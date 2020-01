DHA YURT BÜLTENİ-8 

Reyhanlı\'da hasar tespit çalışması yapılan yerlerde vatandaşlar zarar gören ev ve iş yerlerini onarıyor

Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine PYD\'li teröristler tarafından Suriye\'den atılan ve 1 Suriyelinin yaşamını yitirmesine neden olan roketlerin yarattığı tahribat onarılıyor. Hatay Valiliği\'nin hasar tespit çalışması yaptığı yerlerde vatandaşlar zarar gören ev ve iş yerlerini onarıyor. Roketlerin düştüğü alanlarda özellikle şarapnel parçalarının yarattığı tahribat göze çarpıyor. Patlamanın etkisiyle kırılan camlar değiştirilirken, evlerde de yaşanan zarar temizlenmeye çalışılıyor. Saldırıda evi ve işyerinin zarar gördüğünü kendisinin de yaralandığı belirten Mehmet Gürler, \"Her şey bir anda oldu. İş yerinin içindeydim. Bir ışık geldi sonra büyük bir patlama oldu. Ardından dışarı kendimi attım. Başımdan ve elimden yaralandı. Kolumda yanık oluştu. Çok şükür can kaybımız yok. Vatanımızın milletimizin yanındayız\" dedi. Evi hasar gören Halil Erten, \"Allah\'ın izniyle bu harekat sonrası bu terör örgütünden ilelebet kurtulacağız. Evim büyük zarar gördü. Roketin etkisiyle pencere kapı camlar zarar gördü. Eşim ve çocuklarım diğer odadaymış, bundan dolayı can kaybı yaşamadık\" dedi.

REYHANLI DA ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay mülki hudutları içerisinde bulunan Reyhanlı ilçesinin Bükülmez bölgelerinde 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'den başlayıp 7 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'de bitecek şekilde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verildi. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde, yerleşik olan vatandaşlar haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandı.

Görüntü Dökümü

- Zarar görmüş evlerden görüntüler

- İşyerlerinden görüntüler

- Şarapnel isabet eden duvarlar

- Yıkılan duvarlar

- Ev ve işyerleri zarar gören vatandaşlarla röp.

- Enkazlar temizlenirken

- Genel ve detay görüntüler

- DHA Muhabiri Murat KİBRİTOĞLU\'nun anonsu

Haber-Kamera:Murat Kibritoğlu-İbrahim MAŞE/REYHANLI,(HATAY),(DHA)

Afrin şehidinin adı eşinin görev yaptığı okula verildi

AFRİN\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın adı İngilizce öğretmeni eşinin görev yaptığı Antalya\'nın Serik ilçesindeki okula verildi. Okulun yeni tabelası bugün asıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kağan Usta (30) şehit oldu. Şehidin İngilizce öğretmeni eşi Saide Üstüner Usta\'nın görev yaptığı Serik\'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi\'ndeki Abdurrahmanlar İlkokulu\'nun adı değiştirilerek, \'Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu\' oldu. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz\'in katılımıyla okulun yeni tabelası asıldı.

\'OKULUMUZA ŞEHİDİMİZİN ADINI VERDİK\'

Kaymakam Haluk Şimşek, \"Afrin operasyonunda şehit olan üsteğmenimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Vatan uğruna şehitler olduğu müddetçe bu vatan ebediyen yaşayacaktır. Bu memlekette bu vatan uğruna çok insanlar şehit oldu. Bu toprakların vatan olmasını sağlayan da budur. \'Orada ne işiniz var\' diyenlere şu soruyu sormak lazım. Amerikalı ve Rusların orada ne işi var? Oralar bizim ecdat diyarlarımız. Edatlarımız orada 400 sene yaşamış biz kardeşçe geçinmişiz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın açıkladığı gibi bizim orada kalmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz kendi güvenliğimiz için oradayız. Bu uğurda da şehitlerimiz olacak tabi ki. En az şehit vermek için Allah\'a dua etmekten başka bir şeyimiz yok. Okulumuza şehidimizin adını verdik. Eşi bu okulda görev yapmaktadır. Acılar paylaşıldıkça azalır. Önemli olan şehit olmak değil unutulmamaktır\" dedi.

Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de \"Dün acı haber aldık. Şehidimizin eşinin çalıştığı okulumuzun adını değiştirelim dedik. Bu konuda gerekli görüşmeleri yaptık. Bugün de şehidimizin ismini okulumuza verdik. İsmi yazılı levhamızı astık. Tüm ülkemizin başı sağ olsun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaymakam Haluk Şimşek\'in açıklamaları

- Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz\'in açıklamaları

- Detaylar

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

İzmir üniversitelerinden \'Zeytin Dalı Harekatı\" na destek açıklaması

İZMİR\'deki üniversiteler, Ege Üniversitesi Yeni Senato Salonu\'nda düzenlenen basın toplantısında \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdiklerini açıkladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından okunan kamuoyu açıklamasında harekatın, Türkiye\'nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan meşru bir hakkı olduğu vurgulandı. Açıklamada, \"İzmir\'deki Üniversiteler olarak, ülkemizin geleceği için terör örgütleriyle canını hiçe sayarak mücadele eden ordumuzun; komuta kademesinin ve askerlerimizin her zaman olduğu gibi bugün de yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz\" denildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından okunan açıklama şöyle: \"Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve İzmir Bakırçay Üniversitesi olarak Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek ve tek yumruk olduğumuzu belirtmek üzere bir araya geldik. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütünün faaliyetlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı evrensel hukuka uygundur. Zeytin Dalı Harekatı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi\'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Dolayısıyla Suriye\'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilerek şanlı ordumuz tarafından sürdürülen bu harekat, meşru ve uluslararası hukuka uygundur. Bölgesinde güçlü bir aktör olan Türkiye\'nin uluslararası barışa destek verebilmesi, bölgedeki terör tehditlerini bertaraf etmesiyle mümkündür. Türk Milletinden güç alan ordumuzun bölgede barış, huzur ve güven için başlattığı operasyonda muzaffer olacağına inancımız tamdır. İzmir\'deki Üniversiteler olarak, ülkemizin geleceği için terör örgütleriyle canını hiçe sayarak mücadele eden ordumuzun; komuta kademesinin ve askerlerimizin her zaman olduğu gibi bugün de yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz.

Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin\'de başlatılan sınır ötesi harekatta şanlı ordumuza ve kahraman Mehmetçiğe muvaffakiyetler diliyoruz. Zeytin Dalı Harekatı\'nda ve ülkemizin birliği ve bütünlüğü mücadelesinde şehit olan tüm askerlerimize Allah\'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz.\"

Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Yaşar Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Turan Gökçe, İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan Bayramoğlu ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Alptekin Kayalı katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak\'ın açıklamayı okuması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

Muharip gazilerden \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek yürüyüşü

TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Afrin\'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' adıyla başlattığı operasyon için destek yürüyüşü yaptı.

Tokat kent merkezindeki Çekenli İş Merkezi önünde başlayan yürüyüşe sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 100 kişilik grup ellerinde Türk bayraklarıyla \'Her Türk asker doğar\', \'Vatan canım sana feda\' şeklinde sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

\'CEPHEYE KOŞMAYA HAZIRIZ\'

Burada saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından, açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı, Bilal Özmen, \"Sultan Alparslan\'ın cuma namazı sonrası kefeni giyerek kapılarını açtığı bu toprakları, Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurtuluşu müjdelediği bu toprakları, 15 Temmuz\'da yiğitlerimizin kanı ile sulandığı bu toprakları asla kimse bölemez. Buna asla kimsenin gücü yetmez. Biz de gaziler olarak yeniden silahlarımızı alıp cepheye koşmaya hazırız. Bir kez daha onbeşliler diyarı Tokat\'tan hep birlikte haykırıyoruz. Ya istiklal ya ölüm\" dedi.

Yürüyüşe destek veren köy muhtarları de cepheye gitmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

-Yürülyüşten görüntüler

-Muharip gaziler ve destek verenler

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

-Şube Başkanının konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

Mersin\'de FETÖ\'nün 12 kadın eğitmenine gözaltı

MERSİN\'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait kurumlarda ve üniversitede eğitmenlik yapan 12 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Çalışma kapsamında Mersin Üniversitesi kadın yapılanması içerisinde, FETÖ\'ye ait kurumlarda eğitmenlik yaptıkları, Bank Asya\'da hesap artırımları bulunan, örgütle iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olduğu belirlenen 18 kadın hakkında gözaltı kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen polis, zanlıların yakalanması için farklı kentlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 kadın Mersin’e getirilirken, Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 kadının ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

- Kadın zanlıların adliye sevk edilirken görüntüsü

- Toplu halde adliyeye giderken

- Ellerinde çantaları ile adliyeye girerken

- Polis otobüsü Emniyetten motorize ekipleri ile birlikte çıkarken

- Adliyenin dış görüntüsü

- Adliyenin tabela görüntüsü

Haber- Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

Besni\'de Zeytin Dalı Harekatı\'na destek

ADIYAMAN’ın Besni İlçesinde Kaymakamlık önünde düzenlenen basın açıklamasıyla, Zeytin Dalı Harekatına destek verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla 15 Temmuz Milli İrade Derneği öncülüğünde Kaymakamlık önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, güvenlik güçleri için dua etti.

Nurettin Karalar\'ın açıklamasının ardından İlçe Müftüsü Hani Damar tarafından dua ettirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Kaymakamlık önünde toplanan vatandaşlar

- Vatandaşların türk bayrağı ve pankart açması

- Basın açıklaması

- Dualar okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

Akaryakıt istasyonunda canlı yayında intihar girişimi

ADANA\'da ekonomik sıkıntıları nedeniyle psikolojik bunalım geçiren 40 yaşındaki Muhammet Özyürek, ailesine ait akaryakıt istasyonu içerisinde canlı yayın yapıp, intihar girişiminde bulundu.

Merkez Seyhan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan ailesine ait akaryakıt istasyonuna gelen Muhammet Özyürek, yaşadığı bunalımlardan bahsederek belindeki tabancasını çıkarıp intihara kalkıştı. İstasyonda çalışan pompacıların ihbarı üzerine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Başına dayadığı tabancayla istasyon içerisinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Muhammet Özyürek, takipçilerine açıklamalarda bulundu. Polis ekiplerinin Özyürek\'i intihar girişiminden vazgeçirmek için ikna çabaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Petrol istasyonundaki zırhlı araç ve polisler

- İntihara kalkışan Özyürek\'in yakınlarının canlı yayını izlemesi

- İntihar girişiminde bulunan Muhammet Özyürek\'in sosyal medya sayfasındaki canlı yayınında konuşması

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,(DHA)

Kartondan taksi durağı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde bir grup taksici, soğuktan korunmak için buzdolabı ambalaj kartonundan tek kişilik yazıhane yaptı.

Turan Mahallesi Tütüncüler Sokak\'ta bulunan Kent Taksi Durağı şoförleri, soğuktan korunmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Beyaz eşya dükkanından aldıkları buzdolabı ambalaj kartonunu, içinde tek kişinin oturabileceği yazıhaneye çevirdi.

Kent Taksi Durağı Başkanı Mehmet Cansıkmaz, Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi\'nden destek beklediklerini belirterek, şunları söyledi: \"Turgutlu\'daki 13 durağın 12\'sinde kulübe var. Bize yer olmadığı gerekçesiyle durak yapılmadı. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle kış aylarında yağmurun altında, soğukta beklemek zorunda kalıyoruz. Aslında biz yer de gösterdik. Pazar Sokak; araç trafiği olmayan müsait bir sokak. Ama yer olmadığı gerekçesiyle yapılamayacağı söyleniyor. Bizler Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı\'na her ay 800 TL gibi bir ücret ödüyoruz. Karşılığında gördüğümüz muamele maalesef bu. Şayet burada taksi durağı imara aykırı ise yan taraftaki sokata duran masalar imara uygun mu? Bizler de en azından havaların çok soğuk olduğu zamanlarda bulduğumuz bu çözümle, şimdilik soğuklardan korunmaya çalışıyoruz\" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Turgutlu Belediyesi yetkilileri de konuyla ilgili açıklama yaptı. Son bir yılda 5 taksi durağından 4\'üyle ilgili talebin yerine getirildiği belirtildi. Kent Taksi Durağı için mevcut bölgede, kaldırım işgali oluşmasını engellemek amacıyla yeşil alanda yer gösterildiği, ancak taksici esnafın kabul etmemesi nedeniyle durağın yapılamadığı belirtildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karton duraktan görüntü

- Mehmet Cansıkmaz röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

Kış turizminin yeni gözdesi Denizli\'deki kayak merkezi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi\'nin kayak merkezi, özellikle hafta sonları kayak yapmak isteyen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Denizli\'de kayak yapmak ve kar keyfini yaşamak isteyen herkesi merkeze davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesise bu sezon 100 binin üzerinde turist beklediklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin kenti kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, her geçen gün kış turizminin gözdesi haline geliyor. Denizli ve çevre illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ege\'nin en büyük kayak merkezinde vatandaşlar, karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Özellikle hafta sonları binlerce ziyaretçisine hizmet veren Denizli Kayak Merkezi, dünya standartlarında sunduğu imkanlarla her geçen gün kış turizminin markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. AK Parti\'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Denizli Kayak Merkezi\'ni ziyaret ederek kar keyfini çıkaran vatandaşlarla bir araya geldi.

DENİZLİ\'NİN İKİ BEYAZI

Başkan Zolan, Denizli\'nin bir turizm kenti olduğunu, hayata geçirdikleri Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile Denizli Kayak Merkezi\'nin alternatif turizm anlamında önemli yatırımlar olduğunu belirterek, \"Denizlimiz hem Pamukkale\'nin beyazı hem de kayak merkezimizin beyazıyla ön plana çıkacak. Alternatif turizm anlamında çeşitlendirdiğimiz bu merkezlerimizin yanı sıra şehrimizde çeşitli dallarda spor yapma imkanı sağlıyoruz. Bu yatırımımızdan önce kayak sporunu yapma şansımız yoktu. Bu merkezimizle birlikte kayak sporu hizmetini de sunmaya başladık. Tüm sporseverlerimizi, kayak severleri, alternatif turizme meraklı vatandaşlarımızı, Denizli\'mize, kayak merkezimize davet ediyorum\" diye konuştu.

\"EGE\'NİN ERCİYES\'İ, ULUDAĞ\'I\"

Ege\'nin en büyük kayak merkezini sadece Denizlililerin değil Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir\'den gelen kayak severlerin de ziyaret ettiğini anlatan Başkan Zolan, \"Ege Bölgesi\'ne hitap eden kayak merkezimize, Ege\'nin Erciyes\'i, Uludağ\'ı diyoruz. Burada toplam 12 kilometrelik kayak imkanı var. Şu anda 3 koridorumuz var. Pistleri, telesiyej ve teleskileri ile kayak severlere dünya standartlarında hizmet veriliyor. Şehir merkezimiz çok kar yağışı almıyor. Bu merkezimize gelerek, beyaz örtünün güzelliklerini görmeleri ve kayak sporuyla çocuklarımız ve gençlerimizin buluşmasını diliyorum. Vatandaşlarımız burada kar hasretini giderecek. Dünya standartlarında teknolojiye sahip tesislerimiz, güvenlik anlamında da en üst seviyede. Özellikle hafta sonlarının yoğun geçtiğini görüyoruz. Bu yıl 100 binin üzerinde yerli turistin kayak merkezimizden faydalanacağını tahmin ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kayak merkezinden görüntü

- Teleskilerden görüntü

- Kayanlardan görüntü

- Osman Zolan\'dan görüntü

- Başkan Zolan\'ın konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, (DHA)

Şanlıurfa\'da iş yeri tabelalarına \'yüzde 60 Türkçe karakter\' şartı

ŞANLIURFA\'da yabancıların açtığı iş yerlerine asılan tabelaların en az yüzde 60 \'Türkçe\' karakterle yazılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da kent estetiğin korunması ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamalar kapsamında, farklı dilde yazılmış tabela, ilan ve tanıtıma yönelik levhalara belirli standartlar getirildi. Türkiye’de çok fazla Suriyelinin yaşadığı Şanlıurfa’da yabancı dilde afiş ve reklam tabelası kullanan iş yerlerine yönelik çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, belirlenen standartlar doğrultusunda iş yeri ve işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunarak yönergeye uymaları istendi. Başlatılan uygulamada en az yüzde 60 Türkçe karakterin kullanılacağı bilgisine yer verilirken; yazı karakterleri ve boyutu aynı şekilde olacak şekilde Türkçe, İngilizce ve Arapça levha, afiş ve tanıtım tabelaları standartları iletildi. Esnaf ve vatandaşlar tarafından takdir gören tabela çalışmasının, yabancı dildeki tabelalarda Türkçe karakter oranının artırılması, iş yerinin anlaşılırlığını kolaylaştırdığı belirtildi. Ayrıca çalışmalarını aralıksız sürdürerek kontrollerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, kısa bir sürede 140 iş yerinin tabela standartlarını sağladı. Öte yandan kent estetiğini korumak için Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok ilçede ve şehir merkezinde yer alan Tekel Caddesi, Haleplibahçe, Kalkan Caddesi ile Divanyolu ve Balıklıgöl civarındaki ana caddelerde iş yerlerinin tabelalarına da standartlar getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Kent merkezindeki Suriyelilere ait işyerleri

- Arapça yazılı tabelalar

- Vatandaşlarla yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

İzmir\'de, Afrin operasyonu ve HDP\'lilerin gözaltına alınmasına tepki açıklaması

İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu tarafından yapılan açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin operasyonuyla ilgili düzenlemek istedikleri eylemlere izin verilmemesine ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir ve Parti Meclisi üyesi Aydın Çetinkaya\'nın da aralarında bulunduğu 20\'den fazla HDP\'linin gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği binasında düzenlenen basın toplantısıyla, Afrin’de süren Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak düzenlemeyi planladıkları eylemlerin polis tarafından engellendiğini belirterek bu duruma ve HDP İzmir parti yöneticilerinin ve üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamaya, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın, KESK temsilcisi Hasan Ali Kılıç ve HDP İzmir Başkanı Semra Uzunok’un yanı sıra 30’a yakın platform üyesi katıldı. Basın açıklamasını okuyan Melih Yalçın, Afrin operasyonunun ardından sokağa çıkma taleplerinin engellendiğini öne sürerek, \"Geçen 22 Ocak’ta yaptığımız basın toplantısında bu operasyonun ülkemize ve bölgemize kan ve gözyaşı getireceğini ve toplumsal barışı ciddi anlamda tehlikeye sokacağını dile getirmiş, barış istemiştik. Ancak AKP’li yöneticiler tarafından operasyonun başladığı günden bu yana barış talep eden herkes, \'ezer geçeriz\' denilerek hedef gösterilmiş, basın ve medya kuruluşu yöneticileri ayrıca uyarılmış, yargıya, emniyete talimatlar verilmiştir. Bu süre zarfında bütün sokak eylemleri yasaklanmış ardından barış talep edenler sosyal medya hesapları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, tutuklanmıştır. Dört gün sonunda, dün itibariyle aralarında parti yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler, gazeteci ve yazarların da bulunduğu 91 kişi gözaltına alınmış, birçok kişi tutuklanmıştır. İlimizde yapılan operasyonlarda ise HDP İl Eş Başkanı Çerkez Aydemir ve Parti Meclisi üyesi Aydın Çetinkaya başta olmak üzere 20\'den fazla kişi gözaltına alınmıştır. Bu arkadaşlarımız iki gün önce bu salonda yaptığımız basın toplantısında bizlerle birlikteydi ve barış talebini hep birlikte dile getirdik. Bizler bu savaşın neden çıkarıldığını çok iyi biliyoruz. Bu savaş bahanesiyle oluşturulan milliyetçi cephenin de nedeni bellidir. Bu savaş 7 Haziran seçimlerinde ve 2017 Anayasa referandumunda alınan yenilgilerin 2019 seçimlerinde tekrarlanmaması içindir\" dedi.

\"OHAL’İN UZATILMASI İÇİN GEREKÇEDİR\"

Yalçın, Afrin’deki harekat ve ardından gelen süreç yoluyla OHAL’in uzatılmasına gerekçe uydurulacağını, yükseltilecek Kürt düşmanlığı vasıtasıyla milliyetçilerin \'Hayır\' bloğundan koparılacağını iddia ederek, \"Bütün hesaplar bunun üzerine kuruludur. Bütün bu hesaplarda ne Afrin’de yaşayan sivillerin ne de oraya gönderilen askerlerin yaşamlarının bir önemi yoktur. Aksine AKP iktidarı ülke genelinde yükseltilecek milliyetçi dalga için şehit cenazelerinden medet ummaktadır. Gelen ilk cenazelerde gösterilen tavır, yapılan propaganda bunun en açık göstergesidir. Söyledik ısrarla bir kez daha söylüyoruz, 7 yıllık süre zarfında büyük bir insani maliyeti olan Suriye savaşının siyasi çözümünün tartışıldığı, Soçi, Astana ve Cenevre görüşmeleriyle kalıcı bir huzur ve barış ortamının inşa edilmeye çalışıldığı bir dönemde; Afrîn’e yönelik askeri müdahalenin Suriye’yi savaşın başladığı yıllara geri götüreceği ve etkisi uzun bir zamana ve geniş bir coğrafyaya yayılacak yeni bir savaşa sebep olacağı muhakkaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açıklamadan görüntü

-Basın toplantısından detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

BURDUR\'da gazeteci yazar Uğur Mumcu\'yu anma etkinliği düzenlendi

Gazeteci yazar Uğur Mumcu\'nun öldürülüşünün 25\'inci yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı\'nda anma etkinliği yapıldı. Etkinliğe CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Osman Gök, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Salih Kepenek ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından konuşan ADD Şube Başkanı Salih Kepenek, \"Ülkemizin bağımsızlığı, cumhuriyet rejiminin devamı için mücadele verirken şehit düşmüş yol arkadaşlarımızı anmak, yaptıkları mücadeleyi hatırlamak, aynı kararlılıkla bayrağı devralmak sesimizi duyurmak için bir araya geldik. Kanları ile cumhuriyete güç ve hayat verenleri saygı ve minnetle anıyoruz\" dedi.

Katılımcılar daha sonra Uğur Mumcu\'nun fotoğraflarının olduğu panoya karanfil bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Programa katılanlar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Salih Kepenek\'in konuşması

- Karanfil bırakılması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

