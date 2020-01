DHA YURT BÜLTENİ-8 

Belediye başkanının vurulması olayında 2 gözaltı (2)

KONGREYE GİTMEK İSTEDİ DOKTORLAR İZİN VERMEDİ

İzmir\'de altı ilçede kongre yapan CHP\'de gözler dün CHP\'li Belediye Başkanı Mustafa İnce\'nin silahla yaralandığı Güzelbahçe\'deydi. Güzelbahçe’de mevcut başkan Kazım Çam tek aday olarak delegenin karşısına çıkti. Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye Parti Meclisi üyesi Mustafa Moroğlu ve çok sayıda partili katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunması ve saygı duruşunun ardından yapılan oylamada CHP Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin divan başkanı seçildi. Ardından kürsüye dün akşam silahlı saldırıda yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin yanından geldiğini belirten Çam çıktı ve \"Dün akşam başkanımız silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şimdi yanından geliyorum. Hepinize çok selamı var. Sağlık durumu gayet iyi. Doktorlara ‘Ben kongreye gitmeliyim. Örgütümün yanında olmalıyım’ dedi. Ancak doktorların ayağa kalkmaması uyarısı üzerine kongreye gelemedi\" diye konuştu.

\'BUGÜN MUSTAFA İNCE\'YE YARIN BİR BAŞKASINA YAPILABİLİR\'

CHP PM üyesi Moroğlu ise kongrenin buruk geçtiğini belirterek, şöyle dedi: \"Bugün coşkulu, heyecanlı Güzelbahçe’den İzmir’e ışık tutacak bir kongre yapmak isterdik. Yine içerikli olması mümkün. İzmir’e yol göstermesi mümkün. Ama coşkulu bir kongre yapma konusunda biraz buruğuz. Hepimizin bildiği gibi Mustafa İnce’ye yapılan saldırı. İyilere, iyiden yana olanlara ve insanca yaşamdan yana olanlara haktan hukuktan adaletten yana olanlara karşı yapılmış bir saldırıdır. Geleceğe umutlu bakabildiğimiz bir düzende yaşadığımız zaman bu saldırılar son bulacak. Bugün Mustafa İnce’ye yarın bir başkasına yapılabilir. Onun buradan Mustafa İnce’ye selam olsun. O bizim sevdiğimiz bir yoldaşımızdır.\"

Moroğlu konuşmasını Nazım Hikmet’in ‘Onlar ümidin düşmanıdır’ şiirini okuyarak tamamladı. Ardından ilçe örgütünün faaliyet raporu okundu. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

FETÖ’nün hücre yapılanmasına 28 tutuklama



İZMİR\'de, MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube ekiplerin koordinesinde FETÖ’nün hücre yapılanmasına yapılan operasyonla çökertilen, dikkat çekmemek için lüks sitelerde oturan, örgütün Ege Bölgesi illerindeki kopuşunu engellemek için çalışma yürüttüğü belirlenerek gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 41 kişiden 28’i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yaklaşık 3 ay önce başvuruda bulunan itirafçı, örgüt adına önemli bilgiler verdi. Örgütün \'Gaybubet evleri\'nden (aranan firari örgüt üyelerinin saklandığı evler) sorumlu itirafçının verdiği bilgiler sonrasında MİT ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube ekipleri eş güdümlü çalışma yürüttü. İtirafçının verdiği \'Gaybubet evleri\' bilgisi üzerinden başlayan çalışmada, 3 aylık takip sonrasında, örgütteki dağılımı önlemeye çalışan yeni hücre yapılanması deşifre edildi. Adreslerin de tespit edilmesiyle İzmir, İstanbul, Manisa, Uşak ve Kayseri başta olmak üzere 10 ilde operasyon yapılırken, 48 kişi de gözaltına alındı. Örgütü Ege Bölgesi\'nde toparlamaya çalışan sözde \'il imamı\' S.K., \'Ege Bölgesi genel muhasebe sorumlusu\' M.T. ve \'Ege Bölgesi eğitim danışmanı\' İ.B.\'nin de aralarında bulunduğu sanıklardan 5\'i, gönderildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstihbarat ekiplerinin takibiyle FETÖ\'deki çöküşü önlemeye çalışan hücrenin faaliyetleri de tek tek ortaya çıkarıldı. Buna göre, hücre sistemiyle hareket eden FETÖ üyelerinin, İzmir\'in farklı bölgelerindeki lüks semtlerde değeri milyonlarca dolar olan evleri dolar üzerinden kiraladıkları, yine lüks araçlar kullandıkları saptandı. Her evde, örgütün üst düzey kişilerinin sahte kimliklerle kaldıkları ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin ayrıca haftalık olarak büyük gizlilik içinde yaptıkları toplantıların da her seferinde başka bir lüks sitedeki villa ya da evde düzenlediği, zaman zaman kırsal bölgelerde, yine villaların olduğu siteleri tercih ettiği belirlendi. Böylelikle örgüt üyelerinin hem dikkat çekmemeye çalıştıkları hem de kendilerince güvenlik önlemleri aldıkları üzerinde duruldu. Örgüt üyelerinin bunun yanı sıra örgütteki dağılımı önlemek adına eşleri cezaevinde bulunan ailelere yardımda bulundukları, yardımlar için para toplamayı sürdürdükleri ortaya çıktı. \'ByLock\' gibi şifreli haberleşme programlarını kullanan örgüt üyelerinin bunu geliştirip, yeni bir sistem kullandıkları da saptandı. Buna göre, daha önce kullanılan \'Eagle\' uygulamasını geliştiren örgüt üyeleri, bu sistem üzerinden haberleşmelerini sağladı. Operasyon kapsamında 41 sanık da Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 28’i tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında başka illerde yine FETÖ soruşturmaları kapsamında arandıkları belirlen 7 kişi tekrar ifade vermek üzere emniyete geri gönderildi. Emniyette ise operasyon kapsamında iki kişinin daha sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

CHP\'li Tanrıkulu, Erdoğan\'a siyaset yolunu kendilerinin açtığını söyledi

CUMHİRİYET Halk Partisi (CHP) Siirt İl Başkanlığı kongresinde konuşan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a siyaset yolunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendilerinin açtığını söyledi.

CHP Siirt İl Başkanlığı Olağan Kongresi, Kültür Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gaziantep Milletvekili Akif Ekinci ve HDP Siirt İl Başkanlığı yöneticileri katıldı. Kongrede konuşan CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, ABD\'de görülen davada tanık olarak ifade veren Rıza Zarraf\'in ifadelerine dikkat çekerek, \"İran ile doğalgaz ticaretini hepimiz onaylıyoruz. Türkiye\'nin İran ile yapılan ticaretten para kazanmasını, altın ticareti yapılmasını ve bunların hepsine \'eyvallah\' diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bunları yapmışsa doğru yapmıştır, amborgayı delmişse bedelini öder. Biz bunlarda bir suç bulmuyoruz. İran ile ticaret yapacaksan, bulduğun adam, 4 gün önce kahraman ilan ettiğin, en büyük hayırsever dediğin bu ise yerden yere batırdığın Rıza Zarraf mı olmalıydı. Rıza Zarraf şimdi konuşmaya başladı. Biz bu ticarete bir şey demiyoruz. Ama adam 45-50 milyon avroyu, Zafer Çağlayan deninen dönemin bakanına rüşvet verdiğini söylüyor. Zafer Çağlayan\'dan tık yok, hükümet yetkililerinden tık yok. Rıza\'nın mal varlığına el koyuyorlar, mal varlığına el koymak dışında o davaya dava açan savcılara dava açıyorlar. Türkiye\'de yargılatmadı, ama gitti Amerika\'da yargılattı, ipliğimiz pazara çıktı. Yurtdışı toplantılara gittiğimiz zaman Türkiye olarak utanıyoruz. Egemen Bağış, Muammer Güler bunlara rüşvet verdiğini ne olarak açıkladı? Emri dönemin Başbakanı\'nın verdiğini açıkladı. Hala bunlara yönelik bir dava açılmış değil. Madem bu şekilde ifadeler var, bununla ilgili mutlaka örtülmüş olan soruşturmanın yeniden açılmasını istiyoruz\" dedi.

ERDOĞAN EKREM BİLEK\'E DUA ETSİN

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 3 Kasım 2002\'de Siirt\'te CHP\'den milletvekili seçilen, ancak iptal edilen seçimlerde yeniden seçilemeyen Doktor Ekrem Bilek\'e bir teşekkür borcu olduğunu ifade ederek, \"Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını ve Sayın Erdoğan\'da hem başbakanlığını, Cumhurbaşkanlığını, Ekrem Bilek\'e borçludur. İlk önce ona teşekkür etmesi lazım. Her geldiğinde ilk önce ona uğraması lazım, duasını alması lazım, ilk başta ona dua etmesi lazım. Sayın Erdoğan partisinin başkanı, ama başbakan ve milletvekili olamamıştı, seçilememişti. Böyle garip bir durum vardı. Buldular, ettiler kabak Ekrem ağabeyin başına patladı. Bir köy veya iki köyde sandık karışmış falan filan, Siirt seçimlerini iptal ettiler. Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76\'ncı maddesini değiştirdik. Onun milletvekilliğine engel olan maddeyi anayasadan çıkardık. Böylece yeniden yargılandı ve davası düştü. Siirt\'teki seçimler de iptal olmuş, bekliyorlar ki Erdoğan\'ın yolu açılsın. Anayasa değişikliği ile yeniden yargılama oldu ve beraat etti. Siirt\'te milletvekili seçilenler istifa etti ve burada seçimler oldu. Yani biz; Ekrem ağabeyin milletvekiliğinin düşürülmesi ile beraber ona yol açtık, \'Gel siyaset yap, kimse yasaklı olmasın, yasak iyi bir şey değildir\' dedik. Şimdi kendisi, kendisinin iktidara geldiği o anayasa ile milletvekilleri düşürüyor. Bu mu ahlak, bu mu vicdan? Bugüne kadar 6 milletvekilinin, milletvekilliği onun geldiği yasa ile düşürüldü. Biz 80\'li yıllarda siyaset yaparken, kendisi İETT şoförlüğü yapıyordu. Ben bunu küçümsemiyorum. Oradan buraya geldi. Ama kendisine Siirt\'in, bu toplumun, parlamentonun ve CHP\'nin yaptığını unutmasın. Bizimle siyasetle mücadele etsin, nezareti altına aldığı savcılar ve hakimlerle değil\"dedi.

Kongrede yapılan seçime tek liste halinde giden eski başkan Nevaf Bilek, yeniden İl Başkanlığı\'na seçildi.

Bakan Tüfenkci: Terör örgütleriyle mücadele ederken ekonomimizi büyütmeye çalışıyoruz

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ortadoğu\'da oynanan oyunları gördüklerini belirterek, \"Türkiye, bir yandan DEAŞ, PKK, FETÖ gibi sıraladığımız terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da ekonomisini büyütmeye çalışan insanımıza iş, aş, ekmek, temin etme noktasında çalışıyoruz\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis\'te ilk olarak Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan\'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Reşit Polat\'ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Tekinarslan, Bakan Tüfenkci\'ye kente ilişkin bilgiler vererek, ziyaretin anısına yemeni ve zeytinyağı hediye etti. Bakan Bülent Tüfenkci ve beraberindekiler, daha sonra Kilis Ticaret ve Sanayi Odası\'nda iş adamlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Burada iş adamlarına hitap eden Tüfenkci, bölgede bir kırılma yaşandığını dile getirerek, \"Ortadoğu\'da oynanan oyunları görüyoruz. Türkiye, bir yandan DEAŞ, PKK, FETÖ gibi sıraladığımız terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da ekonomisini büyütmeye çalışan insanımıza iş, aş, ekmek, temin etme noktasında çalışıyoruz\" diye konuştu.

CHP\'nin gündeme getirdiği iddiaları da eleştiren Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

\"Bugünlerde yalanla dolanla iftirayla kumpaslarla esasında yine millete bir fatura ödettirme noktasında birileri, gayet gösteriyor. Cumhurbaşkanı\'mızın da her daima söylediği gibi \'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar\'. \'Belgeleri, göster\' dediğinde \'Vergi cennetlerine para kaçıran, kaçırdı\' diyenler, tek belge ispat edemediler. Ondan sonra yurt içi para transferlerini, şirket satılmasını veya ticari noktadaki birtakım para transferlerini yurt dışına para transfer etmiş gibi ifade etmeye çalışıyor. Bu sefer de ondan çark ediyor. \'Çamur at, izi kalsın\' siyasetiyle Türkiye\'nin yönetilemeyeceğini her daim muhalefette kalarak, millet onlara esasında öğretmiştir.\"

Bakan Tüfenkci, ayrıca Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı\'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını ve Çobanbey Sınır Kapısı\'nın açılması için çalıştıklarını belirtti.

Ongun ve Alan Mersin\'de okuyucularıyla buluştu

MERSİN Kitap Fuarı\'nda düzenlenen imza gününde hayranları ile buluşan yazar İpek Ongun ile balyoz davası eski tutuklusu ve Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Korgeneral Engin Alan, yoğun ilgi ile karşılaştı.

Yenişehir Fuar Merkezi\'nde düzenlenen etkinlikte ilk olarak okurları ile bir araya gelen Ongun, özellikle gençler tarafından ilgi gördü. Yazdığı kitaplarla adından söz ettiren ünlü yazarı yalnız bırakmayan genç okuyucular, kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruk oluşturdu.

Kitaplarındaki karakterleri nasıl oluşturduğu hakkında okuyucularına bilgi veren Ongun, kitap okumanın önemine değinerek gençlerin sorularını yanıtladı. Gençlerden sorgulayarak düşünen bir kafaya sahip olmaya çalışmalarını isteyen ünlü yazar, \"Kitaplar arasında olmak çok güzel, kitapsever insanlarla bir arada olmak çok daha güzel. Üçüncü kuşak okurlarım var. Anneleriyle geliyorlar. Bu ayrıca bir mutluluk benim için. Özellikle gençler, her zaman sorgulayarak düşünen bir kafaya sahip olmaya çalışsınlar. Soru sormalı ve kendi mantıklarıyla karar vermelidirler. Çünkü ancak o zaman gerçek ve kendi kişiliklerini bulmuş olabilecekler\" dedi. Bol bol hatıra fotoğrafı çeken Ongun, sohbetin ardından kitaplarını imzaladı.

PAŞA DA İMZA GÜNÜNDE

24\'ncü dönem MHP Milletvekili olan Emekli Korgeneral Engin Alan da imza gününde okurlarının karşısına çıktı. \'Benim Adım Engin Alan Bölünmeye Çeyrek Kala\', \'Terör PKK\' isimli kitaplarını imzalayan Alan, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı. Yazdığı yeni kitabı \'Bölünmeye Çeyrek Kala\' hakkında konuşan Alan, kitabında hapiste olduğu sürede ülkede ve bölgede olup bitenleri kendi bakış açısıyla değerlendirmeye çalıştığını belirterek, \"Başta gençler olmak üzere insanların kitap okumaya ilgisinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu yüzden çok büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bu böyle devam eder. Topluma vermek istediğim mesaj açık ve net. Ülkenin, devletin, vatanın ve milletin bütünlüğü yolunda hep beraber yürümeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

