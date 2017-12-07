DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KIZLARININ ÖLDÜĞÜ YERE KARANFİL BIRAKIP, BEYAZ GÜVERCİN UÇURDULAR

BURDUR\'da geçen yıl 7 Aralık\'ta Burdur Belediyesi\'ne ait kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Medine Gizem Çakal\'ın (19) babası Ömer Çakal, anne Teslime Çakal, amcası Süleyman Çakal ve sınıf arkadaşları öldüğü yere karanfil bıraktı ve yaşamını yitirdiği yaşa ithafen 19 beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı. Burdur\'da, 7 Aralık 2016 tarihinde, Ramazan Altınsoy\'un kullandığı, Burdur Belediyesi\'ne ait kamyonun altında kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sürücü Altınsoy hakkında, \'ölüme sebebiyet vermek\' suçundan dava açıldı.

\"KIZIM GURBETTE BİR KUŞTU\"

Denizli\'de oturan Çakal ailesi, kızlarının ölüm yıldönümü dolayısıyla Burdur\'a geldi. Baba Ömer Çakal, anne Teslime Çakal, amca Süleyman Çakal ve sınıf arkadaşları Medine Gizem Çakal\'ın öldüğü yere karanfil bıraktı ve 19 beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı. Ömer Çakal, \"Kızım gurbette bir kuştu. Suçu okula gitmekti, burada kimsesi olmamasıydı suçu. Kuşları öldürmeyin. Mahşerde görüşürüz\" diyerek gökyüzüne güvercin bıraktı.

\"BAŞKAN VE ENCÜMEN ÜYELERİ SUÇLUDUR\"

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ömer Çakal, \"7 Aralık 2016\'da kızım okula giderken öldü. Kızımın tek suçu gurbette olmasıydı. Bütün suçu kızımın üstüne yıktılar. Olay yerinin olduğu cadde için 2014 yılından Burdur Belediyesi denetim raporunda kaldırımlarının çok küçük olduğu ve yasal prosedürlere uymadığı yazıyor. Ama Burdur Belediye başkanı ve encümen üyeleri bu raporu hiç dikkate almamış. O günden bu yana halen daha gerekli tedbirleri almamışlar. Bu yüzden Burdur Belediye başkanı ve encümen üyeleri suçludur. Başkan ve üyeler kaza olduğunda encümen toplantısını yarıda keserek acil bir şekilde buraya gelmişler ve kazada nüfuzlarını kullanmışlar, encümen üyeleri kızımın kanına baka baka kendi suçlarını örtbas etmişlerdir\" dedi.

\"İNANIYORUM Kİ KIZIM ŞEHİTTİR\"

Ömer Çakal, şöyle devam etti:

\"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu \'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır\' diyor. Gizem\'e yapılan haksızlık karşısında neden susuyorsunuz? Adalet yürüyüşleri yapıyorlar ben bir yıldır diyorum \'haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır\' diye, yetkililer ve sorumluluğu olan kişiler vicdanları varsa istifa etmeleri gerekir. Bunun vebalini kaldıramazlar. Biz uyuyamıyoruz ama herkes sıcak koltuklarında oturuyor. Yakışıklı olmakla, karizmatik olmakla siyaset yapılmaz, bilgi, beceri ve vicdanla yapılır. Vicdanınız yoksa bu işi bırakın. 12 aydır biz acılarımızla yaşıyoruz. İnanıyorum ki kızım şehittir.\"

Görüntü Dökümü

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- Annenin olay yerinde ağlaması

- Sınıf arkadaşlarının anneye sarılması

- Karanfil bırakılması

- Güvercin bırakılması

- Ömer Çakal\'ın açıklamaları

(Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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2)CİNAYET ZANLISI ADANA\'DA YAKALANDI

MERSİN\'de bir yıl önce alacak verecek yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi de yaralayan zanlı Adana\'da yakalandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2016\'da merkez Akdeniz İlçesi Hal Mahallesi\'nde K.K.\'nin öldüğü, M.B.\'nin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili aranan şüpheli A.G.\'nin Adana\'da bir evde gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Adana ve Mersin polisi Seyhan İlçesi\'ndeki bir evde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan A.G. ve yanında bulunan ve başka bir suçtan aranan S.Ş. gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Cinayet zanlısı polislerin arasında emniyetten çıkarken

- Elleri arkadan kelepçeli olarak götürülürken

- Polis aracına bindirilirken

- Polis aracı giderken

SÜRE: 01.00 BOYUT: 44.00 MB

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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3)\'MEDENİYETLER BEŞİĞİ MEZOPOTAMYA\' SEMPOZYUMU BAŞLADI

ŞANLIURFA\'da düzenlenen ve iki gün sürecek \'Medeniyetler Beşiği Mezopotamya\' sempozyumu başladı. Türk Dünyası Vakfı ve GAP Bölge Kalkınma Başkanlığı işbirliğinde Şanlıurfa\'da 2 gün sürecek olan \'Medeniyetler Beşiği Mezopotamya Sempozyumu\' bir otelde başladı. Sempozyuma eski bakan ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Mehdi Eker\'in yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, İl Müftüsü İhsan Açık ile arkeoloji, felsefe, ilahiyat, sosyoloji ve tarih alanında çalışmalar yürütmüş uzmanlar katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını Prof. Dr. Avcı yaptı. Prof. Dr. Avcı sempozyumu düzenleyenlere teşekkür ederek, \"Hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

Ardından kürsüye çıkan eski bakanlardan Mehdi Eker, savaş ve kaos için düğmeye basıldığını ifade ederek, \"Bu sempozyum, Mezopotamya üzerinde hesapları olanların bütün güçleriyle sahaya indikleri güne denk geliyor. Sezai Karakoç\'un tabiriyle \'Gökte yapılıp yere indirilen şehir Kudüs\' üzerinden yeri bir savaş ve kaos planının düğmesine basıldığı bir günün hemen ertesinde peygamberler şehrinde insanlığın medeniyet teşkil ettiği ilk noktada böyle bir sempozyum çok çok anlamlı. Onun için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum\" dedi.

\"BARIŞIN KALBİ DİYARBAKIRDIR\"

Konuşmasında barışın önemini anlatan Eker, \"İnsanların çok ihtiyacı olan bir kavram olan barışı bugün anlatmak istiyorum. Biz barışı gerçekte uyguladık mı? Bizim medeniyetimiz binlerce yıl içeresinde Mezopotamya şehirlerinde barışı nasıl tesis ettik. Bu mimariye nasıl yansıdı, sosyal hayatı nasıl etkiledi. Kültür konuklarında nasıl oluştu bunun altındaki temel kod nedir. Eğer bunu anlarsak, barış kodlarını nasıl kaybettiğimizde anlarız. Onun için barışın kalbi Diyarbakır\'dır diyorum. Yine bu havzadaki bütün şehirlerimiz için geçerlidir. Çünkü aynı zihin kodlarında besleniyor\" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalarından ardından sempozyumda El Ceziri\'nin hayatını ve eserlerini konu alan \'Otomatlar Anadolu\'da\' belgeselinin tanıtım filmi gösterilecek.

Görüntü Dökümü

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- Medeniyetler Beşiği Mezopotamya Sempozyumu

- Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı

- Milletvekili Mehdi Eker\'in konuşması

- Sempozyuma katılan öğrenciler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 357 MB

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4)GAZİPAŞA\'DA KAZA: 1 YARALI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken, yoldaki odun parçasına çarparak düşen Fahrettin Sayın ağır yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında D400 karayolunun Gazipaşa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. 07 UR 428 plakalı motosikletiyle Anamur\'dan Gazipaşa istikametine giden Fahrettin Sayın, başka bir araçtan düştüğü tahmin edilen odun parçasına çarptı. Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yola savruldu. Metrelerce asfalt zemin üzerinde sürüklenen Fahrettin Sayın, başına aldığı darbelerden ağır yaralandı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fahrettin Sayın, ambulansla hastaneye götürüldü. Başına aldığı darbelerle kafa travması geçiren Fahrettin Sayın, Alanya Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının hastaneye getirilişi

- Acil Servis dış plan görüntü

20.1 MB /// 00.19\"

(Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

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5)ŞARKICI ECE SEÇKİN, ÖNCE PROTESTO EDİLDİ SONRA COŞTURDU



KARABÜK\'te, şarkıcı Ece Seçkin, yaklaşık 2.5 saat geç başlayan konserinde hayranlarının tepkisiyle karşılaştı. Seçkin, özür dilediği hayranlarını şarkılarıyla coşturdu.

Şarkıcı Ece Seçkin\'i dinlemek isteyen yaklaşık 2 bin kişi, dün akşam Karabük Merkez Spor Salonu\'nu doldurdu. Konser, başlaması gereken saatte başlamayınca, duruma tepki gösteren bazı müzikseverler, salondan ayrıldı. Ece Seçkin, yaklaşık 2.5 saat sonra hayranlarının karşısına çıkarak, \'Adeyyo\' şarkısıyla konserine başladı. Şarkının sonunda kalabalık arasındaki bazı kişiler, konserin geç başlamasına ıslıklarla tepki gösterdi. Protestonun haklı olduğunu belirten Seçkin, \"Bunu yapmayı hiç istemezdim. Çok üzgünüm. Konsere geç başlamamın benimle alakası olmayabilir; ama telafi edeceğim. Ne olduysa oldu, ne yaşandıysa yaşandı. Benim için önemli olan, bir an önce sizlere kavuşmaktı. Bu hedefle giydiğim kıyafetim, hevesle yaptığım saçım sizin içindi. Sizleri beklettiğim için çok özür diliyorum. İnşallah, sizlerin sevgisine layık olabiliyorumdur. Gerçekten çok sulu gözlü ve hassas bir insanım.\"

Ece Seçkin, 1 saat sahnede kalarak, hareketli şarkıları ve danslarıyla hayranlarını eğlendirdi.

Görüntü Dökümü

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-Salondan ayrılan vatandaşlar

-Ece Seçkin\'in salona girmesi

-Konser

Süre:(06.48) Boyutu:(216 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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