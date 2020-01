DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ÇAYELİ’NDE DOKTORA SALDIRI

RİZE’nin Çayeli İlçesi’nde 2 No\'lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli 65 yaşındaki Dr, İhsan Yılmaz, kimliğini ibraz etmediği eşine ilaç yazmasını istediği 58 yaşındaki M.K. tarafından saldırıya uğradı. Olayda burnu kırılan, kaşına 5 dikişi atılan ve yüzünde morluklar oluşan doktorun şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olay, 7 Eylül tarihinde Çayeli İlçesi Yaka Mahallesi\'ndeki 2 No\'lu Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği yanında olmayan eşine ilaç yazdırmak isteyen M.K., Dr. İhsan Yılmaz’a başvurdu. Hasta ve kimliğini görmeden ilaç yazamayacağını belirten Dr. Yılmaz, M.K.’nın ısrarı ile karşılaştı. M.K., Dr. İhsan Yılmaz ile tartıştı ve ardından dövmeye başladı.Aile Hekimliği çalışanlarının araya girmesiyle M.K. uzaklaştırıldı, yaralanan Dr. Yılmaz, Çayeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda burnu kırılan, açılan kaşına 5 dikişi atılan ve yüzünde morluklar oluşan Dr. İhsan Yılmaz, saldırgandan şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.K., savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

\"KENDİNİ BİLMEYEN KİŞİLER VAR”

Rize\'deki 53 Gazeteciler Derneği’nde Rize Aile Hekimleri Derneği Başkanı Cüneyt Beyaz ile birlikte açıklama yapan doktor İhsan Yılmaz, babasının, kendinin, eşi ve çocuğu ile gelininin doktor olduğunu ailece yıllardan bu yana insanlara sağlık hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi. 41 yıllık hekim olduğunu ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını anlatan Yılmaz, şöyle dedi: \"Bana kaydı olmayan bir şahıs kapıdan bağırıp çağırıp odama girdi. Kimliksiz ve hasta olmadan ilaç yazdırmak istedi. Bunun yasal olmadığını belirtince beni darp etti. Kaşıma 5 dikiş atıldı, burnum kırıldı. Şiddet, soysal bir sorun haline geldi. Bu güzelim ülke çocuklarımıza torunlarımıza kalacak. İçimizde hep endişeyle mi yaşayacağız? Hekimlik dünyanın en şerefli mesleği.Hep insanların acısını dindirmeye çalıştık. Maalesef kedini bilmeyen bu tür kişiler var. Devlet büyüklerimiz bu konuda ne yapılması gerektiğini ciddi ciddi düşünmesi lazım.\"

Rize Aile Hekimleri Derneği Başkanı Cüneyt Beyaz’da saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi, “Kişi darp ediyor , hasar veriyor ve buna rağmen serbestçe gezebiliyor. Bu rahatlık böyle potansiyele sahip insanları cesaretlendiriyor. ‘Ben yaparım gezerim’ diyorlar. Devlet bu saldırıların kendisine yapıldığını hissetmesi lazım. Yoksa huzur bozulacak, huzur bozulunca hizmette bozulacak” uyarılarında bulundu.

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

2)FINDIK YAKARAK FİYATI PROTESTO ETTİLER

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı 10 liradan satın alırken, serbest piyasada fındık fiyatı 8 liraya kadar indi. Bazı üreticiler balta ile fındık bahçesini keserek fiyata tepki gösterirken, MHP Ordu il teşkilatı üyeleri de fındık yakarak fiyatları protesto etti. Ordu\'da geçen hafta fındık alımına başlayan TMO, \'Giresun kalite\' fındığı 10.50 lira, \'levant kalite\' fındığı ise 10 liradan satın alıyor. Serbest piyasada geçen hafta 9 lira seviyelerinde olan fındık fiyatı 8 liraya kadar geriledi. Fiyata tepki gösteren bazı üreticiler balta ile fındık ağaçlarını keserek sesini duyurmaya çalıştı. Fatsa İlçesi\'nde Hamdi Çetin adlı üretici fiyatların maliyeti kurtarmadığını belirterek protesto için fındık bahçesini kesip videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

MHP Ordu il teşkilatı üyeleri ise parti binası önündeki sokakta üzerine benzin dökerek bir çuval fındığı yaktı. MHP\'liler fındık yakarak fiyatları protesto etti.

Haber: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

3)UMUDA YOLCULUK SAHİL GÜVENLİĞE TAKILDI

İZMİR\'in Çeşme ilçesinden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 46 Suriyeli, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında, Kara Abdullah Burnu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Suriyeli, sahil güvenlik botuna alınıp, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Sakız Adası\'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan kaçaklara, burada Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından su ve yiyecek dağıtıldı.

\"SURİYELİYİM DİYE KÜÇÜMSENDİM\"

Kaçaklar arasındaki Maher Shbabebe, zor şartlar altında yaşadıklarını belirtip, \"Maaş bin lira, ev kirası bin 200 lira. Yemeğe, elbiseye para yetmiyor. Türkiye çok pahalı. Türkiye\'de matbaada, asansör tamirinde, lokantada ve boya işlerinde çalıştım. Çalıştığım işlerde hep sıkıntı çektim. \'Suriyeli\'yim\' diye hep küçümsendim\" dedi.

\"SAVAŞ YÜZÜNDEN EĞİTİMİMİ YARIM BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM\"

Suriye\'de, Türk Edebiyatı ve Dili Bölümü\'ndeki üniversite eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldığını anlatan Hande Nur da, 2 aydır Türkiye\'de yaşadığını belirtip, \"Ülkemdeki savaş nedeniyle eğitimimi yarım bırakmak zorunda kaldım. Şimdilik geleceğim yok. İzmir\'de kalıyorum. /)Yurt dışında hayat şartlarının daha iyi olduğunu anlatıyorlar. Geleceğimizin daha iyi olacağını düşünerek yurt dışına geçmek istedim. Türkiye\'de çalışmazsak yaşayamayız. Yurt dışında devlet her şeyi karşılıyor. Ev kirası, eğitim masrafları karşılanıyor. Çocuklara da yardım ediliyor. Yurt dışına kaçmak için 300 dolar ödedim. İzmir\'de parayı ödedik. Bizi Çeşme\'ye getirdiler. Ama yurt dışına geçemedik. Yakalandıktan sonra bize iyi davrandılar. Yiyecek ve içecek ihtiyacımız karşılandı. Aslında insan kendi ülkesindeki yaşamı hiçbir yerde bulamaz. Herkes kendi ülkesine gitmek istiyor. Savaş biterse ülkeme geri dönmek istiyorum\" dedi.

AĞABEYİ KAÇTI, O KALDI

Kaçakların arasında bulunan Muhammed Elmasry de ağabeyinin 5 gün önce Çeşme\'den Sakız Adası\'na geçtiğini belirtip, \"Çeşme\'ye ağabeyim Muntasar Bilah Elmasry ile birlikte gelmiştik. İkimiz kaçacaktık. Bizi dolandırdılar. 800 dolar aldılar. Ağabeyimi götürdüler, beni bıraktılar. Ağabeyim Sakız Adası\'na geçti. Ondan haber alamadım. Arkadaşıyla görüşebildim. Herkes ailesiyle görüştü. Bir tek ağabeyim görüşemedi. Ağabeyimin 20 gün hapse atılacağını duyduk\" diye konuştu. Çeşme İskelesi\'ndeki kaçaklar, Çeşme Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen kaçakların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği bildirildi.

Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

4)BATMAN\'DA 165 ÖZEL GÜVENLİK KADROSU İÇİN 1314 KİŞİ BAŞVURDU, 425\'İ MÜLAKATI GEÇTİ, SONUCU KURA ÇEKİMİ BELİRLEDİ

BATMAN\'da, Vali Yardımcısının kayyum olarak atandığı Belediye\'ye alınacak olan 165 özel güvenlik görevlisi için 1314 kişi mücaraat edip 425\'i mülakatı geçince sonucu spor salonunda yapılan kura çekimi belirledi. Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Murat Şahin, \"Özel güvenlik alımını şeffaf olması için başvuranların arasında mülakatı geçen 425 kişi arasında noter huzurunda kura ile belerledik\"dedi. Türkiye\'de işsizlik oranının yüksek olduğu illerden biri olan Batman\'da Belediyenin 15\'i kadın 165 özel güvenlik görevlisi alımı için başvuran 1314 kişiden 425\'i mülakatı geçti. Mülakatı geçen 425 kişi arasında 165 kişiyi belirlemek ve dedikuduların önünü almak için Kadın Spor Kampleksindeki spor salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde hazır bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Murat Şahin, Belediyenin park ve bahçeler ile diğer birimlerinde çalıştırılmak üzere 15\'i bayan 165 özel güvenlik alımı için noter huzurunda kura çekimi yaptıklarını belirtirek, \"Özel güvenlik alımını şeffaf olması için başvuranların arasında mülakatı geçen 425 kişi arasında noter huzurunda kura ile belerledik. Kura çekiminden sonra belirlenen kriterleri taşıyan adayları görevlerine başlayacak\"dedi.

Kura çekimine katılan Mehmet Demir ise, \"İşsizliğin en çok olan illerinden Batman\'da beklenen üzerinrinden başvuru var. Belediyenin kura ile özel güvenlik elamanı alması bizi mumnun etti. Kura öncesi dedikodular, torpil iddiaları boşa çıktı\"dedi.

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

5)OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI

ANTALYA\'nın Akseki İlçesi\'nde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 13.00 sıralarında Akseki\'ye bağlı Piser mevkiinde meydana geldi. Alanya\'dan Ankara\'ya giden Yaşar Ardahan\'ın kullandığı 06 EM 796 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanarak takla atan otomobil, ters dönerek durdu. Kazada Yaşar Ardahan ile aynı araçtaki Sevgi Ardahan, Şenar Ballı ve Uğur Ballı yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Ters dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİA(Antalya), (DHA)

6)RUS PAZARINDA ARTIŞ, AVRUPA\'DA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Rus pazarındaki yüksek seyrin beklentilerin üzerinde olmasının turizme katkısının önemli olduğunu belirtirken, Avrupa pazarında özellikle Almanya ve Hollanda\'da düşüşün devam etmesi nedeniyle 2016 yılının bile gerisinde seyrettiğini söyledi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye\'nin bu yıl lokomotif pazarının Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu olduğunu belirterek, \"Başta Rusya Federasyonu olmak üzere arkasından hemen Ukrayna ve diğer Türki Cumhuriyetlerden gelen rakamlarda özellikle kıyı bölgelerin tümünde olumlu artışlar ve ciddi boyutlara ulaşan rakamları da görmek mümkün\" dedi.

\"2014 RAKAMLARINA YAKIN SAYILARI GÖRMEK MÜMKÜN\"

An itibariyle bu pazarların hepsinde durumun beklentilerin de üzerinde gittiğini vurgulayan Osman Ayık, \"Şu an itibariyle 2015 rakamlarının üstüne çıkmaya başladık. Yavaş yavaş da 2014 rakamlarına yakın rakamları görmek sanki mümkün olacak gibi gözüküyor, önümüzdeki süreç içerisinde eğer herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde, politik ya da siyasi anlamda başka bir farklılık yaşanmadığı takdirde bu akışın bu şekilde devam etmesini bekliyoruz\" diye konuştu.

\"AVRUPA PAZARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR\"

Avrupa pazarındaki sıkıntının ise devam ettiğini kaydeden Osman Ayık, şöyle dedi:

\"Özellikle Almanya ve Orta Avrupa pazarında sorunlarımız şu an itibariyle aşılmış gibi gözükmüyor. Rakamlarımız 2016 rakamlarının da gerisinde seyrediyor. Ama Avrupa\'da İngiltere pazarı geçen seneyle kıyaslandığında daha rahat giden, daha olumlu giden bir pazar konumunda ve yan pazarlar Avrupa\'da işte Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Baltık Cumhuriyetleri gibi yan pazar diye eski demir perde ülkelerini dikkate alırsak bu pazarların hepsinde olumlu gelişmeler var. Bütün bunların hepsinin sonucu olarak Almanya ve Orta Avrupa\'da da siyasi gerginlik ve tansiyon azaldıkça oralardan da yılın kalan döneminde bir miktar hareketlenme olmasını bekliyoruz. Ama bu bizim belki de şu ana kadar yaşadığımız Avrupa pazarlarındaki kayıpları telafi için yetmeyecek ama genel anlamda bakıldığında 2017 yılı bizim için 2015 ve 2016\'nın arkasından gelen çıkışın tekrar başladığı, geleceğe birazcık daha umutla bakacağımız bir sezon halinde olacak diye düşünüyoruz.\"

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

7) NADİR ÖĞRETMEN, KANSERE YENİK DÜŞTÜ

TOKAT\'ta akciğer kanserine yakalanan ve uzun süre tedavi gören 48 yaşındaki öğretmen Nadir Duyum, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tokat kent merkezinde Tokat Sağlık Meslek Lisesi öğretmen olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Nadir Duyum 5 ay önce rahatsızlığı nedeniyle gittiği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde akciğeri kanseri teşhisi konuldu. 26 yıllık eğitimci olan Duyum, rahatsızlığından dolaysıyla tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti. Öğretmen Nadir Duyum\'un cenazesi vasiyeti üzerine Ali Paşa Camisi\'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Niksar ilçesine gönderildi. Cenazeye katılan Duyum’un öğrencileri ve meslektaşları ise gözyaşlarını tutamadı.

Haber-Kamera:Halil İbrahim YEL /TOKAT, (DHA)

8)VAN\'DA 9 AYDA 2 TON 21 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'da polisin şüphe üzerine bir otomobilde yaptığı aramada 46 kilo 79 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ocak-10 Eylül tarihleri arasında düzenlediği 125 operasyonda ise 2 ton 21 kilo 802 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez Edremit İlçesi Kurabaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen \'Zeyna\' adlı köpekle yapılan aramalarda, aracın yakıt deposuna gizlenen 90 paket halinde 46 kilo 79 gram eroin ele geçirildi. Polis A.R., E.Ö. ve H.R. adlı kişileri gözaltına aldı.

9 AYDA 2 TON 21 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 aylık operasyon bilançosunu da açıkladı. Ekipler, 1 Ocak-10 Eylül tarihleri arasında 125 operasyon düzenlerken, bu operasyonlarda toplam 2 ton 21 kilo 802 gram eroin geçirdi.

9)GAZİANTEP\'TE 9 BİN 953 ÖĞRENCİYE SERTİFİKA

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nı tamamlayan 9 bin 953 öğrenciye, sertifikaları törenle verildi.

Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı Spor Salonu\'nda düzenlenen törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Dokuz ayrı branşta spor eğitimi alan öğrenciler törende mezun olmanın heyecanını yaşadı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak bütçelerinin büyük bir kısmını spora ayırdıklarını söyledi. Çocukların fiziki gelişiminin çok önemli olduğunu ve bunun için yüzlerce spor tesisi yaptıklarını belirten Şahin, \"Akıl çok önemli dünya akıl çağını yaşıyor ama çocukların fiziki gelişimi de çok önemli işte bu spor salonunu ve bunun gibi yüzlerce spor tesisini siz gençler için yapıyoruz. Bütçemizin çok önemli bir kısmını çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği hazırlamak için ayırıyoruz. Alt yapı çok önemli, alt yapıyı oluşturmak için gençlere, çocuklara fırsat vermemiz gerekiyor. Her çocuk doğarken belli bir yetenek üzerine doğar. Bizim bu yetenekleri ortaya çıkartmamız gerekiyor. Ben yaz okullarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Fatma Şahin\'in konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından öğrencileri sertifikaları verildi.

( Haber - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

10)İKİZLERİ YANGINDAN İTFAİYE KURTARDI

AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde çamaşır makinesinden çıkan yangına uykuda yakalanan 22 yaşındaki Ege Orhan ve ikizi Efe Orhan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenendikleri belirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.Girne Mahallesi Girne Caddesi\'ndeki Altınüçevler B Blok Kat 4\'teki evde, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Banyodaki çamaşır makinesinin kısa devre yapmasıyla çıktığı belirlenen yangında, dumanlar kısa sürede tüm evi sardı. Yangına Ege Orhan ve ikizi Efe Orhan uykuda yakalandı. Dumanları son anda farkeden iki kardeş, itfaiyeye arayıp, durumu bildirdi. Bir yandan da iki kardeş, evden çıkarak canlarını kurtarmak istedi. Ancak, yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ege ve Efe Orhan\'ı binadan çıkardı. Dumandan etkilenen 2 kardeş, Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri yangını su sıkarak söndürürken, çamaşır makinesi ve banyo kullanılmaz hale geldi. Yangını haber alarak eve koşan ablaları Ebru Orhan, gözyaşlarını tutamadı. İkiz kardeşlerinin durumunu iyi olduğunu öğrenen genç kadını yakınları sakinleştirdi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)



