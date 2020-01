DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BAKAN TÜFENKCİ: ŞEFFAFSANIZ, BAŞINIZ DİK YOLUNUZA DEVAM EDERSİNİZ



GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bakanlığı tarafından düzenlenen Stratejik Plan toplantısında şeffaflığın önemini vurgularken, “Şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız. Eğer biz yaptığımız işlerin hesabını verebiliyor, şeffaflığı önceliyorsak her zaman başımız dik olarak yaptığımız işin gururuyla yolumuza devam ederiz\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bakanlığın 2018-22 dönemini kapsayacak Stratejik Planı\'nı değerlendirmek üzere Antalya\'da yapılan toplantıda bakanlık yönetici ve personeli ile bir araya geldi. Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, çağdaş kamu yönetimi anlayışının katılımcı, sonuca, çözüme ve eyleme odaklı bir çalışma anlayışı gerektirdiğini belirtti. Bakanlık çalışanlarından planın oluşmasına katkı vermelerini isteyen Bakan Tüfenkci, şöyle dedi:

“Sizler özellikle sahada gördüğünüz aksaklıkları veya düzeltilmesi gereken hususları burada arkadaşlarımızla paylaşarak, yeni dönem stratejimizin, misyon ve vizyonumuzun oluşmasına katkı sağlayacaksınız. Sizler sonuca odaklı çözümler üretmeli ve bu çözümlerle 80 milyon vatandaşımızın, ithalat ve ihracat yapan paydaşlarımızın, ihracatçımız ve üreticimizin lehine çalışacak bir vizyon ortaya koymalısınız.\"Katılımcılığın ön planda olduğu, hesap verilebilen ve şeffaf bir kamu yönetiminin önemini vurgulayan Bakan Tüfenkci, yalnızca mali yönetimde değil, bütünüyle kamu yönetiminde kapsamlı düzenleme yapılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

İCRAATLAR KADAR YAPILANI ANLATMAK DA ÖNEMLİ

Günümüz yönetim anlayışında değişen şartlara bağlı olarak, \'kurumsal sorumluluk\' kavramının giderek daha fazla ön plana çıktığına işaret eden Bakan Tüfenkci, “Kıt kaynakların verimli kullanılması, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması için faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması önem kazanmaktadır. Sizler yaptığınız faydalı işleri özellikle muhatap olduğunuz kesimlerle paylaşmalısınız. Yapılan icraatlar kadar yapılanı anlatmak da önemlidir\" dedi.

Bakan Tüfenkci, yeni yönetim anlayışı ile ortaya çıkan düzenlemelerden birisinin de kamuda stratejik plan hazırlama gereği olduğuna dikkat çekerek, stratejik planların kamu kurumlarının misyon, vizyon ve temel ilkelerini, hedeflerini, önceliklerini ortaya koyduğunu, köklü bir değişimi öngören stratejik yönetim anlayışının aracı olduğunu kaydetti.

İŞLEMLERDE YEKNESAKLIK ÖNEMLİ

Strateji planlamanın bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olduğuna işaret eden Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Özellikle gümrük idarelerinde yeknesaklığın sağlanması, her gümrük idaresinde aynı iş ve işlem süreçlerinin uygulanması, aynı stratejilerin belirlenmesi çok önemli. Farklı yöntemlerin uygulanması bakanlığımızın muhatapları tarafından farklı algılanmasına neden olmaktadır. O yüzden bütün uygulamalara tüm gümrük idarelerimizin aynı hassasiyeti göstermesi önemlidir. Şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız. Eğer biz yaptığımız işlerin hesabını verebiliyor, şeffaflığı önceliyorsak her zaman başımız dik olarak yaptığımız işin gururuyla yolumuza devam ederiz.\"

HEDEFİMİZ İŞLEMLERİ HIZLANDIRMAK, MALİYETİ DÜŞÜRMEK

Türkiye\'yi dış politika öncelikleriyle uyumlu olarak, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

\"İhracata dayalı büyümeyi öngören bir ülkeyiz. Hedefimiz üretimi artırmak, ürettiğimizi satabilmek. Uluslararası rekabette öne çıkabilmek için gümrük iş ve işlemlerini hızlandırmak, maliyetleri düşürmek istiyoruz. Bunun için diğer bakanlıkları da içine alacak \'Tek pencere ve tek durak gibi projelerle\' işlemleri bürokrasi ayağında daha da hızlandırabiliriz. 2022\'ye kadarki temel hedefimiz ihracatın artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi.\"

İYİ YÖNETİCİ TAKİP EDENDİR

Bakan Tüfenkci, ortaya konulan icraatlar kadar bunların denetlenmesinin de önemli olduğunu belirterek, “Bir yöneticinin en önemli vasfı sahaya hakim olmak ve yapılanı takip etmesidir. Takip edemediğiniz iş yapılmış iş değildir. İşin sonucundan emin olmanız lazım ki yeni kararlar alabilesiniz\" dedi.

ANTALYA, (DHA)-

3)BAKAN ÖZLÜ: ANA MUHALEFETİN GÖZÜ, EDİRNE’DEN ÖTESİNİ GÖREMİYOR

AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Biz Antarktika’ya bilim üssü kurmaya gidiyoruz. Ama ana muhalefetin gözü, Edirne’den ötesini göremiyorö dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün toplantı salonunda yapıldı. Kongreye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve partililer katıldı. Kongrede kürsüye çıkarak konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP’yi eleştirdi. Bakan Özlü şöyle dedi:

“Biz \'Antarktika’ya bilim üssü kurmaya\' gidiyoruz. Ama ana muhalefetin gözü, Edirne’den ötesini göremiyor. Biz, bütün dünyadaki mazlumlara kol kanat geriyoruz. Ama bunlar, Meclis binasından çıkıp vatandaşın arasında gezemiyor. Biz \'Kerkük\' diyoruz, \'İdlib\' diyoruz, \'Musul\' diyoruz. Onlar, haritaya bakıp, \'Orada ne işimiz var?\' diyor. Çünkü bunlar tarih bilmiyorlar, Türkiye’yi sadece 780 bin kilometre kareden ibaret sanıyorlar. Bizim Orta Asya’dan Balkanlar\'a, Akdeniz’den Afrika’ya uzanan manevi coğrafyamızdan haberleri bile yok. Ama olsun, biz onlara da Türkiye’nin büyüklüğünü öğreteceğiz.ö

Konuşmasına Yunus Emre’nin ‘Yapmak her zaman zor, yıkmak her zaman kolaydır’ sözleriyle devam eden Özlü şunları söyledi:

“Yapmak her zaman zor, yıkmak her zaman kolaydır. Biz zor ama kalıcı olanı seçtik. Yunus Emre ne diyor?: “Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.ö Biz 15 yılda pek çok şey yaptık. Ama yaptığımız her şeyle, aynı zamanda milletimizin gönlünde yıkılmaz binalar inşa ettik. İşte şimdi bize düşen; bulunduğumuz yerde kök salmak, o binaları daha da sağlamlaştırmaktır. Milletimiz bize, bizler de siz değerli dava arkadaşlarımıza güveniyoruz. O güveni boşa çıkarmamak hepimizin görevi olmalıdır.ö

AK Parti Olağan Kongresi’nde Merkez İlçe Başkanı Adayı olarak tek listeden Ahmet Eker girdi.

3)BAKAN EROĞLU: AK PARTİ\'NİN PEK ÇOK ÜLKE NÜFUSUNDAN FAZLA ÜYESİ VAR

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti\'nin pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla üyesi olduğunu belirterek, \"11 milyonu aşkın üyemiz var\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'da partisinin Sandıklı İlçe Kongresi\'ne katıldı. Belediye Düğün Salonu\'nda yapılan kongrede eski AK Parti Milletvekili ve Afyonkarahisar Bölge Koordinatörü Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel ve partililer de yer aldı.

\"BU PARTİYİ MİLLET KURDU\"

Bakan Eroğlu, AK Parti\'nin birçok ülke nüfusundan daha fazla üyesi olduğunu anlatırken, \"11 milyonu aşkın üyemiz var\" dedi. AK Parti\'nin milletin hizmetkarı olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, \"Bu partiyi millet kurdu. Gururla ifade ediyoruz ki bu parti Afyonkarahisar\'da kuruldu. Çünkü Afyonkarahisar şehitler diyarı. Zaferin kazanıldığı, istiklalin kazanıldığı topraklar burası. Bu topraklarda kurulan Ak Parti, Allah\'ın izniyle çok daha büyük hizmetler yapacaktır\" dedi.

\"ÇOK BÜYÜK PLAN UYGULANIYOR\"

Türkiye üzerinde çok oyunlar oynandığını vurgulayan Bakan Eroğlu, \"Şimdi değil 200- 300 yıldan beri, hatta 1699 Karlofça\'dan beri bu milleti yok etmek için çok büyük plan, programlar uygulanıyor. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Onların hesabı varsa Cenabı Allah\'ın da bir hesabı var\" diye konuştu.

\"HORTUMLARI SANDIKLI BALTASIYLA KESİVERDİ\"

Bakan Eroğlu konuşmasının son bölümünde ise şunları söyledi:

\"Paradan 6 sıfır atmak kolay değil. IMF\'ye bütün borçlarımızı ödemek kolay değil. Sizlerin alın teriyle kazanıp ödediğiniz vergilerin yüzde 86\'sı tamamen faiz lobisine aktarılıyordu. Bir tarafta faizi, bir tarafta ilaç, bir tarafta ihale lobisi sizlere yatırımcılar bırakmıyordu. Bizlerin yaptığı ne biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan bu faiz lobisinin hortumlarını Sandıklı baltasıyla kesiverdi. Bu nedenle AK Parti tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan ve millete pek çok hizmet eden millet sevdalısı bir partidir.\"

Bakan Eroğlu konuşması sırasında mikrofonun azizliğine uğradı. Mikrofonun arıza yapması nedeniyle konuşmasına bir süre mikrofonsuz devam eden Bakan Eroğlu, \"Sesimizi ve gücümüzü kimse kesemez\" diye espri yaptı. Bakan Eroğlu birkaç dakika mikrofonsuz konuşmasını sürdürürken, görevlilerin arızayı gidermesi sonucu konuşmasına mikrofonla devam etti. Bakan Veysel Eroğlu konuşmasının ardından salondan ayrılarak Eskişehir\'e hareket etti.

Kongrede ise tek aday olan mevcut başkan Ahmet Mahmut Saylık ve yönetimi yeniden seçildi.

4)CANAN KARATAY: ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TÜKETEN HASTALANMAZ

HATAY\'ın Altınözü İlçesi\'nde devam eden Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali\'ne katılan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ve zeytinyağı tüketenlerin hastalanmayacağını söyledi.

Festivalin 2\'nci günü protokol yürüyüşü ve yılın ilk zeytin hasadının yapılmasıyla başladı. Etkinliğin onur konuğu olan ve zeytin hasadına katılan Canan Karatay, zeytinyağı içip, zeytin topladı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karatay, \"Zeytin muazzam bir şey, bu hayat veriyor, bu gençlik veriyor, sağlık veriyor. Bu millet zeytin ve zeytinyağı kullanmaya başlarsa bu millette hastalık kalmaz. Zeytin ve zeytinyağıyla beslenirsek hiçbir hastalık kalmaz\" dedi. Zeytin hasadının ardından kendi adı verilen zeytin fidanını toprakla buluşturan Prof. Dr. Canan Karatay, fidan dikimi için açılan çukura düşmekten Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur\'un kolundan tutmasıyla kurtuldu. Kendi adı verilen zeytin fidanını diken Karatay şöyle konuştu:

\"Biliyorsunuz zeytin altındır, buranın adı Altınözü, yani altının özü, zeytinyağı da altının suyudur, hatta altınla alakası yok, altından daha değerlidir. Çünkü altın için insanlar birbirini boğazlıyor, ama Altınözü\'nde yetişen zeytin ve zeytinyağı hayatı ve ömrü uzatıyor. Ben bir sağlıkçı iç hastalıkları profesörü olarak, diyorum ki, bu altın suyunun mutlaka kullanılması lazım, içilmesi lazım sağlık için, bütün hastalıklar için, hangi hastalıkları önlediğini Hipokrat söylüyor MÖ 5. Yüzyıl\'da. Çok sağlıklıdır, onun için Altınözü\'nde yetişen çok önemli tipteki zeytinlerin de çok önemli olduğunu biliyorum. Bu senelerce örtbas edildi, söylenmedi. Ama bu suç bizim değil bu suç, 2-3 zeytin yiyin diyen diyetisyenlerin hiç kusura bakmasınlar. Sayın vekilim kahvaltısız gelmiş yorgun, halbuki sabah bir fincan zeytinyağı içseydi, bu kadar yorulmazdı, kahvaltı etmek şart değil.\"

Buradaki etkinliğin ardından ilçeye bağlı Tokaçlı Mahallesi\'nde bulunan Zeytincilik Müzesi\'ne geçildi. İlçedeki zeytin hasadında kullanılan tarihi tarım aletlerinin sergilendiği müzenin açılışı gerçekleştirildi. Müzenin açılışına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Orhan Karasayar, Prof. Dr. Canan Karatay, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ile çok sayıda vatandaş katıldı. Daha sonra Zeytindalı Korosu mini bir konser verdi. Etkinlik daha sonra festival alanının gezilmesi, stantların ziyaret edilmesiyle sürdü.

5)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜL, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2\'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Gül Meral memleketi Erzincan\'da toprağa verildi. Üniversite öğrencisi Gül Meral, Cuma günü saat 21.20 sıralarında, kaldığı Aziziye Kız Yurdu\'nda oda arkadaşı E.S. tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Meral\'i uyandıramayan E.S., durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Yurda çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gül Meral\'in cenazesi yapılan otopsinin ardından Erzincan\'a gönderildi. Ailesinin ısrarlarına rağmen yemek yemeyen ve 40 kiloya kadar düşen genç kızın bir süre çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi. Meral, bugün öğlen namazının ardından Cami Kebir\'de kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları içinde Terzibaba Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

İki çocuk babası Nurettin Meral, doktorların hastanede yatması gerektiğini söylediği kızı Gül\'ün bunu kabul etmediğini söyledi.

6)MURADİYE ŞELALESİ\'NDE SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

VAN\'da, fotoğrafçılık yapan 26 yaşındaki Yaşar Topal, öğretmen Müge Okan\'a, Muradiye Şelalesi\'nde, keman eşliğinde sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Topal\'a \'Evet\' diyen Müge Okan, bu evlilik teklifini unutamayacağını söyledi.

Vanlı olan fotoğrafçı Yaşar Topal, kendisiyle aynı yaşta olan, Van\'da görev yapan Adanalı öğretmen Müge Okan\'a unutamayacağı bir evlilik teklifi yapmak için bir organizasyon firması ile görüştü. Organizasyon firması, şelaledeki köprünün girişini, Okan ile Topal\'ın birlikte oldukları fotoğrafların yanı sıra çiçek ve balonlarla süsledi.

Topal, bu durumdan haberi olmayan kız arkadaşı Okan\'ı geçen cuma günü ders çıkışı görev yaptığı ortaokuldan alıp Muradiye şelalesine getirdi. Topal daha sonra şelalede keman eşliğinde Okan\'a evlenme teklifinde bulundu. Çok şaşıran Müge Okan, teklife \"Evet\" yanıtını verdi.

Aldığı yanıtla mutlu olan Topal, \"Uzun süredir ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bir organizasyon firmasıyla görüştüm. Daha sonra şelalenin önün birlikte olduğumuz görseller ve çiçeklerle süslendi. Van\'dayız ve Van\'ın en güzel yerlerinden biri de Muradiye Şelalesi. Muradiye Şelalesi, turistik bir yer olduğundan bizim için önem taşıyan mekan. Sallanan asma köprü üzerinde süslemeler yaparak bir renk katmaya çalıştık. Evlenme teklifi öncesinde söyleyecek çok şey planlıyordum ama iş gerçeğe varınca söyleyeceklerimin hepsini unuttum. Zaten söylediklerimi de Müge hatırlamıyor. Çok güzel bir anı oldu. Müge\'yi çok seviyorum\" dedi.

Arkadaşı Polat\'ın sürpriz evlenme teklifi karşısında heyecanlandığını dile getiren öğretmen Müge Okan ise \"Okulda dersten çıktım. Böyle bir şey beklemiyordum. Sesim kısıktı. Sesimden dolayı \'evet\' diyemeyeceğim diye çok korktum. Çünkü sesim çıkmıyordu. İkimiz için çok güzel bir anı olacak. Çok mutluyum\" dedi.

7)CAMİDEKİ AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'ndeki, tarihi Dervişapaşa Camisi\'nde 17 yaşındaki Z.Ç.\'nin cemaatin namaz kıldığı sırada rafta duran ayakkabıyı çalması, güvenlik kameraları ile görüntülendi.

Kent merkezindeki tarihi Dervişpaşa Camii\'ne akşam namazı kılındığı sırada gelen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Z.Ç., raftaki bir çift ayakkabıyı poşete koyup çaldı. İsmi öğrenilemeyen kişinin namaz sonrası ayakkabısının bulamaması üzerine imam İsmail Karataş, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında, Z.Ç.\'nin rafta duran ayakkabıyı poşet koyup çaldığı belirlendi. Kayıtlardan kimliğe belirlenen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 17 yaşındaki Z.Ç., gözaltına alındı. İsmail Karataş, ayakkabı hırsızlıklarının artmasıyla camiye güvenlik kameraları yerleştirdiklerini belirterek, \"Akşam namazında ayakkabı hırsızlığı bilgisi ulaşınca, güvenlik kameralarını izleyip hırsızı tespit ettik\" dedi.

