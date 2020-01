DHA YURT BÜLTENİ-8 

Obüslerle Afrin\'e 2 atış yaptı

HATAY\'ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mahallesindeki sınır karakolundan Afrin\'e doğru obüslerle 2 atış yapıldı.

Suriye sınırına sıfır noktasındaki Sugediği mahallesinden sınır karakolundaki mevziye saat 14.00 sıralarında 2 obüs geldi. Dün de atış yapılan bölgede mevzilenen obüslerle Afrin\'in Raco köyü bölgesine peş peşe 2 kez atış yapıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Obüslerin mevziye girişleri

- Atış için hazırık yapılması

- Atışın yapılması

- Obüslerin tekrar birliğe dönmesi

Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Faruk KAHRAMAN/ HATAY, (DHA)



================================================

Başbakan Yıldırım: 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye\'ye sığındı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Afrin\'de PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden kaçanların Türkiye\'ye sığındıklarını söyleyerek, \"Afrin\'de, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin baskısından zulmünden bu toprakları terk eden 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye\'ye sığındı. Türkiye\'ye gelerek canını kurtardı. İşte bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı bu zulmü ortadan kaldırmak. Ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinde ve Afrin\'de ülkemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır. Hiç kimse bu durum hafife almasın. Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Zonguldak\'ta partisinin kongresine katıldı. Site Kapalı Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldı. Başbakan Yıldırım, tüm Zonguldak halkını sevgi ve saygıyla selamladığını söyleyerek, \"Bizim sevdamızda kömürümüz kadar karadır. Karaelmas diyarının ak gönüllü insanları değerli yol arkadaşlarım ak kadınlar ak gençler hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Sevgili Zonguldaklılar şair ne diyor; \'siyah akar Zonguldaklının deresi, yüz karası değil kömür karası. Böyle kazınılır ekmek parası\' Tam 170 senedir maden bölgesi olan Zonguldak\'ta ve o ocaklarda hayatını yitiren kardeşlerimiz rahmetle anıyorum. Emeğin şehri Zonguldak\'tan, alın terinin Zonguldak\'tan madende çalışan yüzleri kömür karası ama alınları ak olan bütün kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum\" dedi.

\'AYRILIK TOHUMLARI EKMEK İSTEYENLERİ KAZDIKLARI KUYULARA DÜŞÜRECEĞİZ\'

2019\'da Zonguldak\'ın desteğiyle Türkiye\'de yeni bir destan yazacaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle dedi:

\"O nedenle sosyal adaleti daha da yaygınlaştırmak için bölgesel barışı kalıcı hale getirmek için toplumun bütün kesimleriyle kalkınması için daha güzel daha aydınlık yarınlar için daha çok çalışacağız daha çok üreteceğiz. Ülke kalkındıkça Zonguldak kalkınacak. Türkiye büyüdükçe Zonguldak\'ta büyüyecek. Güçlü Türkiye\'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Esnafımızı işçimiz emeklimiz kadınlarımız gençlerimiz erkeklerimizle birlikte 80 milyon vatan evladıyla birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz .Aramıza ayrılık tohumları ekmek isteyenlere kazdıkları o kuyulara onları düşüreceğiz. Hak ettikleri cezayı da vereceğiz. Bu millete kim el kaldırmak istediyse daha milletimize eli dokunmadan o elleri kırdık bundan sonrada kırarız. Vatandaşımızın hukuku da bizim teminatımız altındadır. Hiçbir karanlık örgüt hiçbir vesayet odağı kardeşlik hukukumuza asla zarar veremeyecek. Hiç kimse milletimize aramıza girmeye asla imkan bulamayacak\"

\'MİLLETİM KİMİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR\'

2023- 2053 ve 2071 hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini ifade eden Yıldırım, \"Yalanla dolanla iftirayla, siyaset bilgisini yürütmeye çalışanlar bugüne kadar karaya oturduğu gibi yine oturacaklar. Çünkü adeta koşar adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine heyecanla yürürken bu heyecana ortak olmayanlar yine yaya kalacaklar. Milletim kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ak Parti millet iradesini gösterdiği doğrultuda yürüttüğü siyasetle bugünlere geldi. Bizim iktidarımız vesayetçilerin kumpasçıların medya baronların iktidarı olmadı. Kimin iktidarı oldu. Milletin iktidarı oldu. Yetkiyi milletten aldık. Millet yürü dedi bizde yolumuza aynı istikamette yürüdük. Bugün her gittiğimiz yerde her kongrede bunu görüyoruz. Ak Parti bu davaya gönül veren birlikten dayanışmadan güç alan bir harekettir. Bizler genel merkez teşkilat farkı yoktur. Ak Partide bulunduğu ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla hareket eder. Biz sadece bir siyasi partiden ibaret değiliz. aynı zamanda büyük bir aileyiz. Her şeyi beraber başardık. Geleceğimizi de beraber inşa edeceğiz\"

15 TEMMUZ\'U BİRLİKTE BERTARAF ETTİK

15 yıl boyunca milli iradeye karşı yapılan bütün girişimleri boşa çıkardıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Bu kadrolar çukur siyaseti yapanların gezide yakıp yıkanların şirketten nemalananların emeğini boşa çıkardı mı? 15 Temmuz da darbe kalkışmasını birlikte bertaraf ettik mi? Terör örgütlerinin inine gireceğiz dedik girdik mi? Bugüne kadar verdiğimiz amansız mücadele milletimizi huzur için kardeşlik için yaptığımız bu çalışmalar aynı kararlılıkla sürecek. Gerek sınırlarımızın içinde gerekse sınırlarımızın dışında memleketimizin milletimizi huzurunu bozan kardeşliğine zarar veren hiçbir terör oluşumuna müsaade etmeyeceğiz. Bildiğiniz gibi bugünler de güney sınırlarımız da yeni yeni oyunlar sahneleniyor. Bir yandan güya müttefikimiz olan ülkeler bize söz üstüne söz veriyor diğer yandan da bölgeye PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerini yerleştiriyor. Türkiye buna göz yumar mı gençler? Türkiye terör örgütlerine papuç bırakır mı? O halde Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bunu niye yapıyoruz. Oradaki PKK, PYD ve DEAŞ teröristlerinin yarın daha büyük belaları başımıza salmaması için yapıyoruz. Bölgede yaşanan acıların, Afrin\'de yaşanan acıların Kürtlere, Araplara sivil halka terör örgütünün zulüm ve baskısının sona ermesi için yapıyoruz\"

350 BİN KÜRT KARDEŞİMİZ TÜRKİYE\'YE SIĞINDI

Başbakan Yıldırım, Afrin\'de Türkiye yönelik terör saldırılarını tamamen sonlandıracaklarını söyledi. Amaçlarının Suriyeli vatandaşların topraklarına geri dönmesi olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, \"Bu terör örgütleri diyor ki efendim Kürtlere yönelik Türkiye operasyon yapıyor. Külleyen yalan. Bakın Afrin\'de, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin baskısından zulmünden bu toprakları terk eden 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye\'ye sığındı. Türkiye\'ye gelerek canını kurtardı. İşte bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı bu zulmü ortadan kaldırmak. Ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinde ve Afrin\'den ülkemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır. Suriyeli kardeşlerimiz işgal edilen o topraklarına dönmesini sağlamaktır. En önemlisi de ülkemizin güney illerinde can ve mal güvenliğini teminat altına almaktır. Hiç kimse bu durum hafife almasın. Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır\" dedi.

ZONGULDAK YATIRIMLARI

15 yılda Zonguldak\'a tam 15 milyar yatırım yaptıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, 80 yılda Zonguldak\'a 21 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, kendi iktidarlarında ise 15 yılda 174 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını ifade etti. Zonguldak\'a ihalesi yapılmasına rağmen yüklenici firmanın hastaneyi yapamadığını anlatan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Zonguldak\'ta yılan hikayesine dönen hastane konusu vardı? Ne oldu o hastane? CHP\'nin siyasi ayağında iş yapmak yok. Bunların memleket için bir şey yaptığı yok. İhale almış onu da yüzüne gözüne bulaştırmış. Bunun bedelini kim ödüyor. Zonguldak ödüyor. Hem oy veriyor, hem de oyuyla rezil oluyor. Böyle bir şey olur mu? Ama bu işi de ortada bırakacak değiliz. Ak Parti verdiği her sözü yerine getiren partinin adıdır. Söz verilir yaparız. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Şimdi 425 yataklı hastanenin ihalesini Mart ayında tekrar yapıyoruz ve kısa sürede tamamlayacağız\"

\'ZONGULDAK\'TA KÖMÜR İŞLETMESİNDE VEFAT EDEN KARDEŞLERİMİZE ŞEHİTLİK MERTEBESİ VERİYORUZ\'

TTK işletmelerinde istihdam arttırmak için yeni bir program başlatacaklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Bu daha çok çalışan demektir. Bu ocaklarda daha çok çalışan olacak. TTK\'nın kendi işletmediği alanlara yatırım yapıyoruz. Soma\'daki madencileri şehit olarak düzenleme yaptık ve onlara bazı haklar verdik. Bu haklardan Zonguldak yararlanmamıştı. Şimdi bunu da düzeltiyoruz. Zonguldak kömür işletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz ve onların birer yakınlarını da kamuda işe alıyoruz. Türkiye kömür işletmesinin kullanmadığı alanlar var. Birçok alan var. Metruk duruyor. Şehirde kötü bir görüntü oluşturuyor. Kullanılamayan bu alanları alacağız ve buraları şehrin ihtiyaçlarına göre değerlendireceğiz. Şehri pırıl pırıl yapacağız. Çok güzel bir proje yapacağız\"

Görüntü Dökümü

----------------------

-Başbakan Yıldırım\'ın konuşması (GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) -

NOT :AKTÜLE GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

====================================================

Tüfenkci: ABD\'nin desteğiyle terör örgütlerini devletleştirme adımlarını yaşadık

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son virajı kaza yapmadan aşması halinde Türkiye\'yi kimseyi tutamayacağını belirterek, \"Bugün ABD\'nin desteğiyle 30 bin kişilik sınır güvenliğini sağlama noktasında terör örgütlerini, devletleştirme adımlarını hep birlikte yaşadık\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün idari bina açılış törenine katıldı. Açılışa Bakan Tüfenkci\'nin yanı sıra; Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, daire ve kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin bütün engellere rağmen büyüdüğünü belirterek, \"Ülkemiz gelişiyor, istikrarlı duruşunu sürdürüyor. 2016 yılında hainler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine rağmen akabinde ekonomik terör saldırılarına karşı Türkiye hem 2016\'da, 3.2 gibi önemli bir büyüme yakaladı, hem de 2017\'de gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. İnsanlarımızın daha iyi üretmesi için, yatırım ortamlarını iyileştirmek adına her bir ilimiz farklı bir yarış içerisinde\" dedi.

Türkiye\'ye karşı yapılan operasyonları, oyunları gördüklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, \"Hemen yanı başımızda terör örgütlerini devletleştirme çabalarını görüyorsunuz. Oluşturulan koridorla Türkiye\'nin Ortadoğu ile gönül coğrafyası ile ilişkilerini kesme noktasında çabaları ve gayretleri görüyorsunuz. Gezi Parkı olayları ile Türkiye\'nin ekonomisinin dibe vurma noktasında gayretleri hep birlikte yaşadık. Bugün ABD\'nin desteğiyle 30 bin kişilik sınır güvenliğini sağlama noktasında terör örgütlerini, devletleştirme adımlarını hep birlikte yaşadık\" diye onuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Dünya beşten büyüktür\' diyerek onurlu bir duruş sergilediğini aktaran Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

\"Geldiğimiz nokta itibari ile Kudüs\'te atılan adımlar, doğru ve düzgün duruşumuz ile terör örgütlerinin güvenlik güçleri oluşturma girişimini doğru duruşumuz ile nereye getirdiğimizi hepiniz gördünüz. 2019\'da bu operasyonların zirveye çıktığı, bütün bu operasyonların milletimizin kafasını karıştırma adın yapıldığını, ekonominin üzerinde oyunlar oynanacağı bir yılı hep birlikte göreceğiz. Ama inanınız bizler sizler birlik ve beraberliği muhafaza ettiğimiz sürece, milli mutabakat çerçevesinde, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü çerçevesinde bu ülkeyi gerçekten hak ettiği noktaya getirme adına herkesin üzerine düşen vazifeleri yaptığı takdirde Allah’ın izniyle Türkiye\'nin önü açık. 2023 hedefine adım adım gideceğiz. Son viraj İnşallah kaza yapmadan aşabilirsek ki milletimizin desteği tamdır. Milletimizin ferasetine güveniyoruz, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, hükümetimize güveniyoruz. İnşallah biz bu virajı aştığımızda Allah\'ın izniyle Türkiye\'yi kimse tutamaz.\"

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler açılışını yaptıkları binayı gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Katılanlardan detaylar

- Bakan Bülent Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

====================================================

Şimşek: Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, terörle var

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Şanlıurfa\'da katıldığı \'AK Parti Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölgesi\' toplantısında, \"Türkiye\'nin Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunu olamaz. Ben bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bizim terörle bir sorunumuz var\" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen \'AK Parti Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölgesi\' toplantısının ikinci günü bir otelde devam etti. Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın toplantı için sabah saatlerinde kente geldi. Şimşek\'i havaalanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve kurum müdürleri karşıladı. Şimşek, ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nden gelen il ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıya katıldı. Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimşek, dünyada çok hızlı bir değişim olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Yargı hızlı , adalet iyi ve hızlı olacak ki buraya yatırım gelsin. Kamu yönetimi ve kamu maliyesi de çok önemli. Eğitim de çok önemli, zengin ülkeler eğitimde de sınıf atlamış, inşallah biz de Türkiye\'de eğitimde sınıf atlatacağız. Eğitime erişimde çok hızlı bir gelişme var. O kadar çok öğretmen aldık ki yaklaşık 600 bin. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2002\'ye göre hızla düşüyor, bu kaliteyi artırıyor, daha da artıracak. 270 bin derslik yapmışız, şu an 50 bin dersliğin yapımı sürüyor. Şanlıurfa\'da 2002\'de 5 bin olan derslik şu an 17 bin. Eğitimde reforma halen ihtiyaç var çünkü öğretmenlerimizin kalitesinin daha da artması gerekiyor. Kalite ne kadar yüksekse o kadar beşeri sermayenin kalitesi de yükseliyor.\"

Bölgede ve Ortadoğu\'da oynanan oyunlara karşı herkesin uyanık olmasını gerektiğini ifade eden Mehmet Şimşek, şöyle devam etti:

\"Türkiye\'deki etnik ve mezhep farklılıkları, ülkemiz için bir endişe bir tehlike değildir. Bu bir zenginliktir. Biz sorunlarımızı kardeşlik hukukları içerisinde daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlükler içerisinde çözüyoruz. Bakın Avrupa aklınızda bulunsun, ne yüz yıllar savaşlı dönemler gördü. 1\'inci Dünya Savaşı, 2\'nci Dünya Savaşı milyonlarca, yüz milyonlarca insan hayatını kaybetti. Ne oldu, Avrupa sınırları kaldırdı. Belki 100 tane etnik grup ve mezhep bütün o farklılıklar, bir zenginlik olarak geldi. Avrupa Birliği kapsamında bayrağıyla parlamentosuyla farklı bir yöne gidiyor. Şimdi bu coğrafyada 100 yıl önce oynanan büyük bir oyunun yeni sahnesiyle karşı karşıyayız. Bunun için akıllı olacağız. Etnik ve mezhep eksenli yeni sınırlar inşa çabası büyük bir fitnedir. Sınırsız çatışmanın kaynağıdır. Bizler kardeşiz. Ve o Avrupalılara oranla daha çok ortak yönlerimiz var. Ortak tarihimiz ve kültürümüz var. Şimdi biz de orası gibi bir olacağız, beraber olacağız ve müreffeh olacağız. Onun için bu bölgenin geleceği, Türkiye\'nin geleceği yeni etnik ve mezhep eksenli çalışmayla değil, bu farklılıkları zenginlik olarak görüp bu çatışmayı tahrik edenlere karşı durmaktadır. Dolayısıyla biz ülke olarak bütün Ortadoğu\'da barışın, istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bu bizim menfaatimizedir. Ortadoğu\'da barış, huzur, istikrar varsa refah vardır. Bundan en çok da nemalanacak olan Türkiye\'dir. Fakat maalesef şu anda dediğim gibi yüzyıl önce oynanan büyük oyun, bugün farklı sahnelerle oynatılıyor.\"

\"TERÖRLE SORUNUMUZ VAR\"

Türkiye\'nin bu tehditlere karşı gerekeni yapmak zorunda olduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunu olamaz. Ben bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Bizim terörle bir sorunumuz var. Terörde en büyük zararı bizim Kürt kardeşlerimiz gördü. Eğer bugün Şanlıurfa bu verimli topraklarına, bu genç insanlarına, devletin yaptığı bunca altyapı yatırımına, eğitime yaptığı bunca yatırımına rağmen eğer Şanlıurfa dünyanın en hızlı kalkınan gelişmiş şehri değilse bunun sebebi terördür. Ben başka sebep bilmiyorum. Terör korkusu ve endişesidir. Onun için Türkiye olarak biz terörle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede ise çok kararlıyız. Allah\'ın izniyle bu bölgede ve Ortadoğu\'da oynan bütün oyunları bozacağız. Ve biz kardeşliğimizi, birliğimizi daha çok güçlendireceğiz. Burada en çok yerel yöneticilerimize iş düşüyor. Yerelde ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımıza dokunabilirseniz kimse bizi tutamaz.\"

Konuşmasının sonunda salonda bulunanlara Kürtçe teşekkür eden Mehmet Şimşek, Şanlıurfa\'daki temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Mehmet Şimşek\'in ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise yerel yöneticilerle istişarede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Toplantıya katılan belediye başkanları

- Mehmet Şimşek toplantıya katılması

- Başkanlara yönelik konuşma yapan Mehmet Şimşek

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

===================================================

İki kadını tüfekle vurup kaçtı

KAHRAMANMARAŞ\'ta Mustafa Ö. (47), birlikte yaşadığı Fatma B. (38) ile kadının arkadaşı Meryem Ç.\'ye (38) av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. Yaralı kadınlar hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Süleymanşah Mahallesinde meydana geldi. Mustafa Ö., iddiaya göre, birlikte yaşadığı Fatma B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö. av tüfeğiyle B. ve onun arkadaşı Meryem Ç.\'ye ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürdü. Yaralılardan Meryem Ç.\'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İki kadını vurup kaçan Mustafa Ö.\'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- Olayın meydana geldiği ev

- Polislerin eve girişi

- Sokaktaki polisler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

======================================================

Pistten çıkan uçaktaki bagajlar yolculara teslim ediliyor

ANKARA-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak, 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra yapılan operasyonla çıkarılan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki bagajlar yolculara teslim edilmeye başlandı. Bagaj ve kabin kısmındaki kişisel eşyalarını havalimanında özel bir alandan teslim alan yolcular, kaza anında korku ve panik yaşadıklarını anlattı.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı ‘Zeynep’ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebatı ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçak için dün saat 04.00’te uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı’nda kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. 500 ve 350 tonluk 2 vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak havalimanında güvenli bir bölgeye çekildi. Sigorta şirketi ile uzman ekibin yapacağı teknik inceleme sonucunda uçağın bir daha uçup uçamayacağına karar verilecek.

BAGAJLAR SAHİPLERİNE VERİLİYOR

Kazanın ardından uçakta bulunan yolcu bagajları ve kişisel eşyaların da teslim edilmesine başlandı. Havalimanına gelen yolcular İç Hatlar Terminali\'nde oluşturulan özel bir alandan valiz ve kişisel eşyalarını teslim aldı.

Havalimanında bagajını ve kişisel eşyalarını alan uçağın 19 numaralı koltuğunda seyahat eden yolculardan üniversite öğrencisi Emre Kınay yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Allah bir daha göstermesin. Allah bu tür kazaları yaşatmasın. Pilot hatası, teknik arıza bunlar olabilecek şeyler ama bir kaza söz konusu bence. Uçağın orta kısmında falan oturuyordum. Bir karmaşa vardı. Uçağın burnu dik olarak yamaca doğru yöneldi. Arkası da havada kaldı. Biz düştü düşecek diye beklerken büyük bir panik yaşandı. Ben soğukkanlıydım. Birkaç kişiyi sakinleştirmeye çalıştım. Bir an birkaç kişi arkaya gelsin uçağı dengelensin şeklinde sözler de edildi. Uçak sonrasında kaydı düşünün. Biz bekledik sonra arka kapıdan çıktık\"

\'AZRAİL BİZE TORPİL GEÇTİ\'

Emekli adliye çalışanı Naci İnce de Azrail\'in kendilerine torpil yaptığını dile getirerek şunları söyledi:

\"Canımızdan oluyorduk, zor kurtardık. Arkadaşımla birlikteydik. İnişe geçmiştik. İnişi sert bir şekilde gerçekleşti. Sonra denize az bir mesafe kala uçak durdu. Anonslar yapıldı. Uçakta bağrışmalar oldu. Arka kısımdaki yolculara bağırarak erken çıkmalarını söyledik. Bu şekilde tahliye oldu. En son biz çıktık. Bu olayda Azrail bize biraz torpil geçti.\"

\'ÖLDÜĞÜMÜ ZANNETTİM\'

Uçağın 27 numaralı koltuğunda oturan Gökhan Tütüncü ise kaza sonrasında inanılmaz bir korku yaşadığını anlatarak şöyle dedi:

\"İnanılmaz bir korku ve panik yaşadım. Uçak çok hızlıydı. Uçağın kalkmasını bekledik. Pilot fren yaptı, yamaçta sürüklendik. Ben o esnada öldüğümü zannettim. 20 dakika falan kaldık. Benzin kokusu geliyordu. Bu kez de yanacağımızı zannederek daha da bir korku yaşadık. \'Uçak patlayacak\' dedik. Kara kutunun sonuçlanmasını bekliyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bagaj sahipleri konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: Fatih TURAN/ TRABZON (DHA)



=========================================================

Sivas\'ta CHP teşkilatı, Uğur Mumcu\'yu andı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas Merkez İlçe Başkanlığı, \'Adalet ve Demokrasi Haftası\' sebebiyle anma programı çerçevisinde gazeteci-yazar Uğur Mumcu anıldı. CHP Merkez İlçe Başkanlığı Basın Sözcüsü Nilgün Korkmaz, \"Ocak ayı ülkemiz için, karanlık, kasvetli ve acılarla dolu bir ay\" dedi.

CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Nesrin Karababa Eğitim Salonunda düzenlenen anma etkinliğinde Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Emin Yener Gültekin ve Prof. Dr. Mehmet Akçay, Uğur Mumcu\'nun hayatını anlattı. Anma etkinliği öncesi basın açıklaması yapan Merkez İlçe Başkanlığı Basın Sözcüsü Nilgün Korkmaz, Uğur Mumcu\'nun yaşamı boyunca tüm tehditlere rağmen yılmadan, korkmadan yazmaya devam ettiğini söyledi. Korkmaz şöyle devam etti:

\"Ocak ayı ülkemiz için, aydınlanma ve daha çok demokrasi yolunda yitirdiklerimiz, geride kalan ve mücadeleye devam eden için karanlık, kasvetli ve acılarla dolu bir ay. Işığın gün yüzüne çıkaracağı karanlık işlerden, kapalı kapılar ardında yürütülen karanlık ilişkilerden beslenenler hep korkmuştur. Tarih boyunca aydınlardan, aydınlatanlardan. Çünkü korkar yarınlarımızı çalanlar. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini karartanlar. Uğur Mumcu, onurla, dimdik, ödünsüzce sürdürdüğü yaşamı boyunca, kalemini kimsenin önünde eğmedi. Cumhuriyet Gazetesi\'ndeki köşesinde daha çok demokrasi için, demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla aldığı tüm tehditlere rağmen yılmadan, korkmadan yazmaya devam etti. Mustafa Kemal Atatürk\'ün ilkelerinin yılmaz bir savunucusu olarak, Atatürk gibi, egemen güçlere karşı yaşamı boyunca mücadele etti. Faili meçhul siyasi cinayetlerle yaşamdan kopartılmış aydınlarımızı unutmamak, unutturmamak için, hafızalardan silinmesine engel olmalıyız. Toplumsal belleğimizi diri tutmak için, gerçekler ortaya çıksın, kimler incinecekse incinsin. Hiç hak etmedikleri acı sonlarla aramızdan ayrılan demokrasi adına, barış adına, aydınlanma adına hayatlarını hiçe sayan kaybettiğimiz bu değerli insanlarımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.\"

Program kapsamında Uğur Mumcu\'nun çiçeklerle süslü fotoğrafını önünde mumlar yakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntler

-Uğur Mumcu için hazırlanan bölüm

-Konuşmalar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

=================================================

Validen \'Teneke çelenk yerine çiçek kullanın\' çağrısı

TÜRKİYE\'de kış mevsiminde, bahar havasında birbirinden renkli ve güzel çiçek üretiminin devam ettiği Antalya\'da, Vali Münir Karaloğlu, cenaze, düğün gibi etkinliklerde metal çelenk gönderen belediye, vakıf ve derneklere, \"Teneke çelenk yerine, çiçek kullanın\" çağrısında bulundu.

Türkiye\'nin turizm ve örtüaltı tarım sektöründeki en önemli ili konumundaki Antalya\'da çok bilinmeyen kesme çiçek sektörüne dikkat çekmek amacıyla Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çiçek mezatına katıldı, hem de kesme çiçek üretim seralarını gezdi. Çiçek mezatına, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Süs Bitkileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Muammer Yazıcı, sektör temsilcileri ve çiçekçiler katıldı.

Türkiye\'nin dört tarafından gelen çiçekçilere ürün satışı yapılan mezatta, Vali Karaloğlu da iki demet gül satın aldı. Gül, gerbera, papatya, lisyantus, lale ile çok sayıda çiçek türü ve yeşillik olarak adlandırılan bitkilerin satışı sırasında çiçekçiler, Vali Karaloğlu\'ndan hastanelerdeki çiçek yasağının kaldırılması konusunda destek istedi. Çiçekçiler ayrıca belediye, vakıf ve derneklerin metal çelenk kullanımı ve bağış yönündeki kampanyalarına karşı da destek istedi.

100 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Süs bitkileri sektöründe Türkiye\'nin 100 milyon dolarlık bir ihracat potansiyeli olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, bunun yüzde 60-65\'inin Antalya\'dan sağlandığını söyledi. Antalya\'nın turizmin yanında tarımsal faaliyetleriyle de öne çıkan bir il olduğunu kaydeden Karaloğlu, şöyle dedi:

\"Fakat tarımsal faaliyetlerde bizim serada ürettiğimiz sebzemiz bilinir, Alanya-Gazipaşa\'nın muzu, avokadosu bilinir, Finike\'nin portakalı bilinir ama çiçeğimiz çok fazla bilinmez. Türkiye\'de üretilen kesme çiçeğin yüzde 85\'i Antalya ve çevresinde üretiliyor. Çok önemli bir sektör ve tarımsal faaliyet. Antalya\'da en kolay büyütebileceğimiz tarımsal faaliyetin kesme çiçeklik olduğunu görüyoruz.\"

TENEKE ÇELENK YERİNE ÇİÇEK

Sektörün istekleri ile ilgili konuşan Vali Karaloğlu, çözüm noktasında sektörle birlikte çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Hastanelere çiçek alım yasağıyla ilgili Sağlık Bakanlığı\'nın hijyen bakımından yasaklayıcı bir hükmü yoksa çözülebileceğini anlatan Münir Karaloğlu, şöyle konuştu:

\"Onun ötesinde çiçeği, çiçek kullanımını teşvik edici faaliyetlerde yapmamız lazım. Çiçek kentinde arkadaşlar diyor ki haklı olarak, \'Cenazelere gidiyoruz tenekeden çelenkler olmasın, çiçek kentinde çiçek gibi çelenklerimiz olsun\'. Bu gerçekten önemli, kentin ürettiğine sahip çıkması açısından da önemli. En azından Antalya buna örnek olabilir. Belki vakıf ve derneklerimiz teneke çelenkten vazgeçip, kentin ürettiğini tüketme noktasında da yardımcı olabilir. Belediyelerimiz katkı sağlar, aşıklar biraz fazla çiçek tüketirse daha çok çiçek satarız. Çiftçimizi de kutluyoruz, emek yoğun bir sektör. Bu sektörde 300 bine yakın insanının emeğinin olduğu söyleniyor.\"

SERADA ÇİÇEK TOPLADI

Katıldığı mezatta 100 TL\'ye iki demet gül satın alan Vali Münir Karaloğlu, daha sonra bir çiftçiye ait gerbera serasını gezdi. Rengarenk gerberalar arasında üreticiyle de sohbet eden Karaloğlu, serada gerberada topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

Çiçeklerden görüntü

Mezattan görüntü

Vali gül alırken görüntü

Mezata katılanların görütüsü

RÖP: Münir karaloğlu ( Vali )

Vali karaloğlu serada çiçek toplarken

Detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

===============================

Fiskobirlik Başkanı Bayraktar\'dan fındık üreticilerine çağrı

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık üreticilerine seslenerek kuruma sahip çıkma çağrısında bulundu, \"8,50 liraya gidip tüccara fındığı veriyorsunuz da kendi kurumunuza niye 8,50 liraya vermiyorsunuz\" diye sordu.

Fiskobirlik, Olağan Mali Genel Kurulu\'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, kurumun zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek büyük çaba harcanarak toparlanan kurumun bugün iyi işler yaptığını belirtti. Geçmişte sadece üreticilerin borcunu düşündüklerini, onu ödemelerine rağmen şimdi de büyüme çalışmaları nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Bayraktar, şöyle dedi: \"Fiskobirlik üreticinin her şeyidir. En batık zamanında bile sıkıştığınız zaman başvurduğunuz yer burası, ama sözlü, ama yazılı, ama fiili buraya başvuruyorsunuz. Dolayısıyla bu kuruma topluca sahip çıkmak lazım. Bana \'Neden fındığı yüksek fiyattan almıyorsun\' diye soruyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisi diyelim ki 10 liraya alıyor, piyasa 8,50 alıyor. Bende 8,50 ve üzeri 9,00 liraya almaya çalışıyoruz bölgesel olarak, bazen tutturuyoruz, bazen tutturamıyoruz. Sizlere soruyorum 8,50 liraya gidip tüccara fındığı veriyorsunuz da kendi kurumunuza niye 8,50 liraya vermiyorsunuz? Niye benden 9 lira istiyorsunuz? Ben o fındığı 50 kuruş ve üzerinde aldığım zaman aslında hepinizin ‘Lütfi sen ne yapıyorsun, sen bu fındığı işleyeceksin, satacaksın, piyasayla rekabet edeceksin, sen bu kurumu batırmak mı istiyorsun?’ diyerek beni yakamdan tutup silkelemeniz lazım. Bana devletten para gelmiyor ki, bu sene gelsin koyayım, seneye gelsin koyayım. Gelmiyor, ne yapacağım? Aldığım fındığı işleyeceğim, piyasaya satacağımö

\'BU GEMİ TEK BAŞINA YÜRÜMEZ\'

Fiskobirlik’in el birliğiyle ayağa kalkacağını vurgulayan Bayraktar, “Çünkü başka türlü bir şansımız yok. Bu gemi tek başına yürümez. Biz ticaret yaparız onu söyleyeyim, kendi yağımızda kavruluruz, bir kısım yüklerimiz var ama geçmişte kalan, bu kurum sıfırlandığı anda kendi kendini götürecek durumda ama bu kurumun piyasada belirleyici etki olmasını istiyorsanız, dünyada ve burada ciddi bir aktör olmasını istiyorsanız, net söylüyorum kesinlikle hepimize iş düşüyor. Fındık sektöründe dünyada Fiskobirlik çok ciddi bir isim ama biz bunu şu anda kullanamıyoruz. Her kesimin birliğe desteği şartö diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri oylanarak kabul edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Salon detayları

Lütfü Bayraktar\'ın konuşması

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN- (DHA)

=================================================

İflas eden marangoz intihar etti

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde marangozluk yapan 40 yaşındaki Galip O. (Onmaz), iddiaya göre, iflas edince girdiği bunalım sonucu içinde bulunduğu otomobili uçuruma sürerek intihar etti.

Efeler\'deki Sanayi Sitesi\'nde marangozluk yapan evli ve 2 çocuk babası Galip O., iflas edince bunalıma girdi. Dün gece kendini asmaya kalkışan Galip O., yakınları tarafından son anda kurtarıldı. Sabah fark ettirmeden yakınlarına ait otomobili alan Galip O., dağlık mahalle olan Pınardere\'deki 15 metrelik uçuruma aracı sürdü. Galip O.\'nin cesedi, sabah uçurumdaki otomobilde bulundu. Galip O.\'nun cenazesi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Galip O.\'nun fotoğrafı

- Olay yeri görüntü

- Ekiplerin cenazeyi çıkarma çalışması

- Genel ve Detay görnütü

Haber: Burhan CEYHAN- Kamera: AYDIN, (DHA)

====================================

Sofya\'da Türk ve Bulgar işadamları forumu

BULGARİSTAN\'ın başkenti Sofya\'da düzenlenen iş forumunda iki ülkenin işadamları bir araya geldi. Türkiye\'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan\'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı\'na dikkat çekerek, \"İlişkilerin hem AB ile hem Bulgaristan ile bu 6 ay sonunda daha iyi olacak diye ümitliyiz\" dedi.

Bulgaristan\'ın başkenti Sofya\'da Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği\'nin ev sahipliğinde İşforumu ve Fuarı gerçekleştirdi. Foruma Türkiye\'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Filipe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Ticaret Müşaviri Emrah Sazak, Bursa Balkan-Türk SİAD Derneği Başkanı Berat Tunakan ile çok sayıda Türk ve Bulgar işadamı katıldı.

İki ülke arasında karşılıklı ticaret hacmi 5 milyar doları geçerken, Bulgaristan\'da 3 binden fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiği belirtildi.

Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan\'ın AB Konseyi Dönem Başkanı olduğunu belirterek, \"Bu dönem başkanlığında Bulgaristan\'ın yanı başındaki bir aday ülkeyle ilişkilerini ekonomik anlamda geliştirmesi çok çok önemli. Bunun farkındalar. Bu yönde de iki ülke çalışmaya hazır. 6 aylık dönem başkanlığında Bulgaristan\'ın Türkiye\'nin öneminin farkında olarak ve dostluğuna dayanarak, elinden geleni yapacağına ümit ediyorum. Bundan da bir kuşkumuz yok. Tabiatıyla 6 aylık bir dönem. Önemli olan ilişkilerin, AB ile ilişkilerimizin be dönem başkanlığında gerekli vurguya sahip olması. Umut ederiz ki bu 6 ay içerisinde çeşitli bakanlarımız buraya gelmeleri söz konusu, belki zirveler de olabilir . İlişkilerin hem AB ile hem Bulgaristan ile bu 6 ay sonunda daha iyi olacak diye ümitliyiz\" dedi.

Türkiye\'nin Filibe (Plovdiv) Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Filibe\'nin konumu ve tarihi itibarıyla Bulgaristan açısından olduğu kadar, Türkiye açısından dan önemli bir merkez olduğunu söyledi. Ergani, \"Bulgaristan\'ın ikinci en büyük şehridir. Kapıkule Sınır Kapısı Hasköy\'e ulaşır, sonrasında da Filibe var. Dolayısıyla bir arterdir ulaşım açısından. Kapıkule biliyorsunuz dünyanın en yoğun karayolu ulaşım sınır kapılarından bir tanesi. Filibe özellikle son zamanlarda Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısıyla büyük ilgi görüyor. Önümüzdeki yıl 2019\'da Avrupa Kültür Başkenti olacak ve çok hareketli geçecek. Bizler de bir takım faaliyetler düzenliyor ve öngörüyoruz. Filibe ekonomi dinamizm açısından da göç alan bir şehir, yatırım açısından da önemli fırsatlar sunan bir şehir. Turizm açısından da büyük bir potansiyel var. Hem tarihi zenginliği açısından, hem de kültür başkenti olacak olması nedeniyle. Geçtiğimiz yıl Türkiye\'den en fazla turist ağırlayan şehirlerden birisi\" dedi.

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Başkanı Fikret İnce, iki ülke arasında ilişkilerin geliştiğini belirterek, \"Kurumsal yatırımcıların burada ilgisini görüyorum. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ticaret çok iyi bir şey insanların refahını arttırmak için. Bizim görevimiz de buna yardımcı olmak. Ticaret hacmi 5 milyar dolar bir rakama ulaştı . İki ülke arasında karşılıklı ticaret hacmi 5 milyar dolar. Bu da çok büyük, devamlı gelişen bir rakam. Yatırım çok büyük oranda. Bulgaristan\'ın 3\'üncü ticaret partneri Türkiye. Bu çok doğal bir şey. Komşusu Türkiye ile ilişkilerden her iki tarafın da yararlanacağını umuyorum. İki ülkenin de bu yönde iradesi var, destek veriyorlar buna. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Türkiye büyük bir komşusu Bulgaristan\'ın dolayısıyla bundan Avrupa topluluğunun büyük menfaati olacaktır. Ben bu konuda Bulgar politikacılarının inisiyatif kullanacağını umuyorum ve olumlu bir gelişme olacağını umuyorum\" dedi.

Balkan Rumeli Sanayicilik ve İşadamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, Bulgaristan\'ın Türk yatırımcıları açısından Avrupa\'ya açılan bir kapı ve lojistik üs olabileceğini söyledi. Tunakan, \"Derneğimiz Balkan kökenli 408 üyeden oluşan ve Bursa ekonomisine yön veren bir sivil toplum örgütü. Ana amacımız da Balkanlarla, Türkiye arasında ticaretin arttırılması. Üyelerimizin büyük çoğunluğu Bulgaristan kökenli işadamlarından oluşuyor. Burada iş yapan yatırımları olan arkadaşlarımız da var. İki komşu ülke olarak ana amacımız ticari ilişkilerin arttırılması. Ticari ilişkiler ne kadar arttırılırsa siyasi ilişkiler de daha fazla gelişiyor. Tabi ki, Bulgaristan\'ın dönem başkanı olması önemli. Yeni bazı çalışmalar, fasılların açılması olabilir. Bu konuda destek muhakkak olur. Bir Avrupa ülkesi olarak Bulgaristan\'da yatırım yapılmasını işadamları açısından daha uygun olacağını da düşünüyoruz. Yatırımların artması gerekiyor. Avrupa\'ya açılan bir kapı olarak değerlendirebiliriz. Bilhassa lojistik üs olabilir diye düşünüyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

Toplantıdan detaylar

Büyükelçi Hasan Ulusoy\'un konuşması

Filipe Başkansolosu Ergani\'nin konuşması

Fikret İnce\'nin konuşması

Berat Tunakan\'ın konuşması

Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: SOFYA(Bulgaristan),(DHA)

Görüntüler Edirne dosyasında

======================================

Kayakla atlamacılar gökyüzünü renklendirdi

TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından, Erzurum\'daki atlama kulesinde düzenlenen \'FIS Continental Cup Kayakla Atlama Kıtalararası Kupa Yarışları\' başladı. Kayakcıların atlayışları gökyüzünü renklendirdi.

Markez Palandöken ilçesindeki Kiremittepe bölgesindeki atlama kulesinde gerçekleştirilen \'FIS Continental Kayakla Atlama Kıtalararası Kupa Yarışları\'nda, Türkiye\'yi Fatih Arda İpçioğlu, Muhammet İrfan Çintımar, Muhammet Ali Bedir, Muhammet Münir Güngen, Samet Karta ve Aybert Demir temsil etti. Şampiyonaya Türkiye\'nin yanı sıra Norveç, ABD, Almanya, Fransa, Kazakistan, Polonya, Rusya, Ukrayna, Slovenya, Kanada ve İtalya\'dan toplam 47 sporcu katılıyor. Bu şampiyonadan başarılı olduğu takdirde Türkiye\'yi tarihinde ilk kez Olimpiyatta temsil etme fırsatı yakalayacak olan Fatih Arda İpçioğlu şunları söyledi.

\"Puan aldığım için mutluyum. Öğleden sonrada bir yarışımız daha var. Onda da gerekli performansı sergileyip Olimpiyat için garanti bir şekilde gitmeyi planlıyorum. Akşamki yarış için şu anda hazır hissediyorum kendimi. Çünkü kilo olarak çok iyi durumdayım. Performans olarakta. Akşamki yarıştada sabahtaki yarıştan daha iyi sonuçlar yapmayı planlıyorum. Türkiyeyi temsil etmek basit bir olay değil. Yaklaşık 10 yıldır biz çabalıyoruz. Olimpiyata gitmek için. Olimpiyat listesi Pazartesi günü belli olacak. Şu anda kesin gibi gözüküyor ama tabii ki her şey net değil. Pazartesi günü liste açıklandığında daha net bir şekilde konuşuruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atlama Kuleleri

-Atlayışlardan detaylar

-Fatih Arda İpçioğlu ile röp

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

=================================================

Hakkari\'de kardan kapanan yollar için çalışma

HAKKARİ\'de 2 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 139 köy, 380 mezra yolunun açılması için İl Özel İdare\'ye bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Hakkari ve ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yetkililer, il genelinde 139 köy ve 380 mezranın ulaşıma kapandığını belirterek, yolların yeniden açılması için 50 iş makinesi ve 72 personelle çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-İş makinelerin çalışması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

======================================