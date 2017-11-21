DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KARTEPE\'DE KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

KOCAELİ\'de Samanlı Dağları\'nın zirvesinde bulunan Kartepe\'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı.

Kocaeli\'nin kayak merkezi Kartepe\'de dün akşamdan itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Sabah erken saatlerde iş makineleri ile kayak merkezinin bulunduğu yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı. Kar lastiği olmayan birçok araç yolda güçlükle ilerlemeye çalıştı. Otellerde konaklayan tatilcilerden bazıları snowboard ile karla kaplı alanlarda kaymaya çalıştı. Tekirdağ\'dan gezmeye geldiklerini söyleyen Gözde Ersoy, \"Sapanca Gölü çevresinde tatil yapmaya geldik. Kartepe yakın olduğu için görmek istedik. Fakat böyle bir manzara ile karşılaşacağımızı sanmıyordum. Çok şaşırdım, her yer bembeyaz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kartepe\'de karlı kaplı alanlardan görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Kar motosikletiyle giden bir kişiden detay

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(Haber: Ergün AYAZ-Kamera Dinçer AKBİR

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2)YETİŞTİRME YURDUNDAN KAÇAN BURAK, ÖLDÜRÜLÜP YAKILMIŞ

BOLU\'da, yetiştirme yurdundan kaçıp evine döndükten sonra ortadan kaybolan 17 yaşındaki Burak Altuntaş\'ın cesedi, boş arazide menfezin içinde yakılmış halde bulundu. Altuntaş\'ı, arkadaşı 23 yaşındaki Fatih A.\'nın, birlikte içki içerken çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Fatih A., gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde Doğancı Mahallesi, Kavakbaşı mevkisinde koyunlarını otlatan bir kişi, menfezin içinde yanmış erkek cesedini görünce polise haber verdi. Olay yerinde polisin yaptığın incelemede cesedin, 1 hafta önce yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Burak Altuntaş’a ait olduğunu belirlendi. Altuntaş\'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Altuntaş\'ın 8 yıllık arkadaşı Fatih A., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Fatih A., Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Fatih A., Burak Altuntaş ile bira içmek için buluştuklarını, sonra borç alacak meselesinden tartıştıklarını, tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayıp bıçaklayarak öldürdükten sonra üzerine benzin döküp yaktığını söyledi.

Burak Altuntaş\'ın, uzun süredir annesinden ayrı yaşayan babasının 1 yıl önce trafik kazasında ölmesinden sonra Kocaeli\'de devlet yurduna yerleştirildiği, 2 hafta önce yurttan kaçarak Bolu\'ya geldiği öğrenildi.

Burak Altuntaş’ın kuzeni Fatih Zaim, \"Burak arada böyle ortadan kaybolurdu. Ama sonra mutlaka telefon ederdi. Bu sefer uzun süre haber vermeyince şüphelenerek polise başvurduk. Başvurumuzdan 1 hafta sonra bıçaklanıp, yakılarak öldürüldüğünü öğrendik. Burak’ın uyuşturucu batağına düştüğünü düşünüyorum. Duygu durum bozukluğu rahatsızlığı vardı. Hastanede tedavi görmüştü. Çocuk yetiştirme yurdunda kalıyordu. Orada da problemler yaşadı. En son valizini alıp yurttan kaçmıştı. Evini özlediğini söylüyordu. Babası da geçen sene vefat etmişti. Onun vefatından sonra durumu iyice kötüye gitti\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Burak Altuntaş\'ın kuzeni Fatih Zaim ile röp.

-Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden detaylar

-Olay yeri fotoğrafları

-Öldürülen gencin fotoğrafları

Süre: 03.40 Boyut: 410 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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3)LİSELİ BORA\'NIN ÖLDÜĞÜ KAZANIN RAPORLARI TEKRAR İNCELENECEK

İZMİR\'de, gitar kursuna giderken yolun karşına geçmek isteyen 16 yaşındaki Bora Aşçılar\'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan tutuksuz sanık 45 yaşındaki Mehmet Emrah K.\'nın, yargılandığı davada, kazayla ilgili bilirkişi raporunun İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'ne gönderilerek incelenmesine karar verildi. Geçen 24 Mart\'ta, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, lise ikinci sınıf öğrencisi Bora Aşçılar, gitar kursuna giderken yolun karşısına geçmek istediği sırada Mehmet Emrah K.\'nın kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aşçılar, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yapılan kontrolde, 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, sürücü Mehmet Emrah K. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olma\' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

DOSYA ADLİ TIP KURUMU\'NA GÖNDERİLECEK

İzmir 27\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanık Mehmet Emrah K. katılmazken, Bora Aşçılar\'ın babası Rıfat Osman Aşçılar, annesi Hayal Aşçılar, tarafların avukatları ve talihsiz gencin arkadaşları hazır bulundu. Aşçılar ailesinin avukatı Ahmet Sinan Sürücü, \"Bilirkişi raporuna karşı yazılı beyanda bulunduk, raporu kabul etmiyoruz. Biz uzman görüşü sunmuştuk. Bilirkişi raporu uzman görüşüne uygun değil. Bu sebeple de dosyanın teknik bir üniversiteye gönderilerek tekrar rapor alınmasını talep ediyoruz\" dedi. Sanık avukatı Mustafa Nevhan Akyıldız ise, \"Bilirkişi savunma lehine olan delileri değerlendirmemiştir. Özellikle aydınlatmanın olmadığına dair sunduğum fotoğraflar da bilirkişi tarafından değerlendirilmemiştir. Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz\" diye konuştu.

\"CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\"

Sanık avukatının ardından söz alan baba Rıfat Osman Aşçılar, \"Ben kaza tespit tutanağını kabul etmiyorum. Ayrıca bilirkişi raporunu da kabul etmiyorum. 1.03 promil alkollü bir kişinin 16 yaşındaki bir çocuğa çarpmasını kaza olarak nitelendirmiyorum. Cinayet olduğunu düşünüyorum. Ayrıca durduktan sonra kaçmaya çalışmış ve lastikleri patladığı için kaçamamış. Ben Bora\'yı kaybettikten sonra kendimi iki noktaya adadım. Boralar ölmesin ve trafikte \'Bora yasası\' oluşsun. Tüm çabam bu. Ayrıca sanığın tutuklanmasını istiyorum\" dedi. Hakim, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'ne gönderilerek tarafların kusurlarının belirlenmesine, varsa raporlardaki çelişkilerin giderilmesine ve Aşçılar ailesinin teknik bir üniversiteden ek rapor alınması isteğinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

\"BAŞKA CANLAR GİTMESİN\"

Duruşmanın ardından kazada hayatını kaybeden Bora Aşçılar\'ın arkadaşları ve ailesi, üzerinde Bora\'nın resmi olan maskeleri takarak adliye binası dışında toplandı. Yaklaşık 50 kişilik gurup \"Bora\'lar ölmesin\" ve \"Bu bir kaza değil cinayettir\" sloganı attı. Grup adına basın açıklaması yapan baba Aşçılar, \"Alkollü araç kullanıyorsanız karşınızdaki kişiyi öldürmeyi veya sakat bırakmayı göze alıyorsunuz demektir\" dedi. Bora\'nın annesi Hayal Aşçılar ise, \"Burada bir sürü Bora var. Bize destek vermeye gelen oğlumun arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Oğlumun arkadaşları bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz burada sadece Bora için değil, tüm çocuklarımızı korumak için toplandık. Tek evladımı aldılar benden. Biz onun için mücadele ediyoruz. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Bir anne baba olarak biz bittik. Başka canlar gitmesin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Bora\'nın adliye önünde toplanan yakınlarından görüntü

- Slogan atan guruptan görüntü

- Baba ve annenin basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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4)HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİNDE TALEBİ KARŞILAYAMIYOR

YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde, 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Derya Doğan, \'kültür mantarı yetiştiriciliği\' kursuna katılarak, aldığı sertifikayla evinin bodrum katında mantar üretim tesisi kurdu. Doğan, önce hobi olarak başladığı işte şimdi talebi karşılayamadığını söyledi. Ev kadını Derya Doğan, çocuklarını üniversiteye gönderdikten sonra Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nün açtığı ‘kültür mantarı yetiştiriciliği’ kursuna katıldı. Sertifikasını alan Doğan, 3 katlı evlerinin bodrum katını, mantar üretim tesisine dönüştürdü. Doğan, klima ve havalandırma sistemiyle ranza ve mantar kompostlarından oluşan tesisi 15 bin liraya kurduktan sonra üretime geçti. Hasat döneminde, günde ortalama 200 kilo mantar toplayarak, ilçenin mantar ihtiyacını karşılamaya çalıştığını söyleyen Doğan, işe hobi olarak başladığını anlattı. Doğan, \"Yerim ve imkanım olduğu için evimin bodrum katında, mantar yetiştirmeye başladım. Şu anda günlük 200 kilogram mantar üretiyoruz. Bazen gelen talepleri karşılayamıyoruz\" dedi.

Eşine ilk önce karşı çıktığını dile getiren 47 yaşındaki Murat Doğan ise \"Üretime geçip, ürünleri toplamaya başladığında, bu işin çok kazançlı bir iş olduğunu gördüm. Ben de kendisine pazarlama konusunda yardımcı oluyorum. Şu anda, kesinlikle pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Gelen talepleri bile karşılamakta zorlanıyoruz. Bunun için ileriki zamanlarda tesisimizi büyütmeyi hedefliyoruz\" diye konuştu. Halk Eğitim Merkezi\'nde 11 yıldır kültür mantarı yetiştiriciliği alanında eğitimler veren Ziraat Mühendisi Erkan Aydın da Derya Doğan\'ın kendi imkanlarıyla tesisi kurduğunu söyleyerek, \"Biz, kendisine teknik olarak yardımcı olduk. Tamamen kendi imkanlarıyla 4 tonluk bir tesis kurdu. Şu anda, çok güzel ürün elde ediyor. İyi de kazanacağını düşünüyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mantar tesisinden detay görüntüler

-Mantardan görüntüler

-Mantar hasadından görüntüler

-Derya Doğan’ın konuşması

-Ziraat Mühendisi Erkan Aydın’ın konuşması

-Derya Doğan’ın eşi Murat Doğan’ın konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)

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5)SOBAYI YAKMAK İSTEDİĞİ TİNER PARLADI, AĞIR YARALANDI

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir işyerinde sobanın yakılması için kullanılan tinerin parlaması sonucu yangın çıktı. Çalışanlardan Mehmet Karahan\'ın yüzünde ve vücudunda yanıklar oluştu. Olay bugün Pamukkale İlçesi Akhan Mahallesi 244 sokaktaki lojistik şirketinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Mehmet Karahan, ısınmak için sobaya önce odun attı, ardından da tenekenin içindeki tineri döktü. Karahan çakmakla sobayı yakmak isterken büyük gürültüyle bir parlama meydana geldi. İşyerinde çıkan yangında Karahan ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Vücudunda ve yüzünde yanıklar oluşan işçi Mehmet Karahan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçilerin dinlenmek için kullandığı odada tiner tenekesi ve soba dikkat çekti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü,

-Soba ve tiner tenekesinden görüntü.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)