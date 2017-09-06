DHA YURT BÜLTENİ-8

TEM\'de zincirleme kaza: 7 yaralı

BOLU\'da, TEM yolunda 3 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada 3\'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında TEM\'in Bolu kesiminde Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 41 yaşındaki Vedat Usta\'nın kullandığı 34 UV 3777 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 48 yaşındaki Sevinç Çağlayan yönetimindeki 06 GA 5442 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarpıp savrularak bariyerlere çarparken, arkadan gelen Alper Tekten\'in kullandığı 34 HMV 62 plakalı otomobil de ona çarptı.

Kazada sürücü Vedat, aynı araçta bulunan 40 yaşındaki Zeynep, 17 yaşındaki Zehra, 3 yaşındaki Meryem, 11 yaşındaki Ayşe Fatma ve 9 yaşındaki Hayrunisa Usta ile diğer aracın sürücüsü Sevinç Çağlayan yaralandı. Hafif yaralı olan Vedat Usta, ağlayan küçük kızı Meryem Usta\'yı kucağında ambulansa taşıdı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle TEM\'in İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Bu sırada yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Yaralı çocuğun kucakta taşınması

-Araç kuyruğu

-Polisin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Adana\'da TIR\'da 109 kilo eroin; 2 gözaltı

Adana\'da yol uygulaması yapan polis bir TIR\'da 109 kilo eroin ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park Alanı\'nda yol uygulaması yaptı. 34 LKM 66 plakalı TIR\'ı durduran polisler, uyuşturucu konusunda eğitimli köpekler \'oskar\' ve \'pars\'ı da kullanarak arama yaptı. TIR\'ın yakıt deposunda \'zula\' tabir edilen gizli bir bölmede paketler halinde 109 kilo eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü 33 yaşındaki Cengiz Y. ve yanındaki 42 yaşındaki Arif E. gözaltına alınırken, uyuşturucu maddenin Güneydoğu bölgesinden İstanbul\'a nakledilmek istendiği açıklandı.

Emniyet binasında basına gösterilen eroinle ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, \"Uyuşturucu ile mücadeleyi terörle mücadele ile birlikte değerlendiriyoruz. Ekiplerimizin duyarlı çalışmaları sayesinde uyuşturucu tacirlerini engelledik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Operasyondan detay görüntüler

- Ele geçirilen uyuşturucudan görüntüler

- İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın konuşması

Haber: Yusuf BAŞTUĞ - Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA)

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Yıldırımın düştüğü çatı alev alev yandı

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde yıldırım düşmesi sonucu apartmanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bugün öğle saatlerinde, Gebze Güzeller Mahallesi 941 Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Yağmur yağışı aralıklarla etkili olurken, binanın çatısına yıldırım düşmesi ile binadakiler büyük korku yaşadı. Çatı bir anda alevler içerisinde kaldı. Binada yaşayanlar dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, itfaiye merdiveni ile çatıya yanaşarak su tuttu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak binaya sıçraması engellendi. Yangında çatı hasar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alev alan yanan çatıdan görüntü

İtfaiyenin söndürme çalışması

Haber-Kamera: Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA) -

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Okey oynadığı arkadaşını bıçakladı

İZMİT\'te, 66 yaşındaki Hasan Hüseyin Emir okey oynadığı sırada tartıştığı arkadaşı 60 yaşındaki Samettin Yılmaz\'ı bıçakladı. Yaralanan Samettin Yılmaz tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, okey oynayan Hasan Hüseyin Emir ile Samettin Yılmaz arasında tartışma çıktı. Kahveden ayrılan iki arkadaş Fevziye Camii\'nin bulunduğu alanda karşılaştı. Hasan Hüseyin Emir üzerinde taşıdığı bıçakla Samettin Yılmaz\'ı bıçaklayarak kaçtı. Samettin Yılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar polisi ve 112 Acil\'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi sırtından ve bacaklarından bıçaklanan Samettin Yılmaz\'a müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Samettin Yılmaz tedavi altına alındı.

Polis olayın ardından kaçan Hasan Hüseyin Emir\'i yaklaşık 300 metre ileride yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralının yerde görüntüsü

-Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi ve ambulansa taşınması

-Gözaltına alınan kişiden görüntü

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK / KOCAELİ (DHA)

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10 günlük bayram tatilinde otellerin geliri 1 milyar lirayi buldu

KURBAN Bayramı\'nda kıyı otellerde tatil yapanların sayısı 500 bini aştı. 2.5 milyon gecelemeyle sadece konaklama gelirinin 1 milyar liraya ulaştığı kaydedildi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, “Ama bunun dışında yazlıklar ve diğer şekilleri de düşündüğünüzde rakam daha da yukarı gidebilir\" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla, binlerce vatandaş hem memleketlerinde, hem de sahil kentlerinde tatil yapma imkanı buldu. Kurban Bayramında Ege’den Akdeniz’e Türkiye’nin tüm sahilleri doldu taştı. Türkiye Otelciler Federasyonu’na (TÜROFED) göre bu bayram tatilinde kıyı otellerinde 500 bini aşkın kişi tatil yaptı. Yazlıkçılar, kıyı kentlerindeki akraba ziyaretleri ve günübirlik ziyaretler ile memleket ziyaretleri de hesaba katıldığında, çok daha yüksek rakamlarda kişinin bayram nedeniyle yer değişikliği yaptığı öngörülüyor.

HER YER İYİYDİ

Bayram tatilinin turizm sektörü açısından çok iyi geçtiğini belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık, tesislerin ciddi doluluğa ulaştığını belirtti. Osman Ayık, “Sadece kıyılar için değil Karadeniz\'de, Kapadokya\'da, tüm tatil destinasyonlarında da iyiydi. Hemen hemen her yer iyiydi. Tabi ki deniz mevsimi olduğu için kıyılar daha çok tercih ediliyor. Türkiye\'nin diğer bölgelerinde de ciddi hareketlilik vardı\" dedi.

2.5 MİLYON GECELEME

Net hesaplar olmasa da tahminlere göre kıyı tesislerinde yaklaşık 500 bin konaklama gerçekleştiğini belirten Osman Ayık, “Ama bunun dışında yazlıklar ve diğer şekilleri de düşündüğünüzde rakam daha da yukarı gidebilir. Türkiye\'nin içindeki toplam hareketlilik ise birkaç milyon belki daha fazla olmuştur. İnsanlar memleketlerine gitti. Bu da bir turizm hareketliliğidir. 500 bin kişinin ortalama 5 gece konaklama yaptığı düşünülürse en kötü şartlarda 2.5 milyon geceleme gerçekleştiğini tahmin ediyoruz\" diye konuştu.

KONAKLAMA SEKTÖRÜNE 1 MİLYAR TL

2.5 milyon gecelemenin de ortalama 250-300 TL\'den 600-700 milyon TL, diğer harcamalarla da 1 milyar TL civarında bir gelir olarak hesaplandığını anlatan Ayık, “Ama gitti-geldi, yoldaki harcamalar içine katılırsa daha da yüksek. Sadece otele ödenen para olarak görülmemesi gerekiyor. Bir aile arabasına biniyor Bodrum\'a gidiyor ve sadece yolda harcadığı para 500-1000 TL. Biz otellerdeki rakamlara baktığımızda en kötü 1 milyar TL olmuştur diye düşünüyoruz. Ama yazlıklar ve diğer sektörlere aktarımı düşünüldüğünde çarpan etkileriyle bu rakam çok daha büyüyor tabi ki\" dedi.

ANTALYA\'DA 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ

Bayram tatili öncesinde Antalya\'da Kurban Bayramı döneminde 1 milyonu aşkın yerli ve yabancının tatil yapacağı şeklinde öngörüleri bulunduğunu hatırlatan Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı, tatilde öngörülen rakamlara ulaşıldığını, Antalya\'da yerli ve yabancı 1 milyondan fazla kişinin bu dönemde tatil yaptığını söyledi. Yağcı, otellerdeki doluluk oranının yüzde 100\'e ulaştığını da kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Osman Ayık\'ın açıklaması

Haber: Mehmet ÇIANR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA- DHA)

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Fizikçiler Bodrum\'da buluştu

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde Türk Fizik Derneği tarafından düzenlenen 33\'üncü Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye ve dünyadaki 750\'ye yakın bilim insanını bir araya getirdi.

Türk Fizik Derneği tarafından Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, TÜBİTAK, TÜBA, İstanbul, Amasya, Ardahan, Kars, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversiteleri, Şişecam ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) destekleri ile düzenlenen 33. Uluslararası Fizik Kongresi başladı. Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi\'nde düzenlenen kongrenin açılış törenine, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekoğlu, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Balkan Fizik Birliği Başkanı Prof. Alexander Petrov, Makedonya Fizik Derneği Başkanı Dr. Boce Mitrevski, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Öktem, Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik ve Türk Fizik Derneği Özel Onur Ödülü alan Habertürk TV Teke Tek Program yapımcısı ve sunucusu Fatih Altaylı katıldı. Kongrede, bu yıl konusunda uzman 30 Türk ve yabancı çağrılı konuşmacı, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte 5 gün boyunca yaklaşık 750 fizikçi bilim insanı biraraya gelecek. Kongrenin Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 678 sözlü, 430 poster bildiri sunulacak.

\"YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ ARTMALI\"

Türkiye\'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, ülkenin durumuyla ilgili tespit ve çözüm yollarını katılımcılarla paylaşan Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş, sanayileşmiş ülkelerin hammadde pazarlarına ihtiyaç duyduğunu söyleyerek en önemli hammaddenin enerji olduğunu hatırlattı. Türkiye\'nin 2023 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi noktasında teknolojik altyapının incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Akkuş, \"Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat payının yüzde 3.6 seviyesinde olduğu görülmektedir. Orta gelir eşiğini aşabilmemiz için yüksek teknoloji üretimlerinin arttırılması gerekmektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hasılası\'ndan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan paya baktığımızda yüksek teknoloji üretimine yönelik çağdaş bir sanayi ve ekonomi oluşturmak 15 yılda atılan olumlu adımları sürdürebilir kılmak için ayrılan yüzde 1\'lik pay yeterli değildir. Bunun en az yüzde 2 olması gerekiyor. Patent konusuna baktığımızda ise dünyada patent geliştiren ilk 25 şirket sıralamasında veya ilk 50 üniversite listesinde Türkiye\'nin bulunmaması bu konudaki eksiğimizi açıklıyor. Bu değerlendirmelere göre gerekli önlemler alınmazsa 2023 yılındaki hedeflere varmak ve en büyük 10 ekonomi arasına girebilmek konusunda ciddi bir engelimiz var\" dedi.

TEMEL BİLİMLERE TEŞVİK

2023 hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması için başta fizik olmak üzere tüm temel bilim alanlarında ve matematikte yetkinleşmek gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Baki Akkuş, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlam bir zemine oturmasının önemini dile getirdi. Çağdaş bir bilim teknoloji sistemi kurmak istiyorsak Gayri Safi Yurtiçi Hasılası\'ndan Ar-Ge\'ye en az yüzde 2 pay ayrılmasını isteyen Akkuş, şöyle konuştu:

\"Sanayi 4.0\'ın istediği nitelikli eleman yetiştirebilmek için üniversitelerin ders programlarında reforma gitmeliyiz. 10 yıl boyunca temel bilimler çıkartılacak özel bir yasa ve tanımlanacak destek mekanizmaları ile öncelikli alanlar olarak ilan edilmeli ve yetenekli gençlerin temel bilim bölümlerine gelmelerini teşvik etmeliyiz. Uzay ve Havacılık Teknolojisi, nanoteknoloji, nükleer teknoloji, moleküler biyoloji ve genetik, bilişim teknolojisi, enerji teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri gibi jenerik teknolojilere özel önem verilmeli ve bunun için özel yasa çıkartmalıyız.\"

ÖDÜLLER VERİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından 33\'üncü Fizik Kongresi ödülleri dağıtıldı. Türk Fizik Derneği 2017 Özel Onur Ödülü Habertürk TV Teke Tek Programı Yapımcısı ve Sunucusu Fatih Altaylı\'ya verildi. Çeşitli bilim ve araştırma ödüllerinin ardından, kongrenin düzenlenmesine katkı saylayan kişi ve kurumlara plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kongreden genel detay görüntüler,

-Baki Akkuş\'un açıklamalarından görüntü,

-Ödül töreninden görüntü.

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla) , (DHA)

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Rus aşçılardan Türklere pasta dersi

AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde düzenlenen Gastro İncirliova 1. Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Kampı başladı. Ülkede ilk kez kurulan kampta dünyaca ünlü Rus aşçılar, Türklere pasta yapmasını öğretiyor.

Gastro İncirliova 1. Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Kampı, İncirliova üç gün sürecek bir programla başladı. Dünyaca ünlü Rus aşçı Polly Kosheleva, Nina Terasova ve Türk Aşçılık Milli Takımı\'nda yer alan önemli şeflerin de yer alacağı kursa, ülkenin çeşitli illerinden 64 kursiyer katıldı. Üç gün sürecek aşçılık ve pastacılık kampında toplamda 36 ders uygulamalı olarak verilecek. Kurs sonunda kursa katılan kursiyerlere sertifikaları verilecek.

\"YOĞUN İLGİ GÖRDÜ\"

Türkiye Aşçılar Milli Takım Direktörü Emrah Köksal Sezgin, \"İlkini gerçekleştirdiğimiz Gastro İncirliova 1. Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Kampımız yoğun bir ilgiyle başladı. Türk Aşçılık Milli Takımı\'nın önemli şefleri burada. Onun dışında Rusya\'dan uluslararası şeflerimiz de bu kampa katıldı. Üç gün boyunca burada yoğun bir şekilde kampımız devam edecek. Günde 12, üç gün boyunca ise toplamda 36 eğitim yapılacak. Türkiye\'de kamplı ve konaklamalı şekilde bu bir ilktir. İnşallah ilerleyen yıllarda bu etkinlik geliştirilerek devam edecektir. Bizim beklentimizin üstünde bir ilgiyle karşılaştık\" dedi.

\"İŞİN ÖNEMİNİ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLADIK\"

İncirliova Belediye Başkanı MHP\'li Gürşat Kale, \"Yaptığımız işin çok önemli bir iş olduğunu şimdi daha iyi anlamış olduk. İnşallah İncirliova\'da daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz\" dedi.

Programa katıldığı için memnun olduğunu söyleyen Rus aşçı Polly Kosheleva ise, \"Bu yapılan etkinliği uluslararası boyuta taşıyacağım için sevinçliyim. Rusya\'da bu şekilde aşçılık kursları oluyor ama buradaki gibi kamp havasında olmuyor. Buradaki kampla kurs daha da resmi oluyor. Burada kendimi daha rahat hissediyorum. Daha öncede uluslararası kurslara, İspanya ve Letonya gibi ülkelerde katıldım\" diye konuştu.

BEBEKLERİYLE BİRLİKTE KAMPA KATILDILAR

Bursa\'da yaşayan arkeolog Hande Özata ve fizyoterapist Mustafa Özata ise 52 günlük bebeklerini de yanlarına alarak kursa katıldı. Mustafa Özata, \"Bursa\'dan buraya eşimle birlikte geldim. Çocuğumuzda 52 gün önce dünyaya geldi onu da alarak kampa katıldık. Eşimde burada pastacılığı öğrendikten sonra meslek değiştirerek bu işi yapacak. Eğitim için buradayız. Zaten küçük çapta yapıyorduk artık tam anlamıyla yapmaya başlayacağız\" dedi.

Mustafa Özata\'nın eşi arkeolog Hande Özata ise, \"Ben kendimi biraz daha geliştirebilmek için buradaki kursa katıldım. Uluslararası bir organizasyona katılmaktan son derece mutluyum. Mesleğimi de bıraktım artık sadece pastacılık yapacağım. Mesleğimin yanında zaten zaman zaman yapıyordum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aşçılık kursundan görüntü

- Çadır kampından görüntü

- Gürşat Kale, Emrah Köksal Sezgin, Polly Kosheleva, Hande Özata ve Mustafa Özata ile röp.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Sinema sanatçısı Coşkun Göğen, ameliyat oldu

ANTALYA\'da, kalp damarlarının tıkalı olması nedeniyle anjiyo olan \'Tecavüzcü Coşkun\' lakaplı sinema sanatçısı 72 yaşındaki Coşkun Göğen, bugün de aort anevrizması (genişlemesi) nedeniyle ameliyat oldu. Göğen, 6 saat süren ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı.

Tanıtımını yapmak için gittiği Antalya\'daki özel bir hastanede check-up yaptıran sinema sanatçısı Coşkun Göğen\'in kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Anjiyo olan Göğen\'e, doktorlar bu kez de aort anevrizması teşhisi koyarak ameliyat olması gerektiğini söyledi. Doktorların önerisini dikkate alan sanatçı, bugün ameliyata alındı.

AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ

Sanatçı dostları Peker Açıkalın, kaleci Yaşar, Engin Evin ve Kartal Kaan\'ın yanı sıra çok sayıda seveninin ziyaret ettiği Coşkun Göğen, saat 08.00\'de ameliyata alındı. Saat 14.00\'te ameliyattan çıkan Göğen, yoğun bakım servisine alındı. 2 gün burada gözetim altında kalacak Göğen\'in genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Antalya\'da yaşayan bir dönemin ünlü pop sanatçısı Engin Evin, Coşkun Göğen\'in başarılı bir operasyon geçirdiğini söyledi. Göğen\'in önce anjiyo olduğunu kaydeden Evin, \"Yaklaşık 6 saat süren ameliyat geçirdi. Doktorlar genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. 1- 2 gün yoğun bakımda kalacak. Şu anda ziyaretçi yasağı var. Kendisini göremiyoruz. Ancak sağlığı iyi\" dedi.

AORT ANEVRİZMASI NEDİR?

Vücuttaki en büyük damar olan aort, kalpten direkt çıkan ve tüm organlara temiz kanı taşıyan \'ana kan hattı\'dır. Kişinin boy ve kilosu göz önünde bulundurularak, dakikada 3 ila 6-7 litre kan taşıyor. Bu kanı taşırken de kalbin atım gücüne ve bünyenin yapısına bağlı olarak içinde belirli bir basınç var (80- 140 mmHg). Buna halk arasında tansiyon deniliyor. Aort çeşitli sebeplerden dolayı vücutta sessizce genişleyebiliyor.

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA/ ANTALYA, (DHA) -

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