DHA YURT BÜLTENİ-8 

Akşener: Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmayacaksın (2)

\'İYİ PARTİ\'DEN SONRA ATATÜRK DEĞERLİ BÜYÜMÜZ HALİNE GELDİ\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirneli kadınlarla Meriç Nehri kenarındaki Lalezar restoranda bir araya geldi. Basına kapalı yapılan kadınlar toplantısında hükümeti eleştiren Akşener, kadın buluşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partinin henüz 1 ayını tamamlamadığı halde Türkiye\'nin problemli alanlarında iyileşmeye neden olduğunu ifade eden Akşener, \"İyi parti 1 ayını durdurmadı ancak Türkiye\'nin bir problemli alanında iyileşmeye neden oldu. Başından beri söyleriz rekabet iyi bir şeydir önce seçmene sonra basına mensuplarına yarar. Göreceksiniz, bizim gezi yaptığımız yerlere iktidar ve muhalefetten siyasiler gelip sizlerle, seçmenle halkımızla buluşacak. Atatürk ile ilgili tartışmaların getirdiği nokta İYİ Parti kurulduktan sonra gördüğünüz gibi Atatürk yıllardır savaş açmışların en değer verdiği bir büyümüz haline döndü. Bütün bunlar olumlu gelişmeler, seçmenle lehine pek çok kararın çıkmasına neden olacağız biz. Gezilerimiz bugün Edirne\'de haftaya Mardin\'de olacağız. Ondan sonraki hafta da Artvin\'de olacağız. Her hafta bir ilimizi gezeceğiz. İYİ Parti iyi yolda. Edirne\'ye de iyilikler getirecek\" dedi.

\'İKİNCİ TURDA \'HAYIR\' BLOĞU ADAYININ ARKASINDA OLACAGIZ\'

Gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik sorusu üzerine öncelikle CHP ile ortak bir aday çıkarmayacaklarını ve bunun yanlış olduğunu anlatan kşener, ancak ikinci turda \'hayır\' bloğundan çıkan adayı sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Akşener, şöyle dedi: \"Benim inancım şudur. CHP bir aday çıkarmalı, kim olursa olsun, İYİ Parti bir aday çıkarmalı. Efendim zaten Adalet ve Kalkınma Parti\'si çıkaracak. HDP bir aday çıkaracak öyle görünüyor. Keşke Saadet Partisi ve Demokrat Parti de birer aday çıkarabilse. 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye olarak biz bir şey yaşadık. Ekmeleddin Bey üzerinden iki siyasi parti yan yana geldi ve ikisinin toplamı kadar oy alamadılar. Buna karşılık 16 Nisan referandumunda hayırcı bir blok olarak ben ve arkadaşlarım, bizler, CHP, Saadet Parti, Demokrat Parti gibi hepimiz bu hayır bloğunun içinde bulunduk ve çok çalıştık. Bu çalışmanın sonucunda yüzde 50 evet, yüzde 50 hayır çıktı. Siyasi partiler aday çıkarmalı, İYİ Parti bir aday çıkaracak. CHP ile bir aday çıkarmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Onlar açısından da bizim içinde, Türkiye açısından da. Ama ikinci tura kim kalırsa hayır bloğundan elbette ki biz onun yanında durup sonuna kadar çalışacağız. Bu başka bir şey ama birinci turda bütün siyasi partiler adaylarını çıkarabilmeli diye bakıyoruz. Daha evvel yaşadığımız travmadan dolayı. 16 Nisan\'da hatırlayın MHP, BBP ve AK Parti\'nin toplamı yüzde 61 idi. Neresi belli olmayan bir soru işaretiyle 51.4 alabildiler. Bazen topladığınız zaman eşit bir sonuç çıkmıyor. İkinci tura kalındığı takdirde orada hayır bloğundan kim çıkıyorsa İYİ Parti olarak biz onun arkasında olacağız. Biz kalıyorsak, bizim arkamızda durulmasını da elbette talep edeceğiz.\"

\'ÇİLLER\'E DAVET, KADİRŞİNASLIKTIR\'

Bir gazeteci, CHP\'nin esik Başbakan Tansu Çiller\'i kadın buluşmasına davet ettiğini söylemesi üzerine Akşener, \"Gayet olağan ve güzel bir şey olarak karşılıyorum. Siyasette ve diğer alanlarda görev yapmış kadınlara yönelik büyük bir kadirşinaslık bu. Güzel bir şey\" dedi.

MHP\'DEN İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLEN MİLLETVEKİLLERİ

MHP\'den 10 milletvekilinin istifa edeceğine yönelik iddiaların sorulduğu Akşener, herhangi bir bilgisi olmadığını ve konuyu köşe yazarlarından okuduğunu söyleyerek, \"Bizim partimiz özel olarak milletvekili transferi üzerinden bir, geçmişi hatırlatan bir sistemi içerisinde olmayacak ama bu tip arkadaşlarımızı, hangi siyasi parti ve görüşten olursa olsun, vatanseverlik, Türkiye\'nin bekası, Cumhuriyet değerleri konularında hemfikir olan her arkadaşımıza kapılarımız açık. Bilgim yok sadece köşe yazısından okudum\" diye konuştu.

\'MHP İLE MÜMKÜN OLDUĞUNCA POLEMİK YAPMAYACAĞIZ\'

MHP\'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin seçim barajının düşürülmesine yönelik açıklamasını değerlendiren Akşener, \"Baraj konusunda böyle bir talebi var. Biz prensip olarak MHP yöneticilerinden direk bir saldırı şeklinde, hakaret, küfür ki, bunları kişisel olarak işittim ben zamanında bazılarından. Mümkün olduğunca MHP ile polemik yapmayacağız ve cevaplandırmayacağız. Baraj konusu birden bire ilginç. Yıllarca \'hep baraj iyidir\' denmişti. Sayın Bahçeli 2019\'a kadar biz Adalet ve Kalkınma Parti ile birlikte yola devam edeceğiz dediğine göre zaten bir hemhal olmuş durum var. Sorunun cevabı herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerinde diye görünüyor\" ifadelerini kullandı.

Partisinin olası bir seçimde alacağı oy oranlarıyla ilgili konuşan Akşener, baraj sorunu yaşamadıklarını kaydederek şunları söyledi: \"Ben sayın Erdoğan\'dan sonra sanırım ekonomik durumuna göre fazla araştırma yapan bir siyasetçiyim. Durumumuz çok iyidir, barajın üzerinde. Bir mucize var oranını söyleyemeyeceğim. Parti hiç kurulmadan önce sabit seçmeni oluşmuş bugüne kadar Türkiye\'de hiç olmayan bir şey bu. 2001 Ak Parti\'nin kuruluşunu da biliyorum. Orada kararsız \'yeni bir siyasi yola ihtiyaç var\' diyen yüzde 40 insanlar topluluğu vardı. Onlar \'şu kişi parti kursun, şu kadar oy vereceğim\' diye bir kavram yoktu. O zamanlar ANAR\'ın yaptığı araştırmaları da biliyorum. Bugün farklı bir şey var, barajın üzerinde, her şartta oy vereceğim diyen bir seçmen bu ilk defa oluyor. Parti kurulsun oy vereceğim diyenler var, bunlar yüzde 20 civarında, yüzde 18\'i de \'göreceğim, kadrolara bakacağım\' diyor. Yüzde 38\'lik marjdan bahsediyoruz ama bu yüzde 38 oyumuz var demiyorum. Ben yalanı sevmiyorum, böyle bir şey yok ama potansiyelin varlığı var. Bizim programımızda baraj için yüzde 5 demiştik. Türkiye milletvekilliği önerdik. Barajla ilgili bir sıkıntımız olmadığı için muhteremler kendileri bilir.\"

\'NATO\'NUN ÖZÜR DİLEMESİ OLUMLU\'

NATO tatbikatında yaşanan skandalı değerlendiren Akşener, kınadıkları bir tablo oluştuğunu ve özür dilenmesini olumlu karşıladıklarını belirterek, \"NATO\'da oluşan o tablo kınanması ve kınadığımız bir tablo. Özür dilenmesi güzel bir şeydir. Büyük bir yanlışlığın bir özür ve düzenli NATO Genel Sekreteri değil herkes biliyor şimdi. Türkiye açısından olumlu bulunması gereken, çünkü biz \'heyt yapıp tokat yemeğe\' alıştığımız için özür kısmı olumlu karşıladık, diğer tablo kabul edilemez\" şeklinde konuştu.

Yurt gezileriyle ilgili bilgiler de veren Akşener, \'zigzag\' bir yol haritası izlediğini ifade ederek, \"Zigzaglı gideceğiz. Ahlat bir uç, Edirne bir uç geldik. Cumartesi Mardin, oradan Artvin, oradan diğer illere gideceğiz. Kendim konuşmak yerine vatandaşları dinliyorum\" dedi. Toplantıda kadınlar Akşener\'e yoğun ilgi gösterirken, birlikte fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Akşener\'in salona gelişi ve karşılanması

-Toplantıya katılan kadınlar

-Basın toplantısı

-Akşener\'in açıklamaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

=================================================

Bakan Tüfenkci: Ekonomik operasyonlara geçit vermeyiz

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye\'yi terörle dize getiremeyenlerin, ekonomik operasyonlara başvurduğunu ancak kendilerinin ve milletin buna geçit vermediğini söyledi.

Bakan Bülent Tüfenkci, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen esnaflarla buluşma toplantısına katıldı. Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, STK başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, esnafın birlik, beraberlik, istikrardan ve güvenden yana olduğunu ifade etti. Tüfenkci, esnafın 15 Temmuz\'da FETÖ\'nün hain darbe girişiminde göstermiş olduğu fedakârlıkları da asla unutmadıklarını söyledi. Türkiye\'nin üzerinde her zaman oyun oynanmaya çalışıldığını belirten Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti: \"Türkiye\'yi terörle dize getiremediler, ekonomiyi vurarak dize getirmeye çalışıyorlar. Hatırlayın özellikle 2013 yılında Türkiye\'de faizler, döviz kurları düşmüş, borsaya bakıldığı zaman 75 binlerde. Bakıyorsunuz ağaçları bahane ederek Gezi Parkı olaylarını çıkartıyorlar. Kim zarar ediyor? Dolar, faizler yükseldi netice itibarıyla da kaybeden esnafımız, vatandaşımız oldu.\"

Yaşanan olayların ardından hükümetin tedbirler alarak ekonomik durumu toparladığını dile getiren Bakan Tüfenkci, daha sonra ülkede, FETÖ tarafından organize edilen 17-25 Aralık operasyonlarının başladığını belirterek, \"14 Temmuz itibarıyla baktığımızda borsa yeniden yükseliyor. Bu sefer de daha kanlı, hain bir plan devreye sokuluyor. 15 Temmuz darbe girişimi oluyor. Ne oldu? Borsa çöktü, dolar faiz yükseldi. Kazanan faiz lobileri, kaybeden millet oldu\" diye konuştu.

Her türlü engellemeye karşın ekonomiyi yine ayakta tuttuklarını, borsanın yükseldiğini aktaran Tüfenkci, Türkiye\'nin üzerine yine gelindiğini vurgulayarak şöyle dedi: \"Bu sefer Halk Bankası üzerinden, Rıza Sarraf üzerinden bir operasyon çekmeye çalışanlar tekrardan borsayı, dövizi hareketlendirerek yeni bir operasyon çekmeye çalışıyorlar. Şunu iyi bilsinler ki biz bu şoklara da bu operasyonlara da asla ve asla geçit vermeyiz. Bu operasyonlara da imkan tanımayız. Türkiye\'yi bölmeye, parçalamaya çalışanlar, terör örgütlerini maşa olarak kullanarak millete karşı operasyon çekenler her defasında karşısında milletimizi gördü. İşte 2019 yaklaşırken bu tür oyunlara bizler her zaman dikkatli olmak zorundayız.\"

Esnafa yönelik birçok teşvik verildiğini, tedbirlerin alındığını anlatan Bakan Tüfenkci, esnafı olduğu yerde bırakmayarak tüccar, sanayici yapmak istediklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

===========================

Derik\'te boş sulama havuzuna düşen at, 4.5 saatlik bir çalışma ile kurtarıldı

MARDİN\'in Derik ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde 3 metre derinliğindeki boş sulama havuzuna düşen at, Belediye itfaiye ekiplerinin 4.5 saat süren bir çalışması sonuvu havuzdan çıkarıldı. Havuzdan çıkırmak için yapılan merdivene çıkmayan at\'ın ayakları bağlanıp iş manikası ile havuzdan çıkarıldığı görüldü.

Derik İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi\'nde oturan Hüseyin Bilir\'e ait olan ve 2 gündür kayıp olduğu belirtilen at, yapılan aramalar sonucu aynı mahallede sulama için kullanılan 3 metre derinliğindeki boş bir sulama havuzda bulundu. Havuzdan çıkamayan at\'ı kurtarmak için önce köylüler tahtalardan havuzda bir merdiven oluşturdu. Atın mlerdivenden yukarı çıkmaması üzerine bu kez atın gözleri bağlanarak merdiven ile çıkarılmak istenmesi de sonuç vermeyince Zabatı ve İtfaiye ekiphlerine haber verildi. Havuza gelen ekipler, 4.5 saat süren bir çalışma sonucu, atın ayaklarını bağlayıp halatlar ile iş makinasına bağlayarak havuzdan çıkarmayı başardı.Atın sahibi Hüseyin Bilir, Mardin Büyükşehir ve Derik Belediyesinin ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-Atın gözleri bağlanarak havuzdan merdiven ile çıkarılmaya çalışılması

-Atın iş manikası ile havuzdan çıkarılması

-At sahibinin konuşması

-Kurtarmadan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(DHA)-

=======================================

Şanlıurfa\'da, \'Çölyak Araştırma Komisyonu\' toplantısı

TÜRKİYE\'de glutensiz gıda bulmakta zorluk çeken çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarının araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Şanlıurfa\'da toplantı yaptı.

Çölyak hastalığın teşhis aşaması, nedenleri, sonuçları ve hastalara sağlanabilecek yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için Şanlıurfa\'da toplanan 11 kişilik Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla müzakere yaptı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer\'in başkanlığındaki komisyon üyelerinin yanı sıra toplantıya; Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Türkiye\'de çölyak hastalığıyla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gıda firmalarının temsilcileri, çölyak hastaları ile yakınları katıldı.

Şanlıurfa\'da sayıları binin üzerinde olan çölyak hastalarının gluten içermeyen gıdalar bulmakta zorluk çektiğini anlatan katılımcılar, bu hastalar için daha uygun ve ucuz fiyatta ürünlerin satışa sunulması ve devlet tarafından desteklenmesini istedi.

TBMM Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, sahada çalışma yaparak çölyak hastalarının problemlerini tespit ettiklerini belirterek,

\"En büyük amacımız çölyak hastalarımızın problemlerini sahada tespit edebilmek ve onların problemlerine komisyonumuz tarafından ilerde yazacağımız sonuçlar ile aynı zamanda bu eksiklikleri ortadan kaldırmak adına raporumuzda belirtmek, yine çölyak hastalarımızın sosyal aktivitelerinde ve her şeyden önce daha rahat beslenmelerini sağlamak adına yapmış olduğumuz, yapacağımız çalışmalara ışık tutması amacıyla buradayız\" dedi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda elde edilen verilerin raporlaştırılarak meclise sunulacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Toplantıya katılan Çölyak Araştırma Meclis Komisyonu üyeleri

- Meclis Başkanı İsmail Tamer konuşma yapması

- Toplantıya katılanlar görüş bildirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

============================================

Tokat\'ta \'Fırat Çakıroğlu\' fidanı gerginliği

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Taşlıçiftlik kampüsünde Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Ülkü Ocakları tarafından dikilen fidan önüne konulan yazının kaldırılmasına ülkücüler tepki gösterdi.

Ege Üniversitesi\'nde 2015 yılında öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun anısına GOÜ\'ye ülkücüler 1 Kasım\'da fidan dikti. Dikilen fidanın önüne ise \"Bu ağaç şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına dikilmiştir\" yazılı mermer konuldu. Ancak GOÜ yönetimi tarafından mermerin kaldırıldığını öğrenen ülkücüler tepki gösterdi. GOÜ kampüsü girişinde Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanı Mustafa Ersagun Dalan ile partililer basın açıklaması yaptı. Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanı Mustafa Ersagun Dalan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından, şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Türkiye genelinde eşzamanlı olarak tüm üniversite kampüslerinde fidan dikimi yapıldığını söyledi. Fidanın ön tarafına sadece \'Bu ağaç şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına dikilmiştir\' yazılı tabelayı koyduklarını söyleyen Dalan, \"16 Kasım\'da tabelanın kaldırıldığını öğrendik. Aynı günün akşamına bir levha daha hazırlattırarak tekrar diktik. 17 Kasım cuma günü o levhanın da kaldırıldığını üzülerek öğrendik. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyorken, Ülkücü camianın hassas olduğu bir konu üzerinde sabrımızı sınamaktan muradınız nedir? Bir Ülkücü Şehidin ismi sizi neden bu kadar rahatsız ediyor. Fırat Yılmaz Çakıroğlu bütün Türk Milletinin şehidi ve değeridir. Memleketin en tepesindeki insanlar birlik bozulmasın, huzur kaçmasın diye uğraşırlarken sizler neyin peşindesiniz, kime ve neye hizmet ediyorsunuz.\" dedi.

MHP İl Başkanı Onur Çalışkan ise \"Gaziosmanpaşa Üniversitesinde böyle bir olayın zühul etmesi hepimizi canı gönülden zedelemiş ve üzmüştür. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yönetimini derhal hem de derhal yeni bir revizeye hatta acil ve ivedi bir şekilde istifaya davet ediyoruz.\" diye konuştu. Açıklamaların ardından ülkücüler Tokat-Turhal Karayolu üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Şehitler köprüsü üzerine, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu \'Siz vatana ihanet etmekten vazgeçmedikçe, biz canımızı feda etmekten vazgeçmeyeceğiz\' yazılı pankart astı. Tepkiler üzerine yazının yerine konulduğu görüldü.

\"RASTGELE BİR TABELA KİMSE KOYMAMALI\"

GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, \"Gaziosmanpaşa Üniversitesi yönetimini mesnetsiz iddialarla zan altında bırakmak kimseye fayda sağlamaz. Peşinen söylemek isterim. Bahsettiğiniz konuya gelince sosyal medyada başlatılan ‘bir fidana saldırı’ veya Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına saygısızlık gibi hususlar kimsenin haddine değildir, aklımızdan da geçmez. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu bu ülkenin şehididir. Sonuçta hepimizin bir değeridir. Bu kimsenin aklından bile geçmez. Kimse huzursuzluk kaynağı aramamalı. Rastgele bir tabela kimse koymamalı. Makul olması gereken yerde fidanı da mevcuttur. Kimse bu konuları farklı yerlere taşımamalı. Tabi ki kampüsün belli yerlerinde belli şeyler usul idaresinde olur. Biz isterdik ki makul olanı yerine koysunlar. Bugün tabela yerine konuldu, kimsenin o anlamda şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na saygısızlık aklından bile geçmez\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Kampus önünde ülkücülerin yaptığı protesto

-Konuşmalar

-Fidanın görüntüsü ve yeniden dikilen yazı

-Rektörün açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

==========================================