DHA YURT BÜLTENİ-8

İZMİR\'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Günhan Ö. (26), iddiaya göre, evinde birlikte alkol aldığı üniversite öğrencisi arkadaşı Zülal Tütüncü\'yü (21), bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada boynundan bıçaklayarak öldürdü.Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi\'ndeki evde meydana geldi. Özel bir üniversitede, Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü\'nde okuyan Günhan Ö., Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü ile evinde alkol almaya başladı. Günhan Ö. ile Tütüncü arasında bu sırada bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Günhan Ö., babasının evdeki bıçağını alarak Tütüncü\'nün boynuna sapladı. Günhan Ö., ardından polisi arayarak cinayet işlediğini belirtip, adresini verdi. İhbar üzerine eve giden polis, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım aldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polisler, Zülal Tütüncü\'nün cesedini buldu. Tütüncü\'nün, boynundan bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, evin çevresinde yaptıkları aramada yakaladıkları Günhan Ö.\'yü gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Tütüncü\'nün cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2)BULGARİSTAN\'DA 7 YAŞINDAKİ DAMLA, AĞZI BANTLI HALDE ÖLÜ BULUNDU

BULGARİSTAN\'ın Kırcaali kentine bağlı Mestanlı ilçesinde yaşayan soydaş ailenin kızı Damla Güner (7), dün evinde ağzı bantlı halde ölü bulundu. Babası Belçika\'da çalışan kızın annesi Saadet M. (40) ile ailenin yakını A.T., Bulgar polisi tarafından gözaltına alındı.

Bulgaristan\'da Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali\'nin Mestanlı ilçesinde dün, soydaş ailenin kızı Damla Güner, iddiaya göre, annesi Saadet M. tarafından evde ağzı koli bandı ile kapatılmış halde bulundu. Annenin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Damla\'nın öldüğünü belirledi. Eşi Belçika\'da çalışan Saadet M., fenalık geçirerek hastaneye kaldırılırken, Bulgar polisi olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Kırcaali bölge savcısının talimatıyla polis ekipleri hastanede tedavi gören anne Saadet M.\'nin ifadesini aldı. Anne, ifadesinde, \"Eşim yurt dışında çalıştığı için Damla\'yı evde yalnız bırakıp gece vardiyasına gittim. Sabah eve geldiğimde Damla\'yı kafası ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde buldum\" dedi. Polis, anne Saadet M.\'nin ifadesini çelişkili bularak, aileye yakın olduğu belirtilen A.T. ile birlikte gözaltına aldı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-

===========================================================

3)İHH\'DAN KİLİS\'TEKİ SURİYELİLERE KÖMÜR YARDIMI

KİLİS\'te, İHH İnsani Yardım Vakfı, kış yardımları kapsamında kentteki Suriyelilere kömür yardımında bulundu.Kış Yardımları Projesi kapsamında yurt dışı yardımlarının yanı sıra yurt içinde de çalışmalarını sürdüren İHH Kilis\'te bulunan Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıttı. İHH İnsani Yardım Vakfı, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, zulme uğramış insanlara insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, hayırseverlerin göndermiş olduğu yardımlarla alınan 50 ton kömürü 110 Suriyeli aileye ulaştırdı.

Kömür yardımı alan Sena Hecrabia; Halep kuşatmasında Kilis\'e gelmek zorunda kaldığını ifade ederek, \"Burada İHH bizleri yalnız bırakmıyor. Yardım ediyor. Savaş sırasında iki oğlum ve gelinim şehit oldu. İki torunumla yalnız kaldım. Allah bizlere kolaylık versin\" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı sorumlularından Aydın Gençoğlu, savaştan kaçmak zorunda kalan 110 aileye 50 ton kömür dağıtımı yaptıklarını belirterek hayırseverlere teşekkür etti.

4)BİNLERCE EĞİTİMCİDEN \'SİYAH YÜRÜYÜŞ\'

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in iki öğrenci tarafından tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından Alsancak Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan binlerce eğitimci siyahlar içinde Konak Meydanı\'na yürüdü. Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, \"Bu mesleği her türlü saldırıya açık hale getiren yaklaşımlar ve politikalar, bugün geldiğimizdir noktanın sebebidir\" dedi.

Geçen Cuma günü, Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in, makam odasında iki öğrenci U.Y. ile İ.P tarafından tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından, bugün binlerce eğitimci \'Siyah Yürüyüş\'te bir araya geldi. Alsancak Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan binlerce eğitimci, taktıkları siyah fularlarla sessiz bir şekilde Konak Saat Kulesi\'ne yürüdü. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yürüyüşe katılarak, kortejin önünde, \'Eğitimde Şiddete Dur De\' yazılı pankartı taşıdı. Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan Yalçın, \"Rahmetli Mehmet Akif İnan, \"Susarak anlattım bütün gizliyi, sakladım duygumu ben konuşarak\" dizelerinde bugünkü yürüyüşümüze anlam katan bir açılım sağlıyor. Bugün, burada sessiz bir yürüyüş yaparak sesimizi yükseltmek istedik. Müdürümüz Ayhan Kökmen\'in katledilmesi konusunda eğitimciler ve okul yöneticileri olarak acımızı içerimize atıp mesajımızı dışarıya vermek istedik. Şiddetin ortadan kaldırılması şarttır, şiddetin ortadan kaldırılması için de eğitim şarttır. Son zamanlarda terörün ve şiddetin hedefi olan eğitimcilerimiz, bizleri acılara gark etmiş ve eğitim çalışanlarını umutsuzluğu sürüklemeye başlamıştır\" dedi.

\"ÖĞRETMEN SALDIRILARA AÇIK HALE GELMİŞTİR\"

Öğretmeni önemsizleştiren uygulamaların mesleğin onur ve itibarını zedelediğini ve ve zedelemeye devam ettiğini belirten Yalçın şunları söyledi:

\"Yaşanan mesleki erozyon öğrenmeti savunmasız bırakmış, onu saldırılara açık hale getirmiştir. Bugün burada Eğitim Bir Sen olarak bunun bir ülke meselesi olduğunu, bunun bir memleket meselesi olduğunu, her insanın bu meseleye duyarlı davranması gerektiğini, her politikacının bu konuya eğilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ülkenin her yerinde basın açıklamalarıyla konuya ilişkin itirazımızı yükseltiyor, sendikalarla bir araya gelerek bunun ortak bir şekilde savunulması gerektiğini ifade ediyoruz. Bugün bu açıklamamızda Türk Eğitim Sen temsilcisi arkadaşımız da burada. Ben bu konuda sendikaların ortaya koyduğu duruşa yürekten teşekkür ediyorum. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, tüm ilgililerin iştirakiyle acil çalışma yapılmalıdır, caydırıcı düzenlemeler getirilmelidir. Basına, sivil toplum kuruşluarına, bilim insanı, aydın ve sanatçılara da bu konuda büyük görevler düşmektedir.\"

\"ŞİDDET VE EĞİTİM ASLA YAN YANA GELMEMESİ GEREKEN İKİ KELİMEDİR\"

Yalçın, canilere karşı durmak, cehalete \'Dur\' demek ve şiddet sarmalına bir çıkış bulmak için siyah bir yürüyüş tertip ettiklerini belirterek, bundan sonra hiçbir eğitimciyi kaybetmek istemediklerini dile getirdi. Tedbir ve sağduyu çağrısı yaptıklarını vurgulayan Yalçın, \"Son zamanlarda eğitimcilerimizin maruz kaldığı şiddet olayarında gözlenen artış, eğitimin işleyişini ve toplumsal huzuru ciddi manada tehdit eder bir boyuta gelmiştir. Şiddet olaylarının neredeyse gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş olması, maalesef acı bir realite olarak bizleri de etkilemektedir. Şiddetin fiziki ve psikolojik hasarı sadece ona maruz kalan eğitimcilerle sınırlı kalmamakta, başta ailelerine olumsuz yansımalarıyla eğitim düzenini de etkilemektedir. Eğitimcileri hedef alan şiddet sarmalı, her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Bu cennet ülkete, cinnet toplumuna doğru gitmek hepimizi düşündürmeli ve harekete geçirmelidir. Şiddet, ruh düzeni sağlıklı, normal bir insanın başvuracağı bir yöntem değildir, olamaz, olmamalıdır. Şiddet ve eğitim asla yan yana gelmemesi gereken iki kelimedir\" dedi.

5)YOZGAT\'TA ARIZALI BARİYER SİSTEMİ, HEMZEMİN GEÇİDİNDE SÜRÜCÜLERİN KAFASINI KARIŞTIRIYOR

YOZGAT’ın Şefaatli ilçesindeki hemzemin geçidini kullanan sürücüler bariyer ve sinyalizasyon sisteminin bozuk olması nedeniyle uzun süre beklemekten yakındı.

Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasında bulunan Akçakoyunlu köyü hemzemin geçidinde yaklaşık 4 yıl önce yapılan bariyer ve sinyalizasyon sisteminin, sürekli arızalı ‘Dur’ konumunda kalması geçidi kullanmak zorunda kalan köylülerin ve sürücülerin tepkisine neden oluyor. Aynı zamanda hemzemin geçitte bariyer ve sinyalizasyon sistemi bulunmasına karşın, \'Kontrolsüz Hemzemin Geçit\' yazısının bulunduğu tabela da sürücülerin kafasını karıştırıyor.

Hemzemin geçidi 1 ay içerisinde 4 kez kullandığını belirten Ziya Özcan isimli sürücü, “Bu yolu ilk kez kullandığımda, bariyerlerin kapalı olduğunu gördüm. Yaklaşık yarım saat açılmasını bekledim, otomobilimden inerek bariyerleri kontrol ettiğimde, arızanın farkına vardım. Bu süre içerisinde de hiç tren geçmedi. Bariyerin boşluğundan karşıya geçtim. Demiryolunun virajlı bölümünde bulunan ve çok dikkatli geçiş yapılması gereken hemzemin geçidinin bariyerlerinin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Yetkililere durumu bildirdikö dedi.

