğini yüce Türk milleti gayet iyi analiz edebilmektedir. Bu açıklama TTB\'nin yapmış olduğu ilk terör yanlısı açıklamada değildir. Daha evvel Cizre\'de de terör operasyonları devam ederken TTB\'nin Türkiye devletinin bölgeye sağlık hizmeti vermediğine yönelik bir rapor hazırladıkları ve bu raporu Lancet dergisinde yayınlattıklarını da biliyoruz. Ülkemizi yurt dışında karalamaktan çekinmediler. Yalan yanlış ifadelerle bizim ülkemizi küçük düşüren bu Tabipler Birliği\'nin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dün söyledik, bugün de söylüyoruz, eğer yapılarını değiştirmezlerse yarında söyleyeceğiz. Sivil toplum kisvesi altına sığınıp bu ülkenin tabipleri adına cümle kurmak kimsenin haddine değildir.\"

Görüntü Dökümü

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Sağlık-Sen\'den Türk Tabipleri Birliği\'ne tepki açıklaması

Detay görüntüler

Türk bayrakları ile basın açıklamasına katılanlar

Haber-Kamera:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

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