DHA YURT BÜLTENİ-8 

Çanakkale’de yelkenli teknede 83 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE sahillerinden aldığı Suriye uyruklu 83 kaçak göçmeni, iddiaya göre İtalya’ya götürmek üzere yola çıkmaya hazırlanan 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı ‘Saraga’ adlı yelkenli motoryat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahildeki kaçak göçmenleri almak için Ezine ilçesindeki Tavaklı iskelesi sahiline tek direkli yelkenli motoryatın yaklaştığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Saat 05.00 sıralarında sahilde bekleyen kaçak göçmenlerin, umut olculuğu için lastik botla açıkta bekleyen 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı ‘Saraga’ adlı yelkenli motoryata taşındığını belirleyen TCSG32 Bot Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Tekneye çıkan ekipler, kaptan ve iki gemiciden oluşan Ukrayna uyruklu üç insan kaçakçısı şüphelisini gözaltına aldı. Teknede, 38’i erkek, 18’i kadın ve 27’si çocuk 83 kaçak göçmen tespit edildi.

Yakalanan kaçak göçmenler, kimlik tespiti için Ezine ilçesindeki Spor Salonuna götürüldü. Suriyeli kaçakların ilk ifadelerinde, İtalya’ya gideceklerini söyledikleri öğrenildi. Ukraynalı üç şüpheli ise yasal işlemler için Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda gözaltında bulunuyor.

El konularak Ezine ilçesinin Geyikli beldesindeki iskeleye bağlanan yelkenli motoryatta yapılan aramada, çok sayıda dolu yedek yakıt bidonu tespit edildi. Teknenin son çıkışını ise 25 gün önce Marmaris ilçesinden yaparak Çanakkale’ye geldiği anlaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin karanlıkta yelkenlideki kaçakları tahliyesinden görüntü.

-Geyikli iskelesine yanaştırılan yelkenlideki kaçakların rıhtıma indirilmesi.

-Geyikli iskelesinde baglı bulunan yelkenli tekneden görüntü.

HABER: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

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Karın keyfini çocuklar çıkardı

AFYONKARAHİSAR\'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar yağmasına en çok sevinenler çocuklar oldu. Evlerinden getirdikleri tepsilerin üzerine oturan çocuklar rampalardan kayarak eğlendi.

Afyonkarahisar\'da dün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken karın yağmasına çocuklar sevindi. Tepsilerle evlerinin önündeki rampalardan kayan çocuklar karın tadını çıkardı.

PARKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar birikintileri binaların çatılarıyla ağaçların üzerinde toplandı. Kent merkezindeki Kocatepe Parkı\'nda bulunan Atatürk Anıtı ile Anıtpark\'taki Utku Anıtı da beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ardından Afyonkarahisar Belediyesi\'ne bağlı temizlik görevlileri kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları başlattı.

BUZLANMAYA KARŞI UYARI

Afyonkarahisar\'da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, yetkililer halkı don olaylarına karşı uyardı. Kentte dün gece sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen sıcaklık sabah saatlerinden itibaren 2 dereceye yükseldi.

KAPANAN YOL YOK

Türkiye\'deki ulaşımın en önemli kavşak noktasında yer alan Afyonkarahisar\'da şehirlerarası yollarda ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Olası aksaklıklara karşı ekiplerin hazır beklediği belirtildi.

Çay ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerine kadar süren kar nedeniyle özellikle kent merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri kaldırımlar ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Afyonkarahisar\'ın simgesi Karahisar Kalesi’nden detay

- Çocukların tepsilerle kaymaları

- Karahisar Kalesi’nden detay

- Tarihi evler ve Karahisar Kalesi detay

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN- Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 TIR kaza yaptı: 1 yaralı

MERSİN\'den İran\'a yük taşıyan 2 TIR, Van\'ın Muradiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada bir TIR sürücüsü yaralanırken, meyve yüklü TIR\'larda büyük hasar oluştu.

Kaza, bugün saat 10.00\'da Van\'ın Muradiye ile Çaldıran ilçeleri arasındaki kavşakta meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 33 EDD 73 ve 33 CNP 36 plakalı iki TIR yarım saat arayla aynı noktada kaza yaptı. Kayganlaşan yolda yan yatan tır\'lar büyük hasar görürken, kazada bir kişi yaralandı. Kaza\'da TIR şoförü Mahsun Gün yaralandı. Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Gün\'ün sağlık durumunun iyi oluduğu belirtilirken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza alanından genel görüntü

-Tırlardan görüntü

-Arkadaşlarının akıbetini bekleyen diğer tır sürücüsü Yusuf Yalçın ile röportaj.

-Kaza alanından ve tırlardan genel görüntü

-Yusuf Yalçın ve diğer bir sürücü ile röportaj

Haber-Kamera: Seracettin SEÇKİN/MURADİYE(Van), (DHA)-

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10 yaşındaki kızı taciz eden şüpheliyi esnaf darp etti

DİYARBAKIR\'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binada, 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen 21 yaşındaki M.Ş.E., esnaf tarafından darp edilerek polis ekiplerine teslim edildi. Olayın sonrası ve çocuğun korku dolu anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım ile Dicle Sokak keşisiminde bulunan bir apartımanının girişinde saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre 21 yaşındaki M.Ş.E., 10 yaşındaki bir kız çocuğunu bina girişine götürdü. Kız çocuğunun bağırması nedeniyle bina içerisinde oturanlar ve bina altında dükkanları bulunan esnaflar, binaya girdi. Kız çocuğunu ağlayarak gören esnaf ve bina sakinleri M.Ş.E., isimli şüpheliyi darp etmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların elinden zorlukla şüpheli M.Ş.E.\'yi alan polis, otomobile bindirerek gözaltına aldı. Yaşananlar sonrası polis, mağdur kız çocuğunu gözyaşları içerisinde Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürdü. Olay sonrası ve kız çocuğunun polisler eşliğinde götürülmesini ise güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

OLAYI GÖREN ESNAFLAR ANLATTI

Esnaf Hatip Dora, üst komşuların şahsı yakaladıklarını ve hırsızlık olayı sandıklarını söyledi. Dora, “Ama taciz olayı olduğunu söylediler. Bizde insani olarak görevimizi yerine getirdik. Müdahale ederek polise teslim ettik. Empati kurdum 12 yaşında çocuğum var. Vicdanen rahat olmak için. Topluca bu olaylara müdahale etmezsek sonumuz kötü\"dedi.

Esnaf Muhammed Koç ise, olayı gördüğünde esnafların kavga ettiğini düşündüğünü ancak daha sonra olayın taciz olduğunu öğrendiğini belirterek, \"O an kardeşimi düşündüm. Elimden geleni yaptım. Toplum olarak bu tür olaylara karşı çıkmazsak devamı gelir. Bunu yaptık bir daha olmasın\"diye konuştu.

Gözaltına alınan M.Ş.E., emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası

-Olay sonrası

-Olayın olduğu bina

-Esnafların konuşması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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Gizem’in cenazesinde göz yaşları sel oldu



ANTALYA’da bir restoranda uğradıkları silahlı saldırı sonunda yaşamını yitiren 3 kişiden gıda mühendisi, 30 yaşındaki Gizem Atik Ege’nin cenazesi memleketi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde toprağa verildi. Gözyaşlarının sele döndüğü cenaze töreninde silahlanmaya tepki gösterildi.

Talihsiz kadının cenazesi baba evinin bulunduğu Bandırma ilçesinin 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi’ndeki evinin önüne getirildi. Genç kadının babası Sadun Atik, annesi Gönül, ağabeyi Caner, kocası Emin Ege ve yakınları tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Evlerinin önünde helallik alınması ardından Gizem Atik Ege’nin cenazesi Haydar Çavuş Camii’ne götürüldü. Cenaze, öğle vakti kılınan namaz ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailenin dost ve yakınlarının yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da katıldı.

SİLAHLANMAYA TEPKİ

Gizem’in acılı amcası Ayhan Atik, silahların internet üzerinden kolayca ulaşılabilir olmasına tepki göstererek “Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızdan internet üzerinden silah satışlarına \'Dur\' denilmesini istiyoruz. Başka Gizemler ölmesin. İnternet üzerinden silah satışına \'Dur\' denilmediği sürece ölümler de bitmeyecek. İnşallah hükümetimiz de bu konuda önemli kararlar alır. Herkesin yaşam hakkı var. Hükümet bu konuda inşallah adım atar. Atmazsa tepkiler çığ gibi büyüyecek. Bu tepkimi Bandırma’dan duyurmak istiyorumö dedi. Acılı anne Gönül Atik de “Yavrumu kör kurşuna kurban verdik. Mekanı cennet olsun yavrumun. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyizö diye konuştu.

Olay, Antalya’da Konyaaltı Arapsuyu Mahallesi’nde 607\'inci Sokaktaki Kocabaş Restoran’da meydana gelmişti. Restorana gelen 26 yaşındaki Saddam Korkmaz, pompalı tüfekle kendisini işten çıkaran işyeri sahibi, 50 yaşındaki Gani Kocabaş, restoran çalışanı 30 yaşındaki Şenol Öztaş ve gıda mühendisi Gizem Atik Ege’yi öldürüp aynı silahla intihar etmişti.

Cinayetin, zanlının pompalı tüfeği internetten sipariş ettiği, 5 yıldır çalıştığı restorandan 2 gün önce de işten çıkarılması üzerine gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

baba evi önünde helallık

amcası ayhan atik

annesi gönül

cenaze namazı

detay

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA)-

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CHP\'li Tanrıkulu: Tek tip elbise insanlık onuruna aykırıdır

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Hakkari\'deki AK Parti 6\'ncı kongresinde yaptığı konuşmayı eleştirirken, \"\'Yayla yasağı kaldıracağız\' dedi. 16 yıl önce iktidara geldiği zaman \'Türkiye\'nin Kürt sorununu çözeceğim\' diyordu. Şimdiki müjdesi; \'Yaylaya çıkma yasağını kaldıracağım.\' Yaylada otlatılacak tek hayvan kaldı mı? Sözün bu mu? 16 yıl önce Hakkari\'ye geldiği zaman \'OHAL\'i kaldıracağım\' dedi. O zaman Van ve Hakkari\'de OHAL yoktu\" dedi.

CHP, Van İl Kongresi yapıldı. Bir düğün salonunda yapılan kongreye, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu, CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Hakkari\'de yaptığı konuşmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'Genel Başkan\' sıfatıyla partisinin olağan kongresine Cumhurbaşkanlığı uçağıyla katılmasını canını incittiğini söyleyen Tanrıkulu, şöyle konuştu: \"Devletin uçağı olmasa, bir günde mümkün değil iki kongre yapamazdı. Normal bir demokraside bir parti genel başkanı makamından kaynaklı imkanları, kendi parti için harcamaz, harcayamaz kıyamet kopar. Ben milletvekiliyim, cebimden tuttuğum parayla taksiye bindim. Cebimdeki parayla uçağa binip geldim. O parayla İstanbul’a gideceğim. Ama onların milletvekilleri o uçağa biniyor, bakanları Cumhurbaşkanlığı uçağıyla parti kongresine gidiyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu gerçeği ancak bu çıplak gerçekle görebiliriz. Bu anlayış Türkiye’yi otokrasiye götürüyor. Otokrasi şudur; seçim var. Ama yok gibi. Parlamento var, ama yok gibi. Her şey tek bir kişiye bağlanıyor. Bir vatandaş da desin ki; kardeşim benim kongreme geliyorsan paranı ver uçağa bin öyle gel, devletin parası ile gelme. OHAL’den dolayı insan çekiniyor. Uçağın amblemi Cumhurbaşkanlığı amblemi. Yakıtı, pilotu Cumhurbaşkanlığı\'ndan. Ama AK Parti kongresine gidiyorlar. Benim vergilerimle, partisinin kongresine gidiyor. Dün Hakkari’de ‘Yaylaları serbest edeceğiz’ dedi. 16 yıl önce iktidara geldiği zaman, Türkiye’nin Kürt Sorununu çözeceğim diyordu. Şimdi ise, \'Yaylaya çıkma yasağını kaldıracağım\' diyor. Yaylada otlatılacak bir tek hayvan kaldı mı? Sözün bu mu? 16 yıl önce \'OHAL’i kaldıracağım\' dedi. O zaman Van ve Hakkari’de OHAL yoktu. Türkiye’de sadece Şırnak ve Diyarbakır’da OHAL vardı. O da 12 gün sonra 30 Kasım’da kalktı. 18 Kasım 2012 tarihinde güvenoyu aldılar. Sadece 12 gün sonra Şırnak ve Diyarbakır’da OHAL’i kaldırdılar. Temiz bir Türkiye devraldılar. Şimdi 81 ilde OHAL var, hem de 15 aydır devam ediyor.\"

TUTUKLULARA TEK TİP ELBİSE GELDİ

Bugün 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandığını, tutuklulara tek tip elbise getirildiğini ifade eden Tanrıkulu, bir insan hakları savunucusu olarak \'Tek tip elbise insanlık onuruna aykırıdır ve işkencedir\' dediğini belirterek şöyle devam etti: \"Tek tip elbise insanlık onuruna aykırıdır ve işkencedir. Yarın, bir gün bu uygulama birçok insanın hayatına mal olacak. Başka ne var bu KHK’da söyleyeyim. Taşeron düzenlemesi var, ama parlamentoda yapılmadığı için kapsamı çok dar tutuldu. Türkiye’de en büyük para savunma sanayine ayrıldı. Bu savunma sanayi müsteşarlığı kime bağlı? Sanayi Bakanlığına. Savunma Sanayi Müsteşarlığı yasasında bakanın isminin geçtiği yerlere Cumhurbaşkanının ismi ile değiştirilmiştir. Yani bunun ismi nedir? Savunma Sanayi Müsteşarlığı\'nı bakanlıktan aldılar, Cumhurbaşkanına bağladılar. Savunma Sanayi bütçesi de olağanüstü arttırıldı. Bu birim cumhurbaşkanına bağlandı. Bir kısmı AK Parti ile yakından ilişkilidir. Çoğu ile akrabalık ilişkileri var. Sadece S-400’ler için, 2 milyar dolar kaynak ayırmışlar. Niye cumhurbaşkanına bağlandı. Bunu iyi düşünmek lazım. Çünkü bir boşluk bırakmak istemiyorlar. İleride bunun etkilerini göreceğiz hep beraber.\"

Son KHK ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile ilgili düzenlemeyi de eleştiren Tanrıkulu, bu iki yüksek mahkeme üyelerinin sağlık giderlerinin milletvekilleriyle aynı olacağını, yargının bağımsız olmadığını, AK Parti vesayeti altında olduğunu da söylediklerini anlattı. CHP\'li Tanrıkulu, şöyle devam etti: \"Önümüzdeki süreçte birçok siyasi karar verecekler. Onların statülerini milletvekilleriyle eşitliyorlar. Bunun anlamı bu ortamda nedir biliyor musunuz? Bu bir ayrıcalık değil midir? Bu ayrıcalığın karşılığı nedir? Yargıtay ve Danıştay hangi kararlarla bunun bedeli ödeyecek? Milletvekillerine ceza vererek mi? Gazetecilerin cezasını onaylayarak mı? Mutlaka bir bedeli olacak. Ben saygınlığına inandığım Danıştay ve Yargıtay dönemlerine sesleniyorum. Bu düzenlemeye karşı çıkın. Normal bir dönemde böyle bir düzenlemeye ihtiyaç varsa yapılır. Ama bu dönemde Yargıtay ve Danıştay’ın azalan saygınlığına gölge düşürmeyin.\"

Tek liste ile gidilen kongrede, mevcut İl Başkanı Mehmet Kurukcu, 91 delegeninin oyunu alarak yeniden CHP Van İl Başkanı seçildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera; Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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