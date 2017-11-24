DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ADIYAMAN\' DA TÜTÜN PROTESTOSUNA MÜDAHALE

Adıyaman\' da tütün yasağını protesto etmek istelen gruba polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı kişilerin yaralandığı müdahale sonrası çok sayıda kişyi gözaltına alındı..

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ADIYAMAN/DHA

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2)AMEDSPOR DOKTORU 35 BİN FEET\'DE KALP KRİZİ GEÇİREN HASTAYI HAYATA DÖNDÜRDÜ

DİYARBAKIR-Ankara sefereni yapan yolcu uçağında bulunan ve uçak Kayseri üzerinde iken kalp krizi geçiren 43 yaşındaki hastaye müdahale eden Amed Spartif Faaliyetler Kulübünün doktoru Hakan Tekin, hastayı yaşama döndürmeye başardı. Hastayı stabil hale getiren Dr.Tekin\'in müdahalesi sonrasında uçak Ankara\'ya indiğinde uçağa giren sağlık görevlileri hastayı ambalans ile hastaneye kaldırdı. Dr.Tekin, geçen yılda Karagümrük maçında kendilerine tepki gösteren ve dili boğazına kaçıp kulp krize geçiren bir taraftara müdahale ederek hayata döndürmüştü. Diyarbakır\'dan Ankara\'ya sabah saat 10.00\'da sefer yapan yolçu uçağı Kayseri semalarında 35 bin feet\'te uçarken, uçakta yolcular arasında bulunan 43 yaşındaki Fener Alp adlı yolcu aniden fenelaştı, kalp krizi geçerdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahaleye aynı uçakta bulunan Amedspor doktoru Hakan Tekin yaptı. Takım ile maça gitmek için uçakta bulunan Tekin, yapqtığı müdahaüleden sonra hasnın değerlerini stabil hale getirirken, uçağın yolculuğuna devam edilmesi kararlaştırıldı. Dr.Tekin, yaptığı müdahaleyi şöyle anlattı: \"Hastanın bilinci kayıptı, tansiyonu düşük ve rengi soluktu. Yanına vardığımızda bilinç tamamen kaybolmak üzereydi. Yatırdık, o sıra kendinden geçti. Göğsüne biraz baskı yaptık. Ondan sonra oksijen vererek kendine getirdik. Hasta kendine geldikten sonra kalbinde daha önceden problem olduğunu söyledi. Kalp krizine benzer bir belirti vardı. Daha sonra kalp krizi olduğu çıktı. Hasta kendini iyi hissettiğini söyledi. Aksi durumda uçağın inme durumu vardı. Kendini iyi hissettiğini söyleyince bizde genel durumunu iyi görünce yolculuğuna devam etme kararı aldı. Bunda çevredeki yolcuların büyük desteği oldu. Benden daha çok çaba sarf ettiler. Yolculardan birinde aspirin olmazsa belki daha kötü olurdu. Dil altı verdik. Daha sonra hasta rahatladı. Uçak indikten sonra ambulans hemen hazır bekliyordu. Hastaneye naklettiler.\"Uçak Ankara\'ya inince haber verilen sağlık ekipleri uçağa girerek hasta Fener Alp\'i sedye ile uçaktan çıkarıp ambulans ile hastaneye neklederken, yolcular ve Fener Alp müdahaleden dolayı Doktor Hakan Tekin\'e teşekkür etti.

DAHA ÖNCEDE KENDİLERİNE TEPKİ GÖSTEREN TARAFTARI KURTARMIŞTI

Amed Sportif Faaliyetler’in takım doktoru Hakan Tekin, 14 Nisan 2016 tarihinde İstanbul\'da oynanan ve 1-1 berabere biten Fatih Karagümrük-Amedspor maçından sonra kendilerine tepki gösteren ve kendilerine saldırmaya gelirken fenelaşıp yere düşen bir taraftara ielk müdahaleye yapmış, dili boğazına kaçan ve kalp krizi geçiren taraftara yaptığı müdahale ile hayata döndürmüştü. Tekin o zaman yaptığı açıklamada, Fatih Karagümrüklü bazı taraftarlarının anlamsız tepkileriyle karşılaştıklarını belirterek, \"Görevli polislerin \'Doktor yok mu\' çağrısını duydum. Bu çağrıyı duyar duyamaz sesin geldiği yöne gittim. Polislerin yanında yere yığılmış Fatih Karagümrüklü bir taraftarı gördüm. Hemen ona müdahale ettim. Dilini yutan ve kalp krizi geçirdiğini düşündüğüm taraftara gerekli müdahaleleri yapmaya başladım. Mosmor olan ve 35-40 yaşları arasında olan taraftarın, önce boğazına kaçan dilini çıkardım. Daha sonra hastanın rahat bir nefes almasını sağladım. Yaklaşık 15 dakika boyunca hastaya müdahale ettim. Hasta kendine geldi ve durumu normalle döndü. Sağlık durumu iyi olan taraftar, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı\"demişti.

Görüntü Dökümü:

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-Dr.Tekin\'un açakta hastaya müdahale etmesi

-Uçaktan genel ve detay görüntüler

-Hastanın uçak inderten sonra sedye ile uçaktan çıkarılması

-Dr.Tekin\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit SALAN/DİYARBAKIR,(DHA)-

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3)İNAN KIRAÇ: TÜRKİYE\'NİN İLK YERLİ OTOMOBİLİ ELEKTRİKLİ OLACAK

TÜRKİYE\'nin ilk yerli otomobilini yapacak 5\'li grubun içinde yer alan Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, yapacakları otomobilin elektrikli olacağını belirterek, \"Hangi şehirde yapacağız, hangi modeli yapacağız gibi konularımız var. Şu anda Türkiye\'nin her yerinde bu otomobili kullanmak mümkün mü, değil, altyapı lazım. Benzin doldurur gibi elektrik dolumu yapılabilecek istasyonlar lazım\" dedi.Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu\'nun düzenlediği \'Şirketlerde Devamlılığın Metotları\' konferansına konuşmacı olarak katıldı. ATSO Atatürk Konferans Salonu\'nda konuşan Kıraç, her şirketin kurumsallaşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İşi en iyi bilen, ülke politikalarını bilen kişilerin işin başına geçmiş olması gerektiğini belirten Kıraç, \"Profesyonellerin aileye karşı 2-3 vazifesi vardır. Bu profesyonel yöneticiler herhangi bir şirketi satıyor veya alıyorsa bu durumu aileye gösterecek. İkinci konu ise doğrudan doğruya bir şeyi girecekseniz muhakkak senelik program ile 10 senelik program hazırlananız gerekiyor. Koç grubunda senelik farklılıklar son 20 senede yüzde 5\'i geçmemiştir. Bu Koç grubunda mevcut takımın kalitesini gösteriyor\" dedi.

GENÇLERE ÖNERİLER

Sanayide mühim olan konunun yatırımı yenilemek olduğunu belirten Kıraç, sanayinin mücadele etme kabiliyetinin bundan geldiğini söyledi. Sanayinin kendini güncellememesi durumunda rekabetin şirketi yok edeceğini belirten Kıraç, şöyle devam etti:

\"Tofaş\'ta son görevimde yılda 220 bin vasıta 9 bin kişi ile üretildi. Şimdi 450 bin vasıtayı 6 bin kişi ve 750 robot yapıyor. İnsan kalitesinin seviyesi yükselmiştir. Daima okumanız lazım, daima iyi ve kaliteli adam yetiştirmemiz lazım. 1960 yılında Otosan\'da 1 mühendisimiz vardı. Şimdi AR-GE\'de çalışan mühendis sayısı 4 binin üzerinde. Muhakkak işin başında olun ve yanınızda çalıştırdığınız kişileri çok iyi seçmelisiniz. Onları değişik kurslara göndermeniz şart. Dünya çok hızlı bir değişimin içine girdi.\"

HOCALAR KAVGA EDİNCE AKMED\'İ KOÇ ÜNİVERSİTESİ\'NE DEVRETTİ

Türkiye\'de birçok insanın birbiri ile konuşmayı unuttuğunu kaydeden İnan Kıraç, \"Gençler bunun yanlış olduğunu gördüler ve beraber çalışıyor. Antalya\'da üzüldüğüm bir örnek var. Antalya Akdeniz Kültür Medeniyetlerini Araştırma Merkezimiz var. O yapıyı Koç Üniversitesi\'ne devrettim. Burada 20 sene boyunca Akdeniz Üniversitesi çatısı altında arkeoloji bölümü öğrencilerini o yapı içinde okuttuk. Sonra bölümün 2 profesörü birbirine küstü ve öğrenci getirmemeye başladı. Rektöre gittim ve bunları birleştirelim dedim. Rektör bana dedi ki \'Rektörlükte 25 profesör var ama bunların 4-5\'i birbiriyle konuşuyor.\' En üst seviyede olan profesörlerin bu konumda olmaları çok yanlış.\"

TURİZM ELEŞTİRİSİ

İnan Kıraç, Antalya\'da sadece güneş ve denizin satıldığını belirterek, Antalya\'nın dünyanın en mühim eski alt yapısına sahip bir bölgede olduğunu söyledi. Antalya\'nın 28 ören yerine sahip olduğunu hatırlatan Kıraç, \"Başka bir yerde bunu bulamazsınız. Bu ören yerleri için sadece bir kitap var. Bu ören yerlerini oteller pazarlamasını bilmiyor\" dedi.

6-7 EYLÜL\'DE ERMENİ VE RUMLAR ÜLKEYİ TERK ETTİ

Yetişmiş insan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Kıraç, \"Kaliteli insan kaybediyoruz. Ne çektikse insanımızın olmamasından kaynaklandı. Çanakkale harbinde Almanları affedemem çünkü okuyan nüfusumuzu askere aldılar. Osmanlı okuyanları askere almıyordu. O nedenle büyük zorluk çektik. İkinci büyük hatayı 6-7 Eylül\'de yaptık. Ermeni ve Rumlardan 250 bini ülkeyi terk etti. Onlardan çok şey öğrendik ve daha öğrenmeye devam edecektik\" dedi.

TÜRKİYE\'NİN İLK YERLİ OTOMOBİLİ ELEKTRİKLİ OLACAK

Türkiye\'de yerli otomobili üretecek 5\'li grubun içinde bulunan Kıraç, son gelişmeler hakkında da bilgi verdi. Yapacakları otomobilin elektrikli olacağını belirten Kıraç, \"Hangi şehirde yapacağız, hangi modeli yapacağız gibi konularımız var. Fakat 5 kişilik grup doğru bir gruptur. Şu anda Türkiye\'nin her yerinde bu otomobili kullanmak mümkün mü, değil, altyapı lazım. Benzin doldurur gibi elektrik dolumu yapılabilecek istasyonlar lazım. Doğru zamanda Türkiye bu işe giriyor. Yan sanayi zayıf olduğu için başta zorlandık ama bugünkü yan sanayinin geldiği seviye çok yüksek. Birlik daha müşavir firmayı seçmeye çalışıyor, ona bir hazırlık yaptıracağız, ondan sonra şekillenecek. Kendimizi kapalı duvarlar arasına alırsak zarar ederiz. Avrupa\'ya otomotiv sattığımız için bunu kapatmamız yanlış olur. Ben eski bir otomotivci olarak bunu yapabileceğimize inanıyorum\" diye konuştu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

Dünya devi Tesla\'nın otomotiv sektöründe kullandığı teknolojinin harika ancak çok pahalı olduğunu vurgulayan İnan Kıraç, \"Bu nedenle 100 bin araba satmış olmalarına rağmen sorun yaşıyorlar ve şirket zarar ediyor. Dünyada senede 92 milyon otomotiv üretiliyor. Bazı öngörülere göre önümüzdeki 5 sene sonra iki şirket diğer şirketleri satın alacak ve iki şirket bütün üretimi yapacak\" dedi.

YERLİ OTOMOBİLE SİPARİŞ VERENLER BİNER DOLAR VERSİN TEKLİFİ

ATSO Başkanı Davut Çetin ise kültürel ortaklık yönünde ilk adımın yerli otomobilde atılmış olduğunu söyledi. Otomobil üretmenin kolay, satmanın zor olduğunu aktaran Çetin, \"Fakat burada önemli olan şey bu projenin teknoloji üretimine kapı açmasıdır. Bu proje sayesinde Türkiye elektrik pili, sensör, otonom sürüş gibi alanlarda teknoloji üretme yolunda ilerlese bile büyük kazanım olur. Projenin önemli bir yönü çok ortaklı bir kamu-özel sektör işbirliği modeli olmasıdır. Büyük özel sektör şirketlerinin bir çatı altında işbirliği yapması da bir ilktir. Sayın Kıraç\'ın otomobil projesinde de rol alması ümit verici bir durumdur. Umarım ki kurumsal bir yapıyla yönetilir ve başarılı olur. Proje açıklanır açıklanmaz bazı kuruluşlar yine \'10 bin araç biz alırız, 20 bin araç biz alırız\' gibi beyanlar verdiler. Bence bunu sözde bırakmayalım ve herkes biner dolar yatırıp sipariş versin, bu proje gerçek bir milli proje olsun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan detay görüntü

-Katılımcılardan detay görüntü

-ATSO Başkanı konuşması

- İnan KIRAÇ detay görüntü

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Haber: Hasan DEMİRBAŞ Kamera: Emrah GÜL- ANTALYA/DHA

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4)MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINDAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

AYDIN\'da 6 lüks motosikleti çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızlıklarda şüphelilerin, kimliklerini gizlemek için kask taktıkları görüldü.

Efeler ilçesinde 5, Köşk ilçesinde ise 1 motosiklet, bu ay içinde farklı zamanlarda çalındı. Motosiklet sahiplerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini gizlemek için kask taktığını gördü. Görüntüleri en ince ayrıntısına kadar izleyen ekipler, iki şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu, kasklı hırsızlardan R.C. (19) Nazilli\'de, T.T. ise (18) Kuyucak\'ta yakalandı. Köşk\'te çalınan motosiklet Efeler\'de, Efeler\'de çalınan motosiklet ise Nazilli\'de bulundu. Diğer motosikletlere ise ulaşılamadı. Bulunan motosikletler sahiplerine teslim edildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntü

- Hırsızlık şüphelilerinin adliyeye çıkarılma anı

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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5)NATO SOKAK İSMİNİN ATA SOKAK OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYORLAR

ESKİŞEHİR Gençlik Birliği üyeleri Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki NATO Sokak isminin Ata Sokak olarak değiştirilmesini istediler. Fevzi Çakmak Mahallesi NATO Sokak girişinde toplanan yaklaşık 30 Türkiye Gençlik Birliği üyesi sokak isminin değiştirilmesi amacıyla basın açıklaması yaptılar. Ellerinde Atatürk posterleri taşıyan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ‘katil NATO katil ABD’, ‘kahrolsun Amerikan emperyalizmi’, ‘üstlere el konsun Amerika defolsun’, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ şeklinde sloganlar atarak Türkiye’nin derhal NATO’dan çıkması gerektiğini söylediler.Türkiye Gençlik Birliği İl Başkan Yardımcısı Kamila Bataray, 65 yıldır NATO’nun düşman olduğunu belirterek, “16 Kasım 2017 tarihinde Norveç’te yapılan NATO tatbikatında düşman hedefine kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mevcut cumhurbaşkanımız yerleştirilmiştir. Bu olay NATO’nun Türkiye’ye dönük ilk düşmanlığı değildir. NATO ismiyle bildiğimiz Atlantik Askeri İttifakı’nın amacı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen yeni dünyayı boğmaktır. İşte bu yüzden NATO tatbikatında Kurtuluş Savaşımızın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman gösterilmesi bizi şaşırtmamıştır. 65 yıldır ülkemiz ABD ve NATO kaynaklı tehditlerle savaşmaktadır. Norveç’te yaşanan rezilliğin bu ülkeyi yönetenleri uyandırması gerekmektedir. Atatürk’ü düşman ilan eden NATO, Türkiye’nin müttefiki olamaz. NATO Genel Sekreterinin ‘bireysel hata’ açıklaması ve özrü kimseyi kandırmamalıdırö diye onuştu.

ATA SOKAK TABELASINI ASTILAR

Türkiye’nin derhal NATO’dan çıkması gerektiğini ifade eden Bataray, “NATO isminin verildiği tüm sokak ve caddelerin isimleri değiştirilmelidir. Basın açıklamasını yaptığımız bu sokağın ismi de NATO’dur. Ancak şuandan itibaren adını ATA sokak olarak değiştiriyoruz. Basın açıklaması sonrası Büyükşehir Belediyesi’ne giderek sokak isminin değiştirilmesi için müracaatta bulunacağızö dedi.Basın açıklamasına katılan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri yanlarında getirdikleri Ata Sokak tabelasını NATO Sokak tabelasının üzerine yapıştırdılar.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklamasına katılanların görüntüsü

-Sokak tabelasının görüntüsü

-Türkiye Gençlik Birliği İl Başkan Yardımcısı Kamile Bataray\'ın konuşması

-Slogan atılması

-Tabelanın Ata Sokak olarak değiştirilmesi

-Basın açıklamasına katılanların tabelayı gösterirken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN /ESKİŞEHİR,(DHA)

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6)BURDUR\'DA ACEMİ ERLER YEMİN ETTİ

BURDUR\'da, 1997/4 tertip birinci kademe, 369\'uncu kısa dönem acemi erler için yemin töreni düzenlendi. 58\'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Binbaşı Maruf Kışlası\'ndaki törene Vali şerif Yılmaz, 58\'inci Piyade Alayı ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ile asker aileleri katıldı.

Alay sancaklarının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra 1997/4 tertip 1\'inci kademe 3119 acemi erler, 369\'uncu kısa dönem 369 acemi erler ve 18 sözleşmeli er yemin etti.

Törende, acemi erler adına yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından kışlaya ilk katılan erler ile askerlik görevlerini Burdur 58\'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı\'nda yapmış asker yakınlarına protokol üyeleri tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri verildi.

Tören, Piyade Marşı ve Zırhlı Birlikler Marşı\'nın okumasından sonra tören geçişiyle tamamlandı.

Görüntü Dökümü

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- Törene katılan aileler

- Katılım belgelerinin verilmesi

- Albay Hakan Tutucu\'nun konuşması

- Geçit Töreni

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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