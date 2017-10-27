DHA YURT BÜLTENİ-8

ÇAVUŞOĞLU: BİZİM SÖZÜMÜZÜ DİNLEMEYEN BARZANİ, ŞİMDİ ÇOK CİDDİ SORUNLAR YAŞIYOR

DIŞİŞLERİ Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak\'ta yapılan referandum ve sonrasında yaşananlara değinirken, \"Bizim sözümüzü dinlemeyen Barzani, şimdi çok ciddi sorunlar yaşıyor\" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep\'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi\'nin Akademik Yıl açılış törenine katıldı. Çavuşoğlu, tören öncesinde üniversite kampüsüne yeni yapılan golf sahasının açılışını yaparak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ile birlikte bir süre golf oynadı.

Çavuşoğlu, daha sonra akademik yıl açılış törenine için kültür ve kongre merkezine geçti. Gaziantep Valisi Ali Yerlika, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri de katıldığı törende öğrencilere ve akademisyenlere seslenen Çavuşoğlu, Türkiye\'nin dış politikası hakkında bilgiler verdi. Kuzey Irak\'taki referanduma ve sonrasına yaşanan olaylara da değinen Çavuşoğlu, Barzani\'nin ciddi sorunlar yaşadığını kaydetti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Irak\'taki referandum süreci bu referandumun yansımaları ne oldu? Biz o kadar girişim yaptık ki, bizim sözümüzü dinlemeyen Barzani, şimdi çok ciddi sorunlar yaşıyor. Barzani, düşündü ki referandum yaparsa masada güçlü olacak, şimdi masada bile yok. Düşündü ki Kürt kardeşlerimizi kendi arkasında, etrafında birleştirecek ve başkanlığını ilelebet götürecek. Şimdi oradaki Kürtleri darmadağın etti böldü, parçaladı. Düşündü ki daha fazla kazanımlar elde edecek, var olan kazanımları da kaybetti. Bunların olacağını dostane bir şekilde net bir şekilde söyledik. Söz dinlemezsen, bir dostun tavsiyesini dinlemezsen başına gelecek budur. Ama biz Suriye\'nin güvenliğini test etmek için Suriye\'nin toprak bütünlüğünü, sınır bütünlüğünü korumak için ikili düzeyde, bölgesel düzeyde, küresel düzeyde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü bu bölgenin güvenliği, istikrarı bizim için önemli. İnsani dış politika; burada Gaziantep\'teki Suriyeli göçmenlerin belki yarattığı sosyal sorunlar olabilir. Ama biz bu insanlar neden kaçmak zorunda kaldı? Bu soruyu hiç bir zaman unutmamak lazım, kendi kendimize sormamız lazım. Bunlara nasıl yardım edebiliriz, geriye dönmek isteyenleri nasıl döndürebiliriz? Buna kafa yormak lazım. Dünyada en çok mülteci barındıran ülkeyiz. Bunun çok ciddi külfeti olabilir ama herkese de bu nasip olmaz. Biz yani burada yaşayan kardeşlerimize sahip çıkmaktan dolayı hiç bir zaman üzüntü duymadık.\"

Görüntü Dökümü

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- Mevlüt Çavuşoğlu\'nun golf oynaması

- Mevlüt Çavuşoğlu\'nun salona gelmesi

- İstiklal Marşı okunması

- Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 201 MB

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BAKAN YILMAZ: HER ŞEYE RAĞMEN TÜRKİYE BÜYÜYOR

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz üçüncü çeyrekte büyüme rakamının çift haneli olmasının beklendiğini ifade ederek, \"Her şeye rağmen Türkiye büyüyor\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, partisinin merkez ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen muhtarlarıyla kahvaltı programına katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen kahvaltı programına Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ile muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2002 yılında kurulan AK Parti\'nin 16 yılda 12 seçime girdiğini ve seçimlerden büyük bir başarı ile çıktığını söyledi. Özellikle Sivas\'a teşekkür ettiklerini ifade eden Yılmaz her zaman yüzde 75 gibi bir destek gördüklerini bu desteğin farkında olduklarını ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydetti.

\"HER ŞEYE RAĞMEN TÜRKİYE BÜYÜYOR\"

Türkiye\'nin büyüme istatistiklerini veren Bakan Yılmaz, yakında açıklanacak üçüncü çeyrek büyümesinin çift haneli beklendiğini söyledi. Yılmaz şöyle devam etti:

\"Her şeye rağmen Türkiye büyüyor. Türkiye\'nin birinci çeyrekte yüzde 5,1 ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü. Üçüncü çeyrek yakında açıklanacak. Başbakanımız İzmir\'de açıkladı. Çift haneli rakamlar ne demek? Bu \'yüzde 10\'a yakın büyüme yakalarsak kimse bunu sürpriz karşılamasın\' dedi. Allah nasip ederse Türkiye\'yi büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye büyüdü, bakın nasıl büyüdü. Buradan da eğitimin iyi olduğunu söylemek istiyorum. 2002 yılında Türkiye\'nin milli geliri 236 milyar dolarken İsviçre\'nin milli geliri 301 milyar dolar. Bizim önümüzde değil mi. İsveç 264 milyar dolar, Hollanda 467 milyar dolar bizim iki katımız. 2002\'de başladığımız noktayı bilelim ki şimdi bulunduğumuz nokta da ne kadar mesafe aldığımızın farkına varalım. İsviçre bizim önümüzdeyken şimdi 660 milyar dolara geldi. Bizim ne kadar, 863 milyar dolar. İsviçre\'nin Suriye, Irak gibi komşuları yok. Bizim gibi terör örgütleriyle mücadelesi de yok. İsveç şimdi 511 milyar dolar. Hollanda, bu bizim bakanımızı konuşturmadı ya o şımarık Hollanda bizim iki katımızdı ya sanıyor ki halen 2002\'deki Türkiye var bunlar ses çıkarmaz. Ne derse, başımız gözümüz üstüne geri döneceğimizi sanıyorlar. 467 milyar dolardı şimdi ne kadar 761 milyar dolar, biz ne kadarız 863 milyar dolar. İşte Hollanda\'nın hırçınlığı geride kalmasından.\"

\"BEŞERİ SERMAYEMİZDE CEVHER BULDUK\"

Bu büyümede en büyük etkenlerinin beşeri sermaye olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz şunları söyledi:

\"Peki biz bu dönemde petrol mü bulduk, doğalgaz mı bulduk, altın madeni mi bulduk. Bunların hiç birisini bulmadık. Ama tek bir şey bulduk. Biz milletimizin, beşeri sermayemizin özünde cevher olduğunu gördük ve bu milletle beraber istikrar ve güvenden yana aynı yerde durarak Türkiye\'nin 15 yıl istikrar içerisinde yönetilmesine karar verdik. Ve bugün İsveç\'in de İsviçre\'nin de Hollanda\'nın da milli gelirde önündeyiz. İşte bizi bu ülkelerin önüne geçiren şey bizim beşeri sermayemiz, insanımız. Beşeri sermaye eğitimliyse size güçtür, beşeri sermaye bu. Eğitim bazen ilkokul yeterlidir, bazen ortaokul yeterlidir, bazen lise yeterlidir, bazen üniversite, yüksek lisans, bazen de doktora. Araştırma geliştirme yapanlar için de doktora sonrası eğitim. Dolayısıyla her bir aşamada ki eğitimin Türkiye\'ye katkısı vardır. Başladığımız noktaya kıyasla bazen bizi eleştiriyorlar ama insaf. Bu Türkiye\'deki muhalefet partilerinin hiçbirinde bizi eleştirme hakkı yok çünkü bize ne bıraktıklarını biz çok iyi biliyoruz ve aldığımız noktadan hangi noktaya getirdiğimizi de biz çok iyi biliyoruz Ama gitmemiz gereken daha çok yol var. Bugün Türkiye milli gelir açısından dünyada satın alma paritesi bakımından 13\'ncü sırada. Dünya\'da 200\'e yakın ülke var 13\'ncü sıraya gelmişsin, 180 tane ülkeyi geçmisşin ama başladığımız zaman çok daha kötü durumdaydık. Bize 13\'ncülük yetmez veya cari fiyatlarla dünyanın G20\'nin üyesiyiz de 16,17\'nci sırada olmamız yetmez. Bu aziz millet hakkı hukuku öncüleyen, sadakatı, vefayı, fedakarlığı, kim kendisine hizmet ederse onun yanında duran, terazisi şaşmayan bu aziz milletin daha iyi hizmete ihtiyacı var. İnşallah biz birliğimizi beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece güzel günler bizleri bekliyor.\"

\"80 YILDA YAPILANDAN FAZLASINI YAPTIK\"

Türkiye\'de 80 yılda ne yapıldıysa kendi dönemlerinde daha fazlasının yapıldığını belirten Bakan Yılmaz şunları dile getirdi:

\"Türkiye 80 yılda yapılan havaalanından daha fazlasını yaptık. 80 yılda yapılan bölünmüş yolun üç katından daha fazla yaptık. 6 bin kilometre bölünmüş yol varken 3 katı 18 bin kilometre yapar. Biz 19 bin kilometrenin üzerinde yol yaptık. Bir de tüneli söyleyelim. 80 yılda Türkiye\'de 50 kilometre tünel yapılmış. Biz şimdi 350 kilometre yaptık. 80 yılda yapılan tünelin 7 katından fazlasını yaptık.\"

Bakan Yılmaz buradaki programın ardından Sivas Belediyesi\'nce yaptırılan Cuma Pazarı Kapalı Pazar Yeri\'nin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra pazarcı esnaflarının tezgahlarını ziyaret ederek sohbet etti. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindekiler karayolu ile İmranlı ilçesine hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Muhtarlarla kahvaltı programı

-Bakan Yılmaz\'ın buradaki konuşmaları

-Pazar yeri açılış töreni

-Esnafları ziyaret ederek sohbet etmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(303 mb)

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3) NİĞDE\'NİN YENİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN: İYİ HİZMETLER YAPACAĞIZ

Makamında gazetecileri kabul eden Ak Parti\'li Rifat Özkan, yarım projelerin tamamlanacağını yeni projeler üretme ve sosyal belediyecilik anlamında Niğde\'yi en iyi yerlere taşıma noktasında gayret göstereceğini belirtti. Başkan Özkan şöyle konuştu:

\"Niğde Belediyesi\'nde belediye başkanımızın görevden ayrılmasından hemen sonra, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın onayı ile biz Niğde Belediye Başkanlığı görevine başlamış bulunuyoruz. Yine Ak Parti\'mizin belediyecilik anlayışıyla bir önceki belediyeyi devir alan belediye başkanı mutlaka bayrağı daha ileri noktalara taşıma gayreti ile çalışmak zorundadır. Bunu yine Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile onun için bazı belediye başkanlarımızı değiştiriyor. Sandıkta halkın değiştirmesinden önce çok ciddi bir belediye çalışmalarının sistemi var Ak Parti\'nin. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İstanbul Pendik\'te 3 yıl belediye başkanlığı yapmış çok mükemmel bir deneyimi var. Ve Ak Partili belediye başkanlarının çalışmalarını sürekli mercek altında tutuyor. Niğde\'de bu değişim ön görüldüğü için biz kendi dönemimizde belediye başkanlığı çalışmalarında genel merkezimizin bu takibini bu kontrolünü ve tavsiyeleri ölçüsünde en iyiyi daha gayretle daha iyi çalışmalarla yapmaya devam edeceğiz. Bugün Niğde Belediye Başkanlığını devir aldığım üçüncü gün. Tabi yoğun bir tempo var. Bir yerden halkımız tarafından gerçekten çok yoğun bir sevgi ve teveccüh var. Tabi bu yoğunlukta insanlarımız hizmet bekliyor. Hizmetlerimiz devam ediyor.\"

Görüntü Dökümü

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-Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın açıklaması

Süre:3\'05\" Boyut: 204 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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4)BARAJ İNŞAATI YOL ÇALIŞMASINDA SU BORUSU PATLADI

BARTIN\'da, baraj inşaatında devam eden yol çalışması sırasında, kentin su ihtiyacını karşılayan boru hattında patlama meydana geldi. Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, kentin yüzde 40\'lık bölümüne su verilemediğini, sorunun çözülmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

Kirazlık Köprü Barajı inşaatında devam eden yol çalışması sırasında, su borusunda patlama meydana geldi. Belediye, Karayolları ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi aldı. Çetin, yol çalışması sırasında kentin su ihtiyacını karşılayan boru hattının patladığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Baraj inşaatının yol bölümünde kalan borularda sürekli patlama meydana geliyor. Bu boruların patlaması kentimizi çok sıkıntıya sokuyor. Yine yol çalışmalarında borunun patladığını tespit ettik. Şu anda şehrimizin yüksek kesimlerine, yani yüzde 40’lık bölümüne su veremiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu yüzden özür dileriz. 3 kurum çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmaların ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde şehrimize su verebilmek için yonu şekilde çalışıyoruz\" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Çalışmalardan detay

-Hüseyin Taner’in inceleme yapması

-İş makinelarının boruyu bulma çalışması

-Başkan Yardımcısı Çetin ile röp.

Süre: 3.51 Boyut: 123 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)