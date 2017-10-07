DHA YURT BÜLTENİ-8 

Liseli kız, sokakta cinayet işledi



ESKİŞEHİR\'de lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Aleyna İncedağ, tartıştığı 15 yaşındaki Melih Efeler\'i tek bıçak darbesiyle göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Melih Efeler kurtarılamadı. Aleyna İncedağ, gözaltına alındı.

Olay dün saat 15.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi Merkez Sokak\'ta meydana geldi. Daha önceden birbirlerine hakaret edici sözler kullandıkları için aralarında husumet bulunduğu öne sürülen öğrenci olmayan Melih Efeler ile liseli Aleyna İncedağ, sokakta karşılaşınca tartıştı. Tartışma ardından Aleyna İncedağ, Melih Efeler\'in tek bıçak darbesiyle göğsünden yaraladı. Aleyna İncedağ, bıçağı yere atıp kaçtı. Efeler, çevredekilerinçağırdığı ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Efeler, doktorların çabasına rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri Aleyna İncedağ\'ı kısa süre sonra kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan İncedağ, polislere Melih Efeler ile aralarında eskiye dayanan husumet bulunduğunu, yolda karşılaştıklarında tartıştıklarını anlattı. İncedağ, Melih Efeler\'in üzerine doğru gelmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp ona doğru salladığını söyledi. Genç kız, yapılan sorgu ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-Gözaltına alınan Aleyna İncedağ\'ın polisler tarafından sağlık raporu için hastaneye getirilmesi,

-Aleyna İncedağ\'ın rapor alındıktan sonra hastaneden çıkartılıp ekip otosuna bindirilmesi,

-15 yaşındaki Melih Efeler\'in öldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisin dışından çekilen görüntüsü,

-Ölen Melih Efeler\'in sağlık fotoğrafları bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Fransa\'da yangında ölen kardeşler yan yana defnedildi

FRANSA\'nın Mulhouse kentinde çıkan yangında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Damla Aksu ile kardeşi 6 yaşındaki Emirhan Aksu, memleketleri Kahramanmaraş\'ta gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu\'ndan alınan kardeşlerin cenazesi, Karacası Kırımlı Mahallesi\'ndeki mezarlığa getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Vali Vekili Faruk Eraslan, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Gaziantep Milletvekili Mehmet Göldağ, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Oruç Bilal Degbici, çocukların yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

\"MİNİK ŞEHİTLERİMİZ\"

Törende konuşma yapan Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Davut Polat, \"Peygamberimizden gelen rivayetlerde yangında ölenlerin de şehit olduğu söylenir, öyle rivayetler vardır. Bu yavrularımız minik şehitlerimiz. Yavrularımız günahsızdırlar. Günahları yok, tertemiz, pırıl pırıl Allah\'a kavuştular. Ölülerimiz önümüze geldiğinde helallik istiyoruz ama bu yavrularımız temiz olduğu için helallik istemek ne kadar doğru olur usulen yapacağım\" dedi.

Helallik alınması ardından Müftü Polat, önce Damla\'nın, sonra da Emirhan\'ın cenaze namazını kıldırdı. Törende tabulara sarılan Salman Aksu, torunları için gözyaşı döktü. Cenaze namazının kılınması ardından Damla ve Emirhan Aksu kardeşlerin cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracının gelişi

- Cenazelerin indirilmesi

- Tabutlardan detay

- Törene katılanlar

- Salman Aksu\'nun tabutlara sarılması

- Müftü Davut Polat\'ın konuşması

- Helallik Alınması

- Damla\'nın cenaze namazının kılınması

- Salman Aksu\'nun Damla\'nın tabutuna sarılması

- Emirhan\'ın cenaze namazının kılınması

- Tabutların taşınması

- Tabutların mezarın başına getirilmesi

- Çocukların defnedileceği boş mezarlar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ- (DHA)

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Siirt Valisi Atik, yaralı askeri ziyaret etti

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, Eruh İlçesi yakınlarındaki Çırav Dağı bölgesinde önceki gün PKK\'lı teröristler ile çıkan çatışmada yaralanan askeri, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Vali Ali Fuat Atik, önceki gün Eruh\'un Çırav Dağı\'nda PKK\'lı teröristler çıkan çatışmada yaralanan askeri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Siirt Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan yaralı asker Ömer Bucak\'ı ziyaret eden Vali Atik\'e İl Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Benek de eşlik etti. Doktorlardan bilgi alan Vali Atik ve beraberindekiler, daha sonra 3\'üncü Tugay Komutanlığı\'na geçerek yaralı askerin ailesi ile bir araya geldi. Eşi Fulya Atik ile birlikte yaralı askerin yakınlarına moral veren Vali Atik, yaralı askerin babası Hüseyin Bucak\'ın elini öperek, oğlunun kahramanca çarpıştığı sırada yaralandığı bilgisini ileti. Vali Atik, çatışmanın devam ettiği bölgedeki hava destekli operasyonun kapsamının genişletildiğini söyledi.

Öte yandan, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı psikologlar da yaralı asker Ömer Bucak\'ın ailesine destek veriyor.

Görüntü Dökümü

Vali Atik\'in hastaneye ziyareti

Vali Atik ve Albay Benek yaralı askere geçmiş olsun dileklerinde bulunması

Vali Atik\'in yaralı askerin babasının teselli etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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Avustralyalı çiftin evlat endişesi 45 dakika sürdü

ÇANAKKALE\'ye tatile gelen Avustralyalı çiftin alışveriş yaparken kaybolan oğulları 10 yaşındaki Fela Hawkins ve 8 yaşındaki Isaac Hawkins, 45 dakikada bulundu.

Avustralya\'dan Çanakkale\'ye tatile gelen Matthew Hawkins (48) ve Joanna Hawkins (48) çiftinin oğlu 10 yaşındaki Fela Hawkins ile 8 yaşındaki Isaac Hawkins, bugün saat 11.30\'da, Kemalpaşa Mahallesi Çarşı Caddesi\'nde alışveriş yaparken kayboldu. Avustralyalı çift, oğullarının yanlarında olmadığını fark edince panikle durumu polise bildirdi. Polis, çarşı caddesi başta olmak üzere kentin ana caddelerinde çocukları aramaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları 45 dakika süren çalışmayla buldu, ailesine teslim etti.

Sevinen anne Joanna Hawkins, \"Çanakkale\'de çarşıda mağazaları gezerken çocuklarımızın yanında olmadığını ve kaybolduğunu gördük. Çocuklarımızı alışveriş yaptığımız bölgelerde aradık, bulamadık\" dedi. Baba Matthew Hawkins ise, \"Çocuklarımız kaybolduğu ilk anlarda çok korktuk. Belki de kaçırıldıklarını düşündük. Çocuklarımızı bulmamız noktasında herkes bize yardımcı oldu. Özellikle polislere çok teşekkür ederiz\" diye konuştu.

Ailesini endişelendiren Fela Hawkins, \"Kaybolduğumuzu anladığımız zaman biraz meydanda dolaştık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Avustralyalı çocukların parkta oynamasından görüntüler

- Avustralyalı aileden görüntüler

- Joanna Hawkins açıklama görüntüsü

- Matthew Hawkins açıklama görüntüsü

- Fela Hawkins açıklama görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Öğretim üyesi, rektör hakkında suç duyurusunda bulundu

DENİZLİ\'de Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Karpuz, kendi yaptıkları ve patent başvurusunda bulundukları buluşlarıyla, bilgileri olmadan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ\'ın yarışmaya katıldığını ve altın madalya ödülü aldığını öne sürdü. Karpuz, Rektör Bağ hakkında Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Rektör Prof. Dr. Bağ ise \"Bu yarışmaya katılmadan önce kendisine haber vermiş ve onaylarını almıştık\" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Karpuz, kendi tasarladıkları ve patent başvurusunda bulundukları buluşlarıyla, üniversite yönetimi tarafından İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı\'nda yarışmaya katılım olduğunu, burada buluşlarının altın madalya aldığını, ancak tüm bunlardan kendilerinin haberinin olmadığını söyledi. Karpuz, bütün haberleşme ve savunma sistemlerinde alt birim elamanı olarak kullanılan elektromanyetik dalgaları filtreleyen yeni bir mikrodalga filtre geliştirdiklerini, üniversite yönetiminin bu buluşlarıyla kendilerinin haberi olmadan geçen mart ayında İstanbul\'da yapılan Uluslararası Buluş Fuarı\'na katıldıklarını ve buluşlarının altın madalya kazandığını iddia etti. Buluşunun ödül aldığını internetten öğrendiğini ifade eden Karpuz, \"Bilimsel çalışma ürünü olan \'Tek Bir Ayarlama Elemanı Kullanılarak Yeniden Yapılandırılabilir ve Band Genişliği Ayarlanabilir Mikroşerit Band Geçiren Filtre\' isimli buluştur. Buluşumuzun çalışmaları şahsımın yürütücülüğünü yaptığı projeler kapsamında gerçekleştirilen tasarımlara dayalıdır. Pamukkale Üniversitesi Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. olarak gerçekleştirilen katılım, patent başvurusu sahipleri ve buluşun çalışanları olarak bizlerle herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadan, bizlere haber verilmeden gerçekleştirilmiştir\" dedi.

\"BU ONURDAN MAHRUM BIRAKILDIK\"

Hakkı gasp edilmiş bilim adamları konumuna düşürüldüklerini savunan Karpuz, \"Fuarda ekibimizin patent çalışmalarına konu olan bilimsel faaliyeti, tasarım çalışmaları ve buluşu söz konusu organizasyonun Bilim Komitesi tarafından altın madalya ile ödüllendirilmiştir. Bu durum şahsım ve ekibimiz olarak bizim için çok büyük bir gurur ve onur vesilesi ve meselesidir, lakin biz bu gurur ve onur hazzından ne yazık ki mahrum bırakılmış durumdayız. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve Teknokent Müdürü, Danışmanı ve bir Teknokent çalışanının emek hırsızlığı, bilimsel faaliyet ve patent hakkı gaspı niteliğindeki davranışları nedeniyle mahrum bırakılmış ve hakkı gasp edilmiş bilim adamları konumuna düşürülmüş durumdayız. Ödül ve plaketlerimiz hala ilgili şahısların elinde bulunmaktadır. Gayrı ahlaki bir tavır olan söz konusu uygulamanın ortadan kaldırılması, ödüllerimizin tarafımıza teslim edilmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesini istiyoruz. Bunun için suç duyurusunda bulundum. Adalet, kurumsal ahlak ve bilimsel etik her zaman herkese lazım olacaktır\" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ceyhun Karpuz, aynı zamanda Avrupa Mikrodalga Birliği Yönetim kurulu üyeliği de yapıyor. Bütün ülkelerin üye olduğu bu birlikte Karpuz, 11 ülkeyi temsil ediyor.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise \"Bu yarışmaya katılmadan önce kendisine haber vermiş ve onaylarını almıştık. Ben de hukuki süreci başlatacağım. Bu nedenle daha fazla açıklama yapmak istemiyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Proje ile ilgili detay görüntü

-Prof. Dr. Ceyhun Karpuz ile röp.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Altın hırsızı 3 kadın yakalandı

Kayseri\'de 6 farklı adreste altın başta olmak üzere çeşitli elektronik eşya ve elektrik kabloları çalan 3 hırsız kadın polis tarafından yakalandı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada 6 farklı adrese giderek hırsızlık yapan Meryem K., Ceylan Ç. ve Sibel D. polisin evlerine düzenlediği baskın neticesinde yakalandı. Evde yapılan aramada 35 bin dolar değerinde 22 parça altın, 1çalıntı tüfek, 1 çalıntı tv, çalıntı tesisat malzemeleri, kadınları kapı açmakta kullandıkları aparatlar, 7 adet 6.35 çapta tabanca mermisi, iki saksı içerisinde dikili halde 2 kök hint keneviri, 4 kavanoz içerisinde toplam 300 gram toz esrar, plastik kap içinde toplam 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlardan Meryem K. \'nın 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi. 3 hırsız kadın, emniyetteki sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Yüzlerini elbise ile kapatan altın hırsızları buradaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hırsız kadınların hastaneye getirilişi

- Hastaneden çıkarılarak polis arabalarına bindirilişi

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

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Gökova pırıl pırıl oldu

BODRUM Belediyesi dalış ekibi, Gökova\'da bu yıl ikinci kez deniz dibi temizliği yaparak yaklaşık 300 kilogramı bulan atık malzemeyi geri dönüşüme kazandırdı.

Bodrum Belediyesi dalış ekibinden 13 dalgıç ve dalış eğitmeni Karacasöğüt Limanı, İngiliz Limanı, Tuzla, Yedi Adalar, Börtübed, Çatı ve Çökertme koylarını temizledi. Temizliğe Halil Ağa1 adlı ahşap tekne ile katı atık toplama teknesi Venüs de çalışma boyunca atıkların toplanmasını sağlayarak destek oldu. Etkinliğin son dalışı ise Çökertme koyunda gerçekleşti. Koydan çıkarılan çok sayıda atık arasında otomobil lastiği, balıkçı sepetleri ile kopmuş ağ ve misina gibi atıkların yanı sıra cam ve plastik şişe, bardak, kahve fincanı, banyo havlusu, deniz maskesi ve şnorkel, yemek tabakları kaşıklar, demir parçaları, güneş gözlüğü ve cep telefonu gibi atıklar da dikkat çekti. Yaklaşık 300 kilogramı bulan atık maddeler katı atık toplama teknesi Venüs\'e taşındı. Venüs teknesi çalışmaların tamamlanmasının ardından bir hafta boyunca denizden çıkarılan tüm atıkları Bodrum limanına getirerek Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler, çuvallarla getirilen atıkları kamyona yükleyerek geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi\'nin Konacık\'taki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ne nakletti. Beş gün boyunca süren çalışmalarda toplam 170 çuval atık çıkarıldı.

\"BU ÇALIŞMA HERKESE ÖRNEK OLSUN\"

CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Yedi Adalar\'da yapılan çalışmalara katılarak dalgıçlarla birlikte denizi temizledi. Çevreyi koruma bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunmak üzere yaklaşık üç yıldır Bodrum ve çevresinde bu etkinliği gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Kocadon, \"Gönüllü bir şekilde çalışmaları yürüten belediyemizin dalgıç personellerine, ilgili müdürlüklerimize, temizlik işleri ekiplerimize ve çalışmaya maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Homeros\'un ebedi mavilikler ülkesi dediği, Bodrum\'u ve koylarımızın güzelliklerini, Gökova\'nın güzelliklerini tüm dünyaya yazılarıyla aktaran mavi yolculuğun başkahramanı Cevat Şakir Kabaağaçlı\'nın gözündeki Bodrum\'u en iyi şekilde korumamız gerekiyor. \'Denize en çok mavi yakışır\' diyerek Bodrum\'dan başladık, Gökova\'ya kadar mavi yolculuğun rotalarını takip ettik. Umuyorum ki bu çalışma, 7\'den 70\'e herkese örnek olur ve diğer senelerde denizlerimizde bu tür manzaralarla bir daha karşılaşmayız, gelecek nesillerle daha temiz bir çevre bırakırız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çökertme koyundan çıkarılan atıklardan görüntü,

-Tekneye konulan atıklardan görüntü,

-Dalgıçların su altından görüntüleri.

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Postacılar Kapadokya’da yarıştı

PTT genel müdürlüğünce düzenlenen postacı yürüyüş yarışmasının finali, Ürgüp’te yapıldı . Türkiye\'nin en hızlı postacısı, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde belirlenen parkurda yapılan final yarışıyla belirlendi.

Erkeklerin 10, kadınların ise 5 kilometrelik parkurda dereceye girmek için mücadele vereceği yarışmaya, 35 kadın, 65 erkek postacı katıldı. Ürgüp İlçe Merkezinde gerçekleştirilen postacı yürüyüşü etkinliğine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve protokol mensupları katıldılar.

Bu yıl 46.cısı düzenlenen postacı yürüyüşünün PTT açısından bir kurumsal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çeken PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik “Bu yıl 46. cısı düzenlenen yarışmanın bu yıl Kapadokya bölgesinde düzenlenmesi bizleri mutlu etti. PTT bu ülkenin geçmişinde ve geleceğinde olmasının yanında sosyal sorumlulukları ile ülkesinin ve milletinin yanında olmayı kendisine şiar edinmiştir. Sanatta, Sporda, Kültürde olmayı kendisine ilke edinmiştir. 176. Yıldır bu kuruluşta çalışanları şükranla anıyorum. Bütün PTT çalışanlarına bir kez teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel Nevşehir’imizde bizleri ağırlayan Sayın Valimize, Nevşehir halkımıza, Üniversitemize teşekkür ediyorum. Bu yıl 46. cısı düzenlenen yarışma PTT ile özdeşleşmiş bir yarışma. Geçen yıl Kars’ta balkan yarışmalarında ülkemiz birinciliği kazanmıştı. Ülkemiz artık koymuş olduğu hedefleri bir bir geçerken, bizde PTT olarak üzerimize düşeni yapmak için gayret sarf ediyoruzö dedi.

Bayanlarda birinciliği elde eden Ankara PTT Başmüdürlüğünde görevli Esra Sağlam, “Yarışmada birinciliği kazandığım için çok mutluyum. Buradan Kulüp başkanımıza, antrenörüme, Gençlik Spor İl müdürüme teşekkür ediyorum. İnşallah Balkan yarışmalarında ülkemizi iyi bir şekilde temsil edeceğime inanıyorumö diye konuştu.

Bayanlarda 1.’liği Esra Sağlam 2. Gülşen Eser,3. Fatma Temel kazandı. Erkeklerde ise 1.’liğiErsin Tacir 2 Serkan Doğan 3. Haniifi Çobanoğlu elde etti. Bayanlarda ilk altı postacı ve erkeklerde ilk on postacı Milli takım kampına katılacaklar. Yarışmada dereceye giren postacılar, 46. balkan ülkeleri postacı yürüyüş yarışmasında Türkiye\'yi temsil edecek.

Görüntü Dökümü:

- PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik konuşması

-Bayanların parkurdan startın verilişiyle birlikte çıkmaları

-Postacı bayan ve erkeklerin yürüyüşünden genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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Köy okullarına yardım amaçlı sergi

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde geliri köy okullarına aktarılmak üzere; bir sanat atölyesi öğrencilerinin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Vizyon Art Sanat Atölyesi öğrencilerinin Yukarıhisar Mahallesi\'nde düzenlediği serginin açılışına Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, davetliler, vatandaş ve kursiyerler katıldı.

Açılışın adından sanat atölyesi sahibi Çiğdem Işık, konuklara sergiyi gezdirdi ve sergilenen eserler hakkında bilgi verdi. Sergilenen eserlerin tamamının kursiyerlerin bir yıllık emekleri olduğunu anlatan Işık, kursiyerlerin hayal güçleriyle yaptıklarını vatandaşın beğenisine sunduklarını anlattı.

Çiğdem Işık davetlilere sergiyi gezdirdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vizyon Art\'ın eğitim üzerine bir atölye olduğunu anlatan Işık, \"Tamamen ahşap boyama, polyester, seramik üzerine dekoratif boyama eğitimleri veriyoruz. Sergilediğimiz ürünler, öğrencilerimizin bütün yıl boyunca yaptıkları çalışmaların hepsi. Burada sergilediğimiz ürünlerden yaptığımız satışlar köy okullarına aktarılacak. Okulların boya, badana; okullarda eğitim alan öğrencilere kırtasiye, oyuncak gibi ihtiyaçlarını karşılayacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sergiden genel görünüm

Kurdele kesilmesi

Davetlilerin sergiyi gezmesi

Çiğdem Işık\'ın eserlerle ilgili bilgi vermesi

RÖP. Çiğdem Işık

Detay görüntüler

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGATA(Antalya), (DHA)

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Cami, şehir ve medeniyet konferansı

BURDUR\'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

\'Cami, şehir ve medeniyet\' konulu konferans Öğretmenevinde yapıldı. Konferansa Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Müftüsü Hıdır Bayrak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile din görevlileri ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Kuran okundu.

İl Müftüsü Hıdır Bayrak, camilerin İslam\'ın birey, toplum ve dünya tasavvurunda önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Bayrak, \"İslam\'da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır\" dedi.

Vali Şerif Yılmaz, \"Biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Türkiye Cumhuriyeti devleti 29 Ekim 1923\'te kuruldu ama medeniyetimiz çok büyük derinliklere sahip. Uzun yıllardır içinde bulunduğumuz coğrafyalarda bu medeniyetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Biz köksüz bir millet değiliz, bu kökü oluşturan medeniyetin belki de en büyük mimarı, gövdesi camilerimizdir\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı İdris Bozkurt tarafından cami, şehir ve medeniyet konulu konferans verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Kuran okunması

- İstiklal Marşı, saygı duruşu

- Konuşmalar

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR(DHA)

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