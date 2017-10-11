DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KOCAELİ BAROSU SALDIRIYI LANETLEDİ

KOCAELİ Barosu Başkanı Sertif Gökçe ve üyeler Kocaeli Adliyesi önünde toplanarak avukat Mehmet Samim Geredeli\'nin bürosunda uğradığı silahlı saldırıcı sonucu öldürülmesini lanetledi. Baro Başkanı Sertif Gökçe hukuk camiasına yönelik şiddetin giderek daha vahim bir boyuta ulaştığını belirterek, \"Hain saldırılar savunma kurumu ile birlikte tüm yargıyı hedef almaktadır\" dedi. Kocaeli Barosu avukatlarından Mehmet Samim Geredeli dün İzmit Fethiye Caddesi\'ndeki bir iş merkezinde bulunan hukuk bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetti. Avukatı öldüren S.A.S. olaydan sonra kaçtı. Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe ve avukatlar bugün Kocaeli Adliyesi önünde toplanarak saldırıları lanetledi. Sertif Gökçe saldırıların kaygı verici olduğunu belirterek, \"Baromuz mensubu değerli meslektaşımız avukat Mehmet Samim Geredeli\'nin dün bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Görev şehidi meslektaşımıza Allah\'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm meslektaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz. Meslektaşımız ofisinde mesleki faaliyetini sürdürürken haince katledilmiştir. Bu saldırıyı en ağır şekilde lanetliyoruz. Kamu görevi yapan biz avukatlara yönelik sözlü, fiili ve hatta silahlı saldırılar, maalesef kaygı verici boyutlara ulaşmıştır\" dedi.

Baro Başkanı Sertif Gökçe konuşmasına şöyle devam etti:

\"Kısa bir süre önce Gemlik\'te meslektaşımız avukat Özgür Aksoy alçakça katledilmiştir. Yine Şanlıurfa\'da Baro Başkanı Ahmet Tüysüz sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Dün Antalya\'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner\'in de silahlı saldırı sonucu yaralanması kaygılarımızın yersiz olmadığını göstermiştir. Hukuk camiasına yönelik şiddet giderek daha vahim bir boyuta ulaşmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki avukatlar uyuşmazlıkların tarafı değildirler. Avukatın vekili sıfatıyla takip ettiği davanın tarafıyla bir tutularak hedef gösterilmesi, sözlü, fiili ve silahlı saldırılara uğraması asla kabul edilemez. Can güvenliğinin olmadığı, her şeyden önce yaşam hakkının ihlal edildiği bir ortamda, hak arama hürriyetinin teminatını savunma hakkının kullanılabilmesi mümkün değildir. Meslektaşımızın görevleri başında uğradığı hain saldırılar, savunma kurumuyla birlikte tüm yargıyı hedef almaktadır. Bu saldırıların failleri bilmelidir ki savunma alçakça saldırılara asla boyun eğmez, asla susmaz, susturulamaz. Faillerin ve varsa azmettiricilerin en kısa sürede içerisinde yargı önüne çıkarılmalarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyor, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz\"

Görüntü Dökümü

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Adliyenin önünde toplanılması

Açıklama yapılması

İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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Muhabbet kuşunu iade etmeye giden Rıdvan kayboldu(EK)

2)SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU

Geçen 7 Ekim\'de arkadaşından satın aldığı muhabbet kuşunu iade etmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rıdvan Parlarca\'nın cesedi sulama kanalında bulundu.

Rıdvan Parlarca\'nın evinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Devlet Su İşleri\'ne ait sulama kanalı içinde, üzeri çıplak 12 yaşlarında bir çocuk görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Cesedin, kayıp Rıdvan\'a ait olabileceğini düşünen polis ailesine haber verdi. Adli Tıp Kurumu\'na gelen aile Rıdvan Parlarca\'yı teşhis etti. Çocuklarının ölüm haberini alan aile yasa boğuldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin morga getirilmesi

- Cenaze aracının görüntüsü

- Polis aracının görüntüsü

- Morg tabelası

- Cenaze aracının gidişi

- Sulama kanalından genel ve detay görüntüler

- Ölen çocuğun sağlık fotoğrafları

SÜRE:01\'40\" BOYUT:102 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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3)MERSİN ULUSLARARASI ENGELSİZ SANAT FESTİVALİ BAŞLADI

MERSİN Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Kalkındırma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

9 ülkeden misafir sanatçının ağırlanacağı festivalin kortej yürüyüşü Atatürk Caddesi\'ndeki belediye hizmet binası önünden başladı. Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Burhanettin Kocamaz, sanatçılar, engelli vatandaşlar ve davetliler katıldı. Down sendromlu çocuklar ülkelere ait bayrakları ellerinde taşırken, yürüyüş büyük bir coşku içinde geçti. Kortej Cumhuriyet Meydanı\'nda sona ererken, Başkan Kocamaz engelli sanatçılar ile Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Festivalin içerik itibariyle dünyada bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Kocamaz, \"Yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda sanatçı, kültür adamı, yazar, çizer ve ressam aramızda. Arkadaşlarımızın yaklaşık 1.5 yıl süren yaptığı ön çalışma neticesinde burada birlikteyiz. Dünyada bir ilk olan bu festivalin son olmamasını, bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak bu festivalin yaşatılması için her türlü gayreti göstereceğimizi belirtiyorum. Bu etkinliğin Mersin, Türkiye ve insanlık alemi adına hayırlara vesile olmasını diliyorum\" dedi.

11-15 Ekim tarihleri arasında Mersin merkez, Tarsus, Anamur ve Erdemli Kızkalesi\'nde dünyaca ünlü sanatçılar ile uzmanların katılacağı sergi, sempozyum, workshop, konser ve gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü

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-Festival alanından görüntüler

-Engellilerden görüntüler

-Kortejden görüntüler

-Belediye Bandosu\'nun gösterisi

-Protokol üyeleri engellilerle birlikte yürürken

-Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz engellilerle birlikte çelenk koyarken

-Kocamaz\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03:07 BOYUT: 100 MB;

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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4)ÇOCUKLARIN BİSİKLET HIRSIZLIĞI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

BURSA’da 10- 15 yaşlarındaki kimliği belirsiz 2 çocuğun bir evden bisiklet hırsızlığı güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Olay Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’nde meydana geldi. İki çocuktan biri 4 katlı bir apartmana hırsızlık amacıyla girerken arkadaşı kapıda yüzünü tişörtü ile saklayarak gözcülük yaptı. Bir süre katları dolaşan içeri giren çocuk daha sonra Güven Deniz\'e ait dağ bisikletini alarak binadan çıktı. Çocuklardan biri bisiklete binerken diğeri koşarak kendisini takip etti. Güvenlik kamerası ile görüntülenen hırsızlık olayının hemen ardından hırsızlıktan haberdar olmayan ve devriye gezen polis aracı da güvenlik kamerası ile görüntülendi. Güven Deniz\'in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların cadde üzerinde yürümeleri

-Tişörtle yüzünü kapatması etrafı kontrol etmesi

-Bisikletin dışarıya çıkarılması

-Bir çocuğun bisikletle diğerinin koşarak uzaklaşması

SÜRE: 1 dakika 18 saniye BOYUT: 190 MB

BURSA, (DHA)-

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5)ÇYDD\'DEN MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİNE TEPKİ

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Sivas Şubesi, müftülüklere nikah yetkisi verilmesine ilişkin yasa tasarısının TBMM gündemine gelmesine tepki gösterdi.

ÇYDD Sivas Şubesi, il ve ilçe müftülerine evlendirme yetkisi de veren Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, TBMM İçişleri Komisyonu\'nda kabul edilmesi nedeniyle dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Üyeler adına açıklama yapan ÇYDD Sivas Şube Başkan Yardımcısı Nilgün Korkmaz, laik bir ülkede din adamlarına böyle bir yetkinin verilemeyeceğini savunarak, \"Medeni Kanun, Türkiye\'de kadın hakları devriminin en önemli halkasıdır. 1926\'dan beri toplum yaşamına giren yüz akımız, vazgeçemeyeceğimiz bir yasadır. Evlenme akdine dini bir nitelik tanıyarak müftülüklere böyle bir yetkinin verilmesi, zamanla evlenmenin sonuçlarına, boşanmaya da aynı niteliği tanımanın yolunu açacaktır. Laik bir ülkede din adamlarına böyle bir yetki verilemez. Dini esaslara göre görev yapma bilgi ve kültürüyle yetişen din adamlarının evlenmenin şartlarına ilişkin laik kuralları benimseyerek hatasız uygulamaları oldukça güçtür, sorunlar yaratabilir. Örneğin bir imamın, evlenme yaşı tartışmalı olan bir kız çocuğunu evlendirmesi ya da aslında evli birine ikinci evlilik yaptırması, yanlışlıkla bile olsa ciddi toplumsal ve bireysel sorunlar doğuracaktır. Bu nedenle Anayasa\'nın 174/4\'üncü maddesi, dini olmayan resmi makamlar önünde evlenme mecburiyetini düzenleyen Medeni Kanun hükmünü \"İnkılap Kanunu\" olarak nitelemiş ve Anayasa değerinde kabul etmiştir. Din adamlarına verilen evlendirme yetkisi dini nikah ve laik nikah ayrımını yaratacaktır. Bu nedenle de kabul edilemez. Sonuç olarak müftülüklere evlendirme yetkisi veren yasa tasarısı, Atatürk\'ün laik hukuk devriminin en önemli yasası olan Türk Medeni Kanunu\'na ve kadın haklarına aykırı olduğu gibi Medeni Kanun\'u yasal olarak koruyan Anayasa\'ya da aykırıdır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısı

-Nilgün Korkmaz\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(211 mb)

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