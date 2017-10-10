DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ÇOCUKLARINA BAĞIRDIKLARI İÇİN UYARDIĞI KOMŞULARI BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ



VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde 34 yaşındaki Gökmen İnci, oyun oynarken gürültü çıkaran çocuklarına hakaret edip, bağırdığı için tartıştığı baba ve oğlunun saldırısına uğradı. Beyzbol sopasıyla aldığı darbelerle yaralanan 2 çocuk annesi Gökmen İnci, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, eşi Ömer İnci saldırganların hak ettikleri cezayı almalarını istedi.

Olay, geçen ağustos ayında, Erciş İlçesi Cami Kebir Mahallesi Lütfi Güvener Sokak\'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Gökmen ve Ömer İnci çiftinin çocukları Kahraman Cem ve Ömer Faruk, oyun oynamak için oturdukları apartmanın önüne çıktı. Çocuklar oyun oynarken, iddiaya göre, gürültü çıkarınca, komşuları M.S. ile oğlu M.H.S., onlara bağırmaya başladı. Sesler üzerine dışarı çıkan anne Gökmen İnci, oğullarına hakaret de eden komşusu M.S. ile oğlu M.H.S. ile tartıştı. Tartışma sırasında baba ve oğlu, hakaret ettikleri İnci\'ye saldırıp, beyzbol sopasıyla kafasına vurdu. İnci, aldığı darbelerle yere yığıldı. Apartman görevlisi olayı görüp müdahale ederken, saldırganlar kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan ve kafasında kırıklar olan Gökmen İnci, hastanade 2 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan M.S. ile oğlu M.H.S. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

\'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR\'

Eşine saldıranlara büyük tepki gösteren 39 yaşındaki sigorta acentesi Ömer İnci, olay anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığını ve bu görüntüleri savcılığa verdiğini söyledi. Saldırganlara hak ettikleri cezanın verilmesini isteyen Ömer İnci, şöyle konuştu:

\"Eşime kendini bilmez baba ve oğlu tarafından saldırı yapıldı. Bu caniler çocuklara bağırarak hakaret ediyor. Eşim de dışarı çıkıp ne olduğunu bakınca, eşime de hakaret ediyorlar. Eşim karşılık verince, eşime saldırıyorlar. Beyzbol sopasıyla eşemin kafasına vuruyorlar. Bu caniler eşim yere düştükten sonra da vurmaya devam ediyorlar. En son yan apartmanın kapıcısı olayı görüyor ve müdahale ediyor. Bunun üzerine caniler eşimi orada bırakıp, kaçıyorlar. Eşim 2 gün hastanede kaldı. Başına 8 dikiş atıldı. Taburcu olduktan sonra suç duyurusunda bulunduk. Bizi tehdit ediyorlar. Bu canilerin yakalanıp, hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerasında kadının darp edilme anından görüntüler

-Kadının fotoğrafları

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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2)İZMİR\'DE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI

İZMİR\'de terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri\'ne (DKP/BÖG) yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah kent merkezi ile Menemen ve Kınık ilçelerinde terör örgütü DKP/BÖG\'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü adına Suriye\'nin kuzeyinde silahlı faaliyet göstermek için İzmir\'den örgüt üyesi temin ettikleri belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye\'de bir başka terör örgütü YPG ile silahlı işbirliği içinde oldukları da belirlendi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel yayın ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyon kapsamında bir kişinin daha arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3)HIRSIZLAR MARKETTEN SİGARALARI ÇALDI

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde markete giren 4 hırsız raflarda bulunan sigara ve kasada bulunan bir miktar parayı çalarken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gece saatlerinde, Akyazı Yunus Emre Mahallesi Pazarköy Caddesi\'ndeki bir marketin kepenk kilitlerini keserek içeri giren hırsızlar raflarda bulunan sigaraları ve kasada bulunan bir miktar parayı çaldı. Sabah iş yerini açmaya gelen Zafer Uluköylü kepenklerin açık olup, kilitlerini kesildiğini görünce hemen polisi aradı. Polis markette incelemede bulunurken, güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Maske takan 4 hırsızın markete girme anları ve raflardaki sigara ile kasada bulunan parayı çalma anlarının kameralara yansıdığı görüldü. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüleri

-Kesilen kepenk kilitleri

-Marketten görünümü

HABER-KAMERA: Alaattin ONUR-AKYAZI(Sakarya), (DHA) -

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4)MEZARLIKTA TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

GAZİANTEP\'te, 61 yaşındaki Mehmet Arslan, 2009 yılında ölen annesi Avaş Arslan\'ın mezarına yakın noktada çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilkent Mezarlığı\'nda meydana geldi. Avaş Arslan\'ın mezarına yakın bir noktada kanlar içerisinde bir kişiyi görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen ekiplerin incelemesinde, yerde yatan kişinin çenesine tüfeği dayadıktan sonra ateş ederek yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinde ölen kişinin emekli Mehmet Arslan olduğunu ve 2009 yılında soba zehirlenmesi nedeniyle ölen annesinin mezarının yakınında intihar ettiğini saptadı. Bu arada olayı duyarak mezarlığa gelen Arslan\'ın yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. İnceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna cesedi gönderilen Arslan\'ın intihar sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Yeşilkent Mezarlığı

- Mezarlıkta önlem alan jandarma

- Mezarlar ve yerdeki ceset

- Ölen kişinin yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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5)İSLAHİYE\'DEN ARAKAN\'A YARDIM KAMPANYASI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, Hayrat İnsani Yardım Vakfı tarafından, Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası düzenlendi.

İslahiye Hayrat İnsani Yardım Vakfı temsilciliği tarafından Demokrasi Meydanında stant kuruldu. Arakanlı insanların yaşadıklarını acıyı anlatan fotoğrafların sergilendiği stantta yardım kampanyası başlatıldı. İlçe halkının Arakanlı Müslümanların acılarını paylaşmak için ilgi gösterdiğini belirten vakıf temsilcisi Fatih Yaşar, \"İlçemizde Arakanlı kardeşlerimize, mazlum ve masum ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım ulaştırmak için böyle bir kampanya hazırladık. Kardeşlerimize destek olmak adına böyle bir kampanya düzenledik. Sadece nakit yardımı ulaştırabildiğimiz için bağışlarımızı makbuz karşılığında nakit olarak kabul ediyoruz. 15 gündür süren kampanyamızda toplanan 11 bin lirayı Arakanlı Müslümanlara ulaştıracağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Demokrasi meydanı

- Stant ve resimler

- Vakıf temsilcisi Fatih Yaşar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB



