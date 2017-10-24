DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BAKAN ŞİMŞEK: RUSYA İLE 100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF MÜMKÜN

ANTALYA\'da düzenlenen bir forumda Rus gazetecilere seslenen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin mümkün olduğunu belirterek, \"Ufak tefek sorunlar oluyor. Normaldir bu. Önemli olan sorunların diyalogla çözülmesi\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, uluslararası yayın kuruluşu tarafından Antalya\'da 22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Türkiye- Rusya Medya Forumu\'na katıldı. Serik İlçesi Belek turizm bölgesinde bir otelde Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİM ile önemli turizm şirketlerinin de desteklediği medya forumunda Başbakan Yardımcısı Şimşek, Rusya\'dan gelen çok sayıdaki medya mensubuna seslendi.

\'ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ YIL BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 5.5\'

Rus gazetecileri Rusça \'Merhaba, günaydın, hoşgeldiniz\' diye selamlayan Mehmet Şimşek, dünya ekonomisinin yaşadığı kriz, orta ve uzun vadedeki riskler ve Türkiye\'deki ekonomik göstergelerle ilgili geniş bir sunum yaptı. Türkiye\'nin geçen seneki darbe girişiminin etkilerinden ve terör eylemleri nedeniyle girdiği sıkıntılardan hızla çıktığını anlatan Şimşek, ihracat ve güven endekslerinde de toparlanma yaşandığını kaydetti. Türkiye\'nin bu seneki büyüme oranının yüzde 5.5 veya biraz üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini belirten Şimşek, \"Önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 5.5 hedef koyduk\" diye konuştu.

\'ÇOK KAPSAMLI YAPISAL REFORM GÜNDEMİ VAR\'

Rusya ile ilişkilerde çok hızlı bir toparlanmanın söz konusu olduğunu ve devam edeceğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önceki yıllarda turizmde birinci sırada Almanya varken, bu yıl Rusya\'nın birinciliğe oturduğunu, Rusların Türkiye\'ye gösterdiği bu ilgiden mutlu olduğunu belirtti. Şimşek, \"Türkiye\'nin çok kapsamlı bir yapısal reform gündemi var. Biz geldiğimiz noktadan memnun değiliz, tabii ki son 15 yılda Türkiye iyi bir performans gösterdi. Gerçekten çok güçlü bir performans ortaya koydu ama biz her zaman bir değişim, dönüşüm çabası içerisindeyiz. Bunun için kapsamlı bir yapısal reform gündemimiz var\" dedi.

HEDEFLENEN REFORMLAR

Türkiye ne zaman reform yapsa sınıf atladığına dikkat çeken Mehmet Şimşek, hedeflenen reformları şöyle anlattı:

\"Ta 1950\'den 80\'lere kadar Türkiye alt gelir grubundaydı. 80\'li yılların başındaki reformla Türkiye orta alt gelir grubuna çıktı. 2000\'li yılların başında yaptığımız reformlar sayesinde Türkiye orta üst gelir grubuna çıktı. Şimdi bu önümüzdeki dönemde yapacağımız reformlarla Türkiye\'yi yüksek gelirli ülkeler grubuna sokmayı hedefliyoruz. Hangi reformları yapmayı düşünüyoruz. Beşeri sermayenin kalitesini artırmak için eğitim. Yatırım ortamını iyileştirmemiz lazım, daha çok yatırım çekmek için. Ar-ge ve inovasyonu artırmak, iş gücü piyasasını esnek hale getirmek, yargı sistemini hızlandırmak ve kalitesini artırmak, kamuyu daha etkin bir noktaya getirmek, kamu maliyesi ve sermaye piyasalarına ilişkin reform gündemimiz var.\"

\'100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF MÜMKÜN\'

Türkiye-Rusya arasındaki durumu değerlendiren Başbakan Yardımcısı, \"Biz Rusya ile çok güçlü dostluk ve komşuluk ilkeleri içerisinde olmak istiyoruz. 2008 yılında Rusya Türkiye\'nin en büyük ticaret ortağıydı, 38 milyar dolarlık ticaret hacmi vardı. Devlet başkanlarımızın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık hedef mümkün. Mesajım çok net; Türkiye ve Rusya geleceği son derece parlak ülkeler. Ufak tefek sorunlar oluyor. Aile arasında da sorunlar olur. Normaldir bu. Önemli olan sorunların diyalogla çözülmesi ve nitekim böyle. Bazen domates tartışması yapılıyor ama konuşuluyor, çözüyoruz\" diye konuştu.

ABD VE BATI BASININDAKİ ALGI

Rus gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şimşek, Batı\'nın Rusya\'ya uyguladığı yaptırımlara ilişkin şunları söyledi:

\"Aslında Türkiye\'nin tavrı net. Sorunuzun cevabı Türkiye\'nin tavrında yatıyor. Sorunlar olabilir. Bu sorunların diyalogla çözülmesinden, ülke vatandaşlarının cezalandırılmasından geçmediğine, diyalogdan geçtiğine inanıyoruz. Birçok yaptırımın da çok iyi işlemediğini biliyoruz.\"

Rus gazetecilerin, ABD ve Batı basınının Türkiye ve Rusya\'yı aynı kelimelerle eleştirdiği ve hakaret ettiği, buna karşı birlikte reaksiyon geliştirilmesi ve olumlu yöne çevrilmesine ilişkin birlikte hareket edilmesine yönelik sorusu üzerine Şimşek, şu yanıtı verdi:

\"Maalesef batıda Türkiye ve Rusya\'ya yönelik çok ciddi bir olumsuz algı yaratma çabası olduğu ve bunun sistematik olduğunu görebiliriniz. Klasik birtakım sıfatlarla Türkiye ve Rusya\'yı, iki ülkedeki yönetimleri ifade etme çabası gibi gösteriyorlarsa da aslında arka planda bir önyargı olduğunu görebiliriz. Fakat şu bir gerçek; ne Rusya\'da ne Türkiye\'de gerçekleşmiş, onların iddia ettiği kadar kötü değil. Ama biz yine de iki ülke olarak bir taraftan gerçekliğimizi, performansımızı her yönüyle iyileştireceğiz. Onların bu olumsuz kampanyası bizim için itici bir güç olacak. Evet bizim herşeyimiz mükemmel değil kendi ülkem adına söylüyorum ama dışarıda gösterildiği kadar da kötü değiliz.\"

RUSYA\'DA TÜRK ÜRÜNLERİ GÜVENİLİR BULUNDU

Geçen temmuz ayında Türkiye\'den ihraç edilen ürünlerin güvenirliliğine ilişkin 26 ülkede algı araştırması yaptıklarını belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise en çok güvenen ülkelerin başında Rusya\'nın geldiğini söyledi. 2013 yılında Türkiye\'nin Rusya\'ya 7 milyar dolar ihracat, 25 dolar da ithalatla toplamda 32 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiğini hatırlatan Büyükekşi, \"Bu zamana kadarki en yüksek rakama ulaşmıştık. Sonraki yıllarda maalesef bu başarıyı yakalayamadık. İlk 9 ayda ihracatımız 1.8 milyar dolara ulaştı. Bu şekilde devam ettiğinde yıl sonunda 2.6- 2.7 milyar dolara ulaşacağız ki önceki 7 milyar doları düşündüğümüzde hâlâ arada çok fark var. Eski rakamları yakalayabilmemiz için karşılıklı ihracat ve ithalatımızda çok çalışmamız, iki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılması son derece önemli. İki cumhurbaşkanın hedefi 100 milyar dolar ve bu hedefe ulaşılması için engelsiz ticaretin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Vizesiz seyahatin mümkün hale getirilmesi getiriliyor. Ticaret ve turizmin önündeki engeller kalktıkça Türkiye Rusya arasındaki ilişkiler daha da gelişecektir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Bakan Mehmet Şimşek ve protokolün salona girişi

Protokolün görüntüsü

katılımcıların görüntüsü

Bakan Mehmet Şimşek\'in konuşması

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi\'nin konuşması

850 MB //07.36

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTAMLYA,(DHA)

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2)KÜPELİ DAĞI\'NDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ŞIRNAK yakınlarındaki Küpeli Dağı bölgesinde tespit edilen 3 terörist, düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Şırnak\'ın Küpeli Dağı (Gabar) Bölgesi\'nde, insansız hava aracı (İHA) ile 3 teröristin bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK\'lı 3 terörist ölü ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdürüleceği belirtildi.

ŞIRNAK, (DHA)-

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(ÖZEL

3)KUŞU KURTARAN ÇOBANIN ELLERİ KESİLDİ

AĞRI\'nın Diyadin İlçesi\'ne bağlı Günbuldu Köyü\'nde, 9 Ekim günü elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir\'in elleri kesildi. Üçüncü derece yanık elleri tedavi gördüğü hastanede, 3 saatlik ameliyatla dirsek altından kesilen çobanın annesi Fatma Taşdemir, \"Yavrum, kolsuz, kanatsız kaldı\" dedi.

Olay, 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Günbuldu Köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Ramazan Taşdemir, her sabah olduğu gibi yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hemen direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, direkten inerken, belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Taşdemir\'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan Taşdemir, olay yerine çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum\'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi\'nde tedaviye alındı.

\'KUŞUN KANADINI KURTARIRKEN, KENDİSİ KANATSIZ KALDI\'

Doktorların, genç yaşta sakat kalmaması için büyük uğraş sarf ettiği Taşdemir, dün saat 13.00\'te ameliyata alındı. Anne Fatma ve baba Mehmet Taşdemir ile çobanın kardeşleri ve akrabaları, ameliyathane önünde, gözyaşları içinde bekledi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası Taşdemir\'in üçüncü derece yanık elleri, dirsek altından kesildi. Yanık Servisi Bölümü Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk, \"Her iki el de çok kötü durumdaydı. Genç yaşta sakat kalmaması için çok uğraş verdik; ama yapacak başka bir şey kalmamıştı ve ameliyatla her iki elini de dirsek altından kesmek zorunda kaldık\" dedi.

Ameliyathane önünde oğlunu bekleyen 5 çocuk annesi Taşdemir, \"Yavrum, kolsuz, kanatsız kaldı\" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi. Oğlunun bugüne kadar bir karıncayı bile incitmediğini söyleyen Taşdemir, \"Çobanlıkta son günüydü. İstanbul\'a gidecekti; ama olmadı. Kuşun, elektrik teline takılan kanadını kurtarırken, kendisi kolsuz, kanatsız kaldı. Ölene kadar ben, kendisine kol kanat olurum; ama onu zor bir yaşam bekliyor\" diye konuştu.

Oğlu sakat kaldığı için çok üzgün ve çaresiz olduğunu söyleyen 53 yaşındaki baba Taşdemir ise \"Hastanedeki tüm doktorlar, oğlum için seferber oldu; ama kurtaramadılar. Oğlumun yaraları, çok derindi. Kemiği bile yanmıştı. Artık bu şekilde yaşamaya çalışması için elimizden geleni yapacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ameliyathanenin önü

-Annenin ağlayışı

-Doktorun açıklaması

-Ramazan Teşdemir\'in sedye ile getirilişi

-Annesinin anlından öpmesi

-Taşdemir\'in servise alınışı

-Taşdemir\'in elektrik direğinde asılı kalma anında çekilen fotoğrafı

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 2.52 Dk. 168 MB)

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4)LÜLEBURGAZLI CAM İŞÇİLERİNE ESKİŞEHİR YA DA ÇIKIŞ TEKLİFİ

KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde de işten çıkarıldıktan sonra valilik yasağı üzerinde yürüyüşlerini durdurup bir akaryakıt istasyonunda bekleyen ve dün eylemlerini sonlandıran 90 cam işçisi fabrika yöneticileri ya Eskişehir fabrikasında çalışmalarını ya da tüm alacaklarını alarak ayrılmalarını teklif etti.

Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde kurulu Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'nda çalışan 90 işçi, fırının kapatılması nedeniyle işten çıkarıldı. Lüleburgaz\'da 17 gün hak arayışında bulunan işçiler sonuç alamayınca geçen Cuma günü kendilerine destek veren aileleri ve sendikacılarla birlikte Şişecam\'ın İstanbul Tuzla\'daki genel merkezine yürüyüş başlattı. Ancak Kırklareli Valiliği yürüyüşü yasakladı. Bunun üzerine işçiler, geçen Cumartesi gecesi Lüleburgaz\'daki bir akaryakıt istasyonunda bekleme kararı aldı. İki gündür akaryakıt istasyonunda duran işçiler otobüsle İstanbul\'a gitmek üzere akaryakıt istasyonundan ayrıldı. İstanbul için hazırlık yapan işçiler, fabrika yöneticilerinden gelen \'işe dönüş\' şartları nedeniyle programı iptal etti.

Lüleburgaz Kristal-İş sendikası önünde basın toplantısı düzenleyen 90 işçi ve aileleri, fabrikanın kendilerine Eskişehir\'de çalışabileceklerini, istemeyenlerin ise tüm hakları, tazminatları ödenerek işten ayrılabilecekleri bildirildi. İşçiler adına konuşan Aydın Şahin, mücadelelerinin bir kazanımla sona erdiğini ve isteyen işçilerin Eskişehir fabrikasında yeniden çalışmaya başlayacağını söyledi. Şahin, \"Dün itibariyle mücadelemiz büyük bir kazanımla neticelendi. Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'nda işten çıkarılan 90 cam işçisi olarak başlattığımız işe iade mücadelesinin 20\'nci günündeyiz. Şişecam merkezinde dün yapılan toplantının ardından başvuruları halinde 90 arkadaşımızın da Eskişehir\'de işe başlayabilecekleri, Eskişehir\'e gitmek istemeyenlerin de teşvik uygulamasından faydalanacakları kararı alındı. Bugün itibariyle 90 cam işçisinin işe iadesinin yolu kesin olarak açılmıştır. Cam işçisinin iş, aş, adalet yürüyüşü kararlılıkla sürdürülmüş ve başarı elde edilmiştir. Kazanılan bu zafer tüm cam işçilerinin ve en sonunda tüm işçi sınıfının zaferidir. 90 Trakyalı cam işçisinin mücadelesinde sendika yöneticilerinin isteksiz tutumuna rağmen, Trakya\'da çalışan diğer arkadaşlarımızın ve Lüleburgaz halkının büyük payı olmuştur\" dedi.

\"YA ESKİŞEHİR YA TAZMİNATLI ÇIKIŞ\"

Şişecam fabrikasında 4 yıldır çalışan 25 yaşındaki Emre Yaman, tüm işçilerin ailesine danıştıktan sonra bir karar vereceğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Son gelinen noktada bize işveren Eskişehir teklifi sundu. Gidip orada çalışmak isteyen arkadaşlarımız karar verecekler. İsterseler gidecekler, gitmek isteyen arkadaşlarımız fabrikamızda teşvik düşünecekler. Şuanda herkes aynı şeyi düşünüyor. Eğer Eskişehir\'e gidersek bizim için yeni bir başlangıç olacak. 25 senedir Trakya\'dayım, burada doğdum, büyüdüm, ailem, arkadaşlarım burada. Şimdi oraya gidersem evimi taşımak zorunda kalacağım. Ailemden ayrılacağım. Oraya gitmek bizim için zor. Aldığım maaşla geçinemeyeceğim. 1800 lira maaş alacağım. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz nasıl ödeyeceğim. O yüzden zor bir karar, herkes bunu düşünüp bir kaç gün sonra kararı şirkete bildireceğiz\"

Fabrikada işten çıkarılan ve 20 yıllık işçisi olduğunu anlatan Ersoy Saltık ise \"Ben 43 yaşında evli ve 2 çocuk babasıyım. Dünkü karara kadar hiç bir kazanım yoktu, dünkü karardan sonra bir adım oldu. İstediğimiz gibi olmadı ama bir kazanılmış hakkımız var. Şuan karar önümüzde ama tek başımıza değil ailemize danışacağız, şapkamızı önümüze koyacağız. Enine boyuna Eskişehir\'deki fabrikaya gitmek için düşüneceğiz. Cuma gününe kadar karar vereceğiz. Gitmek istersen dilekçe vereceğiz çalışmak istiyoruz diye, istemezsek kendi kararımız olacak. Herkes kendi kararını verecek, ben evliyim, oğlum Aydın\'da üniversite okuyor, eşim burada çalışıyor. Kızım burada liseye gidiyor. Tek başıma verebileceğim bir karar değil, geleceğimizi ailemle birlikte oturup konuşmamız gerek. Herkesle görüştükten sonra sağlıklı bir karar vereceğiz. Tüm arkadaşlarımız aynı şeyi yapacak, önce ailesi ve yakınlarıyla görüşecek daha sonra bir karar verecek. Gitmek istemeyenler fabrikadan tüm hakları, kıdem tazminatı gibi alacaklarını alıp ayrılacak\" şeklinde konuştu.

İşten çıkarılan 90 işçi, aileleriyle görüştükten sonra ya Eskişehir fabrikasında çalışmayı kabul edecek yada tüm hakları ve tazminatlarını alarak işten ayrılacak. Her ikisini de kabul etmeyen işçiler ise \'işe dönüş\' davası açacak. İşlerin yönetime kararı 2-3 gün içinde bildirecekleri belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sendikada toplanan işçiler

-Dışarı çıkmaları

-Toplanan kalabalık

-Aydın Şahin\'in açıklaması

-Kalabalıktan görüntü

-İşçilerin slogan atmaları

-İşçilerden Emre Yaman ile röp.

-İşçi Erol Saltık röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)-

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5)CHP\'Lİ BAŞKANA, \'CUMHURBAŞKANI\'NA HAKARET\'TEN SORUŞTURMA

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem Eşkinat hakkında, \'Cumhurbaşkanı\'na alenen hakaret\' ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat\'ın CHP merkez ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözleri nedeniyle, \'Cumhurbaşkanı\'na alenen hakaret\' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı açan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmanın yerel bir gazetede yayımlanmasını ihbar kabul etti.

Görüntü Dökümü

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-Belediye Başkanının görüntüleri(ARŞİV)

-Belediye dış plan görüntüsü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-

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6)MARMARİS\'TE YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, sabah başlayarak aralıklı rüzgarlarla süren şiddetli yağmur, kentte yaşamı kötü etkiledi.

Marmaris ve çevresinde sabah aralıklarla süren sağanak yağmur, öğle saatlerinde şiddetli rüzgarla etkisini artırdı. Turban Mevkii\'ndeki iskelede demirli bir motoryat, karaya vurarak yan yattı. Tepe Mahallesi Azmak Deresi\'nde dört metrelik iki balıkçı teknesi ise su alarak battı. Kapalı Çarşı içinde yağmur suyu birikintileri nedeniyle esnaf, zor anlar yaşadı. Esnaf, dükkanlarına su girmemesi için sürekli temizlik yaptı. İlçe merkezinde bazı sokak ve caddelerde tıkalı rögar ve kanallar nedeniyle 20 santim yağmur suyu birikti. Marmaris-Muğla Karayolu 8\'inci kilometresi Kara Dere Mevkii, Marmaris-Datça 3\'üncü ve İçmeler-Turunç Karayolu\'nun 2\'inci kilometresinde dağdan düşen küçük kaya parçaları trafiği aksattı. Yüksek tepelerde yağmurla gevşeyen toprağın derelerle taşınıp dökülmesi sonucu deniz kahverengiye döndü. Açıkta fırtına nedeniyle Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri telsizle kaptanlara anons yaparak limanlardan çıkmama uyarısı yaptı. Bir apartmanın çatısındaki iki çanak anten ve çeşitli alüminyum aksamlar sokağa düştü.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yağmur nedeniyle yedi maddi hasarlı motosiklet kazası meydana geldi. Yaralanmanın yaşanmadığı ilçede, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İnsan ve trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda düşen ağaç dalları ve yapraklar ile sigara izmariti ve atılan çöplerle tıkanan rögarlar temizlendi. Kaya parçaları düşen karayolu ekiplerin müdahalesiyle temizlenerek trafiğe açıldı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede sabah saat 10.00 ile 12.30 arası 2.5 saat içinde metrekareye 52 kilogram yağmur düştü. Yağmurların aralıklı şiddetli şekilde gece saatlerine kadar devam edeceği, yarından (çarşamba) itibaren ilçeyi terk ederek güneşli havanın hakim olacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Sağanak yağmur sahilden genel-ayrıntılı görüntü

- Karaya vurarak yan yatan motor yatın genel görüntüsü

- Kapalı Çarşı\'da esnafın biriken yağmur sularını temizlemesi genel görüntü

- Kahverengiye dönen denizden genel görüntü

- Ana caddelerde temizlik yapan belediye işçileri görüntü

(Toplam: 2 dakika 26 saniye-176 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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7)KESİK BAŞ CİNAYETİNE 3 GÖZALTI

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, cesedi, başı kesilmiş halde bulunan 30 yaşındaki Ali Gömeç cinayetiyle ilgili 3 arkadaşı gözaltına alındı. Alkollü olduklarını ve olayı hatırlamadıklarını öne süren zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Tuzcumurat Mahallesi yakınlarından geçen Kalkım çevreyolu kenarındaki zeytinlik alanda, geçen cumartesi günü başsız bir ceset bulundu. Ölen kişinin üzerinden 30 yaşındaki Ali Gömeç\'e ait nüfus cüzdanı çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılan cesedin kalbinin ve akciğerinin de yerinde olmadığı anlaşıldı. Araştırmayı sürdüren güvenlik güçleri, kayıp olan başı, cesedin olduğu tarlada buldu. Kesik başın, köpekler tarafından 500 metre kadar ileriye taşındığı belirlendi.

Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kurulurken, Gömeç\'in öldürüldüğü tahmini saat belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameraları detaylı incelemeye alındı. Bölgeye gelen çok sayıda aracı sorgulayan özel ekip, Gömeç\'in kendi arkadaşlarına da bulunduğu bir aracı tespit etti. Gömeç\'in arkadaşları S.K. (Sezgin Karabay) (33), F.Ö. (Fatih Öztürk) (31) ve S.B. (Sezer Karabay) (32), geçen pazar günü ve dün (pazartesi) yapılan operasyonlarla yakalanıp, gözaltına alındı. Zanlıların alkol kullandıklarını ve olayı hatırlamadıklarını söylediklerini öğrenildi. Zanlılardan S.K.\'nın sosyal medya hesabından zombi hapı olarak bilinen flakka isimli uyuşturucu ile ilgili uyarı yazısı paylaştığı öğrenildi. Zanlılar, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zeytin bahçesinden görüntü

- Zanlılardan görüntü

- Ölen Ali Gömeç\'in fotoğrafı

(Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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8)87 KİLO ESRARI, \'KANAS\' BULDU

ADANA\'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında nakrotik köpeği, \'Kanas\' ile yapılan aramada 87 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Orhangazi Mahallesi\'ndeki bir otomobili şüphe üzerine durdururak arama yaptı. Bagaj bölümünün yere çok yakın olmasından dolayı durdurulan otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği \'Kanas\' arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine, polisler paketler içindeki 87 kilo 450 gram kubar esrarı buldu. Otomobilde bulunan 35 yaşındaki G.K. ile 23 yaşındaki Ö.K. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında, esrardan haberlerinin olmadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğinin otomobilde arama yapması

- Bagajdan çıkan torbalar içindeki narkotik maddeler

- Polisin torbalardan birini kesmesi ve içindeki esrarın görüntüsü

- Otomobilin arka koltuğundaki torbalar içinde narkotik madde

- Aracın içindeki torbaların çıkarılması

- Ele geçirilen malzemelerin toplu görüntüsü

SÜRE:01\'46\" BOYUT:108 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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9)ÖDÜLLÜ YÖNETMENLER ANTALYA\'DA

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin 54\'üncüsü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne katılan ödüllü yabancı yönetmenler soruları yanıtladı.

Uluslararası Antalya Film Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra yabancı yönetmenlerin söyleşileriyle devam ediyor. Rixos Downtown Otel\'de gazetecilerle bir araya gelen ve Redoubtable filminin Oscar ödüllü yönetmeni Michel Hazanavicius, Antalya Film Festivali\'nin film seçkileri ve organizasyonunun çok iyi olduğunu söyledi. Antalya\'ya dün geldiğini ve bugün kentter ayrılması gerektiğini belirten Hazanavicius, \"Festivalde çok fazla bulunma imkanım olmadı. Ancak, film gösterimimiz güzel geçti. Festivaldeki insanlar çok sıcakkanlı, organizasyon çok iyi. Seçkileri de beğendim. İyi bir festival olduğunu düşünüyorum\" dedi.

\"MAYIS 68 DÖNEMİNİ SEVİYORUM\"

Michel Hazanavicius, Fransız Yeni Dalgası\'nın en etkili isimlerinden olan yönetmen Jean-Luc Godard ile genç oyuncu Anne Wiazemsky arasındaki ilişkiyi konu alan ve 1968 Mayıs olaylarını da içeren Le Redoutable filmini şu cümlelerle anlattı:

\"Mayıs 68 dönemini seviyorum. Kansız bir devrimdi, kimse ölmedi. Hayat dolu bir devrimdi. Üzücü bir şey olmadı. Statik bir dönemden hayat dolu yeni bir döneme geçildi. Devrimi gerçekleştiren gençlerle Godard da buraya farklı bir şekilde katıldı. Godard 40 yaşında zengin, burjuva sınıfındaydı. Çevresinden de uzaklaştı. Çünkü çevresindekiler de statik düzende yaşayan insanlardı. Gençlerin ve işçilerin yeni, açık bir topluma gitme isteği varken, onlarla aynı sınıfta olmayan Godard\'ın da aynı isteği gerçekleştirebilmesi için bağlantılarından kurtulması gerekiyordu. Bunu yansıtmaya çalıştım.\"

\"GODARD\'IN DOKUNULMAZ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER VAR\"

Filmi ile ilgili çok farklı yerlerden çok farklı tepkiler aldığını vurgulayan Fransız yönetmen, \"Filmimiz bir komedi filmi. Cannes\'da komedi filmleri çok fazla gitmiyor. Ancak çok iyi tepkiler almakla birlikte bazı sinirli tepkiler de aldım. Godard\'ın dokunulmaz olduğunu düşünenler var aralarında. Beklediğim kadar da kötü tepki olmadı\" dedi.

\"GODARD\'DAN TEPKİ GELMEMESİ İYİYE İŞARET\"

Hazanavicius, \"Yazdığınız senaryoyu Godard ile görüşme fırsatınız oldu mu?\" sorusuna “Yapımın ilk gününde ona bir mektup gönderip bilgilendirmek istedim. Ondan herhangi bir geri dönüş de beklemedim. Çekimler sırasında bana kendisinin senaryoyu okumak istediğini söylediler. Ben de gönderdim. Tepki gelmedi kendisinden. Ondan tepki gelmemesi de iyiye işaretti\" yanıtını verdi.

\"BİRAZ BAŞARILI OLUNCA İSTEDİKLERİNİZİ YAPABİLİYORSUNUZ\"

Geleceğe yönelik herhangi bir hedefi olup olmadığına yönelik soru üzerine ise Hazanavicius, \"Bir hedef koymadım. Yapmak istediğim filmleri yapmaya çalışıyorum. Biraz da şanslıydım. Birkaç başarılı komedi çektikten sonra kendi isteğimle sessiz film çektim. Çeçence ve Rusça bir film çekmek istedim ve onu çektim. Piyasayı çok takip ettiğim söylenemez. Biraz başarılı olunca istediklerinizi yapabiliyorsunuz\" diye konuştu.

\"FESTİVALLERİ SIKICI BULUYORUM\"

Hazanavicius\'un ardından, 2010 yılında 47\'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali\'nde uluslararası kategoride \'En İyi Yabancı Film Ödülü\' kazanan Bosna Hersekli Danis Tanovic soruları yanıtladı. Türkiye\'yi sevdiğini ve daha önce de ziyaretlerde bulunduğunu belirten Tanovic, festivale ise ilk kez katıldığını söyledi. Tanovic, \"Festivalleri biraz sıkıcı buluyorum. Uzun süredir festivallere katılmıyordum. O kadar çok festival var ki hayatınızın tamamını festivallerde geçirmeniz mümkün. Basın toplantıları oluyor ve bunları sevmiyorum. Ama yine de festivallerin önemi var. Sinemaya gittiğiniz zaman, gösterilen filmlerin büyük çoğunluğu ABD yapımı filmler. Gerçek sinemayı piyasada bulamıyorum. Bunları sadece festivallerde görebiliyoruz. Bu yüzden festivalleri önemli buluyorum\" diye konuştu.

\"FİLM YAPIMCILIĞINI TİCARET OLARAK GÖRMÜYORUM\"

Film yapımcılığını bir ticaret olarak görmediğini belirten Tanovic, sinemayı sanat olarak ele aldığını aktardı. Tanovic, \"Ben hayat ve sorunlarla ilgili filmler çekmek istedim. Sinemayı bir iş olarak değil sanat olarak görüyorum\" dedi. Gelecekle ilgili konuşmanın çok zor olduğunu kaydeden Danis Tanovic, siyaset ve teknoloji arasında bir savaş olduğunu ve teknolojinin bu savaşı kazandığını söyledi. Tanovic, \"Teknolojinin bize ne getireceğini göremiyoruz. Benim hatırladığım, geleceği öngören hiçbir film yok. İleri de kesin yapacağımız şey ise kebaptır\" diyerek espri yaptı.

Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılanlar

Michel Hazanavicius\'un konuşması

Michel Hazanavicius ile fotoğraf çektirenler

Danis Tanovic\'in toplantısına katılanlar

Danis Tanovic\'in konuşması

432 mb /// 07.03\"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Orhan SENCER- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)