DHA YURT  BÜLTENİ-8

1)ŞEHİT UZMAN ONBAŞI, YAKLAŞIK 7 BİN KİŞİ TARAFINDAN UĞURLANDI

DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde bir teröristin silahlı saldırısında şehit olan 21 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca, memleketi Karaman\'ın Ermenek İlçesi\'ne bağlı Güneyyurt Beldesi\'nde yaklaşık 7 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'nda bahriyeli olarak vatani görevini yapan Mehmet Kızılca, jandarma uzman onbaşı sınavlarını kazanıp İzmir Foça Jandarma Komando Okulu Komutanlığı\'nda yaklaşık 3 ay \'Teröristle Mücadele Harekatı Kursu\' aldıktan sonra 1 Ağustos 2017 tarihinde Silvan\'da göreve başladı. Uzman onbaşı olmadan önce turizm bölgelerindeki otellerde garsonluk yapan Kızılca, dün görev yaptığı Silvan İlçesi Jandarma Komando Alay Komutanlığından izin alarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktığı ilçe merkezinde Diyarbakır Caddesi üzerinde sivil araç içerisinde bir teröristin silahlı saldırısına uğradı. Kaldırıldığı hastanede şehit düşen bekar olan Kızılca’nın cenazesi dün 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla önce Konya\'ya oradan da karayoluyla Ermenek İlçesi\'ne götürülerek devlet hastanesi morguna kondu.

AİLESİ, ŞEHİDİ SON KEZ GÖRDÜ

Annesi Fadime, tekerlekli sandalye ile güçlükle yürüyebilen babası Mustafa, ağabeyi Müjdat Kızılca bugün yakınlarının desteğiyle morga gelip son kez şehit Kızılca\'yı gördü. Şehit Kızılca\'nın cenazesi daha sonra helallik alınmak için baba evine getirildi. Burada evin içine alınan şehidin tabutunun, odasındaki yatağına konduğu öğrenildi. Şehidin 97 yaşındaki babaannesi Kadriye Kızılca da, bir yakının kucağında eve getirildi.

ŞEHİT YAKININDAN TEPKİ

?Helallik alınmasından sonra baba evinden çıkan Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Kazım Yurdakul, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker\'e, şehidin yakını İbrahim Akan, \" Artık idam istiyoruz. Belki idam çıkarsa bu anaların gözyaşları kurur\" diyerek tepki gösterdi. Milletvekili Şeker de, tepki gösteren Akan\'a \'Yeri burası değil\' diyerek kulağına bir şeyler fısıldadı. Akan da, tepkisini sürdürüp, \"Biz görevimizi yaptık sizi seçtik, sizde görevinizi yapın.\" dedi.

Şehit Kızılca\'nın cenazesi kalabalık tarafından okunan İstiklal Marşı\'nın ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Güneyyurt Merkez Camii önüne getirildi.

ŞEHİT ANNESİ: \"DİM DİK AYAKTAYIM\"

Anne Fadime Kızılca, oğlunun tabutuna sarılarak \"Oğlum kimseyi sevindirmeyeceğim. Dim dik ayaktayım. Sen korkma, biz hep senin yanındayız.\"dedi. Babası Mustafa Kızılca da oğlunun tabutunun yanına gelip askerin elinde tutuğu fotoğrafı öpüp, okşadı. Şehidin ağabeyi Müjdat Kızılca da törene kardeşinin komanda beresini takarak takıldı.

Şehidin cenazesi dini ve askeri törenin ardından belde mezarlığına defnedildi.

(Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ- Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

FETHİYE\'DE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI (EK

2)KAN GÖLÜNE ÇEVİRECEKLERDİ

Muğla\'nın Seydikemer ilçesinde, jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilip, gözaltına alınan 7 kişinin ortalığı kan gölüne çevirme hazırlığında oldukları ortaya çıktı. 4\'ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da kanlı eylemlere karıştığı belirlenen şüphelilerin, ilk tespitlere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılandığı, duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu\'na canlı bomba saldırısı düzenlemeye planladıkları anlaşıldı. Şüphelilerden 3\'ünün de ayrı kollara ayrılıp, polis merkezleri ve noktaları, askeri lojmanlar, ilçe emniyet müdürlükleri, adliye binası gibi çeşitli yerlere silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Bir aydır teknik takibe alındıkları öğrenilen şüphelilerin otomobilleri ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi\'ndeki ormalık alanda yapılan aramada, toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği de belirtildi. Şüphelilerden 3\'nün ise terör örgütü PKK üyesi diğer 4 kişiye yardım ve yataklık yaptıkları anlaşıldı. Polis ve jandarmanın, soruşturmayı genişleterek sürdürdükleri öğrenildi.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

3)BAKAN DEMİRCAN: ORTADOĞU\'DA BİR BOMBANIN PİMİNİ DAHA ÇEKTİLER

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Kuzey Irak\'ta gerçekleştirilen referandum ile ilgili, \"Şimdi de Ortadoğu\'da bir bombanın pimini daha çektiler. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar\" dedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nin (GOÜ) 2017-2018 akademik yılı açılışına katılmak üzere havayolu ile Tokat\'a geldi. Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Demircan, daha sonra üniversiteye geçti. Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin\'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan Demircan, zor bir coğrafyada yaşadıklarını belirterek, \"Bu coğrafya pahalı bir coğrafya. Biz geldiğimiz günden belli bu coğrafyada, bu coğrafyanın gerektiğini bu aziz millet yaptı. Az önce 4 tane evladımız Hakkari Yüksekova Esendere\'de haince tuzaklanmış yol kenarında patlaması neticesinde şehit oldu. Bu coğrafyada çok şehit verdik. Gaziler diyarı şehitler diyarı bir coğrafyadayız. Başımızın dik, anlımız açık, onurlu bir şekilde yaşamanın gereğini yerine getirmemiz lazım. İşte şimdi Ortadoğu coğrafyamız ciddi bir baskı altında. İslam coğrafyası ilk 500 yılda dünyaya ışık tutuyordu. İbn-i Sinalar çıkmıştı, İbn-i Rüştler çıkmıştı. Bir sürü sayamayız bilim adamları çıkmıştı. Ama ne olduysa İslam dünyasında bir duraklama başladı. 300 yıldır yaşıyoruz. Halen tehdit ve baskı üzerimizde devam ediyor\" dedi.

\'SURETİ HAKTAN GÖRÜNEN BİR İHANETLE KARŞILAŞTIK\'

Fetullahçı Terör Örgütünün devletin bütün mahfillerine sızdığını kaydeden Demircan konuşmasına şöyle devam etti:

\"Coğrafyamızda bizi rahatsız etmek için içeriden, dışarıdan saldırılar oldu, oluyor. Olacak da. Ama onların üstesinden gelmek zorundayız. Bakın 30-35 yıldır bir bölücü terör örgütüyle Türkiye\'yi sürekli meşgul ettiler, sürekli yolunu kesmeye çalıştılar. Bölmek istediler. Başaramadılar, başaramayacaklar da. Buna inanıyoruz. Sonra aynı süre içerisinde sureti haktan görünüp içeriden bir ihanetle karşılaştık. İlmik ilmik dokumuşlar, devletimizin bütün mahfillerine sızmışlar ve bu milletin öz evlatlarını vatanına karşı mankurtlaştırılıp, vatanına milletine, devletine, milletin iradesine silah çeker hale getirmişler. İşte bir terör örgütü de bu. Fettullahçı Terör Örgütü. Ama bu aziz milletin mayasında var olan birlik, beraberlik ve devlet bilinciyle lideri Recep Tayyip Erdoğan\'ın da ışık tutmasıyla o gece ülkeyi ve devleti uçurumun kenarından tuttu aldı. Bu takdirlerin en üstünüyle karşılanacak bir hareketti. Milletimiz onu başardı. Peki duracaklar mı? Durmayacaklar. Onlar biz bu coğrafyaya geldiğimizde, daha 1071\'den 25 yıl sonra saldırıları başladı. Aynen devam ediyor. Birinci haçlı seferleriyle başlayan saldırılar, bu coğrafyada bizi buradan etmek için uğraşan güçleri bu millet çok iyi biliyor, tanıyor. Onlar saldırılarını sürdürecekler elbette.\"

\'ORTADOĞUDA BİR BOMBANIN PİMİNİ DAHA ÇEKTİLER\'

Kuzey Irak\'ta Barzani\'nin gerçekleştirdiği referanduma da değinen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan şunları söyledi:

\"Şimdi de Ortadoğuda bir bombanın pimini daha çektiler. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Dost bildiklerimiz terörle işbirliği yapıyor, bize karşı. Bize parasını ödeyip vermedikleri silahları terör örgütlerine veriyorlar. Bu coğrafyanın insanına karşı veriyorlar. Türkiye de, bu aziz millet bunların üstesinden elbette gelecek. Çok çalışacağız, birliğimizi beraberliğimizi asla bozdurmayacağız. Bu aziz millet tarih boyunca bu coğrafyayı bir barış adası, bir güven adası haline getirdi. Şimdi dünyada çok ilginç bir akım gelişiyor. Gelişti daha doğrusu. İslamafobi. Hayır, İslamafobiden de öte İslam düşmanlığı yapıyorlar. Fobi de sanki biraz böyle korkuyorlar, masumiyet var gibi. Açıkça bu yapılıyor. Ama büyük bir yanlış içindeler. Aklıselim sahibi insanlarının da orada bundan rahatsız olacağını bekliyoruz, inanıyoruz. Geçmişte bunun örnekleri oldu. İkinci cihan harbi öncesinde Almanya\'da pek çok bilim adamı antisemitik hareketten korkup kaçmıştı. Aynı şekilde yine bundan vicdanı rahatsız olan Alman bilim adamları da ülkelerini terk etmek durumunda kalmıştı. Türkiye burada bir barış adası, güven adası olmasını sürdürecek. Bu insanların sığınacağı bir coğrafya olarak burada her zaman var olacak.\"

\'OECD ÜLKELERİ ARASINDA EN ALT SIRADAYIZ\'

Sağlıkla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Demircan, hekim ve hemşire sayısı bakımından Türkiye\'nin OECD ülkeleri arasında en alt sırada olduğunu belirterek şöyle dedi:

\"Sağlık alanında 2002 öncesiyle kıyaslanamayacak kadar büyük bir dönüşümü başardık. 2002 öncesini kısaca hatırlayalım. 2002 öncesinde hastaneler dağınıktı. Sağlık Bakanlığının hastaneleri vardı. SSK\'nın hastaneleri vardı. Kurumların hastaneleri vardı. Böyle sağlıkta bir dağınıklık mevcuttu. Sosyal güvenlik, o da öyleydi. Emekli sandığı vardı, Bağkur vardı, SSK vardı. Sosyal güvencesi olmayanlar için devlet yeşil kart üretmişti, yetişemiyordu. Bunlar ortadan kaldırıldı. Sosyal güvenlik sağlıkta tek çatı altında toplandı. Ve öbür tarafta hastaneler Sağlık Bakanlığının idaresi altında toplandı. Hızla sağlıktaki hizmet standardı yükseldi. Noksanlarımız yok mu? Var elbette. Şu anda hekim ve hemşire sayımız OECD ülkeleri arasında en alt sıradayız. Elbette ki bunu arttıracağız. Üniversitelerimiz bunu arttıracak. Hekim açığımızı öyle inanıyorum ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde hızla kapatmaya başlıyoruz. Uzman açığımızı da bununla birlikte kapatmaya devam edeceğiz. Peki hastanelerde tükettiğimiz, kullandığımız cihazları, tüketim malzemelerini hep dışarıdan mı almaya devam edelim. Bu güne kadar bakıyoruz, tedarik sistemi içerisinde yerlilik oranı yeterli değil. Yüzde 20\'lere ulaşmak üzere. Burada kalmamalı, sağlık stratejik bir alan.\"

4) GAZİANTEP\'TE OTOMOBİLE AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

GAZİANTEP\'te, motosikletle park halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda 25 yaşındaki Yusuf Çiçek başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Kıbrıs Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Çiçek kendisine ait 27 E 1223 plakalı otomobilde arkadaşı İbrahim Günay ile otururken, yanlarına motosikletle yaklaşan H.G. yanındaki av tüfeği ile otomobile doğru peş peşe ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Çiçek\'in öldüğünü belirlerken, arkadaşı İbrahim Günay ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Günay\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitiren Yusuf Çiçek\'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu arada saldırıyı düzenlediği iddiası ile aranan H.G.\'nin, ölen Yusuf Çiçek ile alacak nedeniyle husumetli olduğu öne sürüldü. Polis, bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı sonrası motosikletle kaçtığı öne sürülen H.G.\'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

5)ŞANLIURFA\'DA İCRA KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ŞANLIURFA\'da, icra takibi için avukatlık bürosuna giden iki aile arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, icra takibi yüzünden aralarında husumet bulunan birbirine akraba Yılmaz ve Köseoğlu aileleri bankanın koyduğu icra takibini kaldırmak için avukat Mehmet Ali Köseoğlu\'nun bürosuna gitti. Burada anlaşmaya çalışan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma büro dışına taşıp, sokakta da devam etti. İki ailenin telefonla ulaştığı yakınlarının da gelmesiyle büyüyen tartışmada taraflar birbirine taş ve sopa ile saldırdı, tabanca ateşlendi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada yaralanan 4 kişi ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Salar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Salar\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, diğer 3 yaralının sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda sopa ve boş kovan ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

6) DARICA\'DA YANGINDAN ETKİLENEN BİNA BOŞALTILDI

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde apartmanın bodrum katında doğalgaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada binadaki 23 daire sahibi yaşadıkları korku ile evlerini boşalttı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak evlerde oturmanın sakıncalı olduğunu söyledi.

Dün, Darıca Bayramoğlu Mahallesi İlbeyi Sokak\'ta bir apartmanın bodrum katında doğalgaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 3 kişi yaralanırken, 13 kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler taburcu edilirken, Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan daire sahibi 38 yaşındaki Suna Gültekin vücudundaki yanıklar nedeniyle İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, 1 yaşındaki Havvanur Sevinç kurtarma çalışması sırasında yere düşmesine bağlı olarak travma oluştuğu için İstanbul Zeytinburnu\'nda özel bir hastaneye sevk edildi. 1 yaşındaki çocuğun annesi 30 yaşındaki Gülay Sevinç\'in ise Farabi Devlet Hastanesi\'nde tedavisi sürüyor.

Yangının ardından 23 dairenin bulunduğu binada yaşayanlar yaşadıkları korku nedeniyle evlerine girmedi. Binanın hasar görmesi nedeniyle dairelerde oturanlar geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Binaya gelerek incelemelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yaptığı açıklamada 8 bloktan oluşan sitenin depremden önce yapıldığını, bugünkü koşullarda oldukça risk taşıdığını belirterek, konuyu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD Müdürlüğü\'ne ileterek çözüm arayışına gireceklerini söyledi. Patlama nedeniyle zayıf olan taşıyıcı kolonların da zarar gördüğüne belirten Karabacak, \"Yangının meydana geldiği ve yaklaşık olarak 70 kişinin yaşam sürdüğü bloktakileri Allah korumuş\" dedi.

Yangının ardından korku dolu dakikalar yaşadıklarını ifade eden bina sakinlerinden Eyüp Sağnak çok yüksek bir patlamayla irkildiğini söyleyerek, \"Aşağıya inemedim, itfaiye bizi yukarıdan indirdi. Binada yaşama korkusu yaşadık. Evimize korkudan giremedik. Bu nedenle herkes binayı komple boşalttı. Bazılarımız geceyi otelde, bazılarımız ise akraba yanında geçirdik. Halen birçoğumuz evlerine giremiyor, korkuyoruz. Bu nedenle yetkililerden bu konuya çözüm bulmalarını istiyoruz\" diye konuştu.

7)KÖPEĞE TEKME ATAN ESNAFI UYARINCA DAYAK YEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER



İSTANBUL\'dan Bodrum\'a tatile gelen iki kadın, köpeklerine tekme atan esnafı uyarınca tekme tokat dayak yediklerini iddia etti. Hastanede tedavi edilen kadınlar şikâyetçi olurken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında, \'Barlar Sokağı\' olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Arkadaşı 36 yaşındaki Nuray Hilal Başer ile birlikte ilçeye tatile gelen İstanbullu pilates eğitmeni 42 yaşındaki Ceyda Kızılırmak, Kumbahçe Plajı\'nda denize girip, güneşlendi. İki arkadaş daha sonra yanlarındaki iki köpekle Cumhuriyet Caddesi\'nde yürüyüş yaptı. Kızılırmak ve Başer mağaza vitrinlerine bakarken, beraberlerindeki iki köpeğin yanına sokak köpeği geldi. İddiaya göre, caddedeki bir mağazanın sahibi 44 yaşındaki M.O. tekme atarak, işyerinin önündeki köpekleri uzaklaştırmak istedi. Kızılırmak ve Başer, bunun üzerine M.O.\'ya tepki gösterdi. Başlayan tartışma sonrası, iddiaya göre, M.O., oğlu 17 yaşındaki K.O., çalışanları 28 yaşındaki M.Ç. ve 34 yaşındaki E.G. ile ismi öğrenilemeyen 2 çalışan daha, Kızılırmak ve Başer\'e küfür edip, onları tekme tokat dövdü. Çevredeki esnaf Ceyda Kızılırmak ve Nuray Hilal Başer\'i saldırganların elinden kurtarırken, 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne götürülüp tedavi edilen iki kadın, şikâyetçi oldu. Taburcu olan kadınlardan Kızılırmak, gece fenalaşarak tekrar hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

O ANLARI ANLATTILAR

İki hafta iş göremez raporu alan Ceyda Kızılırmak, \"Biz alışveriş yapıyorduk. Sokak köpeğine ve köpeğimize tekme attılar. \'Niye tekme atıyorsunuz?\' dedik. İlk önce arkadaşımı dövdüler. Daha sonra ben darp edildim\" diye konuştu. Kendilerine küfür edildiğini söyleyen Kızılırmak, \"Böyle bir saldırı, turizm kentinin ortasında böyle dehşet verici bir tepkiyi beklemiyorduk. Hâlâ olayın şoku içerisindeyim. Polise de aynı şekilde ifade verip şikayetçi oldum\" dedi.

Nuray Hilal Başer ise \"Plajdan geldiğimiz için kıyafetimiz, plaj kıyafetiydi. Bodrum\'da herkes zaten öyle dolaşıyor. \'Ne biçim kıyafet böyle, siz niye böyle dolaşıyorsunuz\' dediklerinde, biz de sert tepki verdik. \'Benim kıyafetime karışamazsın, burası Türkiye Cumhuriyeti\' dedim\" ifadelerini kullandı. Başer, \"Bize \'Bizimle uğraşamazsınız, burası bizden sorulur\' dediler. İkimize de saldırdılar. Ben yüzümü korudum, ancak kafama ve vücudumun bazı bölgelerine tekme, yumruk darbeleri aldım\" diye konuştu.

\'İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKTI\'

Gözaltındaki zanlı M.O. ise ifadesinde, \"Orada 14 yıllık esnafım. Kadınlar köpekleriyle geldiler. Yanlarına bir de mağazaya sokak köpeği gelince, uzaklaştırmak için köpeği ayağımla itekledim. Dedikleri gibi tekme atmadım. O zaman bana tepki gösterip, önce hakaret ardından küfür etmeye başladılar. Doğulu- batılı ayrımı yaptılar, o tür ifadeler kullanmaya başlayınca iş çığrından çıktı. Kendimi kaybettim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bana hakaret etti. \'Ben T.C. kimliği taşıyorum, burada çalışıyorum. Ekmek paramı kazanıyorum\' dedim. Şivem doğu illerini andırabilir. Ne olmuş? Bana saldırıp tokat atmaya kalkınca ben de onlara vurdum. Arkadaşlarım da ayırmaya çalışırken arbede çıktı. Biz de kadınlardan şikayetçi olduk\" dedi.

Emniyette ifadeleri alınan 4 zanlı, bu sabah savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin evrakının adliyeye elden gönderildiği, \'kasten yaralama ve hakaret\'ten soruşturmanın devam edeceği öğrenildi.

8) ANDIRIN\'DA 40 YILLIK YOL ÖZLEMİ SONA ERİYOR

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde kent merkezi ile 10 kırsal mahalleyi birbirine bağlayan ve 40 yıldır yapılmayı bekleyen 6 kilometrelik Andırın-Çokak Karayolu\'nun yapımına başlandı. Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, yolun 60 bin kişiye hizmet vereceğini söyledi.

5 metre genişliğinde olan, kot farkı nedeniyle yağmur ve kar yağdığında kapanan Andırın-Çokak Karayolu, Andırın Belediyesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin ortak çalışması ile genişletiliyor. Yolun tamamlandığında 18 metre genişliğinde ve asfalt olacağını ifade eden Andırın Belediye Başkanı Başkan Tezcan; \"Bu karayolumuz yaklaşık 40 yıldır 5-6 metre genişliğinde hizmet veriyordu. Karayolları tarafından 2 metre daha genişletme çalışması yapılacaktı ancak yolu yapacak müteahhit başlamayınca karayolları Andırın Belediyesi\'ne teklif etti. Bizlerde severek kabul ettik, bir haftaya kadar yolu tamamlayacağız, ağaçlandırarak yürüyüş yolları yapacağız. Çok yüksek standartlı bir yola kavuşturacağız. Yol, 10 mahalledeki yaklaşık 60 bin kişiye hizmet verecek olması nedeniyle çok önemli. Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç\'a teşekkür ediyorum, desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Vatandaşlarımızda artık bu yolu kullandıklarında gidecekleri yere daha güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşacaklar.\"

9) JANDARMANIN MİNİK KONUKLARI

BURSA İl Jandarma Komutanlığı, 3 Ekim Dünya Çocuklar Günü etkinlikleri kapsamında kapılarını çocuklara açtı. Kobra tipi zırhlı araç ile MI 17 helikopterini inceleyen çocuklar daha sonra lunaparka ve hayvanat bahçesine götürüldü.

Orhaneli İlçesi Yakuplar Mahallesi İlkokulu ile Bursa\'da çeşitli okullarda öğrenim gören şehit ve gazi çocuklarından oluşan 22 kişilik öğrenci grubu, İl Jandarma Komutanlığı\'nda ağırlandı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu tarafından karşılanan çocuklar, jandarma personelinin kullandığı silah ve teçhizatları inceleyip, bomba arama köpeği \'Çomak\' ile uyuşturucu madde arama köpeği \'Roket\'in yaptığı gösteriyi izledi.

Kobra tipi zırhlı araç ile MI 17 helikopterine de binen çocuklar bol bol fotoğraf çektirdi. Karagöz ile Hacivat gösterisi izleyen çocuklar, daha sonra hayvanat bahçesini gezip, lunaparkta eğlendi.

10) İSLAHİYE\'DE OKULLAR BOYANIYOR

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, özel bir şirketin boya desteğinin ardından belediye işçileri tarafından ilçedeki okullarda boya çalışması başlatıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, okul yöneticileriyle yaptıkları istişare toplantısında okulların boyanması talebi üzerine çalışma başlattı. Yapılan görüşmelerle özel bir akaryakıt şirketinin boya ihtiyacını karşılamasıyla belediye ve kaymakamlık tarafından oluşturulan ekip okulları boyamaya başladı.

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonundaki boya çalışmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ile birlikte inceleyen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, çalışmanın kısa sürede bitirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

11)BİSMİL BELEDİYESİ\'NDEN 10 BİN KİŞİYE AŞURE DAĞITIMI YAPILDI

DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde Belediye tarafından 3 ayrı noktada kurulan kazanlarla, 10 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı. Vatandaşlara aşure dağıtan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, Aşure Günü\'nün birlik ve beraberliğin artmasına vesile olması dileğinde bulundu.

Bismil Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle çarşı merkezinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Meydan Parkı, Sanat Sokağı ve Zirrat Caddesi\'nde 3 ayrı noktada yapılan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 10 bin kişilik aşurenin dağıtıldığı etkinliğe Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, meclis üyesi Mahmut Vural ve kurum müdürleri katıldı. Kaymakam Gülenç, aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara aşure ikram ederken, dağıtılan aşurenin birlik ve beraberliğin artmasına vesile olması dileğinde bulundu.

12)AVM\'DE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT



AYDIN\'daki Forum Aydın AVM\'de bu sabah yapılan bomba imha ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Forum Aydın AVM\'de her yıl olduğu gibi bu yılda yaşanacak olası şüpheli paketlere karşı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve polis katıldı. Saat 09.00\'da başlayan tatbikatta önce AVM\'deki çalışanlar ve vatandaşlar toplanma alanına tahliye edildi. Ardından şüpheli paketler bulundu. Şüpheli paketler, bomba imha ekipleri tarafından başarıyla imha edildi. Şüpheli paketin imha edildiği yerlerde senaryo gereği çıkan yangına itfaiye anında müdahale etti. Polis AVM\'nin her alanında silahlı hazır beklerken, 112 sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletildi. Tatbikat yaklaşık bir saat sürdü. AVM\'de çalışanlar ve vatandaşlarda AFAD ekipleri tarafından olası durumlarda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini anlattı.

\"BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ\"

Forum Aydın AVM Müdürü Ezgi Çubukçu ise tatbikatın başarıyla sonuçlandığına sevindiklerini ifade ederek, \"AVM\'mizde her yıl bu tatbikatı yapıyoruz. Bu yıl da yine ilimizdeki birimlerin katılımıyla bu tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikata Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, 112 acil yardım, polis ve AFAT\'ın katılımıyla gerçekleşti. Aydın Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı bomba imha ekipleri de geldi. Bizim tespit ettiğimi şüpheli paketi ilgili birimlere haber verdik. Yazdığımız tatbikat senaryosunu devreye sokarak kısa sürede AVM\'deki işyerlerinin tahliyesi başladı. Bulunan ilk paket fünye ile patlatıldı. Bu durumlarda şaşırtma amaçlı bir paket daha konuluyor. İkinci paketi de K9 köpekleri yerini tespit etti. Toplanma bölgesine herkes toplandı, içeride kimsenin kalmadığına emin olduk. İkinci bomba da imha edildi. Böylelikle tatbikatımız başarı ile sonuçlandı. Aydın\'da tatbikatımıza destek veren tüm birimlere teşekkür ediyoruz. Bu konuya her yıl biraz daha önem ve değer veriyoruz. Bu hem bizim için hem de Aydın\'da yaşayan ve Forum Aydın AVM\'yi ziyaret eden vatandaşlar için ne kadar güvenli olduğu gösteren bir tatbikat oldu\" dedi.

