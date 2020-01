DHA YURT BÜLTENİ-8 

4 araçlı zincirleme kaza araç kamerasında

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesinde, kontrolden çıkan kamyonun karşıdan gelen 3 otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli Soğanlı rampaları mevkisinde meydana geldi. Oğuzhan Demir yönetimindeki 41 VY 685 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp karşıdan gelen Recep Okumuş\'un kullandığı 67 LC 335, Kayhan Acar’ın kullandığı 67 SH 674 ve Tevfik Çilingir idaresindeki 67 LY 888 plakalı otomobillere çarptı.

Otomobil sürücüsü Tevfik Çilingir ile yanında bulunan Kaya Güloğlu yaralandı. Diğer sürücüler ise yara almadan kurtuldu. 2 yaralı, sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza anı kazaya karışan otomobillerden birisinin kamerasına yansıdı. Görüntüde kontrolden çıkan kamyonun otomobile ve ardından kamera bulanan otomobile çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zongulldak), (DHA)

Nazilli\'nin işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde dayak krizi

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü etkinliklerinde, MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin\'e yer ayrılmaması kriz yarattı. Çıkan tartışmada Keskin\'in, Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir\'i yumruk ve tekme atarak darp etmesi kameralar tarafından görüntülendi. Baygınlık geçiren Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nazilli\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü törenleri, bugün saat 08.00\'de top atışlarıyla başladı. İstasyon Meydanı\'nda Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, Kaymakam İbrahim Küçük tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Balcı, İlçe Garnizon Komutanı İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Samet Demet, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamın Daşdemir, Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş ve gaziler ile resmi kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşma yapan Başkan Alıcık, \"Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı kazandığı büyük zafer ile tüm mazlum halklara da örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile Nazilli\'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz\" dedi.

İstasyon Meydanı\'nda Ata\'nın huzuruna çelenk sunulmasının ardından Nazilli\'nin Kurtuluş Savaşı Kahramanları Demirci Mehmet Efe ve Hacı Süleyman Efendi ile birlikte Nazillili Şehitler ve Gaziler, Nazilli Eğriboyun Mezarlığındaki mezarları başında anıldı.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ DARP EDİLDİ

Nazilli Belediyesi Hizmet Binası önüne gelen protokol üyelerinden MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin\'e yer ayrılmaması krize neden oldu. MHP Nazilli İlçe Yöneticilerinden bir grup, protokolde teşkilat başkanlarına yer ayrılmadığı için Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir\'i çağırarak konuşmak istedi. Tören sırasında gelmek istemeyen Demir, MHP Nazilli İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin yoğun çağrısı üzerine Belediye Hizmet binasına gitti. Demir, burada yaşanan sözlü tartışmanın ardından Keskin tarafından darp edildi. O anlar, DHA tarafından görüntülendi. Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GAZETİCİLYER DE NASİBİNİ ALDI

Olayları görüntülemek isteyen basın mensupları ise bazı yönetim kurulu üyesi ve MHP\'liler tarafından \'önce aklını sonra canını alırım\' denerek tehdit edildi. O anda yaşanan itişmelere ise vatandaşlar müdahale ederek gerginliği önledi. MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin\'in haber yapılmamasını istediği olayı, yönetim kurulu üyelerinin sertlikle çözmek istemesi ve Nazilli Belediyesi yetkililerinin olayı kapatmayı çalışması üzerine ise bazı basın mensupları töreni terk ederek tepki gösterdi.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

Afyonkarahisar\'daki mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker anıldı

AFYONKARAHİSAR\'da 2012 yılında 25 askerin şehit düştüğü mühimmat deposu patlamasının yıldönümünde anma etkinliği yapıldı. Şehit aileleri aradan 5 yıl geçmesine rağmen sorumluların bulunamamasına ve bölgeye anıt yapılmamasına tepki gösterdi. Askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından olayla ilgili dava Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden görülmeye başlanacak.

Afyonkarahisar\'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası\'nda yapılan mühimmat sevkiyatı sırasında 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada 2\'si astsubay, 2\'si uzman, 21\'i er olmak üzere 25 asker şehit oldu, 4\'ü asker 8 kişi de ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi\'nde dava açıldı, ancak Kanun Hükmünde Kararnameyle askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından davanın Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden görülmeye başlanacağı duyuruldu.

AİLELER EVLATLARINI YAD ETTİ

Olayın 5\'inci yıldönümünde şehit aileleri evlatlarının hayatını kaybettiği kışla önünde gerçekleştirilen anma programına katılmak üzere kente geldi. Sabah aileler kışla içerisinde patlamanın yaşandığı deponun olduğu bölgeye askeri erkan eşliğinde götürüldü. Aileler burada çocukları için dua ederek, evlatlarını yad etti. Anma esnasında basın mensuplarının görüntü alınmasına ve kışla içerisine girmelerine izin verilmedi. Aileler yaptıkları duanın ardından kışla yanında kurulan taziye çadırına geçti. Çadırda acılarını paylaşan ailelerin üzgün oldukları gözlenirken, bazı aile üyeleri ise gözyaşı döktü. Anma programına CHP Milletvekili Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemiral Şan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban da katıldı.

\"ÇOCUKLARIMIZIN BOŞ TABUTLA ALDIK\"

Patlamada şehit düşen Tolga Taştan\'ın babası Ali Taştan, şehit aileleri olarak patlamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen bölgeye anıt yapılamamasına bir anlam veremediklerini dile getirdi. Yaralarının halen kanadığını aktaran Taştan, \"Bugün çocuklarımızın şahadetinin 5\'inci yıldönümü. \'Nasıl hissediyorsunuz\' denildiğinde ise sönük, yıkık, halen şüphelerin üzerinden kalkmadığı bir gün yaşıyoruz. 5 yıl önce de buraya geldim, dün de geldim, bugün de geldim ve halen aynı şekilde, halen aynı vaziyette. Buraya bir anıt yapılmasını istedim Cumhurbaşkanımızdan, Başbakandan ve bu işlerle ilgilenen komutanlarımızdan. İstememizin nedeni ise şu; 5 yıl önce çocuklarımızın buradan bir tabutla, boş tabutla aldık. Bunun için buranın anıt veya temsili olarak yerinin belli olmasını istiyoruz. Askeri mahkemeler kalktığı için 4 yıl Eskişehir\'e gittik geldik ama bir sonuç alamadık. 15 Temmuz\'dan dolayı mahkememiz 1 yıl ertelendi. Davamız 24 Ekim\'de Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek. Bizim anne ve babalar olarak tek isteğimiz bu 5 yılımızın, kanayan yaramızın bir an önce durdurulması. Ama durmuyor, neden durmuyor? 3 ayda ya da 1 yılda o mahkemeye geldiğimizde, o günleri yaşadığımızda, o yaralarımızın kabukları tekrar kanamaya başlıyor\" dedi.

\"6 BİN 300 DERECE SICAKLIKLA YANDI\"

Halen olayın sorumlularının bulunamadığından yakınan Taştan, \"Biz devletimizden şunu isterdik, 25 şehit anne ve babasının adına söylüyorum, biz 25 evladımızı nereye gönderdik? Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne gönderdik. Bizim çocuklarımız burada oyun oynarken mi patladı? Buranın bir sonucu yok mu, hiçbir suçlusu yok mu bunların? Şu anda 5 yıl geçmesine rağmen hiçbir suçlu yok. Bunun yanında davayı yürüten hakim, savcı ve yetkililerden tutuklananlar var. Şimdi beni nasıl ikna edeceksiniz? Canım yanıyor çünkü ben evladımı görmedim. Neden görmedim diye sorulacak olursa hiçbir şey yok, 6 bin 300 derece sıcaklıkla yandı. 15 Temmuz diye lanet bir şey çıktı. O şehitler de bizim şehitlerimiz, devlet büyüklerimizden özellikle bunu sesleniyorum; şehit ve gazi dernek başkanları olarak şunu söylüyoruz bizlere ayrım yapmasınlar. Bu ülkenin şehidi şehit, gazisi de gazidir\" diye konuştu.

\"ANIT YAPILMASINI İSTİYORUZ\"

Zekai Dülger, patlamada oğlu Onur Fikret Dülger\'i kaybettiğini söyledi. Şehit aileleri olarak bölgeye anıt yapılmasını istediklerini aktaran Dülger, \"Bizim de evlatlarımız şehittir. Tüm şehitlere saygı duyulmasını ve ayrım yapılmamasını istiyoruz. Cephaneliğin olduğu yere anıt yapılmasını istiyoruz. Bu güne kadar yapılmaması devletin ve yürütmenin ayıbıdır. Bunun mutlaka yapılmasını, bugün orada insanlar yerde oturdu, yerlerde ağladı. Ama biz ne istiyoruz. Bize Adli Tıp Kurumu\'ndan verilen tabutların içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarımız burada vefat etti, burada şehit oldu. Dolayısıyla buraya gelip, burada yad edip, anmak istiyoruz, devletten de talebimiz budur\" dedi.

\"ŞEHİTLERİMİZİN İSMİNE BİRAZ SAYGI GÖSTERSİNLER\"

Şehit Faruk Ergenç\'in babası Bekir Ergenç, şehitlerin isimlerinin verildiği parklarda alkol satışının yapılmamasını istedi. Ergenç, \"Buraya bir anıt yapılmasını istiyoruz. Fakat bizim sesimizi kimse duymuyor. Bir istirhamım daha olacak. Şehitlerimizin adını parklara veriyorlar. Parklara da özellikle alkol satan büfeleri koyuyorlar. Şehitlerimizin ismine biraz saygı göstersinler, benim yavrumun ismini parka verdiler getirip alkol satan büfe oturttular\" diye konuştu.

\"ACILARINI HER ZAMAN PAYLAŞTIK\"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehitler arasında ayrımcılık yapılmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Kumartaşlı, \"O veya bunun şehidi gibi sözler bizi derinden etkiliyor. Buradaki şehit ailelerinin acılarını her zaman paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Hepsine Allah sabırlar versin\" dedi.

\"BURASI İMARA AÇILMAYACAK\"

Törene katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, askeri mühimmat deposunun kaldırılarak başka yere taşınmasına değindi. Başkan Çoban, şehit ailelerine \"Benim başkanlığım döneminde burası ranta açılmayacak rahat olun\" diye seslendi.

\"BUNUN İÇİN ADELET İSTİYORUZ\"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da şehit ailelerinin mahkemenin bitmemesi ve suçluların bulunmaması tepkisine katıldığını belirterek, \"Biz bunun için adalet istiyoruz. Her mahkemede acılarınızın yenilendiğini ve o kabuk bağlayan yaralarınızın yeniden kanadığını ve kangren olduğunu biliyoruz. Biz bunun için adalet istiyoruz\" dedi.

Anma etkinliği Afyonkarahisar Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen mevlit programının ardından yapılan yemek ikramıyla sona erdi.

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Yaşlı kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 80 yaşındaki Sümer Uyan\'ın altınlarının ve parasının eksik olduğu belirlenince, yapılan araştırmada boğularak ve darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan apartmanın kapıcısının oğlu Halil S. tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Pazar gece saatlerinde Karataş Semti Mithatpaşa Caddesi\'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Sümer Uyan\'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis, kadını hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uyan\'ın öldüğü belirlendi. Yakınlarının evdeki bir miktar para ve ziynet eşyasının kayıp olduğunu anlaması üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Bunun üzerine Uyan\'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Burada yapılan incelemede ise Uyan\'ın boğularak ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cadde üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve evde parmak izi çalışması yapan polis, apartmanın güvenlik kamerasının söküldüğü belirledi. Apartman kapıcısının il dışında olması üzerine polis kapıcının oğlu Halil S.\'ye ulaştı. Bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürülen Halil S.\'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlıyı çapraz sorguya aldı. Çapraz sorguda cinayeti Uyan\'ın oturduğu apartmanın 25 yıllık kapıcısının oğlu 29 yaşındaki Halil S.\"nin işlediği ortaya çıktı. Halil S.\'nin ifadesinde cinayeti borçlarını kapatmak için işlediğini ve yaşlı kadının kafasına mermerle vurup boğduktan sonra altınları ve paraları alarak evden çıktığını itiraf ettiği öğrenildi. Halil S.\'nin ifadesi doğrultusunda polis, altınları ve paraları buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil S., tutuklandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çocukları tarafından adli tıp kurumundan cenazesi alınan Sümer Uyan, Karataş Semti\'ndeki Hacı Cevat Başçı Camii\'nde kılınan namazın ardından Paşaköprü Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyeliler dönüyor



KURBAN Bayramı\'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye’ye dönmeye başladı.

Kurban Bayramı\'nı kutlamak için Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 15- 30 Ağustos tarihleri Suriyeli 53 bin 798 sığınmacı, ülkesine gitti. Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örg3üttlerindern temizlenen bölgeleri gidip yakınlarıyla bayramlaşan Suriyeliler, bugün saat 13.00’ten itibaren yeniden Türkiye\'ye dönmeye başladı. Suriye\'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi\'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, buradaki işlemlerinden sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Burada Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, minibüslerle Türkiye tarafına getiriliyor. Bayram ziyareti kartlarını teslim eden Suriyeliler, Türkiye’de oturdukları şehirlere gidiyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği belirtildi.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-

13 yaşındaki piyanist Kaan\'a uluslararası ödül (Tekrar) (ek görüntü)

YAŞAR Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Okulu öğrencisi 13 yaşındaki Kaan Turan, İtalya\'nın Milano kentinde 17 ülkeden 45 yarışmacının katıldığı Lovere Uluslararası Tadini Piyano yarışmasında, 13 yaş kategorisinde birinci oldu.

Müziğe 6 yaşında başlayan ve Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi\'nde girdiği piyano sınavıyla burslu olarak \'Üstün yetenekli çocuklar\' programına kabul edilen Bilfen Koleji 8\'inci Sınıf öğrencisi Kaan Turan, 3 yıldır çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni ile sürdürüyor. Küçük yaşta yurtdışında birçok yarışma, festival ve sanat organizasyonlarına katılan, verdiği konserler ve aldığı derecelerle uluslararası çapta başarılan kazanan İzmirli piyanist Kaan Turan, ödüllerine her geçen sene bir yenisini ekliyor.

Geçen ay, İtalya\'nın Milano kentinde düzenlenen 17 ülkeden toplam 45 yarışmacının katıldığı Lovere Uluslararası Tadini Piyano Yarışmasında Fazıl Say\'ın Kara Toprak, Chopin\'in Küçük İhtilal Etüdü ve Mozart\'ın La Minör Piyano Sonatı\'nı seslendiren Kaan Turan, 13 yaş kategorisinde İzmir\'e birincilikle dönerek gurur yaşattı. Turan, yine 2014 yılında Mozart Akademi 2\'nci Ulusal Piyano Yarışması\'nda ve 2015 yılında Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te düzenlenen 19. Uluslararası Piyano Yarışmasında birincilikler kazandı.

KONSERLER VERDİ

Elde ettiği derecelerle adını duyuran Kaan Turan, yurtdışında birçok organizasyondan davet aldı ve 2016 yılında Polanya Krakow\'da Krakow Konservatuarının düzenlediği Chopin Festivaline katıldı. Yine 2016\'da yıl boyunca Yaşar Üniversitesi Gençlik Orkestrası ile birlikte konserlerde solist olarak seyirci karşısına çıkan Kaan Turan, 2017 yılı Nisan ayında da Rotary Vakfının Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlediği Rotary Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahneye çıkarak “Çocuk felcine son\" temalı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Geçen Haziran ayında, 100 yılı aşkın süredir İngiltere\'de ve yurt dışında çeşitli seviyeler için müzik, tiyatro ve iletişim dallarında sınavlar düzenleyen Londan College of Music\'in 8. kurdan girdiği sınavında en yüksek puan aralığıyla tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diplomasını alan Kaan Turan, 13 yaşında 2018 ön lisans sınavlarına girmeye de hak kazandı. Son 6 yılda ulusal ve uluslararası festivallerde ustalık sınıflarına da katılan Turan, dünya çapında tanınan piyanist ve eğitimcilerle de çalışma fırsatı buldu.

HEDEFİM DÜNYA ÇAPINDA BİR PİYANİST VE İYİ BİR CERRAH OLMAK

Bir Türk bestecinin eserini çalarak bu birinciliği kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kaan Turan, “Fazıl Say\'ın Kara Toprak eserini çaldım ve jürinin büyük beğenisini kazandı. Yarışma sonunda bu eseri bildiklerini ve çok beğendiklerini belirten birçok kişi oldu. Gelecek hedefimde ise hem dünya çapında bir müzisyen hem de eğitimimi tamamlayıp iyi bir beyin cerrahisi uzmanı olmak var\" dedi. Kaan\'ın piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni ise öğrencisinin başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, “Kaan kendi bestelerini de yapıyor. Absolut - Mutlak Kulak gibi çok özel bir yeteneğe sahip. Kaan\'ın daha önce olduğu gibi bundan sonra da piyanoda Türkiye\'yi dünya çapında temsil ederek başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum\" diye konuştu.

\"DÜZENLİ ÇALIŞMA KADAR AİLE DESTEĞİ DE ÖNEMLİ\"

Öğretmeni Payam Gül Susanni, düzenli çalışmanın yanısıra anne baba desteğinin de önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: \"Kaan ile yaklaşık 4 sene önce çalışmaya başladık.Beraber düzenli olarak dersler yapıyoruz, yarışmalara, festivallere, uluslararası ustalık sınıflarına hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz ay İtalya’nın Milano kentinde yapılan yarışmada birinci olarak ülkemize döndü ve bizi çok gururlandırdı. Farklı kategorilerin olduğu ve farklı ülkelerin katıldığı bir yarışma. Fazıl Say’ın Kara Toprak eseri sanırım onlara ilginç geldi. Kaan Fazıl Say’ı çok sevdiğini o eserle katılmak istediğini söyledi. Jüriyi etkileyen bir eser oldu. Jüriden bir piyanist annesinin daha önce bu eseri çaldığını söylemiş ve çok güzel yorumladığını söylemiş. Büyük bir gurur. Bu tamamen onun başarısı. Anne babasının ve ailesinin desteği çok önemli. Onlar olmadan yapamazdık. Kaan kendi okulunda da akademik olarak çok başarılı bir öğrenci. Konservatuarda okumasa da normal bir ortaokula gitmesine rağmen, istikrarlı, disiplinli ve çalışkan olmasıyla uluslararası bir yarışmada birinci olma noktasına geldi. Bu ülkemiz ve hepimiz için gurur verici.\"

Haber: Timur TARLIĞ kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR (DHA)

İslahiye\'de \'acı\' mesai

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, hasatla birlikte bölge sakinlerinin gelir kaynağı olan kırmızıbiber temizleme mesaisi başladı.

İslahiye\'de yaklaşık 25 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve 13 bin ton rekolte beklenilen kırmızıbiber, yöre halkına sağladığı kazanç nedeniyle \'kırmızı altın\' olarak da anılıyor. Acı kırmızıbiberin çöpünü temizleme işinde çalışan yaklaşık 3 bin genç kız ve kadın, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. İşçiler, günlük 45-50 lira arasında yevmiye ile biberleri temizleyip tohum ve çöpünden ayırıyor. Temizlenen biberler, güneşte kurutulup isot yapılıyor.

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Köse, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirterek, \"Fiyatlar ise önceki yıllara oranla yüksek ama yine de tüm bunları dünya piyasasına göre değerlendirmek gerekir. Maliyet girdileri çok yüksek. \'Memlekette işsizlik va.\' diyorlar biz çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Bu da ayrı bir sıkıntı oluşturuyor. Firma olarak tarladan alınan taze biberi çöpünde çekildikten sonra kurutuyor ve işleniyor. İç ve dış piyasa dağıtılıyor. Aflatoksinle mücadele kapsamında acı kırmızıbiberin çöpünün temizlendiğini, Fabrikaların yanında ilçe merkezinde ve yakın mahallelerde ev hanımları evlerinin önünde, kapalı alanlarda, kurulan çadırlarda kırmızıbiber çöpü çekiyorlar. Biber çöpü çekmede yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığını söyleyebiliriz\" dedi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü öldü



AK Parti Giresun İl Başkanı 46 yaşındaki Hasan Ali Tütüncü tedavi gördüğü hastanede öldü.

2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den belediye meclis üyesi seçilen Hasan Ali Tütüncü, 2015’in Şubat ayından itibaren de AK Parti Giresun İl Başkanlığını yapıyordu. Giresunspor Kulübü 2\'inci Başkanlığı görevini de yürüten Tütüncü, yaklaşık 15 aydır pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul\'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, evli ve 2 çocuk babası olan Tütüncü için sosyal medya hesabından, “Uzun süredir tedavi gören Giresun İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşimiz Hakk\'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsunö diye mesaj yazdı.

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) -

Bursa\'nın yeni Emniyet Müdürü Ak: İlk işimiz trafik sorunu



ADANA\'dan Bursa\'ya atanan Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa\'nın büyük ve gelişmiş bir şehir olduğunu belirterek, görevlerinin trafiğe çözüm olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı\'nca Adana Emniyet Müdürlüğü\'nden Bursa\'ya atanan Osman Ak, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek yeni görevine başladı. Emniyet Müdürü Osman Ak\'ı, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri ve polisler, törenle karşıladı. Daha sonra makamına geçen Emniyet Müdürü Osman Ak, \"Bursa\'mıza hizmet etmek için buradayız. Zaten arkadaşlar gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ancak tabii bir kısım eksikler mutlaka vardır. Bunları da hep beraber, gerek emniyet camiası, gerek STK\'lar ve Bursa\'nın ileri gelenleri ve sizlerle birlikte halledeceğiz. Buraya gelirken ilk gördüğüm, trafik sorunu. Öncelikle Bursa\'daki trafik sorunundan başlayacağız. Narkotik ve asayiş konuları ile ilgili bilgim var. Karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ben stajımı Bursa\'da yapmıştım, Bursa bu kadar büyük ve gelişmiş değildi. Bursa benim için başka bir şehir\" dedi.

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) -

112 telsizinden sürpriz evlenme teklifi

KASTAMONU\'da 112 Acil Hizmetler Şubesi\'nde ambulans şoförü Özgür Sönmez, izin aldıktan sonra sevgilisi acil tıp teknisyeni Helin Kılıç\'a telsizden evlenme teklif etti.

Kastamonu 112 Acil Hizmetler Şubesi\'ne bağlı merkez 3 nolu istasyonda görevli ambulans şoförü Özgür Sönmez, aynı istasyonda görev yapan ve 1.5 yıldır arkadaş olduğu Helin Kılıç\'a sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Sönmez, İl Sağlık Müdürlüğü\'nden aldığı izin ile telsizden, \"Ömrümün geri kalan kısmını seninle geçirmek istiyorum. Benimle evlenir misin Helin?\" diye anons etti. İstasyonda odada bulunan Helin Kılıç, elindeki telsizde anonsu duyunca şaşkına döndü. Sönmez, anonsun ardından elinde yüzükle odaya girdi. Sönmez, \'evet\' cevabını veren sevgilisinin parmağına yüzüğü taktı. Çiftin arkadaşları da konfeti atarak kutlama yaptı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uyanık, sürpriz evlenme teklifinin bilgisi dahilinde yapıldığını söyleyerek genç çifte mutluluk dileğinde bulundu.

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)

Bayramda Bolu Dağı Tüneli\'nden 620 bin araç geçti



ANKARA-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı Tüneli\'nden bayram tatili boyunca 620 bin araç geçiş yaptı.

10 günlük bayram tatili için İstanbul\'dan Anadolu\'ya giden tatilciler, gidiş ve dönüşte TEM\'in Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi Bakım İşletme Şefliği verilerine göre 10 günlük bayram tatili boyunca tüneli çift yönlü olarak 620 bin araç kullandı. Bayram tatilinde Karayolları ekipleri, tünel bölgesinde günde 21 personel, 6 ekip ve 6 araç ile gece gündüz görev yaptı.

Tünel çıkışında TEM kenarında bulunan alışveriş merkezini de 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında 500 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Haber: Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)-

İhtiyaç sahibi öğrenciler için askıda kırtasiye

KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde kırtasiyeci Savaş Toprak ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımcı olabilmek için askıda kırtasiye uygulamasını başlattı. Öğrencilere yardımcı olmak için alınan kırtasiye malzemeleri poşete konularak standa bırakılıyor.

Gölcük\'te kırtasiye işleten Savaş Toprak, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımcı olabilmek için askıda kırtasiye uygulamasını başlattı. Kırtasiyede alışveriş yapan vatandaşlar ihtiyaç sahibi öğrenciler için aldıkları kırtasiye malzemeleri dolu poşeti kırtasiyenin önündeki standa bırakıyor. Bazı kişiler ise çocuklarının hiç kullanmadığı kırtasiye malzemelerini standa bırakıyor. Savaş Toprak askıda kırtasiye uygulamasına destek olunmasını isteyerek, \"Devletimiz çoğu konuda destek olsa da, ilçemizde okul ihtiyaçlarını karşılayamayan birçok aile var. Onları düşünerek ve gelen talep doğrultusunda askıda kırtasiye malzemesi projesini geçen yıl başlattık. Büyük ilgi de çekti ve bu yıl da yapmaya karar verdik. Birileri birilerine yardımcı olmak istiyor ama bulamıyor, birileri de çocuklarına bir şeyler almak istiyor ama alamıyor. Buradan bu şekilde faydalanıyorlar. Çok güzel bir çalışma oldu. Müşterilerimiz diledikleri rakamı bırakıyor, biz de eksik bir şeyler varsa firma olarak ekleme yapıyoruz. İnsanlarımızın bu tarz konulara duyarlılığının arttığının farkındayız, güzel bir hayır kapısı olduğunu düşünüyorum\" dedi.

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER / KOCAELİ (DHA)

Kayınvalidesine cinsel tacizde bulunan damat gözaltına alındı



SAMSUN\'da, kayınvalidesi 45 yaşındaki M.A.\'ya cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 31 yaşındaki Muhammer P., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun\'un Canik İlçesi Hacı İsmail Mahallesi\'nde meydana geldi. M.A., dün evli olan kızının yanına gitti ve gece orada kaldı. Geceyarısından sonra iddiaya göre Muhammer P., uyuyan kayınvalidesinin yattığı odaya girdi. M.A., uyanıp, yatakta yanına yatıp kendisine cinsel tacizde bulunan damadını fark edince çığlık attı. Muhammer P. paniğe kapılarak odadan kaçtı. M.A. ise polise giderek damadından şikayetçi oldu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirligi ekipleri Muhammer P.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Muhammer P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammer P., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) -

===============================