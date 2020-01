DHA YURT BÜLTENİ-8

1)REYHANLI\'YA 2 ROKET DAHA DÜŞTÜ

Suriye tarafından bugün saat 14.20 sıralarında atılan bir roket, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin Gültepe Mahallesi\'nde bir evin önüne, diğeri de Reyhanlı çevre yoluna düştü. Her iki olayda 1 kişi yaralandı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme başlatırken çevrede toplanan vatandaşlar da dağıtıldı. Bugün Reyhanlı\'ya atılan roket sayısı ise 4\'e yükseldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

REYHANLI/DHA

======================================================

2)AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİĞE, MUHTARLARDAN KINALI KUZU

KAHRAMANMARAŞ\'ta 110 muhtar, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için kınalı kuzular ve yöresel yiyeceklerle Kilis\'e gitti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin öncülüğünde Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Belediyelerinin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında muhtarlar ellerinde Türk bayrakları ile belediye binasının önünde toplandı. Yanlarına 20 koyun ile ceviz, sucuk gibi yöresel yiyecekleri de alan muhtarları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici yolcu etti.

Muhtarlarla birlikte Kilis\'e gidenlerden Akçakoyun Mahalle Muhtarı Atilla Kebapçı\'nın babası 74 yaşındaki Alaettin Kebapçı, evinde beslediği koyunu Mehmetçiklere kendi elleriyle yedireceğini belirterek, \"Evimizde yetiştirdiğimiz kurbanımızdı. Otobüste kucağımda götüreceğim ve askerlerimize yedirmeden de dönmeyeceğim\" dedi.

ARSLANHAN: BU ONURLU MÜCADELENİN YANINDAYIZ

Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Arslanhan ise izin verilmesi halinde Afrin\'e de geçmek istedikleri belirterek şunları söyledi: \"Kurbanlarımızı aldık inşallah orada kesip yedirme durumu olursa yanlarında da olacağız. Ülkemizin bu onurlu mücadelesini destekliyoruz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız, yanında olacağız, onurdur, şereftir. Biz de her zaman bu onurlu mücadelenin yanındayız inşallah.\"

GÜRBAK: MEHMETÇİKLERİMİZE KINALI KUZULAR GÖTÜRÜYORUZ

Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak da, TSK\'nın Suriye\'nin gerçek Suriyelilere verilmesi için mücadele verdiğini ifade ederek, \"Türk Milleti\'nin töresinde bir yere giderken, bir hasta ziyaretine de gitsek eli boş gidilmez. Çam sakızı çoban armağanı Mehmetçiklere kınalı kuzulardan götürmek istedik. Yöremize ait bazı yiyeceklerden paketler yaptırdık. Bu hediyeler tamamen muhtar arkadaşların katkılarıyla olmuştur. Her zaman başkomutanımızın ve şanlı Türk ordumuzun yanındayız. İstikamet Afrin\" diye konuştu.

DEBGİCİ: SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNECEK

Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de Mehmetçiğin Afrin\'den sağ salim dönmesi için dua ettiklerini söyledi. Debgici, \"İnşallah terörü son noktasına getirdik, artık bu iş bitecek ve ülkemizde yaşayan 3 milyon kadar Suriyeli kardeşlerimizi tekrar vatanlarına göndereceğiz ve orada yaşamalarını sağlayacağız\" dedi.

ÇETİNKAYA: ASKERİMİZİN ARKASINDAYIZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya da muhtarları da davranışlarından dolayı tebrik ettiklerini belirterek, \"Aslında devletimiz güçlüdür. Belki de bizim buradan götüreceğimiz, muhtarlarımızın çam sakızı çoban armağanı dediği şeylere ihtiyacı yok ama biz askerimizin yanında, manevi olarak onlara destek olma ve gerekirse de kanımızın son damlasına kadar da arkalarında olduğunu göstermenin bir sembolik karşılığı olarak bu hediyeleri muhtarlarımız götürecek\" diye konuştu.

Muhtarlar daha sonra 2 otobüs ile Kilis\' hareket etti.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Belediye önüne gelen muhtarlar

- Otobüs önündeki afiş

- Yiyeceklerin getirilmesi

- Alaattin Kebapçı ile röp.

- Resul Arslanhan ile röp.

- Ramazan Gürbak ile röp.

- Ömer Oruç Bill Debgici ile röp.

- Züver Çetinkaya ile röp.

- Kilis\' gidecek muhtarlar

- Muhtarın koyunu kaldırması

- Yiyeceklerin otobüslere konulması

- Muhtarların otobüse binmeleri

- Otobüslerin gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTLARI: 296 MB

========================================================

3)EVDE ÇIKAN YANGINDA EŞİNİ KURTARDI, KENDİSİ ÖLDÜ

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde evde çıkan yangında eşi Tahsine Atahan’ı (71) alevler arasından kurtaran eşi Yaşar Tahsin (71),dumandan zehirlenerek öldü. Geriş Mahallesi Bahçe Sokak’taki 2 katlı bir evin birinci katında oturan Yaşar Atahan, bugün saat 08.30 sıralarında salondaki sobayı yakmak isterken, parlama meydana geldi. Yaşar Atahan ile eşi Tahsine, bir anda alevler içinde kaldı. Yaşar Atahan, eşini salondan çıkarmayı başardı, ancak kendisi alevlerin arasında kaldı. Bu sırada çiftin çocukları Bülent Atahan, aşağı inerek annesinin üzerine su döküp dışarı çıkardı. Dumandan zehirlenen Yaşar Atahan ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tahsine Atahan, ağır yaralı olarak Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, Yaşar Atahan’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Olayın yaşandığı iki katlı evden görüntü.

-İtfaiye, polis ve sağlıkçılarından görüntü.

-Oğul Bülent Atahan ile röp.

-Detay görüntüler.

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)

2 dakika 41 saniye. 86 MB.

==========================================================

4)FETÖ FİRARİSİ EVİNİ TAŞIRKEN YAKALANDI

KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan R.T. evini başka yere taşıdığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kayseri merkezli 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda firari konumda bulunan R.T. evini başka yere taşırken yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri FETÖ/PDY örgütünün şehir yapılanmasında mahrem imamlık yapan 2 farklı dosyadan aranan firari konumda bulunan M.Y. ile eşi S.Y. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü polisiyle yaptıkları ortak çalışma sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğe getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışları

-Genel detay

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,DHA)

Dosya 55 Saniye / 30 MB

===========================================================

5)AHIRDAN KÜTÜPHANE, YENİ BİNASINDA

OSMANİYE\'nin Düziçi İlçesi\'nde oturan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Hüseyin Ege Kök tarafından, iki yıl önce evlerinin ahırında kurulan kütüphane, yine aynı avlu içerisinde üniversiteli gençlerin yardımları ile yaptırılan yeni binasına taşındı.

İlçeye bağlı Karaçalı Köyünde, vefat eden annesinden kalan kitaplarla, ilk önce traktör üzerinde, ardından ahırdan olan kütüphane şeklinde devam eden maceranın son haline büründüğünü belirten Hüseyin Ege Kök, \"Küçük tek göz bir oda şeklinde yaptık kütüphanemizi. Kütüphanemizi, köyümüzde bir mum yakmak ve aydınlanma hareketine dahil olmak için açtık. Köy halkımızın bilinçlenmesi okumasını istedik ve bazı konular hakkında fikir sahibi olabilmesi için bu kütüphaneyi açtık. İnsanları okutmak istiyoruz, insanlar okusun bazı şeylerin farkına varsın ve düşünce üretsinler istiyoruz. Bu yüzden bu kütüphane var, her zaman var olacak ve bizlerde burada olacağız\" dedi.

KİTAP SAYISI 15\'BİN\'E ULAŞTI

İki yıl önce kurdukları kütüphanede ilk zamanlar 120-130 gibi çok az sayıda kitaplarının olduğunu ve şuanda 15 bin\'e yakın kitabın bulunduğunu belirten Kök, \"Bu kütüphane sayesinde köyümüzdeki öğrencilerinin tamamına ulaştık ve bununla beraber benim yaşıtım ve benden büyük insanların da yüzde 50\'sine ulaşmış bulunmaktayız. İlgiden çok memnunuz ve bugüne kadar olumsuz hiç bir şey yaşamadık. Hep beraber kurduk hep beraber işletiyoruz. Şuanda kitap bağışı almıyoruz ama yeterli sayıya ulaştık diyip kestirip atmamak ta istiyoruz. Öncelikle bu köyde ardından diğer köylerimiz de bu hareketle ilgili işlerimiz var. Bu ışık huzmesini her tarafa yaymak anlamında her türlü desteğe açığız.\" diye konuştu.

Hüseyin Ege Kök, binanın yapılmasında, maddi manevi desteklerini esirgemeyen Çukurova Üniversitesi\'ndeki Fenerbahçe\'nin 1907 ÜNİFEB adlı taraftar grubuna teşekkür etti. Kök, \"Onlar bu binanın temel yapı taşlarıdır. Gerçekten her anlamda bizlere sonuna kadar destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Yeni yapılan binanın dıştan genel görüntüsü

-Yüksel\'in Kütüphanesi yazısı

-Raflardaki kitaplara bakan çocuklar

-Kütüphanedeki kitaplardan pan görüntüler

-Kütüphane içinden genel görüntü, detaylar

-Hüseyin Ege Kök ile röportaj

-Kütüphanenin Ahırdaki hali çocuklardan detay

-Eski traktörün görüntüsü, ve Yüksel\'in Kütüphanesi yazısı

BOYUT: 146 MB SÜRE: 04\'34\"

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/ DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)