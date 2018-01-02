DHA YURT BÜLTENİ-8

1)CHP\'Lİ AKSÜRGER: ZARRAP DAVASI\'NDA, 10 MİLYAR DOLAR CEZA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partisinin İzmir İl Başkanlığı\'nda düzenlediği basın toplantısında 11 bin 400 kişinin iradesi dışında ByLock\'a yönlendirildiğini bu davaların AİMH\'e gideceğini ve ByLock üzerinden mallarına el konulan herkesin malını mülkünü geri alacağını öne sürdü. Aksünger, ABD\'de yargılanan Reza Zarrab davası nenediyle Türkiye\'ye 10 milyar dolar civarında ceza verileceğini ileri sürerek, \"Bunu ödemek zorundayız. Ödemezsek bir dolar bankalarımızdan para aktaramayız\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, FETÖ\'nün gizli haberleşme yöntemi ByLock\'tan 11 bin 480 kişinin mağdur olduğuna yönelik açıklamasını hatırlatarak, \"2016 yılında kendimizi sorumlu hissederek bu konu nedir, savcılar ne iddia ediyor, ByLock\'u yapanlar, kullananlar kimlerdir diye rapor hazırladık. En son savcılığın verdiği karara baktığımız zaman sonuç kısmında bu kararı, o günden görerek söylenen hikayeler de göreceksiniz. Acı olan şu; Bu gerçekten doğru mu değil mi? Bunların hepsi soru işareti. 11 bin 480 kişinin telefonuna bu şekilde yüklendiği iddiasını desteklemez. Bunun olması için en azından yüzde 50\'sinden fazlasının telefondaki şifreleri bilinmesi lazım ya da mail şifrelerinin bilinmesi lazım. Böyle bir operasyon yapılamaz bu daha çok münferit bir olaydı. Topluca yapılacak bir olay değildi\" dedi.

\"BAKANLIK İSİMLERİ AÇIKLASIN\"

ByLock programını 1 milyona yakın insanın cep telefonuna indirdiğinin gözüktüğünü de ifade eden Erdal Aksünger, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Hükümet ve savcılık olarak bugün söylediklerini ispatlayabilseler yazışmaları açıklarlar. Hiçbir savcının, avukatın bunu açıkladığını gördünüz mü? Yazışmanın ne olduğunu neden açıklayamıyorlar, çünkü ellerinde yok. Gerçekten FETÖ\'cü olup yargıyı ele geçirttiğimiz devletin içinde olanların hepsini aklamış oluyorsunuz. AİHM iç hukukta belirtilen şeylere bakmayacak. Sözleşmeler burada anayasanın 90. maddesi iç hukukun üzerinde olacak. Bu davalar AİMH\'e gidecek. ByLock üzerinden mallarına el konulan herkes malını mülkünü geri alacak. Mallar nerede? Hazine\'ye devrettiniz, yandaşlara sattınız. Bu parayı kim ödeyecek? Vatandaşın sırtından alınacak. Manevi tazminat haklarını kim ödeyecek? Bu 11 bin 400 kişi arasında birkaç tane solcu liberal çıkartacak bunların içinde kaç tane AKP milletvekili, siyasetçi var bilinmiyor. İçişleri Bakanlığı\'nın hepsini isim isim, görevleri nedir açıklaması lazım. Sadece eleştirmiyoruz çözüm önerilerini de o zaman söyledik.\"

\"SUÇ SABİTLENİNCE HALK BANKASI\'NA CEZA VERİLECEK\"

Reza Zarrap\'ın ABD\'deki yargılamasını mahkeme salonunda izleyen Erdal Aksünger, bu konuda da açıklamalara bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti yöneticilerinin Reza Zarrap davasını unutturmaya çalıştıklarını ileri süren Aksünger, Reza Zarrap\'ın babası Hüseyin Zarrap\'ın da geçmişte fidye ve cinayet gibi yasa dışı olaylara isminin karıştığını İçişleri Bakanlığı eski bakanı Muammer Güler\'le yakın ilişkilerinin bulunduğunu idia etti.

Aksünger, şöyle dedi:

\"Bu dava ne zaman başlıyor? Kumpas operasyonlarının yapıldığı dönem. 2007 yılında Edirne\'de 202 kilogram eroin yakalanmıştı. Eroinin bağlantılarında İstanbul\'da bir döviz bürosu sahibine ulaştılar. Bu isim Abdullah Habbani\'ydi. Yani Reza Zarrab\'ın ortağı. ABD\'de gıyabında yargılanan 7 kişiden biri. Devlet bunları bilmiyor muydu? Biliyorlardı. Türkiye\'ye 10 milyar dolar civarında ceza verileceği söyleniyor. Bunu ödemek zorundayız. Ödemezsek bir dolar bankalarımızdan para aktaramayız. Peki Mehmet Hakan Atilla\'ya ne olacak? 5 yıl falan ceza alacak. Mehmet Hakan Atilla günah keçisidir. Zarrap da söyledi. Zafer Çağlayan ve Süleyman Aslan\'ı söyledi. Suç sabitlenince Halk Bankası\'na ceza verilecek.

Aksünger, ABD\'nin bu davayı hukuk davasına çevirmesi durumunda Birleşmiş Milletler\'e götürebileceğini o zaman da ambargonun gündeme geleceğini belirtti.

\"KENDİ İÇ SAVAŞINI YAPANLARIN PARTİ İÇERİSİNDE OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ\"

CHP İzmir İl Kongresi\'nin 7 Ocak\'ta yapılacağını da hatırlatan Aksünger, \'Uzlaşı adayı\' arayışlarıyla aday sayısının teke düşürülmesi çalışmalarını eleştirerek,

şöyle dedi:

\"KHK\'ların çıktığı gün, parti içi tartışmanın olmasını, toplantı yapılmasını doğru bulmuyorum. Kim olursa olsun, Genel Merkezin, Genel Başkanımızın bu konuda isteği var. Örgüt ne istiyorsa onu yapar. Ne Genel Merkezin ne de bizim adayımız söz konusu değil. KHK\'nın çıktığı gün tartışmanın olması parti açısından üzüntü verici. Kimsenin böyle bir lüksü olamaz. Türkiye\'de böyle sıkıntı olduğu zaman KHK\'ların çıktığı zamanın ertesi günü toplantılar yapmayı ben doğru bulmuyorum. Kim olursa olsun. Kimsenin böyle bir misyonu, görevi yok. Genel Merkez tarafından da kimse görevlendirilmemiştir. Genel Başkanımızın da hiçbir tevazusu yoktur. Örgütümüz neyi öngörüyorsa ilçelerimiz uzlaşıyorsa Genel Merkez bu konuda gerekli tevazuyu o anda gösterir. Ne Genel Başkan\'ın ne de bizim adayımız mevcut değil. Ortak bir kararımızdır. Özellikle memleket bu halde olduğunda özellikle değindim KHK\'ların olduğu gün diye memlekette iç savaşa dönük yasaların çıktığı bir günde kendi iç savaşını yapanların parti içerisinde olmasına da izin vermeyeceğiz bunu da herkes bilsin.\"

Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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(YENİDEN)

2)ANTALYA\'DA 61 MİLYONLUK LİRALIK BİLETİ, KOSTAKOĞLU ÇİFTİ SATMIŞ

ANTALYA\'da, Milli Piyango İdaresi\'nin yılbaşı büyük ikramiye çekilişinde 61 milyon lira isabet eden çeyrek bileti satan bayinin, Şarampol Caddesi\'ndeki Umut Gişesi\'ni işleten Orhan Kostakoğlu ve eşi Havva Kostakoğlu olduğu belirlendi. Kostakoğlu çifti, piyango talihlisinden teşekkür dışında hiçbir beklentileri olmadığını söyledi.

Milli Piyango\'nun geçen yıl yılbaşı büyük ikramiyesi 60 milyon TL\'nin isabet ettiği Antalya, bu yıl da 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL\'lik büyük ikramiyeyi satan dört kentten biri oldu. Antalya\'da herkesin kime çıktığını merakla takip ettiği büyük ikramiyeyi satan bayi de belli oldu. Büyük ikramiyeyi satan bayiyi, Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar açıkladı. Şarampol Kavşağı üzerinde 23 yıldır Umut Gişesi adlı seyyar büfede bilet satışı yapan Orhan Kostakoğlu ve eşi Havva Kostakoğlu\'nun, büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti sattığı belirlendi.

TALİHLİ BİLETİ 20 ARALIK\'TA ALMIŞ

61 milyon liralık ödülü vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Yalçın Sayar, \"Bayilerimizden 071251 numaralı Havva Kostakoğlu bu ikramiyeyi kendisi satmıştır. Faturada görüldüğü gibi 20 Aralık\'ta bilet alınmış olup hangi talihliye ulaştığı belli değil. Ama faturada 9794035 nolu biletin buradan satıldığı tescil edilmiştir. Bunu şube müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüzden de teyit ettik. Hanımefendi bu ikramiyeyi satmıştır. Kendisini tebrik ediyor, kutluyorum. Bundan sonraki ikramiyeleri de inşallah Antalya olarak kazandırmaya devam edeceğiz. Geçen yıl da 60 milyonluk ikramiyenin isabet ettiği bilet Antalya\'da satılmıştı. Bundan sonra da devam edeceğiz, gururluyuz\" dedi.

TESELLİLER VE 500 BİN TL DE ANTALYA\'DA

Şans oyunlarında Muratpaşa ilçesi ve Antalya\'nın şanslı olduğunu hatırlatan Sayar, \"Geçen yıllarda da tüm ikramiyeleri Antalya\'da dağıttık. Artık insanlar bilet almaya Antalya\'ya geliyor. Uzun kuyruklar oluşturan gişelerin dışında, sıradan bayiler de bu ikramiyeyi verebiliyormuş. Biz bunu yaşattık Antalya\'da, bu da güzel bir duygu. Havva hanım yaklaşık 200 tane bu seriden bilet almış ve bunlar arasında 9-10 tane teselli ikramiyesi rahat vardır. Sadece 61 milyon lira değil, ayrıca 500 bin lira da yine Antalya\'da çıktı. Vatandaşlarımıza tavsiyem 61 milyonu kaybettim diye biletlerini atmasınlar, 61 milyonun akabinde bir sürü ikramiyemiz var. Biletlerini iyi incelesinler, bir rakamla kaçırma şansları var, o yüzden dikkatli davranırsa mutlu olan birçok aile olacağına eminim\" dedi.

TEŞEKKÜR ETSE YETER

Bileti satan Havva Kostakoğlu, 2012\'den beri eşiyle birlikte bilet sattığını belirterek, \"Mutluyum, güle güle harcasın, iyi yerlerde kullansın, güzel değerlendirsin. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Satış yapılan kişiyle ilgili bilgim yok. Hiç beklentim yok. Ben çalışmayı seviyorum, çalışıp, kazanıp yiyeceğim. Aynen öyle devam edeceğim. Hiç kimseden beklentim yok. Teşekkür etmesini beklerim, maddi manevi başka beklentim yok. Teselli ikramiyeleri de var. Sabah müdürlükten alanlar oldu, teşekkür ettiler\" dedi.

\'İNŞALLAH KENDİNİ DAĞITMAZ\'

23 yıldır bilet satışı yaptığını belirten Orhan Kostakoğlu ise \"Kaportacılıktan bu işe döndüm. Bugüne kadar bir sürü ikramiye verdik. Ama en büyüğü bu sene nasip oldu. Kazanan, çıkan arkadaşımıza inşallah para yarar, iyi yerde kullanır, kendini dağıtmaz, kaybetmez diğer arkadaşlar gibi. Parasının kıymetini bilir. Biz bir şey beklemiyoruz. Hanımın dediği gibi biz emekçi insanlarız, çalışmaya devam. En büyüğünü bu sene verdik ama 500 bin, 1 milyon gibi ikramiyeler daha önceki seneler dağıttık\" dedi.

BİR POLİS MEMURU HEYECANLANDIRDI

Diğer yandan Antalya\'ya isabet eden büyük ikramiyeyle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru O.İ., sosyal medya üzerinden \'Büyük ikramiye bende para bozmaz bizi rabsim şükürler sana\' diye paylaşımda bulundu. Polis memurunun bu paylaşımı kendisini tanıyanlar tarafından beğenilirken, yorumda bulunanlar da oldu. Ancak gerçek olup olmadığı bilinmiyor.

Görüntü Dökümü

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Bayii görüntüsü

Kostakoğlu çiftinin biletleri gösterirken görüntüsü

RÖP 1: Yalçın Sayar

RÖP 2: Havva Kostakoğlu

RÖP 3: Orhan Kostakoğlu

RÖP 4: Reşat İlaslan

RÖP 5: Zeki Tunç

Biletlerini kontrol ettiren vatandaşın görüntüsü

Detaylar

509 MB /// 04.38

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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3)VAN\'DAKİ KAR YAĞIŞI SEVİNDİRDİ

VAN\'da öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Uzun bir aradan sonra etkili olan kar yağışı, kent sakinlerini sevindirdi. Van\'ın 4 ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapanırken, günlerden bu yana güneşli havanın etkili olduğu kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Yoğun yağan kar altında yürüyenler yağışa sevindiklerini söyledi. Kış aylarına girilmesine rağmen kar yağmadığını belirten Vanlılar, \"Kentin her mevsimi güzel. Kış aylarına girmemize rağmen kar yağmıyordu. Aniden bastıran kar yağışı ise bizleri sevindirdi. Çünkü Van\'ın bu mevsimdeki güzelliği de karın yağması\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Lapa lapa yağan kar yağışının altında yürüyen vatandaşlar

-Detaylar

-Beyaza bürüyen ağaçlar

-Mhemet Çakmak isimli vatandaş ile röportaj

-Caddede kar altında yürüyen vatandaşlardan genel ve detaylar

-Malik Enter isimli vatandaş ile röportaj

-Kar yağışından detaylar

BOYUT:194 MB

SÜRE:3 DK 10 SN

Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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4)BANKADA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İZMİR\'in Torbalı ilçesindeki bir bankanın şubesine gelen müşteri Muzaffer Göksu, kalp krizi geçirince yardımına önce kurum çalışanları koştu. Çağrılan sağlık ekiplerince duran kalbi çalıştırılan Göksu, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Torbalı\'daki bir bankanın şubesine gelen Muzaffer Göksu, bugün saat 10.30\'da kalp krizi geçirip, yere yığıldı. Göksu\'nun yardımına banka görevlileri koştu. Yerde yatan Göksu\'nun çevresi boşaltıldı. İhbar üzerine bankaya gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen Göksu\'yu müdahaleyle tekrar hayata döndürdü. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Göksu\'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Muzaffer Göksu\'ya müdahale

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar CEYLAN / TORBALI (İzmir), (DHA)

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5)EŞOFMAN GİYEN ÖĞRENCİLERİ ZİNAYLA SUÇLAYAN ÖĞRETMENİ, DESTEKLEYEN ÖĞRETMENE DE SORUŞTURMA AÇILDI

KONYA\'da sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili tepki çeken mesajlar paylaşan ve açığa alınan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı\'yı destekleyen din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni Ahmet Fatih Kap hakkında da İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Uzman Pedagog İshak Orhan, okuldaki öğrencilerin psikolojilerinin bozulmuş olabileceğini ve onlara rehabilite desteğinin verilmesi gerektiğini söyledi. Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi\'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen kız öğrencilerin zina yaptığını öne süren mesajlar paylaştı. Harmancı\'nın mesajları sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşılan mesajların kamuoyunda tepkiyle karşılanması hemen ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ercan Harmancı hakkında soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı da Harmancı\'yı açığa aldı.

ÖĞRETMENE DESTEK OLDU

Meram\'daki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu\'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Fatih Kap, sosyal medya hesabından Harmancı\'yı desteklediğini belirten mesaj yayınladı. Kap, mesajında, \"Hocam sen halkı söyledin, biz şahidiz. Ben bir meslek dersleri öğretmeniyim, kızların vücut hatlarını gösterecek şekilde giyinmelerinin zinaya davet olduğunu aynen söylüyorum. Kuran talebesi olan herkes böyle düşünür, böyle söyler. Buradan yetkililere söylüyorum, bu yüzden soruşturma açacaklarsa bana açsınlar.\" ifadelerini kullandı. Kap, kendisini eleştirenlere de, tepki gösterdi.

O ÖĞRETMEN HAKKINDA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ahmet Fatih Kap hakkında da soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, \"Ercan Harmancı hakkında açılan soruşturma Bakanlık tarafından yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı. Öğretmen Ahmet Fatih Kap hakkında da soruşturma başlattık. Her iki öğretmen hakkında da soruşturmanın sonucuna göre yasal işlem uygulanacaktır.\" dedi.

ÖĞRENCİLERE, PSİKOLOJİK DESTEK VERİLMELİ

Uzman Pedagog İshak Orhan, öğretmen Ercan Harmancı\'nın rehabilite edilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

\"Böyle bir söylemi kesinlikle yanlış buluyorum. Çünkü öğrenciler, öğretmenlerinin çocukları gibidir. Kendi çocuğu için bu ifadeyi nasıl kullanamıyorsa, öğrencileri içinde asla böyle bir ifadeyi kullanmaması gerekir. Bu tür öğretmenlerimizi mutlaka rehabilite etmek zorundayız. Geri plana almak zorundayız. Hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerimizin ciddi bir şekilde bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri gerekir.\"

\"PSİKOLOJİLERİNİN ETKİLENMEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL\"

Öğrencilerin bu olaydan psikolojik olarak etkilenmemelerinin mümkün olmadığını söyleyen Orhan, şöyle konuştu:

\"Bu çocukların öğretmenleri açığa alındı. Çocukların öğretmenleri ile ilgili bu bilgiyi duymaları o öğretmenden soğumalarına neden olacaktır. Sadece o öğretmenden soğumayacak diğer öğretmenlere de bakış açıları farklı olacaktır. Onlardan da uzak durmaya çalışacaktır. Demek ki öğretmenler bize yanlış bakıyor diye. Psikolojilerinin etkilenmemeleri mümkün değil. Bunlar ergen çocuklar. Duygusallığı ağır basan çocuklar. Akıllarını tam kullanamadığı bir dönemdir. Bu tür davranışlar öğretmenlerinden soğumalarını sağlar. Mutlaka onlarda bir yıkım olacaktır. Onlar da rehabilite edilmelidir. \"

(Görüntü Dökümü

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- Ahmet Fatih Kap\'ın görev yaptığı okulun dışından detay

- Ahmet Fatip Kap\'ın ve mesajlarının fotoğrafı

- Pedagog röp.

(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))

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6)İZMİT\'TE BALIK FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI

MARMARA ve Karadeniz\'in yanı sıra Ege\'den de balık getirilen Kocaeli\'de, balık pazarındaki fiyatlar düşmeye başladı. Geçen hafta kilosu 20 lira olan hamsi ve istavrit 15 liraya düştü.

İzmit Balık pazarında balık bolluğu yaşanırken, son bir haftadır tezgahlarda balık çeşitliliği hem arttı hem de fiyatlarda düşüş yaşandı. İzmit Balık Pazarı\'nda geçen hafta kilosu 20 liradan satılan hamsi ve istavritin kilosu 15 TL\'ye düştü. Tezgahlarda lüfer tanesi 40 TL, çinekop kilosu 25-50 TL, mezgit kilosu 20-30 liradan satılıyor. Tezgahlarda balık çeşitliliğin bol olduğunu söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, \"İzmit Balık Pazarında bolluk oluştu. Fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta 20 lira olan istavrit ve hamsi fiyatları bu hafta 15 liraya kadar düştü. Pazarda fiyatlar uygun ve ilerleyen süreçte de fiyatlar daha da düşüşe geçecektir. Özellikle Mart ayına doğru fiyatlarda tamamen iniş başlar\" dedi.

Balıkçı Murat Şahin ise, \"Karadeniz tarafında bol balık çeşitleri çıkıyor. Sadece hamsi biraz az çıkıyor. Önümüzdeki günlerde Abazya taraflarından hamsi gelmeye başlayacak. Ondan sonra da hamsinin daha da düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte bol balıkçılık olursa işler devam eder. Şuana kadar balıkçılık biraz zayıf geçti. İnsanlar biraz fiyatlara tepkiliydi. Abazya\'dan gelecek hamsi ile fiyatların daha da düşeceğine inanıyoruz. Ayrıca tezgahlarda ki çeşitliliğimiz bol\" diye konuştu.

Her hafta balık yediğini söyleyen Sezai Kaçar, \"Balıklar çok taze ve çok güzel. Fiyatlarda normal, ben hamsi ve levrek aldım. Balık yemeyi çok seviyorum. Fiyatları da uygun görünce iki çeşit balık aldım. Umarım fiyatlar daha da düşer ve daha fazla balık tüketme imkanı buluruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Balık tezgahlarından detaylar

-Balıkçılarla röp

-Balık alan vatandaşlarla röp

Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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7)ERKEK ARKADAŞINA MOTOSİKLET KAZASI YAPTIĞINI SÖYLEYEREK SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİNDE BULUNDU

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 26 yaşındaki Nazmiye Ergin, erkek arkadaşı 27 yaşındaki Barış Atasoy\'a ilginç bir evlenme teklifinde bulundu. Senaryo gereği motosikletiyle kaza yapan Nazmiye Ergin, kaldırımda acı içinde oturduğu sırada arkadaşlarının haber vermesiyle gelen erkek arkadaşı Barış Atasoy\'a cebinden çıkardığı yüzük ile evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisine sarılan Barış Atasoy, bu ilginç evlenme teklifine \'evet\' yanıtını verdi.

Nazmiye Ergin, 2 yıl birlikte olduğu motosiklet tamircisi erkek arkadaşı Barış Atasoy\'a alışılmışın dışında sürpriz evlenme teklifi hazırladı. Nazmiye Ergin, senaryo gereği Erdemir lojmanları mevkiinde motosiklet ile kaza yaptı. Nazmiye Ergin\'in arkadaşları Barış Atasoy\'a kazayı söyleyerek, hemen olay yerine gelmesini kız arkadaşının acı içerisinde yerde yattığını söyledi. Motosikletiyle verilen adrese gelen Barış Atasoy, kaldırımda oturan Nazmiye Ergin\'in yanına gitti. Nazmiye Ergin, erkek arkadaşına önüne başka bir motosikletin çıkması sonucu kaza yaptığını ve iyi olduğunu söyledi. Nazmiye Ergin ardından cebindeki yüzüğü çıkartarak Barış Atasoy\'a evlenme teklifinde bulundu. Evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Barış Atasoy, kız arkadaşına \'evet\' cevabını verdi.Barış Atasoy, kız arkadaşının kendisine evlenme teklif etmesinin şaşkınlığını yaşadığını söyleyerek, \"Galiba bu işte bir terslik var. Normalde erkeklerin teklif etmesi gerekirken, burada kız arkadaşım evlenme teklifi etti. Gerçekten şoktayım\" dedi.

Farklı bir anıları olmasını istediğini söyleyen Nazmiye Ergin ise, erkek arkadaşıyla kendisinin tanıştığını belirterek, \"Biz zaten ilişkinin başından beridir tersten gidiyoruz. Sosyal medyadan arkadaşlık isteğini ben gönderdim. Konuşmayı ben başlattım. Çıkma teklifini ben ettim. Bizimkinin bir adım atacağı yok. Ben evlilik teklifi edeyim ki işler hızlansın dedim. Oda kabul etti. Çok mutluyuz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Nazmiye Ergin\'in beklemesi

-Senaryo gereği kazayı görüp duran vatandaşlar

-Barış Atasoy\'un aranması

-Barış Atasoy\'un motosiklet ile gelmesi

-Telaşla Nazmiye Ergin\'e sorular sorması

-Nazmiye Ergin\'in evlilik teklifinde bulunması

-Barış Atasoy\'un teklifi kabul etmesi

-Barış Atasoy ve Nazmiye Ergin ile röp.

Süre: (3.17) Boyut: (196 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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8)LÖSEMİLİ MİNİK AFFAN İÇİN KAN KAMPANYASI

SAMSUN\'da lösemi tedavisi gören 2 yaşındaki Affan Yüksel Ünlü\'ye uygun ilik bulunması için ailesi tarafından başlatılan kampanyaya Erbaa halkı yoğun ilgi gösterdi.

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Murat ve Hamide Ünlü çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Affan Yüksel Ünlü yaklaşık 1 ay önce rahatsızlandı. Tokat\'ta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Murat Ünlü oğlunu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edilen minik Affan’a lösemi teşhisi konuldu ve ilik nakli istendi. Baba Murat Ünlü oğlu Affan için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Bu kapsamda ilçedeki Cumhuriyet Meydanında Türk Kızılayı’nın desteğiyle Affan\'a uygun ilik bulunması için 2 gün sürecek bağış kampanyası başlatıldı. Erbaalı vatandaşlar bugün başlayan kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Doktorların hastalığın son aşamada olduğunu söylediğini belirten Baba Murat Ünlü, \"Affan 29 Kasım\'da rahatsızlandı. Rahatsızlığın akabinde Tokat\'a götürdük. Tahlillerden sonra burada yapılabilecek bir şey olmadığı söylenip Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine sevk ettiler. Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konuldu. Şu anda kemoterapi alıyor. Doktor ilik nakline karar verdi. Hastalığın son aşamada olduğunu söyledi. Biz de bunun için Erbaa\'da bir kampanya başlattık. Affan gibi diğer çocuklara da umut olsun inşallah\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kent meydanındaki Kızılay stantı

-Kan örneği verenler

-Babanın konuşmaları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

(129 mb)