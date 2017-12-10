DHA YURT BÜLTENİ-8

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRUMP\'UN AÇIKLAMASI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs konusundaki kararını tanımadıklarını belirterek, \"Trump\'n açıklaması zaten bizim için bir yok hükmündedir. Biz beklerdik ki büyük ülkelerin liderleri çatışmayı barışmayı barıştırmayı sağlasın. İsrail bir terörist devlettir\" dedi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanlığı kongresine katılmak üzere Sivas\'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan Ana uçağı 12.50 sıralarında Nuri Demirağ Havaalanı\'na indi. Burada protokol tarafından karşılanan Cumburbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile kent merkezine geçti. Yolda kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamlayarak, çocuklara oyuncak verdi. Ardından AK Parti Sivas 6\'ıncı Olağan İl Kongresi\'nin yapıldığı Yeni Spor Salonu\'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdogan\'ın Sivas ziyaretine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Mahir Ünal eşlik etti.

Spor Salonu\'ndaa düzenlenen il kongresinde kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan referandumunda verilen yüzde 71\'lik destek için Sivas halkına teşekkür ederek sözlerine başladı. 2019 seçimlerinde Yiğidolar\'a yakışan oy oranıyla 16 Nisan\'da başlatılan işi bitireceklerine inandığını ifade etti.

Türkiye\'yi 2023 hedeflerine adım adım taşıyacaklarını belirten Erdoğan, \"Son yıllarda bölgemizde meydana gelen hadiseler millet ve devlet olarak ne kadar ağır bir imtihandan geçtiğimizi gösteriyor. Coğrafya. Bir sorunu çözmeden yenisiyle, bir badireyi atlatmadan daha büyüğüyle karşılaşıyoruz. Afganistan\'da başarı kazandığımızı anda Pakistan\'da sıkıntılar nüksediyor. Somali\'de açlığı bir nebze çözüm bulduk derken Yemen, Arakan ile yüreğimiz dağlanıyor. Suriye krizini hal yoluna koymak için adım attığımız günlerde bakıyorsunuz Kudüs\'te yeni bir provokasyon önümüze çıkıyor. Türkiye barış güven ve istikrar için çalıştıkça birileri de çatışma ve savaş için gayret gösteriyor. Biz akan kanı durdurmak için seferber olurken birileri de İslam coğrafyasını kan gölüne çevirmek için gayret gösteriyor. Etnik ve mezhebi farklılıkları kışkırtıyorlar.\" dedi.

\"KUDÜS İÇİN TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIZ\"

ABD\'nin Kudüs konusundaki kararını sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

\"BM kararlarını dahi ayaklar altına almaktan çekinmiyorlar. Son 7 yılda gözlerimizin önünde işlenmeyen vahşet kaldı mı? Paçavraya çevrilmeyen ilke, prensip kaldı mı? Kardeşi kardeşe düşüren için yapılmayan şey kaldı mı? Bizden bu tabloya sessiz kalmamızı, köşemize çekilmemizi istiyorlar. Çocukların kanları üzerine inşa ettikleri zulüm düzenine rıza göstermemizi istiyorlar. Kardeşlerim Müslüman hele de bu Müslüman Türk ise cesur insandır. Bu böyle biline. Biz \'kim var\' diye seslenilince fert fert \'ben varım\' diye bağırmayı hayatının merkezine yerleştirmiş insanlarız. Bizim için mazlumun da zalimin de kim olduğunu anlamı yoktur. Zalim öz kardeşimiz de olsa karşısına dikilmekten çekinmeyiz.Gerçekten de Anadolu asırlardır zulüm gören herkes için bir aman yurdu olmuştur. Bu topraklar adına ve şanına yakışır şekilde yegane sığınaktır. Bu toprakların tarihinde ey İsrail asla holokost yoktur, soykırım yoktur. Bu milletin tarihinde etnik temizlik, katliam yoktur, bu devletin tarihinde işgal yoktur. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Ecdad nasıl geride hala hayırla yad edilen bir miras bırakmışsa bizim de evlatlarımıza böyle bir miras bırakmamız gerekiyor. Bunun yolu da böyle zamanlardan geçiyor. Bu millet tavrını birilerinin cüssesine göre belirlemeyecek kadar cesur bir millettir. İlk kıblemiz, göz bebeğimiz Kudüs konusunda tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. ABD\'nin meşum kararını ilan edeceğini açıkladığı salı gününden bu yana çok yoğun bir telefon diplomasisi yürüttük. Papa dahil bir çok devlet ve hükümet başkanıyla görüşme yaptım. ABD\'nin bu adamının tamamıyla Evangelist bir yaklaşım olduğunu da çok net bir şekilde ortaya koymak durumundayız.\"

\"TRUMP\'UN AÇIKLAMASI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE\"

ABD Başkanı Donald Trump\'ın kararını tanımadıklarını ifade ederek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:

\"Trump\'un açıklaması bizim için zaten bir yok hükmündedir. Bunun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Orayı başkent ilan etmenizin, büyükelçiliğinizi oraya taşımanızın bizim için bir hükmü yoktur. Biz beklerdik ki büyük ülkelerin liderleri çatışmayı değil, barışmayı, barıştırmayı sağlasın. İşte şecaat arz ederken sirkatin ortaya koydular. Yarın ülkemizi ziyaret edecek Sayın Putin ile de hem bu konuyu hem de Suriye konusunu görüşeceğiz. Bu gayretlerimizin başta Filistin olmak üzere tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.\"

\"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR\"

Tarihte zulüm gören, sürgüne uğrayan Yahudi milletinin her zaman Osmanlılara ve Türk milletine sığındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bugün haksızlık karşısında tepkimizi oraya koyuyorsak, bu gücümüzü ecdadımızın bize bıraktığı o tertemiz sicilden alıyoruz. Ecdad nasıl hayırla yad edilen miras bırakmışsa, bizim de evlatlarımıza öyle bir miras bırakmamız gerekiyor.\" dedi. İsrail askerlerinin son Kudüs olaylarında 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğu gözleri bağlı götürdüğünü gösteren fotoğrafı ekrandan gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: \"Bu İsrail terör devletidir, terör. İsrail askerleri 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bakın nasıl sürüklüyorlar? Kudüs Müslümanların harim-ü ismetidir. Kudüs İstanbul\'un, Sivas\'ın Konya\'nın kardeşidir. Kudüs gözümün nurudur. Kudüs\'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Biz de sabırla çalışacak. Mücadelece edecek Allah\'ın izniyle zafere ulaşacağız.\"

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşykanını otobüs ile kente gelişi

-Yolda vatandaşları selamlaması

-Salondan görüntüler

-Konuşması (Canlı kayıt yapıldı)

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

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2)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, ÖMER HALİSDEMİR\'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde bulunan 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir\'in kabrini ziyaret etti. Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir\'e başsağlığı dileyen Erbaş, kabri başında dua etti. Erbaş, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in kabrini ziyaretten sonra yaptığı konuşmada, Ömer Halisdemir\'in maddi ve manevi eğitimini alan ve şehitliğin ne olduğunu bilerek şehit olan birisi olduğunu söyledi. Gençi ve çocukların Şehit Ömer Halisdemir\'in ruhu ile yaşatılması gerektiğini belirten Erbaş, şunları dedi:

\"Gençlerimizi çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor. Onlara Kuran-ı Kerim\'de, \'Siz Allah yolunda öldürülenleri, şehit olanları ölüler sanmayınız, onlar diridirler fakat siz anlamazsınız\' ayet-i kerimesini özümleye özümleye büyümelerini sağlamamız gerekiyor. Peygamberimizin şu hadisi şerfini bütün gençlerimize bütün çocuklarımıza hazmettirerek onu öğreterek çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Efendimiz buyuruyor ki; \'İçimden öyle geçiyor ki Allah yolunda şehit olsam diriltilsem, tekrar şehit olsam, diriltilsem tekrar şehit olsam, diriltilsem tekrar şehit olsam, içimden böyle geçiriyorum\' diyor. Yani şehitlik mertebesi bu kadar yüksek. Yine peygamberimizin ifadesiyle peygamberlikten sonra Müslümanlara nasip olan en büyük bir mertebedir. Dolayısıyla biz tekrar şehidimiz Ömer Halisdemir\'e rahmet diliyoruz. Aynı ruhu tüm gençlerimizin taşıması için millet olarak özellikle öğretmenler olarak, imamlar ve müftüler olarak bütün büyükler olarak küçüklerimizi yetiştirirken bu ruhla yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu her şehidimiz geldiğinde anlıyoruz.\"

Ömer Halisdemir Kültür Merkezi\'ni de ziyaret eden Erbaş daha sonra Niğde merkez Fatih Sultan Mehmet Cami\'de öğle namazı kıldı, cemaate vaaz verdi. Namazın ardından Erbaş, vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırdı.

Görüntü Dökümü

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-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın karşılanması

-Erbaş\'ın baba Hasan Hüseyin Halisdemir\'e başsağlığı dilemesi

-Ömer Halisdemir\'in kabri başında dua edilmesi

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın konuşması

-Detay görüntüler

-Erbaş\'ın camiye girmesi

-Cami içerisinden detay görüntüler

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın cenaze namazı kıldırması

Süre:6\'13\" Boyut:413 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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3)OTOBÜS ŞOFÖRÜ ARKADAŞINI UYARIRKEN, KURALI KENDİSİ UNUTTU

KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde, direksiyon başında, cep telefonu ile uzun süre biriyle konuşan halk otobüsü şoförüne yolcular, tepki gösterdi. Sürücü, yolda meydana gelen kaza hakkında arkadan gelen arkadaşını uyardığını belirterek, \"Arkamdan gelen arabayı uyarıyorum. \'Dikkatli gelin\' diyorum. Ne var bunda?\" dedi. Çayırova ile Gebze arasında yolcu taşıyan halk otobüsü şoförü, yolda giderken, direksiyon başında, cep telefonu ile uzun süre biriyle görüştü. Bu durum, otobüste seyahat eden yolcuların tepkisine neden oldu. Otobüsün içindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülere göre, yolcu, şoförü uyararak, \"Sen, bana izah et bakalım bu durumu, arabana bindiğim dakikadan beri telefonla konuşuyorsun\" dedi. Otobüs şoförü ise yolda meydana gelen kaza hakkında arkadan gelen arkadaşına bilgi verdiğini belirterek, \"Görüşeceğim tabi. Arkamdan gelen arabayı uyarıyorum. Sana mı dert? \'Dikkatli gelin\' diyorum. Ne var bunda?\" diye konuştu. Yolcular, şoförün bu açıklamasına da tepki gösterdi. Otobüs şoförünün, arkadaşını dikkatli olması konusunda uyarırken, direksiyon başında telefonla konuşulmaması gerektiği kuralını unutması yolcular tarafından eleştirildi.

Görüntü Dökümü

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-Sürücü ile yolcu arasındaki konuşmanın görüntüsü

(Haber: Erol POLAT-ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)

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4)ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖNÜNDE PARK YERİ KAVGASI: 3 YARALI

GAZİANTEP\'te, alışveriş merkezi önüne araç park etmek isteyen 2 kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 2\'si güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi\'ndeki bir AVM\'nin önünde meydana geldi. Mehmet Kütle ve Fikret Çoban aileleriyle beraber 27 J 3267 otomobille AVM\'ye geldi. Çevrede park yeri bulamayan araç sürücüsü Çoban, otomobili AVM önündeki bir kaldırıma park etmek istedi. Bu sırada alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Kaya ve Cuma Kılıçoğlu, Çoban\'a uyarıda bulunarak aracı farklı bir yere park etmesini istedi. Güvenlik görevlileri ile Çoban ve Kütle arasında başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, Çoban yanındaki bıçakla Kaya ve Kılıçoğlu\'nu bacaklarından yaralarken, Kütle ise, başına aldığı darbelerle yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kütle, Kaya ve Kılıçoğlu\'nu çevredeki hastanelere götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kavgada bıçak kullanan Çoban\'ı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki ambulans

- Ambulansa bindirilen yaralılar

- Olay yerindeki polisler

- Polislerin kalabalağı dağıtması

- Olay yerindeki aile ve kadınların ağlaması

- Ambulansın harekat etmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 127 MB

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5)POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEREK AĞAÇLARI DEVİRDİ

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı\'ndan emekli olan A.K. pompalı tüfekle ardı ardına ateş ederek ince gövdeli ağaçları devirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı\'ndan emekli olan A.K. pompalı tüfekle ardı ardına ateş ederek iki ağacı devirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. A.K. pompalı tüfekle ince gövdeli bir ağaca ateş ederek ağacı devirirken görüntüleri çeken kişi ise \"Kesim motoru olmadan harika gidiyor\" diyerek destek verdi. Bir başka görüntüde ise A.K. yine aynı yerde ateş ederek bir ağacı daha deviriyor. Belediyenin Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı\'ndan emekli olan bir kişinin ağaçları ateş ederek devirmesine anlam verilemedi.

Görüntü Dökümü

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Tüfekle ateş ederek ağaçları devirmesi

İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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6)SARIKAMIŞ\'TA KAYAK SEZONU AÇILDI

KARS Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde kar kalınlığının 50 santimetre ulaşmasıyla birlikte kayak sezonu da açıldı.

Sezonunun açılması ve hafta sonu olması nedeniyle küçükten büyüğe her yaş grubundan yüzlerce kişi, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi\'ne akın etti.Kayak severler, çam ağaçları arasından geçen kayak pistlerinde güneşli bir havada kayak yapmanın tadını doyasıya yaşadı. Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy hummalı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekerek, sezonun herkese hayırlı olması dileğinde bulundu. Toksoy şunları söyledi:

\"2 Aralık\'ta Ak Parti Kars Kongresine katılan Cumhurbaşkanımıza, biz yerel yönetici ve otelciler sıkıntılarımızı aktardık. Buradaki sıkıntımız uçak bilet fiyatlarının pahalı oluşu ve uçak saatlerinin yeterli olmayışı. Hafta sonu özellikle uçak saatlerimizi sayın Ulaştırma Bakanımıza da aktardık. Cuma ve pazar akşam saatlerine uçak seferleri konulmasını talep ettik. Cumhurbaşkanımız da bu konuda talimatlarını verdiler ve en kısa zamanda bunun ayarlanması THY yönetim kurulu başkanlığı tarafından yapılacak. Bizler de bunun takipçisi olacağız. Dünyanın her tarafından kayak severleri Sarıkamış\'a bekliyoruz. Bu doğal güzelliği, kristal toz karını ve sarıçam ormanlarının olduğu pistlerde kayak zevkini yaşayarak yöresel lezzetlerimizden tatmalarını istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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-Kayak merkezi genel ve detay görüntüler

-Kayak yapan çocuklar ve büyükler

-Telesiyeş görüntüleri

-Vatandaşla röpörtaj

-Belediye Başkanı ile röportaj

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

209 MB - 3 DK 13 SN -

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7)HAKKARİ\'DE PKK SIĞINAĞINDA AMONYUM NİTRAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ



HAKKARİ\'de jandarma ekiplerinin, PKK\'lı teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlarda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında bir PKK sığınağı tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 200 kilogram amonyum nitrat, 202 çift yakkabı,700 litre kaçak ayakyakıt ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda bir PKK sığınağının tespit edildiğini, sığınakta amonyum nitrat, yaşam malzemesi ve ayakkabıların ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: \"09.12.2017 günü İlimiz Merkez Kırıkdağ Köyü Bala Yaylası mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen sığınak içerisinde; 200 kilogram amonyum nitrat, 202 çift ayakkabı,700 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

HAKKARİ, (DHA)-

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8)HAYVANAT BAHÇESİ SAKİNLERİNE SICAK YUVA

Akdeniz Bölgesi\'nde 27 türde 1000\'den fazla hayvana ev sahipliği yapan bölgenin en büyük hayvanat bahçesi özelliğini taşıyan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı\'nda gece- gündüz arasındaki hızlı ısı değişimine karşı önlem alındı. Park içindeki sürüngen evi başta olmak üzere, maymunlar ve lemurlar elektrikli ısıtıcı yardımıyla, sürüngenler ise infrared lambaların altında ısınıyor. Soğuk havaya hassas olan sürüngen ve primat türler aynı zamanda enerjisi yüksek besinlerle beslenerek güçlü kalmaları sağlanıyor.

Görüntü Dökümü

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- Bahçedeki hayvanladan detay görüntü

- Ziyaretcilerden detay görüntü

- Isıtıcılardan detay görüntü

- RÖP: Aygül Arsun,Hayvanat bahçesi baş veteriner hekimi

- Detaylar

336 mb/// 02.59\"

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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