DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BİTLİS\' TE MAYINA BASAN 1 ASTSUBAY YARALANDI

BİTLİS\'in kırsal kesiminde güvenlik güçleri\'nin sürdürdüğü operasyonlar sırasında, PKK\'lı teröristlerin daha önce araziye döşediği mayının infilak etmesi sonucu bir astsubay yaralandı. Yaralı astsubay, Tatvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bitlis Valiliği, Yukarıölek Köyü kırsal kesiminde güvenlik güçleri tarafından yürütülen arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK\'lı teröristlerin daha önce araziye döşediği mayının patlaması sonucu bir astsubayın yaralandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Bitlis ili Merkez Yukarıölek Köyü kırsalında 13.11.2017 günü saat 09.20 sıralarında bölücü terör örgütü PKK’nın daha önce araziye yerleştirdiği mayının infilak etmesi sonucu Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hulusi Kuzucu yaralanmıştır. Kahraman askerimiz Tatvan Devlet Hastanesinde ameliyatı alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.\"

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)

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2)BODRUM\'DA LODOS ETKİLİ OLDU

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde şiddetli lodos rüzgarı etkili olurken, sahildeki restoran ve bazı otellerin alt katları dev dalgaların etkisi altında kaldı. Küçük balıkçı kayıkları bağlı bulundukları yerde dalgalara yenik düşerek battı. Kentte sabah saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkili oldu. Akşam attıkları ağları toplamaya giden balıkçı tekneleri, sabah Turgutreis Limanına güçlükle dönebildi. Liman dışında bağlı bulunan küçük amatör balıkçı kayıkları ise su alarak battı. Güllük\'ten İsrail\'e kuru yük götüren gemiler, Bodrum koylarına sığınmak zorunda kaldı. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet\'te dev dalgalar taşkın yarattı. Sahildeki bazı restoran ve evlerde su baskını oldu. Açık denizde dalga yüksekliğinin 4-5 metreye yükselmesi nedeniyle sahil güvenlik ve Liman Başkanlığı denizcilere ve balıkçılara sık sık uyarı yaparak limandan çıkılmamasını istedi.

Bodrum\'da akşam saatlerinde şiddetli fırtına ile birlikte sağanak yağış geleceği duyuruları yapılarak tedbir alınması istendi. Özellikle sürücüler, dere yataklarına araçlarını park etmemeleri konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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- Dalgaların sahile vurması işyerlerinin sular altında kalması

- Binalarda çarpan dalgalar

- Batan küçük kayıklar

- Sahillerdeki ev ve işyerlerine çarpan dalgalar sürüklenen malzemelerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER BODRUM (Muğla), DHA)

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3)MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde arkadaşlarının video görüntüsünü çekerken motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Volkan Arslan, memleketi Tokat\'ta son yolculuğuna uğurlandı. Tokat kent merkezinde özel bir işletmede çalışan Volkan Arslan, dün saat 15.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu, Çamlıbel mevkisinde yol kenarında durarak arkadaşlarının geçişi sırasında video çekmek istedi. Bu sırada Ferhat Türk\'ün kullandığı motosiklet hızla Arslan\'a çarptı. Kazada motosikletinden savrulan Türk ile çarptığı arkadaşı Arslan ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Volkan Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ferhat Türk ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı.

MOTOSİKLETLERLE UĞURLANDI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından Tokat’ta getirilen Volkan Arslan için öğle namazı sonrası Meydan Camisi\'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına yakınları ve arkadaşları katıldı. Motosiklet meraklısı arkadaşları Arslan\'ı son yolculuğuna cenaze aracına eşlik ederek uğurladı. Talihsiz genç Ali Mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenein götürülüşü

-Motosikletli arkadaşlarının eşlik etmesi

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(128 mb)

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4)25 YIL SONRA EV SAHİBİ OLUNCA GÖZYAŞI DÖKTÜ

KAYSERİ\'de, TOKİ tarafından alt gelir grubu için satışa sunulan 122 konuta 3 bin 589 kişi başvuru yaptı. Ev sahibi olma hakkı kazanan Melike Gök, sevinçten gözyaşı dökerek, \"25 yıldır kiracıydık. Çok şükür ev sahibi olduk\" dedi.

TOKİ\'nin merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan alt gelir grubu projesi kapsamında satışa sunulan 122 konutun \"Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurasıö Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi\'nde yapıldı. 122 konut için kuraya 3 bin 589 kişi başvuru yaptı. Kura çekiminin yapıldığı salonu dolduran vatandaşlar ev sahibi olmak için heyecanla bekledi. Kura çekilişinde ismi okunan 3 çocuk annesi Melike Gök, sevinç gözyaşı döktü. Ev sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirten ev hanımı Gök, \"25 yıldır kiracı olarak oturuyorduk. Çok güzel bir duygu. Allah olmayan herkese nasip etsin\" dedi. Yapılan kura çekimi sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar mutluluk yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşlardan görüntü

-Gözyaşı döken Melike Gök\'ten görüntü

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 2 Dakika 28 Saniye / 80 MB

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5)CEZAEVİNE TESLİM OLACAĞI GÜN 3 OTOBÜS 1 KAMYON ÇALDI

KAYSERİ\'de, oto hırsızlığından cezaevinde yatan ve 1 haftalık izne çıkan 26 yaşındaki Yunus Garip, teslim olacağı gün 3 otobüs, 1 kamyon daha çaldı.

Çeşitli mahallerden 14 araç çalan ve bu suçlardan dolayı kapalı cezaevinde yatan Yunus Garip, İncesu açık cezaevine geçmesi için 1 haftalık izne çıkarıldı. Garip, bu izin sırasında teslim olacağı gün 3 otobüs 1 kamyon çaldı. Hırsızlık zanlısı en son otobüsü çalacağı sırada Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Garip, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi. Zanlının ayrıca hırsızlık suçlarından bugüne kadar çeşitli tarihlerde 8 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının Adli Tabiplikten çıkarılışı

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

1 Dosya 58 Saniye / 32 MB

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6)DÜZCE\'DE RESMİ ARAÇLAR DENETLENDİ

DÜZCE\'de polis ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi plakalı araçlar üzerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın, \'Resmi Taşıt Denetimleri\' konulu genelgesi doğrultusunda Valilik Kavşağı\'nda resmi plakalı araçlar üzerinde denetim yaptı. Kamu kurumlarına ait araçlar durdurularak, sürücülerin kimlikleri kontrol edildi. Ayrıca her araç için \'Resmi Taşıt Denetleme Formu\' dolduruldu. Araçlar için \'görev emri\' olup olmadığı, aracın gideceği yerin yazılıp yazılmadığı, aracın belirtilen güzergahta olup olmadığı, görevli personelin araçta bulunup bulanmadığı, aracın yan tarafında bağlı olduğu kurumun adının yazılıp yazılmadığı, \'resmi hizmete mahsustur\' yazısı ve \'görevli\' levhası bulunup bulunmadığına bakılarak, bunlar forma işlendi. Denetlenen araçlarda bir eksikliğe rastlanmadı.

Görüntü dökümü:

-Polisler araçları durduruken görüntü

-Polisler araçları sorgularken görüntü

-Resmi araç sürücülerinin görüntüleri ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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7)ESKİŞEHİR\'DE 7 KİLO TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, bir otomobilin içerisinde 7 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeği \'Cankız\'ın da katıldığı aramada aracın ön bölümüne gizlenmiş paketler halinde toplam 7 kilo toz esrar maddesi bulundu. Ekipler, otomobil sürücüsü C.Ş.(47) ile yanında oturan T.C.\'yi (34) gözaltına alındı. 2 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonuyla çekilmiş görüntülerde;

-Eğitilmiş narkotik köpeğin otomobilde arama yapması,

-Otomobilde bulunan esrarın,

-Ele geçirilen esrarların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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8)TEKİRDAĞ\'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞ TÖRENLE KUTLANDI

TEKİRDAĞ\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tekirdağ\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü valilik önünde düzenlenen törenlerle kutlandı. Törene Vali Mehmet Ceylan, CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, İl emniyet müdürü Mustafa Aydın, Ak Parti İl başkanı Cüneyt Yüksel, CHP İl başkanı Recep Öktem, MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Fatih İşcan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Tören Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak , \"Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, güzel Tekirdağ\'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde sevgi saygı ve şükran duygularımızla huzurunuzdayız. Türk milletini en karanlık çağını yaşadığı işgal yılları sizin başlattığınız milli mücadele ve şanlı kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı sayesinde son bulmuştur. Zor şartlarda var oluş mücadelesi veren milletimiz, düşmanların vurmak istediği zincirleri vurarak sizin önderliğinizde özgürlük ve bağımsızlığını kazanmıştır. Vatanımızın ve cumhuriyetimizin sahip olduğumuz en değerli bilinciyle gururlu, onurlu ve coşkulu bir şekilde 13 Kasım Kurtuluş Bayram\'ımızı kutluyoruz. İlke ve devrimlerinizin ışığında bize armağan ettiğiniz, bu güzel vatana sahip çıkarak sağlam adımlarla mutlu yarınlara doğru ilerlemeye devam etmekteyiz. Cumhuriyet sevdalısı ve yurtsever Tekirdağ halkı adına ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkaracağımıza söz veriyorum. Başta şahsınız olmak üzere silah arkadaşlarınızı ve canlarını vatanı uğruna feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet saygı ve şükranla anıyorum ruhları şad olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tören alanında toplananlar

-İstiklal Marşı ve saygı duruşu

-Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması

-Başkan Albayrak\'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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9)BAŞKAN ÇELİKCAN, 500 BİSİKLETİYLE DİYABETE DİKKAT ÇEKTİ

ADANA\'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak ve diyabete dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Düzenlenen Programa AK Parti Adana Milletvekili Fatma Gül Demet Sarı, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, İl Sağlık Müdürlüğü, Adana Bisiklet Topluluğu Derneği, Adana Bisiklet Doğa Sporları Derneği, Mavi Çocuk Umut Işığı Derneği Başkanları ve yönetimi katıldı. Yaklaşık 500 bisikletliyle 3.5 km yol katederek tarihi Taşköprü\'ye kadar giden Başkan Çelikcan \"Diyabet ve Obezite ülkemizin dünyanın en büyük sorunlarından biri olmak üzere. Her 5 vatandaştan biri diyabet ve obezite tehlikesi altında. Bu risklerden uzaklaşmak için beslenme alışkanlıklarımıza ve hareket etmemiz gerekmektedir. Bunun için vatandaşlarımızın dikkatini bu yöne çekmek için bu etkinliği gerçekleştirdik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bisikletlilerin İstasyondan Taş Köprü\'ye giderken DRONE görüntüleri

- Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve bisikletlilerin görüntüsü

- Taş Köprü\'deki kalabalığın DRONE görüntüsü

- Diyabet standı ve vatandaşların test yapktırması

- Başkan Mahmut Çelikcan\'ın konuşması

SÜRE:05\'09\" BOYUT:314 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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10)AFYONKARAHİSAR\'DA FETÖ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

AFYONKARAHİSAR\'da FETÖ/PDY operasyonunda 3\'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında 3\'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çoğunun cep telefonlarında örgütün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Minibüsle adliyeye getirilişleri

- Adliye binasına girişleri

- Adliye binası dış görüntüsü

37.2 MB /// 01.10\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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ENGELLİLERİN BİLEKLERİNE BİlGİLERİ DÖVME OLARAK YAPILDI

ŞANLIURFA\'nın Birecik Kaymakamlığınca yürütülen \'Sevgi İzi Projesi\' kapsamında ilçede yaşayan zihinsel engelli ve alzheimer hastası 50 kişinin sol el bileğine kaybolmaları durumunda rahatlıkla bulunabilmesi için numara işlenerek hayatta tutunmaya başladılar. Türkiye genelinde zihinsel engelliler ve Alzheimer hastaları için başlatılan Sevgi İzi projesi Birecik\'te hayatta geçti. Kaymakam Kadir Perçi\'nin talimatıyla ilçede hayatta geçirilen proje kapsamında 50 zihinsel engelli ve Alzheimer hastasının bileğine iletişim bilgilerinin emniyet ve poliste yer aldığı sevgi numarası işlendi. Sevgi İzi projesinin özellikle otizmli, engelli ve Alzheimer hastalarının kaybolmalarının önüne geçmek için başlatıldığın ifade eden proje koordinatörü Mücahit Gökçe şunları söyledi; \"Türkiye çapında uygulanan sevgi izi projesini ilçemizde hayatta geçirdik. Şuana kadar 50 yakın engelli ve Alzheimer hastasının sol el bileğini kişisel bilgilerinin yer aldığı numaralar gönüllü dövmeci Gürkan Ekşi tarafından işlendi. Amacımız sokakta kaybolan bu vatandaşlarımız bulundukları takdirde götürüldükleri polis ve jandarma karakolunda bileğine işlenen numara sayesine ailesine rahatlıkla ulaşabilirler\" dedi.

Engelli çocuklarının bileklerine numara dövmelerinin yaptırılmasına aileler yetkililere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bileklerine dövme yapılan engelli çocuklar

- Proje hakkında bilgi veren Mücahit Gökçe

- Dövmeci Gürkan Ekşi çocuklara dövme yapması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 322MB



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