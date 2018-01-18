DHA YURT BÜLTENİ-8

İZMİR\' DEKİ FIRTINA DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

1)GEMİ KARAYA OTURDU

İzmir\'de sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağmur ve zaman zaman hızı 100 kilometreyi bulan fırtınada, Aliağa\'da da yük gemisi sürüklenip karaya oturdu. Türk bayraklı M/V Sinan Nabioğlu isimli 10 metre genişliğinde, 60 metre uzunluğundaki yük gemisi, Nemrut Limanı\'nda sabah saatlerinde karaya oturdu. Hurdaya gideceği açıklanan gemide personelin bulunmadığı açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya oturmuş olan geminin vatandaşlarca çekilmiş görüntüsü.

İZMİR/DHA

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2)BOLU DAĞI\'NDA BAŞLAYAN KAR, ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI

BOLU Dağı\'nın, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde yoğun kar yağışı ve sis ulaşımı etkiledi. Bolu Dağı\'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve sis Bolu Dağı\'nda ulaşımı güçleştirdi. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 20 santime ulaştığı Bolu Dağı\'nda güzergahın bazı kesimlerinde yol kısmen beyaza büründü. Kar en çok Bolu Dağı\'nın Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiilerinde etkili oldu. TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sürücüler elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışından görüntüler

-TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu görüntüleri

-Detaylar

Süre: 02.41 Boyut: 164 MB

Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/BOLU-DÜZCE, (DHA) -

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3)PARK HALİNDEKİ ARACI ATEŞE VERİP KAÇTI

EDİRNE\'de henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Babademirtaş Mahallesi\'nde park halinde bir aracı gece yarısı yanıcı bir madde dökerek ateşe verdi. İtfaiyenin söndürdüğü araç büyük hasar görürken, kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Babademirtaş Mahallesi\'nde 5Birol Bozdoğan\'ın (58)oğlu ve gelinine ait hafif ticari araç, önceki gece park halinde olduğu sokak üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, polis \'kundaklama\' ile ilgili soruşturma başlattı. Almanya\'da yaşayan Birol Bozdoğan, aracın kundaklandığını öğrenerek Edirne\'ye geldi ve polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Aracın kundaklanma anlarının güvenlik kameralarına yansıdığını ifade eden Bozdoğan, \"Yakılan aracı Edirne\'ye geldiğimiz zamanlarda kullanıyorduk. Eşim ve gelinim Edirne\'ye düğün alışverişi yapmak için gelmişlerdi. Alışveriş dönüşü arabayı evin önüne park etmiş daha sonra sabaha karşı saatlerde kimliği belirsiz biri aracı ateşe vermiş. Bende bu haberi duyduktan sonra Almanya\'dan Edirne\'ye geldim ve şikayetçi oldum. Araç kundaklama güvenlik kamerasına yansımış, onları da polise ettik. Araçta yaklaşık 35 bin liralık hasar var\" şeklinde konuştu. Bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde park halinde aracın yanına gelen bir kişinin, üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği ve kaçtığı görülüyor. Kamera kayıtlarından yola çıkan polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-İtfaiyenin aracı söndürmesi

-Araçtaki hasar

-Birol Bozdoğan ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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4)VALİ GÜZELOĞLU: DİYARBAKIR’DA SURİYELİLER İÇİN GÖÇMEN SAĞLIK MERKEZİ AÇILACAK

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte 31 bin civarında Suriyeli mültecinin olduğunu, bunların yarısına yakının çocuk ve gençlerden oluştuğunu belirterek, bunlara sağlık hizmeti vermesi için 20 gün içerisinde göçmen sağlık merkezi açılacağını söyledi.

Bir otelde 2017 yılında yapılan sağlık yatırımları ve 2018 yılında yapılması planlanan yatırımların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yaklaşık 31 bin Suriyeli mültecinin yaşadığını belirterek, bunlara sağlık hizmeti vermesi için bir sağlık merkezinin yakın bir süre içerisinde hizmete gireceğini söyledi. Suriyeli mültecilerin yarısının çocuk ve gençlerden oluştuğunu anlatan Vali Güzeloğlu, \"Daha ciddi, kalıcı ve sürekli bir hizmet sunmak adına önümüzdeki sanırım 15 veya 20 gün içerisinde göçmen sağlık merkezini Bağlar ilçesinde açıyoruz. Bu merkezde sağlık hizmetleri, psikolojik danışmanlık ve temel bütün gerekler karşılanacaktır. Geçtiğimiz 15 Ocak’ta ihalesi gerçekleştirilen ve bu yıl yapımına başlanacak olan 30 yataklı AMATEM ve 20 yataklı ÇAMATEM; uyuşturucuyla mücadelede hükümetin kararlı mücadelesi doğrultusunda önemli tedavi ve rehabilitasyon merkezleridir. Hizmete de en kısa sürede girecektir\" dedi.

\'2017 YILINDA ÖZEL HASTANELERDE SEZERYAN ORANI YÜKSEKTİR\'

2018 yılı içerisinde kamu kurumlarında ve devlet hastanelerinde sezeryan oranlarının Türkiye ortalamasının altında olduğunu hatırlatan Vali Güzeloğlu, \"Buna rağmen özel hastanelerde çok yüksek olan sezeryan oranlarına dikkat çekmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı doğrultusunda normal doğum yapılması esastır. Sezeryan zorunlu zamanlarda ve gereken durumlarda kullanılması tercih edilmelidir. Ne yazık ki ilimiz göstergelerinde 2017’ye baktığımızda özel hastanelerimizde sezeryan oranı yüksektir. Bu konuda bilgilendirme ve denetim faaliyeti icra etme ile anne adaylarını üzerinde bilinçlendirme yapılmalıdır. Bununla ilgili olarak gebelik okulu hazırlanması ve bilgilendirmesi normal doğumla gerçekleştirmesi yolunda 2018’de yoğun bir çaba sarf edeceğiz\" diye konuştu.

Toplantı yapılan konuşmanın ardından basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Toplantı salonu

-Katılımcılar

-Vali Güzeloğlu’nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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5)ESKİ EŞE ADLİYE ÖNÜNDE TEPKİYE POLİS MÜDAHALESİ

SAMSUN\'da Deniz Ceylan ve aralarında koruma tedbirinin ihlali davası bulanan boşandığı eşi İlker Lazoğlu, adliye önünde karşı karşıya geldi. Deniz Ceylan ve yakınlarının tepki gösterip üzerine yürüdüğü Ceylan, polisler tarafından uzaklaştırdı.

Deniz Ceylan ile İlker Lazoğlu 8 ay önce tanıştı. Birbirlerine aşık olan çift, genç kızın ailesinin evliliğe karşı çıkması üzerine gizlice resmi nikah yapıp evlendi. Evlendikten yaklaşık 1.5 ay sonra İlker Lazoğlu eşi Deniz Ceylan\'a iddiaya göre şiddet uyguladı. Bunun üzerine genç kadın dava açıp eşinden boşandı. Mahkemece İlker Lazoğlu\'na eşinden uzaklaştırma cezası verildi. Yaşadıklarının ardından pisikolojisinin bozulduğunu öne süren Deniz Ceylan eşinin kendisini tehdit ettiğini iddia edip, videosunu sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra açıklama yapan İlker Lazoğlu da eski eşinin açıklamalarını yalanladı.

Deniz Ceylan, bugün babası Engin ve kızkardeşi Derya Ceylan ile ona destek veren bir grup kadınla birlikte Samsun Adliyesi 1\'inci Aile Mahkemesi\'de görülen koruma tedbirini ihlal davasının ilk celsesi için adliye önüne geldi. Basın açıklaması yapmak isteyen grup adliyenin dış kapısında bir araya geldi. Bu sırada adliye önüne gelen İlker Lazoğlu, \"Cumhuriyet Savcılığı\'na verdiğim dilekçelerim var. Ailemizi yıkan, parçalayan, bu kadındır. Bizi mahveden, evime ve dükkanıma saldıran bunlardır\" dedi. Deniz Ceylan\'ın babası ve kız kardeşi, İlker Lazoğlu\'nun üzerine yürüdü. Lazoğlu, \"Gördünüz işte sizin önünüzde bana saldırdılar\" dedi.

Bu sırada diğerleri de Lazoğlu\'nun üzerine yürüdü.

Olay yerinde bulunan polisler Lazoğlu\'nu olay yerinden uzaklaştırıp öfkeli grubu sakinleştirdi. Grup daha sonra duruşmayı takip etmek için adliye binasına girdi.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz Ceylan ve yakınlarından detay

-İlker Lazoğlu\'na grubun saldırmasıTarafların adliyeye girişi

-Detaylar

(SÜRE:2.40 Dk) (BOYUT:299.69 MB)

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

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6)BİR GECEDE 2 İŞ YERİNİ SOYAN, 2 İŞ YERİNE GİRMEYE ÇALIŞAN HIRSIZLAR YAKALANDI

SAKARYA\'da bir gece içerisinde 2 iş yerini soyan, 2 iş yerine gitmeye çalışan iki hırsız yakalandı. Güvenlik kameralarına da yakalanan ve çok sayıda suç kayıtları bulunan biri 18, diğeri 15 yaşındaki iki kişi tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı\'nda dün gece gece saatlerinde 2 iş yerinde gerçekleşen hırsızlık ve 2 iş yerindeki hırsızlığa teşebbüs olayının şüphelilerini güvenlik kameralarından tespit etti. Aynı gece bir lokantaya girmeye çalışan, başka bir lokantadaki yazar kasanın içindeki paraları çalan, bir kargo firmasından 1 adet cep telefonu ile 375 lira para çalan, son olarak bir kuaför dükkanına girmeye çalışan şüphelilerin 18 yaşındaki B.Ö. ve 15 yaşındaki T.T. olduğu belirlendi. İki hırsızın, 12 Ocak günü de Serdivan\'daki bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. 9 hırsızlık kaydı bulunan B.Ö. ile 14 hırsızlık, 1 adet yaralama ve uyuşturucu kaydı bulunan 15 yaşındaki T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ö. ve T.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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İki şüphelinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

Adliyeye sevk edilmeleri

SAKARYA/DHA

