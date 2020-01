DHA YURT BÜLTENİ-8

YURTTAKİ KORKU, ÜNİVERSİTEDEKİ VİZE SINAVLARINI İPTAL ETTİRDİ (EK)

1)YURTTA \'SAMARA\' PANİĞİ

Karaman\'da Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda öğrencilerin korkmasına neden olan olayla ilgili yurttaki gerginlik sürüyor. Polis yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 10 katlı yurdun her katında kadın bir polis ve iki güvenlik görevlisi 24 saat nöbet tutmaya başladı. Öğrenciler, geceleri sesler duyduklarını, oda kapılarının zorlandığını, masalara yazılar yazıldığını, uykularından uyandırıldıklarını, ancak uyandıklarında kimseyi göremediklerini iddia etti. Korkutları içinde kapılarının arkasına masa veya içeri giren kişiyi fark edebilmek için kapının arkasında devrilince ses çıkıp uyanmaları için cam şişe koyarak önlem almaya çalıştıklarını anlattı. Bazı öğrencilerin yurdu terk etmesi bugünde devam etti. Öğrenciler valizleriyle birlikte yurdu terk etti. Bazı öğrencilerin aileleri ise kızlarına destek olmak için Karaman\'a geldi. Öğrenciler, kendilerini korkuttuğunu ileri sürdükleri siyah giyimli, yüzü saçlarıyla örtülü kişiyi \'Halka\' adlı korku ve gerilim filmindeki \'Samara\' karakterine benzettiklerini söyledi.Yurtta kalan öğrencilerden Hafize Altınay, yurdun ikinci katında kaldıkları için şu ana kadar odalarına gelen bir kişinin olmadığını belirtti. Ancak yurtta sürekli sesler duyduklarını ve geceleri nöbetleşe uyuduklarını belirten Altınay, şunları söyledi: \"Bu olay bir aydır var. İkinci katta kalıyoruz. Güvenlik görevlileri yakın olduğu için bizim kata gelmiyor, ama her gece ses duyuyoruz. Kapının arkasına masa koyup nöbetleşe uyumaya çalıyorduk ya da ders çalışarak sesleri duymamak istiyorduk. O gece de ses duyduk. Yine kapının arkasında masa vardı. Dışarıdan bize seslendiler, \'Samara\' sizin odaya gelebilir diye. Neden \'Samara\' diyoruz. Halka filminde Samara 7 gün içinde öleceksiniz diye notlar bırakıyordu. O gecede bu tip şeyler yaşadık.\"

Yurtta kalan çoğu öğrencinin yaşanan olaylar nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu belirten Altınay, dün yapılan sınava da hazırlıksız ve uykusuz halde girdiklerini söyledi.

\"KORKUYORUZ\"

Yaşadığı olayın ardından Aksaray\'daki ailesinin yanına geldiğini belirten öğrencilerden Aliye Koyuncu, \"Korkuyoruz. Odamızda el izi var. Karşı ve çapraz odamızda da el izi var. Üç odadaki el izinin olması bizim bu olaylara cesaretli davrandığımızdan kaynaklandığını sanıyorum. Bizi korkutan o kızın psikolojisinin bozuk olduğunu hatta grup olarak hareket ettiklerini düşünüyorum. Yurdumuzda da hiç bir sorunumuz yoktu. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyordu. Hiçbir şey yokken kapımız çalıyordu, çığlıklar duyuyorduk.\" dedi.

Yaşanan olayın ardından her katta polis ve yurt görevlilerinin nöbet tuttuğunu belirten Koyuncu, \"Koridorda polisler ve görevliler duyuyor. Ama bizim korkumuz geçmiyor.\" dedi.

Yurttaki olayı duyduktan sonra Kayseri\'den Karaman\'a, kardeşinin yanına geldiğini belirten Polat Demircan, \"Bizim bildiğimiz yurtta bir haftadır bu olaylar oluyor. Kardeşim ilk başlarda her gece arayıp durumu anlatıp ağlıyordu. Odaya girilip, ayakları gıdıklanıyor ve yorganları çekiliyormuş. Bu hareketlerin üzerine yataklarından kalktıklarında oda da hiç kimseyi görmemişler. Yapılan davranışın dozu artmış ve geçen gece patlama noktasına geldi. Masaya birisi elini çizmiş ve sıra sizde diye yazılar yazılmış. \"dedi.

Olayların ilk başlangıcında yurt yönetiminin önlem almadığını ve ihmalinin olduğunu ileri süren Demircan, \" Bu iş başladığı zaman daha ciddiye alınıp çözülebilirdi. Şakadır geçer, sizi biri korkutuyor diye bugünlere kalmış. Şaka olarak basite alınmamalı, psikolojisi bozuk birisiyse, öğrencileri tutup bıçaklayabilir. Çocuklarımız buraya emanet.\" dedi.



2)ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ

SOĞUK havaların etkili olduğu Kayseri\'de Erciyes Kayak Merkezi yılın 3.karı ile birlikte beyaza büründü. Kış mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle kent merkezine yağmur, 2 bin 150 metredeki Tekir yaylasında bulunan Erciyes Kayak Merkezi\'ne kar yağdı. Beyaza bürünen Kayak Merkezi\'ne yaklaşık 5 santim kar yağışı gerçekleşti. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Aralık ayının başından itibaren bir aksilik olmazsa sezonun açılacağını belirtti. Cıngı, 2017-18 sezonunun iyi geçmesini umut ettiklerini ifade etti.

3)BOLU\'DA 9 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

BOLU merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında farklı meslek gruplarından 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube ekipleri Bolu, Ankara, Yozgat, Bursa ve Zonguldak’ta olduğunu tespit ettikleri şüphelilerden 16’sını yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. 7’si kadın 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, 6 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

4)KARABÜK\'TE OTOMOBİL UYARI LEVHASI DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI

KARABÜK\'te, otomobilin uyarı levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Karabük-Zonguldak yolu Bolkuş Köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden 33 yaşındaki Zehra Kayrak yönetimindeki 14 NB 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki uyarı levhası direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Ümit Kayrak, Nazife Kayrak ve Fatma Taşçı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)ŞANLIURFA\'DA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

ŞANLIURFA\'da hareket halindeki beton mikseri, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde TOKİ-Akabe yolunda meydana geldi. Kent merkezinden Evren Sanayi Sitesine gitmekte olan sürücülerinin adları öğrenilmeyen 63 PE 222 plakalı beton mikseri ile 80 GL 403 plakalı minibüs ile 63 PS 586 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazasında minibüste bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıyı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Zincirleme kaza nedeniyle kısa süreli ulaşımın aksadığı yol araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

6)ERZİNCAN\'DA KAZALAR MOBESE KAMERASINDA

ERZİNCAN\'da meydana gelen ve Mobese kameralarının gvörüntülediği kazalarda 2 kişi yaralandı. Kentte Ekim ayı içerisinde meydana gelen trafik kazaları, Mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Dörtyol, Bağkur ve Jandarma kavşaklarında meydana gelen 6 kazada 2 kişi yaralandı. Kazaların dikkatsizlik, tedbirsizlik ve aşırı hız sonucu meydana geldiği bildirildi.



7)TÜRK DÜNYASI BELGESELLERİ, GAZİANTEP\'TE

TÜRK Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) tarafından düzenlenen ‘ 2’nci Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde ödül alan filmler Gaziantep’te Hasan Kalyoncu üniversitesinde düzenlenen programla sanatseverlerle buluştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte 2’nci Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde ödül alan filmlerin gösterimi yapıldı. Programda konuşan TDGF Başkanı Menderes Demir, festival kapsamında sergilenen filmlerin Türk kültürüne hizmet ettiğini söyledi. Filmlerle, Türk dünyasındaki halkların birbirlerini, tarihi, kültürel, milli ve manevi değerlerini daha iyi tanımalarının amaçlandığını ifade eden Demir, “Bu düzenlediğimiz 2’nci festival. Bu festivalde yer alan filmler Türk dünyasının tanıtılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ödül falan filmler daha önce birçok ülkede ve Türkiye\'de ki bazı şehirlerde gösterildi. Bugünde Gaziantep’teyiz bize gösterim için destek veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne teşekkür ederiz. Filmlerin Avrupa gösterimine ise, Makedonya\'yla başlayacağızö dedi.

HKÜ Rektör Vekili Edibe Sözen ise, üniversite olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Bu filmleri görmek çok verimli olacaktır. Hiçbirimiz doğduğumuz yerde değiliz ve belki 21’inci yüzyılı kurtaran Türk dünyasındaki bu hareketlilik olacaktır. Üniversite olarak böyle bir organizasyonunun paydaşı olmaktan da gurur duyuyoruz\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde en iyi belgesel ödülüne layık görülen, “Blank Sheetö adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

8)RÜYASINDA ŞEHİT DEDESİNİ GÖRÜNCE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ VE TORUNLARI İÇİN DERNEK KURDU

KAYSERİ’de yaşayan ve dedesi Çanakkale Savaşı\'nda şehit olan Rıza Yağar, birkaç kez rüyasında şehit dedesinin kendisine, \"Torunum vefasız çıktı, gelip Çanakkale’de beni aramıyor, ecdadına sahip çıkmıyorö dediğini ve bu nedenle 1915 Kayseri Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurduğunu söyledi.

İş adamı Recep Yağar, Çanakkale Şehidi olan ve kendisiyle de aynı adı taşıyan dedesini rüyasında gördükten sonra Çanakkale şehitlerini yaşatacak ve torunlarını buluşturacak bir dernek kurma girişiminde bulunduklarını söyledi. Yaklaşık 1 yıl önce 1915 Kayseri Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurduklarını, kendisinin de derneğin kurucu Başkanı olduğunu ifade eden Rıza Yağar, “Gördüğüm rüya ve bunun yanında evimin duvarında beliren Çanakkale Şehitliği anıtı beni bu yola sürüklediö dedi.

\'RÜYAMDA BANA \'VEFASIZ ÇIKTIN\' DİYORDU\'

Şehit dedesini 2000 yılı ile 2015 yılları arasında aralıklarla 3 kez rüyasında gördüğünü anlatan Yağar, \"Gördüğüm aynı rüyamda dedem, bana Çanakkale’de ve isminin Rıza olduğunu, benim de vefasız olduğumu, kendisini hiç arayıp, sormadığını belirterek, \'Ecdadına sahip çık, gel mezarımı bul\' diyordu. Artık gitme vakti geldiğini hissettim. Bu rüyalardan sonra Çanakkale benim için evimin yolu gibi oldu. Sık sık gider oldumö diye konuştu. Genelkurmay Başkanlığı tarafından \'Türkiye Şehitlerini Anıyor\' adıyla başlatılan etkinliğe de davet edildiğini ve aile o etkinliğe katılıp şehitleri andıklarını ifade eden Yağar, “Genelkurmay başkanlığımızın o etkinliklerine ailece giderek oradaki muhteşem programa konuk olduk. Dedemle ilgili de bir bölüm vardı. Orada şehitlerimizi andık. Bana o programda dedemin künyesini ve onur belgesi verdiler. Bu künye ve belgeyi gururla taşıyorum. Bu olaydan sonra da derneği kurma fikrimizi yetkililerimizle, komutanlarımızla paylaştık ve onlar da \'Güzel olur\' dedi ve destek verdiler. Derneğimizi kurduk ve birinci yılımızı doldurduk. Türkiye’de bu alanda kurulmuş ilk derneğizö diye konuştu. Çanakkale Şehitleri’nin torunlarını buluşturmak istediklerini ve aynı zamanda şehitleri unutturmamak için etkinlikler yapmayı planladıklarını kaydeden Başkan Rıza Yağar, “Kayseri’de ne kadar Çanakkale’de şehit olmuş büyük dedeleri olan vatandaşlarımız varsa onlarla oluşum içerisine girmeyi, birlikte derneği yönetmeyi ve paylaşmak istiyoruz. Onların da ecdatlarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Dedeleri şehit olmuş vatandaşlarımız varsa, onlara sesleniyoruz, gelin birlikte araştırıp, bulalım. Onların mirasına sahip çıkalımö dedi.

\'KAYSERİ’DE 771 ÇANAKKALE’DE ŞEHİT OLMUŞ İSİM VAR\'

Yaptıkları araştırmaya göre Kayseri’de 771 şehit dedeleri olduğunu tespit ettiklerini belirten 1915 Kayseri Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, şunları söyledi: “Bu 771 kişinin yakınlarına ulaşmamız çok zor. Şu an 25 kişiye ulaştık, derneğe üye ettik. Derneğimizde şehit torunu üyelerimiz var. O tarihte lakap olduğu için, geçmiş tarihlerde bulmak zor oluyor. Örneğin benim şehit dedem \'Seyitoğlu Rıza\' olarak o dönem biliniyor. Genelkurmay Başkanlığımız da bu adla program düzenledi. Kişiler ecdadını lakaplarını bilerek, gelip ararlarsa, bize yardımcı olurlarsa daha kolay olur. Tamamına ulaşmak için gayret ediyoruz. Derneğimiz duyuldukça gelenler oluyor, onlarla temasa geçiyoruz. İlk etapta en azında 150-200 şehit dedelerimizin torunlarına ulaşmak istiyoruz. Çanakkale bütün dünyamızın ruhu. Dedelerimiz 1915 harbinde orada 7 düvele karşı savaşmışlar. Bu ruhu anlatmalı ve gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Ülkemizin içinde bulunduğu durum ortada. Şimdi bize lazım olan Çanakkale ruhu. Benim gibi büyüklerinden dedelerini duyan kişiler varsa yani \'Dedem Çanaklale’de şehit veya gazi olmuş\' diyenler var ise derneğimize gelip ecdatlarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. 2 ya da 3’üncü kuşak torunlar olabilir, biz onlara yol göstereceğiz ve onlarında dedelerine sahip çıkmalarına vesile olacağız. Gelsinler, birlikte bu ruhu yaşatalım.ö



