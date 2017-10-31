DHA YURT BÜLTENİ-8 

Şırnak\'ta 6 kömür işletmecisi tutuklandı (1)

Şırnak\'ta 25 Ekim\'de terör örgütü PKK\'ya finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kömür işletmecisinden 6\'sı tutuklandı, 14\'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Kömür ocağı sahasından görüntüler

Haber: ŞIRNAK (DHA)

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Kırıkkale\'de öğrenciler, hastanelik oldu (2) (yeniden)

KIRIKKALE\'de, 650 mevcutlu bir ortaokulda, dökülen tuz ruhundan etkilenen 77 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

iddiaya göre, Bahçelievler Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu\'nda öğrenciler, okul görevlisinin koridor temizliği sırasında tuz ruhu bidonu dikkatsizlikle sonucu yere döküldü. Ardından da temizlik görevlisi kalan tuz ruhunu bahçedeki bir ağacın dibine döktü. Tuz ruhundan çıkan koku rüzgarında etkisiyle çok sayıdaki öğrenciyi olumsuz etkiledi. Okulda öğrenim gören 77 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Sınıflarında ders yaparken etkilenen öğrenciler, okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından okul bahçesine çıkartılarak derin nefesler aldırılarak, beden hareketleri yaptırıldı.

Okuldaki zehirlenme tehlikesi haberleri üzerine öğrenci velileri de okula gelerek telaş içerisinde çocuklarını bulmaya çalıştı. Bazı veliler çocuklarına sarılarak gözyaşı dökerken, çocuğunu bulamayan veliler ise hastanelere gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

_Öğrencilerin bahçede ambulans beklemesi

_Gözyaşı dökmeleri

_Velilerin gelip çocuklarına sarılması

_Ambulanslarla hastaney kaldırılması

_detaylar

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) -

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Bodrum\'da Cumhurbaşkanı\'na hakaretten gözaltı



BODRUM\'da, özel güvenlik görevlisi 24 yaşındaki O.Ç., sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle O.Ç. gözaltına alındı. Yalıkavak Mahallesi\'ndeki bir inşaatta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan O.Ç.\'nin, kendi hesaplarına çeşitli video ve fotoğraflar eklediği, yorumlar yapıp paylaştığı ve başka hesaplarda yapılan paylaşımlara da çok sayıda hakaret içerikli yorumlar yazdığı ileri sürüldü. O.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- O.Ç.\'nin adliyeye getirilişi,

- Adliye genel detay görüntüsü.

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Bursa\'da 13 milyon liraya satılık cami



BURSA\'da 5 kişinin dernek kurarak yapımına başladığı ve 7 yılda ancak kaba inşaatını bitirebildiği Nilüfer Ticaret Merkezi Camii, 13 milyon liraya satılığa çıkarıldı. Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Sağol, inşaatın tamamlanması için 3 milyon 300 bin lira bulamadıklarını, bu nedenle de camiyi satılığa çıkardıklarını söyledi. Sağol, \"Bu zamana kadar 105 kişi aradı. Bunlar, \'Cami satılır mı?\' diye tepki veriyor. Cami satılır, kardeşim. Bu camiyi alan hem ahiretini kurtarır hem de dünyasını kurtarır\" dedi.

Belediyenin ticaret merkezi içinde arsa tahsis etmesiyle 5 gönüllü, Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği\'ni 2009 yılında kurup, cami inşaatına başladı. Dernek, 7 yılda, 2 milyon 500 bin lira toplayarak, toplam 3 bin 500 metrekare inşaat alanı olan caminin kaba inşaatını yaptırabildi. Ticaret merkezinde bulunan bin 300 esnafı tek tek ziyaret eden dernek yöneticileri, inşaatı bitirmek için gerekli parayı toplayamayınca, çaresiz kalarak camiyi satılığa çıkarma kararı aldı.

GÖREN ŞAŞIRDI

Dernek yöneticileri, kaba inşaat halindeki Nilüfer Ticaret Merkezi Camii için 13 milyon lira istiyor. Camiye asılan \'Satılık kelepir cami\' yazısını görenler ise şaşkına döndü.

Camiyi yaptırmak için 4 arkadaşı ile yola çıktıklarını belirten Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Sağol, \"Bu caminin planına 9 yıl önce başladık. Bunun 2 senesi arsa temini için geçti. Caminin 7 yılda bodrum katını ibadete açtık, fakat üst katını 5 senede tamamlayamadık. Camiyi satılığa çıkarmaya karar verdik. Burada bin 300 esnaf var, 13 bin çalışan bulunuyor. Hepsi cuma günleri 10\'ar lira verse bu camiyi 2 yılda bitirmiş olurduk. Bu zamana kadar 2 milyon 500 bin lira topladık. 3 milyon 500 bin liraya daha ihtiyaç var. Ben bu bölgede bu camiyi kullanacak bin 300 esnafa yardım için broşür dağıtım. Bizim astığımız \'Satılık\' levhasını gördüler. 105 kişi aradı. Bunlar, \'Cami satılır m?\' diye tepki veriyor. \'Cami satılır\' kardeşim, hem de nasıl satılır. Bu camiyi alan hem ahiretini kurtarır hem de dünyasını kurtarır\" diye konuştu.

Görüntü DÖkümü

-Camiden görüntüler

-Röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

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Bylock şüphelileri adliyeye sevk edildi

SAMSUN’da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve içlerinde diş hekimi belediye çalışanı ve öğretmenin bulunduğu 13 şüpheli Bylock kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler il merkezinde 7 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis içlerinde 1 diş hekimi, 1 belediye çalışanı ve 1 öğretmenin bulunduğu 3\'ü kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. ByLock kullandıkları iddia edilen şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçen suç dedillerine el kondu.

Emniyet Müdürlüğü\'nde 7 gün boyunca sorgulanan 13 şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyetin dışından detay

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Haber-kamera:Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN (DHA)

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Çobanlar, yaralı sürücüyü araçta, kadın arkadaşını da 2 kilometre ileride buldu



KARAMAN\'da oto yıkamacı 25 yaşındaki Muhammet Küçükbingöl, işyerine yıkanması için bırakılan taksiyle gezerken kaza yaptı. Taksi, yaklaşık 25 metreden yuvarlanıp alt yola düşerken, ağır yaralanan sürücü Küçükbingöl, yoldan geçen bir çoban tarafından araç içinde bulundu. Yardım aramak için kaza yerinden ayrılan 24 yaşındaki arkadaşı Neslihan Can da yaklaşık 2 kilometre ileride, yorgun düşüp, sığındığı hurda minibüsün içinde başka bir çoban tarafından bulundu. 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı.

Dereköy Fisandun Barajı mevkiinde koyun otlatan bir çoban, bugün saat 08.00 sıralarında 70 T 0012 plakalı taksiyi buldu. Kazada büyük hasar alan araca yaklaşan çoban, sürücünün de kanlar içinde olduğunu görünce, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, yaralı sürücünün oto yıkamacı Muhammet Küçükbingöl olduğunu belirledi. Ağır yaralı sürücü ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma araç içinde yaptığı incelemede bir çift kadın ayakkabısı ve ceket buldu. Başka bir yaralının olma ihtimali üzerine çevrede araştırma yapıldı, ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

YARDIM ARARKEN HURDA MİNİBÜSE SIĞINMIŞ

Yaklaşık yarım saat sonra başka bir çoban, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride, daha önce seyyar köftecinin kullandığı hurda bir minibüste yaralı bir kadın buldu. Durumu, köy muhtarına ve 112 Acil\'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, adının Neslihan Can olduğu belirtilen yaralı kadına müdahale etti, ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne götürdü.

Jandarma yaptığı incelemede Neslihan Can\'ın, kazanın ardından yardım aramaya çıktığını, bitkin ve yorgun düşünce de minibüse sığındığını, ayağındaki çorabın yürümekten parçalandığını belirledi. Kaza yerindeki araçta bulunan ayakkabı ve ceketin de Can\'a ait olduğu saptandı.

YIKANMASI İÇİN BIRAKILAN TAKSİYLE GEZİNTİYE ÇIKMIŞ

Tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi devam eden Muhammed Küçükbingöl\'ün kaza yaptığı taksinin, Hüseyin D.\'ye ait olduğu ve dün akşam saatlerinde yıkanması için oto yıkamacıya bırakıldığı iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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-Muhammet Küçükbingöl’ün hastaneye getirilişi

-Neslihan Can’ın hurda minibüste ilk müdahalesi ve ambulansa alınışı

-Kaza yapan araçtan detay

- Jandarmanın inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)

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Yatağın arasındaki uyuşturucuyu \'Kanas\' buldu



ADANA\'da, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda, yatağın arasına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği \'Kanas\' buldu. Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 54 kişiden 35\'i tutuklanırken, 19 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla kentte uyuşturucu satan kişilere operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Müdacele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde çok sayıda adrese \'şafak baskını\' yaptı. Operasyon düzenlenen evlerdeki aramalarda, hassas burunlu narkotik köpeği köpekleri \'Kanas ve Coco\' da kullanıldı. Baskınlarda sokak taşlarının arasında, evlerin çekmecelerinde ve döşek arasında toplam 145 kilo 250 gram kubar esrar, 267 ecstasy hap, 8 gram kokain, ruhsatsız 2 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 470 lira ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 54 kişiden 35\'i tutuklanırken, 19 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbet bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Sokak taşlarının arasında bulunan narkotik maddeler

- Gözaltına alınan zanlıların polis aracına bindirilmesi

- Narkotik köpeğinin evde arama yapması

- Dolap çekmecesinden çıkan narkotik maddeler

- Yatağın arasından çıkan narkotik madde

- Narkotik köpeğinin evin çatısında arama yapması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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(ÖZEL) Otobüsün altına giren kediler kurtarıldı



ERZURUM\'da, soğuktan korunmak için özel halk otobüsünün altına giren 2 kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Kedi yavruları Büyükşehir Belediyesi\'nin Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürüldü.

Atatürk Üniversitesi ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk dtobüsü, Yurtlar Durağı\'nda park ettiği sırada yolcular otobüsün altından kedi seslerinin geldiğini duyunca şoförü uyardı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü ve yolcular otobüsün altında kedi aradı. Sesleri duyulan ancak, kendileri görünmeyen kediler için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Şoför, yolcuları indirip, kontak kapatarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları araştırma diferansiyel boşluğunda iki kedi yavrusunun olduğunu tespit etti.

Gece soğuktan korumak için otobüsün altına girdikleri tahmin edilen kedi yavruları yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonunda çıkarıldı. İtfaiye erleri kedi yavrularını Büyükşehir Belediyesi\'nin Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürürken, otobüs de yeniden seferlerine başladı.

Görüntü Dökümü

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(ÖZEL)

-İtfaiye ekiplerinin kedişleri çıkarmaşa çalışması

-Otobüs şoförü ile röp

-Kedilerin çıkarılması

-Durakta bekleyen yolcular

-İtfaiye şefinin merkeze anonsa yapması

-Kedilerin itafiye aracına konulması

-İtafiye ve otobüsün gidişi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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Karslı iş adamı, köyünü şehre çevirdi



KARSLI hayırsever iş adamı Esat Ulu, doğup, büyüdüğü Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünü yaptığı onlarca hizmetle ihya etti.

İstanbul\'da yaşayan iş adamı Esat Ulu, doğup büyüdüğü köyünün bütün yollarını parke taşla döşetti. Su kanalları yaptırarak, yolları çamurdan kurtaran Ulu, yeşil alan ve parklar yaptırdığı köye internet de getirtti. Köydeki eski camiyi kütüphaneye çeviren Ulu, köye ayrıca yeni ve modern bir cami inşa ettirdi. Karahan Köyü Muhtarı Nesim Aydın, kirada oturan 10\'un üzerinde köylü için yeni ev yaptıran iş adamına köy halkı adına teşekkür etti.

Merkeze 60, Akyaka ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Karahan köyüne, Ulu\'nun yaptığı hizmetler dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Jandarma İlçe Karakol Komutanı Yüzbaşı Serkan Erba, Emniyet Amiri Kemal Bilgiç, İlçe Müftüsü Salih Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfkı Yağcı, Akyaka Sulama Birliği Başkanı Cemal Hasanoğlu, AK Parti Encümeni Fuat Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Okan Karaçöp, Hakkı Cesur, Muhtar Mesim Aydın ile iş adamı Esat Ulu\'nun akrabaları, köy halkı ve öğrenciler katıldı. Akyaka Sulama Birliği Başkanı Hasanoğlu, Ulu\'nun işlerinin yoğunluğu nedeniyle köyde düzenlenen açılışlara katılamadığını belirtti. Hasanoğlu, \"Sayın Esat Ulu\'ya ilçemize, köyümüze yapmış olduğu bu yatırımlardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Esat Bey, Kars\'ımızın, Akyaka\'mızın ve köyümüzün yetiştirdiği değerlerinden biridir. Karahan Köyü\'ne yeni bir cami yaptırdığı gibi eski köy camisini de köy odası ve kütüphaneye çevirmiştir. Köy içinde, 20 bin metrekare üzerinde kilit taşı yaptırmıştır. Evsiz olan birçok vatandaşımıza da yeni ev yaptırıp, vermiştir. 100 öğrenciye kışlık bot, mont ve kırtasiye malzemesi yardımının yanında onlarca öğrenciye de burs veriyor. Okulumuz, teknik donanımlara sahip. Allah, Esat Bey\'i var etsin\" dedi.

İş adamıyla her zaman gurur duyduklarını dile getiren Muhtar Aydın ise \"Esat Ulu, her sıkıntımızda bir hızır gibi yetişiyor. Köyümüzü, şehre çevirdi. Fakire fukaraya ev yaptı. Köyde olmamıza rağmen modern bir hayat yaşıyoruz. Tüm bu yaptıkları için bir açılış düzenledik; ama kendisinin acil bir işi çıktığı için katılamadı. Yüreğinin bizimle olduğunu bilmemiz bile yeterli\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Köyden genel

-Yeni eve kavuşan köylünün konuşması

-Çocuğunun konuşması

-Yeni yolda bisiklet sürenler

-Çocukların konuşmaları

-Yeni camiden genel ve detaylar

-Köylülerin konuşması

-Cami ve namaz kılınması

-Açılış töreni ve dua

-Cemal Hasanoğlu\'nun konuşması

-Öğrenci çocukların konuşmaları ve toplu şekilde ESAT ULU\'ya teşekkür etmeleri

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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