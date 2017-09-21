DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BAKAN YILMAZ: BAŞKA ÜLKELER EĞİTİMDE DEĞİŞİKLİK YAPINCA NORMAL KARŞILANIYOR

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim konusunda başka ülkelerde de değişiklik yapıldığını ancak Türkiye\'de yapılınca farklı karşılandığını belirterek, \"Japonya\'da, Finlandiya\'da farklı bir şey var. Onlarda eğitimin değiştirilmesi normal. Biz yapınca değişiklik oldu deniliyor\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir dizi ziyaret için Sakarya\'ya geldi. Bakan Yılmaz, Erenler ilçesindeki bir otelde Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESOB)\'un düzenlediği \'Çıraklık Eğitim Konferansı\'na katıldı.

Burada eğitimle değişiklik yapılacağı konusuna değinen Bakan Yılmaz, değişimin tüm ülkelerde normal karşılandığını ancak Türkiye\'de durumun farklı olduğunu belirterek, \"Her bakan geldiğinde değişiklik yapıldı. Ama eğitimin bir yapılıp da değiştirilmediği hiçbir ülke yok. Amerika\'da eğitim böyle kötüye gidiyor ne yapılır diyorlar, Japonya\'da farklı, Finlandiya\'da farklı bir şey. Onlarda eğitimin değiştirilmesi normal, bizde eğitim değiştirilince değişiklik oldu diyor. Değişimin amacı insanlarımızı daha uzun yaşatmak. Türkiye\'nin 2002\'deki ortalama yaşam süresi 69, şimdi 75\'in üzerinde\" dedi.

Satın alma gücü paritesi bakımından Türkiye\'nin 25 bin dolarlık milli gelirle 200 ülke arasında 13\'üncü sırada yer aldığını ifade eden Bakan İsmet Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bakanlığımızın bütçesinin çok önemli bir kısmını mesleki eğitime ayırıyoruz. Bu yıl bizim mesleki eğitime ayırdığımız para 13.3 milyar. 2002\'de hükümetin eğiime ayırdığı toplam paradan daha fazla. 2002\'de üniversiteler dahil, Kredi Yurtlar Kurumu dahil, ÖSYM dahil 11 milyar tüm Türkiye eğitime ayırırken, bakanlığımız sadece mesleki eğitime ayırdığı miktar 13.5 milyarın üzerinde. Türkiye satın alma gücü paritesi bakımından 25 bin dolarlık milli geliriyle dünyada 13\'üncü sırada. 200\'ün üzerinde ülke var, gerçek refahı da satın alma gücü paritesi gösterir. Pazara gittiğinde ne kadar süt alacaksın, ne kadar elma alacaksın? Bu senin refahını belirler, satın alma gücü. 200\'ün üzerine ülke arasında 13\'ünc sıraya gelmişseniz burada da küçümsemek insaf sahibi olmamaktır. Türkiye\'de son 15 yılda bir tebriği, bir teşekkürü haketmiştir\"diye konuştu.

Bakan Yılmaz, Türkiye\'de milli gelirden eğitime ayrılan bütçenin 2002\'de 2.2 iken 2017\'de 5.8\'e kadar çıktığını kaydederek, \"Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2016 raporu yayınlandı. Ben bazen 2002\'ye de bakıyorum. Bakın bütün internet sitelerinde var. Kişi başı günlük kazancı 2 doların altında olan insanların oranı Türkiye\'de 2002\'de yüzde 18, 4 doların altında olanların yüzde 30, şimdi ise yüzde 1\'in altında. 1 dolar kalmadı, 2 dolar kalmadı kişi başına, 4 dolar olan da yüzde 2\'nin altında. Çok büyük bir mesafe aldık. Eğitim milli gelirden biz 2.2 ayırırken, Almanya 4.9 ayırıyordu milli gelirden. Biz 1.2 ayırırken, eğitime milli gelirden 3.9 ayıran Almanya\'nın önüne geçelim diyebilmek ölçüyü bilmemektir. Biz geldik 3\'ün altındaydı, şimdi 5.1 kamudan, 0.7\'de özel sektörden toplam 5.8. OECD ülkelerinin ortalaması 5.2, Türkiye 5.8 ayırıyor. Türkiye büyük bir değişim gösterdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı\'na bakın, 2002 yılı raporunda ülkelerin Savunma Sanayi ihracatlarını da koymuş. Savunma Sanayi ürünleri ihracatında o kalemde Türkiye 2 milyon dolar ihracat yapıyor gözüküyor. İngiltere\'nin 2002\'de 1.2 milyar dolarlık silah ihracatı yapılıyor. Şimdi ne kadar yapıyoruz? 1.6 milyar dolar. 2002\'deki İngiltere\'nin üzerine geçtik. Kaç 800 kat mı?\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan açıklaması

-Bakandan detaylar

HABER:ZAFER TOKUŞ-KAMERA:AZİZ GÜVENER-ADAPAZARI-DHA

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2)SINIRA İŞ MAKİNELERİ SEVKİYATI

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nden askeri iş makineleri konvoy halinde Cilvezögü Gümrük Kapısı\'ndan tampon bölgeye geçti. Askeri birliklerden bölgeye sevk edilen askeri iş makineleri, 9 araçlık askeri konvoy, Reyhanlı İlçesi\'ne geldi. Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderile iş makineleri, güvenlik önlemleri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan geçiş yaptı. İş makinelerinin sınır bölgesindeki askeri birliklerin çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri tır üzerinde iş makinesi cilvegözüne gelirken

- Gümrük kapısından gümrük alanına girerken

(BOYUT: 8 MB)(SÜRE: 15\')

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),(DHA)

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3)3 KİŞİYİ ÖLDÜREN TRAFİK POLİSİNİN CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ADANA\'da 2 dayısı ve 1 kuzenini beylik tabancasıyla öldüren trafik polisi 24 yaşındaki Görkem Elbadi\'nin cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 11 Eylül\'de, merkez Sarıçam İlçesi\'ndeki Keresteciler Sitesi\'nde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, sitede mobilya işi yapan dayıları Ümit Barak ve İlyas Barak\'ın yanına geldi. İddiaya göre, alacak anlaşmazlığı sonucu çıkan tartışma sırasında 6 aylık polis memuru Elbadi, beylik tabancasıyla dayıları ile olay yerinde bulunan kuzeni Onur Bakubala\'ya kurşun yağdırması başka bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından Ümit Barak, İlyas Barak ile Onur Bakubala öldü, kaçan katil zanlısı meslektaşlarını arayıp teslim oldu.

İKİNCİ KEZ GELİP, CAN ÇEKİŞİRKEN ATEŞ ETTİ

Cinayeti alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği öne sürülen Görkem Elbadi tutuklanırken olayın anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşyerinin kamerasına yansıyan görüntüde, katil zanlısı otomobilden inip, dayısına ateş ediyor ediyor bu sırada kendine engel olmak isteyen kuzeni ile kısa süreli boğuşmanın ardından onu da vuruyor. Otomobille olay yerinden ayrılan zanlı kısa süre sonra tekrar dönüp, toplanan vatandaşların arasındaki dayısına da kurşun yağdırıyor. Büyük paniğin yaşandığı olaydan sonra zanlı bu kez daha önce vurduğu ve can çekişen dayısı ile kuzeninin başlarına tekrar ateş edip öldürüp olay yerinden kaçıyor.

Görüntü Dökümü

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**GÜVENLİK KAMERASI***

- Zanlının araçla gelişi

- 3 kişiyi silahla vurması

- Araçta olay yerinden ayrılması

- Olay yerindeki kalabalık

- Zanlının araçla tekrar gelmesi

- Kalabalığın kaçışması

- Zanlının 3 kişiye tekrar ateş etmesi

- Olay yerinden ayrılması

***ARŞİV***

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

- Yerdeki cesetler

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

SÜRE:03\'52\" BOYUT:236 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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4)PROF.DR. HAKSEVER, OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI



TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak lok kenarındaki su kanalına düştü. Otomobil sürücüsü Prof.Dr. Ayşen Haksever, kazadan yara almadan kurduldu.

Kaza, Çorlu- Çerkezköy çevreyolu üzerindeki Emlak Konutları mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesinde görevli Prof. Dr. Ayşen Haksever, kullandığı 59 YZ 341 plakalı otomobili kontrolden çıkarak, takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Otomobilin içinden kendi imkanları ile çıkan Haksever, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Takla atan otomobil

-İtfaiye ekiplerinin aracı kontrol etmesi

-İtfaiye aracı

- Kazadan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

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5)ADANA\'DA SEMT PAZARINA MERKEZİ SOĞUTMA

ADANA\'da Çukurova İlçe Belediyesi, kapalı semt pazarlarını merkezi sistemle soğutmaya başladı.

Hava sıcaklığının bazı günlerde 40 derecenin üzerinde hissedildiği kentte, kapalı semt pazarlarına gelenlerin rahat alışveriş yapması için uygulama başlattıklarını belirten Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye\'de bir ilke imza attıklarını söyledi. İlk etapta Kenan Evren Toros Kapalı Semt Pazarı\'na soğutma sistemi kurduklarını belirten Çetin, \"Kapalı semt pazarlarını soğutma uygulamamızla Türkiye\'de yine bir ilke imza atıyoruz. Biliyorum ki; bu uygulamamız çok tutulacak ve örnek alınacak\" dedi.

Adanalıların en büyük sıkıntılarından birinin sıcak iklim koşullarında semt pazarı alışverişi olduğunu dile getiren Çetin, \"Hemşerilerimizin Adana\'nın kavurucu sıcağında pazar ortamında alışverişlerini yaparken zorlandığını biliyorum. Buna bir çözüm bulduk. Kapalı semt pazarlarımızı pazar alanına yerleştirdiğimiz sistemle soğutuyor, buz gibi yapıyoruz. Uygulamaya ilk olarak Kenan Evren Toros Kapalı Semt Pazarından başladık. Hem pazarcılarımız hem de halkımızın memnuniyeti beni çok mutlu etti. Çukurova\'mıza hayırlı olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Soğutma sisteminden genel ve detay

- Vatandaş ve pazarcı esnafının konuşmaları

SÜRE: 02\'21\" BOYUT:144 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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6)TAVUK ÇİFTLİĞİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

TEKİRDAĞ\'ın Muratlı İlçesi\'nde jandarmanın uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir tavuk çiftliğinde düzenlediği operasyonda narkotik dedektör köpek Limit, 250 gram esrara saklanan yerde buldu. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bir tavuk çiftliğinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucunda iş yerine jandarma ekipleri tarafından narkotik dedektör kepek Likit\'in de katıldığı operasyon düzenlendi. Likit ile yapılan aramada uyuşturucu tacirlerinin barakalara gizlediği 150 gram kubar ve 100 gram toz olmak üzere 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili S.D. ve B.E: adlı iki şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin operasyonundan detaylar

-Limit isimli köpeğin uyuşturucuları sakladıkları yerden bulması

-Ele geçirilen ve poşetlenmiş esrarlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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7)BİNGÖL\'DE MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERİNCE, BAZ İSTASYONU KURULMADI

BİNGÖL\'de mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istemeyen vatandaşların tepkisi sonuç verdi. Belediye yetkilileri, vatandaşların isteği üzerine baz istasyonunun başka bir yere yapılacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Bingöl Belediyesi, Yenimahalle Çiğiltepe Sokak\'ta bulunan mezarlık alanına bir GSM operatörü şirketine ait baz istasyonu kurma kararına, mahalle sakinleri tepki göstermişti. GSM şirket yetkilileri bugün baz istasyonunu kurmak için mahalleye geldi. Şirket yetkilileri mezarlık alanına baz istasyonu kurmakta ısrarcı olunca, vatandaşlar bir araya gelerek şirket görevlilerine tepki gösterdi. Vatandaşların baz istasyonunun kurulmasına izin vermemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri ile TOMA

araçlarının hazır bulunduğu mahallede Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Hanefi Barakazi de olay yerine geldi. Barakazi\'nin mahalleli ile konuşup baz istasyonunun mahallelerine kurulmayacağını vatandaşlara bildirmesinin ardından vatandaşlar sessizce dağıldı.

Öte yandan, Bingöl Belediyesi baz istasyonu tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamalarda kurulması planlanan istasyonun belediye ile ilgisinin bulunmadığı belirtilerek, \"Yeni Mahalle\'de kurulması planlanan ve mahalle sakinlerince engellenmek istenen 4.5G internet güçlendirme sistemi kurulumunun belediyemizle ilgisi yoktur. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı \'Elektronik Haberleşme Altyapısı\' mevzuat hükümleri çerçevesinde bu hususta tek denetim, kontrol ve onay yetkisine sahip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu\'dur. İlgili kurum izni ile kurulan sistem hakkında belediye başkanlığımızın hiçbir hukuki veya idari tasarruf hakkı yoktur. Bu alanda kurulacak sistemin faaliyete geçmesi ve işletmeye alınabilmesi sadece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu\'ndan verilecek bir güvenlik sertifikası ile mümkün olabilmektedir. Söz konusu sistemi kuracak olan firma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu\'ndan gerekli izinleri aldıktan sonra sistemin Yeni Mahalle\'de kurulması için belediyemizden yer tahsisi talep etmiştir. Bunun üzerine belediyemiz ekiplerince kurulacak sistemin yaşam alanından uzak, insan ve çevre sağlığını etkilemeyecek bir alanın bulunması için çalışma yapılmıştır. Çalışma neticesinde mezarlık alanda yapılan incelemede, herhangi bir mezar bulunmayan alan sistem için uygun görülmüştür. Öte yandan ilgili firmayla yapılan görüşmede, Yeni Mahalle\'de ikamet eden bin 300 vatandaşın operatör servisini arayarak internet hizmetlerinden sağlıklı bir şekilde yararlanmadığı yönünde şikayette bulunduğu belirtilmiştir. Şikayetlerin ortadan kaldırılması ve vatandaşların internet hizmetlerine daha kolay bir şekilde ulaşabilmelerinin sağlanması maksadıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kontrolünde sistemin kurulması planlanmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Alandan detaylar,

- Vatandaşların toplanması,

- Polis ekiplerinin detayları

- Vatandaşlarla Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Hanefi Barakazi arasındaki konuşma

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-

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8)DENİZLİ\'DE KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU

DENİZLİ\'de iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, kaçak elektronik sigara üretiminde kullanılan 9 bin 158 adet aparat ve 168 litre 975 mililitre elektronik sigara likiti aroması ele geçirdi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak elektronik sigara ve malzemelerinin bulunduğu ihbarını aldığı iki ayrı adreste, eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen elektronik sigara, elektronik sigara likiti ve elektronik sigara üretiminde kullanılan toplam 9 bin 158 adet aparat ve 168 litre 975 mililitre elektronik sigara likiti aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise Kaçakçılık Kanunu\'na muhalefet suçundan adli işlem için tutanak tutuldu.

Görüntü Dökümü

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-Polisin arama yamasından görüntü

-Ele geçirilen gümrük kaçağı elektronik sigaralardan görüntü

(Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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9)NEVŞEHİR BELEDİYESİ\'NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN BÖLGESEL FORUMA YOĞUN İLGİ

Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir\'de çalışmalarına başladı. UCLG(MEWA) tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir\'de çalışmalarına başladı.

Türkiye\'nin yanı sıra 13 ülkeden 200 e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyenin katılımı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi\'nde başlayan Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumunun açılışında konuşan UCLG(MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, böyle önemli bir organizasyonun gerçekleşmesine ev sahipliği yapmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver\'e teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu MEWA bölgesindeki tüm Müslümanların bugün başlayan Hicri Yeni yıllarını tebrik etti. Kültürel, tarihsel ve doğal açıdan mükemmellik taşıyan bir bölgede böyle bir forumun yapılmasından duyduğu sevinci yaşadıklarını dile getiren Duman, UCLG-MEWA\' nın kuruluşu ve ortaya konulan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

2030 LI YILLARDA DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI ARACI KENTLERDE YAŞIYOR OLACAK

Bugün dünya şehirleri arasında yüzde 36 lık bir bölümün aracı şehirlerde yaşayanlardan oluştuğunu vurgulayan UCLG(MEWA) Genel Sekreteri Duman, 2030 yılında da bu oranın yüzde 50 ler seviyesine ulaşmasının beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu “ Dünyanın 2030 \'a gelindiğinde nüfusun yüzde 50 ler seviyesinde aracı şehirlerde yaşıyor olması, sürdürülebilir bölgesel ve küresel aktörler açısından önemli kilit rol oynayacaktır. Özellikle en temel sorunlar içerisinde ele alınan göç olgusunun çözüme ulaştırılması yönünde çabaların etkin şekilde ortaya konulmasında büyük yarar var.ö

ŞU ŞEHRE AŞIK OLACAKSINIZ

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, tarihi, doğası, kültürel değerleri ile dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Nevşehir\'in \' Düşmanının bile insan olduğunu unutma\' düşüncesini ortaya koyan Hacı Bektaş Veli \'nin evrensel çağrısının yapıldığı bir şehir olduğunu belirtti. Her şeyi ile Allah\'ın bir lütfu olarak gördükleri Nevşehir\'in tabiatın nakış nakış işlendiği , gönül insanlarının şehri olduğunu dile getiren Ünver “. Bu şehri ziyaret eden herkesin bu şehri aşık olacağına inanıyorum. Burası insanların aşklarına kavuştuğu bir şehir, Nevşehir ziyaretiniz ne ilk ne de son olacaktır, Bölgeyi gezdiğinizde eminim ki bu şehre aşık olacaksınız. Nevşehir\'de böylesine önemli bir forumda bulunmanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.ö dedi.

TARİHSEL MİRASI GELECEK KUŞAKLARA BIRAKABİLME ÇABASINDAYIZ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı\'da , Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi olarak Kapadokya bölgesindeki tarihsel mirası gelecek nesillere aynı güzellikle aktarmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi. Aracı şehirlerin yürütülen siyasetin ve sosyal gelişmişliğin etkin şekilde ortaya konulmasında vazgeçilmez bir önem taşıdığını söyleyen Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver\'in de dile getirdiği gibi Hacıbektaş Veli\'nin \'Düşmanının bile insan olduğunu unutma\' düşüncesi etrafında farklı din, dil ve inançları bir arada yaşatabileceği bir dünya oluşumuna da önemli katkı sağlayabileceğine inandığını kaydetti.

ARACI ŞEHİRLER ULUSLARARASI ÖRGÜTLER BAĞLAMINDA SESLERİNİ DUYURMALI

UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı ve Şafşavan Belediye Başkanı Mohamed Sefıanı\'da böyle bir önemli forumun düzenlenmesinde Nevşehir Belediye başkanı Hasan Ünver\'in kendilerine gösterdiği yakın dostluk ve misafirliğe teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Bugün aracı şehirlerde yaşayan nüfusun dünyanın 1/3 ünü oluşturduğunu anlatan Sefianı bu oranın 2030 lı yıllarda yüzde 50 ye ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Bugün dünya genelinde 9 bin şehir bulunduğunu söyleyen Sefıanı, aracı şehirlerin hükümetler ve uluslararası örgütler bağlamında seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmaları yönünde UCLG-MEWA olarak 2004 yılından beri etkin hizmetlerin yürütüldüğüne dikkat çekti.

ARACI ŞEHİRLER METREPOL VE KÜÇÜK ŞEHİRLER ARASINDA BİR KÖPRÜ

UCLG Başkanı Parks Tau\'da, Nevşehir\'de bulunmaktan ve böyle bir foruma katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Aracı kentlerin yapısal anlamda daha güçlü olmaları adına dayanışma ve aralarındaki bilgi paylaşımını en üst noktalara ulaştırılması düşüncesi içerisinde olduğunu aktaran Tau, metropol ve daha küçük şehirler arasında ekonomi başta olmak üzere kültürel ve sosyal gelişimlerde de önemli bir konumda bulunan aracı şehirlerin sorunlarının en temel anlamda çözümü amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

KATLİAMLARIN YAŞANDıĞI ŞEHİRLERİN SESLERİDE DUYRULSUN

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider\'de uluslararası bir öneme sahip böyle bir forumun, dünyann 7 kat yükseğine çıkılabilecek ve 7 kat da altına inilebilecek tek merkez olma özelliğindeki Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir\'de yapılmış olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Gizligider, düzenlenen forumda bugün aracı bir şehir olma özelliğindeki Myanmar\' da yaşanan katliama ve insanlık dışı uygulamaların durdurulması yönünde de bir aracılık edilmesi anlamında foruma katılım sağlayan ülke temsilcilerinin yayımlanacak deklarasyonda dile getirilmesi çağrısında bulundu. Gizligider şöyle konuştu “ Aracı şehirlerin elbette sorunları, en üst düzeyde çözüme kavuşturulmalı, ama öncelikli olarak bu aracı şehirlerde yaşayan insanlarda önemli. İnsani değerleri ortak bir değer olarak ele alıp, Myanmar\'da yaşanan şiddete karşı dik bir duruşun sergilenmesinin gerektiğine inanıyorum. “diye konuştu.

DEMOKRASİNİN ,EKONOMİNİN EŞİT DAĞILIMINDA ARACI ŞEHİRLER ÖNEMLİ

UCLG Saymanı ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker\'de, forumun katılımcı ülkelere hayırlı olmasını temenni etti.

Köşker burada yaptığı konuşmada, “Tabi ki bugün burada aracı şehirleri konuşuyoruz, aracı şehirler önemli. Aracı şehirler hem demokrasinin gelişmesi anlamında hem de özgürlüklerin gelişmesi hem ekonominin eşit dağılması anlamında kişilerin ülke katkısına fayda sağlaması anlamında önemlidir. Gelişen dünyada metropoller üzerinde büyük yoğunluk kazanan sanayi ve gelişim büyükşehirlerin oluşması milyonları ifade eden 10-15 milyon nüfuslu şehirlerin oluşmasından sonra adaletsiz dağılımdan dolayı şehirlerde kutupların önleyici tek şehir ara şehirlerdir ö diye konuştu.

MAZLUM İNSANLARIN ARACI ŞEHİRLERİNİN SESLERİ DE DÜNYADA YANKI BULMALI

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş\' da böyle bir forumun Nevşehir\'de yapılmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver\'e teşekkür etti. Vali Aktaş, kendilerinin mevzuatın kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda şehirleri imar etme çalışması yaptıklarını dile getirdi. Aktaş, bugün özellikle İslam dünyasına yönelik ortaya konulmaya çalışılan insanlık dışı uygulamalara karşı özellikle İslam coğrafyasına hitap eden UCLG(MEWA) gibi teşkilatların etkin şekilde tüm dünyaya mazlumların sesini duyurmasını istedi.

Daha sonra forumun düzenlenmesine yaptığı katkılardan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver\'e ,UCLG(MEWA) Başkan ve yöneticilerince çeşitli hediyeler takdim ederken, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver\'de forum organizasyonuna katkıda bulunanlara çeşitli hediyeler takdim etti.



Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılanlardan genel ve detay görüntü

-uclg,Mewa Genel sekreteri Mehmet Dumanıon konuşması

-Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver\'in konuşması

-Hacıbektaş veli üniversitesi Rektörü Prof.DR.Mazhar Bağlının konuşkası

-Salga Başkanı ve UCLG Başkanı ParksTau\'nun konuşması

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)



