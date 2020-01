DHA YURT BÜLTENİ-8

Binmek istediği servis aracının altında kalan minik Elvan öldü



ORDU\'da, 5 yaşındaki Elvan Şahin, Kuran kursundan çıktıktan sonra binmek istediği servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün Altınordu İlçesi\'ne bağlı Akyazı Mahallesi\'nde Akyazı Camii mevkiinde meydana geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca yürütülen okul öncesi 4-6 yaş grubu Kuran kursları için Altınordu İlçe Müftülüğü tarafından Akyazı Camii\'nde Kuran kursu açıldı. Buradaki kursa giden Elvan Şahin, kurs bitiminde 38 yaşındaki Savaş İ.\'nin kullandığı 52 S 0135 plakalı servis minibisüne binmek istediği sırada, aracın hareket etmesi sonucu altında kalıp yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan Elvan Şahin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis şoförü Savaş İ. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pamukların içinde uyuyan 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Küplüce Mahallesi\'nde, kendilerine ait tarlada pamukların arasında uyurken, üzerine toplanan pamukların dökülmesiyle havasız kalarak, ölen Beşar Güneş için Harran ilçe merkezindeki Hayati Harrani Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 13 yaşındaki Güneş, Harran ilçe mezarlığında, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

AK Partili Dağ\'dan CHP\'ye: Önce belediyelerde dönen rant ve rüşvetin önüne geçin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, il başkanı ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla partisinde basın toplantısı düzenledi. Dağ, CHP\'nin \"İzmirli her halükârda bize oy verir\" şımarıklığı içinde olduğunu öne sürerek, \"elin artık hamaseti ve İzmir nasılsa bize oy verir şımarıklığını bir kenara bırakın.

Önce belediyelerde dönen rant ve rüşvetin önüne geçin\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, toplantıdan sonra basın açıklaması yaptı. Dağ\'a, İl Başkanı Bülent Delican ile Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Menderes, Ödemiş belediye başkanları da eşlik etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Bülent Delican, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin bugün borcunun olmamasında kendi çıkardıkları Büyükşehir Yasası\'nın büyük etkisinin olduğunu belirterek, \"Aziz Kocaoğlu almış olduğu kaynakları verimli kullansın. \'Hükümet bize destek vermiyor\' gibi söylemlerle halkı yanıltmasın. \'Körfez için ÇED raporu alamıyorum\' diye hükümeti şikayet etti. Sonrasında Başbakanımızın sahip çıkmasıyla rapor alındı. ÇED verildi. Neden çalışma başlamıyor? Tramvayı karşı değiliz ama bu İzmir\'in ulaşım master planında var mı? Bu plana tramvay işlenmiş mi\" dedi. Delican, Konak Belediye Başkanı CHP\'li Sema Pekdaş\'ı da Alsancak Stadyumu\'na ruhsat vermemesi nedeniyle eleştirerek \"Lütfen İzmir\'in önünü kapatmasınlar. Kaç yıldır stat sorununu konuşuyoruz. Artık bunları bitirsinler. Biz sadece \'biz yapalım\' demiyoruz, \"gelin beraber yapalım\' diyoruz. Her söylemde \'Hükümet para vermiyor\' diye halkımızı yanıltmaya çalışıyorlar. İzmirliler de her söylenene inanmasınlar. Hepsine kapılarımız açık. Bizi de dinlesinler\" dedi.

\"İLKÖĞRETİMDE SINIFLARDA ÖĞRENCİ SAYISI 41 İKEN BUGÜN BU RAKAM 25\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 15 yıllık iktidarı boyunca İzmir\'e yaptıkları yatırımları slaytlarla anlattı. Dağ, şöyle konuştu:

\"İhracatımız 2.7 milyar liradan, 6.64 milyara yükselti. Ege Serbest Bölgesi AK Parti iktidarları döneminde fiziki olarak çok genişledi. Talepleri hayata geçirildi, önü açıldı. Bergama\'da ESBAŞ\'ın ikinci aşaması hayata geçirilecek. Bunlar görmediğimiz yatırımlar ama bu ülkenin istihdamını arttıracak alanda çalışmayı yürütmüş oluyoruz. Eğitimde 1.74 milyar TL yatırım yaptık. 2002 yılında okul sayısı bin 424 iken şu anda 2 bin 582. İlköğretimde sınıflarda öğrenci sayısı 41 iken bugün bu rakam 25. İzmir\'in tamamı için geçerli. Şunu diyebilirler; \'Karabağlar\'da bizim çocuklarımız sınıfta 35 kişi okuyor\'. Bazı yerlerde özellikle park okul alanı imarda olmadığı için inşa etme sıkıntımız var. Yatırımda sıkıntımız yok. Nerede okul alanı varsa yapmaya hazırız. Kentsel dönüşümün ne kadar ihtiyaç noktasında olduğunu görüyoruz. Liselerde sınıf sayısı 30 iken şu anda 23 öğrenci var. Öğretmen sayısında Cumhuriyet tarihinin iki katı istihdam sağlandı. Bu rakam 2002 yılında 26 iken, şu anda 15 öğrenciye kadar düştü.\"

\"BİR YERE NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DİĞER İNSANLARDAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, itirazlara neden olan stadyumlara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Sadece hastane yapmak değil. Konforda var. 6,7, 10\'lu olan yataklardan bir yataklı, iki yataklı odalara kavuşmaya başladık. Emar cihazı 2002 yılında İzmir\'de bir taneydi. Tüm İzmir\'de şu anda bu 40 tane. Göztepe Stadı\'nda dava olmadı. Alsancak stadına belediyenin bir itirazı yok. Alsancak stadı yıkıldığı zaman rezidans yapılacak denildi. Şehirlerin imar inşasında yeşillenmesini biz herkesten çok arzulayan insanlarız. Bir yere ne yapılması gerektiğini diğer insanlardan öğrenecek değiliz. Rezidans yapılacak dendi hep söyledik stat yapacağız dedik. Karşıyaka stadına şehir plancıları itiraz etti. Odayla hem bakanlık hem kulüp irtibat halinde görüşme yaptılar. Bütün itiraz gerekçeleri karşılandı. Yeniden plan askıya çıktı. Bu kez de vatandaşlar itiraz etti. Dava açma hakları var. Bir karar alınırsa da yapacağımız bir şey yok. Bakanlık bu anlamda çalışma yapıyor. Gençlik merkezleri yapmaya başladık.\"

\"ŞEHRİN TRAFİK SORUNU HER GEÇEN GÜN BÜYÜRKEN \'İKTİDARA RAĞMEN BAŞARILIYIZ\' YALANLARIYLA KENDİLERİNİ AVUTUYORLAR\"

AK Partili Dağ, CHP\'li belediye başkanları ile yöneticilerini eleştirdi. Son zamanlarda, CHP\'nin hamaset ve sataşmalarındaki dozunu arttırdığını öne süren Dağ, şöyle dedi:

\"Ne yazık ki, hamaset üretmekten başka marifeti olmayan, sahte öz güven sahibi CHP yöneticileri, kendilerini İzmir\'in yegâne sahibi olarak görüyorlar. CHP, yerel ve genel siyasetteki başarısızlığını örtmek ve kendilerince bir kimlik inşa etmek için İzmir\'de sürekli hamaset yapmaktadır. Bu hastalıklı bakış, kıymetli İzmirlilere karşı mahcubiyet duygularının da yok olmasına sebep olmuş durumda. İzmirli CHP belediyelerinin en iyi yaptığı şey; İzmirli kardeşlerimize yapılan hizmetlerin önünü kesmek ve bu hizmetlere engel olmak oldu. Tek dertleri koşmadan, terlemeden, yorulmadan, oturdukları yerden hamasetle, kavga ve gürültüyle ideolojik söylem üzerinden prim yapmak. Şehrin problemlerine çözüm üretmek yerine \'bu sorunlardan nasıl kaçabilirim veya nasıl suçu başkalarına atarım\' gibi bir şark kurnazlığıyla günü kurtarma peşindeler. Şehrin trafik sorunu her geçen gün büyürken \'iktidara rağmen başarılıyız\' yalanlarıyla kendilerini avutuyorlar. Çöp sorunu dağ olup İzmir\'in üzerine üzerine gelirken \'acaba bunu hangi bakanlığın üzerine yıkarız da burada siyasi sorumluluktan kurtuluruz\' kafasındalar. Bir yandan sokakta \'belediyemizin borcu yok\' propagandası yapıyorlar diğer yandan \'kredi vermiyorlar ki hizmet üretelim\' paradoksuna saplanmış durumdalar. Bütün bu sorumsuz siyaset anlayışının altında \'biz nasıl olsa ideolojik kaygıları ön plana çıkartır ve tekrar seçimi kazanırız, İzmirli her halükârda bize oy verir\' şımarıklığı yatıyor. Kendi zihin dünyanızı \'İzmirli kimliği\' olarak yansıtmayı artık bırakın. Üretmiyorsunuz, taş üstüne taş koymaktan acizsiniz. Ürettiğiniz tek şey hamaset. Küçük olsun bizim olsun mantığıyla İzmir\'i yönetmekten vazgeçin. Kendinizi ve koltuğunuzu değil, İzmir\'i ve İzmirli kardeşlerimizi düşünün. İzmir bu şımarık ve sorumsuz siyaset anlayışından artık yıldı.\"

\"BELEDİYELERİ KENDİ SİYASİ İKBALLERİNİZE ARAÇ KILMAKTAN VAZGEÇİN\"

CHP\'li başkan ve yöneticilere de çağrı yapan Dağ, \"Gelin artık hamaseti ve İzmir nasılsa bize oy verir şımarıklığını bir kenara bırakın. Her sorunda fırsatçılık yapmayı bırakın ve İzmir için bir şeyler üretmeye başlayın. Önce belediyelerde dönen rant ve rüşvetin önüne geçin. Bu şehrin belediyelerini, bu şehre hizmet üretecek bir yapıya kavuşturun. Belediyeleri kendi siyasi ikballerinize araç kılmaktan vazgeçin. Bu şehrin çığ gibi büyüyen sorunlarına çözüm üretin. İzmirlilere jakoben bir anlayışla tepeden bakmak yerine, dertlerini dinleyin ve dertleriyle hemhal olun. Belki o zaman bu şehrin vatandaşları size tam manasıyla güvenebilir ve bizlerden hesap sorabilme hakkınız doğar\" dedi.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

Çocuklarının gözleri önünde 6\'ncı kattan düştü

DİYARBAKIR\'da evinin penceresindeki PVC\'leri değiştiren Mehmet Şerif Özlü, penceredeki klimayı da sökmek isterken evinin 6\'ncı katından aşağı düştü. Çocuklarının gözleri önünde düşen, Özlü\'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Merkez Yenişehir İlçesi Gevran Caddesi\'nde yaşayan 4 çocuk babası 42 yaşındaki Mehmet Şerif Özlü, evinin penceresindeki PVC\'leri değiştirmeye çalıştığı sırada,, 6\'ıncı kattaki evinin penceresinden düştü. Diyarbakır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nde çalışan Özlü, evindeki kapı ve pencereleri değiştirmek için bugün iş yerinden izin aldı. Evine gelen Özlü ile işçiler, evdeki pencereleri değiştirirken, başka bir odanın penceresine takılı olan klimayı sökmek istedi. Eski klimayı sökmeye çalışan Özlü, çocuklarının gözleri önünde bir anda 6\'ncı kattan aşağı düştü. Babalarının düştüğünü gören çocuklar, bağırarak yan odada çalışan PVC işçilerinin yanına giderek babalarının düştüğünü söylemesi üzerine işçiler pencereye koştu. Özlü\'yü aşağıda gören işçiler durumu 112 sağlık ekipleri ile polise bildirdi. Sökmeye çalıştığı klima ile birlikte düşen Özlü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Selahaddini Eyubi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özlü\'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Özlü\'nün eşi ile çocukları gözyaşları içerisinde apartmandan çıktı. Polis, gözlerinin önünde babalarının düşmesine tanık olan çocuklarının, pedagog eşliğinde bilgisine başvurdu.

Mehmet Şerif Özlü\'nün kiracı olduğu evin pencerelerini değiştirdiği sırada, evde çalışma yürüten PVC işçisi Cengiz Doğan, Özlü\'nün yan odadaki eski tip klimayı pencereden sökmeye çalıştığını belirterek, \"Klimanın pencereden sökülmesi gerekiyordu, yeni pencere takmamız için. Ben de kendisine bir işçi çağırmasını söyledim. Ancak o, \'ben kendim sökerim\' dedi ve sökmeye başladı. Bir kaç kez odaya gidip ona baktım ve ona bir eleman çağırmasını, bunu kendisinin yapamayacağını söyledim. Ancak o devam ederek beni dinlemedi. Biz yan odadayken, çocukları bağırarak yanımıza gelip babalarının düştüğünü söyledi. Olay böyle meydana geldi\" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

Nizip’te otomobildeki 1 kilo esrara 3 gözaltı

GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, polisler tarafından durdurulan otomobilde 1 kilo toz esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde Bingöl\'den Adana\'ya giden İhsan Ö. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobildeki Burcu Ç.\'nin çantasında 1 kilo toz esrar bulundu. Esrara el koyan polis, Burcu Ç. ile sürücü İhsan Ö. ve otomobilde bulunan Bestami Ö.\'yü gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

Kız yurdunun önünde mastürbasyon yaparken görüntülendi

MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'ndeki bir kız öğrenci yurdunun önünde bu sabah kimliği belirsiz bir kişi, yurttan çıkan kız öğrencilere bakarak mastürbasyon yaptı. Bir öğrencinin görüntülediği şüpheli sonrasında kayıplara karışırken, polis kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Çarşı Mahallesi\'ndeki kız öğrenci yurdunun önünde meydana geldi. Öğrencilerin sabah yurttan çıkışı sırasında kimliği belirsiz bir kişi, kurum önüne geldi. Bir süre yurttan çıkan kız öğrencileri izledi. Yurtta kalan bir kız öğrenci durumdan şüphelenerek bu kişiyi cep telefonuyla görüntüledi. O anlarda bu kişi, pantolonunun fermuarını açarak biran da mastürbasyon yapmaya başladı. Yurttan çıkan kız öğrencilere aldırış etmeden davranışını sürdüren bu kişi, ihbar üzerine sevk edilen polis ekipleri gelmeden ortadan kayboldu. Görüntüyü incelemeye alan polis, bu kişinin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Haber: İlker KILIÇASLAN- MANİSA, (DHA)

Çam melkisi, köylülerin gelir kapısı oldu



ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesi sınırlarındaki Kazdağları\'nda yaşayan dağ köylüleri, çam melkisi (Kanlıca mantarı) sayesinde gelir elde ediyor. Köylüler tarafından toplanan mantarlar, toptancılar tarafından kilosu 10 TL\'ye varan fiyatlarla satın alınıyor.

Bayramiç\'in Alakeçi, Çaldağ, Kutluoba ve Dağahmetçe köylerinin sakinleri, Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarında yetişen çam melkisini toplayarak, geçimini sağlıyor. Köylülerin topladığı mantarlarla Alakeçi köyünde mantar pazarı oluşturuldu. Mantarlar, toptancılar tarafından kilosu 10 TL\'yi bulan fiyatlarla satın alınırken, Kazdağları\'nın Karaköy ve Çırpılar köyleri bölgesinde çıkan ayı mantarının kilosu ise 15 TL\'den alıcı buluyor.

Alakeçi köyünde yaşayan 42 yaşındaki Alaattin Karataş, temel geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek, \"Biz hayvancılıktan bile mantardan elde ettiğimiz geliri elde edemedik\" dedi.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

(ÖZEL) Atatürk\'ü anmak için Burçin öğretmen \"Atam\" isimli şarkı besteledi

KAYSERİ\'de, Necdet Taş Anadolu Lisesi\'nde Müzik Öğretmeni olan Burçin Uyar, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümü öncesi \"Atam\" isimli okul şarkısının sözlerini yazıp, ardından besteleyip, müziğini yaptı

Necdet Taş Anadolu Lisesi\'nde Müzik Öğretmeni olarak görev yapan Burçin Uyar, Mustafa Kemal Atatürk\'ü 79\'uncu ölüm yıldönümünde anmak için 3 günlük çalışma yaparak \"Atam\" isimli şarkı besteledi. Uyar, bestelediği şarkıyı koro oluşturduğu öğrencileriyle birlikte seslendirdi. 19 yıllık Müzik öğretmeni Uyar, bestelediği şarkıyla ilgili olarak, \"10 Kasım bizim unutmamamız ve ömür boyu aklımızdan çıkarmamamız gereken bir gün. Bunu öğrencilerimize yaşatmaya çalışıyoruz. Atatürk\'ün ilkelerinde devam etmemiz gerekiyor\" dedi. Okullarının müzik konusunda açığı bulunduğunu belirten Uyar, \"Bu açığı kapatmak açısından 10 Kasım için bir şarkı besteledim. Öğrencilerimizde çok güzel seslendirdi. Bestenin sözleri ile müziğini bir arada yapmaya çalıştım. Hazırlamak 2-3 günümü aldı. Sonra enstrümanlarımızla çalıştık. Ardından da öğrencilerimizle çalışarak şarkımızı hazır hale getirdik\" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

Bolu\'da av tüfeği ile vurulan 3 kedi yaralandı, 1 köpek telef oldu

BOLU’da 3 mahallede kimliği belirsiz kişilerin av tüfeği ile ateş ederek vurduğu köpek telef oldu, 3 kedi yaralandı. Yaralı hayvanlar, veteriner kliniğinde tedavi edilerek kurtarıldı.

Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) Başkanı Melek Ünal ve bazı dernek üyeleri Kültür, Dodurga ve Yukarısoku Mahallelerinde yaralı halde buldukları 3 kedi ve 1 köpeği tedavi ettirmek için veterinere götürdü. Veteriner Tıp Merkezi’nde tedavisi başlatılan hayvanların çekilen röntgenlerinde vücutlarında saçma tespit edildi. Ameliyata alınan hayvanların vücutlarındaki saçmalar çıkarıldı. 3 kedi sağlığına kavuşurken, 1 köpek kurtarılamayarak telef oldu.

Hayvanların tedavisini yapan Bolu Veteriner Tıp Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Burhan Karabaş, \"Kedilerin bedenlerinde saçma mermileri vardı. Biz ameliyatla bunları çıkardık. Bir köpeğimizi çok uğraşmamıza rağmen kurtaramadık. Kedilerimizden birinin arka ayağında kısmen sakatlık kalsa da onu da kurtardık. Bu hayvanlar kurşunlanma sonucu, saçma isabet etmiş ve yaralanmış. Bir kedimizden 8 tane saçma mermisi çıkardık\" dedi.

Olayın, ardından BOLHAYKO Derneği Başkanı Melek Ünal, hayvanlara zarar veren kişinin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulundu. Melek Ünal şöyle konuştu:

\"İnsanlarda merhamet duygusu tamamen kaybolmuş. Bir sürü kedi, köpek vurulmuş. Ölenlerin haddi hesabı yok. Hayvanseverlerin desteği ile elimizden geldiğince hayvanları korumaya çalışıyoruz. Ama bu hayvanlara bu eziyeti yapanın tespit edilmesi gerekiyor. Çok fazla şiddete yönelik hareketler var. Sopa ile vurma, tekmeleme gibi olaylar çok yaşanıyor. Bunun önüne bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Şu anda 3 mahallede bu tarz olaylar birebir tespit edildi. Bunun dışında diğer mahallelerde de silahlı olmasa da yaralama olayları oluyor. Bununla ilgili gerekli başvurular yapıldı. Valilik ve Savcılık bu konuyla ilgili araştırma başlattı. İnsanlarımız böyle olayları görürse sessiz kalmasınlar. Mutlaka şikayet etsinler\" diye konuştu.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

Çuval içinde çöpe atılan köpek, barınakta rehabilite ediliyor

KARAMAN\'da ağzı bağlı çuval içinde çöp konteynerine atılan ve temizlik görevlileri tarafından fark edilen köpek, hayvan barınağında rehabilite altına alındı.

Hürriyet Mahallesi 1530 numaralı sokakta dün Karaman Belediyesi temizlik işçileri, çöp konteynerlerini kompresörlü kamyona aktarırken, ağzı bağlı çuvalda hareketlilik olduğunu fark etti. Çuvalı açan işçiler, köpekle karşılaştı. Ardından köpek belediyeye ait hayvan barınağına teslim edildi. Köpeğin yapılan muayenesinde herhangi bir sağlık sorunun olmadığı saptandı. Köpeği kontrol eden Veteriner Akif Kirişçi, şunları söyledi:

\" Sağlık durumu iyi ve çok aşırı derecede korkmuş. Korku nedeniyle stresli bir durumu var. O yüzden köpeğimizi rehabilitasyon bahçemize aldık. Biraz daha rahatlaması ve sakinleşmesi gerekiyor. Cerrahi veya dahili hiçbir sıkıntısı görünmüyor. Bizim temizlik işçilerimizin dikkatli davranması ve fark etmiş olmaları köpeğin hayatını kurtardı. Fark edilmeseydi bu köpek çok korkunç bir şekilde ölecekti. Sahipli veya sahipsiz bütün köpeklerin yaşama hakkı var. Bunlara saygı duymamız, buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Eğer ki bakamayacağınız köpeğiniz varsa, belediyeye bir telefonla durumun bildirilmesi halinde ekiplerimiz gidip teslim alır ve barınakta biz onları besleriz.\"

Kirişçi, dün yine aynı bölgeden trafik kazası sonucu bacağından yaralanan bir köpeğin barına getirildiğini ve yapılan ameliyatla arka sağ bacağını kesmek zorunda kaldıklarını kaydetti. Kirişçi, \"Bir aracın çarpması olarak gelen köpeğimizin sağ arka ayağında çok büyük yara vardı. Kopma ve parçalı kırıklar vardı. O yüzden sağ arka ayağını ampute etmek zorunda kaldık. Şu an için sol arka ayağında da kırık ve yaralar var. Sol arka ayağındaki kırığın küt kırık olduğu için onun iyileşme ihtimali çok fazla. Başlangıçtan itibaren enfeksiyon kapmaması için uğraşıyoruz. Antibiyotiklerle tedavi ediyoruz.\" diye konuştu.

Çöp konteynerına atılıp temizlik görevlileri tarafından fark edilen köpeği cep telefonunun kamerasıyla sosyal medya canlı olarak yayınlayan ve köpeğin durumunu hayvan barınağına bildiren Hasan Uçar, trafik kazası sonucu yaralanan köpeği de yaralı halde bulup, hayvan barınağına teslim edilmesini sağladığını belirtti. Uçar, \"Çuvalın içinde çöpe o hayvanı atmışlar. İbret alınması ve vicdanlı davranılması konusunda uyarıda bulunmak için çöpte bulunan köpeği sosyal medyada canlı olarak yayınladım. Hayvanlara karşı sevgi ve saygı göremiyorum. Köpeği belediyeye ait barınağa teslim ettik. Dünkü bacağı kopan köpeği de teslim ettik.\" dedi.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

Hollanda\'daki Türkler\'den yardım eli uzandı



HOLLANDA\'da yaşayan Türkler\'in kurduğu AllFor Life Foundation Derneği tarafından Erzurum\'a gönderilen 40 akülü tekerlekli sandalye, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından belirlenen engellilere dağıtıldı. Akülü tekerlekli sandalyelere kavuşan engelliler, hayallerini bununla gerçekleştireceklerini söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen akülü tekerlekli sandalya dağıtım törenine Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, AllFor Life Foundation Derneği Başkanı Ömer Erden, işadamları; Fatih Kobazoğlu, Erdal Elibol, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş, Çocuk Destek Merkezi Müdürü Bekir Gezer, engelliler ve çok sayıda kişi katıldı.

AllFor Life Foundation Derneği Başkanı Ömer Erden, ASP İl Müdürlüğü\'nün yardımlaşma konusunda önemli bir köprü görevi üstlendiğini bildirirken, bu yardımların ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Gurbette yaşayanların gözü ve kulaklarının hep Türkiye\'de olduğunu ifade eden Erden, \"Derneğimiz, nerede yadıma muhtaç insan varsa onu elini uzatıyor. Türkiye dışında da birçok ülkeye de yardım ediyoruz. Bugün de burada olmanın mutluluğu içindeyiz. Akülü araçlarına kavuşanların yüzündeki sevinç ifadeleri anlatılmaz bir duygu içeriyor. Bugüne kadar bize gelen her yardım çağrısına karşılık verdik. Bundan böylede devam edeceğiz\" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlbaş, uzaktaki yakınlara bu anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 40 tekerlekli sandalyenin tek tek belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi. Hollanda\'da oturan Türk işçilerin anlamlı çalışmalarla gündeme geldiğini belirten İlbaş, \"Daha öncede AllFor Life Foundation Derneği tarafından kuruluşlarımızda kalan çocuklara yardım yapılmıştı. Bu konuda büyük duyarlılık gösteren Başkanımız Erdal Elibol, yardımcısı ve işadamlarına teşekkür ediyoruz\" dedi.

Vali Yardımcısı Muharrem Eligül ise, \"Hepimiz birer engelli adayıyız. Bir saat sonrası ne olacağımızı bilemiyoruz. O açıdan engellilere ve yaşlılara gereken önemi vermek en temel görevimiz. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak herkesin görevidir. Engellilere ve yaşlılara yapılan bu hizmetleri önemsiyoruz\" diye konuştu. AllFor Life Foundation Derneği\'nin hediye ettiği akülü aracına binen Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, \"Sağlıklı bireyler için el ayak ne demekse engelli bireyler için de akülü araçlar aynı önemi arz etmektedir. Gün geçtikçe sosyal hayatın içerisinde var olma mücadelesini artıran engelli bireylerin bu tür yardımcı araç gereçlerin elde edilmesiyle hayatlarının daha kolay olduğunu görüyoruz. Ancak bizim beklentimiz şudur ki; Bu araçları yaşamın her alanında kullanabileceğimiz alanların olması çok önemli\" diye konuştu.

Tekerlekli sandalye ya da koltuk değneklerinden kurtulan engelliler, akülü arabalara binerken büyük sevinç yaşadı. Görevlilerin yardımcı olduğu engelliler, bir süre yeni arabalarıyla test sürüşü yaptı. 12 yaşındayken köprüden düşerek engelli olan Oltulu Hacı Yaşar Cengiz, yeni aracı için yetkililere teşekkür etti. Akülü arabasını uzun süre inceleyen en çok da aynasının olmasına sevinen Cengiz, yeni arabasıyla ilk olarak uzun süre önce vefat eden anne ve babasının mezarını ziyarete gideceğini belirtti

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)

Yaşlılar ve engelliler için \'ortopedik kaşık\'

KASTAMONU Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri Harun İstenci ve İbrahim Yay, yaşlılar ve engelliler için \'Ortopedik kaşık\' icat etti.

3\'üncı sınıf öğrencileri Harun İstenci ve İbrahim Yay\'ın, öğretmenleri Cumhur Torun\'un desteğinde icat ettiği kaşık, engelli ve yaşlıların kolay yemek yiyebilmeleri için tasarlandı. \'Ortopedik engelliler için kaşık\' projesi, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, \'Geleceğin eğitimine katkı ödülleri\'nde ilk 20 proje arasına girdi. Okul Müdürü Orhan Özin, ortopedik kaşık ile serebral palsi, omirilik yaralanması bulunan veya doğuştan el ve kol hareketlerine kısıtlılığa sahip hastaların zorlanmadan yemek yiyebileceklerini söyledi.

Kastamonu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cumhur Torun ise kol, bilek ve ellerinde ortopedik engeli olan hastaların tek başlarına yemek yemede zorluk yaşadılarını söyleyerek, \"Bu durum, hastaların zaten zor durumda olan hallerini daha da zorlaştırmakta ve fizik tedavi sürecindeki iyileşmelerini geciktirmektedir. Bu projede, elektronik mekanizma ile kaşığın sürekli olarak yere paralel olması sağlanmakta ve yemek dökülmemektedir. Bu sayede sıvı gıdalar bile tüketilirken, kaşık yere paralel olacağından kaşık içindeki sıvı dökülmeyecek ve hastaların kendi başlarına yemek yemeleri daha kolay hale gelecek\" dedi.

Torun, \'Ortopedik kaşık\' projesi ile yaşlıların da zorlanmadan yemek yiyebileceklerini belirtti.

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

Göcek Yarış Haftasında son yarış için yelken açıldı

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde bu yıl 15\'incisi düzenlenen Sonbahar Göcek Yarış Haftası\'nda, yelkenciler son yarış için etkinliğin üçüncü gününde de dümen başına geçti.

Göcek Yat Kulübü ve D-Marin Göcek Marina tarafından Göcek Mahallesi\'nde düzenlenen 15\'inci Sonbahar Göcek Yarış Haftası\'nda yelkenciler, yarışların son gününde, 5\'inci ve son yarış için saat 12.45\'te denize açıldı. IRC tekneleri yaklaşık 7.5 millik, Göcek-Yılanlı Adası-Zeytinli Adası-Yassıca adaları-Göcek Adası-Göcek rotasında yarışırken, IRC Charter tekneleri ise 5 millik Göcek-Göcek Adası-Göcek rotasında mücadele edecek. Rüzgarın az olması nedeniyle yelkenciler, zor anlar yaşadı.

Yarışmacılardan \'Irmak Yatçılık ve Ege 8\' teknesinin sahibi Salih Salcı, yarışların çok keyifli geçtiğini belirterek, \"Yarışlar bizim için çok güzel devam ediyor. Çok eğleniyoruz, keyifli günler geçiriyoruz. Geçen sene de katıldık biz bu yarışa. Burada bölgeyi çok iyi biliyorum. Hava hafif olmadı mı biraz sıkıntı oluyor. Ama doğasıyla dünyanın hiçbir yerinde böyle bir parkur bulamaz herhalde yarışçılar. Çok güzel parkurlar. İlk 2 günde gerçekleşen 4 yarışta, 3 birincilik bir ikincilik aldık. Geçen yıl da öyleydi alıştılar bize. Çok büyük bir aksilik olup batmazsak, kategorimizde de Over All\'da da birinci olacağız gibi gözüküyor\" dedi.

Bir diğer yarışmacı \'Altai\' teknesi ekibinden Yiğit Eroğlu ise, \"Çok keyifli bir hafta geçti. Bugün de son yarışa çıkacağız. Biz IRC 1 sınıfında yarışacağız. Altai teknesiyle ilk kez bu yarışa giriyoruz. Hatta ben ilk kez bu yarışa katıldım. Bodrum ve Marmaris\'te yarışlara katılmıştım ama ilk kez geliyoruz. Tekne buraları biliyor. Bizim için keyifli geçti, eğlenceli geçti ama rüzgar çok az. Bizim teknemiz biraz daha gezi teknesi ve ağır bir tekne. O yüzden az rüzgarda kolay ilerleyemiyoruz. En iyi derecemiz bir üçüncülük elde ettik. Parkurlar iyiydi. İlk gün koyun dışına çıktık ve bir şamandıra yarışı yaptık. Dünde de güzel bir rotamız vardı. Rüzgar olduğu sürece yarışmak oldukça keyifli\" dedi.

Yelkenciler bugün saat 20.00\'de D-Marin Göcek Marina\'da düzenlenecek ödül töreninde genel klasmanda dereceye giren yelkencilere ödülleri verilecek. Genel Klasmanda 71 tekne arasında birinci olan tekne ekibine 10 Kasım Atatürk Kupası verilecek.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / FETHİYE (Muğla) , DHA)

Midibüsün çarptığı kadınlar tuvaleti yıkıldı



ERZURUM\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, park içindeki kadınlar tuvaletine çarptı. Prefabrik tuvalet yıkılırken, yaralanan midibüs sürücüsü Ferit K. hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'nin yanındaki Aziziye Parkı\'nda meydana geldi. Kent merkezi köyler arasında yolcu taşımacılığı yapan Ferit K. yönetimindeki 25 K 0015 plakalı midibüs, E-80 karayolunda seyir halindeyken, iddiaya göre yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kırınca park içinde bulunan kadınlar tuvaletine çarptı. Prefabrik tuvalet çarpmanın etkisi ile yıkılırken, hafif yaralanan midibüs sürücüsü hastanede tedaviye alındı. Kaza sırasında tuvalette kimsenin olmadığı öğrenildi.

Parka toplanan vatandaşlar, kazayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Midibüs, vinç ile yıkıntı arasından çıkarılırken, görgü tanıkları, sürücünün aniden önüne çıkan bir yayaya çarpmamak için direksiyonu sağ tarafa kırdığını ve kazanın da bu nedenle meydana gediğini söyledi.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)

Niğde genelevi kapatıldı

NİĞDE Genelevi, Belediye Meclis kararıyla kapatıldı.

Merkezde yaklaşık 70 yıldır açık olan genelev, halkın şikayetlerini değerlendiren Niğde Belediye Meclisi\'nin aldığı kararla kapatıldı. Hıdırlık Mevkii\'nde bulunan genelevin kapatılmasıyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, \"Buranın daha önceden kararı alınmıştı. Süresi çoktan geçti. Oradaki işletmeciyle görüşerek birlikte karar aldık. Oradaki binada ruhsatsızdı yapımı iyi şartlarda da değildi. Ruhsatsız bir yapı olması nedeniyle de yıkılması gerekiyor\" dedi.

- Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan\'nın açıklaması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

Kış gelince ayaklar mest oldu

KAYSERİ’DE havaların soğuması ile birlikte mest satışları da arttı. Özellikle yaşlılar ve dışarıda çalışmak zorunda kalanlar meste yoğun ilgi gösteriyor. Meste ilginin bir başka nedeni ise kullanıldığı takdirde kışın soğuk havada abdest tazelemek zorunda kalınmaması olarak belirtiliyor.

Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar ısınmak için çare alıyor. Soğuğun hayatı olumsuz etkileyecek derecede kendini hissettirdiği iller arasında yer alan Kayseri’de de vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda mest satışlarında da artış yaşandığı belirtildi. Her geçen yıl yeni modelleri ile piyasaya çıkan mestlerin fiyatı kalitesine göre 10 ila 30 TL arasında değişiyor. Kayseri’nin Tarihi Kapalı Çarşısı’nda mest satışı yapan Esnaf Rafet Duman (47), satışlarda havaların soğuması ile birlikte artışın yaşandığını belirtti. Mesti yaşlıların soğuktan korumanın yanında ibadeti de kolaylaştırdığı için tercih ettiğini kaydeden Duman, “Deriden ve diğer bazı termal özelliği olan malzemelerden yapılan mest, soğuk havalarda abdest almada kolaylık sağlıyor. Çünkü mest giydikten sonra soğuk havalarda abdest tazeleme zorunda kalınmıyor. Bu konuda da faydası var. Vatandaşlar bu nedenle tercih ediyor ve ilgi gösteriyorö dedi. Mestin su geçirmediğini, ayakları sıcak tuttuğunu ifade eden Duman, “Genelde çorap üzerine giyiliyor. Kayseri’de soğuk memleket olduğu için satışlarımız iyi ve son günlerde artış var. Mest Kayseri’de geleneksel bir hal almış durumda. Kışın ayaklar mest oluyorö diye konuştu. Kışın mutlaka mest giydiğini ve mestsiz dışarı çıkmadığını ifade eden Emrullah Özcan, inşaat işinde çalıştığı için faydasını gördüğünü belirtti. Özcan, “Ben inşaatta çalışıyorum. Bu nedenle mest benim için önemli. Hem sıcak tutuyor hem de abdest konusunda faydası var. Bu nedenle mest alır ve kullanırım. Şimdi çorap gibi yeni çeşitleri de çıkmış, bu yılda bu modeli deneyeceğimö dedi.

Haber- Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

