DHA YURT BÜLTENİ-8

1)AŞIK VEYSEL\'İN OĞLU AHMET ŞATIROĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ÜNLÜ halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu\'nun önceki gün vefat eden oğlu Ahmet Şatıroğlu(84), Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Şarkışla\'da yaşayan, bir süredir çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve zaman zaman hastanede tedavi gören Ahmet Şatıroğlu, önceki gün evinde fenalaştı. Birlikte yaşadığı Türkan Ertemur\'un haber vermesiyle eve gelen doktorların yaptığı incelemede, Şatıroğlu\'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şatıroğlu\'nun cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şatıroğlu için bugün Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki Aşık Veysel Kültür Merkezi bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Şatıroğlu\'nun imam nikahlı eşi Türkan Ertemur, çocukları Yeter Urkan, Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kardeşleri Hayriye Özer, Zekine Şatıroğlu, Bahri Şatıroğlu, torunları ve yakınları ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Şatıroğlu\'nun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şatıroğlu\'nun cenazesi Şarkışla Müftüsü Tayyip Koçer\'in kıldırdığı namaz ve Sivas Cem Vakfı Alevi Dedesi Hasan Özer\'in yaptığı duanın ardından köy mezarlığına defnedildi. Tören sonrasında Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, Aşık Veysel\'in köydeki mezarını ziyaret etti ve dua okudu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, \"Başımız sağ olsun. Bu coğrafyanın en büyük ozanı, şairi, Aşık Veysel\'in oğlu Ahmet Şatıroğlu\'nu kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Ne zaman Şarkışla\'ya gelsek Ahmet ağabey bizimle birlikte olurdu. Dolayısıyla Aşık Veysel\'in geleneğini, kültürünü, insan severliğini, dostluğunu, kadirşinaslığını, kıymet bilirliğini bugüne taşımış bir ağabeyimizdi. Biz kendisinden memnunuz, Cenabı Allah da kendisinden memnun olsun. Ailesine, sevenlerine, evlatlarına, torunlarına, eşine, bütün yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sivas\'ımızın başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun.\" dedi.

2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A HEDİYE EDİLEN ASLANLAR GAZİANTEP\'TE

SUDAN Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye edilen 2\'si dişi 4 yavru aslan, bakılması için Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne getirildi. Hayvanları tanıtan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, \"Bütün Türkiye\'yi Reis\'in aslanlarını görmek için buraya davet ediyorum\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir\'in hediye ettiği 12- 18 aylık yavru aslanlar, 2 gün önce Gaziantep\'e getirildi. Bakımlarının yapılması ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'ndeki kafeslerine konulan aslanlar için bugün tanıtım töreni düzenlendi. Törene; Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve çok sayıda kişi katıldı. Program nedeniyle Hayvanat Bahçesi girişleri gün boyunca ücretsiz hale getirildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, \'Reis\'in aslanları\' olarak adlandırdıkları yavru aslanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından \'Nil\', \'Sultan\', \'Sudan\' ve \'Sevakin\' adlarının verildiğini söyledi.

İSİMLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Aslanlara en iyi şekilde bakılacağını ifade eden Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nin, Türkiye\'de 1, Avrupa 3, dünyada 4\'üncü sırada olduğunu anlatırken şöyle dedi:

\"Yaklaşık 1.5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 10 bin hayvanımızın, yaklaşık 400 türümüzün birlikte yaşadığı, hijyen doğurganlık, sağlık, huzur açısından en önemli kriterleri yakalamış olan çok güzel bir mekanın içindeyiz. Bugün neden buradayız? Sayın Cumhurbaşkanımız, Sudan Cumhurbaşkanı\'nın hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanları Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için çok yoğun çalıştık. Arkadaşlarımız Sudan\'a gitti ve oradaki arkadaşlarımızla beraber aslanları kargo uçağıyla direkt Gaziantep\'e getirdi. 2 gün önce aslanlarımız buraya ulaştı. Tabii yoldan gelince onların dinlenme, bakıma ihtiyacı vardı. Bakımlarını yaptık, dinlendirdik, ihtiyaçlarını giderdik, rahatlattık. Şimdi de aslanlarımızla ilgili lansman için buradayız. Biz Reis\'in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığımız görüşmede bize isimlerini bildirdi. Öncelikle dişi aslanlarımızın isimleri \'Nil\' ve \'Sultan\', erkek aslanlarımızın ismi ise \'Sudan\' ve \'Sevakin\'. Biliyorsunuz orada çok önemli bir adamız var. O adanın ismini verdik. Bu aslanlar bize emanet. Bizim de en önemli özelliğimiz emanete iyi bakmak. Ben bütün Türkiye\'yi yılda 3 milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçemize Reis\'in aslanlarını görmeye bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla beraber, emanet ettiği hediyelere nasıl iyi baktığımızı görmesi için buraya davet ediyorum.\"

Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan aslanların, alışma süresi boyuncu diğer aslanlardan ayrı tutulacağı belirtildi.

3)İYİ PARTİ İL VE İLÇEDE 74 KİŞİYE PARTİ ROZETİ TAKTI

AMASYA İYİ Parti (İP) il ve ilçe yönetiminde yer alan 74 kişiye düzenlenen programla parti rozetleri takıldı. Amasya\'da düzenlenen programda İYİ Parti Amasya il ve ilçe yönetim kurulunda görev alan 74 kişiye İl Başkanı Fatih Coşar tarafından parti rozetleri takıldı. Programa İl Başkanı Fatih Coşar, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. İYİ Parti rozet takma töreninde konuşan İl Başkanı Fatih Coşar, şu ifadelere yer verdi: \"Bizde merkezde bir parti olarak her kesimi kucaklayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün izinde, ilkelerinde ve cumhuriyet altında yürüyen herkesle birlikte olacağız. Ülkemizi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarıp, iktidar olmak için bu yola çıkıyoruz. İYİ Parti Amasya İl Başkanlığı olarak her kesimden vatandaşlarımızın teveccühü ile seçime girebileceğimiz şekilde, il ve ilçe teşkilatlarımızın kuruluşunu tamamladık. Görev alan yol arkadaşlarımızın tamamı, içinde bulunduğumuz siyasi ve ekonomik şartların bilincinde olan, çözüm üretebilecek yeterlikte donanıma sahip, meselelere vakıftır.\"

======================================================================

4)BİTLİS\'TE EL YAPIMI PATLAYICI BULUNDU



BİTLİS\'in Aşağı Balcılar Köyü kırsal kesiminde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, PKK\'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı bulundu. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı, 10\'uncu Piyade Komando Tugay Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkeze bağlı Aşağı Balcılar Köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla yapılan operasyonlarda, araziye gömülü el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerini ardından imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

URLA\'DA DENİZE AKAN FUEL OİLİN YARATTIĞI KİRLİLİĞİN YÜZDE 70\'İ TEMİZLENDİ

5)SEVİNDİREN MİSAFİR

İZMİR\'in Urla İlçesi\'nde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'ndeki yakıt tankının vanasından sızan fuel oilin, yağmur tahliye kanalıyla iskeleden denize akmasıyla yaşanan kirlilikte temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Yakıt kirliliğinin yüzde 70\'lik bölümünün temizlendiği, balıkçı teknelerinin de yıkandıktan sonra denize açılacakları ifade edildi. Bu arada yakıtın denizde canlı ölümlerine neden olmasından korkuluyordu, ancak karabatak kuşunun gelip avlanması temizleme çalışmalarını yürütenleri sevindirdi.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi\'nde ısınmada kullanılan 5.5 tonluk fuel oil tankının vanasındaki arıza, sızıntıya neden oldu. Buradan sızan yaklaşık 150 litrelik yakıt, yağmur suyu tahliye kanalıyla, Urla\'da teknelerin de bağlı bulunduğu iskeleye aktı.

Olayın hemen ardından özel bir firma temizleme çalışmalarına başladı. İskelenin giriş bölümü, yakıtın açık denize yayılmaması için solvent barlarla kapatıldı. Ayrıca su yüzeyine, fuel oili emmesi için, özel maddeden yapılmış olan pedler atıldı. Barlar ve pedlerin, deniz suyunu çekmediği, sadece fuel oil gibi petrol ürünlerini çekmek içini özel olarak yapıldığı açıklandı. Bu yöntemde deniz yüzeyindeki kirliliğin yüzde 70\'lik bölümü temizlendi. Kirliliğin boyutu gözler önüne seren özel pedler, yenileri bırakılmak üzere görevliler tarafından tekneyle toplandı.

Temizlik çalışmalarını yürüten firmanın yetkilisi Eymen Gök, kirliliğe neden olan yakıtın, özel yöntemle iskelenin iki tarafına toplanmasından sonra, balıkçı teknelerinin yıkanacağı, daha sonra da denize açılacakları bilgisini verdi.

Denize sızan yakıtın, canlı ölümlerine neden olmasından korkuluyordu, ancak karabatak kuşunun gelip bu bölgede avlanması, temizleme çalışmalarını yürütenleri sevindirdi.

6)\'KASABANIN ŞERİFİ\' LAKAPLI BELEDİYE BAŞKANI BIÇAKÇIOĞLU VAATLERİNİ YAPMADIĞINI İTİRAF ETTİ

TRABZON\'un Beşikdüzü İlçesi \'Kasabanın Şerifi\' lakaplı Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu biraraya geldiği gazetecilere sıra dışı bir konuşma yaptı. İlginç çıkışlarıyla dikkat çeken ve son olarak da ilçede Köy Enstitüleri\'nden kalan atıl haldeki yapıların yıkımı için, \'Ahırları yıktık, yurt yapıyoruz\' ifadesiyle tepkilere neden olan Bıçakçığoğlu, seçimde vaatlerinin sorgulamadığını belirterek \"Ben espri ve şaka ile karışık bir laf ediyorum, bütün basın yazıyor. Yahu ben \'Vaat ettim bu milleti kandırdım, size şunu bunu yapacağım\' dedim. Bugün itibariyle seçime 14 ay kaldı. Ben bu vaatlerin hiçbirini yapmadımö dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti\'nce Şalpazarı ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan AK Partili Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, görev sürecine ilişkin çarpıcı itirafta bulundu. Kent ve ilçede ilginç çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve son günlerde de Köy Enstitüleri\'nden kalan atıl haldeki yapıların yurt yapımı için yıkımındaki \'Ahır\' ifadesiyle yoğun tepkilere hedef olan Bıçakçıoğlu, basının hizmetleri ve vaatlerini sorgulamasını istedi.

İlçe için seçim vaatlerinin bugüne kadar yerine getirmediğini anlatan Bıçakçıoğlu \"Trabzon her geçen gün her konuda kan kaybediyor. Sorgulayan bir basın istiyorum. Fikri takibi olan bir basın istiyorum. Benim ilçemde 35 tane mahalle var. Seçimden önce her mahalleye bir vaadim oldu. Daha bugüne kadar da hiçbirini yapmadım. Ama bunu basının hiçbirisini yazmadı. Ben espri ve şaka ile karışık bir laf ediyorum, bütün basın yazıyor. Yahu ben \'Vaat ettim bu milleti kandırdım, size şunu bunu yapacağım\' dedim. Bugün itibariyle seçime 14 ay kaldı. Ben bu vaatlerin hiçbirini yapmadım. Bu benim için olduğu gibi seçilen siyasilerimiz, vekillerimiz için de geçerli. Belediye Başkanlarımızın hepsi için geçerliö dedi.

\'KAMU YATIRIMLARINI ÇEKMEMİZ LAZIM\'

Trabzon\'a kamu yatırımlarının çekilmesi gerektiğinin de altını çizen Başkan Bıçakçıoğlu \"Eğer biz Trabzon\'u ileriye taşıyacaksak, yataktan kaldıracaksak, göç vermesini önleyeceksek buraya yatırım almamız lazım. Kamu yatırımlarını çekmemiz lazım. Hizmet sektörünü geliştirmemiz lazım. Bana bugün Trabzon\'da 200 kişinin 300 kişinin çalıştığı bir iş yerinden bahsedin. Yok. Trabzon basını şunu sorgulasın. Desin ki bizim gibi siyasilere, \'Ya 67 vilayetten bu Trabzon Türkiye\'de gayri milli hâsılada kaçıncıydı? 81 vilayetken kaçıncı? Ya ben bir zamanlar Antep\'ten öndeydim, Aydın\'dan, Denizli\'den öndeydim, Konya\'dan Kayseri\'den öndeydim\' Bunlar sorgulasın. Yoksa hala kafasının içindeki ahırlardan hala kurtarılamayanlar bizleri eleştirip duracak. Varsın eleştirsin diyoruz. Her kesin gününü kutluyoruzö diye konuştu.

BAŞKAN HABERLERE KONU OLMUŞTU

Öte yandan Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu 4 yıl önce, ilçenin farklı noktalarındaki billboardlara, \'Kasabanın şerifi\' imzasıyla astırdığı \'Kurban olurum size, çöpler poşette, saatinde\', \'Kurban olurum size, hayvanlar köye\' ve \'Kurban olurum size, kaldırımlar hepimizin\' yazılı bayram afişleri astırmıştı. Başkan Bıçakçıoğlu, 2 yıl önce de ilçede yaşanan sel felaketi sonrası yapımı süren teleferik projesi nedeniyle kendisine eleştiriler yönetilmesini de \"Turizme önemli bir katkısı olacak bu projeyi yapacağız. Teleferik bir yerlerine mi batmış? Sel ile teleferiğin ne alakası var?ö yanıtını vermişti.

HİZMET ALIP ÇABASINI ANLATMIŞTI

Başkan Bıçakçıoğlu ayrıca geçen yıl ise bir mahalle ziyareti sırasında ise ilçeye hizmet alabilmek için çabasını şöyle anlatmıştı:

\"Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim, işte biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam, büyükşehirden, Ankara\'dan onla, bunla bu Beşikdüzü\'ne hizmet aktarabilme yönünde bir şeylerin peşinde koşuyoruzö

7)EMEKLİ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

SİVAS\'ta memur emeklisi, 61 yaşındaki Ali Galip Atısever\'i yalnız yaşadığı evinde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren kuaför Ferhan K. (28), Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas\'ta, 8 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde, Kaleardı Mahallesi Mum Baba Caddesi, Zümrüt Apartmanı\'nın 1\'inci katında oturan ve 6 yıl önce eşinden boşanan Ali Galip Atısever\'den bir süreden bu yana haber alamayan komşuları durumdan şüphelenince yakınlarına haber verdi. Eve gelen Atısever\'in kızı Semiha Atısever, babasını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu. Daha sonra durum 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sevk edilen sağlık ekipleri Atısever\'in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede Atısever\'in 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı. Son görüştüğü kişilerden birinin Ferhan K. olduğu belirlendi. Araştırmalar sürerken, dün Sivas Emniyet Müdürlüğü binasına giden Ferhan K., Ali Galip Atısever\'i kendisinin öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Cinayet Büro ekipleri tarafından işlemleri yapılan ve kentte kuaförlük yaptığı öğrenilen Ferhan K., yıllardır saç-sakal tıraşını yaptığı Ali Galip Atısever\'le arkadaş olduklarını ifade etti. Olay günü evinde buluştukları Atısever\'i aralarında çıkan tartışma yüzünden öldürdüğünü söyledi. Olaydan sonra il dışına çıktığını, arandığını öğrenince teslim olmaya karar verdiğini de ifadesinde belirtti. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusu sürüyor.

8)ALTI ÇOCUĞU İLE ORTADA KALAN BABA İŞ İSTİYOR

ÇORUM\'da eşi tarafından terk edildikten sonra 6 çocuğuyla ortada kalan işsiz baba Kadir Ablak, çocuklarına bakabilmek için iş istiyor.

Çorum\'un Bahçelievler Mahallesi\'nde en küçüğü 4 aylık, en büyüğü ise 15 yaşında 6 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Kadir Ablak, iş aradığını ve çocuklarına daha sağlıklı bir ortam sağlamak istediğini söyledi. Devletin yaptığı bazı yardımlarla 6 çocuğuna baktığını söyleyen Ablak, \"6 çocuğum var. Eşim bir süre önce ailevi nedenlerden dolayı evi terk edip gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Boşanmak için daha önce müracaatımız olmuştu. 2 ayda bir ya da üç ayda bir gelir gider. En son ben Sivas\'ta çalışırken telefonum çaldı. Belediyeden kömür yardımı için aradıklarını söylediler. Eşime ulaşamamışlar. Ben de ulaşamayınca Çorum\'a geldim. Geldiğimde eşim evde yoktu. Çocuklarım perişan durumdaydı. Yine evi terk ettiğini kızım söyledi. Nerede olduğunu da bilmiyorum. 6 çocukla ortada kaldım. Çocuklarımın 3\'ü okula gidiyor. Gündüzleri 4 aylık oğlum ve diğer okula gitmeyen çocuklarıma ben bakıyorum. Benim tek isteğim düzenli bir işimin olması. istemiyorum. Çocuklarım olmadan yapamam. Onlar benim her şeyim. Devletimiz yardım yapıyor. Ancak, bana önce bana bir iş verilmesini istiyorum\" dedi.

9)GÖZÜ GİBİ BAKTIĞI GÜVERCİNİNİ BİSİKLETLE GEZDİRİYOR

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli, Ayhan Celil (13), \'Barış\' ismini verdiği güvercinine gözü gibi bakıyor. Celil, zaman zaman güvercinini bisikletinin gidonuna koyup gezintiye çıkıyor.

Suriye\'nin İdlib kentinde 3 yıl önce 5 kişilik ailesiyle iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye gelip İslahiye\'de kiraladıkları evde kalan Ayhan Celil, 3 ay önce yavru olarak evinin önünde bulduğu güvercine \'Barış\' ismini verdi. Celil, güvercinine gözü gibi bakarken, onunla zaman zaman geziye de çıkıyor. Güvercinin yanında bir an olsun ayırmayan Celil, görenlerin dikkatini çekiyor. Güvercini bisikletinin gidonuna koyup gezdirmeyi sevdiğini söyleyen Suriyeli Celil, \"Güvercinimle 3 aydır beraberiz. Evde kafese koymayız, sürekli serbesttir. Sokakta bisikletimle gezerken, yürürken hep beraberiz. Havaya uçsun diye atarım uzaklaşmaz. Benim en iyi arkadaşım\" dedi.

10)MANTAR VE SEDEF HASTALARINA HACAMAT UYARISI

SAKARYA Sapanca Devlet Hastanesi\'nde özel kurulan poliklinikte \'tamamlayıcı tıp\' tedavileri uygulayan Başhekim Dr. Meryem Dişli, hacamatın uzman kişiler tarafından hastanelerde yapılması gerektiğini, mantar ve sedef hastalıkları olanlara hacamat yapılamayacağını belirterek, \"Mantar üzerinden hacamat yaptığınızda hacamat yayılabilir. Hekim önce tanı koymalı. Sedef hastalıkları olabilir, bunlara kesinlikle hacamat yapmamalıyız\" dedi.

Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp alanında uzman olan Dr. Meryem Dişli, alternatif tıp tedavileriyle ilgili uyarılarda bulundu. Başhekim Meryem Dişli, Sapanca Devlet Hastanesi\'nde bu alanda kurulan özel poliklinikte yaklaşık 8 aydır hastalarını ağırlıyor. Meryem Dişli, hacamat, iğne gibi geçmişten günümüze kadar vatandaş tarafından uygulanan tedavilerin doktor muayenesinden geçmeden uygulanmasının çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

\'SADECE HACAMATLA OLMAZ\'

Hacamat tedavisi öncesinde hastaları bir çok teste tabi tuttuklarını kaydeden Dişli, \"Hasta bize geldiğinde genelde ya uzman arkadaşların polikliniklerinden ya da direk başvurular olabiliyor. Mutlaka genel tahlillerini yapıyoruz. Varsa bir durum ilgili branşa yönlendirerek tamamlayıcı tedavi olarak biz devam ediyoruz. Bazı dönemlerde ozon ve hacamat tedavisini, seanslarını eklememiz gerekebiliyor. Hacamat için hastalarımıza geliyor. Obezite durumu var, kolesterolü çok yüksek, diyabeti var vesaire, sadece hacamat yaparak bunun geçeceğini düşünüyorlar. Biz diyoruz ki sadece hacamatla olmaz. Bunun için daha bütünsel bir yaklaşım gerekiyor. Mutlaka beslenme değişikliği gerekiyor. Tahlillerinizde eksikler varsa fototerapi tedavileriyle de desteklenmesi gerekiyor. Kapsamlı bir şekilde anlatıyoruz. Bakış açısındaki en büyük yanlış tek bir tedaviyle düzelebileceklerini düşünüyorlar\" diye konuştu.

\'HASTANELER BU KONUDA ÇOK DOĞRU ADRES\'

Dişli, hacamat tedavisinin mantar, sedef gibi hastalıkları olan kişilere yapılmaması gerektiğini ifade ederek, \"Diyabetli bir hastamızın hipoglisemiye işlem sırasında girmesin diye öncesinde mutlaka kan şekeri düzeyine bakıyoruz. Acil ilaçlarımız, acil durumlarda müdahale edebiliyoruz. Vücut mantarı vardır, mantar üzerinden hacamat yaptığınızda hacamat yayılabilir. Bu mantar tanısını koyabilmek için bir kere hekim açısı gerekir. Hekim önce tanı koymalı. Sedef hastalıkları olabilir, bunlara kesinlikle hacamat yapmamalıyız. Kardiyak kontrolleri varsa, ritim kontrolleri mutlaka yapılmalı. Vücut bütünlüğünü bozma yetkisi kanunen de sadece hekimlerde olduğundan ve sterilizasyon şartları açısından hastaneler bu konuda çok doğru adres\" dedi.

\'BU TEDAVİLER MERDİVEN ALTI UYGULAMALARDAN KURTULMUŞ OLDU\'

Bu tür tamamlayıcı tedavilerin artık devlet hastanelerinde de uygulandığını belirten Dişli, \"2004 ve 2014 yıllarında Sağlık Bakanlığı Resmi Gazete\'de yayımladığı yönetmeliğe göre 15 tane tamamlayıcı tıp alanı belirlendi. Eğitimlerini aldıktan sonra biz de yaklaşık 8 aydır hastanemizde uyguluyoruz. Sadece hekim ve diş hekimlerine yetki verildi. Bu tedaviler merdiven altı uygulamalardan kurtulmuş oldu. Bilimsel anlamda hastanelerimizde uygulanıyor\" diye konuştu.

\'DOKTORDAN MUCİZE BEKLEMEK YANLIŞ\'

\'Bir tek reçeteyle iyileşirim\' düşüncesinin yanlış olduğuna vurgu yapan Dişli, hastanın asıl doktorunun kendisi olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

\"Şuna çok önem veriyoruz, genellikle insanlar doktora giderler, bir reçeteyle o hastalığın yok olacağını düşünüyorlar. Burada hastanın hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi gözüküyor. Burada asıl sorumluluk sizde, biz size bilgilerimizle koçluk yaparız. Beslenme koçluğu yaparız. Tamamlayıcı tıpla ilgili koçluk yaparız. Asıl sorumluluk sizde, siz üzerinize düşeni yapmazsanız hiçbir şey yapamayız. Doktordan bu şekilde mucize beklemek doğru değil. Böyle başlayınca hasta da gerçekten yola giriyor. Gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Mutlaka ayrıntılı bütünsel yaklaşımla bir tedavi öneriyoruz. Dönem dönem fitoterapi, ozon terapi öneriyoruz sadece hacamatla olmayacağını söylüyoruz. Egzamalı bir hastamız vardı. Uzun yıllardır kaşımış, kanamış. Aromaterapi yaptık ve beslenme değişikliğini ekledik. Teşekkür ederek geldi, gözlerimiz yaşardı\"

