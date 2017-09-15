DHA YURT BÜLTENİ-8

1)24 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE ISPARTA\'YA ÇIKTI

DOKUZ haftadır devreden Süper Loto\'nun büyük ikramiye tutarı, dün akşam yapılan çekişlişte Isparta\'da yatırılan kupona isabet etti. Süper Loto\'nun bu haftaki çekilişi sonucunda 6 bilen talihli, 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, 9 haftadır devreden Süper Loto\'nun dün akşam yapılan bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Isparta\'dan yatırdığı belirtildi. 6 bilen talihlinin, 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruş ikramiye kazandığı, bu haftaki çekilişte ayrıca 5 bilen 106 kişi 11 bin 469 lira 85\'er kuruş, 4 bilen 7 bin 602 kişi 171 lira 30\'ar kuruş, 3 bilen 147 bin 35 kişi 15 lira 35\'er kuruş ikramiye kazandığı açıklandı.



MAKİNEYE OYNATMIŞ



24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruş ikramiye çıkan kuponun, Isparta merkez Kaymakkapı Meydanı\'ndaki Çelik Spor Loto bayiinde oynandığı belirtildi. Bayi işletmecisi Hasan Çelik, talihlinin \'makine sen seç\'ten 12 TL\'lik tam kolon oynatarak kazandığını söyledi. 35 yıldır şans oyunları bayiliği yaptığını anlatan Çelik, daha önce de birkaç kez büyük ikramiye verdiğini söyledi.



Bu rakamın şu ana kadar Türkiye\'de bir kişiye çıkan ikinci büyük ikramiye olduğunu kaydeden Çelik, \"Hayırlı uğurlu olsun. Sağlıcakla kullansın. Hangi gün oynadığını bilemiyoruz. 12 TL ödemiş. Parayı nasıl değerlendireceği kendisinin bileceği iş. Bayi olarak bizi de görmesini isteriz. Halk arasında \'Bu oyunlar kendi adamlarına çıkartılıyor\' diye söylenti var. Tabi böyle bir şey yok. Kaç sefer çıktı ikramiye. İstanbul\'a bile böyle büyük ikramiye çıkmadı. Tamamen şans olduğuna inanıyorum. Demek ki çıkıyor\" dedi.



YATIRIM YAPARDIM



Bayinin komşusu tostçu Halil İbrahim Yıldız, \"Açıkçası İstanbul\'a giderdim. Oradan ev, villa, yat alır geleceğe yatırım yapardım. Kimse çıktıysa bence kimliğini açıklamasın. Isparta küçük memleket, bulurlar hemen. Dostu, düşmanı çoğalır\" dedi. Büfe işletmeci Cevdet Yıldırım ise \"24 milyon TL çıkan talihli buradan dönerini yedi, buyrun\" diye yoldan geçenleri davet ederek, \"Talihli kişi kesin buradan döner yedi, eminim\" diye konuştu.



TOPLAM DAĞITILAN İKRAMİYE MİKTARI



Çekilişte, 29 milyon 419 bin 645 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 3 milyon 448 bin 13 lira 49 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 929 bin 299 lira 25 kuruş aktarılacak.



GEÇEN HAFTA SONUÇLARI



Süper Loto\'nun bir önceki haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 20 milyon 737 bin 798 lira 37 kuruş ikramiye devretmişti. Çekilişte 5 bilen 81 kişi 12 bin 881 lira 15\'er kuruş, 4 bilen 5 bin 593 kişi 200 lira 75\'er kuruş ve 3 bilen 123 bin 441 kişi de 15 lira 65\'er kuruş ikramiye kazanmıştı.





Görüntü Dökümü



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Süper Loto Bayii Sahibi röportaj



Süper Loto bayiinden görüntüler



Vatandaşlarla röportaj



Detaylar



Görüntü Boyutu: 89,1 MB ///2. 27\"



Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,(DHA)





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2)DONANMA KOMUTANLIĞI\'NDAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ





KOCAELİ\'nde Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan davada, 53\'ü tutuklu 13\'ü firari toplam 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ve AK Parti Kocaeli milletvekilleri izlemeye geldi. Ravza Kavakçı Kan, mahkemelerin karar verdiği şekilde adaletin tecellisini beklediklerini söyledi. Kocaeli\'nin Kandıra İlçesinde bulunan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi\'nde kurulan 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna haklarında 872 sayfalık iddianame hazırlanan 92 sanıklı davanın beşinci gününde, davayı AK Parti İnsan Hakları\'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da izledi.



Duruşma arasında basın mensuplarına açıklama yapan Ravza Kavakçı Kan, \"Biz 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, bütün davaları yakından takip etmeye çalışıyoruz AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak. Bugün Kocaeli\'ne 92 sanıklı donanma davasını takip için geldik. Bu davaları takip bizim için çok önemli çünkü hem en temel hakkımız olan yaşama hakkımıza yapılmış, 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ve bu topraklara ümit bağlamış en temel hakkı olan yaşama hakkına yapılmış bir saldırı bu. Biz de bu süreçte hukuk içerisinde mahkemelerin karar verdiği şekilde adaletin tecellisini bekliyoruz. Tabi kimin doğru kimin yanlış olduğuna, kimin haklı kimin haksız, kimin suçlu, kimin suçsuz olduğuna karar verecek olan mahkemelerdir. Ama biz bu süreçte davaları yakından takip ediyor ve gerekli bilgileri gerekli yerlere iletmeye çalışıyoruz\" dedi



SUÇU VARSA ADALET ÖNÜNDE CEVAP VERİR



Ravza Kavakçı Kan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatının gözaltına alınması hakkında \"Haberi ben de gelirken yolda aldım. Gözaltı süreci devam edecek. Tabi herhangi bir suçu varsa adalet önünde cevap verir. Bekleyip göreceğiz. Şu an bir şey söylemek çok doğru değil\" diye konuştu.





Görüntü Dökümü



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-Ravza Kavakçı Kan açıklama



-Cezaevi önünden görüntüler





Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)-





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3)EĞİTİM-SEN\'DEN MUSTAFA ÖĞRETMEN AÇIKLAMASI





MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde görev yaparken, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Soma\'ın kırsal Bozarmut Mahallesi\'ndeki bir ilkokula ataması yapılan sınıf öğretmeni Mustafa Şen\'e (47), Kamu Emekçileri Sendikaları Konferasyonu\'na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Manisa Şubesi basın açıklamasıyla destek verip, eski görev yerine iade edilmesini istedi.





Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman İlkokulu\'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Şen\'in, ilçede bulunn askeri birlikteki gıda zehirlenmeleri konusunda sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma sonucunda iki hafta önce Soma\'nın kırsal Bozarmut Mahallesi\'ne ataması yapıldı. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı\'nda Bozarmut İlkokulu\'nda görev yapacak olan Mustafa Şen\'in isteği dışında, zorla atamasının yapıldığının ileri sürüp, tekrar okuluna dönmesi için Eğitim-Sen Manisa Şubesi tarafından Kırkağaç Kaymakamlığı önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Şerif Ozan da destek verdi.





Eğitim-Sen Manisa Şubesi Başkanı Metin Demirel, yaptığı açıklamada öğretmen Mustafa Şen\'in kendi isteği dışında, sırf sosyal medyada fikir ve ifade hürriyetini kullandığı için zorunlu olarak ataması yapılarak görev yerinin değiştirildiğini söyledi. Demirel, \"Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı önyargılı ve yanlı uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Kırkağaç Eğitim-Sen Baştemsilcisi Mustafa Şen\'i Soma İlçesi kırsal Bozarmut Mahallesine sürgün etmiştir. Sürgüne gerekçe olarak ise \'Sosyal medya paylaşımlarıyla bir partiyi yani iktidar partisini hedef göstermesidir\' denilmiştir. İktidar hep doğru şeyler yapmayabilir. Yaptığı yanlış uygulamalarda mutlaka vardır. Bu yanlışları, yazı, yorum, sosyal medya paylaşım yoluyla belirtmek suç değil fikir ve ifade hürriyetidir. Mustafa Şen, öğretmenlik mesleğinin başarılarının yanında hayatını öğrencilere adamış laik, bilimsel eğitim mücadelesinde yerini almıştır. Sınıf öğretmenliğinin yanında tüm öğretmenlere örnek olan çalışmalar yapmış Kırkağaç\'ta tüm kesimlerin beğenisini takdirini toplamıştır. Kırkağaçtaki öğrenci velileri ve aklıselim kişiler bu sürgün olayına, bu haksız uygulamaya isyan etmiştir. Sürgünü durdurmak için kimi imza kampanyası kimi ise bürokrasiye ulaşarak yanlıştan dönülmesini talep etmiştir. Eğitim-Sen Manisa Şubesi Yürütme Kurulu olarak biz de Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençeri makamını ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirme yaptık. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün uygulamalarından duyduğumuz rahatsızlığı ilettik. Adalet konusunda çifte standartlar olduğuna inandığımız öyle örnekler mevcuttur ki haksız cezayı verenler de rahat olmamalılar. Başarıda ilçede sayılı öğretmenlerden olan Mustafa Şen kimseye hakaret etmemiştir. Devlet yöneticilerine ya da yasalara saygılı ve tarz sahibidir. Düşünce suç ise Mustafa Şen suçludur. Böylesi bir öğretmenin cezalandırılması, görevini özveri ile yapan diğer öğretmenlerinde şevkini kıracaktır. Kimsenin buna hakkı yoktur. Üyemiz Mustafa Şen\'in bir an önce Kırkağaç\'taki eski okuluna verilmesini talep ediyoruz\" dedi.





\"BU YAPILAN BASKIDIR, DİKTATÖRLÜKTÜR, OTİRETERLİKTİR\"





CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de Mustafa Şen öğretmenin yanında olduklarını vurgulayıp, \"Burada bulanan tüm öğretmenlerimiz gibi Mustafa Şen de bu vatan topraklarının neresinde olursa olsun, her karışında aynı ciddiyetle aynı özveri ve sevgiyle coşkuyla çalışacaktır. Buna hiç şüphemiz yok. Kırkağaç\'ta bu eğitim öğretim hizmetini nasıl verdiyse Soma\'nın kırsal Bozarmut mahallesinde aynı hizmeti verecektir. Karşı olduğumuz şey, görev yerinin kendi rızasının dışında, keyfi, hukuksuz ve adaletsiz ve hiçbir şekilde bildiğimiz hukuk normlarıyla uyuşmayan uygulamayla değiştirilmesidir. Mustafa Şen öğretmenimizin, kendisine sadece gösterilen ve yazılı bir belge olarak verilmeyen bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle bu sürgünün gerçekleştiği bilgisine sahibiz. Bu paylaşımda Şen, Kırkağaç\'taki 6\'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı\'ndaki askerlerde besin zehirlenmesi ortaya çıktığı gece kendisi Manisa\'daki bütün milletvekillerinin burada olmasını arzu etmiş ve oradaki milletvekillerinin bilgisini yazıp, diğer milletvekillerinin nerede olduğunu sormuştur. Bu daveti, \'Kimi neden rahatsız etmiştir\' bunu sormak isterim. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimizin hizmetini satın alıyor. Yani, bu öğretmenlerimizin duygularını, düşüncelerini, onların özel hayatlarını satın almıyor. Bu yapılan baskıdır, diktatörlüktür, otireterliktir biz buna karşıyız. Bizim buradaki amacımız, hak, hukuk ve adalettir. Mustafa Hocamız\'ın Kırkağaç\'taki görevine dönüp, öğrencileriyle tekrar kucaklaşmasını diliyorum\" diye konuştu.





Görüntü Dökümü



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-Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel\'in açıklaması



-CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'in açıklaması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)





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4)2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ LÜKS RESTORAN BASKININA 6 TUTUKLAMA





ADANA\'da lüks restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı silahlı çatışmaya karıştıkları belirlenen 6 kişi tutuklandı. Kent merkezindeki Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan restoranda geçen pazartesi gece meydana gelen olayda, iş yerinin eski ve yeni sahibi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı çatışmada, Orhan Koğa ve Murat Sultan ölürken, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yaralılardan Serkan K., tedavisinin ardından gözaltına alınırken, çatışmaya karıştıkları saptanan Abdülmümin A., Seyit Y., Çağlar G., Ömer D., Gökhan A., Erdinç S. ve Ali E. de yakalandı. Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı tutuklanırken, Abdül Mümin A. ve Ömer D. adli kontrol şartıyla salıverildi. Cinayet şüphelilerinden Kemal D. her yerde aranırken olayda yaralanan Erkan Ç. ve Ömer K.\'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.





Görüntü Dökümü



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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi



- Adli Tıp Birimi tabelasından detay



- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması



- Polis aracına bindirilmeleri



- Polis aracının gidişi



- Adli Tıp Birimi tabelası





SÜRE:01\'10\" BOYUT:72 MB





Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA)