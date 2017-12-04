DHA YURT BÜLTENİ-8 

Düğün günü gelini öldüren damat tutuklandı

BURSA’da resmi nikahları bir hafta önce kıyılan eşi Güllü Yurtoğlu\'nu (22), düğün günü sabahı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Metehan Yurtoğlu (23), polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yurtoğlu tutuklandı.

Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak\'ta dün sabah satlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Güllü Yurtoğlu’nu 4 ay önce ailesinden isteyen Metehan Yurtoğlu, olumsuz yanıt aldı. Metehan Yurtoğlu da sevdiği kızı kaçırdı. Bir hafta önce resmi nikahlarını yaptıran Güllü Yurtoğlu ile Metehan Yurtoğlu, pazar günü yapacakları düğünün hazırlıklarına başladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Metehan Yurtoğlu, cumartesi gecesi yapılan kına gecesi eğlencesinin sabahında, eşi Güllü Yurtoğlu\'nu evlerinin mutfağında aralarında henüz bilinmeyen nedenden çıkan tartışmada ekmek bıçağı ile 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan Metehan Yurtoğlu, polis tarafından bir tarlada saklanırken yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulaması yapılan ve sağ kolu dirseğine kadar alçıda olan MetehanYurtoğlu, adliyeye sevk edildi. Eşini kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sırasında bıçakladığını söylediği öğrenilen şüpheli Metehan Yurtoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelinin adliyeye gönderilmesi

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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AK Partili Başkan, görevinden ve partisinden istifa etti

ZONGULDAK\'ın Gökçebey İlçesi Belediye Başkanı Ak Parti\'li Vedat Öztürk, görevinden ve partisinden istifa etti. Belediye binası önünde halka hitap ederek istifasını açıklarken gözyaşlarını tutamayan Öztürk, \"Bugün Vedat Başkan istifa ediyor, ettiriliyor yani arkadaşlar\" dedi.

Devrek ilçe belediyesinde 29 yıl zabıta memurluğu ve müdürlüğü yaptıktan sonra istifa ederek 30 Mart 2014 seçimlerinde Gökçebey\'de Ak Parti\'den belediye başkanı seçilen Vedat Öztürk, istifa kararını belediye önünde yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Vedat Öztürk, Gökçebey halkının büyük desteği ile göreve geldiğini söyleyerek şöyle dedi:

\"Buraya çıkmadan arkadaşlarla vedalaştık. \'Veda\' derken ben yurt dışına çıkacak değilim. Buradayım yine. Caddelerde gezeceğiz dolaşacağız ama bir ayrılık oluşacak. Bu ayrılık 6 sene mi sürer, 7 sene mi sürer, 1.5 yıl mı sürer ona siz karar vereceksiniz. Beni buraya siz getirdiniz. Bu şekilde gitmemem gerekiyordu. Şartlar bunu getirdi. Benim hesap veremeyeceğim hiçbir şeyim yok. Ben namus ve gurur için bu hayatta yaşıyorum. Bana kumpas kuranlara hepsinin hesabını tek tek soracağım. Önümüzdeki günlerde de bunları tek tek açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. \'Başkan çok üzülüyor, ağlıyor\' diye zannetmeyin. Bir Vedat gider, bir Vedat gelir. İlçeyi dizayn etmeye çalıştık ama bazı şer güçleri, bazı şerefsiz odakların kumpanyasıyla buralara geldik.\"

\'BENİM HANIMIM NE YAPTIĞIMI BİLİR\'

Ailesiyle ilgili spekülasyonlar yapıldığını belirten Öztürk, \"Benimle ilgili kim spekülasyon yapıyorsa, kim ne söylüyorsa biz buradayız, ailem de burada. Bana yazılanları, çizilenleri ne varsa benim ailem bilir. Şimdi beyefendi diyormuş ki \'Biz bir şey söylersek hanımı rencide olur.\' Böyle bir şey yok. Benim hanımım ne yaptığımı, nasıl gezdiğimi biliyor arkadaşlar. Böyle bir durum yok, ama o şer güçler, biz buraları imar ederken bizim altımızı oymaya kalktılar. Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir şey yok. Nasıl bu insanları böyle gözü yaşlı bırakırsınız. Bu ihaneti 2019 Mart ayında soracaksınız arkadaşlar.\"

\'İSTİFA ETTİRİLDİM\'

Vedat Öztürk, şer odaklarıyla 2 yıldır uğraştığını söyleyerek, \"Ben bunu 1.5-2 yıl önce bekliyordum. Niye şimdi düğmeye basıldı? Gündüz projelerle uğraşıyorum, gece de bu şer odaklarıyla uğraşıyorum. En sonunda düğmeye basıldı. Bugün Vedat Başkan istifa ediyor, ettiriliyor yani arkadaşlar, açık konuşayım. Şimdi bir belediye başkanı halkın oyuyla gelmiş. Bu kadar vefa olur. İnsanın hatası olur mu, olur. Herkesin hatası olur mu, olur. \'Hatası olmuş, onu şöyle yapalım, düzeltelim\' denir. Muhatap bulamıyorsunuz arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musun? Yüzde 50\'yi silip atmak demektir. Onların düşüncesi şu: 2019\'a kadar yeni belediye başkanını hazırlarız, hem toparlanırız. Ben de diyorum ki 2019 seçimlerinde o sandıktan top mu çıkar bomba mı çıkar hep birlikte göreceğiz\" dedi.

\'KİMİN KİMİ YİYECEĞİNİ ZAMAN GÖSTERECEK\'

Öztürk, göreve geldiğinden bu yana şer odaklarıyla uğraştığını ifade ederek şöyle devam etti:

\"Gökçebey\'imizin gelişmesini istemeyen şer odakları tarafından seçildiğim günden bugüne kadar kumpas, karalama kampanyaları ve yaptığımız yatırımları değersiz gösterme çabaları karşısında mücadele etmekten çok yoruldum, ama yılmadım. Yaptığımız bütün hizmetler ve vatandaşlarımızın manevi destekleri beni hep ayakta tutmuştur. Şimdilik aranızdan geçici bir süre için ayrılıyorum. Bu sevda daha bitmedi. Şükür Allah\'a yolsuzluğumuz yok, usulsüzlüğümüz yok, FETÖ bağlantımız yok. Başarısızlığımız, çalışmazlığımız hiç yok. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız da yok. Buna rağmen Ak Parti ailesi içinde siyaset yapma imkanımın kalmadığını üzülerek görüyorum. Bugünden itibaren Ak Parti belediye başkanlığımdan ve Ak Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Kendimle ilgili herhangi bir korkum yok. Tek üzüntüm başlamış olduğumuz ve yapımına devam ettiğimiz projelerimizin sekteye uğrama ihtimali ve halkımızın bundan zarar görecek olmasıdır. Sular yükselince ırmak bulanır. Bulanık suda balıklar karıncayı yer. Sular çekilince bu sefer de karıncalar balıkları yer. Kimin kimi yiyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu bir atasözüdür. Kimin kimi yiyeceğini zaman gösterecek.\"

\'KİMSE HESAP YAPAMAYACAK\'

Bazı grupların, \"Sayın Cumhurbaşkanım, belediye başkanı kendine çalışıyor. Hiç sizi düşünmüyor. Bu adamla mı siyaset yapacaksınız?\" diye yazdığını ifade eden Öztürk, \"Genel merkeze çağrılıp bana bunlar hakkında soru sorulması doğru mu arkadaşlar. Bundan sonra en yüksek irade sizin iradeniz olacak. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Siz bana yapılanları benden daha iyi biliyorsunuz. Sizin olduğunuz yerde kimse hesap yapamayacak. Bu alicengiz oyunlarını zamanla sizlere anlatacağım. Kim bunları yaptıysa, kim benim hakkımda oyunlar oynadıysa Allah belasını versin diyorum\" dedi.

Görüntü dökümü:

-Vedat Öztürk’ün belediye başkanlığı önüne gelişi

-Konuşması

-Vatandaşların slogan atması

-Vedat Öztürk’ün vatandaşlarla vedalaşması

-Vedat Öztürk’ün ağlaması

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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SP Lideri Karamollaoğlu: ABD\'deki dava siyasi bir davadır

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD\'deki Reza Zarrap davası süreci ile ilgili \"Bugün Zarap’la ilgili olarak Amerika’da yürütülen dava siyasi bir davadır. Mesele Zarrap değil, mesele Türkiye’dir. Bundan dolayı da biz Amerika’nın takındığı bu tavra kesinlikle karşıyız, doğru bulmayız.\" dedi.

Dün yapılan SP Tokat İl Başkanlığı 6\'ncı olağan kongresini için kentte gelen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün sabah kahvaltısında partililer ile bir araya geldi. Buradan basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan Genel Başkan Karamollaoğlu, \'Başkanlık sistemini AK Parti ve MHP destekliyor. CHP ve HDP desteklemiyor. Siz destekleyecek misiniz?\' sorusu üzerine, \"Biz hemen şunu söyleyelim biz ne bu taraftan ne öbür taraftayız biz burada orta yolcuyuz burada. Biz başkanlık sistemine karşı değiliz. Ama hukuk üstü bir güce sahip başkanlık sistemine karşıyız. Yani bugün meclisten geçen başkanlık sistemi Türkiye\'yi bir dikta rejimine götürebilir diye endişe ettiğimiz için biz bu sisteme karşıyız. Ama başkanlık sistemine değil. Nasıl bir başkanlık sistemi olmalı? Başkan yürütmeyi uhdesine alsın, ancak onun karşısında onu dengeleyecek güçlü bir meclis olsun. Bu olmazsa olmaz. Bu olmaz ise diktaya girer.\" dedi

REZA ZARRAP DAVASI

ABD\'deki Reza Zarrap davası süreci ile ilgili de görüşlerini açıklayan Karamollaoğlu şöyle konuştu:

\"Bugün Zarap’la ilgili olarak Amerika’da yürütülen dava siyasi bir davadır. Mesele Zarrap değil, mesele Türkiye’dir. Bundan dolayı da biz Amerika’nın takındığı bu tavra kesinlikle karşıyız, doğru bulmayız. Onun için bu dava ile ilgili ben sadece buna vurgu yapıyorum. Ondan sonra da ağzımı mühürlüyorum, fazla laf etmemek için. Ancak bu şu demek değildir. Eğer Türkiye’de bir takım yolsuzluklar ve hukuksuzluklar yaşanıyorsa, onların üzerine gidilmesin demek değildir. O ayrı bir konu, öbürü ayrı bir konu.\"

Seçimlerde herhangi gibi bir siyasi parti ile ittifak yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine de Karamollaoğlu, \"İttifaklar kutuplaşma doğurabileceği için şu anda meclis olmuş olsaydı, meclis Cumhurbaşkanını çıkartacak olsaydı ittifaklar gündemimizde olurdu. Ama şimdi bu olmadığı için ittifaklar da herkesin benimseyebileceği değerleri ortaya koyalım. Onun için böyle bir çalışmamız var, deklare edeceğiz. Bir bloklaşmaya sebep olacak ifadelerden kaçınmaya çalışıyoruz.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Partilielerle kahvaltı

-Karamollaoğlu\'nun buradaki açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

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Sondaj yaparken BOTAŞ\'ın doğalgaz ana hat borusunu deldiler

ÇORUM\'da yüksek hızlı tren projesinin etüt çalışması için sondaj yapan makine BOTAŞ’ın doğalgaz ana hat borusunu deldi. Sanayi kuruluşlarına geçici bir süre doğalgaz verilmezken bugün delinen doğalgaz ana hat borusunun değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünce yapılan Samsun-Ankara hattı yüksek hızlı tren projesinin etüt çalışmalarını Çorum\'da yapan yüklenici firma merkeze bağlı Sazdeğirmeni Köyü\'nde dün zemin etüt çalışması gerçekleştirdi. Sondaj makinesi ile yapılan çalışma sırasında makinanın bıçağı BOTAŞ\'a ait doğalgaz ana hat borusunu deldi. Bir anda gaz çıktığını fark eden operatör hemen makinayı durdurdu. Ekipler jandarma, 112, itfaiye ve BOTAŞ\'a haber verdi. BOTAŞ ekipleri boru hattındaki gaz akışını kesti. Gazın tamamen boşalmasının ardından ise bu gün hasar gören borunun değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Çorum Gaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, kent merkezine doğalgazın tamirat çalışmaları tamamlanana kadar izole edilen iletim hattı içerisindeki stok gazdan verileceğini belirterek sanayi kuruluşlarına ise geçici bir süre doğalgaz verilemeyeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Çorum Gaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman açıklaması

-Sondaj alanından görüntü

-Vinçlerle getirilen doğalgaz boru taşıma çalışmaları

-BOTAŞ görevlilerinin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Çayeli’nde seyir halindeki beton mikseri yandı

RİZE’nin Çayeli İlçesi’nde alev alan seyir halindeki beton mikseri yandı.

Olay, Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köy’ünde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Fehmi Şap\'ın kullandığı 53 K 5564 plakalı beton mikseri seyir halindeyken motor bölümünden aniden alev aldı. Sürücüsünün terk ettiği kamyon kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşlar ile olay yerine ulaşan Çayeli Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen beton mikseri kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın anı görüntüleri

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE- (DHA)

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Çekicinin tehlikeyi yolculuğu korkuttu

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, çekicinin iki minibüsü aynı anda tehlikeli şekilde taşıması görenleri korkuttu.

İslahiye- Hassa karayolunda hareket halindeki ve biri üzerinde diğeri ise arkasına takılı minibüsü sürükleyerek götüren çekici, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Çekicinin bu şekilde ilerlediğini görenler şaşkınlık içerisinde bıraktı. Tehlikeye aldırış etmeyen çekici sürücüsü, diğer araçlara aldırış etmeden yoluna devam ederek gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye-Hassa karayolu

- İki minibüsü taşıyan çekici

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Gaziantep\'te 61 engelliye tekerlekli sandalye

GAZİANTEP’te Şahinbey Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 61 engelliye akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye edildi.

Şahinbey Belediyesi\'nde düzenlenen törene; Ak Parti milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer ve Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Engelli Dernekleri, engelliler ve aileleri katıldı. Kuran okunan törende 61 engelliye, akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye edildi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak engellilere bin 765 akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirterek, engellilerin yanlarında olacaklarını söyledi. Engellilerin yanlarında olmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tahmazoğlu, şunları dedi:

\"3 Aralık Dünya Engelliler günü eskiden sadece anmalarla kutlanırdı ama biz bunlar ı fiiliyata döktük. Göreve geldiğimiz günden beri engelli kardeşlerimizi alana çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yaparak tekerlekli sandalye dağıtıyoruz. Eskiden tekerlekli sandalye almak için torbalarla mavi kapak toplamayarak alınırdı. Ama biz hiç bir şey istemeden ihtiyacı olana yılın her günü tekerlekli sandalye veriyoruz. Bugün 61 tane dağıtıyoruz ve bu güne kadar bin 765 akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıttık.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Kuran Tilaveti

- Mehmet Tahmazoğlu\'nun konuşması

- Engellilere sandalyelerinin verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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