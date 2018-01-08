DHA YURT BÜLTENİ-8

1)FRENİ BOŞALAN TIR, 5 KATLI BİNANIN 2 KATINA GİRDİ

DİYARBAKIR\'da freni boşalan market malzemesi yüklü TIR, 5 katlı binanın 1\'inci ve 2\'nci katına girdi. TIR sürücüsünün son anda araçtan atladığı kaza sonucunda büyük maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi..Yenişehir İlçesinde Toplu Konut sitesinde bir markete malzeme götüren TIR bugün sabah saatlerinde freni boşalınca 5 katlı binanın 1 ve 2\'nci katına çarparak, evlerin içine girdi. Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı kazada, sürücünün son anda araçtan atladığı öğrenildi. Tonlarca ağırlıkta olan TIR\'ın çarptığı evlerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Binanın 2\'nci katındaki oturma odasında da hasarın oluştuğu kaza sonrası, olay yerine gelen itfaye ekipleri TIR\'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler tırın hızını kesen ağacı da kesmek zorunda kalırken, polis olayla ilgili tutanak tuttu.

Kaza sırasında TIR\'ın çarptığı evlerin birinde oturan gazeteci Dara Aldığ, büyük bir gürültü ile uyandığını belirterek, \"Saldırı veya patlama olduğunu düşündüm. Sonra odamdan çıkınca mutfağıma TIR girdiğini gördüm. Neyseki şoför son anda kendisini araçtan atmış ve ağaç hızını kesmiş. Normalde bu tür olayları biz yazarız. Ancak bugün benim başıma geldi. Kötü bir durummuş \" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Binaya giren tırdan detaylar

-İtfaye ekiplerinin çalışması

-Evlerde meydana gelen hasarlar

-Mağdur Aldığ\'ın konuşması

-Hasar gören ikici kat

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK,(DHA)

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2)ADİL ÖKSÜZ\'ÜN ÖRGÜT TOPLANTISI YAPTIĞI OTELİN ÇALIŞANLARI ADLİYEDE

ADANA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) firari \'Hava Kuvvetleri imamı\' Adil Öksüz\'ün örgüt toplantısı yaptığı Güneş Işığı Otel\'in sahibi ile 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY firari imamı Adil Öksüz\'ün örgüt toplantısı yaptığı Güneş Işığı Otel\'in sahibi Osman K., müdür Kemal A. ile eşi Zeynep A. ve resepsiyon görevlisi Aynur K.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ilk sorgularında, otelde sohbet toplantıları düzenlendiğini, örgüt adına faaliyet yürütenlere ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğunu, firma sahiplerinin gazeteye abone yapıldığını, öğrenci bursu ve kurban bağışı toplanarak örgüte finansal destek sağlandığını söyledi.

ÖKSÜZ, 2016\'DA OTELE GELMİŞ

Ayrıca otel müdürü Kemal A.\'nın, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından yapılan çağrıya uyarak Bank Asya\'ya para yatırdığı, eşinin ise sosyal medya üzerinden Gülen ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve çiftin sohbet toplantılarına katıldığı da tespit edildi. Soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün \'Hava Kuvvetleri imamı\' Adil Öksüz\'ün de beraberindeki kişilerle Adana\'daki otelde 2016 yılının Mart ayı içerisinde konakladığı saptandı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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3)HİPODROMDA MUHTEŞEM DEFİLE

ADANA\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü nedeniyle Adana Yeşiloba Hipodromunda Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde hazırlanan \'Osmanlı Saray Esvapları\' defilesi düzenledi. Defileyi Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de katıldı. Yüreğir Belediyesi\'nin hizmete açtığı kültür evlerindeki eğitmen ve öğrencilerinin el emeğiyle hazırladığı 37 Osmanlı Hanedanı mensubunun kaftanıyla, sultan ve şehzadelere ait toplam 46 parça, Adana Yeşiloba Hipodromu\'nda 25 model tarafından sunuldu. Hizmete açılan kültürevlerinde çok güzel çalışmaların yapıldığını 11 kültürevinden yılda her yaştan yaklaşık 30 bin insanın yararlandığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, \"Osmanlı Saray Esvapları ve Kaftanları\' defilesini kültürevlerimizde kurslara katılan öğretmen ve öğrencilerimiz birlikte hazırlayıp sundular. Geçmişte önemli bir giysi olan ve kültürümüzde önemli yer tutan üst düzey devlet adamlarının giydiği kaftanları yeni kuşaklara tanıtmak ve görsel şölen yaşatmak amacıyla defile düzenledik. Yüreğir Belediyesi Kültürevlerimizde nelerin başarılabildiğini tüm Türkiye\'ye tanıttık. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Defile görüntüleri

- Hipodromda defileyi izlmeye gelenyerden detay

- Atların geçişi

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

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4)ANTALYA\'YA MALDİVLER\'DEN BİLE TURİST GELDİ

GEÇEN yıl 184 ülkeden gelen 10 milyon 486 bin 191 turisti ağırlayan Antalya\'ya, Maldivler\'den bile turist geldi.Antalya\'yı ziyaret eden turistlerin geldiği 184 ülke arasında, adı çok az duyulmuş ve dünya turizminin önde gelen destinasyonları da bulunuyor. 2017\'de Antalya, Mauritus, Trinidad, Eritre, Kribati, Benin gibi ülkelerden az sayıda da olsa turist çekti. Antalya\'ya, Hint Okyanusu\'nda 1200 adadan oluşan bir devlet olan Maldivler\'den bile 6 turist geldi. Maldivler\'den 2015- 2016 yıllarında 8\'er, 2014 yılında ise 14 kişi Antalya\'ya tatil için geldi.Antalya\'ya geçen yıl turist gelen ilginç ülkeler ise şöyle; Mauritus 2 bin 521 kişi, Lihtenstayn 315, Trinidad-Tobago63 kişi, Saint Lucia 52 kişi, Eritre 45 kişi, Surinam 39 kişi, Zambia 32 kişi, Oman 31 kişi, Uganda 30, Tanzanya 25 kişi, Cape Verde 18, Angola 17, St. Christopher Nevis 16, Zaire 15, Gambia 14, Liberya 14, Togo 14, Barbados 13, Vanuatu 13, Kiribati 13, Benin 13, Malavi 11, Guetemala 10, Moritanya 10, Namibya 9, Sierra Leone 7, Fiji 7, Brunei 6, Tuvalu 6, Belize 5, Komor Federasyonu 4, Gine Bissau 4, Madagas 3, Gabon 3, Seyşeller 3, Dominika 2, Grenada 2, Cibuti 2, San Marino 2, Burkina Faso 1, St Vincent 1, Lesotho 1, Sao Tome ve Principe 1, Ekvator Ginesi 1, Swaziland 1, Burundi 1.

Diğer yandan yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da son 4 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 2016 krizi sonrasında tatillerini Türkiye\'de yapmaları çağrısında bulunduğu yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, 2017\'de bir önceki yıla göre yüzde 14\'lük artış gösterdi. Yurtdışında ikamet eden 534 bin Türk vatandaşı da tatil için Antalya\'yı tercih etti.

ARŞİV GÖRÜNTÜ KULLANALIM

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -

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5)İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, FAİLİ MEÇHUL MERMİ YARALAMASINA 45 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

DİYARBAKIR\'ın Sur ilçesindeki terör operasyonları sırasında, 2 Şubat 2016 günü, olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta bulunan Dicle Üniversitesi kampüsünde yürürken, vücuduna isabet eden bir mermi ile ağır yaralanan Şükrü Tarcan (48) ve ailesi, idare aleyhine 100 bin liralık tazminat davası açtı. Diyarbakır 1\'inci İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı\'nın, yüzde 46 engelli kalan ve malulen emekli olan Tarcan ve ailesine 45 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Dicle Üniversitesi Taşıma ve İşletme Şube Müdürlüğü’nde çalışan Şükrü Tarcan, Sur ilçesindeki terör operasyonları sırasında, 2 Şubat 2016 günü, kampüste yürürken, nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunla ağır yaralandı. Defalarca ameliyat edilen Tercan, 6 aylık tedavi sonucunda da eski sağlığına kavuşamadı. Tedavinin ardından yürümekte ve günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan Şükrü Tarcan, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi\'nin verdiği rapora göre, yüzde 46 engelli kaldığı belirlenerek, malulen emekli oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma, Tarcan\'ı yaralayanlar belirlenemediği için \'faili meçhul\' statüsünde devam ederken, kimliği tespit edilmeyen olayın failleri hakkında daimi arama kararı verildi.

TAZMİNAT İSTEMİ REDDEDİLİNCE DAVA AÇILDI

Yaralanma olayının ardından Şükrü Tarcan ve ailesi, avukat Aydın Özdemir aracılığıyla İçişleri Bakanlığı\'ndan 100 bin lira manevi tazminat talep etti. Bakanlığın tazminat talebini kabul etmemesi üzerine avukat Özdemir, Diyarbakır 1\'inci İdare Mahkemesi\'ne başvururak, kararın kaldırılmasını ve müvekkiline 100 bin lira manevi tazminat ödenmesini istedi. Dilekçesinde yaralanma olayında müvekkilinin bir kusuru olmadığını belirten Özdemir, Tarcan\'ın yaşadığı bölgedeki terör faaliyetleri ve bu kapsamda gerçekleştirilen mücadele çerçevesinde meydana gelen çatışmalardan seken bir kurşun nedeniyle yaralandığını, defalarca ameliyat geçirdiğini ve manevi yönden zararlarının karşılanmasının anayasal hak olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı\'ndan mahkemeye gönderilen savunmada ise yaralama olayının Sur ilçesinde gerçekleştirilen terör faaliyetlerinden kaynaklandığına dair bir tespitin bulunmadığı, yaralamanın sebebinin ve failinin belirlenebilmesi için ceza dosyasının sonucunun beklenilmesi gerektiği, istenen tazminat miktarının sebepsiz zenginleşmeye neden olacak düzeyde olduğu belirtilerek, davanın reddedilmesi talep edildi.

45 BİN LİRA TAZMİNAT KARARI

Diyarbakır 1\'inci İdare Mahkemesi, yaralanan Şükrü Tarcan ve ailesinin taleplerini haklı bularak, İçişleri Bakanlığı\'nın aileye 45 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Kararın gerekçesinde, Anayasa\'ya göre, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğunu belirten mahkeme, idarenin hukuki sorumluluğundan söz edebilmek için zararla idari faaliyet arasında illiyet bağı bulunması gerektiğini kaydetti. İdari faaliyetin, zararın gerçek nedenini oluşturması gerektiği ifade edilen kararda, şöyle denildi:

\"Bilimsel ve yargısal içtihatlarla geliştirilen sosyal risk ilkesi ile toplumun içinde bulunduğu koşullardan kaynaklanan, idarenin faaliyet alanında meydana gelmekle, yürütülen kamu hizmetlerinin doğrudan sonucu olmayan, toplumsal nitelikli riskin gerçekleşmesi sonucu oluşan, salt toplumun bireyi olunması nedeniyle uğranılan özel ve olağan dışı zararların da topluma pay edilerek giderilmesi amaçlanmıştır. Toplumsal eylemler nedeniyle zarara uğrayan ve bu eylemlere katılmamış olan kişiler, kendi kusur ve eylemleri sonucu değil, toplumun içinde bulunduğu sosyal kargaşadan zarar görmektedirler. Zararlarının nedeni toplumun bireyleri olmaladır. Ortaya çıkan zararların olağan dışı nitelikleri dikkate alınarak nedensellik bağı aranmadan sosyal risk ilkesine göre tanzimi gerekir.\"

TERÖR BÖLGESİNDE YAŞAMANIN GETİRDİĞİ RİSK

Mevcut olayın Sur\'daki terör olaylarından kaynaklanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurgulayan mahkeme, terör bölgesinde yaşamanın getirdiği bir riskin söz konusu olduğu dikkate alındığında, bu bölgede yaşayan ve bir kusuru bulunmayan davacının uğradığı zararın sosyal risk ilkesi kapsamında karşılanmasının hakkaniyet gereği olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır 1\'inci İdare Mahkemesi kararının yasaya ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi\'nde itiraz etti. Dosyayı inceleyen

3\'üncü İdari Dava Dairesi, bakanlığınr itirazını redderek, kararın kesinleşmesine hükmetti.

AVUKAT ÖZDEMİR: KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE

Şükrü Tarcan ve ailesinin avukatı Aydın Özdemir, yaralanma olayından sonra müvekkilinin yaşamının tamamen etkilendiğini belirterek, \"Müvekkilim yaralandıktan sonra bir daha çalışamadı ve kalıcı sakatlık oluştu. Şu anda bile yaşamını tek başına sürdüremiyor. Mahkemenin isabetli bir karar vererek, mermi çekirdeğinin Sur\'dan gelip gelmediğini ispat etme yükümlülüğünü idareye yükledi. Müvekkilimin aldığı manevi tazminat miktarı yetersizdir. Ancak bu karar benzer olaylar için emsal niteliğindedir. Gerekçeli kararda vurgulanan \'sosyal risk\' ilkesiydi. Dolayısıyla bu noktada idarenin doğrudan sorumlu tutulması, kararın İstinaf Mahkemesi\'nce onaylanması önemlidir\" dedi.



Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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6)MİNAREDE KALP KRİZİNDEN ÖLEN İMAMIN CANSIZ BEDENİ, VİNÇLE İNDİRİLDİ

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde arızalı hoparlörü değiştirmek için çıktığı minarede kalp krizi geçiren imam 49 yaşındaki Özgen Gül, hayatını kaybetti. İmamın cesedi minareden vinçle indirildi.

Olay, dün ilçenin Yaşar köyünde meydana geldi. Köy camisinin imamı Özgen Gül, arızalı hoparlörü değiştirmek için minareye çıktı. Minarede fenalaşan ve yere yığılan Gül’ün yardımına vatandaşlar koştu. İmam Gül\'ün öldüğü anlaşıldı. Minare merdivenlerinin dar olması nedeniyle imamın cesedi olay yerine çağrılan vinç ile indirilebildi. Özgen Gül’ün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)-

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7)VEFAT EDEN TUĞGENERAL İÇİN KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

MANİSA Cumhuriyet Başsavcılığı; 15 Temmuz darbe girişimine karıştığı iddiasıyla tutuklanan ve tedavi gördüğü Ankara\'daki hastanede solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren Manisa 1. Piyade Eğitim Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan hakkındaki soruşturma kapsamında, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Eski Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan hakkındaki soruşturmayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"Manisa ilimizde 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda hain darbe kalkışmasına fikir ve eylem birliliği içerisinde iştirak ettikleri saplanan 9 kişi hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engelleme teşebbüsü etme\' suçlarından soruşturma yürütülerek Manisa Ağır Ceza Mahkemesi\'ne kamu davası açılmıştır. Suç tarihinde 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı olarak görev yapan Yavuz Ekrem Arslan hakkında da bu suçlardan soruşturma yürütülmüştür. Ancak şüphelinin soruşturma devam ederken öldüğü anlaşıldığından hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.\"

SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminden 4 gün sonra gözaltına alınıp, tutuklanan Manisa 1. Piyade Eğitim Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan tutukluluğunun 259\'uncu gününde rahatsızlanıp Ankara\'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılmıştı. Solunum yetmezliği teşhisi konulup, burada tedaviye alınan Yavuz Ekrem Arslan, doktorların müdalesine rağmen geçen 6 Kasım\'da yaşamını yitirmişti.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)-



