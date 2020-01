DHA YURT BÜLTENİ-8 

Erdoğan: Bir olduk, beraber olduk, Kudüs olduk; tüm dünyaya nam saldık (2)



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari 6. Olağan İl Kongresinde konuştu. Erdoğan, \"Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Ancak yaylalarınıza lütfen sahip çıkacaksınız. Teröristlere kalkıp da en ufak bir tehditte \'al sana bir baş hayvan\' diyecek misiniz? Mesele o. Buyurun yaylalara çıkın güvenlik de bizden inşallah\" dedi.

\"HAKKARİ\'DEKİ SU SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ\"

Hakkari\'deki su sorununa değinen Erdoğan, \"Hakkari\'deki su sorununu çözeceğiz. 24 saat Hakkari\'de suyunuzu inşallah alacaksınız. Terör örgütünün yakıp yıktığı Yüksekova\'yı yeniden ayağa kaldırdık. Hala 3 binin üzerinde konutun inşası sürüyor. İnşallah önümüzdeki yaza kadar bu 3 bin konutun tamamı bitmiş olacak\" dedi.

\"128 ÜLKE, \'SİZ DOLARLARINIZLA, GÜCÜNÜZLE BİZİM İRADEMİZİ SATIN ALAMAZSINIZ\' DEDİ\"

BM\'deki Kudüs kararına ilişkin Erdoğan, \"Mesele niyet meselesi. Elinizin altında dünyanın en büyük hazineleri de olsa oradan bir şey çıkmaz. Küdüs meselesinde çıktı mı? Kudüs meselesinde dünyanın dolarları neredeydi? Belli değil mi? Tehdit ettiler mi? Ettiler. Peki kimler oy verdi? 15 bin, 18 bin nüfuslu, adını bile yeni duyduğum bir yer. Kim verdi? 21 bin nüfuslu bir yer. Kim verdi? 25-30 bin nüfusu olan bir yer. Niye? Dolarlar sadece oraya yetti ama bunların sayısı da 8 ülkeydi. Kendisiyle beraber 9. Peki 128 ülke ne dedi? \'Siz dolarlarınızla, gücünüzle bizim irademizi satın alamazsınız\' dedi. \'Sizin gücünüz bizim irademizi alt etmeye yetmez\' dedi. Ben şimdi diyorum ki; terörün gücü Hakkarili kardeşimin gücünü alt etmemelidir. Şimdi bizim derdimiz Hakkari\'ye özel sektör gelsin yatırımını yapsın. Girişimci de güven, huzur ister. Bunlar olmazsa teşvik verseniz de yatırımcı gelmez, gelmiyor. Terör örgütü yatırımcıyı kaçırırsa buraya yatırım gelir mi? Gelmez\" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, \"Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Ancak yaylalarınıza lütfen sahip çıkacaksınız. Teröristlere kalkıp da en ufak bir tehditte \'al sana bir baş hayvan\' diyecek misiniz? Mesele o. Buyurun yaylalara çıkın güvenlik de bizden inşallah. Et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı hayvancılığı tartışıyoruz. Hakkari\'nin bu güzel yaylaları varken bizim bu tartışmayı yapıyor olmamız ne kadar abes değil mi? Yayla yasakları kalktığında Hakkari\'den hayvancılık konusunda büyük bir atak bekliyoruz. Maden ocaklarının faaliyetlerini rahatça sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı oluşturuyoruz. Bölgemizdeki sınır ticaretini meşru ve sürdürülebilir hale getirmek için sınır kapılarının sayısını arttırıyoruz. Öyle kaçağa göçeğe gerek kalmadan ticareti yapan her kardeşimizin işini yürütmesi için her türlü kolaylığı sağlayacağız\" ifadelerini kullandı.

\"KUZEY IRAK YÖNETİMİ BİRİLERİNİN GAZINA GELİP YANLIŞ YOLA SAPMASAYDI BUGÜNKÜ SIKINTILAR YAŞANMAYACAKTI\"

Erdoğan, \"Kuzey Irak yönetimine yıllarca en büyük desteği biz verdik. En zor dönemlerinde, Başbakanken 2 milyar dolar kredi verdim. Şimdi maaş ödeyemiyorlar. Olaya kardeşçe baktık. Ama onlar petrol varsa biz varız diyorlar. Kuzey Irak Yönetimi birilerinin gazına gelip yanlış bir yola sapmamış olsaydı bugün orada yaşanan sıkıntıların hiç biri yaşanmayacaktı. Mesele Kürt meselesi, Türk meselesi, Arap meselesi değildir. Mesele topyekün coğrafyamıza ve medeniyetimize dönük bir saldırı altında bulunuyor olmamızdır. Biz ne kadar kendi içimizde bölünürsek bu saldırının başarıya ulaşma şansı o kadar artar. Bölücü terör örgütü işte bu senaryonun gönüllü figüranlığına, kuklalığına taliptir. Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama emin olun oradakilerin zihinleri ve niyetleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzaktır. Birlik olduğumuzda ne kadar güçlüysek ayrı olduğumuzda da o kadar tehdit altında olduğumuzu biliyoruz\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE YOKSA HAKKARİ DE YOK. HAKKARİ\'DEKİ KARDEŞLERİMİN BİR GELECEĞİ DE YOK\"

Erdoğan, \"Türkiye yoksa Hakkari de yok. Hakkari\'deki kardeşlerimin bir geleceği de yok. Türkiye varsa ve güçlüyse Hakkarili kardeşimin de o derece umut dolu bir geleceği var. Aynı şekilde Hakkari yoksa biz de yokuz. Bunu böyle biliniz. Ayrılmak, bölünmek yok. Bu vatanımızı kimseye böldürtmeyiz. Yetti artık yetti. 35-40 yıldır bu ülkede bu milletin huzurunu kaçıranlar artık bunu yapamayacaklar. Hep birlikte Türkiye olacağız. Aksi takdirde hiçbirimizi bu coğrafyada tek gün barındırmazlar. Sınırlarımızın hemen dışında olanlar bizim için ibrettir\" diye konuştu.

\"PAPA\'YI DA SAĞ OLSUN DEVREYE SOKTUK ONLAR DA ÇALIŞTI\"

Erdoğan, \"İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak İstanbul\'da tüm üyelerimizi davet ettik ve yaptığımız bir haftalık çalışmayla Birleşmiş Milletler\'de, Amerika Birleşik Devletleri\'nin İsrail ile birlikte o olumsuz kararını 128 üyeyle tersine çevirdik. Demek ki iman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır. Bizi iç meselelerimizle boğmaya çalıştıklarını kavradık. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınması girşiminde bölgemizle ilgili oyunun bir parçasıdır. Elimizden geleni yaptık çözüme kavuşturduk. Papa\'yı da aradık, sağ olsun devreye soktuk onlar da çalıştı. Venezula Devlet Başkanı\'nı, Putin\'i devreye sktuk. Hep birlikte çalıştık netice hasıl oldu. Dünya 5\'ten büyük. Amerika 1 kaldı. Dünya karşısında kaldı\" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu: Geri adım atmayacağım (2)

İŞTEN ATILAN İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit\'te bulunan bir fabrikanın işten çıkardığı işçileri ziyaret etti. Sendikalı oldukları gerekçesiyle 80 işçi işten çıkarılırken, Kılıçdaroğlu fabrikanın önünde eylem yapan işçilerle birlikte çay içip, sorunlarını dinledi. Örgütlenme hakkının anayasal ve evrensel bir hak olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, işçilerin bu hakkı elde edebilmek için büyük bedeller ödediğini söyledi. İşçilerin örgütlenmesi ve buna karşılık işverenin de işçilerin işine son vermesinin bir anayasa ihlali, hukuk ihlali olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

\"Örgütlenme aynı zamanda birlikte yaşama, birlikte mücadele etme, Türkiye\'yi büyütme mücadelesi anlamına da gelir. Bu açından işçi arkadaşlarımız örgütlenmesi ve buna karşılık işverenin de işçilerin işine son vermesi bir anayasa ihlalidir, bir hukuk ihlalidir, insan hakları ihlalidir. Mücadelenizi desteklemek için ben buraya geldim, evet mücadelenizi yapın. Biz işçiyle, işvereni karşı gruplar olarak hiç görmedik. Tam tersine işçi ve işveren bir arada ortak mücadele veren, üreten, Türkiye\'yi büyütmek için mücadele eden gruplar olarak gördük. Ama işverenin de şu gerçeği kabul etmesi lazım, işçi çalışıyor alın teri döküyor, örgütlenmek istiyor, daha iyi yaşam standardını yakalamak istiyor. Yani işçi köle olmak istemiyor. İşçi çalışarak, üreterek, alın terinin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla örgütlenmeden hiç kimsenin çekinmemesi ve korkmaması gerekir\"

Kılıçdaroğlu, Türkiye\'de işçilerin örgütlenme özgürlü olduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: \"Türkiye\'de gelip üretim yapmak istiyorsanız, Türkiye\'de işçilerin örgütlenme özgürlüğü var ve herkesin de bunu kabul etmesi lazım. Ayrıca işçilerin kendi taleplerini, kendi beklentilerini elbette ki sendika aracılığıyla işverene bildirecektir. İşveren oturacaktır sendikayla masaya işçilerin hakları, beklentileri, arzuları neyse oturarak ortak akılla çözülecektir. Dolayısyla sendikayı tek tek yok edeyim, her bir işçiyi karşıma alayım eğer bir işçi itiraz ederse onu da kapının önüne koyayım anlayışı 19. yüzyılın, 18. yüzyılın orta çağ anlayışıdır. Dolayısıyla bizim bu anlayıştan yana tavır takınmamız mümkün değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın partisiyiz, işçinin, emeklinin, emekçinin partisiyiz. Dolayısıyla kim örgütlenme için mücadele ediyorsa, biz o mücadeleyi de sonuna kadar destekleyeceğiz\"

Dargeçit\'te teröristlerin gösterdiği sığınaklarda patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu

MARDİN\'in Dargeçit ilçesinde, biri kadın 2 PKK\'lı teröristin yer göstermesi sonucu 6 ayrı yerde yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, mühimmat, giyim, yaşam ve tibbi malzemeler ele geçirildi.

İsmi açıklanmayan PKK\'lı bir erkek teröristin yer göstermesi sonucu, Dargeçit ilçesine bağlı Umutköyü kırsalında yapılan aramalarla ilgili Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"21.12.2017 günü erkek örgüt mensubunun yer göstermesiyle Dargeçit ilçesi Umutlu köyü kırsalında bulunan bölgelere gidildiği, 4 ayrı bölgede yapılan arama tarama sonucu; sığınak içerisinde çuvallarla altı döşenmiş barınma alanı, 3 çift mekap ayakkabı, 2 adet güneş paneli, kumanda ve şarj mekanizmaları, 4 adet çakmak tüpü, 2 adet küçük tüp, silah yağlama spreyi, çok sayıda yaşamsal malzemeleri, yaklaşık 50 metre kablo, ocak, kap çanak, 2 takım leşker kiyafeti, tamir bakım malzemeleri, çok sayıda demir testeresi, 2 adet şemsiye, pil blokları, 1 top kablo, küçük tüp, yaşamsal malzemeler, 3 adet askeri kamufjli panço tipi yağmurluk, 2 adet şemsiye, 3 çift ayakkabı, kazma, kürek, şemsiye, kamp tipi med, 4 adet alfa fire alıcı, 100 metre kablo, 3 adet alfa fire kumanda, 5 adet pil bloğu, 10 adet elektrikli fünye, 1 adet araç telsizi , 2 adet akü , 1 adet Sony marka kamera ,sivil giyim malzemesi , muhtelif tıbbi ve gıda malzemesi, 80 adet 7.62, 39 mm çapında fişek ele geçirilmiştir\" denildi.

Tutuklu Rozarin kod adlı teröristin yer göstermesi sonucu yine Dargeçit ilçesine bağlı Tanyeri ve Beğendi mahalleleri kırsalında yapılan arama sonuçlarına ilişkin emniyet açıklamasında, \"19.12.2017 günü tutuklu bölücü terör örgütü mensubu Rozarin (k) yer göstermesi sonucunda Dargeçit ilçesi Tanyeri ve Beğendi Mahallelerine gidildiği; Tanyeri Mahallesi kırsalında taşların arasına gizlenmiş, içerisinde yaşam malzemeleri (çok sayıda konserve yiyecek) ve 1 adet leşker kıyafeti bulunan jelikan bidon ele geçirildi. Beğendi mahallesi kırsalında da, 2 oda şeklinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1 adet mağara tespit edildiği, mağara içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan; 180 kg Anfo, 3 büyük, 3 küçük tüp, 5 kg mazot olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 100 mt kablo, çok sayıda bant, 7 adet doçka mermisi ele geçirildiği, malzemelerin bahse konu mağara içerisinde Bomba İmha Uzmanlarınca patlatılmak suretiyle imha edildi\" bilgilerine yerverildi.

Bursa\'da yüksek kesimlere kar yağdı

Uludağ\'da etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 63 santimetre olarak ölçüldü

BURSA’da şehir merkezinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken Uludağ\'da etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 63 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ’da -10 derece ölçülen sıcaklık şehir merkezinde ise 0 dereceye kadar düştü. Kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu da 8\'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan ve kar lastiği bulunmayan sürücülerin dağa çıkmalarına izin vermiyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursa\'da gün boyu karla karışık yağmur bekleniyor. Bursa- İnegöl yolunun Mezitler Bölgesi ile İznik, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Bebek taşıyan ambulans görevlilerine darp iddiası

MANİSA\'da Merkezefendi Devlet Hastanesi\'nden 13 günlük bir bebeği ambulansla özel bir hastaneye nakleden 3 sağlık çalışanından ikisinin, bir araç sürücüsü S.B. tarafından darp edildiği iddia edildi. S.B.\'nin sağlık çalışanlarından kendisini darp ettikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, geçen 17 Aralık\'ta 112 acil sağlık ekiplerine yönelik bir saldırının yaşandığını açıkladı. Saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda Merkezefendi Devlet Hastanesi\'nden özel bir hastaneye 13 günlük bir bebeği nakleden sağlık çalışanlarına karşı bir saldırıda bulunulduğunu belirten Dağlıoğlu, bunu kınadıklarını belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. Dağlıoğlu, \"Sadece sağlık çalışanlarına değil kimseye şiddet uygulanmasın. Bu şiddet girişimi olaylarının son bulmasını ve caydırıcı tedbirler alınmasını istiyoruz. Ambulanslarda hasta nakilleri yapılıyor, geç kalmanın bedelleri çok ağır olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan empati kurmalarını istiyoruz. Ambulansın içindeki hastanın kendi yakını veya kendisi olabileceğini düşünmeleri gerekiyor. Bu hastada yarım saat gibi bir gecikme yaşandı. Eğer bu bebeğe bir şey olsa bunun sorumlusu kim olacaktı\" diye konuştu.

\"AMBULANSIN ÖNÜ KESİLDİ\"

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi\'nde çalışan Türk Sağlık Sen üyesi Aydın Akagündüz, 112 acil sağlık çalışanlarının yaşadıklarını anlattı. Akagündüz, ambulans şoförü N.A ve acil tıp teknisyeni H.T.\'nin 35 plakalı araç sürücüsü S.B.\'nin fili saldırısına, diğer acil tıp teknisyeni S.Ç\'nin de sözlü saldırıya maruz kaldığını söyledi. Akagündüz, \"Merkezefendi Devlet Hastanesi\'nden 13 günlük bir bebeği yoğun bakım gerektirdiği için 8 Eylül Hastanesi\'ne sevk edilmesi esnasında 112 çalışanı arkadaşlarımıza yönelik bir saldırı oldu. Ambulansın Manisa Devlet Hastanesi\'nin önüne yaklaştığı sırada tren raylarının üstünde 35 plaka bir araç tarafından önü kesilmiştir. Hem ambulansın sevk ve idaresi engellenmiş, hem de darp girişiminde bulunulmuştur. Ambulansın önünü kesen kişi önce şoföre darp girişiminde bulunarak \'Sizin geçiş üstünlüğünüz mü var, neden tepe lambasını yakıp gidiyorsunuz\' diyor. Arkadaşımız da \'Acil hastamız var, hastaneye yetiştirmemiz gerekiyor\' demesine rağmen boğazına sarılıp vuruyor. Bu kişi ambulansın arka kapısını ve oradaki acil tıp teknisyenine de saldırıp yumrukluyor. Ambulansta 13 günlük bebek bulunduğunu söylemelerine rağmen bu kişi fili ve sözlü olarak saldırmaya devam ediyor. Polis ekipleri geldikten sonra bebeğin 8 Eylül Hastanesi\'ne sevki sağlanıyor. 2 kişi darp ediliyor, diğer kişi de polise telsizle durumu haber veriyor. Bebeğin durumu şu anda iyi. Ama orada yarım saat gibi bir gecikme oldu. Şu anda da bebeğin sağlık durumunda bir sıkıntının olmadığını biliyoruz\" diye konuştu.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ

Sağlık çalışanlarının darp raporu alarak suç duyurusunda buluduğunu kaydeden Aydın Akagündüz, ambulansın önünü kesip sağlık çalışanlarını darp eden S.B.\'nin de darp raporu aldığını açıkladı. Akagündüz, \"Bu kişi 112 çalışanlarının kendisini dövdüğünü söylüyor. Hem sağlık çalışanlarının hem de bu kişinin polis tarafından ifadesi alınarak tutanak tutuldu. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğunu öğrendik. Kesinlikle sağlık çalışanlarının şiddet uyguladığına dair bir şey yok. Bu kişinin alkollü olduğu tahmin ediliyor. Hastaneye darp raporu almak için geldiğinde polis memurlarına alkolmetreyi üflememek için direndiğini öğrendik\" dedi.

Otomobil, ters yola girip karşıdan gelen otomobile çarptı: 2 ölü 2 yaralı

ESKİŞEHİR\'de otomobil, ters yola girip karşıdan gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı, kazada normal yolunda gitmekte olan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, diğer otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 30\'uncu kilometresindeki Mahmudiye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinden Eskişehir istikametine gitmekte olan sürücü henüz belirlenemeyen 26 GB 573 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda bölünmüş yolda refüjden atlayarak ters yola girdi ve karşıdan gelmekte olan Rahmi Coşkun\'un (57) kullandığı 38 RC 973 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan dışarı çıkan 38 RC 973 plakalı otomobilin sürücüsü Rahmi Coşkun ile yanında oturan Cemal Dinç (57) olay yerinde öldü.

26 GB 53 plakalı otomobilde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen ağır yaranan 2 kişi, ambulanslarla Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada karşı yola giren 26 GB 573 plakalı otomobilin motoru araçtan fırlayarak seyir halindeki 34 LH 037 plakalı otomobil sol arka tarafına çarptı. Ölen Rahmi Coşkun ile Cemal Dinç\'in cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp liselinin cesedi gölette bulundu

BİLECİK\'in Söğüt ilçesinde geçen çarşamba gününden bu yana kayıp olan, dün çantası ve defterine yazdığı intihar notu gölet kenarında bulunan lise öğrencisi Kemal Kara\'nın (16) cesedi dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.

Söğüt Anadolu Lisesi 2\'nci sınıf öğrencisi Kemal Kara, geçen çarşamba günü okuldan eve gelmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polisin arama çalışmaları sürerken, Kemal Kara\'nın okul çantası ile bir deftere yazdığı \"Çok güzel hayatım oldu. Aileme hiç kızgın değilim. Hiç kimsenin suçu yok; yemin ederim. Aslında birkaç kişiyi öldürüp öyle intihar edecektim ama kimseye zarar vermek istemedim. Bu kararı hayattan sıkıldığım için verdim. Anne seni çok seviyorum\" şeklindeki not ilçe yakınlarındaki Ertuğrulgazi Göleti kenarında bulundu.

Kemal Kara\'nın cesedi de bugün dalgıçlar tarafından Ertuğrulgazi Göleti\'nden çıkarıldı. kara\'nın cenazi otopsi için hastane morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

UHK Başkanı Taşpınar: Türkiye\'de ekili araziler son 10 yılda 7.7 milyon hektara düştü

EDİRNE\'de 2017 Hububat Sezonu Değerlendirme Paneli\'ne katılan Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, \"Bundan 10 yıl önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanı giderek azalmış 7.7 milyon civarına düşmüş ve giderekte azalmaktadır. Tüketim ise nüfus artışı göçmen nüfusu, artan turist sayısı ile dışarıya yapılan yardımlar neticesinde ön görülenin üzerinde gerçekleşmektedir. Üretimi artırıcı politikalar oluşturulmalı, ekim alanlarını koruyacak tedbirler acilen alınmalıdır\" dedi.

Edirne Ticaret Borsası ile Ulusal Hububat Konseyi\'nin (UHK) \'2017 Hububat Sezon Değerlendirme Paneli, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kalemoğlu, UHK Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye Un Sanayicileri Odası Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Edirne Ticaret Odası Başkanı Özay Öztürk, Konya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Çelik\'in katılımıyla gerçekleştirildi.

UHK Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye\'de ekili arazilerin son 10 yılda, 9 milyon hektardan 7.7 milyon hektara düştüğünü belirterek, acilen tedbir alınması gerektiğini söyledi. Tüketimin ise göçmen nüfusuyla artığını belirten Taşpınar, \"Tarımda önemli kademeler kaydedildi ama tarım dinamik bir sektördür. Bizler toplumun büyük bir kesiminin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilgilendiren etkileyen büyük bir ailenin ferdi olarak gelişen ve değişen bu ortamda daha yapılacak çok şeyler olduğunu da biliyoruz. Bundan 10 yıl önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanı giderek azalmış 7.7 hektar civarına düşmüş ve giderekte azalmaktadır. Buna rağmen gerek yeni çeşitlerimiz ile birim alandaki verim artmıştır. Tüketim ise nüfus artışı, göçmen nüfusu, artan turist sayısı ile dışarıya yapılan yardımlar neticesinde ön görülenin üzerinde gerçekleşmektedir. Buğday maalesef kıraç alanların ürünü olarak değerlendirilmektedir. Buğday ekim alanlarında sınır değerleri ulaşılmış olup bunun altına düşün ekim alanları, kurak yıllarda üretim yetersizliği sorunlarını beraberinde getirecektir. Bunun için buğdaya yapılacak desteklemeler, bölgesel farklılıkları da dikkate alarak acil bir düzenleme yapılarak arttırılma yoluna gidilmelidir. 2016 yılındaki su azalması, fiyatların düşmesiyle çeltik ekim alanları yüzde 10 daralmıştır. Üretimi artırıcı politikalar oluşturulmalı, ekim alanlarını koruyacak tedbirler acilen alınmalıdır. Türkiye\'de 4.5 milyon hektar civarında nadas alanı bulunmaktadır. Tarımın iklim şartlarına bağımlılığını azaltmak için belli ilkeler çerçevesinde havzalar arası su transferi mutlaka ve mutlaka yapılmalıdır\" dedi.

\'ENFLASYONUN NEDENİ TARIM VE GIDA OLARAK GÖSTERİLMESİ YANLIŞ\'

Ülkemizdeki enflasyonun tarım ve gıda olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu savunan Taşpınar, \"Ülkemizde enflasyonun en önemli nedeni tarım ve gıda olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu yanlışlıkla birlikte gümrük fonlarının düşürülmesi de gündeme gelmektedir. İthalat söylemleri ürün hasat zamanında piyasaları olumsuz etkilemekte, çiftçiyi üretimden soğutmakta ve üretimden düşürmektedir. Gümrük vergisi düzenlemeleri iyi hesaplanmalı vergiler düşürülecekse de hasat zamanında değil ürünün en az olduğu zamanlarda uygulanmalıdır. Bakanlığımızın toplulaştırma çalışmaları 2005 yılında çıkarılan 5304 sayılı kanuna göre kararlılıkla ve hızlı bir şekilde mutlaka yapılmalıdır. Ülkemizde son yıllarda yapılan lisanslı depoculuğu, etkin bir şekilde kullanarak dünya tarım ticaretine mutlaka entegre olmalıyız. Yapılan araştırmalarda lisanslı üreticilikten bir çok üreticinin haberdar olamadığını, ya da yanlış yönlendirmelerden, yanlış bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Sistemin gelişmesi için bizim öncelikle önerimiz desteklemelerin yanında sahada tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin mutlaka yapılmasıdır. Ancak o zan tüm sektör paydaşlarına ulaşmış, tarımsal ticareti kolaylaştırmış oluruz\" şeklinde konuştu.

Tarım desteklerinin analiz edilerek yapılması gerektiğine vurgu yapan Taşpınar, \"Tarım destekleri ortalama 14 milyar lira olup, rakam bakanlık bütçesinden yüzde 60 oluşturmaktadır. Bu rakam tarım sektörü açısından önemli bir miktardır. Bu desteklemelerin sektöre ne yönde ve ne derecede etki ettiği hedeflenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı konusunda etki analizi mutlaka değerlendirilmelidir. Önemli bir hususta uzman olamayan kişiler buğday, ekmek, pirinç üzerine yorum yapmaktadır. Bu olumsuz propagandaların önüne geçilmesi içinde sektörü istekleri olarak söyleye biliriz\" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Başkanı İsmail Kalemoğlu, geç açıklanan ürün fiyatlarına gösterilen tepkiye değinerek, \"TMO neden fiyatı geç açıklıyor? Biz nisan ya da mayıs ayı başında da fiyat açıklayabiliriz. Piyasa işliyorsa, üretici ürününü iyi fiyata satıyorsa niye hasat başlamadan fiyat açıklayacağız? Fiyat erken açıklamamanın temel gerekçesi üreticiyi korumaktır. Biz mağdur etmediğimizi düşünüyoruz. Hasat başladığından itibaren TMO\'nun depoları üreticinin hizmetinde, fiyat açıklanana kadar depo kira ücreti almıyoruz, fiyat açıklanana kadar önceki yılın alım fiyatıyla yüzde 30 avans veriyoruz\" dedi.

\'BUĞDAYDA VERGİ DÜŞTÜ DİYE 1 GRAM BUĞDAY GELMEDİ\'

Buğdayda vergi düşmesiyle ofislere 1 gram buğday gelmediğini anlatan Kalemoğlu, \"Önceliğimiz üreticiyi korumak, tüketiciye makul fiyatta ürününün ulaşmasını sağlamak. Bu çerçevede zaman zaman ithalat yapıyoruz. Hasat zamanı vergi düşürülmeseydi katılıyorum, keşke düşürülmeseydi. Toplamda buğdayda vergi düşürüldü diye 1 gram buğday gelmedi. Gümrük vergisi düştü diye buna dayalı bir ithalat olmadı ama psikolojik bir etkisi oldu, fiyat düşüşlerine sebep oldu. Özünde görevimiz piyasayı düzenlemek\" diye konuştu.

