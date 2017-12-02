DHA YURT BÜLTENİ-8 

Vatandaşlıktan çıkartılan FETÖ sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

KONYA\'da 2014 yılında açılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında yurt dışına kaçtıkları için \'Gri listede\' aranan teröristler arasında bulunan Ali Akın ve İbrahim Karadayı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Türk vatandaşlığından çıkartılan FETÖ sanıklarının, teknede eğlendiği görüntülerinin Mısır\'ın Nil Nehri\'nde çekildiği sanılıyor.

Okyanus Şirketler Grubu\'na 2008 yılında yapılan operasyonun kumpas olduğunun öne sürülmesi ardından 2014 yılında FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattıldı. Soruşturma kapsamında örgütün mütevelli heyetinde olduğu ve çok sayıda işadamından himmet topladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkan işadamları İbrahim Karadayı, Ali Akın ve Soner Cesur, yurt dışına kaçmıştı. Bunun üzerine 300 bin lira ödülle aranan \'Gri\' terörist listesinde isimleri yer alan 3 şüpheli Türk vatandaşlığından da çıkartıldı. 3 sanığa ait görüntüler ortaya çıktı. Ne zaman çekildiği belirli olmayan görüntülerde İbrahim Karadayı ve Ali Akın\'ın, bir teknede eğlendiği görülüyor. Görüntüerin Mısır\'ın Nil Nehri\'nde çekildiği değerlendirildi. Görüntüyü Soner Cesur\'un kaydettiği ileri sürüldü. Şüphelilerin örgüt adına Konya\'da yılda 700 milyon lira, örgüte himmet parası topladığı iddia edildi.

Görüntü dökümü:

-Firari FETÖ üyesi İbrahim Karadayı\'nın görüntüsü

-Firari Fetö üyesi Ali Akın\'ın görüntüsü

-Cep telefonuyla kaydediler görüntüler

Haber-Kamera:KONYA.(DHA)

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Bursa\'da zincirleme kaza :4 ölü, 10 yaralı (Yeniden)

BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Cemal Gökhan Çalışkan, dün gece yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobil, Oyak Renault Fabrikası\'ndaki işçileri taşıyan 16 S 2106 plakalı servis midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile midibüs, Erdoğan Ağtürk yönetimindeki 16 UAU 77 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Zincirleme trafik kazasında, Oyak Renault Fabrikası\'nda çalışan işçilerden 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Hakan Şibay, 41 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Mesut Güney, evli ve 1 çocuk babası, 47 yaşındaki Güray Kanşıra ile midibüse çarpan 16 SJT 66 plakalı otomobilde bulunan 31 yaşındaki Neslihan Namlucuoğlu öldü, 10 kişi ise yaralandı. Bu arada dün gece kazada ölen Güray Kanşüra\'nın isminin yanlışlıkla \'Akın Demirkan\' olarak bildirildiği ortaya çıktı.

BURSA DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Kazada ölenlerden Hakan Şibay\'ın cenazesi bugün merkez Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Hacıilyas Camii\'nde ikindide kılınacak cenaze namazı ardından toprağa verilecek. Mesut Güney\'in yarın merkez Nilüfer ilçesi OSB Camii\'nde, Güray Kanşura\'nın Hacıilyas Camii\'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuklarına uğurlanacağı belirtildi.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı\'nca başlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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Ayrılmak istediğin eşini 9 yerinden bıçaklayan koca yakalandı

ADANA\'da ayrılmak isteği eşi 37 yaşındaki Dilek Taciroğlu\'nu, 9 yerinden bıçaklayan 38 yaşındaki Serkan Taciroğlu yakalandı.

Olay, 23 Kasım\'da merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi\'nde meydana geldi. 10 yıl önce görücü usulüyle Serkan Taciroğlu ile evlenen Dilet Taciroğlu\'nun bu beraberlikten engelli bir çocuğu oldu. 2 yıl önce çocukları ölünce, baba Serkan Taciroğlu alkol ve uyuşturucuya başladı. 5 ay önce eşinden ayrılmak isteyen kadın, mahkemeye giderek boşanma davası açtı. Evi terk ederek ailesinin yanına giden kadını tehdit eden, kocaya mahkeme 1 ay uzaklaştırma cezası verdi. Olay günü Serkan Taciroğlu sokakta yalnız yürürken, eşinin eve dönmesi için dövdü. Yerde sürüklediği kadın direnincede 9 yerinden bıçakladı. \'Burası sana mezar olacak\' diye bağıran Serkan Taciroğlu, kan kaybeden kadının başında ölmesini bekledi. Hastanede tedavi gören kadın, erkek kardeşinin yanına sığındı. Serkan Taciroğlu ile olaydan 9 gün sonra yakalandı.

Sağlık kontrolüne getiren koca, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Adli Tıp Birimi\'nder çıkışı

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Yaralı kadının görüntüsü

- Dilek Taciroğlu\'nun yaralarını göstermesi

- Dilek Taciroğlu ile Röp.



Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Bebeğini boğmaya çalıştığını öne sürdüğü sevgilisini öldüren kadın adliyede



KONYA\'da 9 aylık bebeğini boğmaya çalıştığını iddia ettiği sevgilisi, 34 yaşındaki Ümit Göker\'i, 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Azerbaycan uyruklu 27 yaşındaki Aysel Eshme, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eshme adliye girişinde, \"Evladım hastanede yatıyor. Sülalesi dua etsin, çocuğum gözlerini açsın\" dedi.

Olay, dün saat 16.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi kampus yolunda meydana geldi. Bir barda çalışan Aysel Eshme, sanayide esnaflık yapan eşi, 38 yaşındaki M.E.\'den 2 yıl önce boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam etti. Eshme, 9 ay önce bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Aysel Eshme, yaklaşık 2 ay önce ise M.E.\'yi terk edip, Ümit Göker ile ilişki yaşamaya başladı.

Eshme, dün akşam, boşandığı eşinden olan bebeğini, birlikte yaşadığı sevgilisi Göker\'e bırakarak çalıştığı bara gitti. Ümit Göker, gece saatlerinde bebeğin kanepeden düştüğünü öne sürerek Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan bebek, hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakıma ünitesine alındı. Doktorların bebeğin durumdan şüphelenip hastane polisine bildirmesi üzerine Göker, gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından Ümit Göker serbest bırakıldı.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aysel Eshme, eski eşi M.E. ile birlikte bugün polis merkezine giderek Göker\'in durumu hakkında bilgi aldı. Eshme, ardından, hastanedeki çocuğunu görmek için yaya olarak yola çıktı, bu sırada Ümit Göker, telefonla kendisini aradı. Görüşmenin ardından Göker, otomobille Aysel Eshme ve eski eşi M.E.\'nin yanına geldi. Konuşmak için otomobilden inen Göker ile Eshme arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aysel Eshme, yanında taşıdığı bıçakla Göker\'i yaklaşık 50 metre kovalayıp, 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırılan Ümit Göker, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

\"ÇOCUĞUMU BATTANİYEYLE BOĞMUŞ\"

Olay sonrası gözaltına alınan Aysel Eshme, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, basın mensuplarının \'Neden öldürdünüz?\' sorusuna gözyaşları içerisinde, \"Çocuğumu battaniyeyle boğmuş. Doktorlar nefessiz kaldığını, beynine oksijen gitmediğini söyledi. Onun için yaptım. Pişmanım\" yanıtını verdi.

\"SÜLALESİ DUA ETSİN, ÇOCUĞUM GÖZLERİNİ AÇSIN\"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'nde işlemleri tamamlanan Aysel Eshme adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye girerken, \"Evladım hastanede yatıyor. Sülalesi dua etsin, çocuğum gözlerini açsın\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Aysel Eshme\'nin polis eşliğinde adliyeye getirilişi

-Aysel Eshme\'nin soruları yanıtlaması

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

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İzmit\'te ev yangını

İZMİT\'te, evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında alevler evi sardı. İtfaiye yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Saat 12.30 sıralarında, Gültepe Mahallesi Kırkmeşe Sokak\'ta Kerem Top\'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Alevler evin her yanını sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale geldi. Kerem Top ve ailesinin dışarıda bulunması olası bir faciayı önlerken, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan evden görüntüler

İtfaiyenin çalışmaları

Çevrede toplananlardan görüntüler

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR / KOCAELİ (DHA)

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Bakan Özlü: Otomotiv Test Merkezi\'nde askeri araçların da testleri yapılabilecek



BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Bursa\'nın Yenişehir ilçesindeki Otomotiv Test Merkezi için yalnızca sivil değil, askeri araçların da testlerini yapabilecek bir kapasite oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Hafta sonu mesailerini Bursa\'da geçiren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, kentte birtakım temaslarda bulundu. İlk durağı valilik olan Bakan Özlü, daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı binasına geçerek burada Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bugün yapılacak ziyaretlerle ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, hem yatırımları hem ticaret hacmi hem de ülke ekonomisine ihracat anlamında sunduğu katkılar ve sanayi altyapısıyla Bursa\'nın, herkesin ortak paydası olduğunu söyledi.

Amaçlarının bundan sonraki süreçte Bursa\'nın hem ülke ekonomisine katkı hem de gelişimci ruh taşıyan girişimcilere yön vermesi olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Onlara yol haritası çizmek, taleplerini yerine getirmek amacımız. Dolayısıyla hem hükümetimiz hem bakanımız Bursa\'ya çok büyük bir ilgi ve alaka gösteriyor. Göreceksiniz, önümüzdeki birkaç yıl, özellikle 2023 hedefleri bakımından, Bursa, Türkiye\'ye damgasına vuracak bir şehrimiz olmaya devam edecek. Bütün çabamız Bursa\'mızın bütün imkanlarını bir araya getirerek, her şeyiyle beraber \'Bursa büyürse Türkiye büyür\' mottosundan hareketle çalışmalarımızı yürütmek\" ifadelerini kullandı.

YERLİ OTOMOBİLDE TASARIM VE SERİ ÜRETİM

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ise bir sanayi bakanının sanayi şehrine sık gelmesi kadar doğal bir şey olmadığını söyledi. Bakan Özlü, şunları kaydetti: \"Bugün inşallah Bursa için güzel haberler vereceğiz. 2 Kasım tarihinde Türkiye\'nin otomobili projesinin ortak girişim grubuyla imza attık ve resmi süreci başlamış oldu. Tasarım ve seri üretim olmak üzere bir projeyi yürütüyoruz. Bu projeyle birlikte eş zamanlı olarak, tasarımla eş zamanlı bir şekilde test merkezlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi gerekir. Yenişehir\'de kurulacak olan otomotiv test merkezinde geçen hafta içinde uzlaşma sağlandı. Yenişehir\'de atılacak olan imza ile otomotiv test merkezinin projelendirmesi ve inşasıyla ilgili süreci başlatmış olacağız.\"

\"BURSA\'DA BÜTÜN YATIRIMLARI DESTEKLEYECEĞİZ\"

Bursa\'nın çok ciddi yan sanayisi olan bir büyükşehir olduğunu vurgulayan Bakan Faruk Özlü, \"Bursa bizim bakanlığımızın en çok ilgilendiği, önem verdiği şehirlerimizden birisidir. Milletvekili olduğum dönemde en yakın arkadaşlarım Bursa milletvekilleriydi. Bu test merkezinde askeri araçların da testlerini yapabilecek bir kapasite oluşturmayı hedefliyoruz. Sürecin ilk aşaması, projenin tamamının yapılmasıdır. Bugün inşallah bu bilgileri paylaşacağız. Teknosab da son derece önemli bir proje. Bakanlık olarak Bursa\'da yapılacak olan bütün yatırımları destekleyeceğiz. Teknosab da bunlardan biridir\" diye konuştu.

Çavuşoğlu ve Özlü daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne geçerek, Başkan Alinur Aktaş\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cavusoglu aciklama

Bakan ozlu aciklama

Valilik ve ak parti ziyareti

Haber-Kamera: Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-



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Hayvan yüklü gemi güvenli bölgeye demirletildi

ÇANAKKALE Boğazı\'nda sancak tarafına 10 derece yattığı tespit edilen Bahama bandıralı 204 metre boyunda ve 36 bin 387 grostonluk \'BADER-III\' isimli hayvan yüklü gemi, boğaz girişinde güvenli bölgeye demirletildi.

Avustralya\'nın Fremantle Limanı\'ndan Tekirdağ Limanı\'na içinde 60 bin sığır ve 9 bin koyun götüren \'BADER-III\' isimli hayvan yüklü gemi, sancak tarafına 10 dereceden fazla yatınca, kılavuz kaptan durumu Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne rapor etti. Ardından gemi, boğaz girişinde güvenli bir bölgeye demirletildi. Geminin demirlediği bölgeye tedbir amaçlı Kıyı Emniyetine Genel Müdürlüğü\'ne bağlı \'Kurtarma-4\' isimli römorkör gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karanlık Liman açıklarında demirleyen gemiden görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Tesadüfen bulunan tarihi köprü gün yüzüne çıkarıldı



EDİRNE\'de 6 yıl önce tesadüfen bulunan ve henüz hangi tarihte yapıldığı belirlenemeyen tarihi Kazan Köprüsü, yapılan restorasyon projesinin ardından gün yüzüne çıkarıldı. Fil Deresi üzerinden geçen kesme taşlardan yapılmış tek gözlü Osmanlı köprüsünün bir yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Edirne\'de 2011 yılında dönemin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Çetin, Edirne-Kapıkule D-100 karayolu ile O-3 Avrupa otoban yolunun birleştiği noktada tesadüfen tarihi köprü ayaklarını fark etti. Yaptığı araştırmalarda bir kaydı bulunamayan tarihi köprü, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi tescili yapılarak kayıtlara geçirildi. Restore edilmek üzere 2014 yılında projesi onaylanan tarihi Kazan Köprüsü, Karayolları Genel Müdürü tarafından projesi tamamlanarak restore edilmesi ihaleye çıkarıldı. Geçen Nisan ayında başlatılan restorasyon çalışmaları sonucu iki yol arasındaki kavşakta toprak altında bulunan tarihi Osmanlı köprüsü gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan incelemede 35 metre uzunluğunda olduğu belirlenen tarihi köprünün kentteki diğer Osmanlı köprüleriyle aynı özellikleri taşıdığı tespit edildi. Edirne Müze Müdürlüğü yetkilileri, köprünün hangi tarihte yapıldığına dair herhangi bir bilgi olmadığını, taş yığma, sivri kemerli tek gözden oluşan, dik köprü tipinde inşa edildiğini tespit etti. Kemer, korniş, tempan duvar ve korkuluklarında ince yonu taşı kullanılan köprü de, taşlar birbirlerine kurşunlu kenetler ve zıvanalarla bağlandığı anlaşıldı.

Mevsim şartları nedeniyle dönem dönem ara verilen çalışmaların 2018 yılında tamamlanacağı belirtildi. Edirne\'de aynı özellikleri taşıyan ve aralarınca Tunca ve Kanuni köprülerinin de bulunduğu çok sayıda tarihi köprü bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tarihi köprü

-Köprü ayakları

-Restorasyon alanı

-Köprüden detaylar

-Çevresindeki karayolu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE(DHA)-

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Haluk Levent, borcunu ödediği Recep Sert\'i ziyaret etti



ROCK şarkıcısı Haluk Levent, öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) şubesi aracılığıyla 12 bin liralık beyaz eşya borcunu ödeyerek cezaevinden tahliye olmasını sağladığı, Türkiye\'de 5\'inci yüz nakli olan Recep Sert\'i, ziyaret etti. Levent, Sert çiftinin Bursa\'nın İnegöl ilçesindeki kafeteryasında kahvaltı yaptı. Çift, Haluk Levent ile çektirdikleri fotoğrafı, \"Bir insan bu kadar mı doğal olur. Cansın ağabey, sözünün erisin, adam gibi adamsın, bize inandığın için, dinlediğin için, kalkıp buralara geldiğin için teşekkür ederiz. Allah yolunu hep açık etsin, iyi insanlar çıkarsın karşına\" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

İnegöl\'de 2013 yılında temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert\'e, Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından başarılı bir ameliyat ile beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza\'nın yüz ve çenesi nakledildi. Türkiye\'de yüz naklinde 5\'inci, çene naklinde ise ilk olan Sert, Akdeniz Üniversitesi\'nde uzun süren tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanışıp evlendi. Çift, dünyaya gelen kızlarına \'Hira Emine\' adını verdi. Recep Sert, taşeron firma üzerinden çalıştığı İnegöl Belediyesi\'nden disiplinsiz davranışları nedeniyle çıkarılınca bir süre önce ilçede eşinin adını verdiği \'Esma Waffle Kafe\'yi açtı. Kafeteryasına aldığı beyaz eşyaların 500\'er liralık ilk 3 taksitini ödeyemeyen Sert, Bursa 10\'uncu İcra Dairesi\'nin talimatı ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince \'Taahhüdü ihlal\' suçundan gözaltına alındı, daha sonra da tutuklandı.

Borcunu ödemesi durumunda cezaevinden çıkacağı belirtilen Recep Sert\'e, rock şarkıcısı Haluk Levent öncülüğünde kurulan AHBAP Bursa şubesinden destek geldi. AHBAP şubesi, Sert\'in borcunun 6 bin lirasını karşıladı. Haluk Levent de tutuklama haberini öğrenince, Esma Sert\'i arayıp bilgi aldı ve Recep Sert\'in kalan 6 bin liralık borcunu ödedi. Böylece Recep Sert tahliye edildi.

İŞYERİNDE ZİYARET ETTİ

Bursa\'da dün akşam konser veren sanatçı Haluk Levent, bu sabah daha önce ziyaret için söz verdiği Esma ve Recep Sert çiftinin İnegöl ilçesindeki kafeteryasına gitti. Kahvaltıyı Recep Sert ve eşi ile birlikte yapan Levent, burada bir saat kaldıktan sonra ayrıldı. Sert çifti, Haluk Levent ile çektirdikleri fotoğrafı, \"Bir insan bu kadar mı doğal olur. Cansın ağabey, sözünün erisin, adam gibi adamsın, bize inandığın için, dinlediğin için, kalkıp buralara geldiğin için teşekkür ederiz. Allah yolunu hep açık etsin, iyi insanlar çıkarsın karşına\" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü Dökümü

FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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