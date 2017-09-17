DHA YURT BÜLTENİ-8

1)SURİYELİLERİN KALDIĞI EVDEKİ YANGIN, BİTİŞİK EVLERE SIÇRADI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, Suriyeliler\'in barındığı iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp bitişik evlere sıçrayan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışılıyor.

Dumlupınar Mahallesi\'nde Suriyeli sığınmacıların barındığı ahşap evde öğleden sonra bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. İki katlı ahşap evden yükselen alevler kısa sürede bitişik evlere de sıçradı. Sevk edilen polisler güvenlik önlemi alıp, burada bulunanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı. Çevredeki evlerin de alevlere teslim olduğu yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kaldıkları evleri yanan Suriyeliler gözyaşı dökerken, duman gökyüzünü kapladı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Alevlere teslim olan evler

- Suriyelilerin tahliye edilmesi

- Sağlık görevlileri

- Toplanan vatandaşlar

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Ağlayan Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-KAHRAMANMARAS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 260 MB

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2)GEÇİTLİ\'DEKİ PATLAMADA ÖLEN 9 SİVİL, DUALARLA ANILDI



HAKKARİ\'nin Geçitli Köyü yakınlarında 7 yıl önce sivil minibüsün geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu yaşamlarını yitiren 9 kişi, yakınları tarafından mezarları başında anıldı. Saldırıda 2\'si çocuğu 9 yakınını kaybeden Cahit Erol, ödenen paranın \'terör mağduru olmadıkları\' gerekçesiyle kesildiğini, bugüne kadar ödenen 27 bin TL\'nin de geri istendiğini öne sürdü. 16 Eylül 2010 tarihinde yola PKK\'lı teröristlerce döşenen mayın, Geçitli Köyü\'nden Hakkari\'ye giden Erol Aydın yönetimindeki minibüsün geçişi sırasında uzaktan kablo düzeneğiyle patlatıldı. Şiddetli patlamada minibüste bulunan Cane Dayan (50), Semiha Dayan (35), Eşref Gür (33), Şirin Kurt (23), Zarife Çiftçi (25), Enes Erol (22), Abuzeyt İdem (40), Nurullah Umut Çiftçi (2) ve sürücü Aydın Erol (30) öldü.

Ölenler, Geçitli Köyü\'nde mezarları başında olayın yıldönümünde anıldı. Burada hain saldırıda yaşamlarını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankart açılırken, Yasin okundu, dualar edildi. Anma töreninde, Cahit Erol, 7 yıl önce oğlunun kullandığı minibüse teröristlerin düzenlediği saldırıda 2\'si çocuğu olmak üzere 9 yakınının öldüğünü söyledi. Erol, şu iddialarda bulundu:\"Bugün yine patlamanın yıl dönümünde akrabalarımızla birlikte mezarlığa geldik. Olayı unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Aradan geçen zamana rağmen failler bulunamadı. Olayın ardından yaşandığı bize \'Siz terör mağdurusunuz\' diyorlardı. Devletin bana ve patlamada yaralanan torunlarım Zeynep ve Sudenaz için terör mağduriyetinden dolayı bağladığı aylık 100 TL maaş, SGK tarafından 8 ay önce gönderilen bir yazı ile kesildi. Bize, \'Siz terör mağduru değilsiniz. Bu parayı size yersiz olarak vermişiz. 3 yıl boyunca verdiğimiz parayı iade edeceksiniz\' dediler. Köyde bulunan bir tarlamı satıp verdikleri 27 bin TL\'yi geri vereceğim. Madem biz terör mağduru değiliz o halde bu olayın faillerini ispatlasınlar. Biz faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Amacımız; para veya tazminat değil. Defalarca şehadet belgesi almak için uğraştım. Bu belgeyi bize vermediler. 4 yıl önce dosyam Van 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gitti. Dosyamız 1 yıl önce de kapandı. Biz faillerin ortaya çıkması için dosyamızın tekrardan açılmasını istiyoruz. Açılmadığı takdirde dosyamızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne göndereceğiz. Türkiye\'de hakkımızı arayamadığımız için bir daha asla anma yıldönümü yapmayacağım.\"

ARŞİV GÖRÜNTÜ

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)-

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3)BİNGÖL\'DE PKK\'YA AİT SİLAH VE CEPHANE ELE GEÇİRİLDİ



BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'ndeki Karacehennem Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK\'ya ait çok sayıda silah, cephane ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Jandarma ekipleri bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla \"Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-85\' operasyonu başlatıldı. Dün başlatılan operasyonla ilgili Bingöl Valiliği\'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Operasyonda; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Baretta marka tabanca, 1 adet RPG-7 roketsavar silahı, 4 adet RPG-7 roketsavar silah mühimmatı, 20 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü, 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet sırt çantası, muhtelif adet fünye, fitil, muhtelif miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.\"

BİNGÖL, (DHA)